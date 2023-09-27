Bästa praxis för kundkommunikation för att förbättra relationerna

{ "@context": "https://schema. org", "@type": "Article", "about": [{"@type": "Thing", "name": "Reputation", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Reputation"}, {"@type": "Thing", "name": "Reputation", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q37814092"}, {"@type": "Thing", "name": "Varumärke", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Brand"}, {"@type": "Thing", "name": "Varumärke", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q431289"}, {"@type": "Thing", "name": "Active listening", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Active_listening"}, {"@type": "Thing", "name": "Active listening", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q423038"}, {"@type": "Thing", "name": "Veterinär", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Veterinarian"}, {"@type": "Thing", "name": "Veterinär", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q202883"}, {"@type": "Thing", "name": "Touchpoint", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Touchpoint"}, {"@type": "Thing", "name": "Touchpoint", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q1517656"}, {"@type": "Thing", "name": "Empathy", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Empathy"}, {"@type": "Thing", "name": "Empathy", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q182263"}, {"@type": "Thing", "name": "Rocket Mortgage", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Rocket_Mortgage"}, {"@type": "Thing", "name": "Rocket Mortgage", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q2123099"}, {"@type": "Thing", "name": "E-postfiltrering", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Email_filtering"}, {"@type": "Thing", "name": "E-postfiltrering", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q2141106"}] }

Kommunikation är avgörande, oavsett om du etablerar en affärsrelation med en ny kund eller arbetar med en återkommande kund. God kommunikation lägger grunden för effektiva projekt och tjänster, samt en sund dialog som driver verksamheten till nya höjder.

Men att kommunicera väl är lättare sagt än gjort, särskilt om du och kunden inte har samma kommunikationsstil eller process. 👀

En kund ber om att en tjänst ska omkonfigureras men säger inte vad de vill ändra. Kanske svarar de inte alls på förfrågningar om feedback. Kanske kommer de med vaga önskemål utan att klargöra sina förväntningar.

Lyckligtvis finns det enkla sätt att skapa bättre kundkommunikation. 🙌

I den här guiden förklarar vi varför det är viktigt att ha en bra strategi för kundkommunikation och delar med oss av bästa praxis för dina processer. Dessutom går vi igenom en fallstudie som visar hur dessa tekniker kan göra ditt företag mer effektivt.

Vad är kundkommunikation?

Kommunikation med kunderna är alla interaktioner mellan ett företag och en kund. Det omfattar muntlig och skriftlig kommunikation, från e-post till telefonsamtal.

Rapporter, fakturor och juridiska avtal är några exempel på viktig kundkommunikation. Men även interpersonella kontakter som affärsluncher och kvartalsmöten är viktiga exempel. Kundkommunikationen börjar från det ögonblick du tar kontakt med en potentiell kund.

Formatera och samarbeta enkelt i Docs tillsammans med teamet utan överlappningar i ClickUp.

God kundkommunikation bygger på utmärkta interpersonella färdigheter, organisatoriska färdigheter, självinsikt och anpassningsförmåga. Dessa färdigheter är viktiga för att skapa goda relationer och hantera svåra situationer när de uppstår. ✨

Varför är effektiv kundkommunikation viktig för affärsrelationer?

Som kundorienterad professionell är det viktigt att kunna kommunicera väl. Oavsett om du arbetar med försäljning och ansvarar för att slutföra affären eller är kundansvarig för en respekterad kund, kan din förmåga att kommunicera avgöra om du når dina mål eller inte. 🏆

Här är några skäl till varför kundkommunikation är så viktigt:

Begränsa missförstånd : Minska risken för dålig kundkommunikation och förvirring som kan sabotera ett projekt.

Skapar förtroende : Effektiv kommunikation skapar en god relation och försäkrar kunden om att du har deras bästa i åtanke.

Fastställ förväntningar : En av de : En av de främsta orsakerna till att projekt misslyckas är att det inte finns tydliga förväntningar. God kommunikation säkerställer att alla känner till målet och vad som krävs för att nå det.

Håll projekten på rätt spår : Oorganisering och hinder kan också störa projektets tidsplan. Se till att alla är på samma sida genom god kommunikation, vilket också möjliggör anpassningsförmåga när något oförutsett inträffar.

Förbättrar kundlojaliteten : Kunder som känner sig hörda tenderar att vara nöjdare. Genom att kommunicera väl med kunderna visar du att du lyssnar på deras frustrationer, förstår deras mål och implementerar processer för att uppnå dem.

Bättre anpassningsförmåga: Genom att kommunicera bättre med kunderna kan du också anpassa dig till förändrade omständigheter snabbare än konkurrenterna. Kunderna talar om vilka funktioner de vill ha och pekar på områden som kan förbättras, så att du inte slösar tid och resurser på onödiga insatser.

9 enkla tips för kundkommunikation att tänka på

Här delar vi med oss av några av de bästa sätten att förbättra kommunikationen med kunderna. Från personliga möten till regelbundna digitala uppdateringar – använd dem för att bygga bättre kundrelationer och driva din verksamhet framåt. 🎯

1. Stärk kundengagemanget med en skräddarsydd kommunikationsplan

Med verktyg för kundkommunikation minskar risken för missförstånd och samordningen blir bättre från start till mål. Med en plan för kundkommunikation kan du identifiera viktiga intressenter, bestämma vad du ska kommunicera till var och en och hur ofta du ska dela uppdateringar med dem.

Delegera anpassade roller till andra administratörsroller eller externa kunder i ClickUp för att hålla specifikt arbete privat.

Börja med att fastställa dina kommunikationsmål och identifiera kunderna. Bestäm sedan vilka kanaler och metoder du ska använda: uppdateringar på sociala medier, textmeddelanden, telefonsamtal eller personliga möten, beroende på kundens preferenser.

Slutligen, övervaka din kommunikationsplan och gör ändringar efter behov. Se till att lyssna på kundernas feedback och genomför ändringar om de vill ha kommunikation på ett annat sätt.

Med ett bra program för kundkommunikation kan du segmentera olika kunder utifrån hur de föredrar att få uppdateringar och hur ofta du behöver hålla dem informerade.

Använd ClickUps många formateringsverktyg för att organisera kommunikationsmål, tidsplaner och intressenter.

Med ClickUps mall för kommunikationsplan kan du skapa en hierarki av intressenter och identifiera hur du ska dela information snabbt. Bygg upp din projektkommunikationsstrategi med kunderna och bestäm anpassade roller, åtkomst och behörigheter samt allt annat som kan behöva vara offentligt eller privat.

2. Definiera mätbara mål som överensstämmer med kundens behov och dina affärsmål

Kommunikationen bör ha tydliga mål. Oavsett om det handlar om att hålla kunden informerad om förändringar under projektets gång eller att få insikter för att utveckla bättre produkter, bör du sätta upp tydliga mål från början. ✍️

Håll dig på rätt spår för att nå dina mål och dina kunder med tydliga tidsplaner, mätbara mål och automatisk uppföljning av framstegen.

Använd ClickUp Goals för att sätta upp mätbara mål, följa milstolpar och hålla dig till tydliga tidsplaner. Skapa anpassade fält för olika strategier för kundkommunikation och tilldela statusar för att följa framstegen för var och en.

Prioritera de viktigaste meddelandena och ställ in aviseringar så att du aldrig missar en viktig uppdatering.

3. Kommunicera ofta och öppet för att hålla din kund informerad och engagerad

En av nycklarna till kundnöjdhet är öppenhet och tydliga förväntningar. Var uppriktig när det gäller saker som prissättning och erbjudanden, från onboarding till slutfasen av projektet.

På så sätt kan du bygga upp förtroende och fastställa kundens förväntningar tidigt. Förklara tydligt dina arbetsflöden och hur dina produkter eller tjänster kommer att tjäna kunden.

Svara på kundernas frågor tydligt och ärligt. Nu är det inte läge för överdrivna förutsägelser eller löften.

Använd ClickUp Docs för att hålla kunder och teammedlemmar uppdaterade med omedelbara aviseringar.

Använd projektledningsprogram som ClickUp för att kommunicera med kunderna och hålla dem uppdaterade om processen.

ClickUps kommentarer och omnämnanden skickar omedelbara aviseringar när nya diskussioner delas eller när du taggar dem i en uppgift.

4. Öva dig i aktivt lyssnande för att leda meningsfulla samtal

En av de bästa kommunikationsfärdigheterna är aktivt lyssnande, vilket innebär att du inte bara hör vad kunden säger. Istället är du uppmärksam på kroppsspråk och sociala signaler och fokuserar på målet att hitta lösningar och förbättra kundupplevelsen.

Det innebär att lyssna på kundens perspektiv och anpassa sig efter kundens behov. För att göra detta, ställ öppna frågor så att kunden kan ge så mycket information som möjligt.

Fokusera på att komma till botten med problemet och hur kunden känner sig. Var närvarande under diskussionen – stäng av alla potentiella distraktioner – var uppmärksam på icke-verbala signaler och upprepa vad kunden har sagt för att säkerställa att du förstår vad de menar. 💡

5. Genomför teamutbildning för att leverera en konsekvent kundupplevelse

Kommunikationen med kunderna är bara effektiv om den tillämpas över hela linjen. Från mjukvaruutveckling och kundsupport till kontohantering – implementera tydliga kommunikationsstrategier i dina utbildnings- och introduktionsrutiner. 🛠️

Ge utbildning till alla teammedlemmar och skapa tydliga kommunikationsplaner för varje tjänsteleverantör i ditt företag. Se till att dubbelkolla dina processer och få feedback från dina anställda och kunder för att förbättra rutinerna.

Här är några idéer för utbildning i kundkommunikation:

Öva på rollspel : Låt teammedlemmarna turas om att spela kunden och arbeta igenom en verklig situation. Ta upp vanliga problem som kunder som ställer massor av frågor eller en situation där kunden är missnöjd med leveransen.

Använd LAST-metoden : Denna förkortning står för Listen, Acknowledge, Solve och Thanks (lyssna, bekräfta, lösa och tacka), en metod som tränar anställda att använda en steg-för-steg-process när de hanterar en missnöjd kund.

Skapa mentorprogram: För nyanställda kan det vara skrämmande att hantera en svår situation. Koppla ihop den anställde med en mentor eller kollega som kan hjälpa hen att navigera genom processen.

Skapa beslutsträd i ClickUp Whiteboards för att guida teammedlemmarna genom stegen i kundkommunikationen.

6. Hantera förväntningar och bygg upp kontakter för att skapa varaktiga relationer

I affärslivet tenderar vi att hålla en professionell ton, men du kan gå miste om bättre kommunikation om du inte skapar en emotionell kontakt med kunderna. Använd istället viktiga kommunikationsmetoder för att skapa en djupare kontakt med dina kunder.

Bygg relationer med dina kunder genom att sätta dig in i deras situation. Föreställ dig vad de förväntar sig av dig och leverera resultat som uppfyller deras specifika behov. Bygg upp en god relation genom att höra av dig och ha lättsamma stunder när det är lämpligt. 🤝

En viktig del av emotionella relationer är att vara självmedveten och förstå sina egna reaktioner. Om kunden ger hård feedback, tänk på din tonfall och justera ansiktsuttryck som kan eskalera konversationen.

Emotionell intelligens hjälper dig också att hantera missnöjda kunder. Utveckla dina kommunikationsfärdigheter så att du kan lösa spända situationer och effektivisera kundhanteringen.

7. Visa hänsyn till kundens tid genom att vara effektiv och lyhörd

Timing är A och O när det gäller kundkommunikation. I början kan kunderna vilja ha frekventa uppdateringar för att försäkra sig om att allt går enligt plan. Andra långvariga kunder eller upptagna yrkesverksamma kanske vill ha uppdateringar mindre ofta.

Prata med kunden för att avgöra hur ofta de vill kommunicera och bestäm vilka kommunikationskanaler som är bäst. Muntlig kommunikation, som telefonsamtal, kan vara mer påträngande för vissa kunder än automatiserad e-postkommunikation. 📧

Ställ in återkommande uppgifter för kundkommunikation så att din kontakt med kunderna blir organiserad och effektiv.

Ett annat smidigt sätt att effektivisera kundkommunikationen är att använda ClickUp-uppgifter. Ställ in återkommande uppgifter som påminner dig när det är dags att skicka ut kundkommunikation.

ClickUp låter dig också skicka aviseringar när en uppgift är klar. På så sätt får kunden ett e-postmeddelande när en viktig milstolpe har nåtts.

8. Samla in och organisera kunddata i ett CRM-system

Kommunikationen med kunderna faller ofta samman eftersom kontaktuppgifterna inte uppdateras eller lagras på ett enkelt ställe. Effektivisera dina arbetsflöden med hjälp av kalkylblad i ClickUp för att lagra alla viktiga kontaktuppgifter för varje kund.

Lägg till ett kalkylblad med kundens information i valfritt Clickup Doc-dokument med hjälp av tabellvyn så att du inte missar något.

Se till att inkludera telefonnummer, e-postadresser och kundens föredragna kontaktmetod. Dela dokumentet med nyanställda och spara det i dina projektutrymmen så att det är tillgängligt för de teammedlemmar som behöver det.

9. Automatisera åtgärder för att följa upp kundernas feedback och önskemål

Det räcker inte att bara lägga grunden för effektiv kundkommunikation. Du måste också skapa en process för nästa steg för att implementera den feedback du får.

Planera för framtiden genom att automatiskt skapa uppgifter för att följa upp kundernas feedback och implementera nya lösningar.

Förbättra ditt teams kundkommunikation och arbetsflöden med ClickUp Automations.

Det finns kanske inte någon tydlig väg framåt, och därför är det viktigt att ha brainstormingprocesser på plats. ClickUps Mind Maps hjälper anställda att organisera sina idéer och utveckla lösningar på kundernas problem.

Använd tankekartor för brainstorming och skapa arbetsflöden baserade på dina idéer. Tilldela automatiskt uppgifter till relevanta teammedlemmar och se till att inkludera ett steg för att uppdatera kunden. 👨🏽‍💻

Ett användbart exempel på kundkommunikation för att förbättra dina processer

Dessa tekniker verkar enkla, men hur fungerar de i praktiken?

Här är ett exempel på kundkommunikation som visar dessa element i praktiken. Vi tittar på hur marknadsföringsbyrån V4 Company använde kundhanteringsverktyg i ClickUp för att förbättra sina kundrelationer. 🌱

Problemet

V4 är ett marknadsföringsföretag som samarbetar med kunder för att hjälpa dem att sälja produkter online. Med mer än 5 000 kunder och 200 kontor är kommunikation avgörande för framgång.

Kommunikationen började dock brista när de utökade sin framgångsrika verksamhet med kunder som Spotify och XP Inc.

Skapa anpassade automatiseringar som aktiveras baserat på utlösare och villkor som du väljer i ClickUp.

Problemet var inte bara att kommunikationen brast. Företaget var också tvunget att skicka ut samma information upprepade gånger, vilket innebar slöseri med tid och resurser på onödigt arbete.

Lösningarna

Det var då V4-teamet vände sig till ClickUp. De utnyttjade ClickUp Automations för att påskynda kundkorrespondensen och minska arbetsbelastningen genom att trigga veckovisa uppdateringar för olika kunder baserat på projektstatus.

De beslutade också att dela Gantt-diagram via WhatsApp varje vecka så att kundens team kunde se om några leveranser saknades och följa upp framstegen. Det innebar en bättre kundupplevelse och mer öppen ansvarighet.

Omvandla dina viktigaste uppgifter till milstolpar för att skapa ett Gantt-diagram som visar framstegen i dina projekt.

V4 uppskattade också att de kunde ge åtkomst till projektplaner i ClickUp. De kunde bestämma vad kunderna kunde se och samarbeta kring, vilket gjorde övervakningen till en mer transparent process för deras kundbas.

V4 använde också ClickUps mallar för att effektivisera kommunikationen och göra den mer effektiv. V4 använde kommunikationsmatriser för att identifiera de viktigaste intressenterna. På så sätt kunde de prioritera vem som skulle uppdateras och hur ofta.

De utnyttjade också mallar för kommunikationsplaner för att hålla reda på dussintals kundkommunikationer. Detta gjorde det enkelt att se vilka kunder som behövde mer frekventa uppdateringar och säkerställde att de aldrig missade viktig kommunikation. 💡

Skapa effektiv kundkommunikation med ClickUp

Oavsett om du har dåliga nyheter eller spännande uppdateringar om ett projekt är kundkommunikation nyckeln till framgång. Med dessa bästa praxis kan du effektivisera arbetsflöden och hjälpa dina anställda att kommunicera effektivt.

Registrera dig på ClickUp idag och börja bygga bättre relationer med dina kunder. Börja med att skapa en kommunikationsplan med tydliga mål och bestäm sedan hur du vill hålla varje kund uppdaterad. 🤩

Använd mallar för att skapa återkommande uppdateringar och ställ in automatiseringar för att göra ditt arbetsflöde smidigare. Ställ in uppgifter för att uppdatera kunderna om de senaste utvecklingen och lägg till anpassade fält så att de ser den information de behöver.

Med ClickUp blir kundkommunikationen enklare och effektivare än någonsin tidigare.