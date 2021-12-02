En nybörjarguide till instrumentpaneler i ClickUp (med 15 exempel på användningsfall)

Du har tillbringat timmar med att anpassa storleken på diagram och fundera över om det är för mycket eller för lite data. Det är jobbigt att skapa en instrumentpanel från grunden och nog ännu jobbigare att titta på den och försöka förstå vad data berättar.

Det är därför företag som vill ha högkvalitativ visualisering och insikt i sina företagsaktiviteter investerar i de bästa resurserna – som ett kontrollcenter i ClickUp – för att skapa interaktiva instrumentpaneler som visar avvikelser, mönster och trender i datahistoriken.

Dashboards i ClickUp samlar informationskällor för att snabbt få tillgång till data i realtid, förstå populära mätvärden, upptäcka flaskhalsar i arbetsflöden och mycket mer.

När du har läst klart den här artikeln kommer du att ha lärt dig följande:

Hur du matchar din rapporteringstyp med en widget i ClickUp-instrumentpaneler

Bästa praxis för design och funktion av ClickUp-instrumentpaneler

Flera sätt att visa samma önskade KPI

Vägledande frågor att ställa när du bygger din ClickUp-instrumentpanel

Låt oss sätta igång!

Vad är instrumentpaneler i ClickUp?

Dashboards i ClickUp minimerar det brus som vi vanligtvis ser i statusrapporter som skickas in av direktrapporter och som sammanfattar vad vi redan vet om projektet. Som en enda källa till sanning tillför ClickUp Dashboard mervärde genom att fungera både som uppgiftshanterare och rapporteringsverktyg där du kan:

Skanna snabbt igenom instrumentpanelen för att förstå de viktigaste punkterna.

Redigera uppgifter, arbetsbelastningar och inom instrumentpanelen för att åtgärda konstigheter.

Lägg till anteckningar för att komplettera saknad kontext

Håll diskussioner för att samla projektkommunikationen på ett ställe och mycket mer.

Den är otroligt kraftfull och oöverträffad, och du kan med minimal ansträngning bygga bättre versioner av samma instrumentpanel över tid när företagets KPI:er förändras eller teammedlemmar byts ut.

Hur många klick krävs för att komma till den mätvärde som din målgrupp letar efter?

Din rapport är meningslös om din målgrupp måste söka efter information. ClickUp-instrumentpaneler ger central tillgång till datakällor utan onödiga detaljer, så att du kan kommunicera viktiga insikter.

⚖️ Arbetsbelastningsbalans

När någon i ditt team kommer till dig och ber om förlängning av en deadline är det naturligt att du tar fram deras uppgiftslista och justerar den. Tyvärr kan din proaktivitet, trots att den har rätt intention, få negativa konsekvenser.

Kontakta först andra i teamet för att förklara en tidsförskjutning på grund av arbetsbelastningen. Då får de möjlighet att påtala eventuella problem, så att arbetet inte störs.

👀 Läsbarhet

Om din publik inte förstår vad din instrumentpanel kommunicerar inom de första tio sekunderna har du förlorat dem. Det är bra att veta vilka KPI:er de behöver känna till och vilken information som är viktigast för dem.

📈 Realtidsdata

Halva arbetet med att skapa någon typ av rapportering handlar om var man ska hämta informationskällor. Kopplar du ihop punkterna manuellt? Försök att automatisera processen så mycket som möjligt så att du inte slösar bort tid.

Anta att du inte är den typen av person som frivilligt ställer in och underhåller projektrapportering eftersom det är svårt att förstå (dvs. tråkigt). I så fall kommer du att imponeras av de anpassningsbara rapporteringswidgetarna i ClickUp-instrumentpaneler.

15 användningsfall för ClickUp-instrumentpaneler

Du behöver inte vara expert på projektledning för att använda ClickUp-instrumentpaneler. Från en enkel måluppföljare till identifiering av kampanjstatistik – här är rekommenderade widgets för olika användningsfall.

Ledare får praktiska insikter om prestationshantering och medarbetarutveckling för att ge och ta emot utvärderingar från instrumentpaneler.

Måttyp Widgettyp 1:1 Veckovisa dokument Anpassad inbäddning Snabbreferenslänkar Textblock Programrapporter Uppgiftslista Feedbackdiskussioner Chat Uppgiftsframsteg Arbetsbelastning efter status OKR Mål Övertidstimmar Stapeldiagram

Det finns många rörliga delar i byggbranschen – och inte bara på byggarbetsplatsen! Med instrumentpaneler kan projektledare övervaka viktiga risker, hämta information från redovisningssystem och skapa arbetsplaner varifrån som helst.

Måttyp Widgettyp Teamuppgifter Uppgiftslista Kundnöjdhetsgrad Stapeldiagram Genomsnittlig tid för att åtgärda fel Beräkning Återkommande säkerhetsmöten Doc Anpassad inbäddning Använd budget Beräkning Timmar per löneperiod Stapeldiagram Projektets Gantt-diagram Anpassad inbäddning

Samla information direkt från instrumentpanelerna för att fatta effektiva affärsbeslut utan att störa kundernas upplevelse.

Måttyp Widgettyp Öppna ärenden efter status Cirkeldiagram Antal nya ärenden Beräkning Delade tips Chat Riktmärken och mål Mål Supportkostnader i förhållande till intäkter Beräkning Genomsnittlig svarstid/lösningstid Beräkning Uppgiftsaktivitet Arbetat med

Åtgärda prestandaproblem och buggar innan teamet översvämmas av Slack-meddelanden från andra avdelningar! Team kan anpassa instrumentpaneler till alla agila processer för optimal teamsamarbete.

Måttyp Widgettyp Aktivitet i programvara Vem står bakom Diskussioner Chat Biljettvolym Beräkning Designutveckling Burnup Sprints Hastighetsdiagram Teamets SOP:er, wikis och kunskapsbaser Dokument Prestanda-KPI:er Mål

Det krävs en hel by (och massor av resurser) för att planera och lansera evenemang. Dashboards kopplar samman interna team, kunder och leverantörer från små till stora evenemang utan ett enda e-postmeddelande.

Måttyp Widgettyp Kalender Anpassad inbäddning Framsteg i evenemangsuppgifter Portfölj Framsteg för varje ansvarig Uppgifter efter ansvarig Hårda deadlines Totalt antal brådskande uppgifter Tid som spåras Fakturerbar rapport Händelseutkast Dokument Kalendrar Anpassad inbäddning

Allt finns tillgängligt på ett och samma ställe – viktig kursinformation, dokument och uppgifter! Få ut det mesta av klasshantering och planering med instrumentpaneler.

Måttyp Widgettyp Terminsplanering Uppgiftslista Kursplan och länkar Anpassad inbäddning Presentationsmaterial Google Slides Veckomål Mål Kursanteckningar Textblock Uppgifter Dokument Kurser Framsteg Portfölj

Finanspersonal kan snabbt komma åt och analysera budgetar i realtid för att generera rapporter på halva tiden. Få praktiska insikter för att fatta smartare strategiska beslut med hjälp av data bakom resonemanget.

Måttyp Widgettyp Trender över tid Stapeldiagram Intäkter per avdelning Cirkeldiagram Totala utgifter, totala intäkter Beräkning % av inkomstbudgeten, % av utgiftsbudgeten Beräkning Jämförelse av projektstatus Portfölj Fordringar vs. skulder Cirkeldiagram Företagets Excel-kalkylblad Anpassad inbäddning

Med flera källor samlade i en vy kan instrumentpaneler snabbt bearbeta data som överbelastar hälsosystemen. Detta gör att vårdpersonal kan fokusera sin tid och uppmärksamhet på patientvården utan att behöva oroa sig för att missa viktig information.

Måttyp Widgettyp Efterlevnad/avdelningskostnader Anpassad inbäddning Totalt antal inskrivna patienter Beräkning Kalender för personalens tillgänglighet Anpassad inbäddning Genomsnittlig väntetid Stapeldiagram Öppenvårdspatienter vs. slutenvårdspatienter Stapeldiagram Hälsonätverk Uppgiftslista KPI:er och OKR:er Mål

Marknadsföringsteam är team inom ett team. Anpassa instrumentpaneler efter alla behov: e-postmarknadsföring, SEO, sociala medier, Google Analytics, innehållsmarknadsföring, digital analys och mycket mer!

Måttyp Widgettyp Snabbreferenslänkar och anteckningar Textblock Klick Beräkning Fullständig funktionslista Anpassad inbäddning Intryck Linjediagram E-post-ROI Beräkning Projektuppgifter Uppgiftslista Sociala statistik Anpassad inbäddning

Medan du är upptagen med att göra framsteg i ditt arbetsliv, glöm inte att avsätta tid för att vårda meningsfulla relationer! Använd instrumentpaneler som en personlig CRM och daglig planerare för att få saker gjorda.

Måttyp Widgettyp Att göra Uppgiftslista Prioriteringar Användning av taggar Personliga mål Mål Anteckningar Anpassad inbäddning Kalender Anpassad inbäddning Firande och spårning av helgdagar Uppgiftslista Läslistor Uppgiftslista

Vilka uppgifter behöver följas upp? Vem behöver hjälp med att prioritera sin arbetsbelastning? Få svar på frågor med instrumentpaneler utan att skicka en mötesinbjudan för ett "snabbt" samtal.

Måttyp Widgettyp Sprint-uppgifter efter status Cirkeldiagram Diskussioner Chat Icke-blockerande sprintuppgifter Uppgiftslista Produktbeskrivning Anpassad inbäddning Bygg blockerare Textblock Veckomål Mål Brådskande prioriteringar Totalt antal brådskande uppgifter

Håll dig uppdaterad om trender och få insikt i den övergripande prestandan med hjälp av data. QA-team kan anpassa instrumentpaneler efter egna önskemål med obegränsade möjligheter att visa arbete på hög nivå.

Måttyp Widgettyp Poängkort Genomsnitt Linjediagram Lista över individuella uppgifter Uppgiftslista KPI:er Mål Totalt antal biljetter Stapeldiagram Genomsnittligt antal ärenden Beräkning Diskussion Chat Snabbreferenslänkar och anteckningar Textblock Individuella mätvärden Beräkning

Förlorad i översättningen? Inte för distansarbetande team som använder instrumentpaneler. Även om teammedlemmarna är åtskilda av platser eller tidszoner fungerar instrumentpanelerna som en enda källa till information för att hålla alla på samma nivå.

Måttyp Widgettyp Veckomål Mål Uppgiftsförlopp per ansvarig Arbetat med Projektaktivitet Aktivitetsvy Processdokument Anpassad inbäddning Uppgiftsstatus Arbetsbelastning efter status Diskussioner Chat 1:1 Veckovisa dokument Anpassad inbäddning

Förutom försäljningsmål och prognosmått kan du övervaka och uppdatera KPI:er och OKR:er direkt från instrumentpanelerna. Finns det flaskhalsar eller processer som behöver åtgärdas? Instrumentpanelerna hjälper teamen att snabbt analysera data och korrigera kursen.

Måttyp Widgettyp Försäljning per teammedlem Beräkning Toppprodukter i intäkter Cirkeldiagram 1:1 Veckovisa dokument Anpassad inbäddning Förfallna möjligheter Beräkning Individuella uppgiftslistor Uppgiftslista Försäljningspipeline Stapeldiagram Veckomål Mål Försäljningsuppgifter vs. icke-försäljningsuppgifter Beräkning

Istället för att granska ett vanligt Excel-kalkylblad kan du dela skärmen med instrumentpanelen vid nästa stand-up-möte för att snabbt vidta åtgärder för brådskande uppgifter.

Måttyp Widgettyp Team-OKR:er Mål Diskussioner Chat Veckomål Mål Processdokument Anpassad inbäddning Daglig standup-agenda Anpassad inbäddning Teamets framsteg Arbetsbelastning efter status 1:1 Veckovisa dokument Anpassad inbäddning

Populära widgets för instrumentpaneler i ClickUp

Widgets är byggstenarna i ClickUp-instrumentpaneler och det är där det roliga med anpassningen börjar. Vid första anblicken kan det verka skrämmande eftersom det finns så många att välja mellan, men det är just det som är hemligheten: det är inte begränsat till något arbetsflöde. Senare går vi igenom en instrumentpanelformel för att demonstrera.

Om du är nybörjare när det gäller instrumentpaneler i ClickUp, låt oss gå igenom populära widgets för att ge dig några idéer till din instrumentpanel!

Överskrider enskilda personer eller hela team sin kapacitet? Vilka projekt tar mest tid i anspråk?

Med korrekt information kan ägare och chefer justera instrumentpanelen för att upprätthålla sunda arbetsflöden.

Tidsrapportering : se uppgifter som har tidsregistrerats

Tidrapport : se en tidrapport

Fakturerbar rapport: spåra fakturerbara tidsposter

Se hur mycket tid varje person i ditt arbetsområde har spårat totalt.

Se hur mycket tid varje person i ditt arbetsområde har spårat totalt.

Identifiera flaskhalsar innan de blir ett problem

Identifiera flaskhalsar innan de blir ett problem

Alla som är involverade i projektet kan snabbt visa ett diagram för att förstå hur statusar används i dina ClickUp-utrymmen, mappar eller listor.

Arbetsbelastning efter status : visa ett cirkeldiagram, stapeldiagram eller en uppdelning av din statusanvändning på olika platser.

Antal pågående uppgifter : se hur många uppgifter som är pågående på valfri plats

Antal slutförda uppgifter : Se hur många uppgifter som har slutförts på valfri plats.

Tid i status : se den totala tiden för flera uppgifter i ett stapeldiagram

Och mycket mer!

Anpassade widgets ger en speciell touch till relationen mellan data och visualisering.

Lägg till textblock- och chattwidgets för att kommunicera projektdetaljer på ett och samma ställe!

Linjediagram och cirkeldiagram : anpassade diagram med valfri data

Portfölj : kategorisera och spåra framstegen för listor och mappar

Textblock : Lägg till rik text, bilder och använd till och med /slash-kommandon för att lägga till sammanhang.

Chat : en konversationswidget

Och mycket mer!

Skapa ett anpassat linjediagram med valfria data

Skapa ett anpassat linjediagram med valfria data

Visa antalet totala uppgifter uppdelat efter ansvarig person

Visa antalet totala uppgifter uppdelat efter ansvarig person

Arbetsbelastningshantering kan vara tidskrävande om du har begränsningar i ditt programverktyg. ClickUp-instrumentpaneler ger dig ett filteralternativ för att justera omfattningen av din widget.

Se vilka uppgifter eller deluppgifter ditt team arbetar med, samt vad som eventuellt har glömts bort.

Uppgifter per ansvarig : visa ett cirkeldiagram, stapeldiagram eller batteri över dina totala uppgifter per ansvarig.

Totalt antal oassignerade uppgifter : se hur många uppgifter som inte är tilldelade någonstans

Totalt antal tilldelade (icke slutförda) uppgifter: se hur många uppgifter som har tilldelats någonstans

Under hektiska perioder i vår arbetsvecka kan vi missa viktiga meddelanden.

Tabellwidgets hämtar information från specifika områden i ditt arbetsutrymme för att visa var ditt team kan ha en extra arbetsbörda.

Uppgiftslista : skapa en listvy med uppgifter från valfri plats

Färdig rapport : slutförda uppgifter uppdelade efter ansvarig person

Arbetat med : se vad andra har arbetat med utifrån aktiviteten i en uppgift.

Arbetsplatspoäng : se vem som kommunicerar effektivt, kontrollerar sina uppgifter och ger mest resultat.

Vem ligger efter : se vem som ligger efter med aviseringar och försenade uppgifter

Aktivitetsvy: skapa en aktivitetsvy

Se det totala antalet rensade aviseringar

📮ClickUp Insight: Endast 12 % av alla använder fysiska dagböcker för att följa upp sina mål, och hela 38 % följer inte upp sina mål alls. Men tänk om du kunde följa upp dina mål med större precision och enkelhet? Välkommen till ClickUp, där planeringsverktygets struktur möter automatiseringens kraft. Från att ställa in uppgifter och deadlines till att spåra framsteg med visuella instrumentpaneler hjälper ClickUp dig att hålla ordning och fokus. Med AI-drivna påminnelser och automatiserade arbetsflöden kommer du aldrig att missa en milstolpe igen. 💫 Verkliga resultat: ClickUp-användare rapporterar en fördubbling av produktiviteten.

Skapa och redigera mål utan att lämna din instrumentpanel

Skapa och redigera mål utan att lämna din instrumentpanel

Spåra och fira ditt teams framsteg och bidrag i realtid med widgeten Goals.

Widgeten Mål är ett måste för alla användningsfall av instrumentpaneler, eftersom du kan analysera framsteg tillsammans med annan information och slippa leta på olika ställen för att hålla dig uppdaterad.

Relaterat: Hur du använder ClickUp för att sätta upp mål för ditt team

Det perfekta komplementet till de sprintar du har skapat i Sprints ClickApp! För team som använder ett agilt eller Scrum-arbetsflöde är sprintwidgets ett måste för dina instrumentpaneler.

Burnup : mängden arbete som utförts under en sprint

Burndown : mängden arbete som återstår att göra i en sprint

Kumulativt flöde : mängden arbete i varje steg i sprints

Hastighetsdiagram : totalt antal utförda arbetsuppgifter i två eller flera sprintar

Och mycket mer!

Visa de senaste uppgifterna från den plats du valt

Inbäddade widgets kan ändras i storlek och placeras bredvid andra widgets och innehåll.

Inbäddade widgets kan ändras i storlek och placeras bredvid andra widgets och innehåll.

Om du har dokument, kalkylblad, formulär, videor – vad som helst med en länk – kan du skapa så många anpassade inbäddade widgets som du behöver för att stödja målet med din instrumentpanel.

Du kan också använda en av de tillgängliga widgets för att importera kompatibla appar och webbplatser med en länk eller inbäddningskod:

Google Docs, Google Slides och Google Sheets

YouTube

Figma

InVision

Typeform

Twitter

En ClickUp-dashboardformel att följa

Om du undrar hur du ska ställa in din ClickUp-instrumentpanel så att den uppfyller dina förväntningar på design och funktion är du inte ensam. Det finns företag som ditt som är nya på ClickUp eller som inte har utnyttjat ClickUp-instrumentpanelernas fulla potential.

Ansvarsfriskrivning: den svåraste delen av denna process är början. Detta är det största problemet med alla typer av rapportering:

Om du inte förstår syftet med din instrumentpanel kommer du att överge den inom en vecka.

Nedan finns en enkel formel som du kan använda för att komma igång med att skapa din instrumentpanel på rätt sätt.

Kom ihåg: det slutgiltiga målet ska alltid vara att kommunicera viktiga insikter snabbt, tydligt och kraftfullt. ⭐️

Är du redo att se hur det fungerar? Vårt exempel är ett mål för instrumentpanelen som vi alla kan använda direkt: arbetsmål.

1️⃣ Definiera målgruppen för din instrumentpanel och din datahistoria

Titel : Mina mål

Målgrupp : Mig själv

Problem : Jag vet inte om jag arbetar med uppgifter som faktiskt bidrar till företagets initiativ.

Databerättelse: Jag vill ha en enda källa för att se mina veckovisa uppgifter.

Ingen dålig start, men vi kan göra bättre:

Titel : Mina veckovisa mål

Målgrupp : Mig själv

Databerättelse: Jag vill ha en enda källa för att se mina veckovisa uppgifter relaterade till företagets mål för fjärde kvartalet.

Nu är vår datahistoria tydlig – vilket är det viktigaste steget i vår utveckling. Utan denna tydlighet skulle vi kunna skapa förvirring och frustration när vi fokuserar på fel saker.

2️⃣ Välj rätt KPI:er för att stödja databerättelsen

KPI #1 : Antal pågående uppgifter

KPI nr 2 : Veckokort med mål

KPI #3 : Antal försenade uppgifter

KPI #4 : Lista över företagets mål för fjärde kvartalet

KPI #5: Uppdelning av uppgiftsstatus

Ägna lite tid åt att fastställa dina KPI:er och hänvisa till din datahistorik om du känner dig fast. Ju mer specifik du är, desto bättre utnyttjar du din tid.

3️⃣ Välj widget för rapporttypen

KPI nr 1: Antal pågående uppgifter

Jag letar efter det totala antalet pågående uppgifter för denna KPI, så jag använder beräkningswidgeten.

via ClickUp

Det går jättebra! Fortsätt så!

KPI nr 2: Veckokort med mål

Widgeten Goals är perfekt för detta!

via ClickUp

Vi måste klicka på resultatkortet för att se mina mål. Kanske kan vi gå ett steg längre och visa det faktiska resultatkortet, eftersom vi bara behöver ett. Istället för widgeten Mål använder vi widgeten Anpassad inbäddning.

via ClickUp

Det är mycket bättre! Färre klick. 😉

KPI nr 3: Antal försenade uppgifter

Precis som med vår första KPI behöver vi beräkningswidgeten för att visa det totala antalet.

via ClickUp

Har du gjort detta tidigare?💪

KPI nr 4: Lista över företagets mål för fjärde kvartalet

En annan anpassad inbäddningswidget fungerar för denna KPI. Vi kommer att kunna redigera dokumentet från vår instrumentpanel.

via ClickUp

KPI nr 5: Uppdelning av uppgiftsstatus

Ett cirkeldiagram fungerar bra för denna KPI för att se var huvuddelen av mina uppgifter finns.

via ClickUp

4️⃣ Organisera dina widgets för att skapa en visuell hierarki och balans

Nu börjar vi anpassa layouten på vår instrumentpanel!

Denna del av formeln kommer att kräva några försök, men om vi kommer ihåg att vårt övergripande mål är att kommunicera viktiga insikter snabbt, tydligt och kraftfullt kommer vi att hålla oss på rätt spår.

Version 1

via ClickUp

Hur ser det ut? 🤔

Funktionalitet: Alla viktiga widgets finns ovanför skärmens mitt, så jag behöver inte scrolla nedåt. Widgets visar de KPI:er jag behöver. Alla viktiga widgets finns ovanför skärmkanten, så jag behöver inte bläddra nedåt. Widgets visar de KPI:er jag behöver Visuella tankar: Det är inte den bästa layouten att se veckomål bredvid Q4-mål (vilket är vår databerättelse). Widgeten Arbetsbelastning efter status är liten och ligger längst ner. Det är inte den bästa layouten för att se veckomål bredvid Q4-mål (vilket är vår datahistoria). Widgeten Arbetsbelastning efter status är liten och finns längst ner.

Alla viktiga widgets finns ovanför skärmkanten, så jag behöver inte bläddra nedåt. Widgets visar de KPI:er jag behöver

Det är inte den bästa layouten för att se veckomål bredvid Q4-mål (vilket är vår datahistoria). Widgeten Arbetsbelastning efter status är liten och finns längst ner.

Låt oss försöka igen!

Version 2

via ClickUp

5️⃣ Be din publik om feedback

Låt oss gå igenom våra tidigare tankar.

Tankar om funktionalitet: Alla viktiga widgets finns ovanför skärmens överkant, så jag behöver inte scrolla nedåt ✅ Widgets visar de KPI:er jag behöver ✅ Alla viktiga widgets finns ovanför skärmens överkant, så jag behöver inte scrolla nedåt ✅ Widgets visar de KPI:er jag behöver ✅ Visuella tankar: Det är inte den bästa layouten att se veckomål bredvid Q4-mål, vilket är viktigast (våra veckomål och kreativa Q4-mål-widgets ligger bredvid varandra, så detta ger dubbla poäng för visuell och funktionell kvalitet! ✅) Widgeten Arbetsbelastning efter status är liten och ligger längst ner (Vårt cirkeldiagram är högst upp så att man snabbt kan se framstegen! ✅) Vår instrumentpanel är lätt att läsa från vänster till höger ✅ Det är inte den bästa layouten att se veckomål bredvid Q4-mål, vilket är viktigast (våra veckomål och kreativa Q4-mål-widgets ligger bredvid varandra, så detta ger dubbla poäng för visuell och funktionell kvalitet! ✅) Widgeten Arbetsbelastning efter status är liten och placerad längst ner (vårt cirkeldiagram är placerat längst upp så att du snabbt kan se hur arbetet fortskrider! ✅) Vår instrumentpanel är lätt att läsa från vänster till höger ✅

Alla viktiga widgets finns ovanför skärmens överkant, så jag behöver inte scrolla nedåt ✅ Widgets visar de KPI:er jag behöver ✅

Det är inte den bästa layouten att se veckomål bredvid Q4-mål, vilket är viktigast (våra veckomål och kreativa Q4-mål-widgets ligger bredvid varandra, så detta ger dubbla poäng för visuell och funktionell kvalitet! ✅) Widgeten Arbetsbelastning efter status är liten och placerad längst ner (vårt cirkeldiagram är placerat längst upp så att du snabbt kan se hur arbetet fortskrider! ✅) Vår instrumentpanel är lätt att läsa från vänster till höger ✅

Skapa en instrumentpanel i ClickUp idag

Du klarade det! 🎉

Hur enkelt var det att skapa en instrumentpanel i ClickUp med den här formeln? Nu när du har grunderna kan du använda den här basen för att skapa grundläggande (eller avancerade) ClickUp-instrumentpaneler!

Dashboards är ett utmärkt verktyg, inte bara för personligt bruk utan också för att dela med dina kollegor. Låt inte ditt team gå därifrån mindre informerade (eller ännu värre, förvirrade) på grund av att informationen inte var tillräckligt tydlig för att påverka beslutsfattandet.

Om du har tillbringat halva arbetsdagen med att skapa en instrumentpanel i Excel vid mer än ett tillfälle, bara för att behöva börja om från början eftersom data har förändrats helt under de senaste 22 minuterna, prova ClickUp gratis idag och skapa en kraftfull instrumentpanel som främjar bättre beslutsfattande och produktivitet. Den här är till för dig. 🤝