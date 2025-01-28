De 10 bästa verktygen för hantering av produktbackloggar för team 2025

Agil produktledning är som att navigera en båt, och backloggen är det som håller den flytande.
Om du kontinuerligt förfinar och uppdaterar din produktbacklogg säkerställer du att din verksamhet går smidigt. ⛵
Produktbacklogghantering bör främja ett smidigt samarbete mellan produktägare och mjukvaruutvecklingsteam och anpassas efter kundernas och intressenternas behov och förväntningar.
Är du redo att lämna de föråldrade verktygen för hantering av produktbackloggar bakom dig? Kom ombord och upptäck våra 10 bästa val. Vi presenterar deras mest användbara funktioner, priser och begränsningar, så att du kan välja det perfekta verktyget för att styra din produkt mot framgång!
Vad ska du leta efter i verktyg för hantering av produktbackloggar?
Om du vill leverera projekt i tid, åtgärda buggar och lansera nya funktioner med lätthet, samt fortsätta att växa, behöver du ett ordentligt system för hantering av produktbackloggar. Här är sju måste-funktioner för alla effektiva verktyg för hantering av produktbackloggar:
- Prioritering: Gör det möjligt för chefer att prioritera epics, användarberättelser, leveranser och uppgifter, och tydligt ange deras betydelse för alla teammedlemmar.
- Användarvänlighet: Det är användarvänligt, tillgängligt på flera enheter och automatiserar manuella och repetitiva uppgifter.
- Samarbete: Underlättar kommunikationen mellan teammedlemmarna och möjliggör spårbarhet av förändringar i backloggen.
- Anpassning: Det är skalbart och tillräckligt flexibelt för att passa olika produkt- och utvecklingsteamets arbetsflöden.
- Rapportering: Tillhandahåller analyser och insikter som gör att du kan följa projektens framsteg samt enskilda uppgifter.
- Integration: Integreras med befintliga verktyg eller programvara som ditt team använder, såsom kommunikations-, projektlednings- och utvecklingsverktyg.
- Säkerhet: Skyddar konfidentialiteten för känslig data och låter dig kontrollera användarbehörigheter.
De 10 bästa verktygen för hantering av produktbackloggar för att effektivisera ditt arbetsflöde
Säg adjö till kaos och välkomna effektiv uppgiftshantering med dessa 10 verktyg för hantering av produktbackloggar! Vi utforskar deras funktioner och hur du använder dem för att effektivisera ditt arbetsflöde och spåra framsteg.
Tänk på att varje verktyg har specifika fördelar och nackdelar, som vi kommer att ta upp i den här artikeln.
1. ClickUp
ClickUp behöver knappast någon presentation. Alla använder det numera, vare sig det är för att hålla koll på sina dagliga åtaganden eller organisera hushållssysslorna. 🥧
Det är ett verktyg för samarbete och uppgiftshantering som erbjuder många funktioner och gratis mallar som passar olika sammanhang, inklusive en mall för backloggar och sprints för enkel hantering av backloggar oavsett dina nuvarande produktledningskunskaper eller storleken på ditt företag.
ClickUp Prioriteringsvy är en lista över backlog-objekt (epics, användarberättelser, uppgifter och deluppgifter) som visas tillsammans med deras status, framsteg och förfallodatum. Du kan tilldela Sprint Points och prioritetsetiketter till berättelser för att markera deras betydelse. Ordna om, ta bort eller lägg till egna kolumner för att skapa ett anpassat ramverk som fungerar för dig eller ditt utvecklingsteam.
Förutom prioriteringsvyn erbjuder ClickUp många andra, såsom en tavelvy i Kanban-stil och en Gantt-diagramvy för effektiv agil projektledning.
Klicka på en uppgift för att visa och hantera alla detaljer. I uppgiftsfönstret kan du hitta en logg över tidigare ändringar och ställa in behörigheter, men också lägga till bilagor, anteckningar, checklistor och automatiserade åtgärder. När du tilldelar en uppgift till en teammedlem kan denne hitta all information om den på ett ställe och spåra den tid som lagts ner på den.
ClickUps bästa funktioner
- Gratis mallar för hantering av produktbackloggar i det omfattande mallbiblioteket
- Mer än 15 visningslägen
- Anpassade statusar och objekttyper
- Uppgiftschecklistor, beroenden och etiketter
- Funktioner för tidrapportering
- Automatisering
- Tillgänglighet på alla enheter
- Inbyggd integration med mer än 1 000 andra verktyg
Begränsningar för ClickUp
- Kräver en viss inlärningskurva på grund av det stora antalet funktioner.
- Användarna påpekade att meddelanden skulle kunna förbättras med ett filtreringssystem.
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 5 $/månad per användare
- Företag: 12 USD/månad per användare
- Business Plus: 19 $/månad per användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
2. Craft. io
Craft.io är en helhetslösning för produktledning programvara som ger dig fullständig kontroll över produktens livscykel, från idé till produktlansering och vidare. Du kan växla mellan olika vyer, som var och en täcker en viss aspekt av produktledning.
Förutom produktbackloggen har den dedikerade utrymmen för dina strategiska insatser, dvs. din produktwiki, prioritering, spårning av produkt- och utvecklingsstatus samt portföljhantering. Den låter dig också skapa en personlig instrumentpanel och en portal för att samla in användarfeedback.
Produktbacklog-dokumentet ger en tydlig översikt över dina epics, funktioner och buggar och visar dem tillsammans med ansvariga, färgkodade statusar och förloppsindikatorer. Du kan anpassa dina kolumner och statuskategorier med unika formler.
Prioritera epics och stories med hjälp av ett poängsystem och tilldela olika viktighetsmärken, insats- och värdepoäng. Genom att klicka på objekt kan du visa ytterligare information, såsom aktivitetslogg, kommentarer, bilagor och uppgiftsberoenden.
Craft. io bästa funktioner
- Täcker alla aspekter av produktledning, inklusive strategi och backlogging.
- Feedbackportal
- Personlig åsikt
- Anpassade kolumner och statuskategorier
- Prioritering med hjälp av viktighetsetiketter, story points och värde-/insatsbetyg
- Tillgänglighet via webben och mobilen (för produktägaren som är på resande fot)
- Inbyggd integration med 17 verktyg, inklusive Zapier
Begränsningar för Craft.io
Nackdelarna är bland annat:
- Höga kostnader
- Den initiala installationen kan vara utmanande för vissa användare.
Priser för Craft.io
Craft. io erbjuder en kostnadsfri 14-dagars provperiod och tre prisplaner:
- Essential: 39 $/månad per användare*
- Pro: 89 $/månad per redaktör
- Företag: anpassad prissättning
*Angivna priser avser årsvis fakturering.
3. Backlog
Backlog är ett av fyra samarbetsverktyg som skapats av Nulab. Dess huvudsakliga syfte är att underlätta planering och genomförande av projekt, så att de flyter på smidigt.
Backlog har olika mappar för att organisera och visa olika aspekter av dina projekt. Hem ger dig en sammanfattning av de senaste uppdateringarna, medan viktiga funktioner som Wiki och Filer låter dig lagra all nödvändig information och resurser, inklusive dina produktkrav.
För att hantera din arbetsbelastning går du till Issues och skapar en hierarki av uppgifter med olika statusar och milstolpar. Lägg till nya ärenden med hjälp av mallar eller ställ in automatisk skapande av ärenden via e-post. Du kan också lägga till kommentarer, tagga kollegor i dem och visa historiken över ändringar.
Förutom den vanliga listvyn erbjuder Backlog Kanban-tavlor, Gantt-diagram och Burndown-diagram för optimal projektvisualisering. Det är enkelt att redigera dem med dra-och-släpp-funktionen.
Om du arbetar inom IT-branschen har Backlog allt du behöver. Det har olika branschspecifika verktyg, såsom kodgranskning, kloning av arkiv och IP-adresskontroll.
De bästa funktionerna för backlog
- Fullständiga funktioner för projektledningsverktyg
- Olika visualiseringsalternativ, såsom Kanban-tavlor och Gantt-diagram
- Dra och släpp för att ordna om uppgifter i tabeller och diagram
- Tillgängligt på dator, webben och mobilen
- Inbyggd integration med 11 verktyg, samt annan programvara från Nulab.
Begränsningar i backloggen
- Få integrationsalternativ
- Högt pris för större team
- Vissa användare anser att det är för enkelt.
Priser för backlog
Prova Backlog gratis i 30 dagar eller välj ett av de tre prisalternativen:
- Starter: 35 $/månad för upp till 30 användare
- Standard: 100 $/månad med obegränsat antal användare
- Premium: 175 $/månad med obegränsat antal användare och projekt
4. Planigle
via Planigle
Planigle är ett öppen källkod-verktyg för hantering av produktbacklog, iterationer och releaser. Det är tillgängligt och lätt att använda, oavsett om du är nybörjare eller proffs inom teknik. Grundversionen av programvaran är gratis, men du måste prenumerera på Premium-planen om du behöver ytterligare projekt eller funktioner.
Överst på instrumentpanelen kan du se olika delar av backloggen, såsom epics, stories och uppgifter. Prioritera dem genom att dra och släppa, och gå in i redigeringsläget genom att dubbelklicka på dem. På fliken Schema kan du navigera bland kommande releaser och iterationer, medan Ändringar visar tidslinjen för ditt teams tidigare aktiviteter.
På fliken People kan du hantera din grupp genom att lägga till eller ta bort personer och gruppera dem för att skapa kraftfulla team. Med funktionen för multitenancy kan verktyget stödja flera projekt samtidigt som du kan hantera deltagarnas behörigheter i varje projekt för att säkerställa konfidentialitet.
Om du väljer Planigles Premium-plan kan du dela produktbackloggen med kunderna för att samla in feedback (utmärkt för kundrelationshantering), låsa upp rapportering via burndown- och hastighetsdiagram och få support.
Planigles bästa funktioner
- Enkelt och intuitivt
- Prisvärt
- Prioritering av uppgifter med dra-och-släpp-funktion
- Enkel rapportering
- Fleranvändarstöd
Planigles begränsningar
- Enkelhet på bekostnad av funktionsmångfald (särskilt för projektledare)
- Föråldrad användargränssnitt
- Endast på webben
- Ingen inbyggd integration
Planigle-priser
- Gratis
- Premium 10 $/månad för de första 10 användarna 5 $/månad för varje ytterligare användare
- 10 $/månad för de första 10 användarna
- 5 $/månad för varje ytterligare användare
- 10 $/månad för de första 10 användarna
- 5 $/månad för varje ytterligare användare
5. Hygger
Hygger är ett agilt projektledningsverktyg för att skapa backloggar, roadmaps och Kanban-tavlor. När det gäller backloghantering får du tillgång till olika gratis projektledningsmallar för att enkelt komma igång med ditt projekt. Du kan organisera backloggen med hjälp av kolumner, swimlanes och etiketter.
Det låter dig samla in och importera insikter från teammedlemmar och kunder, som du kan använda för att utveckla nya funktioner.
För att prioritera funktioner kan du använda metoden Weighted Scoring prioritization, som baseras på faktorerna värde och insats. Du kan ändra eller lägga till egna kriterier, justera deras viktning eller istället välja prioriteringsteknikerna ICE eller RICE. För enklare visualisering kan du använda Priority matrix, som grupperar uppgifter i Quick wins, Big bets, Timesinks och Maybes.
När du har fastställt deras betydelse skickar du uppgifterna till dina utvecklingstavlor, där du kan planera dina iterationer och spåra deras status och förändringar. Inom varje uppgift kan teammedlemmarna lägga till kommentarer och bilagor samt logga sitt arbete. Med Hygger rapportering kan du analysera mätvärden, såsom beräknad tid jämfört med spårad tid och teampoäng.
Hygger bästa funktioner
Att välja Hygger ger dig:
- Gratis mallar för enkel installation
- Enkelheten att samla in och importera insikter och koppla dem till befintliga funktioner
- Olika prioriteringstekniker att välja mellan
- Prioritetsmatris för att specificera din produktbacklogg
- Rapportering med hjälp av ett flertal mätvärden
- Tillgänglighet på webben och i mobilen
Hygger-begränsningar
- Inga projektledningsdiagram enligt Gantt
- Inbyggd integration med endast fem verktyg
Hygger-priser
- Gratis
- Standard: 7 $/månad per användare*
- Enterprise: 14 $/månad per användare
6. Productboard
Som namnet antyder är Productboard en programvara för produktledning som är utformad för att hjälpa dig att planera och fatta rätt beslut samtidigt som du håller dig trogen produktens roadmap.
I funktionslistan kan du skapa en hierarki av funktioner med anpassningsbara prioriteringsformler. Användarpåverkanspoäng och värde/insats-avvägning hjälper dig att fatta välgrundade beslut.
Du kan tilldela de mest brådskande funktionerna och uppgifterna till releaser och tidsramar och granska dem i roadmap-vyn. Funktionernas detaljer är bara ett klick bort, och du får insikt i deras framsteg, underfunktioner, tidigare aktiviteter och kommentarer från dina teammedlemmar. Dina kunder kan rösta och ge feedback på varje idé på portalen, och resultaten finns lätt tillgängliga på fliken Insikter.
Productboards bästa funktioner
- Användarvänligt
- Anpassade prioriteringsformler
- Användarpåverkanspoäng och analys av värde/insats-avvägning
- Portal för insamling av kundfeedback
- Inbyggd integration med 21 verktyg och öppet API
Begränsningar för Productboard
- Ingen mobilversion
- Antalet anpassningsalternativ kan vara överväldigande.
Priser för Productboard
Productboard erbjuder en kostnadsfri 15-dagars provperiod (Starter) och fyra andra prisalternativ:
- Essentials: 20 $/månad per tillverkare*
- Pro: 80 $/månad per tillverkare
- Skala: anpassad prissättning
- Enterprise: anpassad prissättning
7. Yodiz
Yodiz är en allt-i-ett-agilitetsprogramvara som består av två produkter – en enkel ärendehanterare och ett komplett agilt projektledningsverktyg. Tänk på att du måste prenumerera på Agile-nivån för att få tillgång till produktbacklog-funktionen.
Issue tracker är ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att hålla koll på alla användarkrav och skapa en gedigen handlingsplan. Med det kan du skapa ett personligt arbetsflöde med anpassade kolumner, widgets och visuella element. Plattformen underlättar också omfattande rapportering med trendrapporter och ett stort antal diagram.
Med webbläsartillägget Grab kan du rapportera buggar med några få klick med hjälp av skärmdumpar och anteckningar. Du kan också skapa ärenden direkt från din e-post genom att skicka dem till din projektadress med en anpassningsbar vitlista. 📧
I backlogpanelen kan du hantera dina epics och user stories, tilldela dem storypoäng och etiketter för att ange deras betydelse i produktbackloggen. Skapa uppgifter från stories, visa historik, commitlogg och tidslinje, och lägg till filer, kommentarer och beroenden.
Yodiz möjliggör också smidig release- och sprintplanering. Du kan övervaka framstegen för varje uppgift med burndown-spårning och andra viktiga analyser.
Yodiz bästa funktioner
- Prisvärdhet
- Skaffa ett webbläsartillägg för enkel felrapportering
- Rapportering av problem via e-post
- Enkel visuell sprint- och releaseplanering
- Tillgänglighet på webben och i mobilen
- Inbyggd integration med 21 verktyg och API
Yodiz begränsningar
- Användargränssnittet skulle behöva en omdesign
- Mobilappen lever inte upp till webbversionen
Yodiz prissättning
- Starter: Gratis för upp till tre användare
- Issue Tracker: 3 $/månad per användare
- Agile Tool: 5 $/månad per användare
- Självhostat: anpassad prissättning
8. Teamwork
Teamwork fokuserar på kundarbete och erbjuder olika funktioner för att säkerställa teamets effektivitet och kundnöjdhet. Förutom de vanliga verktygen för projekt- och tidshantering stöder det även budgetering och fakturering. Plattformen erbjuder ett stort antal mallar som hjälper dig att komma igång med ditt projekt på nolltid. ⏰
För programvara för hantering av produktbackloggar kan du välja mellan listor, Kanban-tavlor och Gantt-diagram. Skapa uppgifter och deluppgifter för varje funktion och lägg till taggar, beroenden och repetitionsmönster.
Teamwork har avancerad tidrapportering med fakturerbara timmar och tidrapporter där teammedlemmarna kan se sitt tidigare registrerade arbete. Du kan granska framstegen för varje uppgift samt projektets hälsa med hjälp av ett flertal rapporteringsalternativ.
För att effektivisera ditt arbetsflöde kan du ställa in anpassade automatiseringar eller välja en av de färdiga, till exempel automatiska aviseringar med uppdateringar av uppgiftsstatus och prioritetsändringar med tanke på närmande deadlines. Teamsamarbete är enkelt tack vare Teamworks inbyggda chatt. Håll dig uppdaterad med realtidsuppdateringar och svara på meddelanden, allt i en inkorg.
Teamworks bästa funktioner
- Mallar för olika användningsfall
- Avancerad tidrapportering
- Anpassad automatisering
- Inbyggd chatt
- Budgetering och fakturering
- Tillgängligt på webben, datorn och mobilen
- Inbyggd integration med över 50 verktyg
Begränsningar i teamarbetet
- Chat-funktionen är begränsad.
- Tillfälliga tekniska problem
- Mobilgränssnittet kan förbättras
Priser för Teamwork
Teamwork erbjuder en kostnadsfri provperiod på en månad och fyra prisplaner:
- Gratis för alltid för upp till 5 användare
- Startpaket: 5,99 $/månad per användare*
- Leverans: 9,99 $/månad per användare
- Grow: 19,99 $/månad per användare
9. nTask
nTask är en projektledningslösning som är utformad för att förenkla din planering och göra det möjligt för en produktägare att genomföra projekt med maximal effektivitet. Det är ett intuitivt verktyg för hantering av produktbackloggar som täcker olika aspekter av projektet, inklusive uppgifter och problem, riskbedömning, budgetering och resursallokering. Du kan skapa anpassade uppgiftsstatusar och prioritetsetiketter, länka uppgifter för att skapa beroenden och tilldela dem till flera personer.
Det är ett mycket visuellt verktyg som erbjuder flera visningslägen, såsom Kanban-tavla, kalender och Gantt-diagram. Tack vare det omfattande utbudet av tavelmallar kan du enkelt hitta en som passar just din nisch.
Det nTask gör bäst är samarbete, med kommentarer, inbyggd chatt, möten och dedikerade arbetsytor för varje teammedlem. Planera engångsmöten eller återkommande möten, synkronisera dem med din kalender, förbered en agenda och diskussionsanteckningar och slutför dem med uppföljningsåtgärder och beslut.
nTask underlättar också enkel tidshantering och spårning och låter dig ställa in kapacitet för alla teammedlemmar och tidsuppskattningar för uppgifter. Du kan logga din tid manuellt eller automatiskt och sedan generera tidrapporter och rapporter.
nTasks bästa funktioner
Verktyget erbjuder:
- Olika vyer och mallar
- Inbyggd chatt
- Mötesplanering och förberedelser
- Omfattande hantering av tidrapporter
- Tillgänglighet på webben och på datorn
- Inbyggd integration med sex verktyg och många fler med Zapier.
Begränsningar för nTask
- Ingen mobilapp
- Ibland långa laddningstider
- Begränsade anpassningsmöjligheter
Priser för nTask
- Basic: Gratis för alltid
- Premium: 3 $/månad för en användare*
- Företag: 8 $/månad för en användare
- Enterprise: anpassad prissättning
10. Microsoft Planner
via Microsoft
Microsoft Planner är ett användarvänligt verktyg för uppgifts- och projektledning i Microsoft 365-paketet. Liksom andra verktyg på denna lista låter Microsoft Planner dig organisera och visa olika aspekter av dina projekt. Med hjälp av dess introduktionsguide kan du komma igång och skapa din första Kanban-tavla, dvs. Plan, på några minuter.
Microsoft Planner är inte specifikt utvecklat som ett verktyg för hantering av produktbackloggar, men kan enkelt anpassas för detta ändamål, vilket gör det till ett praktiskt alternativ för team som redan använder Microsoft 365.
För varje plan kan du skapa en hierarki av uppgifter, tilldela dem till teammedlemmar och lägga till olika statusar och milstolpar. Uppgifterna kan organiseras i anpassningsbara kategorier som kallas Buckets, som kan användas för att representera olika stadier eller typer av backlog-hanteringsposter.
Du kan dra och släppa uppgifter mellan olika kategorier för enkel prioritering och statusuppdateringar. Skapa nya uppgifter med hjälp av mallar eller ställ in automatisk uppgiftsskapande via e-post. Lägg till kommentarer, tagga kollegor i dem och visa ändringshistoriken.
Planners bästa funktioner
- Anpassningsbara uppgiftskategorier med Buckets
- Automatisk skapande av e-postuppgifter
- Samarbete via bilagor och kommentarer
- Tillgängligt på dator, webben och mobilen
- Inbyggd integration med Microsoft 365-appar
Begränsningar i planeringsverktyg
- Begränsade visualiseringsalternativ jämfört med ett dedikerat verktyg för hantering av backloggar
- Ingen avancerad rapportering och analys
- Inga inbyggda integrationsalternativ utanför Microsoft 365-appar – begränsande för ett utvecklingsteam
- Dyrt (endast tillgängligt för prenumeranter på Microsoft 365 Enterprise-planen)
Priser för Planner
- Microsoft 365 E3: 36 USD/månad per användare
- Microsoft 365 E5: 57 USD/månad per användare
Bli mer produktiv med din backlog-hanteringsprocess
Vi förstår att hantering av produktbackloggar inte står högst upp på allas lista över nya verktyg. Men det är viktigt för team av alla storlekar att organisera, spåra och samarbeta kring flera olika produktuppgifter.
Produkt- och mjukvaruteam förlitar sig på ClickUp för att göra just det och mycket mer.