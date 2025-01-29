De 12 bästa Salesforce CRM-alternativen och konkurrenterna 2025

Programvara för kundrelationshantering (CRM) har förbättrats dramatiskt sedan de första verktygen blev tillgängliga. Dessa verktyg gör det enkelt att lagra kunddata och använda den för att skapa köparprofiler. Ett av de största namnen inom CRM-programvara är Salesforce. Salesforce är dock inte rätt lösning för alla.

I den här artikeln diskuterar vi några av de tillgängliga CRM-alternativen. Vi går igenom vad du bör leta efter i ett Salesforce-alternativ och ger dig den information du behöver för att kunna bestämma vilket verktyg som bäst hjälper dig att förbättra dina kundrelationer.

Vad ska du leta efter i ett Salesforce-alternativ?

Salesforce är en kraftfull CRM-programvara, men det bästa CRM-verktyget för dig är det som ger mest värde för ditt företag. När du letar efter Salesforce-alternativ bör du tänka på följande:

Funktioner: Titta på funktionerna som ingår i alla de viktigaste alternativen och bestäm vilka som är nödvändiga för din organisation.

Användarvänlighet: Du vill att dina anställda ska kunna utnyttja CRM-systemet maximalt, så det bör vara enkelt att använda.

Anpassning: En storlek passar sällan alla. Ett bra Salesforce-alternativ är ett som du kan anpassa efter dina behov.

Integrationer: Din organisation behöver mer än bara ett CRM-system i sin teknikstack, och det CRM-program du väljer bör integreras smidigt med de andra verktygen.

Skalbarhet: Alla organisationers mål är att växa. Välj ett CRM-system som kan växa med dig, så att du inte behöver byta om du växer för mycket för ditt val.

Prissättning: Titta på prissättningen för den nivå du befinner dig på nu och var du kommer att befinna dig i framtiden. Vissa produkter har kraftiga prisökningar när företagen växer. Utnyttja deras kostnadsfria provperiod om den erbjuds för att få en praktisk erfarenhet utan åtaganden.

De 12 bästa Salesforce-alternativen att använda

Nedan följer en lista med 12 Salesforce CRM-alternativ. Var och en av dessa populära program har hjälpt många organisationer att hantera sina kundrelationer.

Samla dina projektledningsverktyg och CRM på en och samma plattform: ClickUp

ClickUp är en projektledningsplattform som också erbjuder CRM-funktioner, såsom kontaktadministration, leadhantering och övervakning av försäljningspipeline. Det är en mycket anpassningsbar molnbaserad plattform med ett omfattande utbud av CRM-mallar och tredjepartsintegrationer.

ClickUp är en mycket anpassningsbar lösning som låter dig skapa rapporteringspaneler som passar dina behov och utveckla anpassade arbetsflödesprocesser för förbättrad affärsverksamhet. Med robusta CRM-rapporteringsfunktioner kan du enkelt omvandla dessa paneler till utskrivna rapporter.

ClickUps bästa funktioner

Skapa, tilldela och spåra uppgifter för individer eller team

Övervaka tiden som läggs på uppgifter och projekt

Underlätta teamarbete och kommunikation inom plattformen

Ställ in uppgifter och övervaka framstegen mot specifika mål

Dela och samarbeta på dokument inom CRM-systemet

ClickUp Begränsningar

Inlärningskurvan kan vara brant för vissa funktioner.

Programmet hänger ibland när komplexa uppgifter utförs.

Priser för ClickUp

Gratis plan för alltid : Gratis

Obegränsad plan : 7 USD/månad per användare

Affärsplan : 12 USD/månad per användare

Enterprise Plan: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Zendesk Sell

Via Zendesk Sell

Zendesk Sell är ett CRM-system som fokuserar på att tillgodose säljteamens behov. Förutom kontaktadministration har det många funktioner som hjälper säljare att spåra leads, hantera pipelines och avsluta affärer. Det är en molnbaserad plattform som enkelt integreras med andra Zendesk-produkter.

Zendesk Sells bästa funktioner

Begränsningar för Zendesk Sell

Begränsade anpassningsmöjligheter för vissa fält

Ibland förekommer buggar och tekniska problem i mobilappen.

Priser för Zendesk Sell

Team: 19 $/månad per användare

Tillväxt: 55 USD/månad per användare

Professional: 115 USD/månad per användare

Enterprise: 169 USD/månad per användare

Zendesk Sell – betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (150 recensioner)

3. Pipedrive

Via Pipedrive

Nästa på listan över Salesforce CRM-alternativ är Pipedrive. Det har ett enkelt och användarvänligt gränssnitt som gör att du snabbt kan komma igång. Det innehåller funktioner för säljteam, med leadhantering för att avsluta fler affärer.

Pipedrives bästa funktioner

Spåra enkelt affärer genom olika stadier

Synkronisera och spåra e-postmeddelanden inom CRM-systemet

Skapa rapporter och få insikter om försäljningsresultat

Få aviseringar om viktiga uppgifter och uppföljningar

Anpassa arbetsflödena efter dina specifika behov

Begränsningar i Pipedrive

Analys- och rapporteringsfunktionerna är inte så robusta som vissa användare önskar.

Vissa automatiseringsfunktioner saknas jämfört med alternativ

Pipedrive-priser

Essential: 14,90 $/månad per användare

Avancerat: 27,90 $/månad per användare

Professional: 49,90 $/månad per användare

Power: 64,90 $/månad per användare

Enterprise: 99,00 $/månad per användare

Pipedrive-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 500 recensioner)

4. ActiveCampaign

Via ActiveCampaign

ActiveCampaign riktar sig till både små och stora organisationers CRM-behov. Det hjälper till att automatisera marknadsförings- och affärsprocesser och erbjuder olika verktyg för att hantera leads och skapa riktade e-postkampanjer. ActiveCampaign integreras också med flera verktyg från tredje part.

ActiveCampaigns bästa funktioner

Skapa automatiserad kampanjhantering baserad på kundbeteende

Designa och skicka personliga e-postkampanjer

Hantera kontakter och automatisera försäljningsprocesser

Identifiera och prioritera potentiella leads baserat på engagemang

Övervaka användaraktivitet på din webbplats och evenemang

Begränsningar för ActiveCampaign

Det erbjuder inte så mycket flexibilitet i hanteringen av kontakter som vissa användare önskar.

Programvaran har en brant inlärningskurva för automatisering och avancerade funktioner.

Priser för ActiveCampaign

Plus: 19 $/månad

Professional: 49 $/månad

Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

ActiveCampaign-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 000 recensioner)

5. HubSpot CRM

Via HubSpot

HubSpot är ett av de första och mest framgångsrika CRM-systemen och en innovatör inom marknadsföring och försäljningsautomatisering. Plattformen erbjuder hubbar för marknadsföring, försäljning och kundservice, som alla integreras sömlöst med CRM-systemet.

HubSpots bästa funktioner

Kombinerar verktyg för kontaktadministration, marknadsföring, försäljning och kundservice

Gör det möjligt att automatisera repetitiva uppgifter för att effektivisera försäljningsprocessen.

Gör det möjligt för dig att hantera kundförfrågningar och supportärenden

Erbjuder hundratals HubSpot-integrationer

HubSpots begränsningar

Priserna är höga, särskilt för nystartade företag som letar efter ett CRM-system.

Den kostnadsfria planen erbjuder inte tillräckligt med anpassningsfunktioner.

HubSpot-priser

Gratis för alltid: Gratis

Startpaket: 50 $/månad

Professional: 500 $/månad

Företag: 1 200 USD/månad

HubSpot-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 400 recensioner)

6. Airtable

Via Airtable

Airtable är ett kalkylbladsbaserat program som du kan använda för olika CRM-ändamål. Med funktioner för att spåra leads, hantera försäljningspipelines och lagra kunddata är Airtable en lättanvänd grundläggande CRM-plattform.

Airtables bästa funktioner

Skapa anpassade kunddatabaser för olika användningsområden

Samarbeta med teammedlemmar i realtid

Integrera med verktyg och tjänster från tredje part för utökad funktionalitet

Organisera och spåra projekt med uppgifts- och deadlinehantering

Anpassa hur data visas med olika visningsalternativ

Airtables begränsningar

Det har begränsade funktioner jämfört med vissa konkurrenter.

Det kan vara svårt att integrera med andra produkter.

Priser för Airtable

Gratis för alltid: Gratis

Plus: 10 USD/månad per användare

Pro: 20 $/månad per användare

Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Airtable-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 500 recensioner)

7. Smartsheet

Via Smartsheet

Precis som Airtable är Smartsheet en plattform baserad på kalkylblad. Den låter dig skapa smarta kalkylblad för olika ändamål, inklusive grundläggande CRM-uppgifter. Även om det inte är den mest komplexa CRM-lösningen kan den lagra försäljningsdata och öka produktiviteten i ett lättanvänt CRM-system.

Smartsheets bästa funktioner

Planera, spåra och hantera projekt med Gantt-diagram och uppgiftslistor

Samarbeta i realtid och dela filer med teammedlemmar

Få en tydlig visuell översikt över din försäljningspipeline

Effektivisera repetitiva processer med automatiserade arbetsflöden

Skapa visuella rapporter och instrumentpaneler

Smartsheets begränsningar

Inlärningskurvan är brant om du vill använda alla funktioner som erbjuds.

Vissa användare klagar på bristen på automatiseringsfunktioner.

Priser för Smartsheet

Gratis för alltid: Gratis

Pro: 7 $/månad

Företag: 25 $/månad

Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Smartsheet-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 13 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 500 recensioner)

8. Keap

Via Keap

Keap, tidigare Infusionsoft, är en molnbaserad CRM-plattform som automatiserar marknadsförings- och försäljningsprocesser. Programvaran integreras med andra populära marknadsförings- och försäljningsverktyg för utökad funktionalitet.

Dess funktioner för marknadsföringsautomatisering kan förbättra ditt säljteams produktivitet. Både små organisationer och större företag kan dra nytta av denna robusta plattform.

Keaps bästa funktioner

Automatisera försäljningsprocesser och hantera kontakter

Utforma och genomföra riktade e-postmarknadsföringskampanjer

Identifiera och prioritera leads baserat på engagemang och beteende

Integrera med e-handelsplattformar för spårning av onlineförsäljning

Gör det möjligt för kunder att boka tid online

Keaps begränsningar

Priset är oöverkomligt för vissa användare.

Vissa kunder tycker att gränssnittet och installationsprocessen är förvirrande.

Keap-priser

Pro: 199 $/månad

Max: 289 $/månad

Max Classic: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Keap-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 1 000 recensioner)

9. Microsoft Dynamics

Via Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics är en CRM-plattform i Microsofts ekosystem som passar organisationer av alla storlekar. Den innehåller en omfattande uppsättning CRM-funktioner och kan integreras med andra Microsoft-produkter för att utöka funktionaliteten.

Microsoft Dynamics bästa funktioner

Omfattande paket, inklusive CRM, resursplanering för företag och andra affärsverktyg

Artificiell intelligens-driven insikt för att förbättra försäljningsprestanda

Kundförfrågningar och supportärenden

Skapande och hantering av riktade marknadsföringskampanjer

Sömlös anslutning till Office 365, Teams och andra Microsoft-produkter

Begränsningar i Microsoft Dynamics

Installationen är komplex och tidskrävande för vissa användare.

Integration med produkter utanför Microsofts ekosystem kan vara svårt.

Priser för Microsoft Dynamics

Essentials: 70 USD/månad per användare

Premium: 100 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Microsoft Dynamics

G2: 3,8/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 5 000 recensioner)

10. Zoho CRM

Via Zoho

Zoho erbjuder en välkänd svit av molnbaserade affärsverktyg. Zoho CRM är deras CRM-lösning. Lösningen hjälper företag av alla storlekar att hantera försäljning, marknadsföring och kundsupport. Den kan lagra kontaktuppgifter, förbättra kundnöjdheten och automatisera uppgifter.

Zoho CRM kan kombineras med företagets andra verktyg för att dela CRM-data och förbättra affärsintelligensen.

Zoho bästa funktioner

Automatisera repetitiva uppgifter och effektivisera försäljningsprocessen

Kommunicera med kunder via flera kanaler

Få insikter om försäljningsresultat och trender med analys- och rapporteringsverktyg

Skapa automatiserade arbetsflöden för att förbättra effektiviteten

Få tillgång till CRM-funktioner via mobilappar

Zoho-begränsningar

Prestandan är ibland långsam.

Den kostnadsfria planen har inte tillräckligt med anpassningsalternativ.

Zoho-priser

Gratis för alltid: Gratis

Standard: 14 USD/månad per användare

Professional: 23 USD/månad per användare

Enterprise: 40 USD/månad per användare

Ultimate: 52 $/månad per användare

Zoho-betyg och recensioner

G2: 4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 6 000 recensioner)

Kolla in dessa Zoho-alternativ!

11. Bitrix24 CRM

Via Bitrix24

Bitrix24 CRM är kundrelationsdelen av Bitrix24. Bitrix har utvecklat denna omfattande plattform för företagsledning och samarbete. Den innehåller verktyg för CRM och projektledning.

Bitrix24 CRM:s bästa funktioner

Kommunicera och samarbeta med teammedlemmar

Automatisera försäljnings- och marknadsföringsprocesser

Använd projekt- och uppgiftshanteringsverktyg inom CRM

Kommunicera med kunderna via flera kanaler

Lagra och dela dokument

Bitrix24 CRM-begränsningar

Vissa användare tycker att användargränssnittet är alltför komplicerat, särskilt när det gäller de avancerade funktionerna.

Vissa användare rapporterar om tillfälliga prestandaförsämringar.

Priser för Bitrix24 CRM

Grundläggande: 49 $/månad

Standard: 99 $/månad

Professional: 199 $/månad

Enterprise: 399 $/månad

Bitrix24 CRM-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (500 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 500 recensioner)

12. Salesflare

Via Salesflare

Salesflare är en CRM-programvara som erbjuder en lättanvänd lösning för små och medelstora organisationer. Dess huvudsakliga syfte är att hjälpa företag med grundläggande CRM-behov, såsom att automatisera datainmatning och förenkla försäljningsprocessen.

Salesflare bästa funktioner

Spåra öppnade e-postmeddelanden, klick på länkar och interaktion med kontakter

Organisera och hantera kundkontaktinformation

Få påminnelser när det är dags för uppföljning

Planera möten smidigt med integrationsalternativ

Visualisera och hantera försäljningsmöjligheter

Begränsningar för Salesflare

Programvaran har begränsade rapporteringsfunktioner jämfört med vissa av sina konkurrenter.

Mobilappen är inte så funktionsrik och prestandastark som den kunde vara.

Priser för Salesflare

Tillväxt: 29 USD/månad per användare

Pro: 49 $/månad per användare

Enterprise: 99 $/månad per användare

Salesflare-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Kom igång med ClickUps kundrelationshantering

Att integrera ett CRM-system med din befintliga projektledningsplattform kan vara besvärligt. Varför inte välja en allt-i-ett-lösning där du enkelt kan hantera dina projekt och dina kundrelationer?

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för projektledning. Tack vare kraftfulla CRM-verktyg som är inbyggda i ditt projektledningssystem kan du hålla koll på dina projekt samtidigt som du har ögonen på dina kundkontakter, leads och hela försäljnings- och marknadsföringspipeline.

Och det bästa av allt är att vi erbjuder färdiga projektledningsmallar och CRM-mallar på alla nivåer, inklusive vår kostnadsfria plan. Skapa ditt kostnadsfria ClickUp-konto och upplev hur ClickUp är ett kraftfullt Salesforce CRM-alternativ.