Hur man förbättrar personalens produktivitet vid återgången till kontorslivet

Nu när världen sakta återgår till det normala efter att lockdown-åtgärderna gradvis har lättats, riktar många företagsledare sin uppmärksamhet mot sina anställdas återkomst till arbetsplatsen.

Är kontorslokalerna COVID-säkra? Finns det rutiner för att säkerställa att medarbetarna känner sig trygga? Vad händer med den typiska ”skämtsamma stämningen” på arbetsplatsen som medarbetarna har vant sig vid?

Det här är frågor som många arbetsgivare har ställt sig under de senaste veckorna och månaderna. Det är trots allt deras viktigaste ansvar att skydda sina anställdas hälsa och säkerhet. Om de inte gör det kan resultatet bli katastrofalt, inte bara när det gäller att behålla personalen utan också när det gäller produktiviteten.

Så hur kan arbetsgivare skydda sig mot detta och se till att deras anställdas produktivitet förblir densamma, om inte bättre, än före COVID-19-utbrottet?

Det är där vi kommer in i bilden. Med hjälp av kontorshanteringsverktyg som ClickUp kan du planera projekt, schemalägga uppgifter och hantera dina resurser i en centraliserad arbetsmiljö där du kan kommunicera och samarbeta med teammedlemmarna, oavsett om de har återvänt till kontoret eller arbetar på distans.

Följ med oss när vi går igenom några effektiva sätt för arbetsgivare att förbättra sina anställdas produktivitet under övergången tillbaka till kontorslivet efter COVID.

Omforma din arbetsplats

Med de sociala distanseringsåtgärderna på 2 meter är det säkert att säga att arbetsplatsen kommer att se väldigt annorlunda ut när medarbetarna återvänder.

Arbetsgivare måste nu se till att arbetsplatsen är så COVID-säker som möjligt, vare sig det är genom en värmekamera vid ingången till arbetsplatsen, skrivbord placerade på säkert avstånd från varandra eller lunchraster en och en.

Men varför skulle de nöja sig med det?

Många arbetstagare uppskattar att kunna koncentrera sig på jobbet, utan de distraktioner som kan uppstå utanför eller hemma.

Arbetsgivare bör överväga att implementera strategier kring denna idé när det gäller att omforma kontoret. En brittisk tillverkare, Smartlouvre, föreslår att man använder MicroLouvre-glaspartier för att säkerställa integriteten på kontoret, eftersom det ”ger en ny och spännande dimension till högpresterande glasestetik, utformad för att maximera både utseende och funktion”.

Städa kontoret

Det kanske låter självklart, men en ren kontorsmiljö är ett enkelt knep som kan göra underverk för personalens produktivitet – och nu mer än någonsin.

Eftersom vi nyligen har befunnit oss mitt i en global pandemi har allas medvetenhet om hygien och personlig hälsa ökat exponentiellt.

Arbetstagarna kommer nu att vara mer medvetna om den miljö de måste arbeta i – ju smutsigare den är, desto mindre bekväma kommer de att känna sig och desto mindre produktiva kommer de att vara.

Från skrivaren till telefonen, musen till tangentbordet, kylskåpet till vattenkokaren – det finns många bakteriehärdar på kontoret, så arbetsgivare måste se till att hålla dem rena.

Handdesinfektionsmedel och antibakteriell handgel bör också finnas tillgängligt hela tiden för att bekämpa spridningen av sjukdomar, oavsett om det är coronavirus eller inte.

Kommunicera med ditt team

Efter många månaders självisolering vill medarbetarna förstås veta vad som har hänt i företaget under lockdown.

Eftersom pandemin kom så plötsligt blev många organisationer överraskade och tvingades ständigt ändra sin strategi för att hålla sig flytande.

Dessutom har permitteringsprogrammet haft en överväldigande effekt. Många medarbetare som permitterades under lockdownen känner sig nu troligen utanför och söker trygghet och klarhet om företagets mål efter COVID-19.

Arbetsgivare måste informera sina medarbetare om detta. Ingen – varken arbetsgivare eller anställd – tycker om att hållas utanför. Endast genom att arbeta tillsammans som ett team kan man förvänta sig att medarbetarna vill arbeta produktivt för företaget.

Dessutom har vissa företag nyligen varit tvungna att ompröva sin arbetsmetod, både när det gäller de tjänster de erbjuder och hur deras interna processer fungerar. Det är därför viktigt att överväga hur personalen kommer att reagera på dessa förändringar.

Låt oss säga att ett visst företag beslutade att införa ClickUps allt-i-ett-produktivitetsprogramvara under lockdown för att effektivisera alla sina processer och slippa använda flera olika appar. När det är dags att återgå till kontoret kommer företagets personal nu att behöva tid för att lära sig den nya programvaran, vilket bara är möjligt om det finns en effektiv kommunikationskanal.

Var transparent

När det gäller effektiv kommunikation måste företagsledare vara helt öppna och transparenta gentemot sina medarbetare.

Anställda är trots allt inte dumma. De inser hur svår den här perioden har varit på grund av coronapandemin och den ekonomiska osäkerhet som kommer att följa under de kommande månaderna och åren.

Därför har de rätt att få veta alla detaljer om hur deras arbetsplats har påverkats.

Oavsett om det handlar om en kraftig minskning av intäkter, lönsamhet, kunder eller personal, ju mer ärlig en arbetsgivare är mot sina anställda, desto mer motiverade blir de att arbeta hårdare för att återgå till läget före pandemin, eller till och med överträffa det!

Lyssna

Som redan nämnts har personalen haft det tufft den senaste tiden på grund av nedstängningen, och oavsett om arbetsgivarna gillar det eller inte måste privatlivet ibland prioriteras framför arbetet.

Ledare måste föregå med gott exempel för sina medarbetare, lyssna på deras behov och låta dem arbeta på ett sätt som de känner sig bekväma med.

Om en anställd behöver arbeta hemifrån två dagar i veckan för att passa barnets dagisöppettider, till exempel, bör de få göra det. Chansen är stor att de kommer att arbeta hårdare och snabbare som ett sätt att tacka sin arbetsgivare för att denne lyssnar och låter dem anpassa arbetet efter sitt privatliv.

På samma sätt bör arbetsgivare ge anställda som inte känner sig bekväma med att komma till kontoret friheten att arbeta hemifrån eller lugna deras oro genom att se till att kontorslokalerna hålls så COVID-säkra som möjligt.

Sammanfattning

Så där har du det: fem viktiga sätt att se till att personalen arbetar så produktivt som möjligt när de återvänder till arbetsplatsen.

I grund och botten handlar det om att se till att de känner sig bekväma. Om de inte gör det och oroar sig för den risk som återgången till arbetet kan innebära för deras familj eller vänner, kommer de inte att kunna fokusera på sina arbetsuppgifter. Det innebär att deras produktivitet kommer att påverkas negativt.

Genom att införa en öppen och ärlig kommunikation mellan medarbetarna kommer personalen snart att känna sig mycket mer motiverade att göra sitt bästa, så att alla tankar på coronaviruset kan lämnas utanför kontorsdörren.

