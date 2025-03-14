10 gratis flödesschemamallar i Word, Excel och ClickUp

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vad kännetecknar en bra flödesschemamall?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "En bra flödesschemamall är lätt att anpassa och visar komplexa processer på ett visuellt intressant sätt. " } } ] }

När det gäller projektledning är det viktigt att utföra kärnuppgifterna i rätt ordning för att projektet ska kunna slutföras i tid. Och när flera teammedlemmar är involverade i processen kan det snabbt bli komplicerat.

Flödesscheman förenklar komplexa processer och gör dem lättare att följa. De kan hjälpa till att identifiera flaskhalsar, effektivisera arbetsflöden och förbättra den övergripande effektiviteten, vilket gör dem till ett värdefullt verktyg för problemlösning och beslutsfattande inom olika branscher.

Genom att använda en flödesschemamall kan du se till att allt sker i rätt ordning och få en bättre uppfattning om hur du ska prioritera uppgifter genom att visa ditt arbetsflöde i ett lättförståeligt diagram eller en infografik.

För att komma igång med flödesscheman, bläddra bara igenom vår lista med 10 gratis flödesschemamallar!

Hur kan flödesschemamallar gynna ditt arbetsflöde?

Ett flödesschema är en visuell representation av en affärsprocess eller struktur som använder symboler som rutor och pilar för att visa hur allt hänger ihop.

Ett enkelt flödesschema kan visa en linjär process, till exempel en produktplan eller en kundresekarta, medan ett mer komplext flödesschema kan innehålla flera vägar eller grenar för att visa vad som händer om vissa villkor uppfylls eller inte uppfylls.

En tom flödesschemamall är en färdig flödesschema-design som är avsedd för ett specifikt användningsfall och som du kan fylla i med dina egna projektdetaljer.

Det finns många olika typer att välja mellan, till exempel en mall för organisationsflödesschema eller en mall för cirkulärt flödesschema. Ett dataflödesdiagram visar hur data rör sig genom ditt företag, medan ett organisationsschema visar din organisationsstruktur och ett arbetsflödesdiagram visar en steg-för-steg-process i detalj.

Du kan använda flödesscheman som hjälp vid brainstorming eller beslutsfattande, eller som mall för rekryteringsprocessen för att effektivisera introduktionen av nya medarbetare och mycket mer.

10 kostnadsfria flödesschemamallar

Att skapa ett affärsflödesschema från grunden kan vara mycket arbete, så börja med grundläggande flödesschemamallar och bygg vidare därifrån. Här är 10 gratis flödesschemamallar att välja mellan som täcker dataflöden, användarflöden, processkartläggning och mer.

1. ClickUp-mall för flödesschema för projektkartläggning

Ladda ner den här mallen Detta flödesschema kan hjälpa dig att gruppera uppgifter i kategorier för enkel visualisering.

En projektkarta är ett av de mest effektiva sätten att dela din vision med intressenter och se till att alla är på samma sida. Genom att visa dina mål, tidsplan och leveranser på en enkel projektkarta kan du bryta ner ett komplext projekt i konkreta steg som alla hänger ihop. 🛠️

Denna mall för projektkartläggningsflödesschema från ClickUp använder ikoner för att representera projektområden som mätvärden och operationer genom flödesschemaprogramvara som Mind Maps.

En projektkarta är bara en typ av tankekarta som du kan använda för att brainstorma idéer, hantera teammedlemmar eller visa arbetsomfånget för intressenter genom arbetsflödesdiagram.

2. ClickUp-mall för dataflödesdiagram

Ladda ner den här mallen Detta dataflödesschema visar informationsflödet i en organisation.

Att flytta information inom organisationen är sällan en enkel process. Du måste hålla reda på var data kommer in och ut ur systemet, var den lagras och hur den flyttas från en del av systemet till en annan. Det är där en mall för dataflödesdiagram kommer väl till pass!

Denna ClickUp-mall för dataflödesschema hjälper dig att visualisera processen med hjälp av cirklar, rektanglar och andra färgkodade flödesschemaformer. Ordna om formerna och lägg till etiketter i den grundläggande flödesschemamallen för att anpassa den efter dina behov.

En korrekt mall för dataflödesdiagram ger en visuell representation som förenklar förståelsen, analysen, utformningen och förbättringen av datadrivna system och processer. De främjar effektiv kommunikation, underlättar felupptäckt och bidrar till systemets övergripande effektivitet och tillförlitlighet. 📚

3. ClickUp-mall för processflöde

Ladda ner den här mallen Ett flödesschema kan bryta ner en komplex process i enkla steg.

Denna ClickUp-processflödesmall använder färgkodade rutor för att visa de viktigaste stegen i en affärsprocess, inklusive planering, genomförande och utvärdering. Den största fördelen med ett processflödesschema är att det ger en visuell representation av ett arbetsflöde, vilket gör det enkelt att identifiera flaskhalsar, ineffektiviteter och områden som kan förbättras.

Även om flödesschemamallar som denna är enkla kan du hitta fler processkartmallar för ClickUp, Excel och Word för mer komplexa projekt som kräver detaljerade arbetsflödesdiagram för att visuellt representera en process.

Oavsett om du behöver visualisera en anställningsprocess, försäljningsprocess eller något annat är det en bra idé att börja med processflödesschemamallar som denna.

4. ClickUp-konceptkarta Flödesschemamall

Ladda ner den här mallen Denna kostnadsfria flödesschemamall kopplar samman koncept med resultat.

Denna ClickUp-konceptkarta-flödesschemamall handlar om kreativitet. Den är perfekt för brainstorming-sessioner och planering i ett tidigt skede. De kreativa flödesschema-designerna bryter ner stora koncept i delkoncept och visar vilka idéer som leder till vilka resultat.

Flödesschemamallar som dessa använder ClickUps whiteboardfunktion, vilket innebär att du kan dra och släppa element i diagrammet, bädda in Word-dokument och till och med rita. Använd den för kreativa flödesschema-design så att du kan skapa en tilltalande visuell förklaring av de koncept du har i åtanke.

5. ClickUp Swimlane-flödesschemamall

Ladda ner den här mallen Använd ett simbanediagram för att visa vem som ansvarar för vilka uppgifter.

Denna Swimlane Flowchart Template från ClickUp använder ett swimlane-diagram för att visa en uppsättning uppgifter som måste utföras av flera avdelningar eller teammedlemmar.

Vad är en swimlane-mall? Det är en diagrammall som visar flera ansvarsområden sida vid sida, som parallella banor i en simbassäng.

Den största fördelen med ett flödesdiagram med simbanor är att det illustrerar interaktioner och ansvarsområden mellan olika individer, team eller avdelningar som är involverade i en process. Det är enkelt att visualisera vilka uppgifter som kan påbörjas samtidigt och vilka uppgifter som måste slutföras innan nästa uppgift kan påbörjas. Du kan använda olika flödesdiagramsymboler för att visa start- och slutpunkter samt beslutsfattande uppgifter och kontrollpunkter.

6. ClickUp-mall för processflödesschema

Ladda ner den här mallen Dokumentera processer med ClickUps mall för processflödesschema

Du kan använda ClickUp-processen flödesschemamall för att representera nästan alla typer av affärsprocesser. Denna flödesschemamall för anställningsprocessen är avsedd för HR-team, med separata kolumner för rekryteraren, anställningschefen och den potentiella kandidaten, men du kan också använda den för din onboarding-process, exit-process eller annan organisationsstruktur eller flödesschemaprocess.

Mallen visualiserar processen eller flödesschemat genom att pilarna visar ordningen och riktningen för uppgifterna, medan rektanglarna visar viktiga uppgifter som "Skicka avslagsmeddelande" eller "Boka slutintervju".

Du kan använda flödesschemamallar som denna i ClickUp för att anpassa dina arbetsflödesdiagram.

7. ClickUp-mall för användarflöde

Visualisera användarupplevelsen med denna mall för användarflöde

Mallar för användarflödesscheman hjälper dig att förbättra användarupplevelsen genom att visualisera vad en användare möter när de besöker din webbplats eller använder din app.

Vill du att de ska registrera sig för din e-postlista eller köpa en produkt? Lägg upp stegen – ett efter ett – så att du kan se hur många åtgärder som krävs för att nå målet med hjälp av visuella arbetsflödesdiagram.

Visualisering av användarflödet förenklar förståelsen av kundresan och hjälper teamen att optimera användarupplevelsen för att förbättra sina KPI:er. Det förbättrar också kommunikationen och samarbetet mellan teammedlemmarna genom att ge en tydlig bild av användarresan.

Du kan använda denna ClickUp-mall för användarflöden för att komma igång. Ersätt bilderna med skärmdumpar från din egen webbplats eller wireframe för att visualisera användarupplevelsen i dina mallar för processflödesscheman.

8. Enkel flödesschemamall för PowerPoint från SlideModel

Via SlideModel

Om du behöver presentationsklara flödesschemamallar för Microsoft PowerPoint kan denna enkla flödesschemamall för PowerPoint från SlideModel passa bra. Formatet fungerar som en mall för kartläggning av ledningsprocesser och använder enkla former och färger för att hjälpa dig att skilja mellan olika idéer och pilar så att du kan se hur de hänger ihop.

Ersätt bara texten med dina egna idéer och bilder med flödesschemamallarna som är skapade för PowerPoint.

Även om detta är en gratis flödesschemamall för Powerpoint måste du betala för Microsoft PowerPoint för att kunna använda alla dess funktioner. När du har gjort det får du också tillgång till ett bildbibliotek och kan välja mellan iögonfallande animationer och övergångar.

9. Excel-flödesschemamall från Infinity Excel

Via Infinity Excel

Excel är kanske mest känt för sin förmåga att hantera siffror, men det har också en rad flödesschemamallar som du kan använda tillsammans med annan programvara.

Om du inte vet hur man skapar ett flödesschema i Excel kan du använda denna Excel-flödesschemamall från Infinity Excel för att komma igång. Den visar hur du skapar nya former, kopplingslinjer och förankringspunkter för att göra dina Excel-kalkylblad mer spännande. ✨

10. Flödesschemamall för Microsoft Word från Template.net

Via Template.net

Microsoft Work är främst ett ordbehandlingsprogram, men det är bra att veta hur man skapar ett flödesschema i Microsoft Word så att du kan infoga professionella flödesscheman i dokument.

Denna flödesschemamall för Microsoft Word från Template.net finns i flera storlekar, så du kan skriva ut den, ladda ner den eller exportera den som PDF.

Vad kännetecknar en bra flödesschemamall?

En bra flödesschemamall är lätt att anpassa och visar komplexa processer på ett visuellt intressant sätt. Det är ju hela poängen med att använda ett flödesschema! Flödesschemamallar som är röriga, använder ovanliga flödesschemaformer eller färger, eller innehåller mystiska flödesschemasymboler, fyller inte sitt syfte.

Det är viktigt att välja de bästa flödesschemamallarna för varje användningsfall, särskilt om du ska dela dem med nya teammedlemmar eller externa intressenter som tar del av denna information för första gången. De ska kunna "förstå" ditt flödesschema direkt.

Du kanske också vill leta efter flödesschemaprogramvara som integreras väl med dina befintliga verktyg eller appar och som gör att du kan bädda in eller länka till andra externa resurser.

Förbättra din produktivitet med gratis flödesschemamallar

Dessa kostnadsfria flödesschemamallar handlar inte bara om att ge liv åt dina presentationer. När du dokumenterar dina processer i ett flödesschema kan du bättre visualisera vad som behöver göras och använda automatisering av arbetsflöden för att öka din produktivitet.

Dessutom hjälper dessa praktiska visuella hjälpmedel dig att få en helhetsbild av vad som pågår och säkerställa att alla dina intressenter och medarbetare är på samma sida.

Börja med dessa 10 kostnadsfria flödesschemamallar eller gå till ClickUp Template Center, där du hittar ännu fler fantastiska mallar sorterade efter kategori.