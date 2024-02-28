Sammanfattning av The Phoenix Project: Hur solida DevOps-principer kan förändra affärsprojekt

Även de bästa företagen kan misslyckas – det är hur de återhämtar sig som är viktigt.

Boken The Phoenix Project följer resan för ett fiktivt företag som kämpar med förseningar, oplanerat arbete och minskade resurser. Den visar också hur företaget återfår lönsamheten tack vare en omorganisering av IT-verksamheten.

Företaget utnyttjar de bästa DevOps-principerna för att hitta optimala sätt att planera, genomföra och förbättra processer inom IT-avdelningen. Allt detta kulminerar i företagets anmärkningsvärda återuppståndelse i stil med den mytiska fågeln Fenix. 🔥

Även om du bör läsa boken för att förstå alla dess fördelar, kommer denna sammanfattning av The Phoenix Project att belysa några av dess mest anmärkningsvärda lärdomar. Vi kommer att dyka in i handlingen, de viktigaste lärdomarna, utmärkande citat och tips för att tillämpa bokens koncept i verkliga livet.

Men innan du gör det, om du är intresserad av att läsa fler boksammanfattningar, kolla in och bokmärk vår samling av 25 måste-läsa produktivitetsboksammanfattningar (inklusive denna) på ett och samma ställe. Du kan spara, redigera, bokmärka och till och med exportera den för senare användning.

Ladda ner nu 25 måste-läsa sammanfattningar av produktivitetsböcker i ett dokument. Du kan bokmärka, redigera, exportera och dela det med vem som helst.

Boköversikt: The Phoenix Project i korthet

The Phoenix Project: A Novel about IT, DevOps, and Helping Your Business Win är skriven av Gene Kim, Kevin Behr och George Spafford. Denna 432-sidiga bok publicerades första gången 2013 och tar cirka 7–10 timmar att läsa.

Det vi älskar med The Phoenix Project är att den använder relaterbara karaktärer och affärsscenarier för att definiera vanliga problem inom IT-drift och leverans, samtidigt som den leder läsaren mot lösningar som fungerar. Det är också en måste-läsning om du vill förstå relationen mellan tillverkningsanläggningars drift och IT. 🍀

Handling

Denna affärs- och IT-bok förlitar sig på expertromanisering för att presentera de beprövade DevOps-koncepten på ett lättförståeligt sätt.

Huvudpersonen i berättelsen är Bill Palmer, en nyutnämnd vice vd för informationsteknik som arbetar för ett företag som tillverkar bildelar, Parts Unlimited. Även som erfaren IT-chef har Bill en svår uppgift framför sig – att förhindra att företaget går under.

Så, vad gick fel?

Till att börja med plågas hela organisationen av problem – från fel i löneutbetalningarna och förseningar i schemaläggningen till budgetöverskridanden. Många av dessa misslyckanden har att göra med företagets missriktade IT-avdelning och, i synnerhet, teamets oförmåga att slutföra ett viktigt mjukvaruutvecklingsinitiativ, det så kallade Phoenix-projektet.

Problemen hade spridit sig till andra affärsfunktioner, och Bill får ta hand om efterverkningarna av bakslag som säkerhetsöverträdelser och brott mot statliga regler. Och om han misslyckas och företaget fortsätter att förlora marknadsandelar planerar VD:n för Parts Unlimited att outsourca IT-verksamheten. Så ja, insatserna är höga. 🌋

Karaktärer

Under sina ansträngningar att omorganisera IT-avdelningen och, i förlängningen, hela företaget, samarbetar Bill med flera avdelnings- och teknikchefer. Några centrala roller är:

Brent Geller: Ledande ingenjör

Steve Masters: Verkställande direktör (VD)

John Pesche: Chief Information Security Officer (CISO)

Wes Davis: Direktör för distribuerad teknikdrift

Sarah Moulton: Senior Vice President of Retail Operations

Chris Allers: Vice VD för applikationsutveckling

Kirsten Fingle: Den balanserade ledaren för Project Management Office (PMO)

Dr Erik Reid: En potentiell styrelseledamot och expert på IT-processutveckling.

Bland de karaktärer som listas ovan sticker Erik ut som en av berättelsens mest inflytelserika figurer. När Bill Palmer och hans kollegor försöker reparera det som gått sönder guidar Erik dem genom processen och introducerar dem till viktiga begrepp inom DevOps och IT-styrning. Om du har arbetat med mjukvaruutveckling eller IT-drift kommer du troligen att känna igen interaktionerna mellan karaktärerna.

Viktiga lärdomar från The Phoenix Project

De utmaningar som boken tar upp är ganska vanliga om man tittar på vad de flesta mjukvaruutvecklare och IT-proffs har att hantera idag. Eftersom de tre medförfattarna till The Phoenix Project är framstående opinionsbildare inom IT-branschen kan de peka ut effektiva strategier för att hantera dessa utmaningar och hjälpa ditt företag att lyckas på lång sikt. 🧑‍💻

Låt oss diskutera fem av de mest betydelsefulla lärdomarna och slutsatserna från denna bok.

1. Identifiera de fyra typerna av (IT-)arbete

Erik förklarar att det är lättare att planera och övervaka arbetet inom IT när man delar in det i fyra kategorier:

Affärsprojekt: Denna typ av arbete omfattar : Denna typ av arbete omfattar nya projektinitiativ och processer som tar upp en stor del av dina affärsfunktioner. De övervakas individuellt av projektledningskontoret inom ramen för ett programstyrningsramverk Interna projekt: Dessa inkluderar regelbundna uppgifter, såsom systemunderhåll, uppgraderingar och säkerhetsuppdateringar, som håller företag som Parts Unlimited igång. Ändringar: Det här är rutinuppgifter, ungefär som interna projekt, men inkluderar småskaliga modifieringar som : Det här är rutinuppgifter, ungefär som interna projekt, men inkluderar småskaliga modifieringar som buggfixar och versionsuppdateringar. Vanligtvis måste du skapa ett ärendehanteringssystem för att spåra problem, ändringar och lösningar Oplanerat arbete: Medan de andra kategorierna av arbete överenskommits i förväg, är detta inte fallet här. Det kan handla om allt från återställningsuppgifter efter ett systemfel till extraarbete på grund av att en teammedlem inte kommunicerat problem i tid. Detta leder till schemakonflikter och : Medan de andra kategorierna av arbete överenskommits i förväg, är detta inte fallet här. Det kan handla om allt från återställningsuppgifter efter ett systemfel till extraarbete på grund av att en teammedlem inte kommunicerat problem i tid. Detta leder till schemakonflikter och ineffektiva processer , vilket i sin tur leder till större problem. För att förhindra oplanerat arbete kommer Bill och hans team överens om att granska teamets kapacitet innan de godkänner arbete med ändringsförfrågningar.

Detta arbetsbaserade övervakningssystem med flera nivåer säkerställer att det finns ett korrekt ansvarighetsflöde som teamet kan lita på.

2. Begränsa pågående arbete eller framsteg (WIP)

Enligt boken bör du ha så få pågående uppgifter som möjligt åt gången.

Bill upptäcker att när din uppmärksamhet är splittrad mellan flera uppgifter blir du överväldigad och benägen att göra misstag på grund av splittrad fokus. Ju fler misstag du gör, desto mer ansträngning och företagsresurser investerar du i att lösa dem. Eftersom det ursprungliga arbetet inte var fruktbart kommer det att betraktas som ett slöseri med resurser som kunde ha använts till nya uppgifter.

Boken rekommenderar att du anpassar dina strategier efter agila eller Lean-metoder för att säkerställa att dina planerade uppgifter är resursoptimerade.

Bonusläsning: Utöka dina kunskaper med våra guider för:

3. Utnyttja Kanban-tavlor

Ett av sätten som Bill Palmer och hans team lyckades övervinna WIP-uppbyggnaden för Parts Unlimited var med hjälp av Kanban-tavlor. Kanban, som betyder ”skylt” på japanska, gör det möjligt för teamet att visualisera arbetet. Tavlan är indelad i kolumner som visar faserna i arbetsflödet, vanligtvis från vänster till höger. Varje uppgift representeras av ett kort.

I boken skapar Bills team en Kanban-tavla med etiketterna Klar, Pågående (för pågående uppgifter) och Klar. Varje kort har en ansvarig person och placeras på tavlans vänstra sida. Det flyttas till höger allteftersom arbetet fortskrider. Med ett sådant system övervakas, organiseras och prioriteras allt arbete för att maximera produktiviteten, vilket möjliggör fullständig insyn i teamets uppgifter och minimerar oplanerat arbete.

Proffstips: Använd Board view i ClickUp för att skapa skalbara och informativa Kanban-tavlor. Skapa flerstegsarbetsflöden med några få klick och få tillgång till status, ansvariga och prioriteringar i en vy. Du kan enkelt dra och släppa uppgifter mellan kolumner och till och med använda det inbyggda verktygsfältet för att göra massuppdateringar av status. 💪

Överskåda uppgifter och projekt med ett enda ögonkast och dra och släpp enkelt uppgifter, sortera och filtrera med en helt anpassningsbar Kanban-tavla.

4. Hantera förändringar med Theory of Constraints

Erik informerar Bill om hur Theory of Constraints fungerar i stora organisationer. De flesta företag har flaskhalsar eller begränsningar inom sin IT- och fabriksdrift som kan vara störande och leda till oplanerat arbete. Erik förklarar att för att kunna tillhandahålla en stabil, förutsägbar och säker IT-tjänst måste du planera dina mänskliga och icke-mänskliga resurser för att hantera dessa begränsningar och underlätta ett oavbrutet arbetsflöde.

I fallet Parts Unlimited drabbade de många begränsningarna Brent, den ledande driftsingenjören och IT-geniet. Brent var upp till halsen i oplanerat arbete, oftast trivialiteter och felkorrigeringar, vilket ledde till att viktiga planerade uppgifter fick lida.

För att lösa detta problem bildade Bill en grupp som skulle hantera eskaleringar istället för Brent. Dessutom skulle Brent, som tidigare hade hållit sina metoder för sig själv, nu utbilda gruppen för att överföra sin kunskap. Detta gjorde det möjligt för teamet att kartlägga processen för framtida referens och frigjorde Brents tid (eller, som Bill säger – befriade Brent från brandbekämpning) så att han kunde investera sin expertis i mer värdefulla uppgifter.

Bonus: Prova ClickUp Processes Map Whiteboard Template för att visualisera flaskhalsar och skapa ett idiotsäkert arbetsflöde mellan avdelningarna i linje med Theory of Constraints.

5. Optimera distributionspipeline

The Phoenix Project var tidsstyrt, så det fanns lite tid att testa och distribuera applikationen.

Under bokens gång blev Bills team dock mer effektivt och släppte fler versioner än under föregående kvartal. Detta berodde delvis på deras nya strategi att leverera mindre arbetsuppgifter oftare, vilket minskade WIP och buffertid utan att ta orimliga genvägar.

6. Använd modellen The Three Ways för att driva DevOps

Eriks coaching kretsar kring modellen The Three Ways, som ligger till grund för många DevOps-koncept. Modellen erbjuder riktlinjer för företag som vill tillhandahålla konsekvent produktvärde och kundservice genom stabilt, effektivt och högkvalitativt arbete.

Den första metoden: Optimering

När vi bedömer ett företags framgång utvärderar vi resultatet, inte processen. The First Way undersöker hur processen påverkar resultatet och leveranstiderna. För att maximera din lönsamhet bör du optimera ditt värdeflöde, dvs. det arbetsflöde som börjar med mjukvaruutveckling och slutar med leverans till kunden.

Enligt boken är det viktigt att se till helheten när man skapar en optimeringsplan. Vilka är de viktigaste affärsmålen? Vilka typer av regelverk och säkerhetsstandarder bör du aldrig kompromissa med?

Det är också viktigt att hålla sig à jour med den tekniska utvecklingen. Att utforska ny programvara som AI DevOps, schemaläggningsvänliga Gantt Chart-skapare och verktyg för IT-driftshantering kan till exempel påskynda planering och produktion avsevärt.

Den andra metoden: Använda en feedbackloop för att undvika omarbetningar

Den andra metoden handlar om det interna informationsflödet. Med snabba och konstanta återkopplingsloopar kan företag lära sig att upptäcka kvalitetsproblem vid källan och åtgärda dem omedelbart för att säkerställa att de inte påverkar produktionslinjen ytterligare. Problem som upptäcks i senare skeden är svårare att lösa och orsakar betydande förseningar. ⚠️

Den tredje vägen: Kontinuerlig förbättring och servicestöd

The Third Way handlar om kontinuerlig förbättring, som uppstår som ett resultat av följande:

Lärande genom att granska tidigare erfarenheter Öva på en färdighet upprepade gånger – enligt Erik är det bättre att öva fem minuter varje dag än tre timmar en gång i veckan. Även upprepade misstag hjälper till att bygga upp motståndskraft och självförtroende för att prova något nytt. Genom att ta risker och experimentera med olika metoder, med olika metoder, DevOps-verktyg och andra kundsupportstrategier kan du uppnå en effektivitet och kvalitet som aldrig tidigare skådats.

Citat från The Phoenix Project som vi älskar

The Phoenix Project är en bok som ofta citeras, men dessa fem utdrag fastnade mest hos oss:

Det finns inga gränser för vad man kan åstadkomma när ingen bryr sig om vem som får äran

Detta citat påpekar att vi kan uppnå anmärkningsvärda resultat genom att lägga undan personlig vinning och fokusera på samarbete. Utan pressen att vara bäst kan teamets kreativitet och kunskap komma till sin rätt. ⛅

En process är bara så snabb som dess långsammaste flaskhals

Ur ett begränsningsperspektiv kan underprestation i ett skede hindra hela processen, även om resten av skedena fungerar bra.

Det spelar ingen roll hur mycket vi planerar. Det som spelar roll är hur väl vi förfinar planen när ny information dyker upp.

Våra planeringsinsatser kommer att vara meningslösa om vi inte anpassar oss till de ständiga utmaningar som är oundvikliga. Detsamma gäller för gynnsamma utvecklingar. De representerar möjligheter att uppnå ännu bättre resultat.

Det finns inga hemligheter som gör att du kan slippa det hårda arbetet

Ibland kan effektivitet innebära att man hittar genvägar och eliminerar onödiga steg i processen. Men om du vill lyckas kan du inte tumma på det hårda arbetet och beslutsamheten.

En lugn sjö har aldrig skapat en skicklig sjöman

Även om de kan vara frustrerande och bromsa dig, hjälper misstag och utmaningar dig att bygga upp motståndskraft och bidrar till personlig och professionell utveckling. 🌱

💡📚 Tyckte du om att läsa detta? Då kommer du också att gilla vår samling av 25 måste-läsa sammanfattningar av produktivitetsböcker. Du kan spara, redigera, bokmärka och till och med exportera den.

Tillämpa lärdomarna från The Phoenix Project med ClickUp

DevOps-lektionerna i denna bok utgör grunden för alla IT-teams verksamhet. Men den stora frågan är fortfarande: Hur tillämpar vi dessa lärdomar ur ett praktiskt perspektiv?

Svaret är att använda ClickUp —en projektledningshub med skräddarsydda lösningar för mjukvaruteam. Oavsett om du vill implementera The Three Ways of DevOps eller etablera ett WIP-övervakningssystem är ClickUp mycket flexibelt och kan konfigureras för att stödja alla arbetsflöden.

ClickUp erbjuder många funktioner som är särskilt utformade för mjukvaruutveckling och driftsteam. Det integreras också med många av dina favoritverktyg, såsom GitHub, GitLab och Bitbucket, så att du kan planera, samarbeta och utföra uppgifter produktivt från en centraliserad plattform.

Planera, dokumentera och leverera din programvara snabbare – bygg ditt eget Phoenix-projekt med ClickUp.

Med ClickUp kan principerna från The Phoenix Project enkelt bli en del av din dagliga rutin – låt oss utforska hur.

I sin strävan att få Parts Unlimited tillbaka på rätt spår gör Bill Palmer sitt yttersta för att implementera de bästa metoderna för DevOps-uppgiftsplanering och -hantering. Men med ClickUp blir all schemaläggning och arbetsflödesplanering enkel.

Använd ClickUp Tasks för att anpassa arbetsflöden för alla dina projekt – spåra ansvariga, deluppgifter, uppgiftskommentarer, beroenden och prioritetsetiketter, allt från ett och samma ställe. Plattformen erbjuder flera visualiseringsalternativ genom vyer. Till exempel:

Gantt-diagram : Skapa detaljerade färdplaner för att nå dina mål och begränsa pågående arbete genom att få en översikt i realtid över beroenden, leveransmilstolpar och begränsningar. Du kan också använda fördesignade Gantt-diagrammallar för att snabbare kartlägga projektets tidsplan.

Kalendervy : En dra-och-släpp-schemaläggare för datumdrivna projekt En dra-och-släpp-schemaläggare för datumdrivna projekt

Arbetsbelastningsvy : Använd den för att bedöma teamets kapacitet och omfördela kreativa uppgifter eller eftersläpande arbetsbelastning mellan under- och överarbetade teammedlemmar. Använd den för att bedöma teamets kapacitet och omfördela kreativa uppgifter eller eftersläpande arbetsbelastning mellan under- och överarbetade teammedlemmar.

Formulärvy : Samla in buggar och funktionsförfrågningar med hjälp av inbyggda ClickUp-formulär och omvandla dem snabbt till faktiska uppgifter med taggar och prioritetsetiketter. Samla in buggar och funktionsförfrågningar med hjälp av inbyggda ClickUp-formulär och omvandla dem snabbt till faktiska uppgifter med taggar och prioritetsetiketter.

För ytterligare effektivitet kan du automatisera repetitiva och administrativa åtgärder med ClickUp Automations och minska ditt teams arbetsbelastning.

2. Skapa situationsmedvetenhet genom att övervaka sprints och andra IT-operationer

Få snabba insikter om dina teams sprintar med ClickUp Sprint List-vyn.

När du har konfigurerat arbetsflödena kan du noggrant övervaka alla dina aktiviteter i ClickUp – från sprintar och distributionsuppgifter till råmaterial och förfrågningar. Med Sprintar i ClickUp kan du:

Kopiera Sprint-vyer för att komma igång snabbt

Ange datum och anpassa din poängstruktur

Synkronisera ditt teams arbete med Git-arkiv

Överför automatiskt ofullständiga uppgifter till nästa sprint

Plattformen har burnup-, burndown- och kumulativa flödesscheman som hjälper dig att följa framstegen mot målen och snabbare identifiera begränsningar och förbättringsmöjligheter.

ClickUp förenklar releasehantering med sin integrerade Git-pipeline, checklistor för driftsättning och releasetåg. Du kan också ställa in Dashboard-kort i ditt arbetsområde för att få tillgång till live-teamstatistik som genomsnittlig driftsättningstid och spårad tid.

3. Vinn med kontinuerligt samarbete och feedback

Samarbeta kring idéer och skapa fantastiska dokument eller wikis med kapslade sidor och anpassade formateringsalternativ för roadmaps, kunskapsbaser och mycket mer.

I boken förklarar Erik vikten av att vara transparent med teamen om utvecklingar som påverkar väntetiden eller leveransdatumet. Lyckligtvis erbjuder ClickUp en hel uppsättning kommunikations- och samarbetsverktyg som hjälper dig med detta. Några av de mest framstående funktionerna är:

Vet du inte var du ska börja? Utnyttja plattformens många färdiga mallar för olika affärsmål. Alternativ som ClickUp Ultimate Software Development Template, ClickUp Bug and Issue Tracking Template och ClickUp Release Notes Template är grundläggande för alla IT-avdelningar.

Dra nytta av fördelarna med DevOps och nå din nästa affärsframgång med ClickUp

The Phoenix Project lär oss att det är möjligt att sträva efter effektivitet, produktkvalitet och kundnöjdhet samtidigt. Genom att tillämpa principerna från boken med en förstklassig arbetshanteringslösning som ClickUp kan ditt företag inte bara styra framgångsrika lanseringsplaner utan också tillfredsställa intressenterna.

Prova ClickUp gratis och upptäck alla sätt på vilka det kan effektivisera din IT-verksamhet och öka teamets produktivitet. ⬆️