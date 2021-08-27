Hur du snabbt når dina affärsmål

Gemma Hart arbetar på distans från så många kaféer hon kan hitta. Sedan hon tog examen för länge sedan har Gemma skaffat sig erfarenhet i ett antal HR-roller, men nu riktar hon in sig på att utveckla sitt personliga varumärke och knyta kontakter med ledande experter inom produktivitet och professionell utveckling. Följ henne på Twitter: @GemmaHartTweets .

För att ditt företag ska kunna växa måste du ha mål.

Kanske vill du anställa ytterligare 5 personer före årets slut, eller nå nästa finansiella milstolpe. Oavsett vad dina ambitioner är, är det bra att sätta upp mål för att arbeta mot det du vill uppnå.

Att växa ett företag kräver mycket arbete. Du kanske känner att du måste balansera allt på en gång. Du vet att ditt företag behöver växa, men du vet inte hur du ska få det att hända, för att inte tala om att hitta tiden! Vi förstår. Att sätta upp affärsmål är en sak, men att uppnå dem är en annan.

Lyckligtvis är det mer än möjligt att uppnå dina affärsmål – du behöver bara rätt verktyg!

I den här artikeln kommer vi att dela med oss av hur du kan nå dina affärsmål snabbt.

Välj en bra programvara för måluppföljning

För att ditt företag ska växa och målen ska nås snabbt måste dina anställda vara med på tåget. De måste veta vilka uppgifter de ansvarar för och hur de kan bidra till framgången.

Staples undersökte 300 småföretag och fann att 80 % misslyckas med att spåra sina affärsmål – medan 77 % misslyckas med att nå sin vision. Att sätta upp tydliga mål, förväntningar och uppdateringar om pågående projekt är ett utmärkt sätt att säkerställa att alla är på samma sida. Det är här målspårningsprogramvara kommer till nytta!

Typer av mål inom ClickUps målfunktion

Typer av mål inom ClickUps målfunktion

ClickUp är en av de bästa apparna för måluppföljning som finns. Den låter dig hantera alla dina affärsmål, projekt och team på ett och samma ställe. Med allt från chattfunktioner och att göra-listor till virtuell teamhantering och framstegsuppföljning finns det inget snabbare sätt att nå dina affärsmål.

Med ClickUp behöver du inte växla mellan plattformar, öppna flera kalendrar eller logga in på flera appar. ClickUp är en app som täcker alla dina organisatoriska behov. Planera och skapa anpassade vyer, uppgifter, kalendrar, dokument, kalkylblad, tidslinjer, mål och mycket mer för att säkerställa att du håller dig på rätt spår för att nå dina mål!

Arbeta från en organiserad instrumentpanel på egen hand eller tillsammans med ett team. Kalendrar och påminnelser kan synkroniseras i appen, så att alla är uppdaterade och håller sig till sina tilldelade uppgifter. Det är det perfekta sättet att kommunicera, organisera och nå dina mål i hela företaget.

Dessutom kan du importera annat arbete från befintliga appar så att du har allt du behöver på ett och samma ställe. ClickUp är den perfekta appen för målsättning. Den är tidsbesparande, användarvänlig och mer produktiv än någonsin.

Sätt upp SMART-mål

Att sätta upp mål är en av de viktigaste sakerna du kan göra när du startar ett företag.

Att sätta upp mål hjälper dig att arbeta mot specifika mål, såsom att öka vinsten, bygga upp varumärkets auktoritet, förbättra personalbehållningen och hålla dig på rätt spår för långsiktig affärsutveckling. Utan uppsatta mål kan du upptäcka att ditt företag saknar riktning och fokus. Vi rekommenderar att du sätter upp SMART-mål:

Specifikt: det är viktigt att vara specifik! Vaga mål är inte till någon nytta för någon, och de är definitivt inte till hjälp för att driva effektiv affärstillväxt. Så när du sätter upp mål för ditt företag, se till att vara så specifik som möjligt.

Mätbart: du måste kunna mäta dina mål. Vi kan inte nog betona vikten av detta. Exempel: skicka 50 försäljningsmejl eller producera 2–3 innehållsartiklar per vecka. Allt detta är mätbara mål som kan spåras och förbättras.

Uppnåeligt: Ibland kan det vara demotiverande att sätta upp mål. Det kan låta kontraproduktivt, men det är sant. Anledningen till detta är att många sätter upp ouppnåeliga mål. Om du vill att ditt företag ska växa snabbt måste du se till att dina mål är uppnåeliga. Det är visserligen bra att sikta högt och ha en stor vision för ditt företag, men för att nå dit behöver du kortsiktiga mål som är mer inom räckhåll. Detta hjälper dig också att uppnå de snabba vinster som håller alla motiverade och ger fart åt verksamheten.

Relevant: se till att dina mål stämmer överens med din övergripande affärsplan och att de är mål som är värda att arbeta mot just nu.

Tidsbaserat: Ofta hålls planeringsmöten, mål sätts upp och sedan händer ingenting. Om du vill att ditt företag ska växa snabbt måste du sätta igång och arbeta. Ett av de bästa sätten att hålla motivationen uppe och uppnå dina affärsmål är att göra dem tidsbaserade. Det hjälper dig att hålla deadlines mer effektivt och nå målen snabbare än du annars skulle ha gjort.

Dela upp dina mål

Nu när du har en översikt att utgå ifrån med SMART-mål är det dags att dela upp dina mål i hanterbara åtgärder. Det kan ta tid och kräva lite extra ansträngning, men tro oss när vi säger att det är värt det i längden.

Ett bra sätt att bryta ner dina affärsmål är att skapa en detaljerad handlingsplan och/eller en mall för sammanfattning som innehåller vart och ett av dina affärsmål och de enskilda steg som krävs för att uppnå dem. Vi ser det här steget som att skissa upp små steg. Ibland är det enda som krävs för att få ditt företag att växa snabbt att göra små framsteg varje dag. Även små, dagliga framsteg kan göra stor skillnad.

Ställa in mätbara mål i ClickUp

Ställa in mätbara mål i ClickUp

ClickUp låter dig visualisera dina måls framsteg på ett sätt som passar dig.

Spåra dina framsteg genom att gruppera mål i mappar och spåra framstegen visuellt med hjälp av procentmarkörer. Eller skapa numeriska mål, till exempel "Skriv 5 blogginlägg den här veckan", så ordnar ClickUp målen i numeriska mål för enkel spårning och organisering.

Och för att göra det extra enkelt kan du använda målspårning av typen Sant/Falskt, där användarna kan klicka på Sant/Falskt bredvid olika uppgifter för att låta andra veta om en lokal har betalats eller om flygblad har skapats.

Det är visuell organisation när den är som bäst!

Om du vill ha ett enkelt sätt att synkronisera alla dina uppgifter och arbeta effektivt mot dina affärsmål finns det ingen bättre app än ClickUp.

Teamwork är drömjobbet, som man brukar säga. Men med ClickUp är det så enkelt att synkronisera uppgifter och samarbeta att det verkligen är en dröm att arbeta i team!

Åtag dig att uppnå dina mål

Effektiv målsättning kräver engagemang och hängivenhet. Du kan inte bara sätta upp mål och sedan inte arbeta för att uppnå dem. Vi rekommenderar att du involverar så många personer från ditt team som möjligt.

På så sätt kan du delegera specifika uppgifter till specifika personer och engagera dig för att målet ska uppnås som ett team.

Sök ansvar och stöd

Ett växande företag kräver att du anställer medarbetare, skaffar kunder, hanterar lager och tar ansvar för många andra uppgifter.

För många människor kan detta ibland kännas överväldigande. Därför kan det vara till stor hjälp att söka ansvar och stöd.

”Vi kan alla hitta en miljon ursäkter för att inte göra det vi sagt att vi ska göra, så […] en ansvarspartner håller dig på rätt spår och hjälper dig att driva ditt företag framåt”, säger Galindo, Entrepreneur. Att ha en mentor, vän eller familjemedlem med på tåget kan hjälpa dig att hålla motivationen uppe och fokusera.

Arbetsbelastningsvy i ClickUp

Arbetsbelastningsvy i ClickUp

Som du kan se på instrumentpanelen ovan erbjuder ClickUp ett utmärkt sätt att visualisera måluppföljning och hålla dig uppdaterad om medarbetarnas framsteg. I stora företag kan det vara svårt att hålla koll på olika team, för att inte tala om enskilda medarbetare.

Uppnår de sina veckomål? Gör de sin del? Finns det något de behöver hjälp med?

ClickUp låter företagare och chefer se sina anställdas framsteg. Detta är inte bara till hjälp för att nå målen snabbt, utan förbättrar också ansvarstagandet och gör det möjligt för chefer att fördela uppgifter och erbjuda hjälp efter behov. Oavsett om ditt team arbetar helt på distans eller på kontoret är ClickUp-instrumentpanelen det perfekta stället för att hålla ihop teamet och se till att alla arbetar mot samma mål.

Omvärdera mål och målsättningar regelbundet

När du har uppnått dina första affärsmål kan det ofta vara frestande att luta sig tillbaka och koppla av. Men det här är det bästa tillfället att omvärdera vad du har uppnått, se vad som fungerade bra och vad som inte fungerade, och uppdatera dina mål för att säkerställa fortsatt framsteg.

Genom att regelbundet utmana och förbättra dina affärsmål på detta sätt säkerställer du att ditt företag förblir konkurrenskraftigt, flexibelt i förhållande till konsumenternas behov och fortsätter att klättra på framgångsstegen.

ClickUps veckokort (visas ovan) är ett enkelt sätt att se måluppfyllelsen. Varje veckokort visar data i procentform som snabbt och enkelt visar hur mycket framsteg som gjorts mot ett specifikt mål varje vecka. Det är ett tydligt, koncist och tillfredsställande sätt att mäta ditt teams framsteg!

Spåra framsteg mot flera relaterade mål genom att gruppera dem i mappar i ClickUp.

Spåra framsteg mot flera relaterade mål genom att gruppera dem i mappar i ClickUp.

Sätt upp dagliga mål

När du driver ett företag kan det vara lätt att fastna i stressen och gå in i överlevnadsläge för att få allt gjort. Detta är inte alltid det mest effektiva sättet att arbeta på och det kan innebära att dina mål hamnar i bakgrunden.

Att sätta upp mål för varje dag är ett utmärkt sätt att hålla sig fokuserad, produktiv och motiverad att få saker gjorda. Dagliga mål hjälper dina team att prioritera de uppgifter som behöver göras. Det finns inget utrymme för att skjuta upp saker eller skjuta upp svåra uppgifter till slutet av veckan. Med dagliga mål kan stora företagsmål delas upp i små, uppnåbara mål för varje dag. Genom att engagera dig i dessa små mål når du dina större mål snabbare!

Med ClickUp kan du skapa mappar i instrumentpanelen för att spåra sprintcykler, veckovisa resultatkort för anställda och ett stort antal teammål. Dagliga mål kan spåras genom att länka uppgifter till ett mål. ClickUp spårar sedan automatiskt dina framsteg när varje uppgift slutförs. Detta är ett utmärkt sätt att sätta upp och spåra dagliga mål, övervaka framsteg och hålla motivationen uppe och hålla sig på rätt spår under hela dagen.

Slutord

Att driva ett framgångsrikt företag som växer stadigt kräver hårt arbete och tålamod. Tyvärr är det inte möjligt att uppnå alla dina mål över en natt. Men genom att sätta upp uppnåeliga mål kan du förverkliga dina drömmar snabbare och uppnå långsiktig tillväxt och framgång. Så registrera dig hos ClickUp idag och ta din produktivitet till nästa nivå!