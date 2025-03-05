27 SMART-målsexempel för HR-personal

HR- och personalavdelningar har kommit långt sedan Toby Flenderson satte dem på kartan i allas favorit-binge-värdiga serie, The Office.

Och låt oss vara ärliga, de personer du helst pratar med på julfesten arbetar troligen inom ditt företags personalavdelning. Det beror troligen på att dina HR- och personalavdelningar är dedikerade till alla anställdas välbefinnande och ansvarar för att hantera deras professionella livscykel.

I grund och botten: Det är för att de bryr sig.

Det är därför du alltid kan lita på att HR-chefer kommer ihåg ditt namn, frågar hur du mår och aktivt lyssnar på dina bekymmer.

Men det krävs mycket mer för att skapa en progressiv HR-avdelning, och att sätta upp SMART HR-mål är en viktig del av det pusslet.

Följ med när vi dyker in i våra favoritmål inom HR för alla företag, inklusive deras fördelar, expertutlåtanden, användbara verktyg och SMART-exempel som du kan använda redan idag.

Vad är HR-mål?

HR – eller vad du kanske kallar personaladministration – är limmet som tyst håller ihop verksamheten.

HR-mål hjälper dina chefer och företagsledare att få en riktning när det gäller att förbättra medarbetarnas upplevelse under hela deras anställningstid. Och precis som alla dina företags mål är de bästa HR-målen SMART:

S: Specifikt

M: Mätbar

A: Uppnåeligt

R: Relevant

T: Tidsbegränsat

Personalavdelningen var tidigare synonymt med pappersarbete, policyer och handböcker, men idag har den ännu större betydelse, med fokus på kultur, säkerhet, inkludering och medarbetarnas utveckling.

När du planerar nästa kvartals HR-mål måste du därför lägga ner mycket arbete och noggrant överväga att sätta upp mål som har en tydlig och mätbar effekt på medarbetarnas arbetsupplevelse.

Hur man sätter meningsfulla HR-mål

För att få genomslag måste personalmålen vara i linje med organisationens övergripande mål.

Innan du sätter upp mål för din HR-avdelning bör du därför överväga vad som är viktigt för organisationen när det gäller rekrytering, personalbehållning och kompetensutveckling. Lägg sedan till specifika avdelningsmål och dina egna tankar om vad HR-teamet bör fokusera på.

HR-målen bör också vara direkt anpassade till ditt företags grundläggande principer, främja en hälsosam arbetsmiljö och skapas med dina medarbetare i åtanke!

Ingen press, eller hur? 😅

Oroa dig inte! Vi är här för att hjälpa dig att sätta upp och uppnå de HR-mål du alltid drömt om – och dina anställda kommer att tacka dig.

Fördelar med att sätta upp HR-mål för ditt team

Oavsett bransch, företagsstorlek eller budget bör HR-målen fokusera på tillväxt – antingen för dina anställda på personlig nivå eller för företaget som helhet.

Att sätta upp SMART-mål på tvärs över avdelningarna för människor samman, gör teammedlemmarna ansvariga och främjar positiva och mer produktiva arbetsvanor.

Varför ska du sätta upp SMART HR-mål?

För att anpassa ditt teams fokus till företagets övergripande värderingar

För att förbättra varje medarbetares unika upplevelse

Att ge medarbetarna en känsla av ägarskap över sitt arbete

För att höja moralen

För att mäta dina framsteg och KPI:er från kvartal till kvartal

För att visa människor att du bryr dig

Och mycket mer.

Du har inget att förlora och allt att vinna på att sätta upp genomtänkta mål som din HR-avdelning kan börja implementera redan idag.

Dessutom behöver de inte vara så stora! Istället för att fokusera på hur du kan revolutionera företagets arbetsmiljö över en natt, tänk på små förändringar som kommer att ha stor inverkan och i slutändan ge resultat över tid.

27 HR-mål som alla företag bör sätta upp

Det kan verka som att många av dessa exempel på HR-mål har liknande fördelar när de genomförs effektivt, och det är helt avsiktligt.

Du kanske också upptäcker att din HR-avdelning redan har tagit till sig en eller flera mindre delar av dessa större mål. Denna lista ger dig nya sätt att förstärka effekterna av dessa insatser på ett sätt som är mer anpassat till dina anställdas professionella behov.

Använd dessa SMART HR-mål för att få nya perspektiv och idéer och förbättra ditt företag med de resurser du redan har!

Och nämnde vi att det kommer att finnas mallar? Nu kör vi!

Mål för personalavdelningar

1. Skapa en kultur som är medarbetarcentrerad

Har du någonsin hört uttrycket ”älska det du gör och du kommer aldrig att arbeta en dag i ditt liv”?

Att investera tid i att skapa en positiv och medarbetarorienterad arbetsmiljö är det första steget för att nå detta HR-mål – vilket är viktigt eftersom vi alla strävar efter detta, även om det låter klyschigt. ⬆️

När vi talar om företagskultur menar vi inte pingisbord på kontoret eller kallbryggt kaffe på tapp – vi talar om organisationer som värdesätter samma idéer, balans mellan arbete och privatliv och filosofier som du gör.

Dessutom är dina medarbetare allt! Att sätta dina anställda i första rummet visar att du bryr dig om och respekterar dem som människor med riktiga liv, intressen och åtaganden – inte bara som arbetskraft.

Behöver du ytterligare en anledning att ompröva din företagskultur?

Att skapa policyer och riktlinjer för att skydda dina anställdas säkerhet, mentala hälsa och balans mellan arbete och privatliv hjälper dem att utveckla sundare professionella relationer med sig själva och sina kollegor.

Ur en HR-chefs perspektiv kommer utvecklingen av en medarbetarcentrerad kultur att ta dig längre, attrahera bättre talanger och hjälpa dig att bygga ett företag fullt av engagerade människor som är glada att gå till jobbet varje morgon.

Ett HR-mål i alla organisationer bör vara att skapa en medarbetarcentrerad arbetsplats. En sådan arbetsplats präglas av en kultur av respekt och förtroende mellan medarbetarna. Dessutom bör alla HR-avdelningars mål vara att skapa en säker arbetsplats för alla medarbetare. Förutom tydliga policyer för att skydda medarbetarna från faror och andra skador, bör medarbetarna också känna sig trygga mentalt och emotionellt genom ett starkt skydd mot mobbning och trakasserier, såsom kränkande kommentarer eller oönskad fysisk kontakt. Slutligen, i linje med detta tankesätt, bör HR också stärka medarbetarna på alla nivåer i organisationen så att de har möjlighet att fatta beslut baserat på sina egna behov och preferenser.

Slutligen, i linje med detta tankesätt, bör HR också stärka medarbetarna på alla nivåer i organisationen så att de har möjlighet att fatta beslut baserat på sina egna behov och preferenser.

Exempel på SMART-mål

Skapa en ny policy som fokuserar på att skapa en positiv arbetsmiljö och presentera den vid nästa schemalagda företagsmöte eller allhandsmöte.

Denna nya policy kan införa riktlinjer kring språk och beteende relaterat till känsliga ämnen, konflikthantering eller till och med något så spännande som sommarfredagar.

Få gratis mall Beskriv anställdas skyldigheter och rättigheter med ClickUps mall för personalhandböcker, policyer och rutiner.

ClickUps mall för personalhandböcker, policyer och rutiner hjälper dig att skapa ett omfattande dokument som täcker allt från löner till semesterpolicy – allt på ett och samma ställe!

2. Klargör ditt syfte och dina professionella värderingar

Ditt företags kärnvärden är grunden för dess kultur.

Som HR- eller affärschef är det mycket troligt att du får frågor från potentiella kandidater om tillfredsställelse, trygghet, uppskattning och allmän trivsel bland nuvarande anställda.

Dessa mål är fullt möjliga att uppnå med rätt uppsättning kärnvärden för att attrahera likasinnade kandidater som kommer att engagera sig i ditt företag på lång sikt.

Dessutom är dina kärnvärden inte statiska. De bör förändras i takt med att ditt företag mognar för att hålla jämna steg med branschtrender, varumärkesidentitet, målgrupp, tillväxt och mycket mer.

På ClickUp har våra egna kärnvärden genomgått en hel del förändringar i takt med att vi fortsätter att utvecklas. Tänk: starka åsikter, löst hållna. 😎

Man kan ju inte bli framtidens arbetsgivare utan att följa med i utvecklingen och omfamna förändring, eller hur?

Våra tio kärnvärden gäller både ClickUp som produkt och de människor som driver den. Dessa värden hjälper hela teamet på ClickUp att ta ansvar för sitt arbete, föregå med gott exempel, vara stolta över det de gör och helt enkelt ha roligt. Dessutom leder de oss till större talang, högre personalbehållning och oändliga möjligheter till intern tillväxt. 🙌🏼

Det är viktigt att ditt syfte och dina professionella värderingar är tydliga, djärva och genomslagskraftiga. Vad menar jag med det? Tydligt – skrivet i enkla, deklarativa termer och ett språk som alla förstår och kommer ihåg. Fetstil – orden väcker något. Kanske något lite olika hos alla, men ingen förblir oberörd av dem. Som människor har vi en instinkt att samlas i stammar eller samhällen, men dessa består bara när det finns en tydlig mening och ett tydligt syfte. Resonans – det är inte bara ord, de syns i hur företaget fattar beslut och sköter verksamheten, inklusive och särskilt rekrytering. Om du inte kan peka på hur de har påverkat din strategi och dina verksamhetskritiska funktioner, då lever du inte som du lär.

Exempel på SMART-mål

I slutet av månaden ska du skapa och presentera en lista över grundläggande värderingar som ditt företag och dina anställda kan relatera till.

Proffstips:

Börja med att ta en kritisk titt på ditt företags nuvarande värderingar.

Sök inspiration i böcker som Atomic Habits The Culture Code eller Six Thinking Hats

Var inte rädd för att fråga andra avdelningschefer, nuvarande anställda och nyanställda om de filosofier som driver dem.

3. Sträva efter att förbättra medarbetarupplevelsen

Medarbetarupplevelsen börjar vid den första kontakten – innan kandidaten ens har anställts – och fortsätter under resten av deras tid som medlem i teamet.

Att förbättra dina anställdas upplevelse kan innebära att du omarbetar dina jobbannonser, svarar snabbare på kandidater, effektiviserar din onboarding-process eller till och med inför en ny månatlig utmärkelse vid dina företagsmöten.

Allt detta är saker som hjälper medarbetarna att känna sig sedda, lita på sina HR-avdelningar och oroa sig mindre under arbetsveckan. Dessutom visar det medarbetarna att företaget värdesätter deras tid, åsikter och feedback – och inte bara deras prestationer.

Människor är vår viktigaste tillgång. Deras erfarenhet kommer helt och hållet att avgöra deras engagemang. Det är absolut nödvändigt att vi fokuserar på de processer, program och system som direkt kopplar samman och odlar dem som sagt ja till att vara en del av din organisation. Från din introduktion till ditt erkännande- och belöningssystem, till dina grundläggande och övergripande policyer som skrivits ned i en guide som ingen egentligen vill läsa, kan du förbättra medarbetarnas upplevelse genom att aktivt lyssna på vad de säger och inte säger och använda den informationen för att definiera och utforma lösningar på problem som hindrar prestation, syfte och möjligheter.

Exempel på SMART-mål

Inför ett nytt sätt att uppmärksamma dina anställda i början av nästa kvartal. Om du redan har ett belöningssystem, hur kan du stimulera och vitalisera det?

Proffstips:

Använd resten av kvartalet till att fundera över vad denna utmärkelse innebär. Finns det ett pris? Hur presenteras det för företaget? Vad gör det så speciellt?

Be cheferna att nominera medlemmar i sina team för att hjälpa alla medlemmar att känna sig sedda.

Bonus: Möt teammallarna för nyanställda!

Mål för HR-generalister

4. Effektivisera introduktionsprocessen

En smidig introduktion förbättrar nyanställdas kvarhållande, ökar produktiviteten och förbättrar medarbetarnas engagemang.

Exempel på SMART-mål: Minska introduktionstiden för nyanställda från 10 till 7 dagar genom att skapa en digital introduktionshandbok och automatisera dokumentinlämningen före slutet av andra kvartalet.

Få gratis mall Bana väg för en smidig start i en ny roll med ClickUps mall för introduktion av nya medarbetare.

Anpassa dig och ditt team till den nya introduktionsprocessen för nya medarbetare med hjälp av ClickUps mall för introduktion av nya medarbetare. Den innehåller detaljer för hantering av den första dagen, den första veckan och de första 90 dagarna av introduktionen!

Hjälp nya medarbetare att lyckas med mallar för 30–60–90 dagar!

5. Förbättra hanteringen av personalregister

Organiserade och tillgängliga register förbättrar effektiviteten, säkerställer efterlevnad och möjliggör bättre beslutsfattande.

Exempel på SMART-mål: Digitalisera 100 % av medarbetarnas register och implementera ett strukturerat arkiveringssystem senast den 31 december för att säkerställa enkel åtkomst och säkerhet.

6. Öka deltagandet i HR-utbildningar

Högre deltagande i HR-utbildningar leder till bättre informerade medarbetare, minskade compliance-risker och förbättrad effektivitet på arbetsplatsen.

Exempel på SMART-mål: Öka deltagandet i HR-utbildningar med 20 % före årets slut genom att införa engagerande format som mikrolärande och gamification.

Mål för HR-affärspartner

7. Anpassa HR-strategin efter affärsmålen

Att säkerställa att HR stöder affärsmålen leder till bättre personalplanering, högre produktivitet och förbättrade finansiella resultat.

Exempel på SMART-mål: Genomföra kvartalsvisa strategiska möten med avdelningschefer för att säkerställa att HR-initiativ är i linje med verksamhetens behov, vilket ökar samarbetets effektivitet med 25 % vid årets slut.

8. Förbättra personalplaneringen

Korrekt personalplanering hjälper till att förebygga brist på talanger, minskar rekryteringskostnaderna och förbättrar fördelningen av medarbetare.

Exempel på SMART-mål: Utveckla en modell för personalplanering före slutet av andra kvartalet, som säkerställer att 100 % av anställningsbesluten är i linje med prognoserna för företagets tillväxt.

9. Förbättra ledarskapsutvecklingen

Starkt ledarskap främjar teamets engagemang, ökar produktiviteten och förbättrar successionsplaneringen.

Exempel på SMART-mål: Starta ett ledarskapsutvecklingsprogram senast under tredje kvartalet, med minst 20 anställda med hög potential, varav 80 % ska slutföra programmet framgångsrikt.

Få gratis mall ClickUp Capability Matrix Template hjälper dig att identifiera medarbetarnas kompetensutvecklings- och utbildningsbehov.

ClickUps kapacitetsmatrismall är utformad för att hjälpa dig att spåra, hantera och visualisera ditt teams kompetens. Denna whiteboardmall hjälper dig att identifiera och tillgodose dina anställdas utbildningsbehov på ett mer effektivt sätt.

Mål för rekryteringsteam

10. Minska tiden för rekrytering

En kortare rekryteringsprocess förhindrar produktivitetsförluster, förbättrar kandidatupplevelsen och ökar andelen accepterade erbjudanden.

Exempel på SMART-mål: Minska den genomsnittliga rekryteringstiden från 45 dagar till 30 dagar genom att implementera strukturerade intervjumallar och AI-driven CV-granskning senast under fjärde kvartalet.

11. Öka andelen accepterade erbjudanden

Högre acceptansgrader minskar förseningar i rekryteringen, förbättrar arbetsgivarvarumärket och sänker rekryteringskostnaderna.

Exempel på SMART-mål: Förbättra andelen accepterade erbjudanden från 75 % till 85 % genom att genomföra feedback-sessioner efter intervjuerna och förfina erbjudandeprocessen före årets slut.

12. Bygg ett starkt arbetsgivarvarumärke

Ett positivt arbetsgivarvarumärke lockar topptalanger, minskar rekryteringskostnaderna och förbättrar personalbehållningen.

Exempel på SMART-mål: Öka medvetenheten om arbetsgivarvarumärket med 30 % på LinkedIn genom att publicera minst fyra medarbetarrecensioner och två videor från arbetsplatsen per månad under sex månader.

Mål för medarbetarengagemang och personalbehållning

Små gester har stor inverkan, särskilt när du inser hur verkliga problem verkligen påverkar vår arbetsplats.

Lönejusteringar för stigande inflation, organisationer som uttalar sig om mänskliga rättigheter och handlingsplaner för mångfald och inkludering kanske inte verkar nödvändiga, men kan i slutändan vara avgörande för en anställds lojalitet gentemot företaget som helhet.

HR-avdelningar måste fokusera på att förbättra personalbehållningen. En plötslig vakans på en viktig position kan kosta hundratals, om inte tusentals, dollar per vecka. Att behålla topptalanger under ekonomiskt svåra tider bör vara en prioriterad fråga för alla organisationer. Anställda över hela linjen – men särskilt inom vissa branscher – söker bättre löner, mer meningsfullt arbete, bättre balans mellan arbete och privatliv och större flexibilitet. Företagsledare måste bedöma vad deras bästa anställda behöver och hur de kan tillgodose dessa behov. Detta kan ske i form av förmåner, utvecklingsmöjligheter, DEI-initiativ och mycket mer. Annars kan anställda börja leta efter nästa möjlighet tidigare än du tror.

HR-avdelningar måste fokusera på att förbättra personalbehållningen. En plötslig vakans på en viktig position kan kosta hundratals, om inte tusentals, dollar per vecka. Att behålla topptalanger under ekonomiskt svåra tider bör vara en prioriterad fråga för alla organisationer.

Anställda över hela linjen – men särskilt inom vissa branscher – söker bättre löner, mer meningsfullt arbete, bättre balans mellan arbete och privatliv och större flexibilitet. Företagsledare måste bedöma vad deras bästa anställda behöver och hur de kan tillgodose dessa behov. Detta kan ske i form av förmåner, utvecklingsmöjligheter, DEI-initiativ och mycket mer. Annars kan anställda börja leta efter nästa möjlighet tidigare än du tror.

13. Öka medarbetarnas engagemang

Engagerade medarbetare är mer produktiva, har högre arbetstillfredsställelse och bidrar till en starkare företagskultur.

Exempel på SMART-mål: Implementera månatliga feedbackmöten och kvartalsvisa erkännandeprogram för att förbättra medarbetarnas engagemang med 15 % i nästa årliga undersökning.

Många företag fokuserar på rekrytering, omsättning och personalbehållning för att mäta hur framgångsrik deras personalhanteringsstrategi är. Jag tror att det enda måttet på framgångsrik personalhantering är hur engagerade dina anställda är i ditt företag. Ju mer engagerade dina anställda är, desto större avkastning får företagets kunder, försäljning och vinster. Ledare som fokuserar på att engagera anställda och se till att de utmanas, stöds och omhändertas kommer också att ge samma nivå av omsorg och medkänsla till företagets kunder. Statistiken visar att när du förbättrar medarbetarnas engagemang kan du se en ökning på upp till 17 % i medarbetarnas produktivitet och upp till 21 % i företagets vinst. Det är mycket tydligt att när företag förbättrar medarbetarnas engagemang gynnas alla: medarbetarna, kunderna och företaget.

Många företag fokuserar på rekrytering, omsättning och personalbehållning för att mäta hur framgångsrik deras personalhanteringsstrategi är. Jag tror att det enda måttet på framgångsrik personalhantering är hur engagerade dina anställda är i ditt företag.

Ju mer engagerade dina anställda är, desto större avkastning får företagets kunder, försäljning och vinster. Ledare som fokuserar på att engagera anställda och se till att de utmanas, stöds och omhändertas kommer också att ge samma nivå av omsorg och medkänsla till företagets kunder.

Statistiken visar att när du förbättrar medarbetarnas engagemang kan du se en ökning på upp till 17 % i medarbetarnas produktivitet och upp till 21 % i företagets vinst. Det är mycket tydligt att när företag förbättrar medarbetarnas engagemang gynnas alla: medarbetarna, kunderna och företaget.

Få gratis mall Utforma riktade initiativ för att motivera personalen med hjälp av ClickUps mall för handlingsplan för medarbetarengagemang.

ClickUps mall för handlingsplan för medarbetarengagemang ger dig en tydlig färdplan för att öka moral, produktivitet och personalbehållning på din arbetsplats. Använd denna dokumentmall för att starta dina handlingsplaner och öka ditt engagemang!

14. Minska frivillig personalomsättning

Lägre personalomsättning sparar kostnader, förbättrar teamets stabilitet och höjer den allmänna moralen bland medarbetarna. Vissa team kanske formulerar detta mål som att förbättra medarbetarnas lojalitet. Båda syftar i slutändan till samma mål.

Exempel på SMART-mål: Minska den frivilliga personalomsättningen från 15 % till 10 % genom att genomföra avgångssamtal och implementera minst tre strategier för att behålla personal baserat på feedback senast i tredje kvartalet.

Teknikbranschen upplever för närvarande en hög personalomsättning. Att ha mål och fokusera på välbefinnande, kultur och karriärutveckling förbättrar vanligtvis personalbehållningen avsevärt. En mångfacetterad strategi berör flera HR-mål för att främja framgångsrik personalhantering och arbetsglädje.

Teknikbranschen upplever för närvarande höga personalomsättningsnivåer. Att ha mål och fokusera på välbefinnande, kultur och karriärutveckling förbättrar vanligtvis personalbehållningen avsevärt. En mångfacetterad strategi kommer att beröra flera HR-mål för att främja framgångsrik personalhantering och arbetsglädje.

15. Förbättra de interna karriärmöjligheterna

Att erbjuda karriärutvecklingsmöjligheter ökar personalbehållningen, höjer motivationen och stärker successionsplaneringen.

Exempel på SMART-mål: Inrätta ett internt system för jobbannonser senast under andra kvartalet och tillsätt minst 30 % av de lediga tjänsterna genom interna befordringar före årets slut.

Mål för prestationshantering

16. Förbättra effektiviteten i prestationsutvärderingar

Effektiva utvärderingar ger meningsfull feedback, ökar produktiviteten och samordnar medarbetarna med företagets mål.

Exempel på SMART-mål: Implementera ett strukturerat 360-graders feedbacksystem senast under tredje kvartalet, som säkerställer att minst 80 % av medarbetarna deltar i att ge feedback till kollegor och chefer.

Kolla in dessa mallar för prestationsutvärdering!

17. Öka andelen anställda som uppnår sina mål

Anställda som når sina mål bidrar mer till företagets framgång och känner sig mer engagerade.

Exempel på SMART-mål: Anordna kvartalsvisa workshops om målsättning för medarbetarna och öka andelen uppnådda individuella mål från 60 % till 80 % före årets slut.

18. Förbättra feedbackkulturen

Oftast är det huvudsakliga fokuset för feedback- eller utvärderingsprogram att cheferna bedömer individers prestationer med begränsad input från kollegor eller andra. Denna struktur begränsar teamets prestationer och hindrar samordning och framsteg mot organisationens mål. En organisation som skapar en miljö där feedback – vare sig den är konstruktiv eller gratulerande – förväntas och uppmuntras för individer på alla nivåer bygger förtroende och ökar sannolikheten för starka individuella prestationer och engagemang samt uppnåendet av affärsmål.

Oftast är det huvudsakliga fokuset för feedback- eller utvärderingsprogram att cheferna bedömer individers prestationer med begränsad input från kollegor eller andra. Denna struktur begränsar teamets prestationer och hindrar samordning och framsteg mot organisationens mål.

En organisation som skapar en miljö där feedback – vare sig den är konstruktiv eller gratulerande – förväntas och uppmuntras för individer på alla nivåer bygger förtroende och ökar sannolikheten för starka individuella prestationer och engagemang samt uppnåendet av affärsmål.

En stark feedbackkultur förbättrar kommunikationen, stärker teamsamarbetet och ökar prestationen.

Exempel på SMART-mål: Utbilda 100 % av cheferna i att ge konstruktiv feedback senast i tredje kvartalet, så att minst 90 % av medarbetarna får månatliga prestationssamtal.

19. Ge medarbetarna möjligheter till avancemang

För all den tid som anställda investerar i ett företag vill de veta att företaget är villigt att investera lika mycket i gengäld. Att integrera lärandemöjligheter i varje anställds upplevelse är ett utmärkt sätt att uttrycka denna insats.

Detta HR-mål kan ta formen av ett LinkedIn Learning-konto för hela företaget, månatliga föreläsare från eller utanför företaget, konferenser eller mentorskap för alla intresserade medarbetare. Det är också ett steg i rätt riktning när det gäller att behålla dina bästa medarbetare!

Få gratis mall Skapa karriärplaner som integrerar personliga karriärsmål med organisationens mål med hjälp av ClickUp Career Path Template.

Denna karriärvägmall från ClickUp är en utmärkt resurs för att introducera personliga karriärsmål i varje anställds kvartalsmål. Denna lista håller dina anställdas mål organiserade och lätta att förstå, oavsett vilken avdelning de kommer från.

Kandidater vill veta att de ansluter sig till ett team som uppmuntrar dem att följa sina passioner – även om de ännu inte har erfarenhet. Och på lång sikt kommer det bara att göra din personalstyrka starkare, mer mångsidig och mer proaktiv.

Ett företag kan bara lyckas om människorna inom företaget också lyckas och känner att de har en chans att utvecklas vidare. Det huvudsakliga målet för HR måste vara att se till att personalen har tillgång till och engagerar sig i utbildning för att driva företaget framåt och få en känsla av personlig prestation. Olika roller och typer av företag behöver olika utbildningsprogram, men HR bör vara övertygade om att de program de väljer är de som passar bäst för de deltagande.

Ett företag kan bara lyckas om människorna inom företaget också lyckas och känner att de har en chans att utvecklas vidare. Det huvudsakliga målet för HR måste vara att se till att personalen har tillgång till och engagerar sig i utbildning för att driva företaget framåt och få en känsla av personlig prestation. Olika roller och typer av företag behöver olika utbildningsprogram, men HR bör vara övertygade om att de program de väljer är de som passar bäst för de deltagande.

Exempel på SMART-mål

Implementera en LinkedIn Learning-resurshub för flera team under detta kvartal.

Mål för att främja en positiv och inkluderande kultur

Man kan säga att alla dina HR-mål egentligen börjar här.

Anställda vill arbeta för ett företag som speglar och omfamnar den verkliga världen, och framför allt, dem själva. En mångfaldig och inkluderande företagskultur leder till en trygg arbetsmiljö, starkare relationer mellan kollegor och helt enkelt bättre idéer.

Nya perspektiv är nyckeln till att lösa problem på ett kreativt sätt, innovation och i slutändan framgång. Men viktigast av allt är att mångfald och inkludering hjälper medarbetarna att känna sig delaktiga.

Det viktigaste målet inom personalhantering är att ha en företagsstrategi som bygger upp en mångfaldig, inkluderande och rättvis arbetsstyrka och som främjar en kultur av tillhörighet. DEIB är en viktig faktor för att nå framgång.

Det viktigaste målet inom personalhantering är att ha en företagsstrategi som bygger upp en mångfaldig, inkluderande och rättvis arbetsstyrka och som främjar en kultur av tillhörighet. DEIB är en viktig faktor för att nå framgång.

20. Förbättra arbetet med mångfald, jämlikhet och inkludering (DEI)

En mångfaldig arbetsstyrka förbättrar innovation, beslutsfattande och företagets rykte.

Exempel på SMART-mål: Genom riktade rekryterings- och mentorsprogram öka andelen underrepresenterade grupper i ledande befattningar med 10 % inom de närmaste 12 månaderna.

21. Främja en kultur av erkännande

Regelbunden erkänsla ökar motivationen, arbetsglädjen och sammanhållningen i teamet.

Exempel på SMART-mål: Lansera en plattform för kollegialt erkännande senast under andra kvartalet, där minst 70 % av de anställda använder den för att erkänna kollegor inom sex månader.

22. Förbättra balansen mellan arbete och privatliv

En bra balans mellan arbete och privatliv minskar utbrändhet, ökar produktiviteten och förbättrar medarbetarnas välbefinnande.

Exempel på SMART-mål: Implementera en flexibel arbetspolicy senast under tredje kvartalet och uppnå 85 % medarbetarnöjdhet med balansen mellan arbete och privatliv i nästa engagemangsundersökning.

23. Skapa en trygg och säker miljö för anställda

Mentalt och fysiskt bör arbetet alltid vara en trygg och säker plats för alla anställda.

Detta gäller inte bara hur medarbetarna behandlar varandra, utan också hur bekväma de är med att be om hjälp, rapportera obekväma situationer och helt enkelt säga vad de tycker.

Det viktigaste målet jag har i mitt företag är att kunna skapa en arbetsmiljö där medarbetarna känner sig trygga och säkra. Vi vill att våra medarbetare ska lita på sina chefer och att de ska känna sig bekväma med att be om hjälp när de behöver det. Jag vill också att mina teammedlemmar ska veta att jag är tillgänglig dygnet runt för alla frågor eller funderingar de kan ha. Ett bra sätt att uppnå detta är genom ett kommunikationssystem som gör det möjligt för mig att enkelt nå varje anställd på deras föredragna kontaktmetod (t.ex. telefon, e-post, sms). Som ledare för denna organisation är jag ansvarig för att sätta tonen och kulturen inom vårt team samt ge vägledning när det behövs för att vi alla ska lyckas tillsammans.

Det viktigaste målet jag har i mitt företag är att kunna skapa en arbetsmiljö där medarbetarna känner sig trygga och säkra. Vi vill att våra medarbetare ska lita på sina chefer och att de ska känna sig bekväma med att be om hjälp när de behöver det. Jag vill också att mina teammedlemmar ska veta att jag är tillgänglig dygnet runt för alla frågor eller funderingar de kan ha.

Ett bra sätt att uppnå detta är genom ett kommunikationssystem som gör det möjligt för mig att enkelt nå varje anställd på deras föredragna kontaktmetod (t.ex. telefon, e-post, sms). Som ledare för denna organisation är jag ansvarig för att sätta tonen och kulturen inom vårt team samt ge vägledning när det behövs för att vi alla ska lyckas tillsammans.

Exempel på SMART-mål: Kontakta medarbetarna före slutet av veckan för att ta reda på deras preferenser när det gäller arbete och kommunikation, så att de vet att du respekterar och förstår deras individuella gränser.

24. Prioritera feedback från alla håll

När HR säger ”Vi vill höra från dig!” så menar vi det.

Digitala feedbackformulär är ett bekvämt och snabbt sätt att samla in feedback från kunder och internt.

Ett anpassningsbart feedbackformulär som ClickUps mall för feedbackformulär hjälper dig inte bara att samla in feedback snabbare, utan minskar också trycket att sortera den genom att automatiskt lägga till den i en kategoriserad lista med flera visningsalternativ, anpassade fält och anpassade statusar.

Få gratis mall Prova ClickUps mall för feedbackformulär för att registrera och spåra all feedback för ditt team.

Feedback bör ges dagligen och förväntas efter varje interaktion. Direkt, ärlig och vänlig feedback är nyckeln till innovation och leder i slutändan till mer produktiva möten, samtal och arbets kvalitet över hela linjen.

Professionell utveckling med fokus på psykologisk trygghet, empati och radikal uppriktighet är några viktiga initiativ som har ökat medarbetarnas engagemang enormt hos ClickUp. När medarbetarna verkligen känner att de är en del av något större än sig själva, återspeglas det inom företaget. När de känner att deras tankar, idéer och feedback värdesätts, ser de till att komma med lösningar. När alla människor, oavsett roll, inser att de bidrar till den psykologiska tryggheten i en organisation, arbetar alla hårt för att upprätthålla den.

Professionell utveckling med fokus på psykologisk trygghet, empati och radikal uppriktighet är några viktiga initiativ som har ökat medarbetarnas engagemang enormt hos ClickUp. När medarbetarna verkligen känner att de är en del av något större än sig själva, återspeglas det inom företaget. När de känner att deras tankar, idéer och feedback värdesätts, ser de till att komma med lösningar. När alla människor, oavsett roll, inser att de bidrar till den psykologiska tryggheten i en organisation, arbetar alla hårt för att upprätthålla den.

Exempel på SMART-mål: Be medarbetarna att skriva och dela dokument med titeln ”Arbeta med mig” senast i slutet av veckan, med deras föredragna kommunikations- och feedbackstil, för att hålla feedbacken ärlig, positiv och personlig.

Personliga utvecklingsmål för en HR-specialist

Mitt i all planering av strategiska HR-mål för organisationen bör personalchefer också komma ihåg att ge sina team några personliga mål. Dessa är viktiga för att hålla dina personalteam engagerade och produktiva.

25. Utöka HR-kunskapen genom certifiering

Certifieringar förbättrar trovärdigheten, karriärmöjligheterna och HR-kompetensen.

Exempel på SMART-mål: Fram till december ska du ägna minst fem timmar per vecka åt att studera och ta SHRM-CP-certifieringen (Society for Human Resource Management—Certified Professional).

26. Förbättra dina tal- och kommunikationsfärdigheter

Starka kommunikationsförmågor förbättrar ledarskap, inflytande och professionell påverkan.

Exempel på SMART-mål: Delta i en kurs i att tala inför publik senast under andra kvartalet och håll minst tre HR-presentationer vid företagsmöten före årets slut.

27. Utveckla datadrivna beslutsfattande färdigheter

Datadrivna HR-beslut förbättrar strategier för rekrytering, personalbehållning och prestationshantering.

Exempel på SMART-mål: Genomföra en utbildning i HR-analys senast under tredje kvartalet och använda datainsikter för att föreslå minst två förbättringar av HR-processer före årets slut.

Hur du spårar HR-mål för ditt team

Hurra! Du har nu 27 SMART-mål som sätter människor i första rummet att presentera för dina HR-avdelningar, och dina anställda kommer snabbt att märka fördelarna.

Även för vad som verkar vara de minsta justeringarna är det viktigt att ha en kraftfull arbetshanteringsprogramvara för att organisera dina team, mål och KPI:er för att främja positivitet kring nya initiativ.

Det är så ClickUp avlastar ditt HR-team.

ClickUp är den ultimata, allt-i-ett-produktivitetsprogramvaran för att skapa, spåra och nå dina mål på samma plattform som redan hanterar dina andra arbetsuppgifter.

📮 ClickUp Insight: Team med låg prestanda är fyra gånger mer benägna att jonglera med 15+ verktyg, medan team med hög prestanda upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sin verktygslåda till 9 eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform? Som den kompletta appen för arbete samlar ClickUp dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden. Redo att arbeta smartare? ClickUp fungerar för alla team, gör arbetet synligt och låter dig fokusera på det som är viktigt medan AI sköter resten. 📥 Vår rapport om kommunikation på arbetsplatsen analyserar data och hur du kan se till att ditt team är på samma sida.

Visualisera vad ditt team arbetar med och vad de har åstadkommit med Team View i ClickUp.

ClickUps funktionsrika upplevelse är utformad för att öka produktiviteten i alla avdelningar – inklusive ClickUps målfunktion för att övervaka framsteg med numeriska, monetära, sanna eller falska mål och sprintmål.

Kom igång Spåra dina måls framsteg med ClickUps måldashboard.

Samla alla dina HR-mål i strukturerade målmappar och redigera enkelt behörigheter för att kontrollera vem som har tillgång till olika mål – perfekt för att sätta både personliga och teamorienterade mål.

Spåra mål med programvara för prestationsutvärdering!

Utöver den anpassningsbara målfunktionen erbjuder ClickUp också ett oändligt bibliotek med gratis, färdiga HR-formulär och mallar som hjälper dig att agera på nya idéer så fort du får dem.

Vänta inte längre med dina HR-mål, registrera dig gratis på ClickUp för att börja fokusera din verksamhet på de människor som driver företagets framgång. 💜