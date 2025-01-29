De 10 bästa programvarusystemen för kundhantering 2025

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vad ska du leta efter i programvara för kundhantering?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Team bör leta efter kundhanteringsverktyg med uppgiftshantering, CRM, rapportering, schemaläggning, måluppföljning, tredjepartsintegrationer och mobil tillgänglighet för att utöka sin kundbas på ett hållbart sätt. " } } ] }

Att utöka kundbasen är ett positivt tecken på framgång. Men det medför också ökade krav på att hantera kommunikation och uppnå tillväxtmål.

Programvara för kundhantering är utformad för att effektivisera arbetsflöden för uppgifter och aktiviteter så att teamen kan fokusera på det som är viktigast – att tillhandahålla förstklassig kundservice!

I den här guiden tittar vi på de bästa programvarorna för kundhantering som uppfyller just ditt företags unika behov!

Vad ska du leta efter i programvara för kundhantering?

Team bör leta efter kundhanteringsverktyg med uppgiftshantering, CRM-strategi, rapportering, schemaläggning, måluppföljning, tredjepartsintegrationer och mobil tillgänglighet för att utöka sin kundbas på ett hållbart sätt.

Ur ett långsiktigt perspektiv på ett företag bidrar hållbara metoder till att minska kostnaderna och förbli konkurrenskraftiga på en föränderlig marknad. Och utan rätt verktyg för kundhantering skapas mer arbete för att hålla jämna steg med verksamheten, individuella ansvarsområden och försäljningsprocessen.

Här är andra funktioner att tänka på när du väljer programvara för kundhantering:

Anpassning för att skräddarsy för att skräddarsy kundkommunikation och preferenser, branschspecifika standarder och försäljningsprocesser

Säkerhets- och behörighetskontroller för att upprätthålla dataintegriteten, förhindra dataintrång och följa regler och föreskrifter.

Verktyg för samarbete i realtid för att kommentera och för att kommentera och redigera dokument , presentationsmaterial och kalkylblad

Budgethantering för att fördela resurser, identifiera intäktsmöjligheter och prognostisera framtida trender

Automatisering för att hantera uppföljningar, kommunikation, kundlivscykel och repetitiva uppgifter

Tidsspårningsverktyg för att identifiera var teamen lägger sin tid och förbättra sina arbetsflöden.

Anpassade webbformulär för att fånga upp leads och anpassa försäljningsstrategier

De 10 bästa programvarorna för kundhantering

1. ClickUp – Bäst för hantering av kunddata

Utnyttja de över 15 ClickUp-vyerna för att hantera kundrelationer och uppgifter.

ClickUp är en produktivitetsplattform som hjälper team av alla storlekar att organisera uppgifter, konton, affärer, dokumentation och kunder på ett och samma ställe. Med gratis CRM-mallar och över 15 flexibla vyer kan du enkelt hantera allt från försäljningspipelines till kundorder. Oavsett om du föredrar listor, tabeller eller en Kanban-tavla gör ClickUp det enkelt att spåra varje steg i dina kundinteraktioner!

Kommunikation är en viktig del av alla kundhanteringssystem. ClickUp gör det enkelt att samarbeta kring affärer, skicka projektuppdateringar till kunder och välkomna nya kunder med sin inbyggda e-postfunktion. Dessutom skapar relationer mellan uppgifter och dokument en tvåvägskommunikation för att navigera mellan relaterad information!

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Så många kraftfulla samarbetsverktyg kan innebära en inlärningskurva för vissa användare.

Alla vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 6 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 500 recensioner)

2. HubSpot CRM – Bäst för hantering av kunduppföljning

via HubSpot

HubSpot CRM är en plattform för kundrelationshantering som är utformad för att hjälpa företag att växa. Den erbjuder en omfattande uppsättning verktyg som hjälper team att hantera sina kundrelationer och interaktioner, från att spåra leads och affärer till att hantera kunddata. Den har också automatiseringsfunktioner som hjälper till att effektivisera arbetsflöden för säljare, kundtjänstmedarbetare och marknadsförare.

Plattformens integrationsmöjligheter gör det möjligt för företag att koppla HubSpot CRM till en rad olika verktyg från tredje part, såsom e-postmarknadsföringsplattformar och betalningshanterare. Med sitt intuitiva användargränssnitt, omfattande funktionspaket och integrationsmöjligheter är HubSpot CRM ett idealiskt verktyg för företag av alla storlekar.

HubSpot CRM:s bästa funktioner

Kontakt- och pipelinehantering

E-post och prospektspårning

Kontaktwebbplatsaktivitet

E-postmallskapare

Landningssideskapare

Begränsningar för HubSpot CRM

Dyra prisplaner jämfört med andra programvaror för kundhantering

Saknar intuitiva verktyg för automatisering av arbetsflöden

Priser för HubSpot CRM

Professional : Från 1 600 dollar per månad

Företag: Kontakta HubSpot för mer information

HubSpot-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 1 800 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 600 recensioner)

3. Salesforce – Bäst för hantering av kundförsäljning

via Salesforce

Salesforce är ett molnbaserat CRM-program som hjälper företag att hantera sina kontakter och försäljningsaktiviteter. Med detta kundhanteringsverktyg kan företag lagra data, skapa anpassade rapporter, automatisera arbetsflödesprocesser och spåra kundinteraktioner. Det erbjuder även tjänster för marknadsföringsautomatisering, analys, leadgenerering och mycket mer.

Med Salesforce kan företag få insikter om sina kunder och använda dessa data för att fatta välgrundade beslut. Och med integrationer för att ansluta till befintliga data och system har teamen kontroll över sina kundhanteringssystem på ett och samma ställe.

Salesforces bästa funktioner

Aktivitetshantering för att synkronisera e-post och engagemangsaktiviteter till en enda plattform

Slack-integration för att effektivisera kundhanteringsprocessen

Hantering av konton, kontakter, leads och affärsmöjligheter

Delad vy av varje kund med Customer 360

E-postintegration med Gmail eller Outlook

Begränsningar i Salesforce

Brant inlärningskurva för att förstå verktygen och hur man använder dem effektivt i det dagliga arbetet.

Priser för Salesforce

Essentials : 25 dollar per användare och månad

Professional : 75 dollar per användare och månad

Enterprise : 150 USD per användare och månad

Obegränsat: 300 dollar per användare och månad

Salesforce-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 13 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 17 500 recensioner)

4. Freshworks CRM – Bäst för att spåra leads

via Freshworks CRM

Freshworks CRM gör det enklare för team att spåra leads, automatisera marknadsföringskampanjer, segmentera kunder i olika kategorier, hantera kunddata på ett ställe och snabbt bygga kundrelationer. Genom funktioner som kontaktadministration, lead-poängsättning, kundsegmentering, automatisering av uppgifter och kundinsikter kan företag öka sina intäkter och få en bättre förståelse för sina kunder.

CRM-verktyget hjälper också team att hålla ordning genom att tillhandahålla detaljerade rapporter om kundinteraktioner och låta användare ställa in regelbaserade arbetsflöden som kan användas för att automatisera repetitiva uppgifter. Dessutom integreras Freshworks CRM med populära tredjepartsapplikationer som Google Apps, Zapier och Mailchimp, vilket gör det ännu enklare för team att få ut det mesta av sina kunddata!

Freshworks CRM:s bästa funktioner

Pipelinehantering för att visualisera hela försäljningsprocessen organiserad efter steg

Försäljningsmål för att sätta upp och följa upp mål baserat på intäkter eller antal affärer

Filter-, sorterings- och sökfunktioner i mobilappen

Dashboards för affärsresultat

Dra-och-släpp-gränssnitt

Begränsningar i Freshworks CRM

Projektledningsfunktioner är endast tillgängliga i de dyrare abonnemangen.

Begränsade rapporteringsfunktioner för att anpassa viktiga mätvärden

Priser för Freshworks CRM

Starter : 19 USD per användare och månad

Tillväxt : 49 dollar per användare och månad

Pro : 95 dollar per användare och månad

Enterprise: 199 USD per användare och månad

Freshworks CRM-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 500 recensioner)

via Pipedrive

Pipedrive är ett CRM-system som är utformat för att hjälpa säljteam att öka sin produktivitet och avsluta fler affärer. Det erbjuder en rad funktioner som hjälper till att effektivisera säljprocessen, inklusive kontaktadministration, e-postspårning, samtalsloggning, lead-poängsättning, försäljningsprognoser och automatiserade arbetsflöden.

Med Pipedrive kan ett säljteam snabbt organisera sina leads, kontakter och affärer så att de kan fokusera på de uppgifter som verkligen är viktiga. Kundhanteringsappen gör det också möjligt för användare att enkelt skapa anpassade pipelines och automatiserade e-postmeddelanden för att hjälpa till att vårda leads och öka konverteringarna.

Pipedrives bästa funktioner

Segmentera leads för att skapa personlig, riktad kommunikation

Dra-och-släpp-gränssnitt för att snabbt uppdatera affärsstatus

Aktivitetspåminnelser och teamsamarbete

Anpassningsbara webbformulär

Intäktsprognoser

Pipedrives begränsningar

Begränsad anpassning av användarbehörighetsinställningar jämfört med andra gratis programvaror för kundhantering.

Verktyg för projektomfattning och dokumenthantering är betalda tillägg.

Pipedrive-priser

Essential : 14,90 dollar per användare och månad

Avancerad : 24,90 dollar per användare och månad

Professional : 49,90 dollar per användare och månad

Enterprise: 99 $ per användare och månad

Pipedrive-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 1 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 800 recensioner)

6. Drip – Bäst för kundengagemang

via Drip

Drip är ett automatiseringsverktyg för e-handel som är utformat för företag som vill öka sin onlineförsäljning. Det tillhandahåller den teknik och de verktyg som behövs för att skapa, lansera och hantera kampanjer som riktar sig till kunder med personliga e-postmeddelanden, aviseringar, webbsidor och mycket mer.

Drips verktyg för marknadsföringsautomatisering hjälper team att öka kundengagemanget och lojaliteten, anpassa sina interaktioner, identifiera och vårda leads, generera mer försäljning och mäta effekten av sina insatser. Plattformen integreras med populära webbtjänster som Shopify, Squarespace och WooCommerce, så att företag enkelt kan ansluta sin e-handelsbutik till Drip-plattformen och komma igång snabbt!

Drips bästa funktioner

Integrationer med populära e-handelsprogram, inklusive Shopify, BigCommerce och Magento

Automatisering av marknadsföringskampanjer via e-post, webbplatser och sociala medier

A/B-testning för upp till fyra olika varianter av e-postinnehåll eller ämnesrader samtidigt

Över 50 helt anpassningsbara mallar

Formulärskapare med dra-och-släpp-funktion

Begränsningar för Drip

Det tar tid att bygga upp och iterera arbetsflöden och trattkonfigurationer för effektiv användning.

Saknar verktyg för projektledning eller dokumentation

Drip-prissättning

Från 39 dollar per månad för upp till 2 500 personer på en e-postlista.

Drip-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 450 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 170 recensioner)

Bonus: Mallar för drip-kampanjer

7. Zoho CRM – Bästa appen för kundhantering

via Zoho CRM

Zoho CRM erbjuder en serie verktyg och funktioner för företag att hantera och utnyttja sina kunddata. Dessa funktioner inkluderar kontaktadministration, leadspårning, försäljningsautomatisering, marknadsföringsautomatisering, kundtjänstspårning, analys och rapportering. Zoho CRM erbjuder även integration med tredjepartsapplikationer och -tjänster, såsom Zoho Campaigns, Zoho Reports och mer.

Med dessa verktyg kan företag få bättre insikt i kundrelationer, automatisera försäljningsprocesser och bygga starkare kundrelationer. Dessutom erbjuder CRM-programvaran branschspecifika lösningar för en rad sektorer, inklusive detaljhandel, e-handel, finans och hälso- och sjukvård.

Zoho CRM:s bästa funktioner

Kundsegmentering baserad på region, krav, leadkälla och responsnivå

Leads app-kortskanner för att automatiskt importera dem till CRM

Web-to-lead-formulär med en enkel dra-och-släpp-byggare

Hierarkier för att koppla samman delkampanjer

Begränsningar i Zoho CRM

Kräver andra Zoho-produkter för att kunna utnyttja kundhanteringsverktyget till sin fulla potential.

Anpassning av regler är tillgängligt i de dyrare abonnemangen.

Priser för Zoho CRM

Standard : 14 USD per användare och månad

Professional : 23 USD per användare och månad

Enterprise : 40 dollar per användare och månad

Ultimate: 52 dollar per användare och månad

Betyg och recensioner av Zoho CRM

G2 : 4/5 (över 2 300 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 6 200 recensioner)

8. Airtable – Bäst för att skapa ett kundhanteringssystem

via Airtable

Airtable är ett molnbaserat verktyg för samarbete och projektledning som kombinerar ett lättanvänt kalkylblad med kraften i en databas och flexibiliteten hos anpassade applikationer. Med Airtable kan små team skapa arbetsytor med hög samarbetsförmåga där teamen kan arbeta tillsammans med projekt.

Plattformen integreras också med andra appar och tjänster som Slack, Zapier och Dropbox för att erbjuda ett komplett kundhanteringssystem för kundhantering.

Airtables bästa funktioner

Åtgärder för att koppla mål till funktionalitet för att effektivisera rapporteringen

Delbara formulär för att fylla i poster i Airtable-basen

Tidslinjevy för att spåra händelser, resurser och projekt

Automatisering med Javascript-funktionalitet

Formulärvy för kontaktadministration

Airtables begränsningar

Begränsade sorterings- och filtreringsalternativ jämfört med andra programvaruverktyg för kundhantering

Begränsade anpassningsmöjligheter för arbetsytans utseende

Airtables prissättning

Gratisversion

Plus : 10 dollar per användare och månad

Pro : 20 dollar per användare och månad

Företag: Kontakta Airtable för mer information.

Airtable-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 2 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 700 recensioner)

9. Monday.com – Bäst för samarbete

via Monday

Monday.com är en projektledningsplattform som gör det enkelt för team att samarbeta, hantera och organisera sitt arbete. Den hjälper team att hantera projekt och uppgifter med uppdateringar i realtid och visuella uppgiftstavlor som gör det möjligt för alla att hålla koll på aktiviteterna både på individ- och gruppnivå.

Med funktioner som automatiska aviseringar, rapporteringsfunktioner och integrationer med tredjepartsappar gör Monday det enklare för team att hålla koll på sina projekt och uppgifter på ett effektivt sätt. Det gör det också möjligt för användare att enkelt anpassa sina projektpaneler med olika layoutalternativ och ställa in panelspecifika regler för att hålla ordning på alla!

Måndagens bästa funktioner

Anpassade fält för att skapa ett arbetsflöde för försäljningscykeln och ett system för kundrelationshantering

Google Drive, Dropbox, Box eller OneDrive-filuppladdningar för dokumenthantering

Leadhantering med automatisering av anpassade kriterier

Kundkommunikation med e-postintegration

Anpassning av instrumentpanelen utan kod

Måndagsbegränsningar

Brant inlärningskurva för att bekanta sig med funktioner och gränssnitt

Funktionen Tidsspårningskolumn är endast tillgänglig i Pro- och Enterprise-abonnemangen.

Måndagspriser

Individuell : Gratis för alltid

Basic : 8 dollar per användare och månad från 3 platser

Standard : 10 USD per användare och månad från 3 platser

Pro : 16 USD per användare och månad från 3 platser

Företag: Kontakta Monday för mer information

Måndagens betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 7 550 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 700 recensioner)

10. Nutshell – Bäst för pipelinehantering

via Nutshell

Nutshell är en molnbaserad plattform för pipelinehantering som hjälper team att effektivisera projektutvecklingsprocessen från idé till färdigställande. Den erbjuder en rad verktyg som hjälper team att planera, följa upp och samarbeta i projekt i realtid.

Med Nutshell kan team hantera flera projekt samtidigt, tilldela uppgifter och deadlines, kommunicera med teammedlemmar och övervaka framsteg. Plattformen innehåller även mallar för projektledning, rapporter och analyser samt ett meddelandesystem som hjälper team med leadhantering från start till mål.

Nutshells bästa funktioner

Kontaktadministrationsverktyg för att hitta alla kontakter, kunder och konversationer

Intelligenta formulär för att samla in leads direkt från webbplatsen

Försäljningsautomatisering med anpassning av pipeline-triggers

Presentationsklara rapporteringsdiagram

Färdiga e-postmallar

Begränsningar i Nutshell

Gränssnittet är inte lika modernt eller intuitivt jämfört med andra kundhanteringsprogram på denna lista.

Rapportering och prestationsuppföljning finns tillgängligt i det dyra paketet.

Nutshell-prissättning

Foundation : 16 dollar per användare och månad

Pro: 42 dollar per användare och månad

Nutshell-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (740+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (370+ recensioner)

Hantera kundrelationer med kundhanteringsappar

ClickUp är en kraftfull och mångsidig plattform för att hantera dina kunder och förbättra dina affärsflöden! Genom att eliminera silos och snabba upp kommunikationen är alla på samma sida och arbetar mot samma intäktsmål.

Oavsett om du är ett litet företag eller ett stort företag har ClickUp den flexibilitet som produktiva team behöver för att maximera sina insatser inom kundtjänsthantering. Starta ett gratis ClickUp-arbetsutrymme idag!