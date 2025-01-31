De 10 bästa programvarorna för milstolpsspårning 2025

Milstolpar fungerar som viktiga markörer för att du ska kunna spåra ett projekts framsteg – oavsett om det är ett kort sprintprojekt eller en komplex projektplan med flera team.

Dessa milstolpar ger en känsla av motivation och prestation samtidigt som de hjälper dig att mäta hur väl ditt projekt fortskrider enligt den planerade tidsplanen. Genom att jämföra din faktiska framsteg med de planerade milstolparna kan projektledare tidigt identifiera eventuella avvikelser, förseningar eller potentiella problem och vidta lämpliga åtgärder för att hålla projektet på rätt spår.

Men tyvärr är det lätt att tappa bort något när man jonglerar med flera viktiga uppgifter och milstolpar. Om du behöver hjälp med att hålla koll på dina milstolpar och projektets framsteg kommer dessa 10 bästa milstolpsprogram att få dig tillbaka på rätt spår.

Vad ska du leta efter i programvara för projektmilstolpar?

Det finns några saker du bör leta efter när du väljer projektledningsprogramvara för milstolpar:

Ett enkelt sätt att ställa in milstolpar så att projektplaneringen tar mindre tid att sätta upp och hantera.

Möjligheten att skapa milstolpsdiagram som visar alla dina uppgifter från projektets omfattning

En användarvänlig visualisering av dina projektmilstolpar som gör det enkelt att se hur långt ditt projekt har kommit vid en given tidpunkt och hur enskilda uppgifter hänger ihop med projektmålen.

En direkt koppling mellan dina professionella mål och programvarans milstolpsfunktioner säkerställer att varje viktig milstolpe bidrar till projektets framgång.

En liknande direkt koppling mellan milstolpar, uppgifter och detaljer hjälper dig att fokusera på ett framgångsrikt projektgenomförande och projektets totala livscykel.

Alla gratis projektledningsprogram har inte en milstolpsfunktion. Men de som har det måste ha alla ovanstående fördelar för att du ska kunna utnyttja milstolpsspårning och -hantering fullt ut i din projektplanering och genomförandefas.

De 10 bästa programvarorna för milstolpsspårning att använda

Eftersom milstolpar är så nära kopplade till projektledning har några av de bästa plattformarna för projektledningsprogramvara inbyggda funktioner för milstolpsspårning. Det finns också flera specialverktyg som är specifikt utvecklade för milstolpar.

Denna lista täcker det bästa av två världar!

Spåra milstolpar i ClickUp för att säkerställa att alla är på samma sida och leverera projekt i tid.

Det är den enda projektledningsprogramvaran du behöver för alla dina produktivitets- och projektplaneringsprocesser. Projektledning, instrumentpaneler för viktiga leveranser, målsättning, tidsspårning, framstegsrapporter – du nämner det, vi har det.

Du kan enkelt omvandla dina uppgifter till projektmilstolpar. Koppla sedan dessa milstolpar till mål och lägg till fler uppgifter och beroende milstolpar till dem. Du har till och med färdiga mallar, som ClickUp Milestone Chart Template, för att snabbt skapa projektmilstolpar.

ClickUps bästa funktioner

Med ClickUp Milestones kan du enkelt koppla dina uppgifter till dina projektmål och spåra dina framsteg på en hög nivå.

En direkt koppling till ClickUp Goals för att säkerställa att alla milstolpar och relaterade uppgifter når upp till projektets slutmål.

Ett bibliotek med mallar för milstolpar och målsättning som användarna kan utnyttja för att börja bygga upp sina projektmilstolpar och viktiga etapper.

Flexibla sätt att visa och spåra dina viktigaste milstolpar, inklusive Gantt-, tavla- och instrumentpanelvyer.

Ett intuitivt gränssnitt som möjliggör snabb onboarding av nya användare tillsammans med snabba projektinställningar, från milstolpar till uppdrag och tidsplanering.

Begränsningar i ClickUp

Omfattande automatisering kan leda till många varningar och påminnelser, särskilt i komplexa och mångfacetterade projekt.

Plattformens omfattande natur, även om den är kraftfull, kan göra den överväldigande i början för användare som bara vill prova milstolpsfunktionen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 5 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Business Plus : 19 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 600 recensioner)

2. Toggl Plan

Via Toggl Plan

Som ett visuellt projektledningsverktyg för projektledare är det självklart att Toggl Plan även har funktioner för att spåra milstolpar i projekt. I Toggl Plan blir milstolparna mest relevanta som en del av den dra-och-släpp-baserade tidslinjen för projektplanering, där varje milstolpe visas som en färgkodad kontrollpunkt i det större projektramverket.

Toggl Plan fungerar även som ett system för arbetsbelastningshantering, där milstolpar i projektledningen också kan spela en unik roll. Projektledare som också ansvarar för saker som teamets scheman och resursplanering kan till exempel använda den här funktionen för att koppla milstolpar till andra delar av projektets krav (som budgetbegränsningar) som de måste uppfylla.

Toggl Plans bästa funktioner

Fullständig anpassning för projektmilstolpar, från milstolparnas varaktighet till den exakta färg du använder för att skilja varje milstolpe i den visuella projekt tidslinjen.

Projektöverskridande funktionalitet, där en enda övergripande milstolpe (till exempel en organisationsomfattande granskning av alla projekt) kan matas in i alla relevanta tidslinjer.

Möjligheten att dela övergripande projektplaner som endast innehåller projektets milstolpar, och inte enskilda uppgifter, vilket hjälper projektledare och externa intressenter att behålla en överblick på hög nivå.

Intuitivt och modernt gränssnitt som gör det enkelt att komma igång med en kort inlärningskurva.

Begränsningar i Toggl Plan

Relativt statisk webbapp som begränsar milstolpsfunktionerna för sina användare.

Tredjepartsintegrationer är begränsade, med ett tydligt mål från Toggl Plan att hålla användarna isolerade inom sin egen programvara.

Plattformens avsiktliga enkelhet kan vara problematisk för vissa användare som letar efter mer avancerade projektledningsverktyg än de som finns inbyggda i Toggl Plan.

Priser för Toggl Plan

Team : 8 $/månad per användare

Företag: 13,35 $/månad per användare

Toggl Plan – betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (37 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

3. Nifty

Via Nifty

Roadmaps, uppgiftslistor, dokument, chatt, automatisering – Nifty har allt. Och det inkluderar robust milstolpsfunktionalitet.

Det är sant att det allt-i-ett-produktivitetsverktyget inte nödvändigtvis lyfter fram funktionen för projektmilstolpar som en central försäljningsargument. Men den finns där, gömd bland uppgiftsfunktionerna för att organisera, prioritera och spåra större projekt.

De bästa funktionerna

Konvertera listor med uppgifter till milstolpar så att en projektledare kan spåra framstegen för hela listan med uppgifter inom den milstolpen.

Projektets milstolpar visas i den automatiska rapporteringsfunktionen, som låter dig skapa dynamiska rapporter om projektprocesser till alla intressenter.

Sortera efter milstolpar inom ett projekt och organisera uppgifter efter deras uppgiftsnivå och de viktiga kontrollpunkter du måste uppnå för att projektet ska fortskrida.

Inbyggda integrationer med produktivitetsverktyg som Google Docs och Google Kalender håller teammedlemmarna uppdaterade, även utanför Nifty-plattformen.

Smarta begränsningar

Begränsade meddelande- och påminnelsefunktioner, till exempel oförmåga att ställa in automatiska påminnelser för kommande milstolpar och uppgiftsdeadlines.

En sökfunktion i plattformen som inte alltid är intuitiv och inte alltid ger de mest relevanta resultaten.

Långsamma laddningstider, vilket kan leda till kommunikationsproblem i projekt som måste gå snabbt och i realtid.

Förmånliga priser

Gratis

Starter : 5 $/månad per användare

Pro : 10 $/månad per användare

Företag : 16 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Nifty Plan-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 300 recensioner)

4. GanttPRO

Via GanttPRO

Som namnet antyder fokuserar GanttPRO främst på att skapa Gantt-diagram. Plattformen, som ursprungligen utformades för tillverkningsindustrin men kan användas i alla sammanhang, erbjuder även alternativa vyer (som Kanban) för att hjälpa projektledare att spåra sina framsteg och planera nästa projekt. Här kan du schemalägga arbetsflöden, spåra projektmilstolpar och till och med hantera resurser.

GanttPRO:s bästa funktioner

En kritisk väg-funktion som tar alla uppgifter, projektmilstolpar och tidslinjer inom ett projekt och prognostiserar det bästa och mest effektiva sättet att få det gjort.

Enkla exportmöjligheter för att skriva ut och dela ett Gantt-diagram med intressenter som inte använder GanttPRO-plattformen.

Intuitiv versionskontroll av alla projekt, som gör att du kan gå tillbaka i projektets historik och återställa tidigare projektstatus när som helst.

Begränsningar i GanttPRO

Ingen övergripande projekt tidslinje vy bortom den kompletta Gantt diagram, vilket gör det svårt för användare att helt enkelt granska projektet milstolpar

Mer komplex än många av alternativen i denna guide, med fokus på funktionalitet framför användarvänlighet, särskilt för nya användare som kanske inte är bekanta med Gantt-diagram.

Ingen mobilapp för att spåra uppgifter, milstolpar eller projektframsteg utanför den webbaserade plattformen.

Priser för GanttPRO

Basic : 7,99 $/månad per användare

Pro : 12,99 $/månad per användare

Företag : 19,99 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

GanttPRO-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 400 recensioner)

5. OpenProject

Via OpenProject

Som en sällsynt öppen källkodslösning utmärker sig tyska OpenProject inom två områden: flexibilitet och datasäkerhet. Avancerad kryptering säkerställer att allt du matar in är säkert, medan verktygets öppna källkod gör det flexibelt och relevant för alla branscher och alla typer av projektledningsstrategier.

OpenProjects bästa funktioner

Den visuella och intuitiva projekt tidslinjevyn är standard i projektledningsprogramvaran, så att du alltid kan se större milstolpar med ett ögonkast.

Den tydliga och visuella översikten över relationerna mellan projektuppgifter, faser och milstolpar ger en överblick över vad som behöver göras, när och varför.

Community-alternativet är alltid gratis, men erbjuder ändå tillräckligt med funktioner för att vara relevant och fördelaktigt, särskilt för mindre företag.

Begränsningar i OpenProject

Att redigera projekt, uppgifter och milstolpar kan ibland vara kontraintuitivt, särskilt för användare som är vana vid annan projektledningsprogramvara.

Standardprojektets tidslinje är utmärkt, men det kan vara svårt att anpassa den för mer unika användningsfall eller projekt.

Begränsade automatiseringsfunktioner kräver fortfarande en hel del manuell hantering av projektets tidsplan och uppgifter.

Priser för OpenProject

Community : Gratis

Grundläggande : 7,25 $/månad per användare

Professional : 13,50 $/månad per användare

Premium : 19,50 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

OpenProject-betyg och recensioner

G2 : 3,7/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 90 recensioner)

6. nTask

Via nTask

Som en av de mest populära projektledningslösningarna på marknaden är det självklart att nTask hamnar på en lista som denna. Och visst är milstolpar ett naturligt sätt att bygga projekt med nTask, särskilt för att representera kritiska ögonblick i din projekttidslinje på vägen från projektstart till projektavslutning.

nTasks bästa funktioner

En tydlig definition av projektets milstolpar i jämförelse med vanliga uppgifter, tillsammans med omfattande vägledning för att säkerställa korrekt användning inom hela projektets sammanhang.

Flexibla tavla- och kalendervyer som markerar milstolpar och hur dessa milstolpar hänger ihop med uppgifterna under dem och projektmålen ovanför dem.

Möjligheten att rapportera om projektets milstolpar för att dela upp projektet i mindre delar och fira snabbare framgångar under långa projektperioder.

Begränsningar i nTask

Begränsad guidad plattformsintroduktion, vilket innebär att användarna mer eller mindre måste hitta sig till rätta i projektledningsprogramvaran på egen hand.

En relativt enkel kalendervy jämfört med några av de andra alternativen på denna lista, inklusive en oförmåga att anpassa tidsramar.

Priser för nTask

Premium : 3 $/månad per användare

Företag : 8 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

nTask-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (17 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 100 recensioner)

7. Scoro

Via Scoro

Som ett omfattande program för arbetshantering är Scoro optimalt för byråer och andra företag inom den professionella tjänstesektorn som söker verktyg för teamsamarbete. Målet är att ge företag allt de behöver för att hantera sitt arbete och sina arbetsflöden, och milstolpar är en viktig del av den ekvationen.

Scoro bästa funktioner

En flexibel Gantt-diagramvy som du kan komprimera till de viktigaste uppgifterna och milstolparna och expandera för att inkludera alla beroenden och deluppgifter för mer detaljerad information.

Möjligheten att lägga till uppgifter till enskilda milstolpar för att automatiskt omvandla dem till projektfaser, som täcker hela tidsramen för alla ofullständiga uppgifter i den milstolpen.

Scoro-begränsningar

Det är ett dyrare alternativ jämfört med de andra verktygen på denna lista.

Många av de mest användbara funktionerna för projektmilstolpar, såsom Gantt-diagram och uppgiftsberoenden, finns endast tillgängliga i de högre prisklasserna.

Scoro-priser

Essential : 26 $/månad per användare

Standard : 37 $/månad per användare

Pro : 63 $/månad per användare

Ultimate: Kontakta oss för prisuppgifter

Scoro-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

8. Milestone Planner

Via Milestone Planner

Vi har kommit fram till den första (och enda) dedikerade milstolpsprogramvaran på denna lista. Milestone Planner utger sig inte för att vara en projektledningsprogramvara utan fokuserar helt på den större planeringsprocessen, vilket gör den till ett av de enklaste och mest överskådliga verktygen för milstolpsuppföljning som finns.

Milestone Planners bästa funktioner

Ett enkelt och intuitivt gränssnitt som fungerar lika bra på stationära datorer, surfplattor och mobiltelefoner.

En drag-och-släpp-användarupplevelse för att skapa en projekt tidslinje och justera milstolpar

Enkla Gantt-diagram där du kan exportera Gantt-diagram till PDF-filer och andra filformat.

Begränsningar i Milestone Planner

Bristande förmåga att använda den som ett mer djupgående verktyg för projektlivscykel eller uppgiftshantering (i bästa fall är Milestone Planner endast ett planeringsverktyg).

Något föråldrad grafik som påminner om mitten av 2000-talet

Priser för Milestone Planner

Professional Edition : 8,80 $/månad (endast för en användare)

Business Edition : 3,21 $/månad per användare

Team Edition : 6,38 $/månad per användare

Enterprise Edition: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av milstolpsplanerare

G2 : 3/5 (1 recension)

Capterra: Inga recensioner hittills

9. ProjectManager

Via ProjectManager

Här är en plattform som utmärker sig genom sin enkelhet. Ja, gränssnittet kanske ser mer ut som Excel än några av de snyggare, mer visuella UI-designerna i denna lista. Men i gengäld får du en kraftfull plattform för projekt- och arbetshantering som använder milstolpsspårning lika kompetent som alla andra alternativ.

ProjectManagers bästa funktioner

Milstolpar integreras direkt i plattformens rapporteringsfunktion, vilket gör det enkelt för alla användare att skapa rapporter om ett projekts tidsplan och spåra projektets övergripande framsteg.

Prioritering av uppgifter och hierarki under milstolpar hjälper ditt projektteam att fokusera på det viktigaste arbetet i en given projektschema och projektlivscykel.

Begränsningar i ProjectManager

Automatisering kan förenkla vissa av ProjectManagers komplikationer, men det är fortfarande en mycket komplex programvara för milstolpar, så den är sannolikt olämplig för små företag eller enskilda användare.

Mobilappen används i stort sett inte på grund av begränsad funktionalitet och funktioner som endast är tillgängliga i den webbaserade huvudplattformen.

Priser för ProjectManager

Team : 13 $/månad per användare

Företag : 24 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av ProjectManager

G2 : 4,4/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 300 recensioner)

10. Xebrio

Via Xebrio

Xebrio, som ursprungligen utvecklades för mjukvaruutvecklingsteam och hårdvaru-IT-team, kan hjälpa dig att spåra alla projektmilstolpar från initial planering till release, oavsett bransch. Dela upp ditt projekt i mindre delar och faser, mät projektets framgång inom dessa faser och rapportera om dessa framgångar även för de mest komplexa agila projekten och vattenfallsutvecklingsprojekten.

Xebrios bästa funktioner

En dedikerad milstolpspårare som är tillgänglig både inom och utanför projekt för enkel planering och rapportering av varje projektfas.

Möjligheten att tilldela uppgifter och dela ansvar för milstolpar med dina projektmedlemmar för att skapa ansvarskänsla, vilket är särskilt fördelaktigt i snabba utvecklingssprintar i en programvaruprojektplan.

Begränsningar i Xebrio

Den var ursprungligen utvecklad för IT-team, så några av dess mest kraftfulla funktioner passar kanske bäst för dem som arbetar inom IT-branschen.

Endast webbappen har aviseringar, vilket innebär att du endast kan kontrollera plattformen själv för att få aviseringar om taggar, uppgifter och ett projekts framsteg.

Priser för Xebrio

Kravhantering : 5 USD/månad per användare

Krav och testtäckning : 10 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Xebrio-betyg och recensioner

G2 : 4/5 (1 recension)

Capterra: 4,5/5 (2 recensioner)

Spåra projektmilstolpar i ClickUp

Om inte ditt projekt endast omfattar ett par grundläggande uppgifter och det är det enda projektet du hanterar vid en given tidpunkt, kan det vara nästan omöjligt att hålla reda på allt utan verktyg för att spåra projektets milstolpar.

Milstolpsuppföljning introducerar en hierarki och hjälper till att minimera projektrisker. Genom att identifiera viktiga projektmarkörer, faser och betydande händelser i ditt projektschema kan du övervaka dina framsteg på en mer detaljerad nivå utan att glömma bort de övergripande projektmålen och tidsplanerna.

För att nå dit behöver du bara rätt milstolpsprogramvara för att hantera din projektplan och projektets tidsplan. Och med ClickUps Forever Free-plan kan du själv avgöra om ClickUp är rätt alternativ för dig.

ClickUp är den bästa milstolpsprogramvaran som finns, men vi vet att vi är partiska. Prova själv. Registrera dig gratis och börja lägga in milstolparna i din projektföljare!