De 12 bästa frontintegrationerna 2025

Front skapades som en gemensam inkorg för team för att förbättra kundkommunikationen och minska frustrationen och ineffektiviteten som orsakas av inbyggda kundtjänstverktyg. Nu finns det många användare som drar nytta av appen och utforskar de olika integrationsalternativen i Front.

Med Front-appen kan teamen fokusera på kunden istället för på processen. Tänk på det som en online-receptionist som sköter allt det praktiska för ditt kundorienterade team, så att de kan fokusera på det de gör bäst: att bygga starka, bestående relationer!

Å andra sidan räcker inte appens kommunikationsfunktion för att ta ditt team till nästa produktivitetsnivå. Lyckligtvis kan du använda Front-integrationer för att ansluta till en tredjepartsapp för projektledning, kommunikation, kundframgångshantering och mycket mer.

Detta gör samarbetet mycket smidigare eftersom du inte behöver öppna otaliga flikar eller fönster för att hantera dina uppgifter. Låt oss diskutera de olika Front-integrationerna och lyfta fram de 12 bästa alternativen, inklusive deras viktigaste funktioner och priser.

Är du redo? Då kör vi! ⚽️

Vad är frontintegrationer?

Frontintegrationer är verktyg som du integrerar i plattformen för att utöka dina möjligheter till kundkommunikation och samarbete. De ger dig tillgång till fler funktioner från ett enda gränssnitt. Och det bästa av allt: Front integreras med 67 olika appar helt gratis!

Att ansluta Front till andra appar kan hjälpa till att:

Förbättra teamkommunikationen genom att samla all information på en central plattform som är tillgänglig för alla.

Främja enkel användbarhet eftersom dina teammedlemmar inte behöver genomgå någon separat programvaruutbildning.

Minska antalet fel som uppstår när data matas in manuellt i flera olika system.

Underlätta ett smidigt informationsflöde mellan olika plattformar

Låt oss titta på de bästa Front-integrationerna som kan förbättra ditt teams kommunikation och säkerställa att de når sina produktivitetsmål!

12 av de bästa Front-integrationerna för 2022

1. ClickUp

Få tillgång till ClickUp på vilken enhet som helst, var som helst, när som helst

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet som gör det möjligt för alla team att hantera projekt, samarbeta smartare och samla allt arbete i ett enda verktyg. Oavsett om du är nybörjare på projektledningsappar eller en erfaren användare kan ClickUps anpassningsmöjligheter utsträckas till team av alla storlekar – på distans eller på kontoret – för att uppnå den bästa produktiviteten i ditt liv.

Front-integrationen med ClickUp erbjuder mer än något annat standardverktyg för kommunikation. Du kan till exempel lägga till ticketinformation till dina ClickUp-uppgifter, tilldela medlemmar och ange förfallodatum i Front.

Du kan till och med visa din länkade uppgift i ClickUp, gå igenom alla relevanta detaljer och agera direkt!

🔑 ClickUps viktigaste funktioner

E-post i ClickUp : Vem har sagt att det måste vara ansträngande och tidskrävande att skriva och skicka e-post? Skicka e-post automatiskt baserat på formulärinlämningar, anpassade fält eller uppgiftshändelser. Vem har sagt att det måste vara ansträngande och tidskrävande att skriva och skicka e-post? Skicka e-post automatiskt baserat på formulärinlämningar, anpassade fält eller uppgiftshändelser.

Dashboards : få en 360-graders vy av din få en 360-graders vy av din arbetsyta och håll koll på projektets framsteg

Mallar : behåll strukturen på dina favoritprojekt, utrymmen, checklistor och listor för senare användning behåll strukturen på dina favoritprojekt, utrymmen, checklistor och listor för senare användning

✅ Fördelar med ClickUp

❌ Nackdelar med ClickUp

Alla ClickUp-vyer är inte tillgängliga i mobilappen... än!

Inga simbanor i tavelvyn (kommer snart)

💸 Priser för ClickUp

Gratis Forever-plan (bäst för personligt bruk) Kanban-tavlor Obegränsat antal uppgifter och medlemmar Samarbetsdokument Support dygnet runt och mycket mer

Kanban-tavlor

Obegränsat antal uppgifter och medlemmar

Samarbetsdokument

Support dygnet runt och mycket mer

Obegränsad plan (bäst för små team (5 $/medlem per månad) Allt i den kostnadsfria planen Resurshantering Obegränsad lagring, instrumentpaneler, anpassade fält Agil rapportering och mycket mer

Allt i planen Free Forever

Resurshantering

Obegränsad lagring, instrumentpaneler, anpassade fält

Agil rapportering och mycket mer

Business Plan (bäst för medelstora team (12 $/medlem per månad) Allt i Unlimited Plan Anpassade rapporter Avancerad automatisering, tidsspårning och instrumentpanelfunktioner Tidslinjer, tankekartor och mer

Allt i Unlimited-paketet

Anpassade rapporter

Avancerad automatisering, tidsspårning och instrumentpanelfunktioner

Tidslinjer, tankekartor och mer

Business Plus-plan (bäst för flera team (19 USD/medlem per månad) Allt i Business-planen Deluppgifter i flera listor Anpassade behörigheter Anpassad kapacitet i arbetsbelastningen Personlig administratörsutbildning och mycket mer

Allt i affärsplanen

Deluppgifter i flera listor

Anpassade behörigheter

Anpassad kapacitet i arbetsbelastning

Personlig administratörsutbildning och mycket mer

Kanban-tavlor

Obegränsat antal uppgifter och medlemmar

Samarbetsdokument

Support dygnet runt och mycket mer

Allt i planen Free Forever

Resurshantering

Obegränsad lagring, instrumentpaneler, anpassningsbara fält

Agil rapportering och mycket mer

Allt i Unlimited-planen

Anpassade rapporter

Avancerad automatisering, tidsspårning och instrumentpanelfunktioner

Tidslinjer, tankekartor och mer

Allt i affärsplanen

Deluppgifter i flera listor

Anpassade behörigheter

Anpassad kapacitet i arbetsbelastning

Personlig administratörsutbildning och mycket mer

👉 Om du behöver en komplett programvarusvit för att hantera dina företags arbetsbelastningar och processer hjälper vi dig gärna att komma igång! Kontakta säljavdelningen när du är redo.

”Vi älskar gratisversionen och överväger seriöst att uppgradera. Vi är ett relativt litet team, men vi växer, och ClickUp ser hittills ut att passa vår organisation perfekt.” – Capterra

”Jag älskar att ClickUp ersätter så många olika appar som jag använde för att driva min onlineverksamhet! Jag hade byggt upp ett Frankenstein-monster av appar och integrationer för att få saker och ting att fungera, och ClickUp har eliminerat många av dem och konsoliderat mitt arbete, mina uppgifter, dokument och formulär på ett och samma ställe för enkel åtkomst. Jag älskar att jag inte längre behöver ha 100 flikar öppna.” – G2Crowd

2. Twilio

via Twilio

Twilio är en branschledande plattform för kundengagemang som är utvecklad för att skapa unika, personaliserade kundupplevelser.

Det hjälper dig att effektivisera kundkommunikationen genom att överbrygga klyftan mellan webbaserade applikationer och telefoner. På så sätt kan du skapa marknadsföringskampanjer som är oändligt flexibla och omedelbart responsiva.

Det som gör Twilio särskilt unikt är att det inte bara är en meddelandeprogramvara eller en app för teamkommunikation. Istället fungerar det även som en utvecklingsplattform som öppnar upp flexibla kommunikationslösningar för företag av alla former och storlekar.

🔑 Twilios viktigaste funktioner

Skicka, ta emot och svara på SMS-meddelanden direkt från din inkorg.

Samla all kundkommunikation på ett ställe

Skapa en Twilio SMS-kanal i Front

✅ Fördelar med Twilio

Massor av meddelandefunktioner och API:er gör Twilio mångsidigt för team inom alla branscher.

Integreras med otaliga andra verktyg, inklusive ClickUp.

❌ Nackdelar med Twilio

Massor av funktioner kan göra upplevelsen överväldigande

Saknar användargränssnitt för engångsprojekt

Begränsade funktioner i gratisversionen

💸 Twilio-priser

Twilio har ett gratisabonnemang och betalda abonnemang från 15 dollar per månad.

💬 Twilios kundbetyg

”Twilio är ett av de mest pålitliga API:erna för SMS och meddelanden på marknaden, priserna är dessutom mycket konkurrenskraftiga och det låter dig utföra kodvalidering via SMS och samtal. För Whatsapp har det redan ett komplett API.” – G2Crowd

”Nya funktioner öppnar upp möjligheter för många saker framöver. Flex ser ut att kunna bli riktigt bra, och den betalningsfunktion som introducerades idag ser lovande ut. Säker SIP-trunking fungerar överlag ganska bra och vi har hittills bara haft några mindre problem med den.” – G2Crowd

3. Salesforce

via Salesforce

Som en av världens ledande CRM-programvaror har Salesforce många och varierande användningsområden. Mer specifikt är Salesforce en av de mest idealiska frontintegrationerna eftersom den hjälper dig att öka din marknadsföringsräckvidd, driva upp försäljningsintäkterna och framgångsrikt leverera alla dina kärntjänster.

🔑 Salesforce viktigaste funktioner

Lägg till eller ta bort personer i Front för att bestämma vem som kan se CRM-poster.

Skapa, visa och uppdatera CRM-poster direkt från din Front-inkorg.

Ge ditt team fullständig insyn i dina Salesforce-poster

✅ Fördelar med Salesforce

Ladda ner en instrumentpanel som PNG-fil

Få högkvalitativ affärsinformation som hjälper dig att lösa komplicerade försäljningsfrågor.

❌ Nackdelar med Salesforce

Lärandeprocessen verkar aldrig ta slut

Du måste betala för tillägg för att få ut det mesta av programvaran.

Ett rörigt gränssnitt gör navigering och enkla uppgifter onödigt komplicerade.

💸 Salesforce-priser

Begär en anpassad offert från Salesforce

💬 Salesforce-kundbetyg

”Jag har hittat väldigt få nackdelar. Om jag skulle välja en skulle det vara kalendern och hur den fungerar. Jag skulle vilja se några justeringar där, men förutom det har jag fler fördelar än nackdelar.” – Capterra

”Salesforce är ett komplett verktyg. Även om det är svårt att förstå för icke-administratörer, är det ett bra sätt att minska trycket på utvecklingen när det gäller nya automatiseringar och affärshantering om vi gör vårt jobb rätt” – G2Crowd

Kolla in dessa alternativ till Salesforce!

4. Hubspot

via Hubspot

Hubspot är en av de mest kraftfulla frontintegrationerna med sin marknadsförings-, försäljnings- och serviceplattform som hjälper dig att attrahera besökare, konvertera leads och avsluta affärer samt behålla kunder. Detta görs genom en enda källa till information, intuitiv användarupplevelse och en enhetlig kodbas.

Med över fem olika hubbar låter Hubspot dig automatisera dina arbetsflöden och få djupare insikt i dina potentiella kunder på ett sätt som du aldrig gjort tidigare.

🔑 Hubspots viktigaste funktioner

Synkronisera kundservicedata – tänk på identitets-, engagemangs- eller beteendedata mellan Front och Hubspot enkelt och i realtid.

Skapa nya kontakter, företag, affärer eller aktiviteter direkt från Front.

Redigera dina CRM-data utan att någonsin lämna Front

✅ Fördelar med Hubspot

Det finns en inbyggd standardfunktion för fältmappning som gör installationen snabb och håller dina data rena och organiserade.

Användare kan aktivera anpassade fältmappningar för ökad flexibilitet.

Möjlighet att synkronisera endast den data du vill ha

❌ Nackdelar med Hubspot

Du måste betala för ytterligare teknisk support.

Mallarna är svåra att ändra.

💸 Hubspot-priser

Hubspot har ett gratisabonnemang och betalda abonnemang från 45 dollar per månad.

💬 Hubspot kundbetyg

”Automatiseringen och skapandet av listor baserade på aktiviteter, användaregenskaper och leadprofiler är mycket bra. Jag gillar också skapandet av grupper, det gör det enklare att hantera teamet. Slutligen hjälper möjligheten att skapa mappar mycket till att organisera saker.” – G2Crowd

”Hubspot har alla funktioner man kan tänka sig – så länge man betalar för dem. Gratisversionen är utmärkt för att komma igång, men man växer snabbt ur den. Särskilt om man planerar att använda Hubspots marknadsförings- eller CMS-funktioner, som inte finns i gratisversionen” – G2Crowd

Kolla in dessa Hubspot-integrationer!

5. Slack

via Slack

Slack är ett mångsidigt verktyg för meddelanden och kommunikation på arbetsplatsen som får människor att arbeta tillsammans som ett enat team. Ersätt enkelt textmeddelanden, chatt och e-post med denna enda app och skapa flera kanaler för att organisera olika konversationer eller grupper i dedikerade utrymmen.

Med Front-integrationer slipper du växla mellan olika kommunikationsverktyg och förlora trådar i din överfulla e-postinkorg! Ta detta högt rankade och användarvänliga kommunikationsverktyg till nästa nivå och integrera det med Front för att göra mer än bara chatta med dina teamkamrater.

🔑 Slacks viktigaste funktioner

Dela manuellt ett meddelande från Front till Slack för att få feedback från dina kollegor, även om de inte ingår i ditt Front-team.

Skicka meddelanden automatiskt till Slack med hjälp av eskaleringsregler, eller skicka dem ett i taget.

Skapa Front-konversationer direkt från Slack-meddelanden

✅ Fördelar med Slack

Dina data inom plattformen är alltid säkra tack vare utmärkt säkerhet i appen.

Spara tid genom att se alla diskussioner och filer om ett projekt på ett och samma ställe: en kanal.

❌ Nackdelar med Slack

Med push-meddelanden och emojis har Slack mycket av samma beroendeframkallande egenskaper som sociala medier (för din information: det är dåligt för ditt teams produktivitet!).

Slack rör sig snabbt, och det kan vara svårt att hålla reda på vad som händer.

💸 Slack-priser

Slack erbjuder ett gratisabonnemang och betalda abonnemang från 6,67 dollar/månad per person.

💬 Slack-kundbetyg

”Jag gillar att det är så enkelt att använda. Till och med min mormor kan använda det, vilket är ett stort plus. Det är superenkelt att skapa kanaler och hålla kontakten med kollegor på daglig basis. Det är enkelt att dela filer eller längre texter. Dra och släpp bara bilden så är den delad.” – G2Crowd

”Idén med Slack är fantastisk, och det hjälper mitt team att kommunicera snabbare och effektivare än något som Google Hangouts. Men med introduktionen av Huddles, och till synes med Salesforces köp av Slack, verkar det finnas mycket fler buggar än i tidigare versioner av programvaran.” – Capterra

6. Gör

via Make

Integromat (nu Make) är en visuell plattform som låter dig designa, bygga och automatisera vad som helst – från enkla uppgifter till komplexa arbetsflöden – på några minuter.

Med Integromat kan du smidigt flytta data mellan dina favoritappar med bara några få klick. Känd som ”Internets lim”, är detta en av de mer populära frontintegrationerna eftersom den är snabb, visuellt intuitiv och inte kräver någon kodningserfarenhet för att komma igång.

Integrera detta verktyg med din Front-app för att uppnå ännu högre effektivitet och produktivitet.

🔑 Gör viktiga funktioner

Förbättra teamsamarbetet och kommunikationen genom att skapa Front-konversationer från Google Sheets.

Påskynda problemlösningen genom att skapa Asana-ärenden från Front-konversationer.

Organisera dina data genom att skapa Airtable-poster från Front-konversationer.

✅ Gör fördelar

Erbjuder oöverträffad flexibilitet när det gäller att bygga och uppdatera komplexa integrationer.

Innehåller ett rikt bibliotek med några av de bästa produktivitetsapparna som finns.

❌ Gör nackdelar

Många fel är svåra att åtgärda och kan kräva tekniska ingrepp.

Relativt brant inlärningskurva

💸 Fastställ prissättning

Begär en anpassad offert från Make

💬 Gör kundbetyg

”Arrayhanteringen är lite klumpig, men efter att jag fått lite hjälp från deras helpdesk fungerar allt bra. Det tog lite tid att vänja sig vid det grafiska gränssnittet, men det är ändå mycket effektivare än en enkel lista med skapade automatiseringar (scenarier). Bloggen och andra onlinekällor hjälper mig också att ta mig igenom ”hmmm, hur gör vi det?”-ögonblicken. ” – Capterra

”Det jag gillar mest med Integromat är den oändliga listan över tillgängliga integrationer. Och även när integrationen inte finns fyller Integromats interna verktyg luckan ganska bra.” – G2Crowd

7. CloudTalk

via CloudTalk

CloudTalk är en användarvänlig, molnbaserad telefonprogramvara utvecklad för små och stora företagsteam. För frontintegrationer är detta tillägg utmärkt eftersom det gör det möjligt att hantera inkommande/utgående samtal, extrahera interaktionshistorik från olika källor och ge personlig support till kunder – oavsett var i världen de befinner sig.

Som grädde på moset har detta verktyg ett starkt, etablerat nätverk av telekompartner från hela världen. Det innebär att ditt team kan ringa internationella samtal av hög kvalitet med garanterad latens och minimal jitter!

🔑 CloudTalks viktigaste funktioner

Ring dina kunder och prospekt utan att någonsin lämna Front.

Synkronisera kunddata automatiskt mellan de två plattformarna

Se uppringarens information innan du svarar på ett samtal i CloudTalk

✅ Fördelar med CloudTalk

Enkel spårning av samtalsstatistik

Utmärkt system för väntemeddelanden

Sömlös övervakning av samtalskvaliteten

❌ Nackdelar med CloudTalk

Fördröjningsproblem då och då

💸 Priser för CloudTalk

CloudTalk erbjuder betalda abonnemang från 15 dollar per användare och månad.

💬 CloudTalk kundbetyg

”Ganska smidig drift. Lite svårt att förstå i början. Men totalt sett ganska enkelt att använda.” – G2Crowd

Idén att programvaran ska kunna koppla samman mobiltelefoner med fjärråtkomst är fantastisk, men inte helt genomtänkt. Deras IVR-gränssnitt ser bra ut på webbsidan, men det krånglar ofta och samtalen hamnar i en röstbrevlåda utan meddelande. ” – Capterra

8. Nicereply

via Nicereply

Alla vet att det kostar fem gånger mer att skaffa en ny kund än att behålla en befintlig. Nicereply ser till att du aldrig förlorar en kund på grund av dålig service.

Vad gör detta verktyg unikt jämfört med andra Front-integrationer? Fullt anpassningsbara enkäter med ett klick som låter dig ställa de frågor som är viktiga för dig.

Men när det gäller Nicereplys funktioner är det bara toppen av isberget. Analyspanelen gör det möjligt för dig att visa och segmentera dina genomsnittliga betyg efter tidsperiod, agent, avdelning eller typ av undersökning. Skapa omfattande rapporter för att se förbättringsområden, sätta mål, förutsäga framtida trender och jämföra dig med branschledarna.

Vad händer när ett smart undersökningsverktyg möter en kraftfull kommunikationsapp? Nicereply stöder integrationer med olika appar, inklusive Front. Genom att integrera de två apparna blir det enklare att hantera båda kontona på samma konto, samtidigt som det ger andra viktiga fördelar för kundrelationshantering.

🔑 Nicereplys viktigaste funktioner

Skicka betyg och kommentarer direkt till relevanta Front-konversationer som anteckningar.

Spara kundnöjdhetsbetyg i den anpassade konversationstaggen

Synkronisera alla dina Front-användare med Nicereply med ett enda klick.

✅ Fördelar med Nicereply

Användargränssnittet är intuitivt, enkelt och användbart.

Förstklassig, snabb support

❌ Nackdelar med Nicereply

Cookies som är inbäddade på webbplatsen är något överdrivna, vilket kan utsätta ditt konto för säkerhetsrisker.

💸 Priser för Nicereply

Nicereply erbjuder betalda abonnemang från 39 dollar per månad.

💬 Nicereply kundbetyg

”Det jag verkligen gillade med Nicereply är att det utökar funktionerna i min befintliga helpdesk-programvara och blir det centrala lagringsstället för allt som rör kundundersökningar.” – G2Crowd

”Jag gillar tjänsten mycket, men jag tycker att användargränssnittet kan förbättras med en modernare layout för att ge en bättre upplevelse.” – Capterra

9. Instabug

via Instabug

Instabug är ett verktyg för feedback och rapportering i appar för mobila appar. Med ett enkelt skakande kan dina teammedlemmar och användare rapportera buggar eller skicka feedback i appen direkt.

Instabug förser också dig och ditt team med en pålitlig kraschrapporterare som automatiskt skapar en detaljerad rapport om driftsmiljön, stegen för att återskapa kraschen, nätverksförfrågningsloggar och så vidare. Det är som att ha en automatiserad buggfixare som arbetar outtröttligt i bakgrunden, så att du slipper göra det!

🔑 Instabugs viktigaste funktioner

Skicka felrapporter direkt till din Front-instrumentpanel, komplett med alla kontextuella detaljer som ditt team behöver.

Priorisera buggar och följ upp med användarna utan att behöva växla mellan olika verktyg.

Ha givande användarsamtal i appen

✅ Fördelar med Instabug

Gränssnittet är enkelt och lätt att använda.

Fantastisk kundsupport som alltid är redo att svara på frågor och klagomål.

❌ Nackdelar med Instabug

Denna Front-integration har ingen webbversion.

Kunde vara mindre kostsamt

Inte en lämplig plattform för arbetsflödeshantering jämfört med andra appar i denna översikt.

💸 Instabugs priser

Instabug har ett gratisabonnemang, och betalda abonnemang börjar på 149 dollar per månad.

💬 Instabugs kundbetyg

”Det fungerar – kunderna kan rapportera buggar och du kan svara på dem. Rapporteringen är bra och körningarna är lätta att ställa in.” – G2Crowd

”Vi använde Instabug som ett verktyg för felrapportering från våra automatiserade UI-tester, och det verkade fungera utmärkt för det ändamålet.” – Capterra

10. Sunshine Conversations

via Sunshine Conversations

Letar du efter en plattform som kan driva konversationssupport i dina appar och produkter och över alla kanaler? Med verktyget Sunshine Conversations kan du skapa en helt anpassad upplevelse i dina iOS-, Android- och webbappar med kraftfulla, inbyggda SDK:er.

Och det är inte ens det bästa. Sunshine Conversations stöder även meddelanden på WhatsApp, SMS, e-post, Twitter och en rad andra kommunikationsappar! Förbättra din konversationssupport ytterligare genom att integrera Sunshine Conversations med Front.

🔑 Sunshine Conversations viktigaste funktioner

Svara på Smooch-meddelanden direkt från din inkorg

Synkronisera Front-konversationer direkt med Smooch

Samla alla kundinteraktioner på ett ställe

✅ Fördelar med Sunshine Conversations

Övervaka hälsan och statusen för dina interna källor eller hela ditt försäljningslager på ett ögonblick och när du är på språng.

Lätt att använda med ett intuitivt, användarvänligt gränssnitt

❌ Nackdelar med Sunshine Conversations

Kan uppstå problem vid uppgradering av kundinformation.

Denna Front-integration har ingen gratisplan.

💸 Priser för Sunshine Conversations

Sunshine Conversations har betalda abonnemang som börjar på 495 dollar per månad.

💬 Sunshine Conversations kundbetyg

”Jag gillar sammanhållningen av all information – kopplar samman alla dina kunddata för en fullständig bild av kunden.” – G2Crowd

”Den är snabb, kraftfull och ger dig friheten att bygga vilken kundapp eller tjänst som helst. Det är det bästa jag kan säga om den här programvaran, även om den ibland kan vara lite knepig.” – G2Crowd

11. Zoom

via Zoom

När det gäller frontintegrationer behöver vi inte övertyga dig särskilt mycket om den här. Zoom är en videokonferensplattform som låter dig virtuellt vara värd för och delta i möten med andra Zoom-kontoinnehavare från hela världen.

Under de senaste två åren har Zoom befäst sin position som ledande leverantör av verktyg för videomöten och fortsätter att förändra hur vi håller arbetsmöten, särskilt för dem som arbetar på distans.

🔑 Zoom – viktigaste funktionerna

Lägg till ett Zoom-möte när du skapar kalenderhändelser i Front

Skapa automatiskt Zoom-möten med schemaläggningslänkar

Starta ett samtal från kommentarsfältet med ett enda klick.

✅ Fördelar med Zoom

Lägg till upp till 100 deltagare i ett gratisabonnemang och fler i betalda abonnemang.

Skapa upp till 50 breakout-rum för separata diskussioner

Skapa väntrum, spela in videor och spara chattar

❌ Nackdelar med Zoom

Tråkig användarupplevelse och ett något primitivt användargränssnitt

Mobilapplikationen är inte lika intuitiv som webbapplikationen.

💸 Zoom-priser

Zoom har ett gratisabonnemang och betalda abonnemang från 19,99 dollar per värd och månad.

💬 Zoom-kundbetyg

”Jag gillar grundidén bakom Zoom. Under den tid vi använde det var det för det mesta ganska tillförlitligt.” – G2Crowd

”Det är bra och användbart, men det behöver förbättras mycket när det gäller den virtuella bakgrundsfunktionen och kraven på internethastighet.” – Capterra

12. Gainsight

via Gainsight

Gainsight är ett av världens mest populära verktyg för kundframgång och frontintegrationer. Detta högt rankade, molnbaserade CS-verktyg hjälper dig att programmatiskt driva kundresultat i alla dina kundsegment.

Vill du kvantifiera varningssignalerna för kundbortfall på bästa sätt? Gör det med ett klick istället för fem.

Vad sägs om att identifiera bra kandidater för advocacy-förfrågningar och driva en kundmarknadsföringsverksamhet i världsklass i stor skala? Det är också en av Gainsights styrkor.

🔑 Gainsights viktigaste funktioner

Visualisera kontextuell information om organisationen och personen som du läser ett meddelande från i Front.

Lägg till taggar och aktivera varningar när konversationer kommer från konton som har en viss hälsopoäng.

Vidarebefordra eller eskalera konversationer automatiskt direkt från din inkorg.

✅ Fördelar med Gainsight

Leverera högkvalitativa kundinsikter snabbt och exakt

Skapa uppgifter för användare baserat på klienthändelser

❌ Nackdelar med Gainsight

Denna Front-integration erbjuder inte någon kostnadsfri provperiod eller kostnadsfritt abonnemang.

💸 Gainsight-priser

Begär en anpassad offert från Gainsight

💬 Gainsight kundbetyg

”Gainsight är mångsidigt till sin natur. Det finns konfigurationer för nästan allt som ett CS-team kan behöva.” – G2Crowd

”Gainsight har länge varit ledande inom CS-området. Möjligheterna och integrationerna är oändliga. Teamet är kunnigt och erbjuder många gratisresurser för personer som är nya inom kundframgång.” – Capterra

Vilka Front-integrationer ska du välja? Börja med ClickUp för att hålla koll på din inkorg

Frontintegrationer kan göra dina arbetsdagar mindre frustrerande och definitivt mer produktiva genom att samla alla dina favoritappar under ett och samma tak.

Om det finns en viktig slutsats att dra från den här bloggen är det att de bästa integrationerna för Front kan öka dina teammedlemmars effektivitet och hjälpa dem att överträffa sina produktivitetsmål varje dag, hela dagen.

Men alla dessa verktyg är inte lika bra. Oavsett om du gillar det eller inte, så är vissa frontintegrationer oundvikligen bättre än andra. En sådan integration är ClickUp.

ClickUp är ett projektledningsverktyg som i flera år varit högt rankat och hjälper dig att utföra ditt arbete snabbt och noggrant. Mer specifikt låter det dig dela upp stora uppgifter i mer hanterbara deluppgifter, tilldela uppgifter, ställa in påminnelser och mycket mer. Dessutom fungerar det som ditt chatt- och samarbetsverktyg, så du behöver aldrig leta efter något annat.

Förtjänar den en plats i din produktivitetsstack? Vi tycker definitivt det!

Vad hindrar dig?

Registrera dig gratis på ClickUp idag och gör dig redo att uppleva hela magin med din Front-app!