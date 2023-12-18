Hur man skriver effektiva SMART-mål 2025 (med exempel!)

”Jag kanske ska titta på ett avsnitt till.””Jag börjar jobba på det imorgon.””Jag kan lika gärna ge upp. Jag kommer aldrig att bli bättre.”

Om du någonsin har sagt något av detta till dig själv, vet du hur svårt det kan vara att uppnå mål.

Du kanske blir distraherad av Netflix eller demotiverad eftersom ditt mål att få magmuskler genom att skratta i timmar visade sig vara orealistiskt. 😢

Lyckligtvis kan du använda ett ramverk för målsättning som SMART-mål för att sätta upp effektiva mål och hålla motivationen uppe.

Men vad står SMART-mål för, och hur kan du använda dem för att nå framgång?

Oroa dig inte!

I den här artikeln undersöker vi vad SMART-mål är, hur man formulerar dem, några exempel och det bästa verktyget för målsättning som hjälper dig att uppnå dina mål. Vi går också igenom de viktigaste fördelarna med SMART-mål.

Klara, färdiga, mål!

Vad är ett SMART-mål?

Om du tror att ett SMART-mål bara är ett super smart mål som någon har kommit på, har du inte helt fel.

SMART-mål hjälper dig att sätta upp realistiska, väl genomtänkta mål. Akronymen SMART definierar en uppsättning kriterier som gör det möjligt för team och individer att hålla sig till verkligheten, bokstavligen.

SMART står för mål som är:

Om du någonsin har arbetat mot ett vagt mål utan någon möjlighet att följa upp framstegen, behöver du sätta upp SMART-mål. Oavsett om det gäller personliga eller professionella mål kan SMART-kriterierna hjälpa dig att skapa ett realistiskt mål, fastställa en tydlig tidsplan och identifiera eventuella missade mål.

Hur man skriver ett SMART-mål

Kom ihåg att ett SMART-mål står för specifika, mätbara, attainbara, relevanta och tidsbundna mål. För att skriva SMART-mål måste du arbeta igenom alla fem elementen för att skapa spårbara, tydliga mål.

Låt oss nu gå igenom varje steg i SMART-målramverket:

1. Specifika

För att undvika att sätta upp ett allmänt mål måste du skapa en specifik handlingsplan.

Allt du behöver göra är att svara på de vanliga frågorna som börjar på "w":

Vad: ge en detaljerad beskrivning av exakt vad du vill uppnå

Vem: Gör en lista över de personer som behöver vara delaktiga i ditt mål. Detta är avgörande om du arbetar mot ett Gör en lista över de personer som behöver vara delaktiga i ditt mål. Detta är avgörande om du arbetar mot ett prestationsmål för teamet.

När: välj startdatum och slutdatum för ditt uppsatta mål

Var: om tillämpligt måste du välja en plats för ditt mål

Varför: definiera din anledning till att du vill uppnå just detta mål. Du bör få insikt i hur ditt mål stämmer överens med var du vill befinna dig i framtiden.

Vilka: bestäm vilka utmaningar eller krav som kommer att påverka målets framsteg för att veta om du har satt upp ett uppnåeligt mål. Om ditt mål till exempel är att bestäm vilka utmaningar eller krav som kommer att påverka målets framsteg för att veta om du har satt upp ett uppnåeligt mål. Om ditt mål till exempel är att lansera en ny webbplats , men du inte har någon erfarenhet av webbutveckling, kommer du troligen att stöta på vissa hinder.

Exempel på specifikt mål: Öka organisk trafik till din webbplats med 10 %.

2. Mätbara

Nästa steg är att bestämma hur du ska mäta framstegen mot ditt mål.

När du definierar dessa mått blir ditt mål mer konkret eftersom du tydligt kan se hur nära du är att uppnå dem.

Om du har satt upp ett långsiktigt mål kan du dessutom motivera dig själv genom att sätta upp delmål.

Vad är milstolpar?

Milstolpar är de viktigaste prestationerna längs din måls tidslinje. Om ditt mål till exempel är att lansera en shoppingwebbplats kan skapandet av användargränssnittet vara en milstolpe.

Att fira dina milstolpar kan hjälpa dig att hålla motivationen uppe för att uppnå ännu fler mål! 🥳

Exempel på mätbart mål: Kontrollera analyserna varje månad för att öka den organiska trafiken till din webbplats med 10 % vid slutet av första kvartalet.

3. Uppnåeligt

Nu måste du avgöra hur uppnåeligt ditt mål är.

Att sätta upp ett mycket utmanande mål (som ett stretchmål ) kan hjälpa dig att prestera ännu bättre, men det kan också demotivera dig om du inte lyckas uppnå det.

Istället bör du tänka på nya färdigheter, attitydförändringar, programvara för målsättning, utrustning, kurser etc. som du behöver för att nå ditt mål.

Om du upptäcker att du saknar en viss kompetens eller certifiering måste du bestämma hur du ska skaffa dig den.

Men kom ihåg att tänka på dina ekonomiska och tidsmässiga begränsningar!

Exempel på ett uppnåeligt mål: För att utöka din onlineverksamhet behöver du troligen anställa webbutvecklare. Men du måste också bestämma om du har råd att betala dessa utvecklare. 💰

4. Relevant

Att sätta relevanta mål hjälper dig att säkerställa att du sätter upp ett bra mål som faktiskt är meningsfullt för din framtid.

Om du sätter upp SMART-mål som inte stämmer överens med din karriärutveckling eller dina långsiktiga personliga mål kommer du förmodligen att känna dig ganska "meh" när du når dem.

Om du till exempel ser dig själv driva en egen onlinebutik inom de närmaste månaderna, bör du sätta upp mål om att gå kurser i försäljning och marknadsföring.

Men om du istället sätter upp målet att gå kurser i stand-up-komedi under de kommande tre månaderna...

När du har slutfört alla dessa kurser kommer du inte att känna dig närmare ditt slutgiltiga mål.

Relevant målsexempel: Baserat på uppgifterna om att din webbplats organiska trafik ökade med 8 % förra kvartalet är det rimligt att sätta upp ett mål om att öka den organiska trafiken med 10 % detta kvartal.

5. Tidsbegränsat

Mål bör ha en deadline.

Utan en sådan kommer dina mål att sträcka sig i oändlighet och bortom, tillsammans med din uppskjutande!

För att skapa en realistisk tidsplan för en onlineverksamhet måste du till exempel ta hänsyn till följande:

Behöver jag rekrytera teammedlemmar?

Behöver jag hyra en lokal?

Vilka administrativa dokument måste jag lämna in?

Hur lång tid tar det att säkra leverantörer?

Exempel på tidsbestämt mål: Öka den organiska trafiken till din webbplats med 10 % före slutet av första kvartalet.

När du har svarat på dessa frågor vet du hur mycket tid du behöver för att uppnå ditt mål.

Fördelar med att skriva SMART-mål

Här är två fantastiska fördelar med att använda SMART-mål:

1. SMART-mål kan förbättra din personliga utveckling

Ett ramverk för målsättning som SMART-mål hjälper oss psykologiskt.

Innan vi sätter upp ett SMART-mål måste vi förstå våra kärnvärden och se till att det mål vi sätter upp stämmer överens med dessa värden. På så sätt är det mer sannolikt att vi drar nytta av våra mål på lång sikt.

När vi sätter upp en handlingsplan för SMART-mål måste vi dessutom acceptera våra förmågor och sätta upp realistiska förväntningar på oss själva.

Om du till exempel vill bli senior marknadschef måste du se till att du har de certifieringar som krävs, så att du inte hamnar i en situation som denna:

Men när vi väl når framgång känner vi oss mer självsäkra och motiverade att sätta upp och uppnå fler mål!

2. SMART-mål är lätta att arbeta med

SMART-målkriterierna är mycket lätta att förstå, och du behöver inte massor av utbildning eller dyra verktyg för att sätta upp mål för att kunna omsätta dem i praktiken.

Det är därför det är en utmärkt process för målsättning för individer och team av alla storlekar.

Du kan till exempel anpassa dina personliga mål efter projektledningens mål och KPI:er för att hålla koll på framstegen utan att det kostar skjortan.

Låt oss bli smarta!

SMART-ramverket handlar om att skapa en strategisk plan som hjälper dig att fokusera på uppnåbara mål.

Även om SMART-målsystemet kan hjälpa dig att sätta upp praktiska personliga och karriärmål, kan ett verktyg för målsättning som ClickUp göra processen mycket enklare.

Med funktioner som Prioriteringar, Målmappar och massor av integrationer behöver du inte slösa tid på att manuellt dokumentera och spåra mål.

Med funktioner som Prioriteringar, Målmappar och massor av integrationer behöver du inte slösa tid på att manuellt dokumentera och spåra mål.