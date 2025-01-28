De 10 bästa verktygen för hantering av produktbackloggar för team 2025

Agil produktledning är som att navigera en båt, och backloggen är det som håller den flytande.

Om du kontinuerligt förfinar och uppdaterar din produktbacklogg säkerställer du att din verksamhet går smidigt. ⛵

Produktbacklogghantering bör främja ett smidigt samarbete mellan produktägare och mjukvaruutvecklingsteam och anpassas efter kundernas och intressenternas behov och förväntningar.

Är du redo att lämna de föråldrade verktygen för hantering av produktbackloggar bakom dig? Kom ombord och upptäck våra 10 bästa val. Vi presenterar deras mest användbara funktioner, priser och begränsningar, så att du kan välja det perfekta verktyget för att styra din produkt mot framgång!

Om du vill leverera projekt i tid, åtgärda buggar och lansera nya funktioner med lätthet, samt fortsätta att växa, behöver du ett ordentligt system för hantering av produktbackloggar. Här är sju måste-funktioner för alla effektiva verktyg för hantering av produktbackloggar:

Prioritering: Gör det möjligt för chefer att prioritera epics, användarberättelser, leveranser och uppgifter, och tydligt ange deras betydelse för alla teammedlemmar. Användarvänlighet: Det är användarvänligt, tillgängligt på flera enheter och automatiserar manuella och repetitiva uppgifter. Samarbete: Underlättar kommunikationen mellan teammedlemmarna och möjliggör spårbarhet av förändringar i backloggen. Anpassning: Det är skalbart och tillräckligt flexibelt för att passa olika produkt- och utvecklingsteamets arbetsflöden. Rapportering: Tillhandahåller analyser och insikter som gör att du kan följa projektens framsteg samt enskilda uppgifter. Integration: Integreras med befintliga verktyg eller programvara som ditt team använder, såsom kommunikations-, projektlednings- och utvecklingsverktyg. Säkerhet: Skyddar konfidentialiteten för känslig data och låter dig kontrollera användarbehörigheter.

Säg adjö till kaos och välkomna effektiv uppgiftshantering med dessa 10 verktyg för hantering av produktbackloggar! Vi utforskar deras funktioner och hur du använder dem för att effektivisera ditt arbetsflöde och spåra framsteg.

Tänk på att varje verktyg har specifika fördelar och nackdelar, som vi kommer att ta upp i den här artikeln.

Använd ClickUp för att skapa en backlog-listvy med anpassade fält som prioritet, ARR och mer.

ClickUp behöver knappast någon presentation. Alla använder det numera, vare sig det är för att hålla koll på sina dagliga åtaganden eller organisera hushållssysslorna. 🥧

Det är ett verktyg för samarbete och uppgiftshantering som erbjuder många funktioner och gratis mallar som passar olika sammanhang, inklusive en mall för backloggar och sprints för enkel hantering av backloggar oavsett dina nuvarande produktledningskunskaper eller storleken på ditt företag.

ClickUp Prioriteringsvy är en lista över backlog-objekt (epics, användarberättelser, uppgifter och deluppgifter) som visas tillsammans med deras status, framsteg och förfallodatum. Du kan tilldela Sprint Points och prioritetsetiketter till berättelser för att markera deras betydelse. Ordna om, ta bort eller lägg till egna kolumner för att skapa ett anpassat ramverk som fungerar för dig eller ditt utvecklingsteam.

Förutom prioriteringsvyn erbjuder ClickUp många andra, såsom en tavelvy i Kanban-stil och en Gantt-diagramvy för effektiv agil projektledning.

Håll koll på backloggens tidslinje med hjälp av ClickUp Gantt-vyn.

Klicka på en uppgift för att visa och hantera alla detaljer. I uppgiftsfönstret kan du hitta en logg över tidigare ändringar och ställa in behörigheter, men också lägga till bilagor, anteckningar, checklistor och automatiserade åtgärder. När du tilldelar en uppgift till en teammedlem kan denne hitta all information om den på ett ställe och spåra den tid som lagts ner på den.

Granska och kontrollera alla aspekter av dina ClickUp-backlog-uppgifter i uppgiftsfönstret.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Kräver en viss inlärningskurva på grund av det stora antalet funktioner.

Användarna påpekade att meddelanden skulle kunna förbättras med ett filtreringssystem.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 5 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Business Plus : 19 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

2. Craft. io

Organisera alla dina backlog-poster enkelt med Craft. io:s enkla instrumentpanel.

Craft.io är en helhetslösning för produktledning programvara som ger dig fullständig kontroll över produktens livscykel, från idé till produktlansering och vidare. Du kan växla mellan olika vyer, som var och en täcker en viss aspekt av produktledning.

Förutom produktbackloggen har den dedikerade utrymmen för dina strategiska insatser, dvs. din produktwiki, prioritering, spårning av produkt- och utvecklingsstatus samt portföljhantering. Den låter dig också skapa en personlig instrumentpanel och en portal för att samla in användarfeedback.

Produktbacklog-dokumentet ger en tydlig översikt över dina epics, funktioner och buggar och visar dem tillsammans med ansvariga, färgkodade statusar och förloppsindikatorer. Du kan anpassa dina kolumner och statuskategorier med unika formler.

Prioritera epics och stories med hjälp av ett poängsystem och tilldela olika viktighetsmärken, insats- och värdepoäng. Genom att klicka på objekt kan du visa ytterligare information, såsom aktivitetslogg, kommentarer, bilagor och uppgiftsberoenden.

Craft. io bästa funktioner

Täcker alla aspekter av produktledning, inklusive strategi och backlogging.

Feedbackportal

Personlig åsikt

Anpassade kolumner och statuskategorier

Prioritering med hjälp av viktighetsetiketter, story points och värde-/insatsbetyg

Tillgänglighet via webben och mobilen (för produktägaren som är på resande fot)

Inbyggd integration med 17 verktyg, inklusive Zapier

Begränsningar för Craft.io

Nackdelarna är bland annat:

Höga kostnader

Den initiala installationen kan vara utmanande för vissa användare.

Priser för Craft.io

Craft. io erbjuder en kostnadsfri 14-dagars provperiod och tre prisplaner:

Essential : 39 $/månad per användare*

Pro : 89 $/månad per redaktör

Företag: anpassad prissättning

*Angivna priser avser årsvis fakturering.

3. Backlog

Få en översikt över de viktigaste aspekterna av din produktbacklogg i Backlogs instrumentpanel.

Backlog är ett av fyra samarbetsverktyg som skapats av Nulab. Dess huvudsakliga syfte är att underlätta planering och genomförande av projekt, så att de flyter på smidigt.

Backlog har olika mappar för att organisera och visa olika aspekter av dina projekt. Hem ger dig en sammanfattning av de senaste uppdateringarna, medan viktiga funktioner som Wiki och Filer låter dig lagra all nödvändig information och resurser, inklusive dina produktkrav.

För att hantera din arbetsbelastning går du till Issues och skapar en hierarki av uppgifter med olika statusar och milstolpar. Lägg till nya ärenden med hjälp av mallar eller ställ in automatisk skapande av ärenden via e-post. Du kan också lägga till kommentarer, tagga kollegor i dem och visa historiken över ändringar.

Förutom den vanliga listvyn erbjuder Backlog Kanban-tavlor, Gantt-diagram och Burndown-diagram för optimal projektvisualisering. Det är enkelt att redigera dem med dra-och-släpp-funktionen.

Om du arbetar inom IT-branschen har Backlog allt du behöver. Det har olika branschspecifika verktyg, såsom kodgranskning, kloning av arkiv och IP-adresskontroll.

De bästa funktionerna för backlog

Fullständiga funktioner för projektledningsverktyg

Olika visualiseringsalternativ, såsom Kanban-tavlor och Gantt-diagram

Dra och släpp för att ordna om uppgifter i tabeller och diagram

Tillgängligt på dator, webben och mobilen

Inbyggd integration med 11 verktyg, samt annan programvara från Nulab.

Begränsningar i backloggen

Få integrationsalternativ

Högt pris för större team

Vissa användare anser att det är för enkelt.

Priser för backlog

Prova Backlog gratis i 30 dagar eller välj ett av de tre prisalternativen:

Starter : 35 $/månad för upp till 30 användare

Standard : 100 $/månad med obegränsat antal användare

Premium: 175 $/månad med obegränsat antal användare och projekt

4. Planigle

Hantera dina berättelser, epics, uppgifter och andra rörliga delar med Planigle.

via Planigle

Planigle är ett öppen källkod-verktyg för hantering av produktbacklog, iterationer och releaser. Det är tillgängligt och lätt att använda, oavsett om du är nybörjare eller proffs inom teknik. Grundversionen av programvaran är gratis, men du måste prenumerera på Premium-planen om du behöver ytterligare projekt eller funktioner.

Överst på instrumentpanelen kan du se olika delar av backloggen, såsom epics, stories och uppgifter. Prioritera dem genom att dra och släppa, och gå in i redigeringsläget genom att dubbelklicka på dem. På fliken Schema kan du navigera bland kommande releaser och iterationer, medan Ändringar visar tidslinjen för ditt teams tidigare aktiviteter.

På fliken People kan du hantera din grupp genom att lägga till eller ta bort personer och gruppera dem för att skapa kraftfulla team. Med funktionen för multitenancy kan verktyget stödja flera projekt samtidigt som du kan hantera deltagarnas behörigheter i varje projekt för att säkerställa konfidentialitet.

Om du väljer Planigles Premium-plan kan du dela produktbackloggen med kunderna för att samla in feedback (utmärkt för kundrelationshantering), låsa upp rapportering via burndown- och hastighetsdiagram och få support.

Planigles bästa funktioner

Enkelt och intuitivt

Prisvärt

Prioritering av uppgifter med dra-och-släpp-funktion

Enkel rapportering

Fleranvändarstöd

Planigles begränsningar

Enkelhet på bekostnad av funktionsmångfald (särskilt för projektledare)

Föråldrad användargränssnitt

Endast på webben

Ingen inbyggd integration

Planigle-priser

Gratis

Premium 10 $/månad för de första 10 användarna 5 $/månad för varje ytterligare användare

10 $/månad för de första 10 användarna

5 $/månad för varje ytterligare användare

10 $/månad för de första 10 användarna

5 $/månad för varje ytterligare användare

Bonus: Kolla in de bästa verktygen för projektledning med öppen källkod 2023

5. Hygger

Visualisera kommande uppgifter med Hygger

Hygger är ett agilt projektledningsverktyg för att skapa backloggar, roadmaps och Kanban-tavlor. När det gäller backloghantering får du tillgång till olika gratis projektledningsmallar för att enkelt komma igång med ditt projekt. Du kan organisera backloggen med hjälp av kolumner, swimlanes och etiketter.

Det låter dig samla in och importera insikter från teammedlemmar och kunder, som du kan använda för att utveckla nya funktioner.

För att prioritera funktioner kan du använda metoden Weighted Scoring prioritization, som baseras på faktorerna värde och insats. Du kan ändra eller lägga till egna kriterier, justera deras viktning eller istället välja prioriteringsteknikerna ICE eller RICE. För enklare visualisering kan du använda Priority matrix, som grupperar uppgifter i Quick wins, Big bets, Timesinks och Maybes.

När du har fastställt deras betydelse skickar du uppgifterna till dina utvecklingstavlor, där du kan planera dina iterationer och spåra deras status och förändringar. Inom varje uppgift kan teammedlemmarna lägga till kommentarer och bilagor samt logga sitt arbete. Med Hygger rapportering kan du analysera mätvärden, såsom beräknad tid jämfört med spårad tid och teampoäng.

Hygger bästa funktioner

Att välja Hygger ger dig:

Gratis mallar för enkel installation

Enkelheten att samla in och importera insikter och koppla dem till befintliga funktioner

Olika prioriteringstekniker att välja mellan

Prioritetsmatris för att specificera din produktbacklogg

Rapportering med hjälp av ett flertal mätvärden

Tillgänglighet på webben och i mobilen

Hygger-begränsningar

Inga projektledningsdiagram enligt Gantt

Inbyggd integration med endast fem verktyg

Hygger-priser

Gratis

Standard : 7 $/månad per användare*

Enterprise: 14 $/månad per användare

6. Productboard

Exempel på Productboard

Som namnet antyder är Productboard en programvara för produktledning som är utformad för att hjälpa dig att planera och fatta rätt beslut samtidigt som du håller dig trogen produktens roadmap.

I funktionslistan kan du skapa en hierarki av funktioner med anpassningsbara prioriteringsformler. Användarpåverkanspoäng och värde/insats-avvägning hjälper dig att fatta välgrundade beslut.

Du kan tilldela de mest brådskande funktionerna och uppgifterna till releaser och tidsramar och granska dem i roadmap-vyn. Funktionernas detaljer är bara ett klick bort, och du får insikt i deras framsteg, underfunktioner, tidigare aktiviteter och kommentarer från dina teammedlemmar. Dina kunder kan rösta och ge feedback på varje idé på portalen, och resultaten finns lätt tillgängliga på fliken Insikter.

Productboards bästa funktioner

Användarvänligt

Anpassade prioriteringsformler

Användarpåverkanspoäng och analys av värde/insats-avvägning

Portal för insamling av kundfeedback

Inbyggd integration med 21 verktyg och öppet API

Begränsningar för Productboard

Ingen mobilversion

Antalet anpassningsalternativ kan vara överväldigande.

Priser för Productboard

Productboard erbjuder en kostnadsfri 15-dagars provperiod (Starter) och fyra andra prisalternativ:

Essentials : 20 $/månad per tillverkare*

Pro : 80 $/månad per tillverkare

Skala : anpassad prissättning

Enterprise: anpassad prissättning

Kolla in dessa alternativ till Productboard!

7. Yodiz

Hämta enkelt användarberättelser och organisera dem med Yodiz.

Yodiz är en allt-i-ett-agilitetsprogramvara som består av två produkter – en enkel ärendehanterare och ett komplett agilt projektledningsverktyg. Tänk på att du måste prenumerera på Agile-nivån för att få tillgång till produktbacklog-funktionen.

Issue tracker är ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att hålla koll på alla användarkrav och skapa en gedigen handlingsplan. Med det kan du skapa ett personligt arbetsflöde med anpassade kolumner, widgets och visuella element. Plattformen underlättar också omfattande rapportering med trendrapporter och ett stort antal diagram.

Med webbläsartillägget Grab kan du rapportera buggar med några få klick med hjälp av skärmdumpar och anteckningar. Du kan också skapa ärenden direkt från din e-post genom att skicka dem till din projektadress med en anpassningsbar vitlista. 📧

I backlogpanelen kan du hantera dina epics och user stories, tilldela dem storypoäng och etiketter för att ange deras betydelse i produktbackloggen. Skapa uppgifter från stories, visa historik, commitlogg och tidslinje, och lägg till filer, kommentarer och beroenden.

Yodiz möjliggör också smidig release- och sprintplanering. Du kan övervaka framstegen för varje uppgift med burndown-spårning och andra viktiga analyser.

Yodiz bästa funktioner

Prisvärdhet

Skaffa ett webbläsartillägg för enkel felrapportering

Rapportering av problem via e-post

Enkel visuell sprint- och releaseplanering

Tillgänglighet på webben och i mobilen

Inbyggd integration med 21 verktyg och API

Yodiz begränsningar

Användargränssnittet skulle behöva en omdesign

Mobilappen lever inte upp till webbversionen

Yodiz prissättning

Starter : Gratis för upp till tre användare

Issue Tracker : 3 $/månad per användare

Agile Tool : 5 $/månad per användare

Självhostat: anpassad prissättning

8. Teamwork

Hantera användarberättelser och sprintar med Teamworks många funktioner.

Teamwork fokuserar på kundarbete och erbjuder olika funktioner för att säkerställa teamets effektivitet och kundnöjdhet. Förutom de vanliga verktygen för projekt- och tidshantering stöder det även budgetering och fakturering. Plattformen erbjuder ett stort antal mallar som hjälper dig att komma igång med ditt projekt på nolltid. ⏰

För programvara för hantering av produktbackloggar kan du välja mellan listor, Kanban-tavlor och Gantt-diagram. Skapa uppgifter och deluppgifter för varje funktion och lägg till taggar, beroenden och repetitionsmönster.

Teamwork har avancerad tidrapportering med fakturerbara timmar och tidrapporter där teammedlemmarna kan se sitt tidigare registrerade arbete. Du kan granska framstegen för varje uppgift samt projektets hälsa med hjälp av ett flertal rapporteringsalternativ.

För att effektivisera ditt arbetsflöde kan du ställa in anpassade automatiseringar eller välja en av de färdiga, till exempel automatiska aviseringar med uppdateringar av uppgiftsstatus och prioritetsändringar med tanke på närmande deadlines. Teamsamarbete är enkelt tack vare Teamworks inbyggda chatt. Håll dig uppdaterad med realtidsuppdateringar och svara på meddelanden, allt i en inkorg.

Teamworks bästa funktioner

Mallar för olika användningsfall

Avancerad tidrapportering

Anpassad automatisering

Inbyggd chatt

Budgetering och fakturering

Tillgängligt på webben, datorn och mobilen

Inbyggd integration med över 50 verktyg

Chat-funktionen är begränsad.

Tillfälliga tekniska problem

Mobilgränssnittet kan förbättras

Priser för Teamwork

Teamwork erbjuder en kostnadsfri provperiod på en månad och fyra prisplaner:

Gratis för alltid för upp till 5 användare

Startpaket : 5,99 $/månad per användare*

Leverans : 9,99 $/månad per användare

Grow: 19,99 $/månad per användare

9. nTask

Använd nTask för att skapa, hantera och märka problem och koppla dem till uppgifter.

nTask är en projektledningslösning som är utformad för att förenkla din planering och göra det möjligt för en produktägare att genomföra projekt med maximal effektivitet. Det är ett intuitivt verktyg för hantering av produktbackloggar som täcker olika aspekter av projektet, inklusive uppgifter och problem, riskbedömning, budgetering och resursallokering. Du kan skapa anpassade uppgiftsstatusar och prioritetsetiketter, länka uppgifter för att skapa beroenden och tilldela dem till flera personer.

Det är ett mycket visuellt verktyg som erbjuder flera visningslägen, såsom Kanban-tavla, kalender och Gantt-diagram. Tack vare det omfattande utbudet av tavelmallar kan du enkelt hitta en som passar just din nisch.

Det nTask gör bäst är samarbete, med kommentarer, inbyggd chatt, möten och dedikerade arbetsytor för varje teammedlem. Planera engångsmöten eller återkommande möten, synkronisera dem med din kalender, förbered en agenda och diskussionsanteckningar och slutför dem med uppföljningsåtgärder och beslut.

nTask underlättar också enkel tidshantering och spårning och låter dig ställa in kapacitet för alla teammedlemmar och tidsuppskattningar för uppgifter. Du kan logga din tid manuellt eller automatiskt och sedan generera tidrapporter och rapporter.

nTasks bästa funktioner

Verktyget erbjuder:

Olika vyer och mallar

Inbyggd chatt

Mötesplanering och förberedelser

Omfattande hantering av tidrapporter

Tillgänglighet på webben och på datorn

Inbyggd integration med sex verktyg och många fler med Zapier.

Begränsningar för nTask

Ingen mobilapp

Ibland långa laddningstider

Begränsade anpassningsmöjligheter

Priser för nTask

Basic : Gratis för alltid

Premium : 3 $/månad för en användare*

Företag : 8 $/månad för en användare

Enterprise: anpassad prissättning

10. Microsoft Planner

Organisera projekt och uppgifter inom Microsoft 365 Suite

via Microsoft

Microsoft Planner är ett användarvänligt verktyg för uppgifts- och projektledning i Microsoft 365-paketet. Liksom andra verktyg på denna lista låter Microsoft Planner dig organisera och visa olika aspekter av dina projekt. Med hjälp av dess introduktionsguide kan du komma igång och skapa din första Kanban-tavla, dvs. Plan, på några minuter.

Microsoft Planner är inte specifikt utvecklat som ett verktyg för hantering av produktbackloggar, men kan enkelt anpassas för detta ändamål, vilket gör det till ett praktiskt alternativ för team som redan använder Microsoft 365.

För varje plan kan du skapa en hierarki av uppgifter, tilldela dem till teammedlemmar och lägga till olika statusar och milstolpar. Uppgifterna kan organiseras i anpassningsbara kategorier som kallas Buckets, som kan användas för att representera olika stadier eller typer av backlog-hanteringsposter.

Du kan dra och släppa uppgifter mellan olika kategorier för enkel prioritering och statusuppdateringar. Skapa nya uppgifter med hjälp av mallar eller ställ in automatisk uppgiftsskapande via e-post. Lägg till kommentarer, tagga kollegor i dem och visa ändringshistoriken.

Planners bästa funktioner

Anpassningsbara uppgiftskategorier med Buckets

Automatisk skapande av e-postuppgifter

Samarbete via bilagor och kommentarer

Tillgängligt på dator, webben och mobilen

Inbyggd integration med Microsoft 365-appar

Begränsningar i planeringsverktyg

Begränsade visualiseringsalternativ jämfört med ett dedikerat verktyg för hantering av backloggar

Ingen avancerad rapportering och analys

Inga inbyggda integrationsalternativ utanför Microsoft 365-appar – begränsande för ett utvecklingsteam

Dyrt (endast tillgängligt för prenumeranter på Microsoft 365 Enterprise-planen)

Priser för Planner

Microsoft 365 E3 : 36 USD/månad per användare

Microsoft 365 E5: 57 USD/månad per användare

Bli mer produktiv med din backlog-hanteringsprocess

Vi förstår att hantering av produktbackloggar inte står högst upp på allas lista över nya verktyg. Men det är viktigt för team av alla storlekar att organisera, spåra och samarbeta kring flera olika produktuppgifter.

Produkt- och mjukvaruteam förlitar sig på ClickUp för att göra just det och mycket mer. Se varför team byter från andra verktyg till ClickUp genom att testa plattformen. Kom igång gratis!