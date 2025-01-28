De 10 bästa programvarorna för medarbetarövervakning för Mac 2025

Arbetsplatshantering handlar om att hantera företagets mest värdefulla resurser – de anställda. Men nu när distans- och hybridteam har blivit det nya normala kan du inte längre förlita dig på manuellt utformade cirkulär och oändliga tidrapporter för att hålla dina anställda engagerade och produktiva. ⌛

Högkvalitativ programvara för medarbetarövervakning hjälper dig att övervinna problem med teamhantering och skapa en motiverad personalstyrka utan större ansträngning. Den goda nyheten är att dessa lösningar är tillgängliga på alla plattformar.

Även som Mac-användare hittar du flera kvalitetsverktyg som ger dig insikt i ditt teams verksamhet, individuella produktivitetsnivåer, beräknade tidsplaner för slutförande och allt däremellan. ?‍?

I den här artikeln går vi igenom 10 programvaror för medarbetarövervakning för Mac-enheter som hjälper dig att få ut det bästa av dina medarbetare och förbättra organisationens prestanda.

Vad ska du leta efter i programvara för medarbetarövervakning för Mac?

Tänk på följande egenskaper när du väljer en pålitlig plattform för verktyg för medarbetarövervakning:

Övervakningsfunktioner: Programvaran för övervakning av anställda ska möjliggöra spårning av aktiviteter, tidsloggar, webbplatser och applikationer som används samt användning av mus och tangentbord. Övervakningsprocessen ska vara enkel för team som arbetar på plats, på distans och i kundkontakt. Sekretess och säkerhet: Enligt en : Enligt en rapport från TheOneSpy blir 49 % av tidigare anställda illojala och använder sina Windows- och Mac-företagskonton för att sälja insiderinformation till konkurrenter. Den ideala programvaran bör ha funktioner som åtkomstkontroll för användare och datakryptering för att förhindra intrång. Anpassningar: Övervakningsprogramvaran måste göra det möjligt för dig att skräddarsy dina övervakningsparametrar utifrån din arbetskultur, en specifik avdelning eller till och med distansanställda. Integrationer: Ett bra verktyg för medarbetarövervakning integreras med andra verktyg i HR-ekosystemet, vilket effektiviserar kommunikation, samarbete och : Ett bra verktyg för medarbetarövervakning integreras med andra verktyg i HR-ekosystemet, vilket effektiviserar kommunikation, samarbete och teamhantering. Efterlevnad: Det är en stor fördel för din juridiska avdelning om din programvara för medarbetarövervakning också kan spåra företagets efterlevnad av gällande arbetslagstiftning. Analysalternativ: Övervakningsprogramvaran bör ha rapporteringsfunktioner för att analysera faktorer som medarbetarnas engagemang, trovärdighet och produktivitetsmönster ?‍?‍?

De 10 bästa programvarorna för medarbetarövervakning för Mac att använda

Baserat på ovanstående kriterier har vi sammanställt en lista över ledande programvaror för medarbetarövervakning för Mac. Läs vidare för att upptäcka mångsidiga produkter på marknaden som passar alla team. ?

Få en snabb överblick över vilka i ditt team som är under- eller överbelastade så att du enkelt kan omfördela dina resurser.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för personal- och projektledning som passar perfekt för team av alla storlekar. Dess intuitiva HR-supportlösningar hjälper dig att övervaka anställda i alla skeden i tvärfunktionella team.

Plattformen är en central knutpunkt för information om dina anställda och projekt – med över 15 vyer för att spåra allt. Använd till exempel arbetsbelastningsvyn för att granska, fördela och justera arbetsbelastningen för olika teammedlemmar. Välj aktivitetsvyn om du vill övervaka processer och filtrera dem efter anställd, team, avdelning eller typ. ?

Med ClickUp får du utmärkta funktioner för tidrapportering, tidsscheman och rapportering som ger dig insikt i teamets framsteg, hjälper dig att sätta upp mål för när arbetet ska vara klart och identifierar vad som hindrar produktiviteten.

Se och spåra tidsuppskattningar för ClickUp-uppgifter enkelt för bättre resurshantering.

Oroar du dig för att en kollegas prestanda sjunker? ClickUp hjälper dig att hantera produktivitetsproblem utan att skada personalens moral. Utnyttja plattformens verktyg för prestationsuppföljning och schemaläggning för att guida dina anställda genom svåra perioder.

Du kan också leka med över 100 sofistikerade alternativ för automatisering av arbetsflöden för att eliminera repetitiva uppgifter och minska risken för utbrändhet. ?

Utnyttja ClickUps HR-vänliga mallar för att göra processkartläggning enklare, särskilt när nya medarbetare anställs. Alternativ som mallar för medarbetarhandbok, kapacitetsplanering och flödesscheman kan överbrygga kommunikationsklyftor mellan planerings- och driftsteam när som helst!

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Det tar tid att utforska alla funktioner för att maximera funktionaliteten.

Ibland uppstår buggar när man hanterar flera projekt i ett enda arbetsområde.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid : 0 $

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Business Plus : 19 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 8 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 500 recensioner)

2. Hubstaff

Vill du ha full kontroll över varje detalj i ditt teams arbetstid? Hubstaff kan vara din lösning för medarbetarövervakning! ⏲️

I grunden är Hubstaff ett verktyg för tidrapportering som används för att övervaka produktiviteten hos distansarbetande och spridda team. Ställ in timmar och arbetsgränser och följ projektens framsteg över olika tidszoner. Granska de genererade tidrapporterna, lägg till kontext till rapporterna och modifiera dina processer för bättre produktivitet, lönsamhet eller arbetsglädje – allt finns inom räckhåll! ☝️

Hubstaffs Mac-app innehåller en fullfjädrad produktivitetsmätare som använder anställdas tangenttryckningar och musaktiviteter för att övervaka deras framsteg. Få bevis på utfört arbete med hjälp av anpassningsbara skärmdumpar, övervaka användningen av sociala medier och skapa prestationsmärken för att motivera dina teammedlemmar att arbeta hela dagen utan avbrott. ?️

Hubstaff handlar dock om mer än bara att spåra tid och närvaro. Dess automatiserade lönehantering, onlinefakturering och budgethantering gör det till ett välbalanserat verktyg för att optimera vardagliga arbetsuppgifter. Dina anställda kan publicera dagliga statusuppdateringar, vilket kan vara mycket användbart för asynkrona Scrum-team.

Hubstaffs bästa funktioner

Avancerade funktioner för tids- och produktivitetsuppföljning

Prioriterar kundernas säkerhet och integritet

Aktivitetsmärken för effektivitet

Automatiserade rapporterings- och kostnadshanteringsverktyg

Medarbetarnas produktivitet och statusuppdateringar

Hubstaffs begränsningar

Övervakningsverktygen för Mac kan ibland krascha.

Vissa användare rapporterade att tidrapporterna var felaktiga.

Hubstaffs prissättning

Hubstaff Time

Tidsbegränsat : 0 $

Time Starter : 5,83 $/månad per användare

Time Pro : 8,33 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Hubstaff Desk

Desk Free : 0 dollar

Desk Starter : 5,83 $/månad per användare

Desk Pro : 8,33 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Hubstaff Field

Field Pro : 10 USD/månad per användare

Desk Field: 12,50 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Hubstaff-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 400 recensioner)

3. Clockify

Clockify är en av de mest prisvärda lösningarna för tidrapportering på vår lista om du vill hantera ett stort team med begränsad budget. Dess övervakningsverktyg gör det möjligt för betalande användare att lägga till ett obegränsat antal medlemmar, vilket gör det utmärkt för växande startups. ?

Clockify erbjuder tidrapporter för att sortera och hantera teamets veckovisa arbetsbelastning, men data som är äldre än sju dagar raderas automatiskt. Använd ett stoppur, spåra tid, ange och redigera timmar och markera fakturerbara timmar för att göra lönehanteringen smidig.

Övervakningsprogramvaran har en kalenderfunktion som hjälper dig att organisera dina dagliga arbetsuppgifter och visuellt blockera specifika tidsintervall. Kioskfunktionen säkerställer att dina anställda inte kan stämpla in åt varandra tack vare personliga PIN-baserade inloggningar.

När det gäller rapportering låter Clockify dig sortera spårad tid efter projekt, fakturerbar status, team eller datum, skapa diagram, kontrollera skillnaden mellan beräknad och spårad tid för ett projekt och se hur mycket intäkter ett projekt genererat.

Clockifys bästa funktioner

Omfattande instrumentpanel

Obegränsat antal användare på betalda nivåer

Anpassningsbara verktyg för tidrapportering

Intuitiva rapporteringsfunktioner

Integreras med över 80 webbappar

Begränsningar för Clockify

Begränsade projektledningsfunktioner

Mac-användare har ännu inte tillgång till funktionerna Idle Detection och Autotracker.

Priser för Clockify

Gratis : 0 dollar

Grundläggande : 3,99 $/månad per användare

Standard : 5,49 $/månad per användare

Pro : 7,99 $/månad per användare

Enterprise: 11,99 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Clockify-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (150 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 500 recensioner)

4. Toggl Track

Tidrapportering i Toggl

Är ditt team slöa eller har de svårt att hålla jämna steg med arbetsbelastningen? Toggl Track hjälper dig att snabbt komma till botten med alla problem som rör anställdas produktivitet och effektivitet. ?

Toggl Track är ett av de bästa alternativen för programvara för medarbetarövervakning och har ett intuitivt, användarvänligt gränssnitt och en enkel initial installationsprocess. Glöm det tråkiga arbetet med att fylla i tidrapporter manuellt – med några få klick kan du spåra ditt teams arbetsflöde som ett proffs. ?

Toggl Track är mycket anpassningsbart och kan hjälpa dig att hantera stora team, projekt som omfattar flera avdelningar och till och med frilansare! Det har utmärkta filter- och sorteringsfunktioner som ger dig önskad information på ett ögonblick.

Det är värt att nämna att plattformen har principer för tidsregistrering utan övervakning, så den kränker aldrig en anställds grundläggande rätt till integritet.

Toggl Track kan också vara en värdefull assistent för lönehantering. Den spårar fakturerbara och icke-fakturerbara timmar för varje projekt, uppgift och kund – fakturera korrekt med några få klick utan krångliga kalkylblad! ?

Toggl Track – bästa funktioner

Enkel att installera och använda övervakningsprogramvara

Förstklassiga filtrerings- och exportalternativ

Pålitlig kundservice

Spåra fakturerbara och icke-fakturerbara timmar

Begränsningar för Toggl Track

Tillfälliga synkroniseringsproblem i programvara för övervakning av anställda

Saknar projektledningsfunktioner

Toggl Track-priser

Gratis : 0 dollar

Startpaket : 9 $/månad per användare

Premium : 18 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Toggl Track betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

5. ActivTrak

ActivTrak är en molnbaserad plattform för att spåra personalens produktivitet och engagemang, så du kan komma åt den på vilken Mac-enhet som helst.

Använd programvaran för medarbetarövervakning för att utvärdera hur dina medarbetare spenderar sin arbetstid – du har dashboards med produktivitetsmått, rapporteringsverktyg, platsinformation och andra övervakningsfunktioner för att upptäcka bristande engagemang och utbrändhet i god tid! ?

Och nej, det handlar inte om spioneri. ?️

Som en del av sin integritetsrespektfulla kultur ger ActivTrak inte tillgång till känsliga områden som tangenttryckningar, e-postmeddelanden eller kameror. Istället använder programmet dataanalys för att samla in mätbara insikter om följande aspekter:

Trender inom utbrändhet Hinder relaterade till människor, processer och teknik Distraktioner och avbrott Svar på ändrade arbets scheman Strategiförändringars inverkan på produktivitet och prestanda Engagemangsframkallande faktorer

ActivTrak hjälper dig att anpassa efterlevnadsparametrar utifrån ditt företags policyer. Säkerhetsfunktionerna inkluderar aviseringar om potentiella överträdelser, såsom försök att komma åt blockerade webbplatser, obehörig USB-aktivitet eller fildelning samt radering av användare.

ActivTraks bästa funktioner

Programvara för övervakning av anställda som respekterar integriteten

Omfattande rapporteringsverktyg

Automatiserad tidrapportering

Anpassningsbara inställningar för efterlevnad

Meddelanden om potentiella överträdelser av regler och föreskrifter

Begränsningar för ActivTrak

Det kan vara komplicerat att visa anställdas aktivitetshistorik.

Begränsade anpassningsmöjligheter för tidrapportering i övervakningsprogramvaran

Priser för ActivTrak

Gratis : 0 dollar

Essentials : 10 USD/månad per användare

Professional : 17 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

ActivTrak-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 500 recensioner)

6. Teramind

Även om distansarbetande team hjälper dig att spara in på kontorsmaterial och fastighetskostnader, medför de en ganska kostsam risk – hot från insiders. Lyckligtvis hjälper verktyg som Teramind dig att upptäcka misstänkta aktiviteter bland anställda som en erfaren utredare. ?

Denna robusta plattform erbjuder mångsidiga lösningar för cybersäkerhet och anställdsövervakning med hjälp av beteendedataanalys. Identifiera flaskhalsar i arbetsflödet, analysera anställdas vanor, upptäck tecken på interna hot och hantera regelefterlevnad – allt från en och samma plattform.

Teramind erbjuder skärmdumpar av en anställds åtgärder live eller efter att de har inträffat, så att du kan hålla rätt person ansvarig utan minsta tvivel.

En annan värdefull funktion är smarta regler och varningar, som låter dig anpassa företagets policyer och få meddelanden om potentiella överträdelser. Baserat på insamlad data kan plattformen hjälpa dig att förutsäga framtida hot och förhindra dataläckage från insiders.

Som produktivitetsprogramvara kommer Teramind inte att göra dig besviken. Använd dess intuitiva instrumentpanel för att få en översikt över anställdas arbetsmönster, arbetsbelastning, aktivitet och tillgänglighet.

Teraminds bästa funktioner

Minskad risk för interna hot

Skärmdumpar i realtid och förinspelade skärmdumpar

Smarta regler och varningar

Prediktiva rapporter

Produktivitetshöjande funktioner

Begränsningar för Teramind

Det kan vara förvirrande att ställa in produktivitetsutlösare.

Vissa användare tycker att programvaran är för dyr.

Priser för Teramind

Startpaket : 10 USD/månad per användare

UAM : 21 USD/månad per användare

DLP : 25 USD/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Teramind-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 80 recensioner)

7. DeskTime

Behöver du ett allseende öga som vet vem som gör vad och när? ?

Med DeskTime kan du se vilka appar, webbplatser och program dina anställda använder under arbetet och hur mycket tid de lägger på dem. Processen är automatiserad – plattformen registrerar när anställda börjar och slutar arbeta. Informationen används för att beräkna genomsnittlig produktivitet, vilket hjälper dig att fastställa fakturerbara timmar och offerter för utkontrakterat arbete.

Denna lösning för övervakning av anställda kan till och med spåra titlarna på dokument och filer som dina anställda arbetar med. Schemalägg automatiska skärmdumpar med specifika intervall för att få uppdateringar om statusen på pågående arbeten.

DeskTime erbjuder en ganska nyanserad integritetsinställning för anställda. När användarna arbetar med något utanför arbetet under arbetstid kan de aktivera alternativet för privat tid för att tillfälligt undvika att spåras.

DeskTimes bästa funktioner

Komplexa övervaknings- och rapporteringsverktyg

Automatiserad tidrapportering

Alternativ för privat tid för anställda

Dokumentuppföljning med anpassningsbara skärmdumpar

Åtta integrationer tillgängliga, inklusive Trello och Jira

Begränsningar för DeskTime

Detektering av inaktiv tid är inte alltid exakt

Inga funktioner för uppgiftsfördelning i lösningen för medarbetarövervakning.

Priser för DeskTime

Pro : 6,42 $/månad per användare

Premium : 9,17 $/månad per användare

Enterprise: 18,33 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Betyg och recensioner av DeskTime

G2 : 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 500 recensioner)

8. WorkScape

Oavsett om det är ett team som arbetar på distans eller på kontoret, finns det ingen väg ut när WorkScape håller koll. ?

Lösningen för medarbetarövervakning drar sig inte för att lyfta fram produktivitetsfrågor. Från att spåra de mest och minst aktiva medarbetarna till att granska hur mycket tid dina medarbetare använder för vila, WorkScape samlar noggrant in alla uppgifter. ?

Konfigurera arbetsrelaterade och icke-arbetsrelaterade webbplatser och applikationer, så ger plattformen dig en tydlig översikt över vad varje anställd gör online.

Plattformen låter dig också ta skärmdumpar från anställdas skärmar. Bilderna kommer att ha suddiga delar för att skydda användarens integritet. WorkScape erbjuder också övervakning av tangenttryckningar, men alternativet är inte tillgängligt på Mac-enheter.

En utmärkande funktion hos plattformen är möjligheten till tyst installation på kontorsenheter – dina anställda kommer inte att veta att de övervakas. Det låter kanske lite lömskt, men om din personal är känslig är den här funktionen en livräddare. ?

WorkScape bästa funktioner

Djupgående anpassningar av övervakningen

Programvara för övervakning av anställda sorterar medarbetare efter produktivitet

Stöder övervakning av skärmdumpar

Övervakar aktiv tid och användaraktivitet

Tyst installation tillgänglig

Begränsningar i WorkScape

Programvara för övervakning av tangenttryckningar på datorer är inte tillgänglig för Mac.

Vissa användare upplever prestandaförsämringar.

Priser för WorkScape

Från 1 dollar per enhet och månad

WorkScape-betyg och recensioner

G2: 4/5 (20 recensioner)

Capterra: 2/5 (1 recension)

9. StaffCop

Sätt StaffCop i tjänst och se till att dina anställda alltid levererar sitt bästa arbete! ?

Denna robusta plattform delar upp sina funktioner för medarbetarövervakning i sex kategorier:

Övervakning av användaraktivitet Analys av användarbeteende Personalövervakning Förhindra dataförlust Efterlevnad och revision Förebyggande av interna hot

Dessa funktioner samverkar för att ge dig fullständig kontroll över arbetsplatsens produktivitet och säkerhet. Spåra aktiviteter, identifiera normalt beteende och upptäck avvikelser, spela in videoklipp och upptäck potentiella interna hot samtidigt som du säkerställer efterlevnad av de senaste standarderna för regelefterlevnad och revision.

Med StaffCop kan du övervaka aktiviteter på datorn, inklusive internetanvändning, skickade e-postmeddelanden, utskrivna dokument, tangenttryckningar, appanvändning och mycket mer. Plattformen respekterar dock grundläggande integritet och hindrar chefer från att spionera på anställda på deras lediga dagar.

StaffCops bästa funktioner

Aktivitetsövervakning och produktivitetsoptimering

Detektering av interna hot

Exceptionell analys av användarbeteende

Livestreaming av användaraktivitet

Begränsningar för StaffCop

Saknar ett molnbaserat gränssnitt för administratörer.

Inga integrationer listade

Priser för StaffCop

Permanent licens : Från 69 USD/månad per användare

12-månaderslicens : Från 49 $/månad per användare

Tremånaderslicens: Från 25 USD/månad per användare

StaffCop-betyg och recensioner

SourceForge: 5/5 (2 recensioner)

10. RescueTime

RescueTime gör precis vad namnet antyder – det sparar tid åt dig och lämnar inget utrymme för slöeri eller slöseri med resurser på irrelevanta uppgifter.

Verktyget handlar om att skapa en positiv arbetskultur. Förutom att erbjuda funktioner för tidrapportering fungerar det också som en uppmärksam motivationsfaktor.

Ja! RescueTime analyserar noggrant anställdas scheman och aktiviteter och använder data för att leda ditt team i rätt riktning och motivera dem att fortsätta. ?

RescueTime gräver vidare i orsaken bakom dålig produktivitet och hjälper dig att sålla bort aktiviteter som stjäl tid. Funktionen Focus Session blockerar distraherande webbplatser, och när du är klar med arbetet får du information om din totala produktivitet med och utan funktionen aktiverad. Skillnaden är ofta chockerande! ?

RescueTimes bästa funktioner

Motiverande verktyg för att öka produktiviteten

Påminnelser

Blockerar distraherande webbplatser

Anpassningsbara målsättningar

Omkalibrera dina anställdas fokus

RescueTime-begränsningar

Vissa användare tycker att gränssnittet är föråldrat.

Kunde behöva fler layoutalternativ

Priser för RescueTime

Kontakta oss för prisuppgifter

RescueTime-betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 130 recensioner)

Observera, granska, återkom, upprepa

Personalövervakning handlar inte om att styra med hård hand – det är en kontinuerlig process för att utveckla arbetsmiljön. ⤴️

Oavsett om du använder Windows eller Mac, var beredd att ge ditt team lite slack om du märker ineffektivitet i processerna och motivationsdödande faktorer.

Lita på våra listade produkter för att identifiera produktivitetshinder och främja en balanserad arbetsmiljö dag efter dag! ?