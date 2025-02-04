De 15 bästa Pipedrive-alternativen och konkurrenterna 2025

ABC. Always Be Closing. ?

Minns du hur Alec Baldwin aggressivt propagerade för detta mantra i Glengarry Glen Ross? Nu lever det kvar i våra huvuden, oavsett om vi håller med hans karaktärs inställning eller, förhoppningsvis, inte. ?

Pipedrive är ett effektivt verktyg för att effektivisera försäljningsprocessen och driva affärer framåt – den typ av lösning som säljarna i filmen säkert önskar att de hade.

Enligt dess skapare är Pipedrive ”det första CRM-systemet som är utformat av säljare, för säljare”. Användarna rapporterar att de i genomsnitt sluter 28 % fler affärer än innan de började använda plattformen.

Trots sin popularitet kanske programvaran inte passar alla. Kanske letar du efter ett mer prisvärt alternativ till Pipedrive CRM eller ett alternativ med funktioner som bättre tillgodoser dina specifika behov. I så fall har du kommit rätt!

Vi har sammanställt en lista över de 15 bästa Pipedrive-alternativen för att hjälpa dig att hitta den perfekta lösningen för att effektivisera din försäljningsverksamhet.

Vad ska du leta efter i alternativ till Pipedrive?

Pipedrives centrala försäljningsfunktioner gör det till en succé. När du överväger alternativ till Pipedrive, se till att ditt nya verktyg inte bara matchar dess styrkor utan också erbjuder något extra för säljteam och kundrelationshantering. Här är de viktigaste egenskaperna att leta efter:

Visuell försäljningspipeline: Gör det möjligt för dig att snabbt förstå var varje affär står och vilka steg som behöver tas härnäst för ditt säljteam. Anpassningsalternativ: Varje företag har unika processer för sina säljteam, så du bör kunna lägga till anpassade steg och fält i din pipeline. Teamsamarbete: Din CRM-programvara är effektiv om den låter ditt team dela uppdateringar och samarbeta smidigt. Aktivitetspåminnelser: Att ha koll på alla dina säljteamets aktiviteter är avgörande för att avsluta affärer. CRM-programvara som kan schemalägga påminnelser hjälper dig att se till att du aldrig missar en uppföljning. Segmentering och leadhantering: Genom att filtrera, kategorisera och segmentera leads kan du göra din marknadsföring och kommunikation mer målinriktad och effektiv. Kontakthistorik: Att ha tillgång till en omfattande historik över interaktioner med varje kontakt kan hjälpa dig att bygga och upprätthålla starka relationer som hjälper ditt säljteam att lyckas. Rapportering och analys: Detaljerade rapporter och analysverktyg ger värdefull insikt i försäljningsresultat och hjälper dig att fatta välgrundade beslut.

De 15 bästa Pipedrive-alternativen att använda

Pipedrive har blivit populärt tack vare sitt skarpa fokus på försäljning. Men detta medför vissa nackdelar. Om ditt team behöver omfattande funktioner för marknadsföringsautomatisering är Pipedrive kanske inte det rätta valet.

Om du letar efter detaljerade rapporteringsfunktioner måste du dock leta någon annanstans. Men oroa dig inte om Pipedrive inte uppfyller alla dina krav – vi hjälper dig!

Låt oss dyka in i våra recensioner av de 15 bästa Pipedrive-konkurrenterna som kan bli din nästa CRM-programvara för att förbättra affärsprocesserna för sälj- och marknadsföringsteam.

Hantera kunddata, personliga uppgifter och kommunikation i ClickUp från vilken enhet som helst.

ClickUp är det perfekta Pipedrive CRM-alternativet om du letar efter en allt-i-ett-lösning för CRM och projektledning med ett brett utbud av funktioner för projektledning, teamsamarbete, automatisering av uppgifter och kundrelationshantering.

Att börja med ClickUp som CRM-programvara är som att flytta ditt team till ett välorganiserat digitalt kontor. Det första steget är att ladda ner ClickUps CRM-mall. Den ger en initial struktur för hantering av kundrelationer, inklusive utrymmen, mappar och listor.

Anpassa hur du ser och hanterar kontakter genom att lägga till vyer, till exempel tavelvyn för visuella arbetsflöden eller listvyn för detaljerad uppgiftsorganisation och optimal resurshantering.

Visualisera dina arbetsflöden med ClickUp CRM-mallar och tavelvyn.

Behöver du veta mer om dina kunder? Lägg till anpassade fält för att spåra viktiga detaljer, såsom telefonnummer eller önskade kontaktmetoder.

När det gäller anpassning kan du fritt ändra befintliga CRM-arbetsflödesstatusar eller skapa egna. De ger en snabb och tydlig bild av i vilket skede en uppgift befinner sig.

Har du en kommentar eller en uppdatering? Tilldela den till kunder eller teammedlemmar så att alla hålls informerade. Håll kontakten med ditt team, chatta och dela dokument, oavsett om du använder en stationär dator, mobil eller webbläsare.

Automatiseringar förbättrar effektiviteten genom att ta hand om rutinuppgifter, som att ändra uppgiftsstatus när en viss åtgärd är slutförd, vilket frigör tid för mer strategiskt viktigt arbete.

Använd ClickUp CRM Whiteboard Template för att automatisera arbetsflöden

ClickUp är ett kraftfullt verktyg, men vi förstår att det stora utbudet av alternativ kan verka överväldigande. Även om du inte är redo att använda CRM-programvara just nu erbjuder ClickUp andra kostnadsfria mallar för kundresan som du kan använda som CRM-alternativ.

ClickUps bästa funktioner

Tillräckligt mångsidig för att kunna användas inom olika branscher, till exempel av byggproffs eller som marknadsföringsprogramvara.

Lättanpassade CRM-funktioner för effektivare försäljningshantering

Redigerbara mallar för att hantera alla dina marknadsförings- och försäljningsuppgifter på ett och samma ställe.

Integreras med över 1 000 appar och samarbetsverktyg, inklusive Loom, Google Kalender, Front, Slack, Calendly och Zoom.

Olika CRM-lösningar, såsom lista, tavla, kalender och tabell

Anpassningsbara fält och anpassningsbara arbetsflöden

Mobilapp för åtkomst när du är på språng

Automatiseringar eliminerar rutinmässiga administrativa uppgifter

Kraftfulla rapporterings- och analysverktyg

Begränsningar med ClickUp

Ibland långa laddningstider

Kan vara överväldigande för nya användare

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Enterprise: Kontakta : Kontakta säljteamet för att få en personlig prispaket som baseras på dina behov.

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra : 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

2. Freshsales

via Freshsales

Freshsales ingår i den större programvarusviten Freshworks och erbjuder något unikt: en AI-assistent vid namn Freddy.

Han är ditt ess i rockärmen, som alltid skannar data och mönster för att peka ut vilka som är mest benägna att köpa från dig. Freddy är också lite av en pedant, som håller din kunddatabas i ordning genom att hitta och slå ihop dubbletter. Han är också en riktig ordkonstnär som hjälper dig att skapa engagerande, personliga e-postmeddelanden till potentiella kunder.

Och precis när du tror att han har gjort tillräckligt, kavlar Freddy upp sina digitala ärmar för att analysera tidigare data och e-postmeddelanden och föreslå dina nästa steg. Denna lösning för kundrelationshantering är idealisk för att komma vidare i dina försäljningsprocesser.

Freshsales bästa funktioner

AI-baserad lead-poängsättning – AI-assistenten Freddy rangordnar försäljningsleads efter deras engagemang och sannolikhet att konvertera.

Anpassade fält, arbetsflöden och metoder för datahantering

Robusta funktioner för rapportering, analys och affärsuppföljning

Automatiserade arbetsflöden som aktiveras under specifika förhållanden, till exempel att skicka uppföljningsmejl eller tilldela leads till olika teammedlemmar.

Integreras med populära verktyg från tredje part som Gmail, Outlook, HubSpot och Magento, vilket hjälper dig att centralisera all din kundinformation och dina försäljningsprocesser.

Begränsningar för Freshsales

Priser för Freshsales

Tillväxt: gratis för tre användare, därefter 15 USD/månad per användare

Pro: 39 $/månad per användare

Enterprise: 69 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Freshsales betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 1 000 recensioner) 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra : 4,5/5 (över 500 recensioner) 4,5/5 (över 500 recensioner)

3. Salesforce Sales Cloud

via Salesforce

Salesforce Sales Cloud är en utmärkt CRM-lösning för stora säljteam och de som har råd med en förstklassig tjänst. Den är känd för sin omfattning och anses vara en branschstandard som andra CRM-verktyg jämförs med.

Plattformen har funktioner som gör det möjligt att tilldela specifika teammedlemmar till varje affär, vilket effektiviserar kommunikation och samarbete. Den har också avancerade prognosfunktioner som hjälper dig att öka noggrannheten i dina förutsägelser, ett viktigt verktyg i din försäljningsverktygslåda. ?

Leadgenerering och hantering är det område där Salesforce utmärker sig mest. Det erbjuder web-to-lead-generering, vilket gör att du kan omvandla besökare på din webbplats till leads.

Och marknadsföringskampanjer i flera kanaler? Salesforces detaljerade spårning av interaktioner i olika kanaler säkerställer att inga potentiella kunder faller mellan stolarna.

Salesforces bästa funktioner

Högst anpassningsbara arbetsflöden och automatiseringsfunktioner

AI-baserad leadscoring och personlig kommunikation med kunderna

Kundsupport dygnet runt

Olika tillägg för ökad funktionalitet och anpassning

Anpassningsbara rapporter och instrumentpaneler

Omfattande integrationsmöjligheter

Begränsningar med Salesforce

Priser för Salesforce

Startpaket: 25 USD/månad per användare

Professional: 75 $/månad per användare

Enterprise: 150 USD/månad per användare

Obegränsat: 300 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Salesforce-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 14 000 recensioner) 4,3/5 (över 14 000 recensioner)

Capterra : 4,4/5 (över 17 000 recensioner) 4,4/5 (över 17 000 recensioner)

Kolla in dessa Salesforce-alternativ!

4. Pipeliner CRM

via Pipeliner

Pipeliner har höga användarbetyg, och det är ingen slump. Vad är hemligheten bakom denna CRM-programvara? Det handlar om användarupplevelsen. Tänk dig ett verktyg som inte bara tillgodoser chefernas behov, utan också stöder säljare i deras dagliga arbete.

Användare kan välja mellan flera olika vyer för leads, kontakter, konton och rapporter. Dessa anpassningsalternativ underlättar arbetet genom att möjliggöra ett mer intuitivt och effektivt arbetsflöde – även för dina marknadsföringskampanjer.

Pipeliner är som en sandlåda där användarna kan leka, skapa formulär, anpassa fält och ställa in kolumner, allt utan att behöva administrativa behörigheter. Försäljningsautomatiseringsfunktionerna automatiserar också arbetsflöden och uppgifter inom plattformen med hjälp av ett visuellt dra-och-släpp-gränssnitt.

Det bästa av allt? Allt detta kan uppnås utan att skriva en enda rad kod.

Pipeliner CRM:s bästa funktioner

Automatizer – en kodfri motor för arbetsflöden och försäljningsautomatisering

Mycket anpassningsbar

Över 200 inbyggda integrationer för att förbättra dina affärsprocesser

Lättillgängliga och lättförståeliga försäljningsrapporter

Alltid synlig måluppföljning med fem olika målvyer för säljare

Missade affärer sparas i arkivet med alla detaljer för senare analys eller återaktivering.

Begränsningar med Pipeliner CRM

Sökfunktionen skulle kunna förbättras för att bli mer effektiv.

Begränsad visuell representation och brist på variation i rapportformat

Ingen gratisversion, men erbjuder en kostnadsfri provperiod.

Pipeliner CRM-priser

Startpaket: 65 $/månad per användare

Företag: 85 $/månad per användare

Enterprise: 115 USD/månad per användare

Obegränsat: 150 USD/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Pipeliner CRM-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 400 recensioner) 4,6/5 (över 400 recensioner)

Capterra : 4,6/5 (över 200 recensioner) 4,6/5 (över 200 recensioner)

5. Agile CRM

via Agile CRM

Agile CRM är ett användarvänligt verktyg som utmärker sig tack vare sin omfattande kostnadsfria plan. Det har ett intuitivt kontaktadministrationssystem som kategoriserar dina kontaktgrupper på ett skickligt sätt, ungefär som en bibliotekarie som klassificerar böcker efter genre. ?

Du kan märka dina kontakter som kunder, prospekt eller partners för att effektivisera ditt arbetsflöde och dina affärsprocesser.

Det kanske mest unika med Agile CRM är att det uppmuntrar en sund konkurrensanda inom ditt säljteam genom att jämföra varje medlems prestationer. Säljprocessen är gamifierad, vilket stärker lagandan och motiverar alla att förbättra sina prestationer.

Agile CRM:s bästa funktioner

360°-kontaktvy ger detaljerad information om varje kontakt, inklusive konversationer, samtalsanteckningar, social närvaro och webbaktivitet.

Tidslinjen ger en kronologisk översikt över kontaktinteraktioner på en enda sida.

Lead scoring möjliggör snabbare och mer exakt identifiering av intresserade prospekt.

Med funktionen Auto Dialer kan du automatiskt ringa flera kontakter med ett enda klick.

Med hjälp av mötesbokningen kan du dela din kalender online och automatisera inbjudningar och uppföljningar.

Gamification inom försäljning ökar produktiviteten

Med verktyget Lead Prospector kan du enkelt lägga till leads, uppgifter och affärer med ett klick från Chrome-webbläsaren.

Begränsningar med Agile CRM

Priser för Agile CRM

Gratis: för tio användare

Starter: 9,99 $/månad per användare

Standard: 39,99 $/månad per användare

Enterprise: 64,99 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Agile CRM-betyg och recensioner

G2 : 4,0/5 (över 300 recensioner) 4,0/5 (över 300 recensioner)

Capterra : 4,1/5 (över 400 recensioner) 4,1/5 (över 400 recensioner)

6. Nimble

via Nimble

Nimble är en game changer för företag som vill utnyttja kraften i sociala medier. Denna allt-i-ett-plattform integrerar sociala nätverk direkt i ditt CRM, så att du kan omvandla vardagliga sociala samtal till meningsfulla kontakter och konkreta leads.

Vill du lägga till kontakter från Facebook, Twitter eller LinkedIn? Det är busenkelt, bara några klick så är du klar. Och när de väl är inne lever Nimble upp till sitt namn och samlar och sorterar smidigt alla dina interaktioner. På så sätt är du alltid uppdaterad om dina kontakters senaste nyheter, från nya kontakter till senaste jobbbyten.

Nimble bästa funktioner

Kontaktadministrationen samlar all kontaktinformation och interaktionshistorik.

Avancerade verktyg för social lyssnande för realtidsinsikter om kunder på sociala medier

Automatisering och anpassning av arbetsflöden

Du kan dokumentera offlineaktiviteter som samtal och möten och koppla dem till specifika kontakter för omfattande dokumentation.

Inbyggd integration med över 70 appar i olika kategorier

Nimble-begränsningar

Användargränssnittet är inte särskilt intuitivt

Relativt dyrt med tanke på att det riktar sig till småföretag.

Endast betalda abonnemang, men det finns en kostnadsfri provperiod.

Nimble-prissättning

Nimble Business: 24,90 $/månad per användare

*Det angivna priset avser den årliga faktureringsmodellen.

Nimble-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 900 recensioner) 4,5/5 (över 900 recensioner)

Capterra : 4,4/5 (över 1 800 recensioner) 4,4/5 (över 1 800 recensioner)

7. Insightly

via Insightly

Insightly effektiviserar de administrativa aspekterna av ditt säljarbete. Tänk på det som en digital arkivarie och assistent för allt som rör dina kunder och leads – med några användbara projektledningsfunktioner på köpet. ✨

Du kan lagra detaljerad information om varje kund, såsom namn, titel, telefonnummer, e-postadress och till och med foto. Vill du komma ihåg hur du träffade din potentiella kund? Insightly har lösningen.

Insightly hjälper dig att följa dina prospekts resa från att vara potentiella leads till att bli faktiska kunder. Du kan se i vilket skede varje lead befinner sig, och Insightly kan automatisera delar av denna process, till exempel att skicka ut initiala svarsmejl till prospekt.

Insightlys bästa funktioner

Projektledningsfunktionerna gör det möjligt att organisera uppgifter, följa projektets framsteg, tilldela roller och integrera projektrelaterad kommunikation på ett smidigt sätt.

Automatiserade arbetsflöden, e-postsvar och uppgiftsfördelning

Web-to-lead capture skapar automatiskt leads i ditt CRM-system från formulär som fylls i på din webbplats.

Anpassningsbara försäljningspipelines gör att du kan definiera stegen i din försäljningsprocess och följa framstegen mot att avsluta affärer.

Detaljerade rapporterings- och instrumentpanelfunktioner hjälper dig att analysera försäljning, prestanda, produktivitet och andra mätvärden.

Insightlys begränsningar

Insightly-priser

Plus: 29 $/månad per användare

Professional: 49 $/månad per användare

Enterprise: 99 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Insightly-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 800 recensioner) 4,2/5 (över 800 recensioner)

Capterra : 4,0/5 (över 600 recensioner) 4,0/5 (över 600 recensioner)

8. Arbetsböcker

via Workbooks

Workbooks erbjuder CRM-lösningar för sälj-, marknadsförings-, kundtjänst- och ekonomiteam. Det innebär att det förutom traditionella CRM-funktioner även har några mer exotiska funktioner, som ett ärendesystem och stöd för flera valutor.

Om du väljer Workbooks för att hantera din försäljningspipeline kan du börja med att använda dess kontakthanteringsfunktion för att lära känna dina kunder – skapa profiler för dem, förstå deras behov och skräddarsy din strategi. Spåra sedan dina försäljningsaktiviteter och hantera möjligheter för att effektivt driva dina affärer framåt.

Automatisering eliminerar det tråkiga arbetet så att du kan fokusera på att bygga relationer. Behöver du nå ett mål? Prognoser och realtidsstatistik hjälper dig. Och när det är dags att avsluta affären? Två klick och voila – en offert blir en order. ?

Workbooks bästa funktioner

Databerikning förbättrar dina CRM-data för mer exakt kundprofilering.

Funktionen för prenumerationer och förnyelser automatiserar påminnelser om kontraktsförnyelser och kan förutsäga framtida prenumerationsnivåer.

En 360°-vy av kundinteraktioner hjälper dig att spåra aktiviteter och potentiella möjligheter till merförsäljning.

Automatiserade arbetsflöden effektiviserar repetitiva uppgifter

Realtidsrapporter och praktiska insikter om din försäljningspipeline och enskilda säljares prestationer för att lyfta fram områden som kan förbättras.

Begränsningar i arbetsböcker

Skalbarhet kan bli ett problem när ditt företag växer (tillsammans med dina kunddata).

Vissa användare tycker inte att det är användarvänligt för att generera leads.

Priser för arbetsböcker

CRM: 39 $/månad per användare

Företag: 79 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsabonnemang och erbjuder en kostnadsfri provperiod.

Workbooks betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 500 recensioner) 4,2/5 (över 500 recensioner)

Capterra : 4,3/5 (över 100 recensioner) 4,3/5 (över 100 recensioner)

9. Bitrix24

via Bitrix24

Bitrix24 är som den där nya prylen som är lite svår att förstå sig på i början, men när du väl har lärt dig den tar den din produktivitet till en helt ny nivå. Detta CRM-verktyg klarar allt: leadhantering , projektledning och till och med att skapa din egen helpdesk .

Tänk dig det som din personliga sekreterare som ser till att all information om dina leads hamnar på rätt plats i systemet, så att inga möjligheter går förlorade. Det är som ett virtuellt rundabordssamtal där alla håller sig uppdaterade och samarbetar, till och med med HD-videosamtal. Du får också en smidig försäljningsplanerare och den magiska funktionen för automatisering av uppgifter.

En brant inlärningskurva är ett problem, men med lite tålamod kan Bitrix24 vara hemligheten bakom din försäljningsframgång. ?

Bitrix24:s bästa funktioner

Fånga leads via webbformulär för att bättre hantera dina kunddata

Projektledning med hjälp av Scrum-tekniken

Automatisering av uppgifter kan hjälpa till med marknadsföringskampanjer kopplade till insatser för att generera försäljningsleads.

Kommunikationsverktyg som chatt, HD-videosamtal, kalender och delad arbetsyta

Du kan skapa och hantera din egen helpdesk via plattformen.

Bitrix24:s begränsningar

Brant inlärningskurva

Svårt att navigera på grund av en överbelastad användargränssnitt

Bitrix24-priser

Gratis: för obegränsat antal användare Basic: 49 $/månad för fem användare

Grundläggande: 49 $/månad för fem användare

Standard: 99 $/månad för 50 användare

Professional: 199 $/månad för 100 användare

Enterprise: från 399 $/månad för 250 användare

Grundläggande: 49 $/månad för fem användare

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Bitrix24-betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (över 400 recensioner) 4,1/5 (över 400 recensioner)

Capterra : 4,2/5 (över 700 recensioner) 4,2/5 (över 700 recensioner)

10. Hubspot

via Hubspot

HubSpot är som en schweizisk armékniv bland CRM-programvaror och utmärker sig med sina kraftfulla, lättanvända funktioner för att avsluta affärer. Resan börjar med att vårda och spåra dina insatser för att generera leads, tillsammans med realtidsvarningar från HubSpot om deras beteenden.

Har du en e-postkampanj? Håll den personlig och hantera den enkelt med hjälp av användbara insikter om dina kunddata.

Med HubSpots tydliga, anpassningsbara instrumentpanel blir försäljningspipeline transparent, vilket gör att du snabbt kan lyfta fram högvärdiga leads. Och när det gäller att slutföra affären tar HubSpots automatisering ledningen och minskar din arbetsbelastning. Det bästa av allt? Alla grundläggande CRM-verktyg är gratis.

Hubspots bästa funktioner

Automatiserad försäljningspipeline (även funktioner för marknadsföringsautomatisering)

Realtidsnotifieringar om leads beteende

Både utgående och inkommande leads kan övervakas.

Helt anpassningsbar visuell instrumentpanel

Skicka e-post direkt från programvaran

Enkel att installera och skalbar i takt med att dina behov växer (perfekt för småföretag som bygger upp sin försäljningskanal).

Hubspots begränsningar

Vissa användare tycker att det inte finns tillräckligt med anpassningsalternativ.

Det är svårt att skapa rapporter

Hubspot-priser

Gratis verktyg: för fem användare

Starter: 30 $/månad för obegränsat antal gratisanvändare och två betalande användare

Professional: 1 600 USD/månad för obegränsat antal gratisanvändare och fem betalda användare

Enterprise: 5 000 USD/månad för obegränsat antal gratisanvändare och tio betalda användare

*Alla angivna priser avser årsabonnemang och betalda abonnemang inkluderar en kostnadsfri provperiod.

Hubspot-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 10 000 recensioner) 4,4/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra : 4,5/5 (över 3 000 recensioner) 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

11. Keap

via Keap

Keap (tidigare Infusionsoft) är ett CRM-system utformat för småföretag. Det erbjuder robust automatisering av försäljning och marknadsföring, kontaktadministration, e-handel och integrationer med en rad populära verktyg. Det hjälper företag att automatisera repetitiva uppgifter och följa upp kunder och prospekt på ett mer effektivt sätt.

Keaps bästa funktioner

Centraliserade kundinteraktioner inklusive e-post, samtal och möten

En visuell kampanjbyggare som möjliggör avancerad marknadsföringsautomatisering

Personlig kundservice med automatiserade e-postsvar

Mobilapp för att hantera och spåra leads när du är på språng

E-handelsfunktioner, såsom kundvagnar och betalningshantering

Keaps begränsningar

Systemet kan vara komplicerat att installera och använda.

Priset kan vara högt för mycket små företag.

Keap-priser

Pro: 159 $/månad för två användare

Max: 229 $/månad för tre användare

Keap-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 1 000 recensioner)

12. Capsule

via Capsule

Capsule är ett användarvänligt CRM-system som hjälper företag att hålla ordning, lära sig mer om sina kunder och hantera relationer. Det är utformat för att vara enkelt men ändå kraftfullt, vilket gör det till ett utmärkt val för små och medelstora företag.

Capsules bästa funktioner

Viktiga verktyg för försäljningsprognoser och detaljerade försäljningsrapporter

Integration med populära appar som Google Workspace, MailChimp och Zapier

Anpassningsbara funktioner för försäljningspipeline och processhantering

Enkel taggning och kategorisering av kontakter för att segmentera din målgrupp

Mobilapp för att hantera kundrelationer när du är på språng

Begränsningar för Capsule

Begränsad funktionalitet jämfört med vissa större CRM-plattformar

Kontakterna är begränsade i gratisversionen, och det tillkommer extra kostnader för ytterligare kontakter.

Priser för Capsule

Gratis

Professional: 18 $/månad per användare

Team: 36 $/månad per användare

Enterprise: 54 $/månad per användare

Capsule-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

13. Zoho CRM

via Zoho CRM

Zoho CRM är en omfattande programvara för kundrelationshantering (CRM) som ses som ett attraktivt alternativ till Pipedrive. Den ger företag en rad funktioner för att interagera med potentiella kunder och befintliga kunder, konvertera leads, öka intäkterna och förbättra kundlojaliteten.

Zoho CRM:s bästa funktioner

Multikanalsupport som möjliggör kommunikation med kunder via e-post, telefon, livechatt, sociala medier och personliga möten.

Djupgående analyser som hjälper dig att spåra, identifiera och maximera prestanda och försäljningstrender.

Processhanteringsfunktion för att effektivisera försäljningsprocesser

Zia, den AI-baserade försäljningsassistenten, ger prognoser, förslag och varningar.

Integration med Zohos produktserie för smidig dataöverföring

Begränsningar i Zoho CRM

Vissa användare rapporterar att gränssnittet kan vara överväldigande för nya användare.

De omfattande funktionerna kan kräva en inlärningskurva för vissa företag.

Priser för Zoho CRM

Standard: 14 $/månad per användare

Professional: 23 $/månad per användare

Enterprise: 40 $/månad per användare

Ultimate: 52 $/månad per användare

Zoho CRM-betyg och recensioner

G2: 4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 6 000 recensioner)

14. HoneyBook

Via HoneyBook

HoneyBook är ett CRM-verktyg som är särskilt utformat för kreativa och frilansande yrkesverksamma. Det är utformat för att effektivisera processen för att hantera projekt, boka kunder och skicka fakturor. Det är ett utmärkt alternativ för tjänstebaserade företag, där direkt kundinteraktion är centralt.

HoneyBooks bästa funktioner

Anpassningsbara mallar för offerter, kontrakt och fakturor

Automatiserade arbetsflöden som sparar tid och automatiserar projektledningsprocessen

Integrerade onlinebetalningar för snabb och enkel fakturering av kunder

Schemaläggningsverktyg som gör det möjligt för kunder att boka möten utifrån din tillgänglighet

Integration med verktyg som Google Kalender och Gmail

HoneyBooks begränsningar

Serviceavgifter tillämpas på transaktioner som behandlas via plattformen.

Brist på avancerade CRM-funktioner som finns i mer robusta plattformar

HoneyBook-priser

Startpaket: 12,80 $/månad

Essentials: 25,50 $/månad

Premium: 52,80 $/månad

HoneyBook-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

15. Maximizer

Via Maximizer

Maximizer är en CRM-programvara som erbjuder en rad funktioner utformade för att öka försäljningen, marknadsföringen och kundservicen. Den erbjuder en allt-i-ett-plattform som kan anpassas efter specifika behov hos både små och stora företag.

Maximizers bästa funktioner

Kontaktadministrationsfunktioner för en heltäckande bild av kundinteraktioner

Automatisering av säljstyrkan för att effektivisera och förbättra säljprocessen

Anpassningsbara instrumentpaneler och rapporter för att spåra nyckeltal (KPI:er)

Molnbaserade eller lokala distributionsalternativ

Integration med Microsoft Office och andra verktyg för företagsproduktivitet

Maximizers begränsningar

Användare rapporterar att mobilapplikationen saknar robust funktionalitet.

Användargränssnittet är inte lika intuitivt som vissa andra CRM-plattformar.

Maximizer-prissättning

Små kontor: 29 $/månad per användare

Business Plus: 49 $/månad per användare

Insikter: 89 $/månad per användare

Maximizer-betyg och recensioner

G2: 3,9/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,0/5 (över 300 recensioner)

Alternativ till Pipedrive: Sammanfattning av jakten

Vi har undersökt Pipedrives konkurrenter, som alla har sina unika egenskaper. Kom ihåg att det bästa CRM-verktyget är det som passar perfekt in i ditt arbetsflöde, passar din budget och i slutändan hjälper ditt team att avsluta fler affärer.

Ta dig tid att testa dessa alternativ så kommer du säkert att hitta den CRM-lösning som passar perfekt för din försäljningssymfoni. Lycka till!