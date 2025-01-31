De 10 bästa flödesschemaprogrammen för Mac 2025

Ett flödesschema är inget vanligt diagram – det är ett livstips. 💡

Oavsett om du kartlägger affärsprocesser eller kämpar mot försäljningsflaskhalsar, hjälper ett flödesschema dig att visualisera alla variabler och rädda situationen med logiska lösningar. 🦸

Att skapa flödesscheman manuellt och från grunden kan dock vara stressande, särskilt när det gäller långa och komplexa arbetsflöden. Lyckligtvis finns det många flödesschema-verktyg som kan hjälpa dig – även om du är Mac-användare!

Det är slut med tiden då Mac-användare var tvungna att göra stora ansträngningar för att hitta bra program för diagramskapande. Utforska vårt urval av de 10 bästa flödesschemaprogrammen för Mac och hitta din perfekta ritkompis! 🖌️

Vad ska du leta efter i den bästa flödesschemaprogramvaran för Mac?

Den bästa flödesschemaprogramvaran för Mac bör ha följande egenskaper:

Användarvänlighet: Flödesschemaprogram bör ha ett dra-och-släpp-gränssnitt som hjälper dig att skapa professionella flödesscheman med minimal ansträngning eller teknisk kunskap. Integrationer: Det bör möjliggöra viktiga appintegrationer som hjälper dig att införliva flödesscheman i dina professionella aktiviteter. Samarbetsalternativ: Verktyget bör stödja samarbete mellan team. Ett strategiteam skulle till exempel vilja brainstorma med hjälp av flödesscheman i realtid. Inbyggda mallar: Du bör skaffa funktionsrika och estetiskt tilltalande mallar för flödesscheman inom olika branscher och roller. Leta efter flödesschemaprogram med inbyggda Du bör skaffa funktionsrika och estetiskt tilltalande mallar för flödesscheman inom olika branscher och roller. Leta efter flödesschemaprogram med inbyggda diagram-/flödesschemamallar så att du inte behöver skapa dem från grunden. Praktisk redigeringsverktygsfält: Med ett väl utformat redigeringsverktygsfält och inbyggda bibliotek med bilder, former och symboler kan du fånga upp idéer och skapa fantastiska flödesscheman utan att det blir rörigt. Skalbarhet: Flödesschemaprogrammet bör stödja stora datamängder eller komplexa flödesscheman i takt med att ditt företag växer.

De 10 bästa flödesschemaprogrammen för Mac

Baserat på ovanstående kriterier kan du hitta grundläggande till avancerade flödesschemaprogram för Mac. Vår lista innehåller de 10 mest pålitliga produkterna som erbjuder bäst värde. 💝

ClickUp Whiteboards erbjuder alla kreativa och samarbetsfunktioner du behöver för att skapa dina drömflödesscheman.

ClickUp är ett gratis projektledningsprogram som även fungerar som ett kraftfullt flödesschema-verktyg. Använd plattformens intuitiva gränssnitt för att skapa fantastiska arbetsflödesdiagram av alla typer och komplexitet. 😍

Börja ditt flödesschemaäventyr med ClickUp Whiteboards. Oavsett om du arbetar med ett projekt ensam eller med ett team är Whiteboards din arbetsyta för att samla in information i realtid, vilket hjälper dig att skapa ett omfattande flödesschema för alla ändamål.

ClickUp erbjuder ett annat fantastiskt diagramverktyg som heter Mind Maps, vilket är mer lämpligt för komplexa strategiska scenarier. Använd Mind Maps för att strukturera dina tankar och idéer eller underlätta givande brainstorming-sessioner med ditt team! 🧑‍🤝‍🧑

ClickUps sofistikerade verktygsfält gör redigering till en barnlek. Lägg till bilder, länkar, dokument och videor, koppla ihop objekt för att skapa en tidslinje, rita relationer, leka med former och symboler och mycket mer. Konvertera ett element på din tavla direkt till en uppgift och få den utförd – hur låter det för teamets produktivitet? 🔥

Om du känner dig osäker på att börja från scratch kan du använda ClickUps färdiga mallar för att komma igång med diagram på nolltid. Titta till exempel på ClickUps mall för simbanediagram för att visualisera de rörliga delarna i en process tillsammans med viktiga aktörer eller avdelningar. Mallen hjälper dig att identifiera och tilldela teamroller och underlätta problemlösning med intressenter som kunder och investerare.

Ladda ner denna mall Swimlane Flowchart Template från ClickUp hjälper dig att visualisera arbetsflöden och identifiera roller i projekt.

Andra alternativ inkluderar mallar för fiskbensdiagram, kraftfältdiagram och släktskapsdiagram på whiteboard. 📈

ClickUps bästa funktioner

Växande bibliotek med anpassningsbara mallar

Högkvalitativa whiteboards och tankekartor med exceptionella redigeringsverktyg

Integreras med över 1 000 appar och program som Miro, Zapier och Google Drive

Alla typer av media kan läggas till flödesscheman

Intuitivt gränssnitt med dra-och-släpp-funktion

Tillgänglig på alla enheter (förutom Mac kan du använda ClickUp på Linux-, Windows-, iOS- och Android-enheter)

Begränsningar för ClickUp

Det tar tid att utforska alla diagramfunktioner

Vissa användare tycker att det är svårt att navigera i ClickUp-appen för mobilen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid : 0 $

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 6 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 500 recensioner)

2. EdrawMax

via EdrawMax

EdrawMax är ett allt-i-ett-program för att skapa diagram för att skapa fiskbensdiagram, tankekartor, diagram och mycket mer. Det erbjuder olika designer, funktioner och verktyg för att skapa flödesscheman, infografik samt nätverks- och branschdiagram.

Drag-and-drop-designen är otroligt lätt att förstå och låter dig kombinera olika flödesschemaelement med några få klick. Verktygsfältet är funktionellt och särskilt praktiskt för dem som har erfarenhet av grafisk design och desktop publishing-appar.

Med EdrawMax kan du antingen börja från scratch eller använda en av verktygets många mallar som utgångspunkt. Appen har också symboler som följer branschstandard för att skapa professionella flödesscheman. Allt är mycket anpassningsbart, så du kommer inte ha några problem att visualisera dina planer, projekt och designer. 🎨

EdrawMax är ett utmärkt val för erfarna designers, men nybörjare kan tycka att plattformens gränssnitt är något komplicerat.

EdrawMax bästa funktioner

Bilagor kan läggas till flödesscheman

Dra-och-släpp-gränssnitt

Hundratals mallar

Omfattande symbolbibliotek

Begränsningar för EdrawMax

Skulle kunna dra nytta av fler integrationer

Vissa Mac-användare har nämnt problem med musens känslighet när de använder plattformen.

Priser för EdrawMax (Team & Business)

Årsplan för team : 505,75 $ (för fem användare, faktureras årligen)

Affärsplan: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för EdrawMax

G2 : 4,3/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 150 recensioner)

3. Miro

via Miro

Miro är ett av de bästa produktivitetsverktygen med många alternativ för visuellt samarbete. En av dess främsta funktioner är en förstklassig zoombar Infinite Whiteboard för att skapa flödesscheman. Du kan skapa flödesscheman för alla ändamål, oavsett om det gäller att presentera komplexa arbetsflöden, dela upp processer i faser eller kartlägga kundresor.

Miro låter användarna välja en färdig mall för att komma igång. Det finns ett stort utbud av alternativ att utforska, inklusive flödesschemamall, Lotus-diagrammall och dataflödesdiagrammall.

Om du väljer ett betalt abonnemang kan du designa anpassade flödesscheman från grunden och till och med dela dem med andra användare i Miroverse community gallery.

När det gäller integrationer fungerar Miro, precis som sina främsta konkurrenter, bra med populära produktivitets- och kommunikationsappar, såsom Zoom, Slack, Google Workspace och Atlassian.

Miros bästa funktioner

Avancerade funktioner för visuellt samarbete

Bra integrationsmöjligheter för att skapa flödesscheman

Gemensam galleri med användargenererade mallar

Oändlig whiteboard för flödesscheman, mind mapping och brainstorming

Anpassningsbara mallar (för betalande användare)

Miro-begränsningar

Användare utan styluspenna kan tycka att plattformen är svår att använda.

Det skulle behövas fler mallar för olika användningsfall i flödesschemaprogrammet.

Priser för Miro

Gratis : 0 dollar

Startpaket : 8 $/månad per medlem

Företag : 16 $/månad per medlem

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Miro-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 4 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 000 recensioner)

4. Lucidchart

via Lucidchart

Lucidchart är ett värdefullt diagramprogram att ha till hands om du vill skapa professionella flödesscheman, mockups, tankekartor och UML-diagram (Unified Modeling Language).

Flödesschemaprogramvaran är superenkel att använda, även för nybörjare – med bara några få klick kan du skapa diagram av högsta kvalitet som ett proffs! 🦾

Lucidcharts onboardingprocess är mycket hjälpsam. Plattformen erbjuder anpassade verktyg och mallar baserade på den bransch du anger när du registrerar dig. Du kan också importera data till dina flödesscheman och leka med design, former, typsnitt och färger för att få önskat resultat.

Avancerat samarbete i realtid är en av Lucidcharts starkaste sidor – lägg till kommentarer, dela projekt med teammedlemmar, skapa uppgifter och bädda in dem i flödesschemat!

Många användare uppskattar Lucidcharts automatiska justeringsfunktion, som gör det möjligt att justera ett nyligen tillagt objekt mot kanten på ett annat objekt – en verklig glädje för perfektionister! 🤓

Lucidchart är i första hand en onlineplattform, men Chrome-användare kan synkronisera vissa dokument för offlineanvändning.

Jämför Lucidchart med Microsoft Visio!

Lucidcharts bästa funktioner

Stöder import och export av filer (för program som Microsoft Visio och OmniGraffle)

Utmärkt användarupplevelse

Offline-läge (om du använder Chrome på din Mac)

Automatisk justering av objekt för att skapa UML-diagram och mer

Imponerande mallbibliotek

Begränsningar för Lucidchart

Prestandan kan påverkas negativt vid hantering av stora och komplexa diagram.

Att dela ett enda dokument kan vara förvirrande jämfört med andra flödesschemaprogram för Mac-användare.

Priser för Lucidchart

Gratis : 0 dollar

Individuell : Från 7,95 dollar

Team : Från 9 dollar per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Lucidchart-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 2 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 500 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Lucidchart!

5. MindManager

via MindManager

MindManager är ett mindmapping-program (duh!) för att skapa visuella tillgångar som konceptkartor, matriser och flödesscheman. Det syftar till att centralisera information och omvandla strategiska idéer till ritningar och genomförbara planer som utvecklas i takt med ditt företag.

MindManager hjälper dig att skapa flödesscheman på nolltid tack vare sina många funktioner, som inkluderar:

Prioritetsmarkörer Dra och släpp Inbyggda mallar Filter för diagram

Det är enkelt att samarbeta i MindManager med verktyg som textacceleratorer som låter dig lägga till omnämnanden (@namn) eller taggar (#resurs) för att göra dina flödesscheman lättförståeliga för tvärfunktionella team.

Funktionen för gemensam redigering är en annan trevlig detalj – den låter dig arbeta med flödesscheman tillsammans med andra och se ändringar i realtid, till skillnad från andra flödesschemaprogram för Mac-användare.

Det är värt att notera att MindManager främst utvecklades för Windows. Programmet finns visserligen tillgängligt för Mac, men användarupplevelsen kan skilja sig åt på grund av begränsade funktioner och integrationer.

MindManagers bästa funktioner

Alternativ för gemensam redigering i flödesschemakonstruktören

Användarvänligt gränssnitt för processflödesdiagram

Bra integrationsmöjligheter, särskilt med MS Office-appar

Stort utbud av flödesschemamallar

Perfekt för brainstorming och mind mapping

Begränsningar i MindManager

Vissa användare tyckte inte om de ständiga annonserna som visades på skärmen.

Mac-användare har färre funktioner och integrationer än Windows-användare.

Inget bra alternativ om du letar efter gratis flödesschemaprogram.

Priser för MindManager

Essential : 99 $/år

Professional : 179 $/år

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av MindManager

G2 : 4,5/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 50 recensioner)

6. Microsoft Visio

via Microsoft Visio

Microsoft Visio lanserades 1992 och är ett av de äldsta diagram- och vektorgrafikverktygen som finns. Under årtiondenas lopp har flera verktyg och mallar lagts till för att hjälpa dig att skapa lättförståeliga tekniska flödesscheman.

Oavsett om du behöver ett organisationsschema, ett nätverksdiagram för API- och systemdesign eller en byggnadsplan – Visio är den trogna gamla kompisen som alltid finns där för dig! 🗝️

Visio är pro-samarbete – du kan lägga till medförfattare till dina projekt, samtidigt visa ändringar i realtid och använda kommentarer för att diskutera konflikter. Även om det är en snygg uppsättning, är medförfattarsessioner benägna att drabbas av fördröjningar eller hängningar i flödesschemakonstruktören.

Visio är ett Microsoft-produkt och integreras perfekt med appar som Google Sheets, PowerPoint och Excel. Det har begränsad kompatibilitet med programvara som inte är från Microsoft, vilket kan vara ett problem för vissa användare.

Tyvärr erbjuder Visio ingen särskild desktop-app för Mac-enheter. Du kan dock använda webbläsaren Safari eller Chrome för att komma åt plattformens webbversion och visa, skapa och redigera diagram.

Microsoft Visio – bästa funktioner

Webbtillgång för Mac-användare

Alternativ för gemensamt författande

Integreras väl med andra Microsoft-appar och -program

Flödesschemakonstruktören är lämplig för tekniska diagram, dataflödesdiagram och till och med organisationsscheman.

Begränsningar i Microsoft Visio

Kanske inte det enklaste att använda för nybörjare

Flera användare har rapporterat formateringsproblem och frekventa tekniska problem.

För flödesschemaprogram för Mac är kanske inte detta flödesschemaprogram ditt favoritval.

Priser för Microsoft Visio

Visio Plan 1 : 5 $/månad per användare

Visio Plan 2: 15 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Microsoft Visio

G2 : 4,2/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

7. Mitra

via Mitra

Mitra är ett brasilianskt startup-företag som erbjuder självbetjäningsbaserad affärsinformation och analys. Det är ett unikt inslag på vår lista, eftersom det är mer ett program för resursplanering (ERP) än ett verktyg enbart för flödesscheman.

Plattformen hjälper till att visualisera affärsanalyser, processflöden, produktionshantering och budgetplanering – en av dess funktioner är att använda diagram för att ersätta datahantering med kalkylblad. De resulterande diagrammen ger värdefull inblick i hur ett företag fungerar och hjälper dig att identifiera områden som kan förbättras.

Med Mitra utnyttjar du i princip data från kalkylblad för att skapa flödesscheman. Du kan fastställa affärsregler med hjälp av formler och bygga visuella processer som är kopplade till en central databas. Skapa anpassade flödesscheman för nästan alla viktiga affärsaktiviteter, såsom planering, budgetering och kapacitetshantering. 👷

Mitra är anpassningsbart och integreras med ditt nuvarande ERP-program eller dataprogram.

Mitras bästa funktioner

Processcentrerad diagramskapande

Hjälper till att visualisera kalkylblad

Plattform utan kodning

Integreras med alla dataprogram

Mitras begränsningar

Kanske inte tillgängligt i alla länder

Det är ett relativt nytt startup-företag med en begränsad användarbas.

Mitra-priser

Kontakta oss för prisuppgifter

Mitra-betyg och recensioner

G2 : Inga recensioner

Capterra: Inga recensioner

8. OmniGraffle

via OmniGraffle

Letar du efter flödesschemaprogram specifikt för Mac? Du har hittat det! 💻

OmniGraffle är ett av de bästa flödesschemaprogrammen för Mac-enheter. Skapa diagram, wireframes, tavlor och flödesscheman från grunden, eller använd hundratals gratis mallar för att komma igång. Om du är mer intresserad av schabloner kan du besöka Graffletopia, plattformens resurscenter, för att utforska över 10 000 schablonfiler för dina OmniGraffle-dokument.

Du har fullständig frihet att anpassa dina skapelser. Lek med dra-och-släpp-gränssnittet och använd det stora utbudet av färger, former och typsnitt för att se till att ditt flödesschema är behagligt för ögonen. 👁️‍🗨️👁️‍🗨️

OmniGraffle är för Mac vad Microsoft Visio är för Windows. Men till skillnad från sin Microsoft-motsvarighet, som har tekniska funktioner, vågar OmniGraffle sig in på det estetiska området och erbjuder fler designalternativ!

Om du byter från Windows till Mac som Visio-användare kan du med OmniGraffle importera dina befintliga filer, men med vissa begränsningar. Du behöver ett Pro-abonnemang för att kunna använda det här alternativet, och programmet kan inte exportera till nyare Visio-format.

OmniGraffles bästa funktioner

Flödesschemakonstruktörer utformade för Mac-enheter

Stöder import och export av Visio

Ett stort urval av schabloner och mallar

Dra-och-släpp-design i flödesschema-verktyget

OmniGraffles begränsningar

Utskriftsinställningarna kan förbättras

Vissa användare har rapporterat problem med att spara filer.

Det kan vara svårt att hantera anslutningslinjer

OmniGraffle-priser

Prenumeration : 12,49 $/månad

Standardlicens : 149,99 $ (engångsbetalning)

Pro-licens: 249,99 $ (engångsbetalning)

OmniGraffle – betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 30 recensioner)

9. Creately

via Creately

Creately är en kodfri arbetshanteringsplattform som levereras med en smart visuell arbetsyta. Designa flödesscheman och diagram för att illustrera olika stadier i en process, skissa upp projektledningsstrukturer, visualisera arbetsflöden eller förverkliga abstrakta affärsidéer! 💸

Flödesscheman är en barnlek med Createlys intuitiva gränssnitt. Dina verktyg visas i toppmenyn och du kan arbeta med realtidsmarkörer för att samarbeta med ditt team, spåra ändringar och visa synkroniserade förhandsvisningar för att säkerställa att du har koll på de senaste ändringarna.

Mac-användare kan exportera sina flödesscheman i olika format, såsom PNG och PDF, eller använda tillägg från Google eller Microsoft för att dela dem.

När det gäller flödesschemaprogram erbjuder Creately ett gratisabonnemang med begränsningar – du har inte tillgång till alla funktioner och allt du skapar blir offentligt, vilket inte är ett alternativ för dem som arbetar med känslig information.

Createlys bästa funktioner

Smart visuell arbetsyta

Spårning av markören i realtid

Gratis mallar för att skapa arbetsflödesdiagram, organisationsscheman och flödesschemaformer

Över 1 000 former och kopplingar

Mac-användare kan njuta av integrationer med Github, Slack, Google Workspace och Confluence.

Begränsningar för Creately

Det kan vara svårt att navigera på arbetsytan om du arbetar med ett komplext projekt.

Dina flödesscheman blir offentliga om du använder gratisversionen.

Priser för Creately

Gratis : 0 $

Startpaket : 5 $/månad per användare

Företag : 89 $/månad (obegränsat antal användare)

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Creately

G2 : 4,4/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 150 recensioner)

10. Diagrams.net

Avancerade funktioner och multifunktionalitet kan vara lockande. Men ibland är allt du behöver ett enkelt verktyg som låter dig rita direkt – Diagrams.net (draw.io) gör det enkelt.

Glöm inloggning, lösenord och prenumerationer. Gå bara till webbplatsen, klicka på Börja nu och börja arbeta med ditt flödesschema – så enkelt är det!

De tillgängliga formerna finns till vänster på skärmen, medan anpassningsalternativen finns till höger. När du är klar väljer du exportformat och sparar diagrammet på en plats som du själv väljer.

Mac-användare kan även ladda ner appen Diagrams för att skapa flödesscheman offline! Denna plattform har ett avskalat diagramgränssnitt, vilket innebär att den inte har omfattande samarbets- eller dokumentationsverktyg som ClickUp eller Miro.

Diagrams.net bästa funktioner

Minimalistiskt gränssnitt som använder enkla flödesschemaobjekt

Ingen inloggning eller installation krävs

Gediget urval av former

Möjlighet att importera former

Enkelt att skapa enkla processflödesscheman och organisationsscheman från grunden

Diagrams.net begränsningar

Saknar avancerade funktioner jämfört med vissa professionella diagram- och dataflödesdiagramappar.

Begränsat antal former och symboler

Diagrams. net prissättning

Gratis

Diagrams. net betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 700 recensioner)

Kan du fortfarande inte bestämma dig för vilken flödesschemaprogramvara som är bäst?

Att välja den bästa flödesschemaprogramvaran för Mac är som att köpa en snygg ny bil – du vill ha de där funktionerna, men har också stil och estetik i åtanke. Många av de program som listas här erbjuder en gratis provperiod eller en gratisversion, så testa dem om du fortfarande är osäker! 🚗