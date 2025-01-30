De 10 bästa programvarorna för arbetsfördelningsstrukturer (WBS-verktyg) 2025

Föreställ dig att du står inför ett enormt, gigantiskt projekt. Omfattningen av uppgifter och deluppgifter verkar oöverstiglig.

Var ska du ens börja?

Svaret är enkelt: Work Breakdown Structure -programvara eller WBS-programvara.

Om du behöver hjälp med att hantera projektets leverabler – oavsett hur skrämmande de än må vara – kan du med WBS-programvara ta en bit i taget. Istället för att bli överväldigad av den kolossala uppgiften kan du effektivt dela upp den i mindre, mer hanterbara uppgifter.

Vi har noggrant gått igenom det stora utbudet och valt ut de bästa alternativen för WBS-programvara för projektledare och teamledare 2024. Vi tittar på varje verktygs viktigaste funktioner och undersöker styrkor, svagheter, priser och kundbetyg.

Med bordet dukat kan du strategiskt välja det perfekta verktyget för att ta dig igenom komplexa arbetsflöden och hantera dina uppgifter effektivt. Redo att börja? Då sätter vi oss till bords.

Vad ska du leta efter i WBS-programvara?

Tekniken har gjort det onödigt att skapa en arbetsfördelningsstruktur i Excel. Du behöver ett kraftfullt, flexibelt och specialbyggt verktyg för att visualisera din projektplan.

Bra WBS-programvara bör erbjuda projektledare en visuell, hierarkisk representation av projektets omfattning. Den måste vara enkel att använda, erbjuda interaktiva visuella verktyg som ett WBS-diagram eller ett online-Gantt-diagram, tillhandahålla resursallokeringsfunktioner och integreras sömlöst med andra affärsverktyg.

Den bör också ha ett omfattande bibliotek med mallar för arbetsfördelningsstrukturer, eftersom det inte finns något värre än att stirra på en tom sida när man försöker komma igång. Den bästa WBS-programvaran balanserar robust funktionalitet med ett intuitivt gränssnitt och viktiga funktioner som du faktiskt kommer att använda – allt till ett rimligt pris.

De 10 bästa WBS-programvarorna för projektledning

Förändra ditt sätt att hantera projektomfattning, affärsdiagram och visuella arbetsflöden med våra 10 bästa val för den bästa WBS-programvaran för uppdelningsstruktur. Var och en av dessa verktyg är utformade för att hjälpa ditt team att arbeta effektivt, kommunicera tydligt och nå större framgångar även i de mest komplexa projekten.

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

ClickUp är en omfattande projektledningsplattform med mer än 15 vyer som är utformade för att underlätta smidig teamledning. Det är en one-stop-shop för uppgifts- och resurshantering, dokumentdelning och tidrapportering, som hjälper team att effektivt hålla deadlines och uppnå projektmål.

Det anpassningsbara, intuitiva användargränssnittet gör att du kan skräddarsy instrumentpaneler, tabellvyer, listvyer, inbyggda Gantt-diagramvyer och ClickUp-whiteboards så att de passar din specifika arbetsfördelningsstruktur. Plattformen integreras enkelt med många populära verktyg som Google Drive, Slack och GitHub.

ClickUps omfattande WBS-mallbibliotek och möjlighet att skapa hierarkier inom uppgifter gör det utmärkt för arbetsfördelningsstrukturer. Med ClickUp Whiteboards kan du snabbt få en tydlig visualisering av projektets steg och ansvarsområden. Programvaran innehåller också funktioner för målsättning och uppföljning, vilket hjälper teamen att hålla sig i linje med de övergripande projektmålen.

ClickUps bästa funktioner

Ta reda på kostnaden för hela kampanjer, fakturerbara timmar och mycket mer med avancerade formler i ClickUp Custom Fields.

Håll blicken på målet med hjälp av produktplaner för att skapa ett WBS-diagram.

När du har delat upp ditt stora projekt i hanterbara delar inom din arbetsfördelningsstruktur kan du ställa in återkommande uppgifter och automatiskt lägga till dem i teamets kalender.

Spåra din projektbudget , hantera deadlines och förutse flaskhalsar med en Gantt-diagramvy.

Se till att ditt team inte blir överbelastat med Box-vyer för att spåra arbete och resurskapacitet.

Mallar: Prova ClickUps mall för arbetsfördelningsstruktur för ditt team

Ladda ner den här mallen ClickUp Work Breakdown Structure Template hjälper dig att hantera dina projekt.

Begränsningar för ClickUp

En mängd funktioner för arbetsfördelningsstruktur kan ibland kännas överväldigande för nya användare.

Vissa funktioner på datorn är inte tillgängliga i mobilappen.

Särskilda analysverktyg kan ha fler rapporteringsfunktioner än vad som finns i ClickUp.

Priser för ClickUp

ClickUp erbjuder olika prisplaner som passar alla team:

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (6 790+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3 670+ recensioner)

2. EdrawMax

Via EdrawMax

EdrawMax är ett mångsidigt diagramverktyg som förenklar skapandet av komplexa diagram med sitt omfattande bibliotek av mallar och former.

Det intuitiva gränssnittet och de användarvänliga funktionerna är till stor hjälp när du skapar en arbetsfördelningsstruktur. Plattformen stöder olika typer av WBS-diagram, inklusive flödesscheman, nätverksdiagram, diagram, organisationsscheman, planritningar och mycket mer.

EdrawMax bästa funktioner

Välj mellan över 20 teman och hundratals mallar, eller kolla in EdrawMax-mallen för att få inspiration till en lämplig arbetsfördelningsstruktur för ditt nästa projekt.

Prova EdrawMax omfattande bibliotek med symboler och former, eller skapa dina egna med den inbyggda instrumentpanelen i vektorformat.

EdrawMax fungerar direkt i din webbläsare så att du kan arbeta med ditt team var du än befinner dig – ingen nedladdning krävs.

Exportera ditt WBS-diagram till HTML, grafik, Microsoft-verktyg och Visio . Du kan till och med dela dina diagram på sociala medier.

Begränsningar för EdrawMax

EdrawMax saknar avancerade funktioner för uppgiftshantering.

Detta är en komplicerad projektledningsprogramvara , så det kan krävas utbildning för en projektledare som inte är bekant med diagrammet Work Breakdown Structure WBS-programvara.

Vissa personer har rapporterat försenad kundsupport.

Ingen gratis WBS-programvara

Priser för EdrawMax

Prenumeration: 99 $/år

Livstid: 198 dollar

EdrawMax Betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (190+ recensioner)

3. SmartDraw

Via SmartDraw

SmartDraw är en robust programvara för arbetsfördelningsstrukturer som finns i både desktop- och onlineversioner. Den erbjuder olika mallar för din arbetsfördelningsstruktur, från flödesscheman och organisationsscheman till Gantt-diagram och tankekartor.

Dess automatiserade rit- och formateringsfunktioner underlättar planeringsprocessen för arbetsfördelningsstrukturer avsevärt, så att du kan skapa ditt WBS-diagram på ett effektivt sätt.

SmartDraws bästa funktioner

Lägg till WBS-diagram till produkter från Microsoft (MS Excel), Google, Atlassian och många fler.

SmartDraws AutoCAD-anteckningslager är specialutvecklat för ingenjörer och arkitekter.

Börja med tusentals symboler och idéer från mallbiblioteket.

Skapa diagram från befintliga data utan att behöva rita något

Dela diagram med Dropbox, Box, GoogleDrive eller OneDrive

Begränsningar i SmartDraw

Dåligt användargränssnitt leder till mycket växlande mellan flikar för att slutföra uppgifter

Att hitta lämpliga symboler och former för din WBS-programvara (Work Breakdown Structure) kräver mycket sökande.

Vissa av de ”smarta” funktionerna åsidosätter dig när du fattar ett oväntat designbeslut.

Flera personer kan inte arbeta på samma design samtidigt.

SmartDraw-priser

SmartDraw har tre prisplaner.

Individuell: 9,95 $/månad per användare

Team: 8,25 $/månad per användare

Webbplats: 2 995 $/år

SmartDraw-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (110+ recensioner)

4. Matchware

Via Matchware

Matchware är en ledande leverantör av professionell mindmapping-programvara, särskilt MindView. Den är känd för sin integration med MS Office, samarbetsfunktioner och möjligheten att skapa ett Gantt-diagram från en mindmap, vilket gör den väl lämpad för planering av en arbetsfördelningsstruktur.

Matchwares bästa funktioner

Drag-and-drop-funktionen gör det enkelt att organisera leveranser, arbetspaket och 100 %-regler.

Lägg till dina projektkontroller och teamuppgifter direkt i din arbetsfördelningsstruktur.

Välj mellan sex layouter, inklusive arbetsfördelningsstruktur, inbyggt Gantt-diagram och tidslinje.

Enkelt att växla mellan olika layouter eller WBS-diagramfunktioner efter behag.

Kontrollera åtkomstbehörigheter och möjliggör gemensam redigering

Matchwares begränsningar

Endast Windows-versionen för stationära datorer är fullt utrustad.

Integreras sömlöst med Microsofts ekosystem, men faller kort jämfört med andra vanliga WBS-verktyg.

Matchware-priser

Matchware har tre prissättningsplaner

Ett år: 20 $/månad

Två år: 17 $/månad

Tre år: 15 $/månad

Matchware Betyg och recensioner

G2: 3,3/5 (2+ recensioner)

Capterra: 4,9/5 (15+ recensioner)

5. Lucidchart

Via Lucidchart

Lucidchart är en webbaserad diagramplattform som är känd för sitt lättförståeliga gränssnitt och sina samarbetsfunktioner. Prova olika anpassningsbara mallar för arbetsfördelningsstrukturer, flödesscheman, organisationsscheman och mycket mer. Dess funktioner för samarbete i realtid gör det till ett utmärkt verktyg för team som arbetar med komplexa projekt.

Lucidcharts bästa funktioner

Molnbaserad programvara som möjliggör samarbete i realtid med viktiga teammedlemmar genom omnämnanden och chatt i redigeraren.

Importera data från Excel eller Google Sheets direkt till ditt Lucidchart wbs-diagram och se sedan hur din arbetsfördelningsstruktur uppdateras automatiskt varje gång du ändrar data i ditt kalkylblad.

Skapa Jira-ärenden direkt i Lucidchart för att automatisera projektförfrågningar.

Komplettera din visuella uppdelning med videobeskrivningar som är inbäddade direkt i arbetsytan.

Välj bland över 1 000 diagrammallar för att hantera projekt och mycket mer.

Lucidchart uppfyller en lång lista med säkerhetscertifieringar, så dina data är säkra.

Lucidchart Begränsningar

Stora, komplexa konstruktioner försämrar appens prestanda

Diagrammen ser ut att ha lite låg upplösning när de exporteras till andra plattformar.

Att bläddra in och ut ur stora ritningar kan kännas klumpigt för vissa människor.

Lucidchart-priser

Lucidchart har fyra prissättningsplaner

Gratis

Individuell: 7,95 $/månad per användare

Team: 9 $/månad per användare

Företag: Ring Lucidchart för prisuppgifter

Lucidchart Betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 2 370 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 900 recensioner)

6. Visual Paradigm

Via Visual Paradigm

Visual Paradigm är ett kraftfullt verktyg för att skapa olika diagram, från enkla flödesscheman till komplexa arbetsfördelningsstrukturer.

Den har en rad avancerade funktioner som processimulering, projektledningsguide och avancerade modelleringsfunktioner, vilket gör den lämplig för hantering av komplexa projekt.

Visual Paradigms bästa funktioner

Lägg till och organisera symboler och former med dra-och-släpp-funktionen.

Exportera till PNG, JPG, SVG, PDF och mer

Skapa och koppla ihop former med ett enda drag. Placera former med den praktiska justeringsguiden.

Mer än 40 mallar för arbetsfördelningsstrukturer

Integreras sömlöst med MS Office-verktyg

Importera enkelt Visio-filer

Skapa anpassade former, symboler och schabloner

Rita och redigera tillsammans utan att skriva över varandras arbete.

Begränsningar för Visual Paradigm

Linjer ansluter inte alltid korrekt

Vissa tycker att knappgränssnittet är otympligt.

Alla Visio-filtyper kan inte importeras.

Alla verktyg är inte tillgängliga i onlineläget.

Ingen XML-export

Priser för Visual Paradigm

Visual Paradigm har fyra prissättningsplaner

Modeler: 6 $/månad per användare

Standard: 19 $/månad per användare

Professional: 35 $/månad per användare

Enterprise: 89 $/månad per användare

Visual Paradigm Betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (8+ recensioner)

Capterra: 4,2 (15+ recensioner)

7. Creately

via Creately

Creately är ett intuitivt diagramverktyg utformat för teamsamarbete. Det stöder en mängd olika diagram, inklusive arbetsfördelningsstrukturer, flödesscheman och tankekartor – unika funktioner som uppdateringar i realtid och videokonferenser i appen stöder teamets arbete med projektplanering.

Createlys bästa funktioner

Lägg till dokument, länkar, bilder och andra bilagor till varje arbetsfördelningsdiagram eller Gantt-diagram för att ge sammanhang.

Använd prioriteringsrutor för att rangordna uppgifter visuellt.

Länka uppgifter till eller från andra projektledningsverktyg och migrera data från andra program på ett smidigt sätt.

Tilldela deadlines och uppgifter till projektledare baserat på projektplanen, resursbegränsningar , kapacitet och tillgängliga kompetensuppsättningar.

Createlys begränsningar

Saknar avancerade funktioner

Begränsad anpassning

Priser för Creately

Creately har fyra prissättningsplaner

Gratis

Startpaket: 5 $/månad per användare

Företag: 89 $/månad per användare

Företag: Ring Creately för prisuppgifter

Creately Betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (520+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 160 recensioner)

8. GanttPro

Via GanttPro

GanttPro är en projektledningsprogramvara som fokuserar på att skapa (du gissade rätt!) Gantt-diagram – en viktig del av arbetsfördelningsstrukturer. Den erbjuder användarvänliga planeringsfunktioner, resurshantering, kostnadshanteringsverktyg och samarbetsfunktioner. Det är ett utmärkt val för att hantera projektets tidsplaner och uppgifter.

GanttPros bästa funktioner

Ange en specifik ordning för uppgifter som ska utföras med funktionen för uppgiftsberoende.

Mät teamets prestanda med milstolpar

Lägg till förfallodatum, följ framstegen, uppskatta din budget och sätt upp prioriteringar för ditt team direkt från ditt diagram eller WBS-diagram.

Begränsningar för GanttPro

Begränsade integrationer

Inga alternativ för att skriva ut arbetsfördelningsstrukturer om en fysisk kopia behövs.

Mobilappen saknar vissa av funktionerna som finns i datorversionen.

Ingen gratis WBS-programvara – endast 14 dagars provperiod.

Priser för GanttPro

GanttPro har fyra prissättningsplaner

Grundläggande: 7,99 $/månad per användare

Pro: 12,99 $/månad per användare

Företag: 19,99 $/månad per användare

Företag: Ring GanttPro för prisuppgifter

GanttPro Betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (420+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (420+ recensioner)

9. Zoho Projects

Via Zoho Projects

Zoho Projects är ett omfattande PM-verktyg som erbjuder en rad funktioner som hjälper dig med planering, uppföljning och samarbete.

Dess funktioner omfattar skapande av uppgiftslistor, schemaläggning med Gantt-diagram, tidrapportering och dokumenthantering, vilket allt stödjer skapandet av effektiva arbetsfördelningsstrukturer.

Zoho Projects bästa funktioner

Skapa anpassade regler för att automatisera åtgärder som att tilldela uppgifter, varna team om projektförändringar eller varna om budgetöverskridningar eller närmande deadlines.

Logga och spåra tid och koppla automatiskt data till fakturering.

Planera din budget och hantera ditt projekt utifrån planerade kontra faktiska kostnader.

Integrera projektuppgifter direkt i din kalender för att hantera ditt arbetsflöde med dra-och-släpp-funktionalitet.

Microsofts projektintegrationsalternativ för MS Excel, Sheets, PowerPoint och mer

Zoho Projects begränsningar

Inga lönewidgets är tillgängliga

Filsynkronisering misslyckas ibland

Kräver Zapier för att hantera många av de saknade integrationerna.

Inget alternativ för massinmatning

Föråldrad design

Priser för Zoho Projects

Zoho Projects har tre prissättningsplaner

Gratis

Premium: 5 $/månad per användare

Företag: 10 USD/månad per användare

Zoho Projects Betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (340+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 6 250 recensioner)

10. WBS Schedule Pro

WBS Schedule Pro är ett projektledningsverktyg som är utformat för att skapa och hantera arbetsfördelningsstrukturer. Det integreras med Microsoft Project – perfekt för MS Office-filer och andra projektledningssystem.

Det intuitiva gränssnittet och de robusta funktionerna förenklar visuell planering och hantering av projektkomponenter.

WBS Schedule Pro – de bästa funktionerna

Visualisera snabbt ditt projekt från toppen och ner med faser och deluppgifter. Lägg till information om scheman, budgetar och uppgiftsfördelning.

Skapa diagram från befintliga planer i annan projektledningsprogramvara

Samla in projektdata från de lägsta nivåerna i din hierarki till den högsta nivån.

Anpassa allt. Ändra färger baserat på uppgiftens vikt, framsteg mot slutförande, nivå inom hierarkin och mer.

Begränsningar för WBS Schedule Pro

Begränsade användningsfall utanför WBS

Vissa recensioner säger att användargränssnittet kan vara klumpigt.

Priser för WBS Schedule Pro

WBS Schedule Pro har åtta prissättningsplaner

1 till 4: 349 $/licens

5 till 9: 315 $/licens

10 till 24: 280 $/licens

25 till 49: 250 $/licens

50 till 74: 225 $/licens

75 till 99: 200 $/licens

100 till 150: 175 $/licens

150+: Ring WBS Schedule Pro för prisuppgifter

WBS Schedule Pro Betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (3+ recensioner)

Capterra: N/A

För att välja de bästa WBS-programvarulösningarna måste du förstå din organisations behov och dina projekts karaktär.

Utvärdera hur dessa verktyg kan underlätta ditt arbete med att definiera uppgifter, tilldela ansvar och följa upp framsteg i komplexa uppgifter. Testa gärna flera verktyg för att upptäcka vilket som bäst passar dina behov.

Kom ihåg att när du skapar en arbetsfördelning behöver du ett verktyg som ClickUp, som har en rad diagram, uppgiftslistor, tabeller och andra visuella funktioner som ger sammanhang åt ditt arbete. Arbetsfördelningsstrukturen WBS bör vara ett medel för kommunikation och professionell planering.

Det är därför ClickUp är idealiskt för att främja tydlighet, uppmuntra samarbete och säkerställa att varje teammedlem förstår sin roll och hur deras arbete passar in i projektets omfattning eller plan.