<strong>Hantera projektets leveranser med mallar och exempel</strong>

{ "@context": "https://schema. org", "@type": "Article", "about": [{"@type": "Thing", "name": "Arbetsfördelningsstruktur", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Work_breakdown_structure"}, {"@type": "Thing", "name": "Arbetsfördelningsstruktur", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q918141"}, {"@type": "Thing", "name": "Projekt", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Project"}, {"@type": "Thing", "name": "Project", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q170584"}, {"@type": "Thing", "name": "Configuration management", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Configuration_management"}, {"@type": "Thing", "name": "Konfigurationshantering", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q1153495"}, {"@type": "Thing", "name": "Projektledningsspecialist", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Project_Management_Professional"}, {"@type": "Thing", "name": "Projektledningsproffs", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q1192593"}, {"@type": "Thing", "name": "Kundnöjdhet", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Customer_satisfaction"}, {"@type": "Thing", "name": "Kundnöjdhet", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q999278"}, {"@type": "Thing", "name": "Krav", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Requirement"}, {"@type": "Thing", "name": "Requirement", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q2648051"}, {"@type": "Thing", "name": "Business intelligence", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Business_intelligence"}, {"@type": "Thing", "name": "Business intelligence", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q3353185"}, {"@type": "Thing", "name": "Marknadsföringsplan", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Marketing_plan"}, {"@type": "Thing", "name": "Marknadsföringsplan", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q580529"}, {"@type": "Thing", "name": "Marknadsföring", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Marketing"}, {"@type": "Thing", "name": "Marknadsföring", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q39809"}, {"@type": "Thing", "name": "Genomförbarhetsstudie", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Feasibility_study"}, {"@type": "Thing", "name": "Feasibility study", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q755009"}, {"@type": "Thing", "name": "Forskning", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Research"}, {"@type": "Thing", "name": "Forskning", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q42240"}, {"@type": "Thing", "name": "Prototype", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Prototype"}, {"@type": "Thing", "name": "Prototype", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q207977"}, {"@type": "Thing", "name": "Specification (technical standard)", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Specification_(technical_standard)"}, {"@type": "Thing", "name": "Specification (technical standard)", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q20819677"}, {"@type": "Thing", "name": "Arbetsbeskrivning", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Statement_of_work"}, {"@type": "Thing", "name": "Arbetsbeskrivning", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q1815887"}, {"@type": "Thing", "name": "Kvalitet (affärsverksamhet)", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Quality_(business)"}, {"@type": "Thing", "name": "Quality (business)", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/None"}, {"@type": "Thing", "name": "Google Workspace", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Google_Workspace"}, {"@type": "Thing", "name": "Google Workspace", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q509284"}, {"@type": "Thing", "name": "HTTP cookie", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/HTTP_cookie"}, {"@type": "Thing", "name": "HTTP cookie", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q178995"}, {"@type": "Thing", "name": "Product (business)", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Product_(business)"}, {"@type": "Thing", "name": "Product (business)", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/None"}, {"@type": "Thing", "name": "Kvalitetssäkring", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Quality_assurance"}, {"@type": "Thing", "name": "Kvalitetssäkring", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q836575"}, {"@type": "Thing", "name": "Reklam", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Advertising"}, {"@type": "Thing", "name": "Reklam", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q37038"}, {"@type": "Thing", "name": "Regulatory compliance", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Regulatory_compliance"}, {"@type": "Thing", "name": "Regulatory compliance", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q626741"}, {"@type": "Thing", "name": "Data", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Data"}, {"@type": "Thing", "name": "Data", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q42848"}, {"@type": "Thing", "name": "Website", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Website"}, {"@type": "Thing", "name": "Website", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q35127"}, {"@type": "Thing", "name": "Data analysis", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Data_analysis"}, {"@type": "Thing", "name": "Data analysis", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q1988917"}, {"@type": "Thing", "name": "General Data Protection Regulation", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/General_Data_Protection_Regulation"}, {"@type": "Thing", "name": "Allmän dataskyddsförordning", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q1172506"}, {"@type": "Thing", "name": "Standardisering", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Standardization"}, {"@type": "Thing", "name": "Standardisering", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q369577"}, {"@type": "Thing", "name": "Kostnadsredovisning", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Cost_accounting"}, {"@type": "Thing", "name": "Kostnadsredovisning", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q1077518"}, {"@type": "Thing", "name": "Riskbedömning", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Risk_assessment"}, {"@type": "Thing", "name": "Riskbedömning", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q1058438"}] }

Team använder termen ”projektleveranser” flitigt nuförtiden. Det kan ibland vara svårt att avgöra vad din kund eller interna teammedlemmar menar när de använder denna term.

Och det är ännu svårare att komma överens om du inte har en tydligt definierad process för att fastställa och hantera projektets leverabler. Utan strategisk projektledning misslyckas 67 % fler projekt enligt Project Management Institute.

Det är inte konstigt att din projektledare känner sig illamående när någon lägger till ytterligare ett resultat till ett redan dåligt planerat projekt.

Var inte rädd! Vi är här för att hjälpa dig!

Vi hjälper dig att upptäcka hur du konsekvent kan leverera värde till dina kunder, prioritera uppgifter för omfattningshantering och effektivisera resursfördelningen.

Denna guide beskriver hur du samordnar interna och externa team kring projektets leveranser så att du kan hålla kunderna nöjda, teamen mer effektiva och vinstmarginalerna på plus.

Vad är projektleveranser?

Projektets leverabler är de enskilda uppgifter som uppfyller projektets totala omfattning och bidrar till projektets mål.

Precis som Rom inte byggdes på en dag kan du inte slutföra projekt utan att bidra med insatser. Det är vad projektleveranser är: byggstenarna i din projektplan.

Typer av projektleveranser

Typen av resultat bestäms av funktion och vilket team som ansvarar för att leverera det. Till exempel:

Internt kontra externt

Gruppera uppgifterna på din Kanban-tavla efter status, anpassade fält, prioritet och mer i ClickUps tavelvy.

Resultat är inte bara till för kunderna. De fungerar också som ett sätt att hjälpa dina interna team att hålla sig på rätt spår.

Ett internt resultat kan till exempel vara ett bloggutkast som en innehållsförfattare skickar till ditt redigeringslag. Ett externt resultat skulle vara det slutgiltiga bloggutkastet som innehållsförfattaren presenterar för kunden.

Process kontra produkt

Omorganisera din ClickUp-checklista genom att dra och släppa dina objekt.

Processresultat är procedurmässiga uppgifter som hjälper till att driva projektet framåt (t.ex. checklista för varumärkesgranskning). Å andra sidan uppfyller produktresultat specifika krav för de tjänster som beskrivs i projektets omfattning (t.ex. färdigställd varumärkesguide).

Stort kontra litet

ClickUp Workload View ger insikter i dina projektmått så att du kan ligga steget före.

Det är viktigt att dela upp leveranserna efter storlek eller inverkan på projektets framsteg så att du kan uppskatta arbetsbelastningen korrekt och prioritera resursfördelningen. En stor leverans för ett webbutvecklingsprojekt skulle till exempel vara att färdigställa produktkatalogdatabasen.

Å andra sidan kan ett mindre resultat vara att skapa mallar för enskilda produktsidor.

Materiellt vs. immateriellt

Att få ditt team att börja använda en ny plattform som ClickUp kan vara ett immateriellt projektresultat att slutföra.

Vissa projektdelar kräver ingen fysisk överlämning. Dessa resurser är dock fortfarande viktiga för projektets framgång. Detta avser immateriella projektleveranser.

Till exempel är kunskapsöverföring i form av ett introduktions- och utbildningsprogram för kunder avgörande för ett projekts framgång. Det behöver dock inte innebära en fysisk överlämning av dokument.

Konkreta resultat är delar av ett projekt som har form och substans. Ett konkret resultat kan till exempel vara en utbildningshandbok.

Exempel på projektleveranser för olika team

Projektets resultat kommer att variera beroende på ditt team. För att ge dig en bättre uppfattning om projektets resultat följer här fyra exempel på projektresultat från olika team:

Marknadsföringsteam:

Innehållskalender för sociala medier

E-postmarknadsföringskampanj

Riktlinjer för varumärkesbudskap

Designteam:

Modeller för omdesign av webbplatsen

Logotypdesign

Produktförpackningsdesign

Produktteam:

Produktplan

Användarberättelser

Funktionsspecifikationer

HR-team:

Introduktionsprogram för nyanställda

Resultat från medarbetarundersökningen och handlingsplan

Handbok om företagskultur

Vad är inte projektets leveranser?

I varje påse med paradgodis finns det förmodligen minst ett par bitar som maskerar sig som godis (jag tittar på dig, Tootsie Rolls). På samma sätt har folk ibland svårt att skilja mellan projektets leveranser och andra delar av projektet, till exempel:

Projektets milstolpar : Dessa är olika faser i ett projekt , men inte faktiska resultat. Ett projektresultat kan bidra till att nå projektets milstolpar. Till exempel kan en varumärkesguide (projektresultat) signalera att ”utvecklingen av varumärkestillgångar” (milstolpe) i ett varumärkes- och marknadsföringsprojekt är slutförd.

Projektmål och syften : De mäter det mål eller resultat du vill uppnå genom ditt teams arbete. De är dock inte det du använder för att nå dit. Ett projektmål kan vara att öka antalet inkommande leads med 20 %, medan SEO-innehåll kan vara ett projektresultat som bidrar till framgången för den KPI:n. : De mäter det mål eller resultat du vill uppnå genom ditt teams arbete. De är dock inte det du använder för att nå dit. Ett projektmål kan vara att öka antalet inkommande leads med 20 %, medan SEO-innehåll kan vara ett projektresultat som bidrar till framgången för den KPI:n.

Slutprodukten: Den består av olika delar (dvs. produktleveranserna) men är inte samma sak som dessa enskilda delar. Slutprodukten kan vara en färdigutvecklad app, men de viktigaste leveranserna som bidragit till slutprodukten var UI-wireframes, designelement och mycket mer.

Dessa aspekter är viktiga delar av ett projekt – de är bara inte projektets leverabler.

Hur du väljer projektleveranser för ditt team

Nu när du vet vad som kvalificerar sig som interna och externa projektleveranser kanske du undrar hur du ska välja leveranser för ett visst projekt.

För det första finns det inget fastställt antal projektleveranser; antalet leveranser beror på projektkrav, projektets tidsplan, budget och överenskomna villkor. Dessa element bör dock underkastas din projekthierarki (även känd som en arbetsfördelningsstruktur eller WBS ) innan du går vidare med att identifiera projektleveranser.

ClickUps unika hierarki ger dig flexibiliteten att organisera team av alla storlekar.

Detta hjälper ditt interna team att upprätthålla kontinuiteten i arbetsflödet mellan olika projekt.

För att ta reda på vad som ska levereras i ditt kundprojekt, dela upp uppdraget i mindre uppgifter. Börja med att fråga dig själv vad projektets mål är och hur din produkt bidrar till att uppnå dessa mål.

Se sedan vilka genomförbara ClickUp-uppgifter som måste utföras för att leverera den produkten eller tjänsten och uppnå projektmålet. Dessa genomförbara uppgifter är dina projektleveranser.

Få en översikt över var du befinner dig i arbetet genom att organisera uppgifter med flexibla sorterings-, filtrerings- och grupperingsalternativ i ClickUps listvy.

Anta att en kund anlitar ditt team för en marknadsföringskampanj på Instagram. Genom samtal med kunden kommer ni överens om att arbetsomfånget ska omfatta 10 statiska inlägg och reels för att nå kampanjens mål.

För dina copywriters, designers och videoproducenter kommer det att finnas 10 statiska bilder, bildtexter och videoklipp. Dessa projektleveransspecifikationer ger dig och ditt team en tydlig bild av det arbete som ligger framför er, vilket hjälper er att fördela resurser, hålla er inom ramen för projektets omfattning och budget samt leverera i tid.

Steg för att hantera projektets leverabler

Om du har arbetat med kunder vet du att slumpmässiga uppgifter dyker upp hela tiden. Faktum är att Rebel's Guide to Project Management fann att 59 % av projektledarna säger att de hanterar mellan två och fem projekt samtidigt.

Via RGPM

Så, hur hanterar du eller din projektledare projektleveranser när ni jonglerar flera kundprojekt samtidigt? Fastställ tydliga prioriteringar och uppgiftsägare från början och delegera det tidskrävande arbetet till AI.

1. Fastställ arbetsomfånget och få skriftligt godkännande från alla intressenter.

Lämna inte ditt projekt åt slumpen. Börja varje projekt med att tillsammans med kunden gå igenom kraven vid uppstartsmötet. Bestäm varje uppgifts projekttyp, prioritet, användbara timmar och budget.

När du har fastställt projektets leverabler är det av största vikt att interna och externa projektintressenter godkänner dem och undertecknar ett skriftligt affärsavtal (även kallat projektstadga).

ClickUp Docs möjliggör avancerad formatering och slash-kommandon för att arbeta mer effektivt.

Detta dokument fungerar som en central källa till sanning om det uppstår tvister under projektets gång och förenar dig och din kund mot ett gemensamt mål. Projektstadgan beskriver förväntningar och befogenheter samt delegerar ansvar till interna och externa intressenter.

Att underteckna ett avtal betyder inte att dina projekt inte kan utvecklas; det gör det bara möjligt för dig att se över projektets arbetsbeskrivning och skydda ditt team från att bli överarbetat och underbetalt.

2. Bestäm teamets kapacitet och fördela arbetet därefter.

Fördela arbetsbelastningen utifrån ditt teams kompetens och individuella kapacitet. Övervaka vad teamen och individerna arbetar med, kraven för varje projektleverans och teamets prioriteringar för att fördela uppgifterna jämnt.

Lättare sagt än gjort när du drunknar i flera projekt! Men med ClickUps arbetsbelastningshanteringsvy är det lika enkelt som att öppna din instrumentpanel.

Använd ClickUps arbetsbelastningsvy för att se vem som ligger före eller efter och dra och släpp enkelt uppgifter för att omfördela resurser.

ClickUp underlättar ditt arbete genom att spåra arbetsbelastningen i ditt teams specifika produktionsmått istället för generiska produktivitetsmått. ClickUps helt anpassningsbara arbetsbelastningsfunktioner har anpassningsbara fält så att du kan spåra teamets arbetsbelastning på det sätt som passar ditt teams dynamik och processleveranser.

Vissa team föredrar att mäta arbetsbelastningen i sprintpoäng, medan andra mäter arbetsbelastningen i uppgiftsvolym eller tidsuppskattningar. Att använda ett centraliserat projektledningsverktyg är grundläggande för effektiv teamledning, oavsett hur din organisation mäter teamets arbetsbelastning.

Till exempel uppgav 93 % av de anställda på STANLEY Security att övergången till ClickUp hjälpte dem att organisera och prioritera sitt arbete bättre. Dessutom rapporterade 72 % av de anställda att arbetsbelastningen och stressen minskat.

3. Automatisera det tidskrävande arbetet för att öka fokus på kritiska aktiviteter

Det är lätt att projektets kvalitet blir lidande när du är upptagen med kundadministration och teamkommunikation. Den goda nyheten är att automatisering kan ta bort det arbetet från din att göra-lista.

Använd färdiga automatiseringsrecept eller anpassa dem efter dina behov, så att ditt team kan fokusera på det som är viktigast.

I ClickUp kan team använda taggar för att automatiskt meddela andra när interna eller externa leveranser är klara och se till att projektmålen fortsätter att utvecklas. Automatiseringstaggar lämnar också ett tydligt revisionsspår med direktlänkar till leveranser, vilket minskar behovet av ständiga fram- och återgångar för att fråga om projektuppdateringar.

Företag som använder ClickUp berättar att de har mer utrymme att fokusera på högnivåuppgifter tack vare vårt verktyg. Faktum är att samma studie från STANLEY Security visade att 86 % av de anställda ägnade mer tid åt högnivåaktiviteter med hjälp av ClickUps automatisering och 80 % upplevde förbättrat teamarbete.

STANLEY Security genomförde en undersökning bland sina interna medarbetare för att förstå effekterna av ClickUp.

Effekterna av automatisering begränsas inte heller till anekdoter från anställda. En rapport från McKinsey visade att två tredjedelar av företagen ser flera fördelar med automatiserade arbetsflöden, inklusive – men inte begränsat till – förbättrad produktkvalitet, minskade kostnader och ökad kundnöjdhet.

4. Minska projektproblem innan de påverkar projektets resultat

En effektiv projektledare förutser och mildrar problem innan de påverkar projektets resultat. Men denna proaktiva strategi är nästan omöjlig om du inte har rätt verktyg.

Se omedelbart framstegen baserat på milstolpar, uppgifter, tid, aktivitet och mer.

ClickUp löser detta genom att ge en omfattande översikt över projektstatusen i realtid med ett enda klick. En projektledare kan noggrant följa projektets framsteg utifrån flera olika mått för att minska förseningar innan teamet missar milstolpar i projektplanen eller överskrider budgeten.

När du med ett ögonkast kan se om ett projekt är på väg i fel riktning gör ClickUp det enkelt att ingripa med en medlingsplan för projektets omfattning innan det går överstyr. Du kan till och med kontrollera projektens status baserat på återstående budget, återstående timmar, status och mycket mer.

7 mallar för projektleveranser som hjälper dig att komma igång

Vill du hantera alla dina projektuppgifter snabbare? Vi har täckt hela ditt projekts omfattning.

Använd en (eller flera!) av våra sju mallar för viktiga projektleveranser för att se ClickUp i praktiken. Använder du redan en annan plattform?

Det är okej!

Vi har gjort det enkelt att importera dina projekt och uppgifter till ClickUp, så se vilken mall eller vilka mallar som bäst passar dina behov och var redo att aldrig se tillbaka!

1. ClickUp-mall för budgeterad projektledning

Få en översiktlig bild av projektets budget samtidigt som du hanterar uppgifter och status i denna lättanvända mall.

Behöver du en översikt över dina uppgifter efter projekttyp, status, ansvarig, slutförandegrad eller återstående budget? Då kommer du att älska den lättanvända ClickUp-mallen för budgeterad projektledning.

Kom igång med några förinställda uppgifter och deluppgifter för att se hur din projektbudget kan hanteras i uppgifter i ClickUp.

2. ClickUp-mall för att få saker gjorda

Håll teamet på rätt spår med den beprövade GTD-metoden och mallen Getting Things Done från ClickUp. Inte vad du letar efter? Kolla in vår fullständiga lista över GTD-mallar!

Vilka projektleveranser har du som väntar, är klara att utföras, är schemalagda eller delegerade? ClickUp Getting Things Done (GTD)-mallen, som baseras på David Allens GTD-system, låter dig organisera alla dina projekt och uppgifter genom att registrera och dela upp dem i genomförbara arbetsuppgifter.

Denna mall gör det enkelt att:

Använd fördefinierade anpassade fält för att organisera uppgifter.

Prioritera uppgifter efter förfallodatum, arbetsinsats, budget, tid och mer.

Ge hela teamet tillgång till dokument som kan redigeras gemensamt.

3. ClickUp-mall för matris över påverkan och insats

Med hjälp av en matris för påverkan och insats kan du skapa en visuell representation av den insats som krävs för varje funktion, så att du bättre kan prioritera uppgifter och resurser.

Samarbeta mellan team och säkerställ samordning innan du startar ett projekt genom att överväga uppgiftens värde och risk i denna ClickUp-listmall. ClickUp Impact Effort Matrix Template fungerar som en visuell lista som visar nivån av "behörighet" för att gå vidare med aktiviteten innan du kan slutföra ett projekt.

ClickUps listvy gör det möjligt för team att samarbeta genom att skapa anpassade fält och prioriteringsinställningar för att förenkla ditt arbetsflöde, oavsett om du hanterar externa eller interna leveranser.

4. ClickUp-mall för projektplan

Dokumentera och godkänn hela projektet från start till slut.

ClickUps mall för projektplan är en enkel lösning för att dokumentera allt du behöver för ditt projekt från start till mål. I detta ClickUp-dokument kan du enkelt hantera projektets omfattning med följande funktioner:

Tilldela kommentarer i dokumentet till interna intressenter.

Arbeta samtidigt tillsammans på exakt samma dokument

Ge privata eller offentliga länkar till externa intressenter

5. ClickUp PMO-teammall

ClickUp PMO Team Template förenklar dina behov av projektledning, programledning och portföljledning genom att bryta ner barriärer och möjliggöra snabb genomförande.

Letar du efter en enkel introduktion till projektledning inom en plattform för uppgiftshantering? Använd ClickUps PMO-teammall för att se dina uppgifter i faser tillsammans med förfallodatum, prioritetsnivåer, tilldelade team och medarbetare samt projektbudget.

Med den här mallen kan du snabbt gå igenom din projektledningsprocess med:

Snabb överblick över deluppgifter

Flera uppgiftsansvariga

Fullständig översikt över projektfaserna (kan anpassas efter dina behov)

Enkla dra-och-släpp-funktioner för att justera och planera uppgifter

6. ClickUp-mall för anställdas arbetsbelastning

Lär dig att använda arbetsbelastningsvyn och dess funktioner med hjälp av mallen för anställdas arbetsbelastning från ClickUp.

Om du vill påskynda processen för att spåra medarbetarnas arbetsbelastning är ClickUps mall för medarbetarnas arbetsbelastning den perfekta utgångspunkten. Denna mall hjälper dig att lägga till teammedlemmar, tilldela projekt, lägga till tidsuppskattningar, använda uppgiftsvolym eller spåra efter sprintpoäng för att veta vem som arbetar med vad.

Våra funktioner för arbetsbelastningshantering gör det möjligt för ledare att hantera teamets resurser och arbetsbelastning så att du enkelt kan planera nya projekt och fördela uppgifter eller projekt baserat på teamets kapacitet. Nu får du en överblick över dina enskilda medarbetare så att du vet hur mycket arbete som faktiskt har tilldelats.

7. ClickUp-mall för arbetsfördelning på whiteboard

Dela upp projektets omfattning i små delmål och spåra enkelt delmålen för varje steg och fas för teamet som är involverat i ClickUp Whiteboards.

Få en helhetsbild med denna ClickUp Whiteboard-mall för att säkerställa att allt kan gå smidigt. Med hjälp av denna arbetsfördelningsmall från ClickUp kan du spåra externa eller interna leveranser för varje steg och fas för det involverade teamet.

Ett av de bästa första stegen du kan ta för att bygga upp ett större projekt i ClickUp är att dela upp det övergripande omfattningen i mindre projektleveranser.

Bonus: WBS-programvara

Hantera projektets leveranser effektivt med ClickUp

ClickUp är den enda appen som ersätter alla andra. Uppgifter, dokument, chatt och mycket mer samlas i ett projektledningsprogram med över 1 000 integrationer så att du effektivt kan hantera projektets leveranser.

Möjligheten för alla team att samarbeta i ett enda system skapar oöverträffad transparens i hela organisationen, vilket leder till en mer effektiv projektgenomförande. Låt ditt team snabbt identifiera kapacitet, planera övergripande projekt mer exakt och i slutändan driva projektleveranser istället för att bara spåra dem.

Du behöver inte leva i rädsla för att rapportera framsteg till dina kunder. Upplev hur det känns att hantera projektets leveranser istället för att de hanterar dig.

Välj mellan en mängd olika projektledningsmallar i vårt bibliotek och börja använda ClickUp för att hantera dina projektleveranser redan idag!