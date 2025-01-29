De 12 bästa Salesforce CRM-alternativen och konkurrenterna 2025

Programvara för kundrelationshantering (CRM) har förbättrats dramatiskt sedan de första verktygen blev tillgängliga. Dessa verktyg gör det enkelt att lagra kunddata och använda den för att skapa köparprofiler. Ett av de största namnen inom CRM-programvara är Salesforce. Salesforce är dock inte rätt lösning för alla.
I den här artikeln diskuterar vi några av de tillgängliga CRM-alternativen. Vi går igenom vad du bör leta efter i ett Salesforce-alternativ och ger dig den information du behöver för att kunna bestämma vilket verktyg som bäst hjälper dig att förbättra dina kundrelationer.
Vad ska du leta efter i ett Salesforce-alternativ?
Salesforce är en kraftfull CRM-programvara, men det bästa CRM-verktyget för dig är det som ger mest värde för ditt företag. När du letar efter Salesforce-alternativ bör du tänka på följande:
- Funktioner: Titta på funktionerna som ingår i alla de viktigaste alternativen och bestäm vilka som är nödvändiga för din organisation.
- Användarvänlighet: Du vill att dina anställda ska kunna utnyttja CRM-systemet maximalt, så det bör vara enkelt att använda.
- Anpassning: En storlek passar sällan alla. Ett bra Salesforce-alternativ är ett som du kan anpassa efter dina behov.
- Integrationer: Din organisation behöver mer än bara ett CRM-system i sin teknikstack, och det CRM-program du väljer bör integreras smidigt med de andra verktygen.
- Skalbarhet: Alla organisationers mål är att växa. Välj ett CRM-system som kan växa med dig, så att du inte behöver byta om du växer för mycket för ditt val.
- Prissättning: Titta på prissättningen för den nivå du befinner dig på nu och var du kommer att befinna dig i framtiden. Vissa produkter har kraftiga prisökningar när företagen växer. Utnyttja deras kostnadsfria provperiod om den erbjuds för att få en praktisk erfarenhet utan åtaganden.
De 12 bästa Salesforce-alternativen att använda
Nedan följer en lista med 12 Salesforce CRM-alternativ. Var och en av dessa populära program har hjälpt många organisationer att hantera sina kundrelationer.
1. ClickUp
ClickUp är en projektledningsplattform som också erbjuder CRM-funktioner, såsom kontaktadministration, leadhantering och övervakning av försäljningspipeline. Det är en mycket anpassningsbar molnbaserad plattform med ett omfattande utbud av CRM-mallar och tredjepartsintegrationer.
ClickUp är en mycket anpassningsbar lösning som låter dig skapa rapporteringspaneler som passar dina behov och utveckla anpassade arbetsflödesprocesser för förbättrad affärsverksamhet. Med robusta CRM-rapporteringsfunktioner kan du enkelt omvandla dessa paneler till utskrivna rapporter.
ClickUps bästa funktioner
- Skapa, tilldela och spåra uppgifter för individer eller team
- Övervaka tiden som läggs på uppgifter och projekt
- Underlätta teamarbete och kommunikation inom plattformen
- Ställ in uppgifter och övervaka framstegen mot specifika mål
- Dela och samarbeta på dokument inom CRM-systemet
ClickUp Begränsningar
- Inlärningskurvan kan vara brant för vissa funktioner.
- Programmet hänger ibland när komplexa uppgifter utförs.
Priser för ClickUp
- Gratis plan för alltid: Gratis
- Obegränsad plan: 7 USD/månad per användare
- Affärsplan: 12 USD/månad per användare
- Enterprise Plan: Kontakta oss för prisuppgifter
ClickUp-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
2. Zendesk Sell
Zendesk Sell är ett CRM-system som fokuserar på att tillgodose säljteamens behov. Förutom kontaktadministration har det många funktioner som hjälper säljare att spåra leads, hantera pipelines och avsluta affärer. Det är en molnbaserad plattform som enkelt integreras med andra Zendesk-produkter.
Zendesk Sells bästa funktioner
- Visualisera och hantera försäljningsmöjligheter genom olika stadier
- Organisera och spåra kundresor
- Få insikter om försäljningsresultat och trender
- Ansluter till din e-post för att spåra kommunikation
- Få tillgång till CRM-funktioner när du är på språng med mobilappen
Begränsningar för Zendesk Sell
- Begränsade anpassningsmöjligheter för vissa fält
- Ibland förekommer buggar och tekniska problem i mobilappen.
Priser för Zendesk Sell
- Team: 19 $/månad per användare
- Tillväxt: 55 USD/månad per användare
- Professional: 115 USD/månad per användare
- Enterprise: 169 USD/månad per användare
Zendesk Sell – betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 (över 500 recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (150 recensioner)
3. Pipedrive
Nästa på listan över Salesforce CRM-alternativ är Pipedrive. Det har ett enkelt och användarvänligt gränssnitt som gör att du snabbt kan komma igång. Det innehåller funktioner för säljteam, med leadhantering för att avsluta fler affärer.
Pipedrives bästa funktioner
- Spåra enkelt affärer genom olika stadier
- Synkronisera och spåra e-postmeddelanden inom CRM-systemet
- Skapa rapporter och få insikter om försäljningsresultat
- Få aviseringar om viktiga uppgifter och uppföljningar
- Anpassa arbetsflödena efter dina specifika behov
Begränsningar i Pipedrive
- Analys- och rapporteringsfunktionerna är inte så robusta som vissa användare önskar.
- Vissa automatiseringsfunktioner saknas jämfört med alternativ
Pipedrive-priser
- Essential: 14,90 $/månad per användare
- Avancerat: 27,90 $/månad per användare
- Professional: 49,90 $/månad per användare
- Power: 64,90 $/månad per användare
- Enterprise: 99,00 $/månad per användare
Pipedrive-betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 (över 1 500 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 2 500 recensioner)
4. ActiveCampaign
ActiveCampaign riktar sig till både små och stora organisationers CRM-behov. Det hjälper till att automatisera marknadsförings- och affärsprocesser och erbjuder olika verktyg för att hantera leads och skapa riktade e-postkampanjer. ActiveCampaign integreras också med flera verktyg från tredje part.
ActiveCampaigns bästa funktioner
- Skapa automatiserad kampanjhantering baserad på kundbeteende
- Designa och skicka personliga e-postkampanjer
- Hantera kontakter och automatisera försäljningsprocesser
- Identifiera och prioritera potentiella leads baserat på engagemang
- Övervaka användaraktivitet på din webbplats och evenemang
Begränsningar för ActiveCampaign
- Det erbjuder inte så mycket flexibilitet i hanteringen av kontakter som vissa användare önskar.
- Programvaran har en brant inlärningskurva för automatisering och avancerade funktioner.
Priser för ActiveCampaign
- Plus: 19 $/månad
- Professional: 49 $/månad
- Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter
ActiveCampaign-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 2 000 recensioner)
5. HubSpot CRM
HubSpot är ett av de första och mest framgångsrika CRM-systemen och en innovatör inom marknadsföring och försäljningsautomatisering. Plattformen erbjuder hubbar för marknadsföring, försäljning och kundservice, som alla integreras sömlöst med CRM-systemet.
HubSpots bästa funktioner
- Kombinerar verktyg för kontaktadministration, marknadsföring, försäljning och kundservice
- Gör det möjligt att automatisera repetitiva uppgifter för att effektivisera försäljningsprocessen.
- Gör det möjligt för dig att hantera kundförfrågningar och supportärenden
- Erbjuder hundratals HubSpot-integrationer
HubSpots begränsningar
- Priserna är höga, särskilt för nystartade företag som letar efter ett CRM-system.
- Den kostnadsfria planen erbjuder inte tillräckligt med anpassningsfunktioner.
HubSpot-priser
- Gratis för alltid: Gratis
- Startpaket: 50 $/månad
- Professional: 500 $/månad
- Företag: 1 200 USD/månad
HubSpot-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 10 000 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 400 recensioner)
6. Airtable
Airtable är ett kalkylbladsbaserat program som du kan använda för olika CRM-ändamål. Med funktioner för att spåra leads, hantera försäljningspipelines och lagra kunddata är Airtable en lättanvänd grundläggande CRM-plattform.
Airtables bästa funktioner
- Skapa anpassade kunddatabaser för olika användningsområden
- Samarbeta med teammedlemmar i realtid
- Integrera med verktyg och tjänster från tredje part för utökad funktionalitet
- Organisera och spåra projekt med uppgifts- och deadlinehantering
- Anpassa hur data visas med olika visningsalternativ
Airtables begränsningar
- Det har begränsade funktioner jämfört med vissa konkurrenter.
- Det kan vara svårt att integrera med andra produkter.
Priser för Airtable
- Gratis för alltid: Gratis
- Plus: 10 USD/månad per användare
- Pro: 20 $/månad per användare
- Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter
Airtable-betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (över 2 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 1 500 recensioner)
7. Smartsheet
Precis som Airtable är Smartsheet en plattform baserad på kalkylblad. Den låter dig skapa smarta kalkylblad för olika ändamål, inklusive grundläggande CRM-uppgifter. Även om det inte är den mest komplexa CRM-lösningen kan den lagra försäljningsdata och öka produktiviteten i ett lättanvänt CRM-system.
Smartsheets bästa funktioner
- Planera, spåra och hantera projekt med Gantt-diagram och uppgiftslistor
- Samarbeta i realtid och dela filer med teammedlemmar
- Få en tydlig visuell översikt över din försäljningspipeline
- Effektivisera repetitiva processer med automatiserade arbetsflöden
- Skapa visuella rapporter och instrumentpaneler
Smartsheets begränsningar
- Inlärningskurvan är brant om du vill använda alla funktioner som erbjuds.
- Vissa användare klagar på bristen på automatiseringsfunktioner.
Priser för Smartsheet
- Gratis för alltid: Gratis
- Pro: 7 $/månad
- Företag: 25 $/månad
- Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter
Smartsheet-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 13 000 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 2 500 recensioner)
8. Keap
Keap, tidigare Infusionsoft, är en molnbaserad CRM-plattform som automatiserar marknadsförings- och försäljningsprocesser. Programvaran integreras med andra populära marknadsförings- och försäljningsverktyg för utökad funktionalitet.
Dess funktioner för marknadsföringsautomatisering kan förbättra ditt säljteams produktivitet. Både små organisationer och större företag kan dra nytta av denna robusta plattform.
Keaps bästa funktioner
- Automatisera försäljningsprocesser och hantera kontakter
- Utforma och genomföra riktade e-postmarknadsföringskampanjer
- Identifiera och prioritera leads baserat på engagemang och beteende
- Integrera med e-handelsplattformar för spårning av onlineförsäljning
- Gör det möjligt för kunder att boka tid online
Keaps begränsningar
- Priset är oöverkomligt för vissa användare.
- Vissa kunder tycker att gränssnittet och installationsprocessen är förvirrande.
Keap-priser
- Pro: 199 $/månad
- Max: 289 $/månad
- Max Classic: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter
Keap-betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 (över 1 000 recensioner)
- Capterra: 4,1/5 (över 1 000 recensioner)
9. Microsoft Dynamics
Microsoft Dynamics är en CRM-plattform i Microsofts ekosystem som passar organisationer av alla storlekar. Den innehåller en omfattande uppsättning CRM-funktioner och kan integreras med andra Microsoft-produkter för att utöka funktionaliteten.
Microsoft Dynamics bästa funktioner
- Omfattande paket, inklusive CRM, resursplanering för företag och andra affärsverktyg
- Artificiell intelligens-driven insikt för att förbättra försäljningsprestanda
- Kundförfrågningar och supportärenden
- Skapande och hantering av riktade marknadsföringskampanjer
- Sömlös anslutning till Office 365, Teams och andra Microsoft-produkter
Begränsningar i Microsoft Dynamics
- Installationen är komplex och tidskrävande för vissa användare.
- Integration med produkter utanför Microsofts ekosystem kan vara svårt.
Priser för Microsoft Dynamics
- Essentials: 70 USD/månad per användare
- Premium: 100 USD/månad per användare
Betyg och recensioner av Microsoft Dynamics
- G2: 3,8/5 (över 500 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 5 000 recensioner)
10. Zoho CRM
Zoho erbjuder en välkänd svit av molnbaserade affärsverktyg. Zoho CRM är deras CRM-lösning. Lösningen hjälper företag av alla storlekar att hantera försäljning, marknadsföring och kundsupport. Den kan lagra kontaktuppgifter, förbättra kundnöjdheten och automatisera uppgifter.
Zoho CRM kan kombineras med företagets andra verktyg för att dela CRM-data och förbättra affärsintelligensen.
Zoho bästa funktioner
- Automatisera repetitiva uppgifter och effektivisera försäljningsprocessen
- Kommunicera med kunder via flera kanaler
- Få insikter om försäljningsresultat och trender med analys- och rapporteringsverktyg
- Skapa automatiserade arbetsflöden för att förbättra effektiviteten
- Få tillgång till CRM-funktioner via mobilappar
Zoho-begränsningar
- Prestandan är ibland långsam.
- Den kostnadsfria planen har inte tillräckligt med anpassningsalternativ.
Zoho-priser
- Gratis för alltid: Gratis
- Standard: 14 USD/månad per användare
- Professional: 23 USD/månad per användare
- Enterprise: 40 USD/månad per användare
- Ultimate: 52 $/månad per användare
Zoho-betyg och recensioner
- G2: 4/5 (över 2 000 recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (över 6 000 recensioner)
Kolla in dessa Zoho-alternativ!
11. Bitrix24 CRM
Bitrix24 CRM är kundrelationsdelen av Bitrix24. Bitrix har utvecklat denna omfattande plattform för företagsledning och samarbete. Den innehåller verktyg för CRM och projektledning.
Bitrix24 CRM:s bästa funktioner
- Kommunicera och samarbeta med teammedlemmar
- Automatisera försäljnings- och marknadsföringsprocesser
- Använd projekt- och uppgiftshanteringsverktyg inom CRM
- Kommunicera med kunderna via flera kanaler
- Lagra och dela dokument
Bitrix24 CRM-begränsningar
- Vissa användare tycker att användargränssnittet är alltför komplicerat, särskilt när det gäller de avancerade funktionerna.
- Vissa användare rapporterar om tillfälliga prestandaförsämringar.
Priser för Bitrix24 CRM
- Grundläggande: 49 $/månad
- Standard: 99 $/månad
- Professional: 199 $/månad
- Enterprise: 399 $/månad
Bitrix24 CRM-betyg och recensioner
- G2: 4,1/5 (500 recensioner)
- Capterra: 4,2/5 (över 500 recensioner)
12. Salesflare
Salesflare är en CRM-programvara som erbjuder en lättanvänd lösning för små och medelstora organisationer. Dess huvudsakliga syfte är att hjälpa företag med grundläggande CRM-behov, såsom att automatisera datainmatning och förenkla försäljningsprocessen.
Salesflare bästa funktioner
- Spåra öppnade e-postmeddelanden, klick på länkar och interaktion med kontakter
- Organisera och hantera kundkontaktinformation
- Få påminnelser när det är dags för uppföljning
- Planera möten smidigt med integrationsalternativ
- Visualisera och hantera försäljningsmöjligheter
Begränsningar för Salesflare
- Programvaran har begränsade rapporteringsfunktioner jämfört med vissa av sina konkurrenter.
- Mobilappen är inte så funktionsrik och prestandastark som den kunde vara.
Priser för Salesflare
- Tillväxt: 29 USD/månad per användare
- Pro: 49 $/månad per användare
- Enterprise: 99 $/månad per användare
Salesflare-betyg och recensioner
- G2: 4,8/5 (över 200 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)
Kom igång med ClickUps kundrelationshantering
Att integrera ett CRM-system med din befintliga projektledningsplattform kan vara besvärligt. Varför inte välja en allt-i-ett-lösning där du enkelt kan hantera dina projekt och dina kundrelationer?
ClickUp är en allt-i-ett-plattform för projektledning. Tack vare kraftfulla CRM-verktyg som är inbyggda i ditt projektledningssystem kan du hålla koll på dina projekt samtidigt som du har ögonen på dina kundkontakter, leads och hela försäljnings- och marknadsföringspipeline.
Och det bästa av allt är att vi erbjuder färdiga projektledningsmallar och CRM-mallar på alla nivåer, inklusive vår kostnadsfria plan. Skapa ditt kostnadsfria ClickUp-konto och upplev hur ClickUp är ett kraftfullt Salesforce CRM-alternativ.