De 10 bästa programvarorna för projektledning inom hälso- och sjukvården 2025

Som projektledare är du van vid att samla ihop alla och få mirakel att hända. Men projektledare inom hälso- och sjukvården måste vara försiktiga för att hålla sig säkra och följa reglerna. Det extra ansvaret att ta hand om patienter och deras data är inte något man ska ta lätt på.

Oavsett om du är direkt ansvarig för patientvård eller arbetar på en stödavdelning måste du ha koll på alla uppgifter i ditt arbetsflöde. Projekt inom hälso- och sjukvården har många rörliga delar – och höga böter för misstag – vilket är anledningen till att projektledare använder programvara för projektledning inom hälso- och sjukvården. ?

Men vilken programvara ska du använda? Alla lösningar fungerar inte för vårdpersonal, så du behöver projektledningsprogramvara för hälso- och sjukvård.

Oroa dig inte: vi har gjort allt researcharbete åt dig. Den här guiden beskriver vad du ska leta efter, plus våra 10 favoritprogram för projektledning inom hälso- och sjukvården.

Vad ska du leta efter i strategisk projektledningsprogramvara för hälso- och sjukvården?

Uppgiftshantering är prioritet nummer ett för alla projektledningsprogram eller projektledare. Men vårdpersonal måste ta hänsyn till andra frågor, såsom säkerhet. Vi rekommenderar att du letar efter följande viktiga funktioner:

HIPAA-kompatibilitet: Du vet att en HIPAA-kompatibel PM-lösning inte automatiskt gör dig kompatibel, men den minskar risken. Plattformen måste skydda patientdata. Den bör också ha åtkomstkontroller och behörigheter, kryptering (ett måste enligt HIPAA) och multifaktorautentisering (MFA). Ännu bättre är det om leverantören är villig att underteckna ett Business Associate Agreement (BAA).

Uppgiftshantering : Leta efter ett verktyg som håller projektets tidsplaner och milstolpar på rätt spår. Använd det för att spåra framstegen även för de mest komplexa projekten.

Användarvänligt gränssnitt: Varför göra projektledning svårare? Välj en intuitiv programvara för projektledning inom hälso- och sjukvården – bonuspoäng om det är en molnbaserad lösning som är tillgänglig på stationära och mobila appar.

Teammedlemshantering: Från vårdgivare till backofficepersonal arbetar du med flera olika intressenter. Leta efter företagsvänlig programvara med alternativ för teammedlemshantering , såsom tidrapportering och samarbetsverktyg.

Automatisering: Projekt inom hälso- och sjukvården kan vara mycket tidskrävande. Välj en projektledningslösning för hälso- och sjukvården som avlastar dig genom att automatisera ditt arbetsflöde.

De 10 bästa programvarorna för projektledning inom hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvårdsorganisationer håller världen igång, men det är du som håller ditt företag igång. Ge dig själv en gåva i form av sinnesro genom att välja en pålitlig programvara för projektledning inom hälso- och sjukvården som tar hand om det tunga arbetet.

Om du letar efter projektledningsprogramvara för hälso- och sjukvården är detta de 10 bästa alternativen för 2024.

ClickUp Patient Management Template spårar patienters status, mediciner, tilldelad läkare, försäkring och mycket mer.

Det stämmer: världens mest populära plattform för uppgiftshantering, mallar och produktivitet kan också hantera behoven inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Hälso- och sjukvårdsteam använder ClickUp för att samarbeta om allt från patientvårdsprotokoll och dokumentation till lagerhantering.

Använd ClickUp för att automatisera tidsbokning och avtalsprocesser. Du kan också använda det för att skapa avdelningsöverskridande arbetsflöden så att patienterna kan komma in och ut från din verksamhet på ett mer effektivt sätt.

Silos gör hälso- och sjukvården till en utmaning, men inte med ClickUp. Vår plattform kopplar samman dina dokument och uppgifter så att du får mer kontext om varje patient, uppgift eller konto. Använd våra avdelningsöverskridande kommunikationskanaler för att koppla samman vårdgivare med kompetenta medarbetare inom IT, juridik, HR och mer. ?

Använd anpassade vyer som Kanban-tavlan för att planera, organisera och följa upp projekt i den här mallen.

Vi gör det också enkelt att hantera resurser. Skapa en inventarielista i ClickUp för att effektivt fördela förnödenheter mellan avdelningarna. Smidigt, va?

Och ja, ClickUp är säkert. Vi uppfyller SOC 2-kraven och ClickUp Enterprise Plan uppfyller HIPAA-kraven. Enterprise-nivån har också avancerade behörigheter och åtkomstkontroller.

ClickUps bästa funktioner:

ClickUp har ett robust mallbibliotek. Använd ClickUp Patient Management Template för att anpassa vårdplaner med ett enda klick.

Lagra data om personalens scheman, medicinska förnödenheter och patientinformation på ett säkert sätt i ClickUp.

Använd ClickUp-kalendern eller arbetsbelastningsvyerna för att balansera dina leverantörers arbetsbelastning.

ClickUp integreras med många tredjepartsappar , inklusive RingCentral, Zoom, Slack, Calendly, Evernote och många fler.

ClickUps avancerade säkerhetsfunktioner hjälper dig att hålla dig säker och följa reglerna.

Skapa intagningsformulär för att föra in elektroniska patientjournaler (EHR) direkt i ClickUp.

Organisera forskningsdokument och data i ClickUp – vi gör det också enkelt att samarbeta med dina medförfattare.

Begränsningar för ClickUp:

Du måste uppgradera till en Enterprise-plan för att uppfylla HIPAA-kraven.

Nya ClickUp-användare tycker ibland att plattformens funktioner är överväldigande.

Priser för ClickUp:

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare, betalas årligen; 10 $/månad per användare, betalas månadsvis

Företag: 12 USD/månad per användare, faktureras årligen; 19 USD/månad per användare, betalas månadsvis

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för ClickUp:

G2: 4,7/5 (över 8 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. Arbetszon

via Workzone

Workzone är en projektledningslösning med användbara tillägg för hälso- och sjukvårdssektorn. Den har över 20 års erfarenhet av att stödja organisationer inom hälso- och sjukvården, så du är i goda händer.

Workzone har extra verktyg som bildmarkeringar för att effektivisera ditt arbetsflöde. Du får också en projektvy och en personlig att göra-lista, så att du bara ser de uppgifter som är viktigast.

Workzones bästa funktioner:

Workzone erbjuder obegränsad gratis utbildning

Få en anpassad upplevelse – be Workzone om anpassade funktioner så gör de sitt bästa för att leverera dem.

Projektöverskådliga instrumentpaneler ger dig en snabb överblick över alla projektstatusar.

Begränsningar i arbetszonen:

Workzone ber dig att inte lagra känslig eller personlig hälsoinformation (PHI) om patienter på plattformen.

Priser för Workzone:

Team: 24 $/månad per användare, faktureras årligen

Professional: 34 $/månad per användare, faktureras årligen

Enterprise: 43 USD/månad per användare, faktureras årligen

Betyg och recensioner av Workzone:

G2: 4,2/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (190+ recensioner)

3. Redbooth

via Redbooth

Vissa av projektledningsprogrammen på vår lista är specialiserade på hälso- och sjukvård, men Redbooth erbjuder en lösning som fungerar för nästan alla branscher.

I Redbooth organiserar teammedlemmarna projekt och uppgifter, kommunicerar via kommentartrådar eller videomöten och visualiserar uppgifter i Gantt-diagram eller Kanban-tavlor. Du kan fritt anpassa instrumentpaneler för de projekt som är viktigast, vilket är perfekt för de extremt viktiga projekt som behöver extra synlighet.

Redbooths bästa funktioner:

Redbooth Predict är en AI-motor som förbättrar uppgifts- och projektledning.

Ladda ner Redbooths mobilapp för iOS eller Android för hantering när du är på språng.

Byt till tidslinjevy eller Kanban-tavlor för att se dina projektstatusar.

Håll Zoom-möten från Redbooth med bara två klick

Redbooths begränsningar:

Redbooth utvecklades inte med hälso- och sjukvårdsorganisationer i åtanke, så det saknar hälso- och sjukvårdsspecifika funktioner.

Vissa användare säger att Redbooths plattform inte är särskilt intuitiv.

Priser för Redbooth:

Pro : 9 $/månad per användare, faktureras årligen

Företag: 15 USD/månad per användare, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Redbooth-betyg och recensioner:

G2: 4,4/5 (99+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 90 recensioner)

4. MocDoc

Via MocDoc

MocDoc är en indisk programvara för projektledning inom hälso- och sjukvården som uppfyller HIPAA-kraven och HL7-standarderna. Den är dock inte bara avsedd för projektledning: MocDoc utvecklar programvara för hantering av sjukhus, kliniker, apotek och laboratorier. ?

Använd MocDocs integrerade hälso- och sjukvårdsadministrationssystem (HMS) för att lagra patientdata från alla avdelningar. Det hanterar även tidrapportering, tidsbokning, rapportering och elektroniska patientjournaler.

MocDocs bästa funktioner:

MocDoc har appar tillgängliga för iOS och Android.

Hantera alla klinikers scheman på ett och samma ställe

Spåra lager och beräkna produktbaserade marginaler automatiskt

MocDocs begränsningar:

Flera användare säger att implementeringsprocessen är svår.

Andra användare säger att MocDoc-servrarna ofta är nere.

Priser för MocDoc:

Kontakta oss för prisuppgifter

MocDoc-betyg och recensioner:

G2: 4,8/5 (11+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (13+ recensioner)

5. ClearPoint

via ClearPoint

ClearPoint är inte bara programvara för projektledning. Det är ett komplett automatiseringsverktyg för data, analys, rapportering och samarbete med myndigheter, banker, högre utbildning, företag och (naturligtvis) hälso- och sjukvårdslösningar.

ClearPoint spårar projektets framsteg, inklusive budget, procentuell färdigställandegrad och kvalitetsmått. Hantera teamets scheman, visualisera uppgifter, skapa anpassade rapporter och delegera uppgifter till ditt team inom ClearPoint.

ClearPoints bästa funktioner:

Använd Agile-, Waterfall- eller Hybrid-metoder

ClearPoint är SOC 2 Type II-certifierat, CCPA-kompatibelt och GDPR-kompatibelt.

Använd ClearPoint AI för att skapa mål och nyckelresultat (OKR) via en snabb chatt, i stil med ChatGPT.

ClearPoints begränsningar:

ClearPoint har säkerhetscertifieringar, men uppfyller inte HIPAA-kraven.

Vissa användare säger att de vill ha fler anpassningsalternativ.

ClearPoint-priser:

Kontakta oss för prisuppgifter

ClearPoint-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 110 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (38+ recensioner)

6. Birdview PSA

via Birdview PSA

Birdview PSA är en plattform för tjänstebaserade företag och en stabil programvarulösning för projektledning inom hälso- och sjukvården. Birdview ger dig en överblick (fattar du?) över dina projekt, resursfördelning och ekonomi.

Birdview använder AI för att identifiera resursbegränsningar och schemaläggning, så om du inte kan vara på två ställen samtidigt kommer detta projektledningsverktyg att vara till stor hjälp.

Birdview PSA:s bästa funktioner:

Birdview integreras med Outlook, Jira, Adobe och mycket mer.

Spåra dina teammedlemmars tid och budgetar i en överskådlig instrumentpanel.

Snabba upp ditt arbetsflöde med automatiserade godkännanden, feedback i realtid och uppgiftsfördelning.

Begränsningar för Birdview PSA:

Birdview uppfyller inte HIPAA-kraven.

Vissa användare säger att Birdview är svårt att navigera i.

Birdview PSA-prissättning:

Lite: 27 $/månad per användare, faktureras årligen

Team: 41 $/månad per användare, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Birdview PSA-betyg och recensioner:

G2: 4,2/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 280 recensioner)

7. OpenProject

via OpenProject

Det är inte utformat för hälso- och sjukvård, men du kan modifiera OpenProject till en projektledningsprogramvara för hälso- och sjukvård. Om du föredrar en elegant layout utan massor av krusiduller kan detta vara plattformen för dig.

Skapa en projektportfölj, förenkla teamsamarbetet och utforma arbetsflöden baserat på din patientplan. Se ditt teams dagliga uppgifter, prioritera det viktigaste och få klarhet i ditt arbetsflöde.

OpenProjects bästa funktioner:

Eftersom OpenProject är gratis och öppen källkod kan du ändra det efter eget behag.

OpenProject använder kryptering, tvåfaktorsautentisering och andra avancerade säkerhetsfunktioner.

Använd inställningarna för aviseringar för att anpassa hur du får projektaviseringar.

Begränsningar för OpenProject:

OpenProject är inte HIPAA-kompatibelt, men du kan modifiera det i stor utsträckning.

Vissa användare säger att funktionerna för schemaläggning och resurshantering lämnar mycket att önska.

Priser för OpenProject:

Community: Gratis

Grundläggande: 7,25 $/månad per användare, minst fem användare

Professional: 13/50 dollar/månad per användare, minst 25 användare

Premium: 19,50 $/månad per användare, minst 100 användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av OpenProject:

G2: 3,7/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 110 recensioner)

8. nTask

via nTask

Är du en liten klinik? Utmärkt! nTask är en programvara för projektledning inom hälso- och sjukvården som är utvecklad för små och medelstora företag (SMB).

Den hanterar projekt, uppgifter, tid och samarbete. nTask ger dig också riskhanteringsverktyg i företagsklass för att identifiera och minska projektrisker innan det uppstår problem. ?

Är den utvecklad för hälso- och sjukvården? Nej, inte från början, men det är en säker plattform för att effektivisera din arbetsdag.

nTasks bästa funktioner:

Registrera ditt teams tidrapporter på ett och samma ställe

Spåra problem och kända buggar med funktionen för problemspårning.

Hantera möten och din kalender på ett och samma ställe med nTask.

Begränsningar för nTask:

nTask är inte utformat för hälso- och sjukvård och uppfyller inte HIPAA-kraven.

Vissa användare säger att nTask är svårt att navigera i.

Priser för nTask:

Premium: 3 $/månad per användare, faktureras årligen

Företag: 8 $/månad per användare, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

nTask-betyg och recensioner:

G2: 4,4/5 (17+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 100 recensioner)

9. Upland PSA

via Upland PSA

Upland har flera programvarualternativ, och dess PSA är perfekt för projektledning inom hälso- och sjukvården. Spåra utgifter och marginaler, hantera personal och lager och hitta möjligheter att spara pengar med Upland PSA.

Om du någonsin behöver mer funktionalitet är Upland PSA en del av ett stort programvaruekosystem. Det finns tillägg för mobilmeddelanden, e-postmarknadsföring, databehandling och kunskapshantering.

Upland PSA:s bästa funktioner:

Resurshantering hjälper dig att tilldela personer till rätt projekt baserat på deras kompetens.

Planera dina anställdas scheman effektivt utifrån historiska data

Upland PSA integreras med SAP, Sage, Oracle, Jira och många fler.

Begränsningar för Upland PSA:

Vissa användare säger att Uplands rapporteringsfunktioner är bristfälliga.

Upland är inte utformat för hälso- och sjukvård och uppfyller inte HIPAA-kraven.

Andra användare säger att de har haft negativa erfarenheter av kundtjänsten.

Priser för Upland PSA:

Kontakta oss för prisuppgifter

Upland PSA-betyg och recensioner:

G2: 3,9/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 20 recensioner)

10. Suvarna HIMS

via Suvarna HIMS

Suvarna är ett indiskt företag som erbjuder programvara för projektledning inom hälso- och sjukvården. Till skillnad från vissa andra lösningar på denna lista är den speciellt utvecklad för hälso- och sjukvårdsbranschen.

Det är utmärkt för att hantera uppgifter, projekt och dokument, lagra radiologiinformation och generera affärsintelligensrapporter. Använd dess informationshanteringssystem för sjukhus (HIMS) för att skapa arbetsflöden för inneliggande och öppenvårdspatienter, boka tid och hantera patienter från inläggning till utskrivning.

Suvarna HIMS bästa funktioner:

Suvarna uppfyller HL7, ICD-10 och andra standarder inom hälso- och sjukvården.

Skapa flexibla faktureringsregler för patienter

Automatisera lagerupphandling

Suvarna levereras med separata appar för patienter, läkare och försäljning.

Suvarna HIMS begränsningar:

Suvarna är ett företag baserat i Indien, så det är inte nödvändigtvis HIPAA-kompatibelt.

Suvarna har inte så många recensioner

Priser för Suvarna HIMS:

Kontakta oss för prisuppgifter

Suvarna HIMS betyg och recensioner:

G2: N/A

Capterra: 5/5 (2 recensioner)

