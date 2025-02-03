Färdigheter inom uppgiftshantering: Hur du hanterar uppgifter för ditt team och dig själv

Oavsett om du är en arbetsmyra eller teamledare vill du maximera din tid på jobbet. Men även med det bästa teamet, de bästa verktygen och den bästa utrustningen kan det kännas som att det inte finns tillräckligt med timmar på dygnet för att hinna med alla uppgifter på din att göra-lista.

Det är här färdigheter i uppgiftshantering kommer till nytta. Till skillnad från tidshantering fokuserar uppgiftshantering mindre på den tid som läggs på en uppgift och mer på sätt att göra uppgiften mer effektiv – vilket i förlängningen också sparar tid! ⏰

Med rätt uppgiftshantering kommer du att lära dig hur du:

Schemalägg uppgifter

Prioritera uppgifter

Organisera uppgifter

Det är inte lätt att bocka av allt på din att göra-lista, men vi vet att du är redo för utmaningen. I den här guiden förklarar vi vad färdigheter i uppgiftshantering är och varför de är viktiga. Vi ger även några exempel på viktiga färdigheter i uppgiftshantering och delar med oss av tips för att effektivisera dina arbetsflöden. 🙌

Vad är färdigheter inom uppgiftshantering?

Uppgiftshantering är en färdighet som du bygger upp över tid för att bättre kunna hantera din tid och dina arbetsuppgifter. Det är förmågan att hantera, organisera, prioritera och slutföra dina viktigaste uppgifter utan att svettas. Proffs på uppgiftshantering försöker inte göra allt på en gång, utan slutför de viktigaste uppgifterna med den tid de har till förfogande. 🕑

För att hantera uppgifter effektivt krävs en blandning av datadrivna insikter och kreativt, nytänkande. Uppgiftshantering omfattar så många olika färdigheter och kräver ofta rätt projektledningsprogramvara som kan anpassas efter dina behov. Men för att ge dig en bättre uppfattning, börja med dessa några exempel på färdigheter inom uppgiftshantering:

Prioritera uppgifter: Personer med gedigna färdigheter inom uppgiftshantering kan skilja mellan brådskande uppgifter och mindre brådskande uppgifter som är bra att ha.

Sätta mål: Med en effektiv process för uppgiftshantering lär du dig att sätta stora långsiktiga mål och dela upp dem i genomförbara, små uppgifter. Detta gör det mycket enklare att hantera teamets uppgifter.

Tidshantering: Tidshanteringsfärdigheter är en del av uppgiftshanteringen. Genom att bli mer effektiv i dina arbetsflöden Tidshanteringsfärdigheter är en del av uppgiftshanteringen. Genom att bli mer effektiv i dina arbetsflöden sparar du tid och förbättrar ditt teams arbetskvalitet. Vad finns det att inte gilla?

Följ beprövade metoder: Försök inte uppfinna hjulet på nytt. Metoder för uppgiftshantering som Försök inte uppfinna hjulet på nytt. Metoder för uppgiftshantering som Kanban-tavlor och Eisenhower-matriser stödjer en solid uppgiftshantering.

Öka projektets transparens och förbättra arbetsflödets effektivitet med Kanban-tavlor i ClickUp.

13 exempel på färdigheter inom uppgiftshantering

Färdigheter i uppgiftshantering är den hemliga ingrediensen till framgång i dagens hektiska arbetsliv.

Är du redo att ta till dig uppgiftshantering? Här är några exempel på färdigheter inom uppgiftshantering som du kan arbeta med tillsammans med ditt team.

1. Prioritering av uppgifter

Att prioritera uppgifter är en av de viktigaste färdigheterna inom uppgiftshantering. När du vet hur du identifierar prioriterade uppgifter kan du ägna din omedelbara uppmärksamhet åt de mest brådskande frågorna – och lägga mindre prioriterade uppgifter på is.

Exempel på prioritering av uppgifter på jobbet: En kundsupportchef använder Eisenhower-matrisen för att kategorisera uppgifter – brådskande och viktiga uppgifter (som att lösa ett kritiskt systemavbrott) prioriteras framför mindre brådskande uppgifter (till exempel att svara på frågor som inte är tidsbegränsade).

Ladda ner den här mallen Schemalägg uppgifter baserat på prioritet och betydelse med hjälp av ClickUps Eisenhower Matrix-mall.

Men att prioritera uppgifter är inte något som kommer naturligt för alla. Om allt känns lika viktigt och du inte vet hur du ska gå vidare, använd en teknik för att prioritera uppgifter för att få klarhet. Till exempel hjälper ClickUp Eisenhower Matrix Template dig att dela upp uppgifter i fyra kvadranter: Gör, Planera, Delegera och Ta bort.

💡Proffstips: Använd uppgiftsprioriteringar i ClickUp för att se till att alla är överens om vilka uppgifter som är viktigast.

2. Schemaläggning

Effektiv schemaläggning hjälper medarbetarna att prioritera sina uppgifter, fördela tiden effektivt och hålla deadlines utan att känna sig överbelastade.

Att hantera sin tid väl förhindrar flaskhalsar och överbelastning och säkerställer att arbetet fortskrider smidigt. Detta är ett av de grundläggande exemplen på färdigheter som team måste behärska.

Exempel på effektiv schemaläggning på jobbet: En projektledare använder tekniker för tidsblockering för att schemalägga fokuserade arbetsperioder för högprioriterade uppgifter och ställer in kalenderpåminnelser för viktiga möten. Detta hjälper till att säkerställa att teamet håller sig på rätt spår utan stress i sista minuten.

💡Proffstips: Håll dig till schemat med ClickUp-kalendern som samlar alla dina uppgifter och händelser på ett ställe.

Håll dig till schemat med ClickUp-kalendern

3. Organisation

Att vara organiserad minskar stress, förbättrar effektiviteten och gör det lättare att hitta information när du behöver den. Det förbättrar också arbetsflödets konsistens, vilket minskar fel och missade deadlines.

Exempel på organisatoriska färdigheter på jobbet: En kunskapsarbetare upprätthåller en välstrukturerad digital arbetsplats med hjälp av verktyg som ClickUp, vilket säkerställer att projektfiler, mötesanteckningar och uppgiftslistor är lättillgängliga för teamet.

4. Delegering

Att delegera uppgifter är en viktig färdighet inom uppgiftshantering som alla chefer bör behärska. Att delegera uppgifter på ett effektivt sätt hjälper till att förebygga utbrändhet, säkerställer att arbetet utförs av rätt personer och främjar teamutveckling.

Ledare som delegerar väl frigör tid för ansvar på högre nivå. Dessutom är det det bästa sättet att hantera teamets uppgifter och bygga upp teamets ansvarskänsla.

Exempel på delegering på jobbet: En marknadschef tilldelar uppgiften att skriva reklamtexter till en teammedlem med starka copywriting-färdigheter, vilket frigör tid för marknadschefen att fokusera på kampanjstrategi och resultatanalys.

💡Proffstips: Delegera uppgifter enkelt i ClickUp med tilldelade kommentarer och flera uppgiftsägare.

Omvandla kommentarer till genomförbara uppgifter och tilldela dem till teammedlemmar med hjälp av ClickUp Assign Comments.

5. Uppmärksamhet på detaljer

Små misstag kan leda till större problem, såsom projektförseningar eller kostsamma omarbetningar. Anställda som är uppmärksamma på detaljer säkerställer högkvalitativt arbete och upprätthåller ett professionellt rykte.

Exempel på uppmärksamhet på detaljer i arbetet: En finansanalytiker dubbelkollar rapporter innan de skickas in och upptäcker ett fel i budgetprognosen som kunde ha lett till felaktiga finansiella beslut.

6. Arbetsbelastningshantering

Korrekt arbetsbelastningshantering hjälper till att balansera arbetet mellan olika teammedlemmar. Det förhindrar utbrändhet, hjälper till att upprätthålla balansen mellan arbete och privatliv och säkerställer att uppgifter slutförs effektivt utan onödiga förseningar.

Exempel på arbetsbelastningshantering på jobbet: En mjukvaruteamledare delar upp ett stort utvecklingsprojekt i mindre uppgifter och fördelar dem över sprintet för att undvika press i sista minuten och samtidigt upprätthålla en jämn framstegstakt. De ser också till att uppgifterna fördelas mellan olika teammedlemmar så att ingen blir överbelastad eller underutnyttjad.

💡Proffstips: Arbetsbelastningsvyn i ClickUp gör arbetsbelastningshanteringen enklare och snabbare.

Se teamets arbetsbelastning på ett ögonblick för att bättre delegera eller omfördela uppgifter och snabbt förstå vem som har för lite eller för mycket att göra med ClickUp Workload View.

7. Kritiskt tänkande

Kritiskt tänkande gör det möjligt för anställda att bedöma situationer logiskt, identifiera problem och utveckla effektiva lösningar istället för att reagera impulsivt. Det leder till bättre beslutsfattande och problemlösning.

Exempel på kritiskt tänkande på jobbet: En projektledare som står inför oväntade förändringar i projektets omfattning utvärderar prioriteringar och begränsningar och förhandlar sedan med intressenterna för att justera deadlines istället för att överbelasta teamet med orealistiska krav.

8. Kommunikation

Tydlig kommunikation säkerställer samordning, minskar missförstånd och förbättrar samarbetet. Det är avgörande för att förmedla intressenternas förväntningar, ge feedback och hålla projekten på rätt spår.

📮Insikt: Cirka 41 % av yrkesverksamma föredrar snabbmeddelanden för teamkommunikation. Även om det erbjuder snabba och effektiva utbyten, sprids meddelanden ofta över flera kanaler, trådar eller direktmeddelanden, vilket gör det svårare att hämta information senare. Med en integrerad lösning som ClickUp Chat mappas dina chattrådar till specifika projekt och uppgifter, vilket håller dina konversationer i sitt sammanhang och lättillgängliga.

Exempel på kommunikation på jobbet: En teamledare skriver kortfattade e-postmeddelanden med projektuppdateringar och håller veckovisa möten för att säkerställa att alla intressenter är informerade om framsteg och potentiella hinder.

💡Proffstips: Är du osäker på hur du bäst ska formulera dig? Skriv bara in en prompt i ClickUp Brain för att skriva texter i din önskade ton och kreativitet. Det kan till och med skapa format och mallar för dina återkommande kommunikationsbehov.

Skaffa ClickUp Brain för att skapa format och mallar för dina återkommande meddelanden.

9. Samarbete

Moderna arbetsplatser bygger på teamwork, vilket gör samarbete till en viktig färdighet inom uppgiftshantering idag. Anställda som samarbetar effektivt bidrar till smidigare arbetsflöden, kunskapsdelning och innovation. Organisationer kan använda specialiserade verktyg för produktivitet och arbetshantering, såsom ClickUp, för att förbättra teamsamarbetet.

Exempel på samarbete på jobbet: En UX-designer arbetar nära utvecklare och marknadsförare för att förfina en strategi för lansering av en webbplats, och införlivar feedback från varje avdelning för att säkerställa en användarvänlig upplevelse.

Omvandla idéer till genomförbara planer med ClickUp Whiteboards

💡Proffstips: Hjälp teamen att samarbeta med ClickUps funktioner som är utformade för teamarbete, till exempel ClickUp Docs för dokumentation och ClickUp Whiteboards för brainstorming.

10. Använda programvara för uppgiftshantering

Att spåra ditt teams uppgifter på papper eller post-it-lappar är ett recept på kaos. Modern uppgiftshantering kräver digitalisering av dina arbetsflöden, projekt och uppgifter för ökad överskådlighet och ansvarighet. 👩‍💻

Prova ClickUp Tasks Lämna anteckningar, uppdateringar eller feedback direkt på uppgifter med kommentarer i ClickUp Task View.

ClickUp Tasks samlar alla ditt teams uppgifter, dokument, whiteboards, chattar och kalendrar på en och samma plattform. Öppna bara uppgiftsschemaläggaren för att:

Skapa uppgifter

Tilldela deluppgifter för mer komplexa åtgärder

Ställ in återkommande uppgifter enligt ett anpassat schema

Lägg till uppgiftsberoenden

Det bästa av allt är att ClickUp visualiserar allas uppgiftsframsteg i en realtidsdashboard. Du behöver inte titta på varje uppgift, anställd eller projekt: skapa en anpassad dashboard och du är redo att sätta igång.

Utforska ClickUp-instrumentpaneler Spåra ditt teams framsteg med ClickUp Dashboard.

11. Enkeluppgift

Många hyllar multitasking som det ultimata produktivitetsverktyget, men så är inte fallet. Multitasking sprider din uppmärksamhet över flera uppgifter samtidigt, så att du bara ägnar en bråkdel av din uppmärksamhet åt varje uppgift. Ditt arbete förtjänar 100 % fokus, så försök istället att fokusera på en uppgift i taget.

Med enkeluppgift fokuserar du på bara en uppgift åt gången. Det kanske låter ineffektivt, men du kommer att bli förvånad över hur mycket snabbare (och bättre) du arbetar när du ägnar all din fokus åt en enda sak.

För att göra detta ännu enklare kan du rangordna dina uppgifter i din uppgiftshanteringsprogramvara efter prioritet. Det är mycket lättare att bocka av uppgifter på din lista när du har en tydlig, praktisk huvudlista till hands.

Exempel på enkeluppgift på jobbet: En innehållsmarknadsförare stänger av aviseringar och ägnar 90 minuter åt att skriva ett blogginlägg, vilket tar hälften så lång tid jämfört med när hen försökte hantera e-post och Slack-meddelanden samtidigt.

12. Förändringshantering

Många projektledare leder sina team genom förändringshantering, och ett gediget verktyg för uppgiftshantering underlättar definitivt detta.

Om ditt team till exempel använder Microsoft-produkter och Windows 10 men vill byta till Apple-hårdvara och MacOS måste du leda ditt team genom den stora förändringen.

💡Proffstips: Planera allt i en ClickUp Whiteboard. Det ger dig ett flexibelt och AI-baserat digitalt utrymme där du kan utveckla nya processer och fastställa detaljer. Det bästa av allt är att Whiteboards kan omvandlas till projekt och uppgifter med ett enda klick, så implementeringen går som en dans.

Exempel på förändringshantering på arbetsplatsen: En projektledare som leder en programvarumigrering hjälper teamet att anpassa sig genom att erbjuda utbildningar, ta itu med problem och gradvis införa nya verktyg istället för att genomföra plötsliga förändringar.

13. Målsättning

Det är mycket lättare att ta itu med viktiga uppgifter när du har mål. Problemet är att många chefer sätter upp mål och sedan snabbt glömmer bort dem.

Du måste uppnå dina mål, så lägg in dem i en app för måluppföljning för att hålla dig ansvarig. Dessa appar spårar kort- och långsiktiga mål och hjälper dig att mäta framstegen vid varje milstolpe i projektet.

Dela upp mål, uppgifter, agila punkter och projektstatus i den mycket anpassningsbara ClickUp 3. 0-instrumentpanelen.

💡Proffstips: ClickUp Goals tar detta ett steg längre genom att koppla dina mål till dina uppgifter, vilket visar det direkta sambandet mellan dina dagliga uppgifter och långsiktiga planer.

Exempel på målsättning på jobbet: En säljare sätter upp ett SMART-mål om att öka kundlojaliteten med 15 % under sex månader genom att förbättra uppföljningsstrategierna och det personliga engagemanget.

Varför är färdigheter i uppgiftshantering viktiga?

Kanske gillar du ditt arbetsflöde som det är nu. Eller kanske tanken på att finjustera uppgiftshanteringen känns som ännu en uppgift på din ständigt växande lista.

Vi förstår – alla är upptagna! Men det är värt att lära sig att utföra uppgifter snabbt och effektivt. Ta dig tid att förbättra din uppgiftshantering så kommer du att se flera fördelar.

Förebygg eller övervinna utbrändhet

Vi vet att utbrändhet är ett komplext problem, men att bli mer effektiv på jobbet är ett bra sätt att sluta känna sig överväldigad och omotiverad. Om du leder ett team kan du minska utbrändheten genom att hantera uppgifterna på rätt sätt och ta bort krångliga steg och besvärliga processer som sliter på teamet.

Med rätt kombination av ett mångsidigt verktyg för uppgiftshantering och rätt färdigheter kommer alla att sluta springa i cirklar och hitta energin att hålla motivationen uppe. 🏃

Bättre beslutsfattande

Känns det som om du måste göra allt just nu? Det behöver du förmodligen inte: du behöver bara hjälp med att identifiera de viktigaste uppgifterna först.

Med rätt färdigheter kan du fatta kvalitativa beslut på autopilot för att bättre slutföra uppgifter. För mer komplexa uppgifter kan du använda en prioriteringsmetod (mer om det strax) för att ta itu med uppgifter i rätt ordning.

Uppgiftshantering är viktigt eftersom det hjälper dig att sätta upp tidsplaner, delegera uppgifter till rätt teammedlemmar och sätta upp realistiska projektmål.

Genomför projekt på ett smidigare sätt

Att genomföra en projektplan är inte för den svagsinte. Oavsett hur bra du hanterar teamprojekt kan det bara vara till hjälp att hitta effektivitetsvinster som hjälper alla intressenter att spara tid och besvär. Uppgiftshantering stöder korrekt projektledning genom att dela upp dina stora idéer i genomförbara mikroprocesser. Det är nyckeln till snabbare och mer exakt slutförande av uppgifter i stor skala.

Få mätbara resultat

Som chef behöver du mätbara resultat. Att investera i ditt teams färdigheter inom uppgiftshantering ökar din avdelnings prestanda och gör det lättare att mäta allas bidrag.

Hitta direkt den information du behöver med widgets i ClickUp Dashboards.

Uppgiftshantering är inte möjlig utan data. Lyckligtvis gör programvara för milstolpspårning det enkelt att hålla sig på rätt spår och uppfylla deadlines. Även om en uppgift misslyckas kommer data att visa exakt var det gick fel så att du kan bestämma vad du ska göra annorlunda nästa gång.

Få mer gjort under din arbetsdag

Dygnet har bara 24 timmar, och förhoppningsvis tillbringar du bara åtta till tio av dem på jobbet. Du är bara mänsklig, så det är naturligt att du inte kan slutföra alla dina uppgifter inom en begränsad tidsram.

Effektiv uppgiftshantering handlar inte om att hitta ett magiskt sätt att göra allt samtidigt. Det handlar om att prioritera uppgifter efter förfallodatum, delegera till ditt team och välja en tidsperiod för koncentrerat arbete.

Du behöver inte överanstränga dig – med färdigheter inom uppgiftshantering får du mer gjort på jobbet och kan njuta av en bättre balans mellan arbete och fritid.

Hur du förbättrar dina färdigheter inom uppgiftshantering

Behöver du tips om uppgiftshantering i team? Prova dessa sätt att förbättra dina färdigheter inom uppgiftshantering och se ditt teams produktivitet skjuta i höjden.

1. Anmäl dig till utbildning

Vi kan prata om uppgiftshantering hela dagen, men i slutändan måste du investera i din egen kunskap. Utbildning kan visa dig hur du hanterar uppgifter på jobbet mer effektivt. Om du till exempel använder Microsoft-produkter kan du anmäla dig till en webbinariumkurs om felsökning i PowerShell.

Ju mer du vet om dina uppgifter, projekt, verktyg och bransch, desto bättre rustad är du för att beta av din att göra-lista. Var inte blyg: anmäl dig till workshops, konferenser och seminarier om tidshantering, produktivitet och organisation.

2. Använd produktivitetsramverk

Genom att använda strukturerade metoder kan du hantera uppgifter mer effektivt. Några populära ramverk och bästa praxis för uppgiftshantering är:

Ät grodan-tekniken: Denna metod går ut på att du identifierar dagens mest utmanande uppgift och tar itu med den först. Denna metod går ut på att du identifierar dagens mest utmanande uppgift och tar itu med den först.

Eisenhower-matris: Hantera arbetsuppgifter genom att prioritera dem utifrån hur brådskande och viktiga de är. Hantera arbetsuppgifter genom att prioritera dem utifrån hur brådskande och viktiga de är.

Pomodoro-tekniken: Använder fokuserade 25-minuters arbetspass följt av korta pauser. Använder fokuserade 25-minuters arbetspass följt av korta pauser.

Getting things done (GTD): Uppmuntrar till att systematiskt registrera, organisera och utföra uppgifter. Uppmuntrar till att systematiskt registrera, organisera och utföra uppgifter.

Tvåminutersregeln: Denna enkla regel säger att om en uppgift tar två minuter att utföra, ska du göra den direkt. Det hjälper dig att få saker gjorda och undvika att skjuta upp saker. Denna enkla regel säger att om en uppgift tar två minuter att utföra, ska du göra den direkt. Det hjälper dig att få saker gjorda och undvika att skjuta upp saker.

3. Förbättra dina färdigheter inom tidshantering

Tidshantering är en viktig färdighet som kan öka din produktivitet och hjälpa dig att få mer gjort på samma tid. 📅

Du kan prova olika typer av tidshanteringstekniker, såsom tidsblockering, uppgiftsgruppering eller Pomodoro-tekniken som vi nämnde tidigare.

Om du är orolig för att ditt team ska störa dig, blockera den här tiden i din kalender så att du inte är tillgänglig för möten. Att slutföra uppgifter vid en schemalagd tidpunkt frigör tid så att du kan fokusera på det faktiska arbetet under de övriga sex timmarna av din arbetsdag.

Prova att schemalägga uppgifter och använd programvara för tidrapportering för att se hur du använder din tid. Om du till exempel känner att du drunknar i e-postmeddelanden kan du prova att bara kolla e-posten två gånger om dagen, mellan 8 och 9 på morgonen och mellan 16 och 17 på eftermiddagen.

ClickUp Integrations gör det enkelt att integrera din Outlook-, Apple- eller Google-kalender i samma plattform där du hanterar dina uppgifter.

4. Anamma teknik för uppgiftshantering

Att hantera teamets uppgifter blir mycket enklare med rätt verktyg. En digital att göra-lista håller ditt team på samma sida och erbjuder en grad av ansvarighet som du inte kan få med Post-It-lappar eller papperskalendrar.

Leta efter lösningar för uppgiftshantering som ClickUp med en mobilapp så att du kan hålla koll på dina uppgifter när du är på språng. API-integrationer är också användbara för att samla allt ditt arbete och alla dina verktyg på en och samma plattform.

Skapa anpassade automatiseringar som aktiveras baserat på utlösare och villkor som du själv väljer i ClickUp.

Du behöver inte heller göra allt manuellt. Leta efter funktioner för automatisering av uppgifter, som du hittar i de flesta bra produktivitetsappar.

💡Proffstips: ClickUp Automations erbjuder över 100 färdiga regler som sparar tid när du tilldelar uppgifter, ändrar status och mycket mer. Du kan också skapa din egen anpassade automatisering!

5. Använd mallar

Få saker gjorda på rekordtid med mallar för uppgiftshantering. Oavsett om du behöver en färgkodad daglig rapport eller färdig formatering för en offertförfrågan, sparar mallar mycket tid.

Ladda ner den här mallen Optimera dina arbetsflöden med ClickUp-mallen för uppgiftshantering.

En mall är också perfekt för att organisera och prioritera uppgifter. ClickUp-mallen för uppgiftshantering visualiserar alla uppgifter, statusar, teammedlemmar och prioritetsnivåer så att du kan övervaka projektets framsteg.

6. Öva på att delegera uppgifter

Pareto-principen säger att 80 % av dina resultat kommer från 20 % av dina insatser. Med andra ord kommer de flesta av dina resultat troligen från ett projekt eller en uppgift.

Det är svårt att fokusera din energi på de insatser som ger mest effekt om du sprider ut dig för mycket. Tillämpa 80/20-regeln genom att delegera mindre viktiga uppgifter till ditt team. Du kan till exempel ge en medarbetare ansvaret för att ta anteckningar eller hitta en app med att göra-listor för teamet.

7. Sätt realistiska deadlines

Har du hört talas om planeringsfelet? Det är en kognitiv bias som gör att vi underskattar den tid en uppgift kommer att ta och överskattar vår förmåga att utföra den. Se upp för detta när du sätter upp tidsplaner för uppgifter. Sätt upp en praktisk och realistisk tidsplan för varje uppgift och bygg in en buffert för eventuella beroenden.

8. Spåra dina uppgifter

Om du inte kan spåra det, kan du inte förbättra det. Att spåra alla dina uppgifter och den tid du lägger på var och en av dem hjälper dig att identifiera ineffektiviteter i dina processer. Du behöver ingen avancerad teknik för detta, även enkla kalkylblad eller tidrapporter kan vara till hjälp i början.

ClickUp har en inbyggd tidrapporteringsfunktion så att du kan spåra din tid på uppgifter och analysera produktivitetsdata för dig själv och ditt team.

Spåra tid kopplad till valfri uppgift var du än befinner dig med ClickUp Project Time Tracking.

Läs också: Produktivitetsböcker som kan förändra ditt arbete

Få mer gjort med Clickup

Uppgifter ska inte vara skrämmande. Om ditt team är överbelastat eller kämpar med krångliga processer, investera i verktyg för uppgiftshantering för att driva en mer effektiv avdelning som gör mer på kortare tid. ✨

Färdigheter i uppgiftshantering är viktiga, men du behöver också projektledningsprogramvara för att hantera dina uppgifter. ClickUp är en app för allt som rör arbete och samlar alla uppgifter, dokument, mål, chattar, kalendrar och mycket mer på en och samma plattform.

Hantera flera uppgifter samtidigt och öka din produktivitet med effektiv uppgiftshantering och anpassningsbar programvara för uppgiftshantering. Skapa ditt kostnadsfria ClickUp-arbetsutrymme nu.