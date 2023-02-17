<strong>Hur företag håller distansarbetare engagerade och produktiva</strong>

Distansarbete är här för att stanna. En undersökning från Zippia från 2022 visade att 26 % av de anställda i USA arbetade på distans, antingen heltid eller deltid.

COVID-19-pandemin kan ha varit katalysatorn för att fler amerikaner arbetar hemifrån, men trenden har blivit mycket populär. Före pandemin hade endast 5,7 % av de amerikanska arbetstagarna huvudsakligen distans- eller hemmaarbetsplatser, enligt Census Bureau. Zippia uppskattar att 36,2 miljoner amerikaner kommer att arbeta på distans år 2025.

ClickUp har undersökt hur organisationer ökar produktiviteten hos distansarbetare, med hjälp av insikter från McKinsey, Harvard Business Review, PwC, Gallup och nyhetsrapportering.

Samma rapport från Zippia visar att över 90 % av distansarbetarna uppger att deras produktivitet har varit oförändrad eller ökat sedan de lämnade det traditionella kontoret. Eftersom en överväldigande majoritet av de amerikanska anställda föredrar distansarbete, letar företagen efter nya sätt att hålla medarbetarna engagerade och fokuserade.

För att uppnå detta ändrar företagen hur distansarbetare rekryteras, utbildas, befordras och får feedback.

Fortsätt läsa för att ta reda på vad arbetsgivare gör för att hålla sina anställda nöjda och effektiva i takt med att distansarbetet fortsätter att öka i USA.

Omstrukturering av rekrytering och anställning

Att gallra bland kandidater kan vara en av de mest tidskrävande delarna av en rekryterares arbete.

En tredjedel av organisationerna har helt omarbetat sina anställningsprocesser för att bättre kunna anställa distansarbetare. Andelen är ännu högre för företag som har upplevt större produktivitetsvinster.

Många av dessa förändringar innebar att man använde teknik på nya sätt, till exempel virtuella intervjuer istället för personliga möten. Företagen utökade också det geografiska området för sina jobbannonser, eftersom distansarbete gör det möjligt för dem att bredda sin kandidatpool och ta hänsyn till högt kvalificerade personer som uppfyller alla krav men råkar bo någon annanstans.

En rapport från Accenture och Harvard Business School visar att majoriteten av företagen (90 %) har provat automatiserade granskningar av kandidaters CV. Men 85 % av rekryterarna sa att det inte hjälpte dem att hitta de bästa kandidaterna och att det gjorde sökandet svårare.

Företag kan finjustera sina automatiseringsinställningar för att förhindra att högkvalificerade kandidater utesluts när deras CV inte exakt matchar jobbeskrivningen.

Uppmuntra kommunikation

Den tidigare nämnda rapporten från Zippia visade att 1 av 5 distansarbetare anser att isolering är den största nackdelen med distansarbete.

Att uppmuntra kommunikation mellan distansarbetare är avgörande för att företag ska kunna hålla produktionen och medarbetarnas tillfredsställelse på en hög nivå. Företag som använder snabbmeddelandeplattformar som Slack gör det möjligt för distansarbetare att samarbeta och ge feedback i realtid.

Kommunikation är en tvåvägskommunikation; företag bör se till att distansarbetare känner sig bekväma med att säga vad de tycker. Vissa distansarbetare föredrar telefonsamtal, medan andra gillar videosamtal eller snabbmeddelanden. Att ta sig tid att ta reda på vilken kommunikationsform som fungerar bäst för varje anställd kan hjälpa ledningen att hålla produktiviteten på en hög nivå.

Att kommunicera medarbetarnas framgångar och prestationer på kreativa sätt, till exempel genom att beställa pizza eller tårta, är ett annat sätt för chefer att visa sin uppskattning för medarbetarna på distans.

Utbildning av chefer i distansledning

En studie från Harvard 2020 visade att 40 % av cheferna kände sig oförberedda på att leda ett distansarbete, och ännu fler hade svårt att hålla sina teammedlemmar engagerade när de arbetade på distans.

”Utbildning av chefer är nyckeln till att hålla medarbetarna engagerade, motiverade och produktiva” 2023, sa David Hassell, VD för prestationshanteringsteknikplattformen 15Five, till Society for Human Resource Management.

Chefer måste lära sig att kommunicera med sina anställda, ställa tydliga förväntningar och förmedla företagskulturen när det inte är möjligt att träffas ansikte mot ansikte.

Mikrostyrning kan faktiskt sänka distansarbetares produktivitet och arbetsmoral. Ledarskapsutbildning lär ledare att identifiera tendenser till mikrostyrning innan det blir ett problem.

Distanschefer bör fokusera mindre på att befinna sig i samma utrymme som sina anställda och mer på önskade resultat, sa driftschefen för HubSpot, ett företag som till stor del arbetar hybrid, till Employee Benefit News HubSpot.

Främja självledarskap

Att uppmuntra självledarskap bland distansarbetare ökar ansvarstagandet och effektiviteten.

Anställda som har förmågan att hantera sig själva på arbetsplatsen och i sitt privatliv är ofta mer produktiva än de som behöver mer stöd.

Chefer måste uppmuntra distansarbetare att utveckla en stark självkännedom så att de kan identifiera hur de tänker, känner och agerar i olika situationer.

”Självmedvetenhet är en superkraft... Vad är jag bra på och vad är jag inte bra på? ... Jag inser att jag har brister och att jag bör fylla dessa brister istället för att bara anställa fler personer med samma erfarenhet och utbildning”, säger Heidi Hauver, vice vd för personalfrågor på datahanteringsföretaget ShinyDocs, till samarbetsföretaget Fellow.

Att ge anställda självständighet att fatta beslut och ta ansvar för sin egen framgång är en annan strategi som företag använder för att främja självledarskap hos distansarbetare.

Ge och be om frekvent feedback

Alla vill känna sig uppskattade för ett väl utfört arbete. Distansarbetare är inget undantag.

Anställda ska känna att deras idéer och åsikter är viktiga. Chefer ska uppmuntra till ömsesidiga samtal med distansarbetare genom att aktivt lyssna på deras farhågor och idéer. Att ge regelbunden feedback är lika viktigt som att låta anställda komma med synpunkter till ledningen.

Distansarbetare uppger att de känner mindre utbrändhet och finner mer mening i sitt arbete när ledningen uppmuntrar dem att ställa genomtänkta frågor och ofta be om feedback. Att helt enkelt fråga ”hur mår du?” regelbundet är ett enkelt sätt att förbättra distansarbetares prestationer.

Maximera prestanda och öka arbetsmoralen med projektledningsprogramvara

