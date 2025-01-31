De 8 bästa programvarorna för livscykelhantering 2025

Alla goda ting har ett slut, och som alla produktchefer vet finns det alltid något bättre runt hörnet. Oavsett om du arbetar med mjukvaruutveckling eller tillverkning jonglerar du troligen flera produkter samtidigt, alla i olika stadier av sin livscykel.

Det blir lite förvirrande efter ett tag, eller hur?

En ny, glänsande produkt har trots allt andra behov än en mindre spännande äldre produkt som du planerar att fasa ut nästa år.

Programvara för produktlivscykelhantering (PLM) hjälper dig att hantera en produkt från koncept och design till lansering och utfasning. Designers och ingenjörer använder PLM-lösningar mest, men de är också vanliga verktyg i utvecklingsprocesser för programvaruprodukter.

Programvara för produktlivscykelhantering ger alla – även icke-tekniska intressenter – bättre insyn i vad som händer med alla dina produkter, utan tekniska termer. Om PLM-programvara används på rätt sätt kan den påskynda lanseringstiden, höja produktkvaliteten och (vår personliga favorit) öka lönsamheten kraftigt. ?

I den här guiden ger vi dig några tips på hur du hittar ett bra verktyg för livscykelhantering och delar med oss av våra åtta favoriter för upptagna produktchefer.

Vad ska du leta efter i programvara för produktlivscykelhantering?

De åtta verktygen för produktlivscykelhantering i denna guide kommer att ta dig långt. Vi har fokuserat på programvara för produktlivscykelhantering som erbjuder viktiga funktioner som:

Backloghantering: Som produktägare är det ditt jobb att gå igenom backloggade funktionsförfrågningar och buggar för att förbättra kundupplevelsen. Men om du har dussintals (eller till och med hundratals) produkter växer backloggen ganska snabbt. Välj ett PLM-system som Som produktägare är det ditt jobb att gå igenom backloggade funktionsförfrågningar och buggar för att förbättra kundupplevelsen. Men om du har dussintals (eller till och med hundratals) produkter växer backloggen ganska snabbt. Välj ett PLM-system som effektiviserar din backlog

Verktyg utan kodning: Alla kan inte koda. Viss kodning kan vara nödvändig för mer tekniska programvaruapplikationer, men leta efter alternativ som har Alla kan inte koda. Viss kodning kan vara nödvändig för mer tekniska programvaruapplikationer, men leta efter alternativ som har verktyg utan kodning . Detta gör plattformen tillgänglig för icke-tekniska personer och underlättar livet för tekniska medarbetare.

Visualiseringar: Visuella hjälpmedel gör din produktlivscykel mer lättförståelig – särskilt om du hanterar många produkter samtidigt. Välj en lösning för produktlivscykelhantering som visualiserar dina arbetsflöden, verktyg, sprintar, automatiseringar och mycket mer på ett och samma ställe.

Visualisera dina uppgifter och visa andra beroende uppgifter med över 15 vyer i ClickUp.

Användbara verktyg och integrationer: Vem säger att du behöver separata verktyg för att hantera hela produktens livscykel? Skaffa en plattform som klarar allt. Kanske innehåller den en Vem säger att du behöver separata verktyg för att hantera hela produktens livscykel? Skaffa en plattform som klarar allt. Kanske innehåller den en AI-produktbeskrivningsskrivare eller marknadsföringsprogramvaruintegrationer för att kombinera produktskapande med produktmarknadsföring . Nöj dig inte med mindre; det finns många användbara alternativ att välja mellan.

De 8 bästa programvarorna för livscykelhantering av produkter

Behöver du hitta det bästa PLM-verktyget? Slösa inte timmar på att söka efter en pålitlig leverantör på internet – vi har gjort research åt dig.

Kolla in den här listan för att välja den bästa programvaran för livscykelhantering för ditt företag. ?

ClickUp Lists hjälper till att organisera produktledningsreleaser

Vi vill inte skryta, men ClickUp för produktledning är PLM-systemens schweiziska armékniv. Om du kan drömma om det, har vi ett verktyg, en mall eller en funktion för det.

Som en lösning för produktlivscykelhantering samordnar ClickUp produktkartläggning, samarbete och agila sprintvisualiseringar för att utföra bättre arbete på kortare tid.

ClickUp skiljer sig från alla andra PLM-lösningar på marknaden eftersom det integrerar dokument, roadmaps, mål, uppgifter, whiteboards och mycket mer i DevOps-arbetsflödet. Istället för att be ditt team växla mellan ett dussin verktyg för att utföra en enda uppgift kan du samla allt i ClickUp för att spara tid och bryta ner silos.

Med Roadmapping samlar du in feedback och sprintar och visualiserar dem i en enda produktplan – och de fina färgerna skadar inte heller. Eftersom alla dina dokument och whiteboards finns på samma plattform kan du samla dina produktplaner, brainstormingsessioner och produktdesign på ett ställe för enklare samarbete. ?

Alla ClickUp-instrumentpaneler och rapporter är helt anpassningsbara, så du kan få så övergripande eller detaljerad information som du vill. Lägg till widgets för de nyckeltal som är viktigast för dig, så att du aldrig mer behöver leta efter viktig produktinformation.

ClickUps bästa funktioner:

Begränsningar för ClickUp:

Vissa ClickUp-funktioner är endast tillgängliga för premium-användare.

Vissa användare säger att ClickUp har så många funktioner att det kan vara skrämmande att använda i början.

Priser för ClickUp:

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 USD/månad per användare, betalas årligen; 10 USD/månad per användare, betalas månadsvis

Företag: 12 USD/månad per användare, faktureras årligen; 19 USD/månad per användare, betalas månadsvis

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp:

G2: 4,7/5 (över 8 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. Jira

via Atlassian

Jira är i första hand ett verktyg för mjukvaruutveckling som är utformat för agila arbetsflöden, men det fungerar även för vattenfallsmetoder.

Om du är utvecklare är detta produktlivscykelhanteringslösningen för dig. Jira efterliknar utseendet och känslan hos agila team och scrums som arbetar tillsammans, så det är också användbart för programvaruteam som arbetar på distans.

I Jira skapar du användarprofiler och berättelser, spårar problem och tilldelar uppgifter till ditt team. Plattformen är mycket anpassningsbar, så du kan ändra den efter behov för att passa dina arbetsflöden och din specifika programvaruutvecklingscykel.

Dessutom integreras Jira med många tredjepartsappar via Atlassian Marketplace, så integrationer är bara ett klick bort.

Jiras bästa funktioner:

Automatiseringsfunktioner utan kod, som triggare, sparar tid.

Hämta visuella data om dina produkter i realtid

Hantera agila uppgifter i en digital Kanban-tavla

Begränsningar i Jira:

Jira är utformat för mjukvaruutvecklingsteam, så om du inte är ett mjukvaruteam är det troligen inte meningsfullt att använda detta verktyg.

Jira är komplicerat att använda och har en hög inträdesbarriär för projektledningsprogramvara.

Priser för Jira:

Gratis

Standard: 7,75 USD/användare, upp till 35 000 användare

Premium: 15,25 $/användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Jira-betyg och recensioner:

G2: 4,3/5 (över 5 400 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 13 200 recensioner)

3. Oracle Agile PLM

via Oracle

Är du ett Oracle-företag? I så fall kan du prova Oracles programvara för agil produktlivscykelhantering.

Det här är ett molnbaserat PLM-system, så ditt team kan komma åt det från i stort sett var som helst. Det är mest lämpligt för team som är beroende av en mängd produktrelaterad information – som realtidsdata eller felrapporter – för att standardisera och strukturera data.

Oracle är mer populärt bland företag eftersom det organiserar stora mängder komplexa data utan att kompromissa med prestandan. Använd denna plattform för att centralisera produktdokumenthantering, grundorsaksanalyser och produktutveckling i hela ditt företag.

Oracle Agile PLM:s bästa funktioner:

Oracle PLM integreras väl med andra Oracle-lösningar, så om du redan använder Oracle är detta ett självklart val.

Minska riskerna vid lansering av nya produkter genom att skapa dokument med produktkrav för alla produktlinjer.

Säkerställ efterlevnad av regler och föreskrifter i varje steg av programvarans utvecklingscykel genom att lägga till dina standarder i Oracle.

Begränsningar för Oracle Agile PLM:

Oracle har många finesser, vilket gör det svårt för nybörjare att använda.

Det finns ingen gratis- eller freemiumversion för dess projektledningsverktyg.

Priser för Oracle Agile PLM:

Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Oracle Agile PLM:

G2: 4,0/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 20 recensioner)

4. New Relic

via New Relic

New Relic är en lösning för hantering av applikationslivscykeln (ALM) som är utformad för mjukvaruutveckling och tillverkningsprocesser. Detta ALM-verktyg är specialiserat på att förenkla telemetridata, vilket är information som hämtas från enheter som är kompatibla med Internet of Things (IoT).

New Relic passar bättre för tillverkning av flyg- eller bildelar, men mjukvaruutvecklingsteam svär vid dess robusta funktioner. Det kan hantera applikationsutveckling, stoppa fel och optimera användarupplevelsen.

Vi gillar också de integrerade säkerhetsfunktionerna för hantering av applikationslivscykeln, som är perfekta för företag med verksamhetskritiska uppgifter som inte kan riskera cyberintrång. ?

New Relics bästa funktioner:

New Relic erbjuder en kostnadsfri version med generösa funktioner, så att du kan prova innan du köper.

Releasehantering och versionskontroll ger dig mer kontext om varje produkt.

New Relic har över 600 integrationer

New Relic Grok är en AI-observationsassistent som förenklar telemetridata med naturlig språkbehandling, i stil med ChatGPT.

Begränsningar för New Relic:

New Relic passar endast för högteknologiska team och områden med en strikt utvecklingsprocess.

Vissa användare säger att plattformen är långsam och har åtkomstproblem.

Andra säger att licenskostnaderna är för höga

Priser för New Relic:

Standard: Gratis för en användare av hela plattformen; 99 USD/månad per ytterligare användare, upp till fem användare

Pro: 349 USD/månad per användare av hela plattformen, faktureras årligen

Enterprise: 549 USD/månad per användare av hela plattformen, faktureras årligen

Betyg och recensioner för New Relic:

G2: 4,3/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 160 recensioner)

5. Productboard

via Productboard

Productboard är en unik typ av programvara för livscykelhantering eftersom den ger kunden en röst i varje fas av produktens livscykel. De flesta företag använder en separat plattform för kundfeedback för detta, men Productboard kombinerar feedback med uppgifter och prioriteringar.

Productboard samordnar team – även mellan olika avdelningar – med en enda färdplan och standardiserade arbetsmetoder.

Med Productboard skapar du produkter tillsammans med dina kunder. Om en kund efterfrågar en viss funktion väger programvaran in vikten av funktionsförfrågan tillsammans med kundens betydelse (t.ex. deras årliga återkommande intäkter, storlek etc.) för att hjälpa dig att prioritera nya funktioner och korrigeringar.

Productboards bästa funktioner:

Productboard erbjuder en kostnadsfri provperiod.

Productboard använder datadriven rangordning för att automatiskt prioritera viktiga poster: Inget mer gissande

Productboard AI analyserar snabbt feedback för att effektivisera produktfeedback och underlätta testhanteringen.

Begränsningar för Productboard:

Productboard inkluderar inte uppgiftshantering. Dess tredjepartsintegrationer för hantering av applikationslivscykeln saknas också.

Vissa användare säger att plattformen saknar anpassningsbarhet och flexibilitet.

Priser för Productboard:

Essentials: 20 USD/månad per användare, faktureras årligen

Pro: 80 USD/månad per användare, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Produktbordsbetyg och recensioner:

G2: 4,3/5 (över 220 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 140 recensioner)

6. PTC Windchill

via PTC

PTC:s Windchill PLM är användbart för en rad olika användningsfall, men det är inom det fysiska produktområdet som det verkligen kommer till sin rätt. Denna programvara är avsedd för tvärfunktionella team som arbetar på distans eller på olika tillverkningsanläggningar runt om i världen.

Windchill kan vara så tekniskt eller så enkelt som du vill. Dess Non-Expert Packages förenklar PLM-innehållet för att göra tekniken mer tillgänglig för alla team i utvecklingsprocessen.

Windchill kan vara antingen lokal eller molnbaserad. Den kan även integreras med programvara för resurshantering (ERP) för att samla all din produktdata på ett ställe.

PTC Windchills bästa funktioner:

Windchill erbjuder tillägg som gör plattformen mer relevant för din roll, bransch eller dina uppgifter.

Visa produktdata i 2D, 3D och till och med förstärkt verklighet.

Hantera produktdata och dynamisk visualisering i realtid

Begränsningar för PTC Windchill:

Det har en brant inlärningskurva för vissa programvaruprojekt.

Windchill kan vara för dyrt för ett utvecklingslag i ett litet företag.

Pricing för PTC Windchill:

Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av PTC Windchill:

G2: 4,0/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (2 recensioner)

7. Upchain

via Autodesk

Upchain är en Autodesk-produkt som kopplar samman människor, data och affärsprocesser på en och samma plattform. Den marknadsförs som en enda källa till sanningen för all produktdata, vilket inte är någon liten bedrift. ?

Vi gillar Upchains modulära process- och arbetsflödesbyggare med dra-och-släpp-funktion. Du behöver inte koda någonting: visualisera bara produktens livscykel med några få klick, så är du klar.

Upchain finns också i många olika versioner och erbjuder lösningar för företagsteam, konstruktörer och även icke-tekniska team som behöver något mindre tekniskt.

Upchains bästa funktioner:

Upchain möjliggör integrationer med datorstödd design (CAD), anslutning till applikationsprogrammeringsgränssnitt och integrationer med data från resursplanering (ERP) och kundrelationshantering.

Upchain finns i en mobilversion för åtkomst när du är på språng.

Ge alla i din organisation tillgång till CAD-filer även om de inte har en CAD-licens.

Begränsningar i uppströmsledet:

Det erbjuder endast en webbaserad app.

Upchain har vissa begränsningar när det gäller bearbetning av tekniska produktdokument.

Upchain-prissättning:

Kontakta oss för prisuppgifter

Upchain-betyg och recensioner:

G2: 4,3/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,0/5 (1 recension)

8. Siemens Teamcenter

via Siemens

Siemens Teamcenter täcker alla steg i livscykelhanteringen, från krav till design och visualisering till anslutning.

Detta är ett kraftfullt PLM-system som har smarta funktioner som digitala tvillingar. Alla företag behöver inte detta, men det är utmärkt om du vill simulera fysiska prototyper i en digital miljö till en låg kostnad. Om de används på rätt sätt kan digitala tvillingar påskynda designfasen avsevärt.

Teamcenter finns tillgängligt lokalt, i molnet eller till och med som en SaaS-lösning (Software as a Service). Det marknadsförs som en lösning för både småföretag och större företag, men passar troligen bättre för stora företag på grund av dess integration med andra Siemens-tekniker.

Siemens Teamcenters bästa funktioner:

Siemens erbjuder tilläggskomponenter för 3D-programvaruutveckling, CAD och programvara för prestandaprognoser.

Hantera produktkostnaderna från PLM-systemet

Hämta PLM-analyser i realtid för att hålla ditt team på rätt spår.

Begränsningar för Siemens Teamcenter:

Vissa användare rapporterar problem med distribution och användbarhet.

Teamcenter erbjuder inte någon gratis- eller freemium-version.

Priser för Siemens Teamcenter:

Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Siemens Teamcenter:

G2: 4,3/5 (över 280 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 80 recensioner)

Släng kalkylbladen: Använd ClickUp för PLM

Dina kunder kräver snabbare och mer innovativa produkter. Eftersom hanteringsprocesserna blir allt mer komplexa för varje dag som går är det hög tid att ge ditt team en gedigen mjukvarulösning för livscykelhantering.

Det mest effektiva och tidsbesparande alternativet på denna lista är ClickUp. Tusentals företag förlitar sig på ClickUp för att skriva produktbeskrivningar med AI, dela produktdokumentation och visualisera agila arbetsflöden i samma instrumentpanel.

Men vi vet att man måste se för att tro. Registrera dig för ett ClickUp-konto nu för att driva ditt team framåt – det är gratis för alltid, inget kreditkort krävs. ✨