Fördelarna med att integrera ett arbetsoperativsystem i ditt teams arbetsflöde

Vad är det första du tänker på när du hör orden ”operativsystem för arbete”?

Är det den senaste versionen av Apples ramverk för din iPad eller Mac Pro? Det nästa stora som Windows håller på att ta fram?

Även om det är operativsystem är de inte nödvändigtvis arbetsoperativsystem. Och även om ett vanligt operativsystem och ett arbetsoperativsystem har likheter, är de inte samma sak.

Vad är ett operativsystem för distansarbete?

Ett operativsystem för distansarbete är en mjukvaruplattform som ger din organisation och ditt team rätt teknisk infrastruktur för att driva projekt smidigt, fatta snabba beslut och kommunicera effektivt. Det innehåller vanligtvis funktioner för rapportering, kommentarer och fildelning för att underlätta effektiv projektledning.

Låter ganska praktiskt, eller hur?

I den här artikeln lär du dig grunderna i vad ett operativsystem för distansarbete är, varför du behöver ett och hur det hjälper en organisation. Vi lyfter också fram det bästa operativsystemet för distansarbete som finns idag, så att du kan komma igång direkt.

Låt oss sätta igång!

Vad är ett operativsystem i enkla ord?

Operativsystemet (OS) på en enhet (t.ex. en Windows- eller Mac-dator, mobil enhet eller surfplatta) gör det möjligt för användare att interagera med enheten. Det hanterar och utför alla grundläggande funktioner på enheten åt dig.

Ett operativsystem för distansarbete är däremot något annat.

Om du vill veta mer om ett vanligt operativsystem, till exempel de fem huvudfunktionerna i ett operativsystem eller vilka fyra typer av operativsystem som finns, hoppa till det här avsnittet.

Vad är ett operativsystem för distansarbete?

Ett operativsystem för distansarbete är en mjukvaruplattform som hjälper team att planera, utföra och följa upp sitt arbete.

Det fungerar som en digital arbetsplats för en organisation, där du kan hantera uppgifter, skapa anpassade arbetsflöden och dela filer för att hålla koll på dina projekt och processer. De flesta omfattande operativsystem för arbete är en kombination av de fyra typerna som vi nämnde ovan.

Ganska annorlunda jämfört med ditt vanliga operativsystem, som Mac OS X, eller hur?

Det liknar dock Mac OS i den meningen att du inte kan köra några spel på det.

Usch.

Vi vet vad du tänker:

Spåra uppgifter, kommunicera med teammedlemmar, granska arbetsflöden... Jag har redan appar för alla dessa saker. Varför behöver jag fortfarande ett operativsystem för distansarbete?

Vi förstår.

Dagens arbetsplatser är fyllda med programvara som är avsedd att "revolutionera" vårt sätt att arbeta.

Men vad händer om dessa appar, som är avsedda att snabba upp arbetet, i själva verket bromsar dig?

(Oroa dig inte, vi ska inte ge oss in i någon konspirationsteori.)

Här är vad vi menar...

Låt oss säga att en anställd har följande arbetsuppgifter:

Skicka e-post

Utarbeta ett internt förslag

Skapa ett arbetsflöde för ett nytt projekt

Om ditt företag använder olika appar för alla tre aktiviteterna innebär det tre gånger så mycket tid för att växla mellan fönster, logga in, hantera fördröjningar osv.

I så fall hoppas vi bara att dina enheter kan... öh... stå emot din frustration.

Eftersom skärmskydd inte kan skydda din Mac eller Android-enhet från basebollträn.

Ett operativsystem för distansarbete, å andra sidan, samlar flera affärsfunktioner under ett och samma tak.

Eftersom det enkelt kan anpassas till förändrade behov behöver du inte registrera dig för nya tjänster varje gång ditt företag behöver något annat.

Enkelt uttryckt:

Ett operativsystem för distansarbete är en heltäckande lösning som är bättre än en app avsedd för specifika uppgifter.

Vem är ett operativsystem för distansarbete avsett för?

Nästan alla företag eller projektteam som letar efter en enhetlig plattform för alla sina projektbehov kan dra nytta av att använda ett operativsystem för distansarbete. Men för att vara helt säker, här är en praktisk checklista som hjälper dig att hitta svaret:

Har ditt företag flera olika vertikala enheter som måste samarbeta för att uppnå gemensamma mål?

Vill du få snabbare tillgång till information?

Vill du att hela organisationen (oavsett teamstorlek) ska samordna sitt arbete på en enda plattform istället för att arbeta i silos?

Vill du att alla dina vertikala marknader ska följa en standardiserad affärsmetod som Agile eller Scrum

Om ditt svar på de flesta av dessa frågor är ja eller till och med kanske, behöver du definitivt ett operativsystem för distansarbete. Om inte, kanske du inte behöver ett och det bara är ytterligare ett program som du kan klara dig utan.

Du bör ju bara investera i verktyg som du verkligen behöver.

Kom ihåg att den nya 75-tums 4K-TV:n ser superlockande ut tills du inser att du istället brukar sitta och binge-titta på Netflix-serier på din bärbara dator klockan 3 på natten!

Om du använder agila metoder som Scrum eller Kanban kan du läsa dessa artiklar för att lära dig hur rätt plattform kan hjälpa dig:

Men det är inte den enda anledningen till att en organisation bör byta till ett operativsystem för distansarbete.

Den viktigaste anledningen till att skaffa ett operativsystem för distansarbete ligger precis framför oss: distansarbete !

Med COVID-19-pandemin som har gjort hemarbete till den nya normen har stora teknikföretag som Twitter och Facebook redan tillåtit de flesta av sina anställda att arbeta hemifrån på obestämd tid.

Och hur tror du att de hanterar sin distansverksamhet?

Med ett operativsystem för distansarbete!

Det går ju trots allt inte att förlita sig på telefonsamtal för projekt samarbete på distans:

Vill du veta hur rätt operativsystem för distansarbete kan möta sådana utmaningar?

Vilket operativsystem för distansarbete bör du använda?

En väl utformad operativsystemplattform för distansarbete kan påskynda dina projekt och hjälpa ditt team att enkelt nå nya höjder. Och om du letar efter ett operativsystem för distansarbete som täcker allt du behöver, behöver du inte leta längre än ClickUp!

Vad är ClickUp?

ClickUp är världens högst rankade operativsystem för distansarbete och används av mycket produktiva team, från nystartade företag till stora produktutvecklingsföretag.

När det gäller krav på operativsystem för distansarbete är ClickUp det ultimata allroundsystemet!

Det kommer inte bara att stödja ditt team i Agile- och Scrum-projekt, utan också hantera flera interna funktioner som dokumentlagring, produktivitetshantering och mycket mer!

ClickUp är det perfekta operativsystemet för distansarbete, med flera samarbetsfunktioner som löser alla utmaningar för virtuella team. Och vi älskar alla våra virtuella team!

När det gäller plattformskompatibilitet erbjuder ClickUp-operativsystemet för distansarbete flera alternativ, till exempel:

En desktop-app för Windows, macOS och Linux

En iOS-app (iPhone och iPad) och Android-app

En webbapp för webbläsarna Chrome, Firefox, Edge och Safari

Ett Chrome-tillägg för enkel produktivitetshantering

Oavsett vilket operativsystem din dator eller mobila enhet har stöd för kan ClickUp hantera det.

Du kan till och med använda ClickUp med Google Assistant och Amazon Alexa!

Röststyrning + smartare AI, inbyggt. Förbättra ClickUp med ClickUp Brain MAX för att välja den bästa modellen för hastighet, nyansering eller djup – och kombinera det med Talk to Text så att alla kan diktera uppdateringar som omedelbart blir uppgifter, kommentarer eller dokument utan att behöva lämna flödet.

Snacka om maximal kompatibilitet!

Varför ska mitt team använda ett operativsystem för distansarbete?

Ett operativsystem för distansarbete tillför värde till ditt företag på fyra unika sätt:

Här är en detaljerad beskrivning av varje funktion och hur ClickUp kan hjälpa dig:

Funktion 1: Underlättar effektiv kommunikation inom hela företaget

För mycket eller för lite information är ett välkänt problem på den moderna arbetsplatsen.

Teammedlemmarna tappar antingen fokus i en spiral av onödiga möten eller fortsätter att arbeta i informationssilos.

Ett operativsystem för distansarbete är mycket effektivt för att undvika sådana kommunikationsproblem, eftersom det underlättar kontextuell kommunikation. Varje meddelande eller fil visas i den relevanta kanalen för det projekt eller team som den tillhör, vilket hjälper teammedlemmarna att samarbeta i realtid.

På så sätt missar ingen viktiga meddelanden, vare sig det gäller kunduppdateringar eller Happy Hour på fredagar!

En av de största utmaningarna i affärslivet är tydlig och transparent projektkommunikation. Och om du arbetar i ett distansarbete kan dålig kommunikation leda till missade deadlines, dåliga produkter och konflikter inom teamet.

Men inte om du använder ClickUp!

Håll konversationerna tillgängliga med uppgiftsspecifika kommentarssektioner i ClickUps operativsystem för distansarbete.

Använd den för att:

Ha samtal i realtid om specifika uppgifter, aktiviteter eller uppdrag

Tagga teammedlemmar för viktiga meddelanden

Dela dokument, filer och detaljerade instruktioner för snabb samverkan

Tilldela kommentarer till en specifik teammedlem så att de aldrig hamnar utanför deras radar.

Men var kan man ha samtal som inte är relaterade till arbetet?

Bra fråga!

Att arbeta på distans är ingen ursäkt för att sluta småprata vid kaffemaskinen.

Det är därför ClickUp skapar utrymme för kontorssnack med funktionen Chat view!

Du kan använda det för att brainstorma om produkter, sprints, dela kod eller prata oavbrutet om din nya favorit-tv-serie.

Vi förstår, du gillar Schitt’s Creek.

Du har redan nämnt det tusen gånger.

Glöm dessutom e-post och Slack – med mobil- och datorapplikationen ClickUp har samarbete aldrig varit enklare.

Funktion nr 2: Anpassningsbara arbetsflöden

Du skulle väl inte beställa samma pizza till alla dina anställda, eller hur?

Jag menar, om du gillar ananas på pizza, så är det okej, men tvinga inte alla andra att delta i den travestin också...

På samma sätt, varför använda samma arbetsflöde för alla dina projekt?

En typisk dag i en HR-anställds liv kan börja med urval av kandidater och sluta med introduktion av nya medarbetare. Din mjukvaruutvecklare kommer dock att behöva ett helt annat arbetsflöde.

Lyckligtvis behöver du inte dyra anpassade arbetsflödesappar för detta.

Ett operativsystem för distansarbete skapar utrymme för alla!

Det gör att du kan skapa anpassade sökvägar efter ditt projekts eller teams behov.

På så sätt kan du ha ett arbetsflöde för dina mjukvaruprojekt och ett helt annat för din försäljningsverksamhet, allt på samma plattform.

Anpassningsbara arbetsflöden är viktiga för alla team, men särskilt för distansarbetande team.

Varför?

Eftersom du inte längre har fördelen av att arbeta tillsammans på samma plats behöver du anpassningsbara arbetsflöden för att hantera dina unika avdelningskrav. På så sätt kan du enkelt ta dig igenom dina processer med minimal svårighet.

Lyckligtvis kan du med ett operativsystem för distansarbete som ClickUp skapa arbetsflöden för alla team, projekt eller vertikala marknader med anpassade statusar.

Det bästa med det hela?

Administratörer eller chefer kan följa uppgiftsförloppet med en enda blick på uppgiftens status!

Funktion nr 3: Teamhantering

När det gäller teamledning finns det något du inte vill säga under 2021:

Den moderna arbetsplatsen handlar om autonomi.

Och ett operativsystem för distansarbete garanterar just det!

Chefer kan hantera dagliga problem med hjälp av data om:

Tid som anställda lägger på att slutföra uppgifter

Arbete fördelat till varje teammedlem

Potentiella hinder för uppgiften

Detta gör att du kan förutse utmaningar innan de uppstår och brainstorma sätt att hantera dem innan de blir ett problem. Naturligtvis är dessa data viktiga för virtuella team, eftersom du inte kan förlita dig på dagliga avstämningar för att se vad alla håller på med.

Eftersom den mesta informationen är lättillgänglig kan chefer eller administratörer dessutom använda den för att få exakta insikter om medarbetarnas produktivitet.

ClickUps lösning nr 1: Arbetsbelastningsvy

Om du vill leda ditt team på ett effektivt sätt måste du se till att teammedlemmarna bara arbetar med så många uppgifter som de kan hantera. Detta är särskilt viktigt för distansarbetande team, eftersom du inte kan ha oändliga möten för att fördela arbetet och se till att alla har en rimlig arbetsbelastning.

För att göra det har ClickUp skapat Workload view för att förstå ditt teams kapacitet – vilket gör det till det perfekta operativsystemet för distansarbete för resurshantering!

Den ger dig visuell och korrekt information om teammedlemmarnas:

Öppettider : den tid de är tillgängliga

Uppgifter : antalet uppgifter de kan utföra per dag

Poäng: använd ett poängsystem för att förstå deras kapacitet

Kombinera detta med ClickUps dashboards och Pulse-funktioner för att få extra tydlighet över ditt teams arbetsbelastning och prestanda.

ClickUps lösning nr 2: Profiler

Om du är teamledare behöver du alltid detaljerad information om vad varje teammedlem arbetar med. Det hjälper dig att avgöra om de har rätt arbetsuppgifter och om de har tillräckligt med arbete.

Detta blir dubbelt viktigt för chefer som arbetar på distans, eftersom du inte längre kan gå fram till en medarbetares skrivbord och fråga vad de håller på med!

Om du letar efter ett operativsystem för distansarbete som kan fördjupa sig i varje teammedlems uppgifter kan du lyckligtvis använda ClickUps Profiler-funktion.

Öppna bara en teammedlems profil i verktyget så får du reda på:

Vilka uppgifter de har slutfört

Vad de arbetar med just nu

Vad de planerar att arbeta med

Funktion nr 4: Processautomatisering

Är du för repetitiva, monotona uppgifter?

Operativsystem för distansarbete: ja, ja, ja!

Ett operativsystem för distansarbete kan ta över rutinuppgifter som uppgiftsschemaläggning, datainmatning och allt annat som inte kräver mänsklig inblandning. Detta eliminerar inte bara mänskliga fel, utan frigör också resurser för aktiviteter som verkligen betyder något.

De flesta operativsystem för arbete har förinställda automatiseringsinställningar, men ett riktigt bra operativsystem för distansarbete, som ClickUp, låter dig också skapa din egen process automatisering.

ClickUps lösning: över 50 automatiserade uppgifter

Chansen är stor att du är mycket beroende av programvara för att hantera dina projekt. Detta förstärks om du är en del av ett virtuellt team.

Och det är bra.

Till skillnad från människor kan programvara automatisera saker och ting för dig och göra ditt liv så mycket enklare.

Med ett operativsystem för distansarbete som ClickUp kan du automatisera över 50 repetitiva uppgifter genom att definiera detaljerade instruktioner (utlösare och åtgärder) för den specifika uppgiften.

Sedan är det bara att luta dig tillbaka, ta en kopp kaffe och njuta av ClickUp-magin!

Några av de operativsystem för distansarbete som du kan välja mellan är:

Markera en uppgift som högprioriterad när förfallodagen närmar sig

Skapa nya deluppgifter efter att ha tilldelat dem till en teammedlem

Lägg upp en kommentar när uppgiftens status ändras

Det finns också en mängd automatiseringar med externa applikationer som Bugsnag, GitHub och Calendly.

Klicka här för att lära dig mer om ClickUps automatiseringshandbok.

ClickUp skulle inte vara det enda verktyget du behöver om det bara hade dessa fyra operativsystem för distansarbete, eller hur?

Och det är därför vår funktionslista inte slutar där.

Här är en kort lista över vad du får med detta operativsystem för distansarbete:

Mind Maps : skapa fria Mind Maps för planering och organisation

Inbox : skapa dina egna påminnelser i en förenklad arbetszon, bara för dig

Prioriteringar : hjälp teammedlemmarna att utföra de viktigaste uppgifterna först

Mål : dela upp dina sprintmål i mindre, mer tillgängliga delmål

Anteckningsblock: skriv ner idéer eller detaljerade instruktioner med anteckningsblocket på din instrumentpanel.

Få tillgång till dessa och många andra nya funktioner i den senaste versionen av ClickUps desktop-app, webbapp och mobilapp för din iOS- eller Android-enhet.

Vanliga frågor om operativsystem

Vilka är de fem huvudfunktionerna hos ett operativsystem?

Här är de fem huvudfunktionerna hos ett operativsystem:

Hantera filsystemet och olika resurser på en dator, såsom tangentbord, skärm, mus etc.

Tillhandahåller ett användargränssnitt för bättre funktionell tillgänglighet

Tilldela och hantera CPU-minnet medan du kör applikationer

Support och felkorrigering

Kontrollera datorns hårdvara och drivrutiner

Vilka är de fyra typerna av operativsystem?

Det finns i stort sett fyra typer av operativsystem:

Batchoperativsystem : bearbetar liknande uppgifter/program som en enda batch.

Time Sharing OS : gör det möjligt för flera personer att använda systemet samtidigt.

Distribuerat operativsystem : omfattar en grupp sammankopplade system som fungerar tillsammans.

Realtidsoperativsystem: bearbetar uppgifter eller data vid en specifik tidpunkt

Eftersom företag alltid måste svara på nya kundförfrågningar och klagomål, justerar de ständigt dessa operativsystem.

Det är en av anledningarna till att de släpper så många uppdateringar: för att säkerställa att du inte använder en äldre version av det operativsystem som stöds.

(Ibland är de lite för påträngande med sina oändliga uppdateringar, men det är väl för det bästa, eller hur?)

Slutsats

Att använda ett arbets-OS är det snabbaste sättet att öka teamets flexibilitet och förbereda dem för eventuella utmaningar. Och om du har ett distansarbete är det viktigt att ha ett operativsystem för distansarbete som samordnar alla dina projektaktiviteter online.

Men med hundratals operativsystem för distansarbete att välja mellan, vilket verktyg ska du satsa på?

Enkelt: ClickUp!

När det gäller maximal funktionalitet och kompatibilitet för operativsystem för distansarbete är ClickUp verkligen mästaren på området. Från distanssamarbete till prestationsspårning har ClickUp allt du behöver.

Registrera dig för ClickUp idag och upplev magin med det ultimata operativsystemet för distansarbete!