100 exempel på kärnvärden för team som hjälper dig att bygga en stark företagskultur

Vad värdesätter du som företag?

Det här är en fråga som många företagare brottas med. Det kan vara svårt att komma fram till en lista med kärnvärden som representerar din organisation på ett korrekt sätt, men det är viktigt att få detta rätt.

Dina företagsvärderingar är grunden för din arbetsplatskultur – de ger andra en inblick i vem du är som företag och kan ha en enorm inverkan på dina rekryterings- och anställningsinsatser, medarbetarnas engagemang och din totala framgång.

För att inspirera ditt företag och definiera din arbetskultur presenterar vi här 50 exempel på gemensamma kärnvärden för ditt team och 50 exempel på kärnvärden från framgångsrika företag inom olika branscher. Oavsett om du just har startat eller har varit i branschen i flera år kommer dessa 100 exempel att ge dig inspiration för att avgöra vad som är viktigt för dig och ditt team!

Hur företagets kärnvärden kan hjälpa ditt team

Enkelt uttryckt är kärnvärden din organisations kollektiva och grundläggande övertygelser, vision, mission, personliga och arbetsmässiga etik samt grundläggande principer.

Det är ditt företags personlighet, organisationens DNA, anledningen till att ditt företag finns och den ledstjärna som kontinuerligt guidar ditt företag mot din mission och vision. Och för att föra ditt företag framåt i rätt riktning måste team från olika avdelningar samarbeta, tro på samma värderingar och tillämpa dem konsekvent i arbetet.

Om du undrar varför detta är viktigt, här är några skäl:

Prestanda : Team känner sig motiverade att prestera sitt bästa när kärnvärdena stämmer överens med företagets strategi och mål.

Talangrekrytering : Din organisationskultur kan hjälpa potentiella anställda att avgöra om ditt företag matchar deras personliga kärnvärden, prioriteringar och mål när de söker en ny tjänst.

Konkurrenskraft : Att veta vad företaget står för gör dig mer konkurrenskraftig på marknaden och som arbetsgivare.

Affärsbeslut: Att känna till företagets kultur kan hjälpa chefer och projektledare att fatta välgrundade beslut och ta smartare, kalkylerade risker.

Kolla in listan nedan för vanliga kärnvärden som du kan välja mellan för att forma ditt team!

50 exempel på kärnvärden för ditt företag

1. Respekt och integritet 2. Kvalitet 3. Innovation 4. Lagarbete 5. Ansvarstagande 6. Öppenhet 7. Samarbete 8. Kontinuerligt lärande 9. Positivitet 10. Lojalitet 11. Empati 12. Inkludering 13. Kreativitet 14. Passion 15. Ärlighet 16. Mångfald 17. Anpassningsförmåga 18. Flexibilitet 19. Öppenhet 20. Kommunikation 21. Respekt för individualitet 22. Punktlighet 23. Glädje 24. Tacksamhet 25. Professionalism

26. Proaktivitet 27. Problemlösning 28. Självförbättring 29. Strävan efter excellens 30. Objektivitet 31. Positiv attityd 32. Ambition 33. Servicekvalitet 34. Excellens 35. Pålitlighet 36. Att hålla sina löften 37. Tillväxtmentalitet38. Balans mellan arbete och privatliv39. Fokus på lösningar40. Att gå utöver det vanliga41. Respekt för integritet42. Att lyssna på kunderna43. Att söka tillväxtmöjligheter44. Resursstarkhet45. Självmedvetenhet46. Samarbete47. Lagarbete48. Vilja att lära49. Att utveckla professionella nätverk50. Att bli expert inom sitt område

Exempel på företagets kärnvärden

En kärnvärdesförklaring är en deklaration av de principer som styr hur ett företag fungerar och agerar.

Våra kärnvärden är inte bara ord på papper; de formar vår kultur och definierar vilka vi är som team. 📌 Exempel:

På ClickUp är vi fast beslutna att upprätthålla följande kärnvärden:

Innovation: Vi tror på att ständigt tänja på gränserna och utforska nya idéer för att kunna erbjuda våra kunder banbrytande tekniska lösningar som överträffar deras förväntningar. Integritet: Vi värdesätter ärlighet, öppenhet och etiskt beteende i alla aspekter av vår verksamhet, från våra interaktioner med kunder till våra interna beslutsprocesser. Samarbete: Vi tror att teamwork och samarbete är avgörande för att uppnå våra mål och skapa en positiv arbetsmiljö där alla känner sig uppskattade och stödda. Kontinuerlig förbättring: Vi strävar efter att kontinuerligt lära oss och förbättra våra färdigheter och processer för att kunna erbjuda våra kunder de bästa möjliga lösningarna och tjänsterna. Kundfokus: Vi prioriterar våra kunders behov och tillfredsställelse framför allt annat och strävar efter att erbjuda personlig och exceptionell service som överträffar deras förväntningar.

Vi tror att vi genom att konsekvent förkroppsliga dessa värden i vårt arbete kan uppnå vår mission att bli en ledande leverantör av tekniklösningar och samtidigt ha en positiv inverkan på våra kunder, anställda och samhället i stort.

Använd denna mall för kärnvärden för att utforma ditt företags kärnvärden:

På [Företagsnamn] är vi fast beslutna att upprätthålla följande kärnvärden:

[Beskrivning eller förklaring av varför detta värde är viktigt för vårt företag]

[Beskrivning eller förklaring av varför detta värde är viktigt för vårt företag]

[Beskrivning eller förklaring av varför detta värde är viktigt för vårt företag]

[Beskrivning eller förklaring av varför detta värde är viktigt för vårt företag]

[Beskrivning eller förklaring av varför detta värde är viktigt för vårt företag]

Vi tror att vi genom att konsekvent förkroppsliga dessa värden i vårt arbete kan uppnå vår mission och erbjuda den bästa möjliga upplevelsen för våra kunder, anställda och intressenter.

⭐ Utvalda mallar Definiera, dokumentera och dela med dig av vad som gör ditt team unikt med ClickUps mall för företagskultur – din guide för att bygga en stark, värderingsdriven arbetsplats. Få en gratis mall Skapa en blomstrande företagskultur som stärker ditt team och driver resultaten framåt.

💡 Proffstips: Gör det enkelt för teammedlemmarna att hitta företagets kärnvärden med ClickUps mall för företagskultur!

Ladda ner denna mall Använd ClickUps mall för företagsvärderingar för att visualisera och samordna ditt team kring det som är viktigast.

50 av de mest inspirerande exemplen på kärnvärden för ditt team

Nu är det dags att utforska några av de bästa och vanligaste kärnvärdena som har format några av dagens mest framgångsrika företag. Här är 50 företag och deras viktigaste värden!

Kärnvärden:

Leverera den bästa kundupplevelsen

Vi är kundfokuserade och skapar utrymme för öppen kommunikation och feedback, och ger oss själva möjlighet att lösa problem och säga ja, med kundens intressen i åtanke. Detta värde gäller även internt när vi arbetar tvärfunktionellt med andra team!

Väx med 1 % varje dag

Vi stöder våra medarbetares professionella utveckling och tror på framsteg mot perfektion. Vi håller oss tillbaka genom att försöka göra allt perfekt när den snabbaste tillväxten är stegvis, och vi är inte rädda för att misslyckas lätt, så länge vi lär oss och inte upprepar samma misstag.

Ha kul, hitta glädje och var dig själv

Personliga kärnvärden och välbefinnande är viktigt för oss, och stora mål kräver hårt arbete, men tiden är för dyrbar för att inte ha roligt längs vägen. Vi främjar en rolig företagskultur genom teambuilding, uppmuntrar vår personal att sträva efter storhet, öppenhet och respekt, och skapar en trygg miljö där man kan visa sig och vara sårbar, modig, våga verkligen, hålla med, vara oense, skratta, gråta, experimentera och leka.

via ClickUp

Arbeta hårt och ta ansvar

Vi tycker om vårt arbete, tänker kreativt för att lösa problem, ser frukterna av vårt arbete och tar gemensamt ansvar för beslut, frågor och resultat.

Normalt är fan så jävla skit

Vi strävar efter att bygga en organisation som uppmuntrar frihet och ansvar. Och även om alla har mål att uppnå, uppmuntrar vi våra medarbetare att ha kreativ frihet att själva bestämma hur de ska uppnå dessa mål på ett sätt som känns rätt för dem.

Betala tillbaka med slumpmässiga vänliga handlingar

Vi skapar och upprätthåller en trygg och stödjande kultur och hjälper till när vi kan. Vi uppmuntrar våra medarbetare att hålla kontakt med sina kollegor och hålla koll på hur de mår, inte bara professionellt utan också personligt, vilket skapar öppna och ärliga relationer mellan kollegor.

Kärnvärden:

Främja empati

Uppmuntrar ledare och representanter att vara empatiska och artiga mot varandra och sina kunder.

Accelerera hantverket

Visa integritet och ta ansvar för alla handlingar

Stöd mångfald på arbetsplatsen

Främja harmoni, erbjud lika möjligheter och praktisera inkludering genom interna program.

Kolla in de bästa Slack-integrationerna!

Kärnvärden:

Tillgänglighet

Vi tror på att ge konsumenter, småföretag och andra organisationer tillgång till hårdvara, mjukvara, tjänster och teknik som behövs för att uppnå deras mål.

Stöd utbildning

Utbildning ger alla fler möjligheter att förverkliga sin potential. Därför är vi engagerade i att ge människor från alla bakgrunder möjlighet att lära sig genom partnerskap i över 100 länder.

Inkludering, raslig jämlikhet och rättvisa

Som global ledare erkänner Apple sitt ansvar att bidra till att främja jämlikhet och bekämpa orättvisor över hela världen.

Kärnvärden:

Äkta

Vi är uppriktiga, pålitliga och trovärdiga.

Innovativ

Vi är mycket kreativa och strävar alltid efter att koppla nya idéer till affärsverkligheten.

Engagerad

Vi är inkluderande, öppna och aktivt engagerade i våra kunder, partners, medarbetare och de samhällen vi tjänar.

Kärnvärden:

Förtroende och omtanke

Skapa förtroende genom att visa integritet, medkänsla, ärlighet och respekt.

Innovation

Behåll ett tillväxtorienterat tankesätt för att skapa stora idéer, samtidigt som du tillför värde och finner glädje i vardagliga interaktioner.

Värdesätta personalen

Prioritera varje medarbetares framgång för att utveckla ledare och produktiva team.

Kärnvärden:

Innovativ

Vi är originella och kreativa i vårt tänkande. För oss är innovation en självklar inställning – en inbyggd önskan att förbättra saker.

Uppriktighet

De bästa relationerna bygger på ömsesidigt förtroende och respekt. Vi vill vara rättvisa och transparenta i allt vi gör. Vi detaljstyr inte, utan litar på att alla gör ett bra jobb.

Lekfull

Vi säger ja till glädje. Vi är ett lekfullt företag och ett lekfullt varumärke. Det har vi alltid varit. Vi tar oss aldrig på för stort allvar.

Kärnvärden:

Imponera på våra kunder

Vi går utöver det vanliga för att betjäna andra med högkvalitativa produkter och gästfrihet som de kan lita på. Vi arbetar hårt för att våra kunder ska lämna oss med ett leende på läpparna.

Allt-i-ett-ägande

Vi har mod. Inget jobb är för litet och ingen utmaning är för stor. Vi är alla med. Vi tänker långsiktigt och optimerar alltid för Lyft som helhet. Vi säger aldrig ”det är inte mitt jobb”.

Var stolt, var ödmjuk

Vi är stolta över vårt arbete, och vad vi än gör, gör vi det bra. Vi utvärderar vårt eget arbete kritiskt, vi är de första att påpeka våra brister och vi driver kontinuerligt på oss själva och andra att förbättras och sätta ribban högre.

Kärnvärden:

Förespråka missionen

Vi är förenade med vårt samhälle för att skapa en värld där alla kan känna sig hemma var som helst.

Omfamna äventyret

Vi drivs av nyfikenhet, optimism och övertygelsen att alla människor kan utvecklas.

Var en cerealentreprenör

Vi är beslutsamma och kreativa när det gäller att förverkliga våra djärva ambitioner.

Kärnvärden:

Ärlighet

När medarbetarna är ärliga återspeglas det automatiskt i vårt arbete.

Laganda och kontinuerligt lärande

Vi tror på Kaizen, ett japanskt koncept där alla i teamet bidrar till kontinuerlig förbättring.

Ödmjukhet

Var öppen för feedback och visa respekt för andra

Vi arbetar för att inspirera och utveckla bevarande och skydd av världens naturresurser som finns i nationalparker genom utbildning, marknadsföring och global medvetenhet i samhället. För att uppnå detta spelar företagskulturen en stor roll. Dessa företagsvärderingar hjälper oss att bli mer inkluderande och bidrar till företagets tillväxt.

Vi arbetar för att inspirera och utveckla bevarande och skydd av världens naturresurser som finns i nationalparker genom utbildning, marknadsföring och global medvetenhet i samhället.

För att uppnå detta spelar företagskulturen en stor roll. Dessa företagsvärderingar hjälper oss att bli mer inkluderande och bidrar till företagets tillväxt.

Kärnvärden:

Varm kultur

Vi tror på att skapa en kultur präglad av värme och tillhörighet, där alla är välkomna.

Ansvarstagande

Vi ger vårt yttersta i allt vi gör och tar ansvar för resultaten.

Var närvarande

Var närvarande, skapa kontakt med öppenhet, värdighet och respekt.

Kärnvärden:

Förtroende

Vi agerar som betrodda rådgivare och förtjänar våra kunders, anställdas och vår utökade familjs förtroende genom transparens, säkerhet, efterlevnad, integritet och prestanda.

Kundens framgång

Vi förnyar och utökar vårt affärserbjudande för att ge alla våra intressenter nya möjligheter att nå ännu större framgång.

Jämlikhet

Att lyssna på olika perspektiv stimulerar innovation, fördjupar relationerna mellan människor och gör oss till ett bättre företag.

Integrera ClickUp med Salesforce!

Kärnvärden:

Kreativt ledarskap

Vi uppmuntrar utveckling och innovation genom forskning och djärva åtgärder.

Passion för framsteg

Vi har ett strikt fokus på excellens och effekt.

Ansvar

Vi uppträder anständigt, moraliskt och hänsynsfullt.

Kärnvärden:

Inkludering

Vi värdesätter mångfald i åsikter och tillvägagångssätt. Vi agerar med äkthet och respekt. Vi skapar rättvisa upplevelser för alla.

Anslutning

Vi bygger förtroendefulla relationer. Vi samarbetar över olika affärsfunktioner. Vi uppmärksammar och firar framsteg.

Drivkraft

Vi gör det som är rätt för Target, vårt team och våra gäster. Vi levererar resultat som betyder något. Vi lär oss kontinuerligt genom att värdesätta framsteg framför perfektion.

Kärnvärden:

Ärlig och produktiv feedback

Det kan vara svårt att ge eller ta emot meningsfull feedback. Men precis som med alla nya vanor blir det lättare med övning. Därför hjälper vi människor att lära sig att ge och ta emot feedback genom coaching och genom att föregå med gott exempel på det beteende vi vill se i hela företaget.

Frihet och ansvar

Vårt mål är att inspirera människor snarare än att styra dem. Vi vill att våra team ska göra det som är bäst för Netflix. Detta skapar i sin tur en känsla av ansvar, ansvarstagande och självdisciplin som driver oss att göra ett fantastiskt arbete.

Människor före processer

Vår människofokuserade strategi gör det möjligt för oss att bygga ett drömlag och vara mer flexibla, kreativa och framgångsrika i allt vi gör.

Kärnvärden:

Datadriven

Vi förlitar oss på data för att fatta våra beslut.

Nyfiken med ett öppet sinne

Vi ser varje dag som en ny möjlighet att lära oss något nytt och använder öppen feedback för att förbättra oss.

Entreprenörsanda

Vi provar nya saker. Vi agerar snabbt.

Kärnvärden:

Autonomi

På HubSpot uppmuntras du att tänka som en grundare och ta ansvar. Vi tror att fantastiska människor ska få förtroendet att göra fantastiskt arbete.

Öppenhet

Det finns ingen inre cirkel på HubSpot. Vi delar information öppet och ofta så att medarbetarna kan fatta beslut och påverka våra kunder.

Flexibilitet

Vi har alltid trott att resultaten är viktigare än var eller när de uppnås. HubSpotters har flexibiliteten att arbeta på distans, ta obegränsad semester och skapa en balans mellan arbete och privatliv som passar deras personliga och professionella mål.

Kärnvärden:

Ödmjukhet

Vi är alla i samma team och arbetar mot samma mål, och alla är öppna för att lära av varandra. Detta skapar en kultur präglad av medkänsla och empati.

Öppenhet

Vi vill höra det goda, det dåliga och det fula så att vi kan fortsätta att förbättras som team. Detta gör vår arbetsplats till en trygg och förtroendefull miljö.

Grit

Vi brinner för vårt arbete och kämpar vidare även i svåra tider. Vi använder våra misslyckanden för att lära oss och växa.

Kärnvärden:

Ta ansvar och låt andra ta ansvar

Vi tror på att stärka människor. Att ge och ta ansvar är sätt att växa och utvecklas som individer. Att lita på varandra och vara positiva och framåtblickande inspirerar alla att bidra till utvecklingen.

Förnya och förbättra

Vi letar ständigt efter nya och bättre vägar framåt. Oavsett vad vi gör idag kan vi göra bättre imorgon. Att hitta lösningar på nästan omöjliga utmaningar är en del av vår framgång och en källa till inspiration för att gå vidare till nästa utmaning.

Led genom att föregå med gott exempel

Vi ser ledarskap som en handling, inte en position. Vi letar efter personliga värderingar före kompetens och erfarenhet. Människor som "lever som de lär" och leder genom att föregå med gott exempel. Det handlar om att vara vårt bästa jag och få fram det bästa i varandra.

Kärnvärden:

Hustle

Våra teammedlemmar letar alltid efter nya sätt att förbättra sig och växa, och de strävar ständigt efter att vara bäst.

Vänlighet

Våra teammedlemmar ser alltid efter varandra och är snabba att erbjuda hjälp när det behövs.

Excellens

Vi strävar efter att uppnå bästa möjliga resultat och arbetar ständigt med att förbättra våra prestationer.

Kärnvärden:

Fokusera på användaren så kommer allt annat att följa

Sedan starten har vi fokuserat på att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Oavsett om vi utformar en ny webbläsare eller gör en ny justering av hemsidans utseende, lägger vi stor vikt vid att säkerställa att de i slutändan tjänar dig, snarare än våra egna interna mål eller resultat.

Det är bäst att göra en sak riktigt, riktigt bra

Med en av världens största forskningsgrupper som uteslutande fokuserar på att lösa sökproblem vet vi vad vi är bra på och hur vi kan bli ännu bättre.

Du kan vara seriös utan kostym

Våra grundare byggde Google kring idén att arbete ska vara utmanande och att utmaningen ska vara rolig. Vi tror att fantastiska, kreativa saker är mer sannolika med rätt företagskultur.

Kärnvärden:

Älska ditt hantverk

Vi bygger för byggare och försöker göra komplexa saker enkla. Vi frågar varför tills vi kommer till kärnan och fokuserar kontinuerligt på att lösa rätt problem, inte bara leverera arbete.

Väx i takt med att du utvecklas

Alla är ett pågående projekt, och vi är här för att hjälpa varandra att växa.

Sätt igång

Att bygga Figma handlar om att ta initiativ, vara modig och staka ut en ny kurs, inte följa en spelplan. Figmates bygger framtidens design genom att ta sig an stora, skrämmande och spännande utmaningar som om Figmas framtid hängde på det. För det gör den.

Kärnvärden:

Vi respekterar människor

Vi litar på och respekterar varandra för vilka vi är och vad vi bidrar med. Vi är ansvariga inför varandra och ger alla en röst genom öppen, modig dialog, så att andra känner sig hörda.

Vi stöder våra kunder

Relationer är kärnan i vår verksamhet. Vi strävar efter att vara viktiga för våra kunder genom att leverera exceptionella produkter, tjänster och upplevelser varje dag – och lovar att stödja dem i allt vi gör.

Vi gör det som är rätt

Kunderna väljer oss eftersom de litar på vårt varumärke och våra medarbetare. Vi förtjänar det förtroendet genom att se till att allt vi gör är pålitligt, konsekvent och präglas av högsta integritet.

Kärnvärden:

Ärlighet

Vi är fast beslutna att göra det som är rätt och vara ärliga om det, även när det inte är lätt eller populärt. Detta värde styr våra handlingar och beslut.

Teamwork

När vi arbetar tillsammans skapar vi en miljö präglad av förtroende och respekt som gör att vi kan utmana och sporra varandra att bli bättre.

Innovation

Vi tror att vi måste utvecklas och ständigt hitta nya sätt att göra saker på för att förbli relevanta och framgångsrika.

Ärlighet är vår grundläggande princip och hörnstenen i vår verksamhet. Vi tror att ärlighet gentemot våra kunder, leverantörer och varandra är det enda sättet att bedriva verksamhet på. Vårt team består av passionerade individer som delar samma mål: att vara bäst på det vi gör, vara öppna för nya idéer, ta risker och alltid ha en studerande inställning. Det är det som håller oss fräscha, relevanta och i framkant.

Ärlighet är vår grundläggande princip och hörnstenen i vår verksamhet. Vi tror att ärlighet gentemot våra kunder, leverantörer och varandra är det enda sättet att bedriva verksamhet på.

Vårt team består av passionerade individer som delar samma mål: att vara bäst på det vi gör, vara öppna för nya idéer, ta risker och alltid ha en studerande inställning.

Det är det som håller oss fräscha, relevanta och i framkant.

Kärnvärden:

Osjälvisk drivkraft

Vi sporrar varandra och tar ansvar för varandra för att förverkliga vår vision.

Modigt hjärta

Vi vågar ta oss till nya platser, med vetskapen om att vi har vårt teams stöd.

Nyfikenhet

Vi lär oss att när vi lyssnar på andra odlar vi nyfikenhet och empati som leder till innovation.

Kärnvärden:

Ägarskap

Ledare är ägare. De tänker långsiktigt och offrar inte långsiktiga värden för kortsiktiga resultat. De agerar på hela företagets vägnar, inte bara på sitt eget teams. De säger aldrig ”det är inte mitt jobb”.

Lär dig och var nyfiken

Ledare slutar aldrig att lära sig och strävar alltid efter att förbättra sig. De är nyfikna på nya möjligheter och agerar för att utforska dem.

Uppfinna och förenkla

Ledare förväntar sig och kräver innovation och uppfinningsrikedom från sina team och hittar alltid sätt att förenkla. De är medvetna om omvärlden, letar efter nya idéer överallt och begränsas inte av tanken att ”det inte är uppfunnet här”. När vi gör nya saker accepterar vi att vi kan bli missförstådda under långa perioder.

Kärnvärden:

Ärlighet och öppenhet

Vi har öppenhet i våra relationer med både anställda och kunder, och det skapar förtroende.

Bygg varaktiga relationer med kunderna

Kommunicera effektivt, ta itu med deras bekymmer och erbjuda lösningar för att bygga relationer och skapa lojalitet.

Våra värderingar betonar det som genomsyrar alla våra medarbetare och hur de arbetar både på kontoret och med kunderna. Vi har öppenhet i våra relationer med både medarbetare och kunder, vilket skapar förtroende. Den övergripande kulturen är att vi ska göra skillnad medan vi är här, eftersom livet i det stora hela är ganska kort.

Våra värderingar betonar det som genomsyrar alla våra medarbetare och hur de arbetar både på kontoret och med kunderna. Vi har öppenhet i våra relationer med både medarbetare och kunder, vilket skapar förtroende.

Den övergripande kulturen är att vi ska göra skillnad medan vi är här, eftersom livet i det stora hela är ganska kort.

Kärnvärden:

Förtroende

Det är vad du har här som standard. Säg din mening och var dig själv

Känsla av ägarskap

Vi delar alla önskan att sätta saker i rörelse. Driv de projekt som du finner meningsfulla, för det är inte värt att slösa tid på

Ständiga förändringar

Vi strävar alltid efter att förbättra saker och ting. Förändring är spännande, det behöver inte vara skrämmande.

Kärnvärden:

Ansvar

Står för vårt engagemang för våra medarbetare, kunder, partners och miljön.

Enkelhet

Skapar effektivitet, tydlighet och en klar riktning inom vår organisation och för våra kunder.

Konsekvens

Vi menar vad vi säger. Vi är konsekventa i våra relationer med människor, produkter, priser och alla andra aspekter av vårt dagliga yrkesliv.

Kärnvärden:

Inkludering

Vi har ett flexibelt hybridschema som ger varje anställd möjlighet att skapa sin egen balans mellan arbete och privatliv.

Ödmjukhet

Värdesätt det som alla bidrar med i sin roll och till företaget.

Innovation

Stöd lärande för att möjliggöra innovation och fortsätta växa som en hel organisation.

Vi anordnar månatliga ”lunch and learn”-träffar där vi lyfter fram en annan medarbetare som delar med sig av sina kunskaper till resten av företaget. Vi värdesätter det som alla bidrar med i sina roller och företaget uppmuntrar ödmjukhet och en vilja att fortsätta lära sig och utvecklas. Genom att kombinera vår flexibilitet för att hålla våra teammedlemmar motiverade med en kultur som stöder lärande och utveckling kan vårt företag fortsätta att vara innovativt. Det finns ingen tillväxt utan tillräcklig ödmjukhet för att vara villig att förändras först.

Vi anordnar månatliga ”lunch and learn”-träffar där vi lyfter fram en annan medarbetare som delar med sig av sina kunskaper till resten av företaget. Vi värdesätter det som alla bidrar med i sina roller och företaget uppmuntrar ödmjukhet och en vilja att fortsätta lära sig och utvecklas.

Genom att kombinera vår flexibilitet för att hålla våra teammedlemmar motiverade med en kultur som stöder lärande och utveckling kan vårt företag fortsätta att vara innovativt. Det finns ingen tillväxt utan tillräcklig ödmjukhet för att vara villig att förändras först.

Kärnvärden:

Omsorg om samhället

Genom vårt långvariga Neighborhood Shares-program donerar våra butiker produkter som inte säljs men som fortfarande är drickbara till lokala matåtervinningsorganisationer.

Hållbarhet

Mer än någonsin har hållbarhet varit ett centralt fokus i vårt arbete som din lokala livsmedelsbutik.

Integritet

Vi strävar efter att skapa en miljö som är säker, välkomnande, inkluderande och respektfull för alla medarbetare och kunder.

Kärnvärden:

Värdesätt våra kunders tid

Vi är effektiva och transparenta, vilket skapar äkta, förtroendefulla relationer med våra kunder.

Erbjud genuin hjälp

Vi erbjuder vägar till ekonomisk stabilitet för alla.

Leverera service av hög kvalitet

Vi står bakom vårt åtagande att erbjuda våra kunder finansiella produkter på ett socialt ansvarsfullt sätt.

Våra kärnvärden formar vår identitet som organisation. Vi strävar efter att sätta våra kunder i centrum för allt vi gör, vilket gör det möjligt för oss att bygga ett kultiverat team baserat på genuin hjälp. Slutligen står vi fast vid vår princip om att kundnöjdhet kommer först, sedan vinst, vilket tvingar oss att leverera kvalitativ service vid varje kundkontakt.

Våra kärnvärden formar vår identitet som organisation. Vi strävar efter att sätta våra kunder i centrum för allt vi gör, vilket gör det möjligt för oss att bygga ett kultiverat team baserat på genuin hjälp.

Slutligen står vi fast vid vår princip om att kundnöjdhet kommer först, sedan vinst, vilket tvingar oss att leverera kvalitativ service vid varje kundkontakt.

Kärnvärden:

Integritet

Det första värdet visar klinikens mål att följa höga standarder för etik, professionalism och personligt ansvar så att patienterna litar på vårdcentralen.

Healing

Vi inspirerar till hopp och främjar människors välbefinnande genom att respektera deras emotionella, fysiska och andliga behov.

Respekt

Vi tror på att "visa respekt för att få respekt". Det är därför vi odlar värdet av att behandla alla i en mångfaldig gemenskap med respekt och värdighet. Det inkluderar patienter, kollegor och deras familjer.

Kärnvärden:

Sluta aldrig att vara innovativ

I allt vi gör reagerar vi snabbt och strategiskt och tänker alltid på framtiden – vi är fast beslutna att flytta gränserna för transformation med smarta lösningar som drivs av kundernas behov.

Agera med integritet

Integritet handlar om ärlighet, anständighet och respekt som vi visar varje dag när vi arbetar med varandra, våra kunder, våra partners och samhället i stort.

Stärk våra medarbetare

Vi vill att alla anställda ska veta att Okta tillhör dem och att de har en andel i våra gemensamma framgångar.

Kärnvärden:

Engagemang för kunderna

Vi förväntar oss att vårt team samarbetar med kunderna för att hitta de bästa lösningarna för dem.

Ständigt lärande

Det område vi arbetar inom utvecklas ständigt, och det är avgörande för verksamheten att teamet utvecklas i takt med det.

Mångfald

Vi tror att talang finns hos människor av alla slag.

För att säkerställa att vi erbjuder den allra bästa servicen måste alla i företaget hålla sig uppdaterade om de senaste utvecklingen. Samtidigt hjälper detta också de anställda att utveckla sina egna färdigheter. Dessutom är vi mycket strikta när det gäller vem vi accepterar i vårt företag, oavsett ras, etnicitet, kön, ålder eller funktionshinder. De har anställts för att de är skickliga på det de gör. Om någon inte kan acceptera detta är de inte välkomna i företaget. ”

För att säkerställa att vi erbjuder den allra bästa servicen måste alla i företaget hålla sig uppdaterade om de senaste utvecklingen. Samtidigt hjälper detta också de anställda att utveckla sina egna färdigheter.

Dessutom är vi mycket strikta när det gäller vem vi accepterar i vårt företag, oavsett ras, etnicitet, kön, ålder eller funktionshinder. De har anställts för att de är skickliga på det de gör. Om någon inte kan acceptera detta är de inte välkomna i företaget. ”

Kärnvärden:

Vi är en gemenskap

Vi är engagerade deltagare och ledare inom våra samhällen. Vi arbetar tillsammans för att skapa en fristad där alla uppskattas.

Vi välkomnar förändring

Vi anpassar oss, förbättrar oss och utvecklas i takt med att vi växer, välkomnar feedback och tar oss an varje utmaning med ett öppet sinne och hjärta.

Vi laddar om

Vi anpassar oss, förbättrar oss och utvecklas i takt med att vi växer. Vi välkomnar feedback och tar oss an varje utmaning med ett öppet sinne och hjärta.

Kärnvärden:

Sätt människor i första rummet

Ta hand om dina medarbetare, så tar de hand om kunderna.

Agera med integritet

Vi håller oss till kompromisslösa etiska och juridiska standarder. Detta gäller vår dagliga affärsledning, vår personalpolitik, vår leverantörspolicy, våra miljöprogram och -rutiner samt vårt engagemang för mänskliga rättigheter och socialt ansvar.

Omfamna förändring

Vi strävar efter att ständigt utmana status quo och förutse våra kunders förändrade behov med nya varumärken, nya globala platser och nya gästupplevelser.

Kärnvärden:

Hopp

Vi tror att framgångsrika småföretag och nystartade företag ger människor hopp. De är lysande exempel på vad man kan uppnå med fokus och beslutsamhet.

Empowerment och gemenskap

Vår missionsdrivna podcast ger vår community av entreprenörer möjlighet att blomstra genom att förändra sig själva och sina företag. Denna mission formar kulturen i det lilla teamet bakom podcasten.

Att äga och driva ett företag är svårt. Det kräver expertis inom ditt kärnområde. Det kräver också kreativitet för att hitta lösningar på nya problem varje dag. Våra kärnvärden hopp, gemenskap, empowerment och transformation gör det mycket mer sannolikt att denna framgång uppnås.

Att äga och driva ett företag är svårt. Det kräver expertis inom ditt kärnområde. Det kräver också kreativitet för att hitta lösningar på nya problem varje dag.

Våra kärnvärden hopp, gemenskap, empowerment och transformation gör det mycket mer sannolikt att denna framgång uppnås.

Kärnvärden:

Gör det inte bara. Ta ägandeskap för det

Vi tar ansvar för våra kollegor, våra kunder och vår egen personliga lycka. Vi ger våra anställda möjlighet att vara de experter de är. Om du kan drömma om det och du kan göra det, kommer vi att samarbeta med dig för att förverkliga det.

Talang framför geografi

Vi skulle gärna se dig på något av våra kontor – du kan se dem alla nedan – men du är välkommen att ansluta dig till oss oavsett var du befinner dig. Talang och drivkraft överskrider landsgränser.

Empowerment och utbildning

Oavsett om du är intresserad av att få en fördel inom analys eller arbeta med dina kommunikationsfärdigheter med kunder, vill vi hjälpa dig att lära dig. Det är bara ytterligare ett sätt som vi investerar i våra medarbetare, och det är alltid värt det.

Kärnvärden:

Öppenhet

Att vara transparent innebär att göra relevant information och sammanhang lättillgängligt så att alla kan bli mer effektiva och produktiva.

Lågt ego

Vi litar på varandra att fatta rätt beslut och vi stöttar varandra i strävan efter våra mål. Men vi vet att vi inte är perfekta och att saker inte alltid går enligt plan. Så när det går snett pratar vi om det och lär oss av våra misstag.

Inkludering

Vi erkänner våra olikheter och välkomnar de nya perspektiv som dessa olikheter kan ge, och vi förstår också att alla har fördomar. Istället för att ignorera dem strävar vi efter att lära oss varför de finns och hur vi kan övervinna dem.

Kolla in de bästa Front-integrationerna!

Kärnvärden:

Kundnöjdhet

Vi vill överträffa förväntningarna i varje led, med noggrann uppmärksamhet på detaljer och fokus på kvalitet.

Bevara integriteten

Det innebär att alltid agera på ett etiskt och moraliskt korrekt sätt.

På GoodHire följer vi en lista med kärnvärden som utgör grunden för vår företagskultur. Vi anser att vart och ett av dessa värden fungerar som vägledande principer för att leverera fantastiska upplevelser och främja en verkligt stödjande företagskultur. Sammantaget speglar de vårt engagemang för excellens och vår mission att ha en positiv inverkan på världen.

På GoodHire följer vi en lista med kärnvärden som utgör grunden för vår företagskultur.

Vi anser att vart och ett av dessa värden fungerar som vägledande principer för att leverera fantastiska upplevelser och främja en verkligt stödjande företagskultur.

Sammantaget speglar de vårt engagemang för excellens och vår mission att ha en positiv inverkan på världen.

Kärnvärden:

Stöd en inkluderande kultur

Skapa trygga och respektfulla miljöer så att alla uppmuntras att delta.

Utöka gemenskapen

Bygg strategiska relationer som skapar påverkan över sociala och ekonomiska barriärer.

Överbrygga klyftan

Utvärdera och revidera våra rekryterings- och castingmetoder.

Kärnvärden:

Integritet

Vi agerar med integritet i allt vi gör. Vi är ärliga, transparenta och etiska i våra relationer med andra.

Innovation

Vi letar ständigt efter nya och bättre sätt att göra saker på. Vi uppmuntrar kreativitet och nytänkande.

Inverkan

Vi strävar efter att ha en positiv inverkan i allt vi gör. Vi vill göra skillnad i världen och lämna saker bättre än vi fann dem.

Dessa värden formar vår kultur på flera sätt. För det första styr de vårt beteende och våra beslut. Vi försöker alltid göra det som är rätt och bäst, och vi letar ständigt efter sätt att förbättra oss. För det andra skapar de en positiv och samarbetsinriktad miljö. Vi arbetar tillsammans för att lösa problem och uppnå våra mål. Slutligen inspirerar de oss att göra ett bra arbete. Vi strävar ständigt efter att göra skillnad och ha en positiv inverkan på omvärlden.

Dessa värden formar vår kultur på flera sätt. För det första styr de vårt beteende och våra beslut. Vi försöker alltid göra det som är rätt och bäst, och vi letar ständigt efter sätt att förbättra oss.

För det andra skapar de en positiv och samarbetsinriktad miljö. Vi arbetar tillsammans för att lösa problem och uppnå våra mål.

Slutligen inspirerar de oss att göra ett bra arbete. Vi strävar ständigt efter att göra skillnad och ha en positiv inverkan på världen omkring oss.

Kärnvärden:

Ägarskap

Vi agerar som ägare. Vi behandlar våra kunders verksamhet som vår egen – med uppmärksamhet, omsorg och genom att sätta deras bästa i första rummet.

#BeeBetter

Vi väljer kontinuerligt lärande, att alltid förbättra våra färdigheter och att växa som individer.

Innovvy

Ja, det är ett påhittat ord. Vem säger att vi inte kan göra det? Det visar att vi är innovativa, kreativa, digitalt kunniga och villiga att ta risker.

Kärnvärden:

Öppenhet

Vi tror på att vara öppna och ärliga om avgifter och ansökningsprocesser så att våra kunder inte känner sig vilseledda.

Tillgänglighet

Genom att erbjuda gratis vårdinformation gör vi det också möjligt för äldre att få den hjälp de behöver.

Sekretess

Det är lika viktigt att vi respekterar deras integritet i dessa situationer; varje sökande har en historia som är värd att skydda.

Vår mission bygger på att hjälpa andra, men först och främst att föregå med gott exempel. Som ett marknadsföringsföretag inom hälso- och sjukvårdssektorn är vi stolta över våra vägledande principer om transparens, tillgänglighet och konfidentialitet. Dessa värderingar riktar sig inte bara till kunderna, utan är också en del av vår arbetskultur.

Vår mission bygger på att hjälpa andra, men först och främst att föregå med gott exempel.

Som ett marknadsföringsföretag inom hälso- och sjukvårdssektorn är vi stolta över våra vägledande principer om transparens, tillgänglighet och konfidentialitet.

Dessa värderingar riktar sig inte bara till kunderna, utan är också en del av vår arbetskultur.

Kärnvärden:

Hantverksskicklighet

Hitta mening i det vi gör genom att skapa excellens.

Grit

Uthållighet drivs av beslutsamhet och passion.

Entusiasm

Det som skiljer dig från andra gör oss unika.

Kärnvärden:

Sekretess och säkerhet online

Vi tror på den grundläggande mänskliga rätten till integritet och säkerhet online. Våra anställdas rätt till integritet på arbetsplatsen är också viktig, så att gränserna mellan arbete och privatliv respekteras är ett resultat av våra kärnvärden.

Kundsupport

Vi är ett företag som sätter människor i första rummet och vet vikten av mänskligt stöd, särskilt inom teknikbranschen.

Vi har investerat mycket i vårt kundsupportteam och ser alltid på säkerhet och appuppdateringar ur våra kunders perspektiv, inte bara utifrån vad vi tror att de behöver. Det innebär också att våra anställda och uppdragstagare känner till sitt eget värde som människor.

Vi har investerat mycket i vårt kundsupportteam och ser alltid på säkerhet och appuppdateringar ur våra kunders perspektiv, inte bara utifrån vad vi tror att de behöver.

Det innebär också att våra anställda och uppdragstagare känner till sitt eget värde som människor.

Kärnvärden:

Hitta ett sätt

Vi nöjer oss aldrig, accepterar aldrig resonemang som "det fungerar tillräckligt bra" eller "så har vi alltid gjort". Våra medarbetare agerar, anpassar sig snabbt och kämpar vidare trots hinder tills de uppnår meningsfulla framsteg.

Fokusera klokt

Vi arbetar som ett smidigt och effektivt team, men inser att kvalitet och snabbhet är två sidor av samma mynt – ingen av dem är tillräcklig på egen hand.

Sträva efter excellens

Vi är självständiga personer som strävar efter inflytande, aktivt söker möjligheter att påverka och drivs av att uppnå exceptionella resultat.

Kolla in de bästa Calendly-integrationerna!

Kärnvärden:

Engagemang

Visa lika stort engagemang för att leverera konsekvent högkvalitativt arbete.

Ärlighet

Vi litar på att teamet dokumenterar sitt arbete noggrant och ärligt.

Vårt team arbetar helt på distans och för att detta ska fungera förlitar vi oss på att varje teammedlem tar ansvar för sin egen tidshantering och för att slutföra sitt arbete i tid. Vi accepterar också att misstag kan inträffa, och det är att förvänta sig, men förutsatt att de erkänner när de gör ett misstag gör vi ingen stor sak av det. Viktigast av allt är att vi insisterar på att varje teammedlem behandlas med respekt i alla aspekter av sitt liv. Diskriminering i någon form accepteras helt enkelt inte; inga undantag.

Vårt team arbetar helt på distans och för att detta ska fungera förlitar vi oss på att varje teammedlem tar ansvar för sin egen tidshantering och för att slutföra sitt arbete i tid.

Vi accepterar också att misstag kan inträffa, och det är att förvänta sig, men förutsatt att de erkänner när de gör ett misstag gör vi ingen stor sak av det.

Viktigast av allt är att vi insisterar på att varje teammedlem behandlas med respekt i alla aspekter av sitt liv. Diskriminering i någon form accepteras helt enkelt inte; inga undantag.

Kärnvärden:

Ta ansvar

Vi sätter tydliga förväntningar och är proaktiva och ansvarstagande.

Vinn tillsammans

Vi är samstämmiga, starkare tillsammans och arbetar som ett team.

Var en allierad

Vi strävar efter inkludering, lyssnar, lär oss och talar genom våra handlingar.

Kärnvärden:

Integritet

Vi värdesätter integritet och tar ansvar för alla våra handlingar.

Innovation

Värdet ”Bring Innovation” uppmuntrar teammedlemmarna att komma med nya idéer för tillväxt.

Chill Work

Det innebär att vi inte ansluter oss till den giftiga ”slit- och stresskulturen”.

Istället är vi medvetet lugna och avslappnade.

Vi förstår att arbete är en del av livet, men inte hela livet. Detta är icke förhandlingsbart – det formar vår kultur genom att teammedlemmarna vet att de aldrig ska känna sig skyldiga för att de kopplar bort helt under helgerna.

Vi förstår att arbete är en del av livet, men inte hela livet.

Detta är icke förhandlingsbart – det formar vår kultur genom att teammedlemmarna vet att de aldrig ska känna sig skyldiga för att de kopplar bort helt under helgerna.

Definiera och lev efter ditt teams kärnvärden

När det gäller att identifiera kärnvärden finns det några saker du behöver tänka på.

Först och främst, vad är viktigt för dig som företag? Vad står du för? Och viktigast av allt, vilka är dina anställdas personliga kärnvärden?

Det är också viktigt att komma ihåg att inte alla värderingar är universella eller lika. Vissa kan till och med stå i konflikt med varandra. Du måste välja de som stämmer överens med dina egna kärnvärden och din vision. Använd denna lista över kärnvärden för att skapa starka och autentiska riktlinjer som passar ditt företag, dina anställda och dina kunder.

När du har fastställt ditt företags värderingar, se till att dela dem regelbundet med ditt team för att hålla dem motiverade och i linje med dina mål. Att sätta tonen för din företagskultur hjälper dig att attrahera och behålla likasinnade människor som delar dina värderingar och din önskan att lyckas, vilket kommer att hjälpa ditt företag att blomstra i många år framöver.