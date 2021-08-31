Hur man integrerar ClickUp och Salesforce

Förr knackade säljteam på dörrar och ringde upp slumpmässiga nummer i telefonkatalogen, men idag är det lite mer sofistikerat. Säljprocessen sker nu till stor del i ett CRM-verktyg (customer relationship management).

När leads kommer in matas nya försäljningsmöjligheter in i CRM-systemet. Där delas de upp i olika steg och uppgifter som representerar viktiga delar av försäljningsprocessen.

Det är då det kan bli lite utmanande.

Försäljning sker inte i ett silo. En del av arbetet involverar oundvikligen andra avdelningar och team inom företaget.

Till exempel:

Granska eller underteckna ett NDA-formulär eller kontrakt, med hjälp av ett juridiskt team

Tillhandahålla säkerhetsgranskningar med hjälp av IT-avdelningen eller ett dedikerat säkerhetsteam

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar som måste utvärderas och granskas av ditt utvecklingsteam.

Hantera problem eller buggar under testfasen med hjälp av ditt supportteam

Detta är bara några exempel på det tvärfunktionella arbete som ingår i försäljning.

Kolla in dessa Salesforce-alternativ!

Varför är det en utmaning?

Utöver de vanliga utmaningarna med samarbete finns inget av dessa andra team i CRM-systemet. Det innebär att du behöver ett system för att tilldela, övervaka och samarbeta kring dessa delade uppgifter.

För det finns det några alternativ.

Först kan du göra det ad hoc med hjälp av möten, chatt och e-post. Detta innebär också att kopiera och klistra in uppgifter mellan olika verktyg. Alla som arbetar med försäljning vet att detta är en undermålig lösning.

Du kan spendera timmar i möten bara för att försöka hitta information eller slösa bort halva dagen på att försöka hålla koll på uppgifter på olika platser. Detta är ett stort hinder för säljteam, eftersom snabbhet är avgörande för att avsluta affärer och du vill att processen ska vara snabb och smidig för potentiella kunder. Och låt oss inte ens börja prata om fallgroparna med oändliga e-posttrådar.

Sedan finns det alternativ två: gör allt i ett enda verktyg.

ClickUp erbjuder de flesta funktioner som du hittar i ett CRM-system.

Du kan skapa ett utrymme för ditt CRM-system och lägga till mappmallen "CRM", som erbjuder en bra bas att bygga vidare på. ClickUps många vyer ger dig fullständig kontroll över hur du visar kunddata.

Du kan till exempel använda tabellvyn för att snabbt se all kontoinformation eller tavelvyn för att spåra kunder i din försäljningspipeline.

ClickUps anpassade fält gör det möjligt för dig att spåra viktiga CRM-fält som leadstatus, företagsstorlek, telefonnummer, e-postadress, LTV och mycket mer. Med ClickUp har du allt du behöver för att kommunicera med kunder, skapa försäljningsrapporter och bygga kraftfulla databaser.

Klicka här för mer detaljerad information om hur du använder ClickUp som CRM

ClickUp är en fantastisk lösning, men det finns fortfarande situationer, särskilt i större företag, där ett externt CRM-system kan vara att föredra. Det kan också finnas tillfällen när du behöver samarbeta med partners, byråer eller kunder som också använder ett CRM-system som Salesforce.

I sådana situationer finns det alternativ 3: ClickUps kraftfulla integrationer.

Det finns två sätt att integrera ClickUp med Salesforce: Unito och Zapier.

Här är en översikt över båda integrationerna.

Integrera Salesforce + ClickUp med Unito

Unito erbjuder djupgående, dubbelriktad integration mellan dina viktigaste arbetsverktyg, inklusive ClickUp, Salesforce, HubSpot och en växande lista med över 25 andra appar. Dessa integrationer är kodfria, vilket innebär att vem som helst kan konfigurera ett nytt arbetsflöde på några minuter.

Med Unitons ClickUp-Salesforce-integration kan du skapa tvåvägskommunikation mellan Salesforce och ClickUp-uppgifter som täcker alla fält du behöver för smidig tvärfunktionell samverkan.

Dessa flöden kan anpassas efter dina exakta behov genom att filtrera efter specifik information, anpassa mappningar mellan fält i olika verktyg och mycket mer.

Unitos integrationer fungerar i realtid, så informationen i båda verktygen är alltid uppdaterad.

Hur detta ser ut i praktiken

Tänk dig att du arbetar i Salesforce men vill ha en bättre lösning för att hantera dina säljuppgifter. Kanske har du flera uppgifter kopplade till flera konton och vill samla dem alla i en hanterbar att göra-lista.

Istället för att manuellt kopiera och klistra in dem i ClickUp kan du skapa ett enkelt Unito-arbetsflöde.

För att göra det måste du först registrera dig för Unito. Du kan prova det helt gratis i två veckor. När du har loggat in kan du börja bygga ditt flöde.

Välj det Salesforce-projekt som representerar ett av de konton du hanterar och välj sedan ditt "att göra-lista"-projekt i ClickUp. Du måste autentisera båda dessa verktyg och ge Unito åtkomst så att det kan uppdatera dem.

När det är klart kan du välja flödesriktning. Om du vill att informationen ska gå fram och tillbaka mellan verktygen behåller du detta som ett tvåvägsflöde.

Skapa sedan en regel så att endast uppgifter som tilldelats dig hämtas till ClickUp från Salesforce. Här har du möjlighet att begränsa eller öppna informationsflödet för att passa ditt användningsfall.

Nu när du har bestämt vilka uppgifter som ska synkroniseras kan du bestämma vilken information inom dessa uppgifter som ska delas.

Vill du att alla fält ska överföras eller bara en delmängd?

Du kanske vill lämna konfidentiell kundinformation i Salesforce, till exempel. Du kan också välja att bara synkronisera vissa fält i en riktning, även om hela arbetsflödet fungerar i båda riktningarna.

När du har mappat dina fält kan du starta ditt arbetsflöde. När du tilldelas en ny uppgift i Salesforce som är relaterad till det kontot skapas en motsvarande uppgift i din att göra-lista i ClickUp.

All uppgiftsinformation, inklusive deadline, överförs och förblir synkroniserad när den ändras i ett av verktygen. Du kan upprepa denna process med flera kundkonton för att automatiskt samla allt ditt Salesforce-arbete på ett ställe.

Det här är ett personligt användningsfall, men Unito kommer verkligen till sin rätt när det används för samarbete mellan team. Du kan till exempel:

Eskalera ett potentiellt kontrakts- eller säkerhetsproblem till rätt team i ClickUp direkt från Salesforce.

Skapa automatiskt en uppgift för ditt produktteam i ClickUp när en kundförfrågan loggas in i Salesforce.

Håll viktiga kundförnyelseuppgifter synkroniserade mellan dig och ditt faktureringsteam för att upprätthålla ständig kommunikation och undvika hinder som kan leda till kundbortfall.

Skicka förfrågningar om marknadsföringsmaterial från ditt marknadsföringsteam i ClickUp utan att behöva lämna Salesforce.

Detta är bara några exempel på hur Unito kan påskynda tvärfunktionellt samarbete och eliminera behovet av tidskrävande möten och kopiering och klistring av information. Viktig uppgiftsinformation överförs automatiskt mellan team och verktyg, så att du kan påskynda din försäljningscykel.

Integrera Salesforce + ClickUp med Zapier

Unito fungerar utmärkt när du vill ha ett tvåvägsinformationsflöde för samarbete mellan olika verktyg, medan Zapier är ett enkelt sätt att automatisera en del av det tidskrävande arbetet som kan ta tid från din dag.

Zapier är en automatiseringsplattform med tusentals anslutningar, vilket innebär att ClickUp och Salesforce bara är toppen av isberget. Zaps fungerar med ett enkelt trigger- och responssystem, vilket innebär ”om x händer, gör y”.

Om du vill fokusera på kundsamtal och kundkontakter istället för att skapa nya uppgifter, är Zapier rätt val för dig.

Hur detta ser ut i praktiken

Zapier är enkelt att konfigurera, eftersom det bygger på färdiga ”Zaps” – i princip recept som andra redan har skapat.

När det gäller ClickUp och Salesforce finns det en populär Zap som skapar en ny ClickUp-uppgift för varje affärsmöjlighet som skapas i Salesforce.

För att komma igång behöver du bara registrera dig på Zapier och sedan autentisera ClickUp och Salesforce.

Välj sedan Salesforce-triggern för din automatisering.

Välj sedan ett resultat som du vill ska inträffa i ClickUp.

Välj slutligen vilka data du vill ska utbytas mellan apparna, om några.

När du har gjort det kan du aktivera Zap och se hur uppgifterna rullar in automatiskt. Det är också möjligt att skapa liknande Zaps baserade på andra triggers.

När en ny post läggs till i Salesforce, lägg upp en uppgiftskommentar i ClickUp.

När ett nytt utgående meddelande tas emot i Salesforce, skapa en checklista i en ClickUp-uppgift.

När ett specifikt registerfält uppdateras i Salesforce skapas en underuppgift i ClickUp.

Låt Zapier ta hand om små, repetitiva uppgifter medan du fokuserar på att få jobbet gjort.

När ska man använda Unito och Zapier?

Använd Unito om:

Du vill att information ska kunna flyttas fram och tillbaka mellan ClickUp och Salesforce.

Du vill möjliggöra tvärfunktionellt samarbete mellan team

Du vill synkronisera flera fält samtidigt och mappa fält på specifika sätt

Använd Zapier om:

Du vill att nya leads eller möjligheter automatiskt ska utlösa skapandet av uppgifter i ClickUp.

Du vill eliminera personliga sysslor som saktar ner din arbetsdag.

Du vill ha en färdig lösning, inte en anpassad lösning

(Sales)Force är starkt med ClickUp

Om ditt CRM behöver mer än de kraftfulla funktionerna i ClickUp erbjuder Unito och Zapier Salesforce-integrationer kraftfulla lösningar som hjälper dig att samarbeta eller automatisera mellan team och verktyg.

Vi gick igenom ClickUps kraftfulla CRM-funktioner och Unitous smidiga Salesforce-integration i ett webbinarium nyligen.

Se ”Optimera din försäljningscykel med ClickUp och Unito” på begäran här!