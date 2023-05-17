Skapa effektiva användarpersonligheter för riktad marknadsföring (inklusive mallar och exempel)

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vad är en användarprofil?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "En användarprofil är en något fiktiv och realistisk karaktär som representerar de viktigaste användargrupperna för din produkt. Vi säger något fiktiv eftersom denna person i slutändan är påhittad, men deras demografi, roll, motivationer och vardagsproblem baseras på verklig användarforskning och data för att hjälpa företag att bättre förstå de människor som driver deras verksamhet. " } } ] }

Har du någonsin bläddrat igenom ditt sociala flöde och stött på en annons som kändes som om den var skapad för dig? Tja, det var den förmodligen. 🤓

Oroa dig inte, den här artikeln handlar inte om CIA-agenten som bor i din telefon – den handlar om de produkter som dessa annonser försöker sälja till dig. Och mer specifikt, de produkter du köpt och absolut älskat.

Du känner till de där produkterna. De som löste alla nischproblem, var lätta att lära sig och gjorde ditt arbetsliv så mycket enklare. Jag vill inte förstöra din illusion, men det fanns ett helt marknadsföringsteam bakom dig som såg den annonsen. Och det teamet förutsåg det förmodligen långt i förväg eftersom du matchar en av deras användarpersonligheter. 🫱🏼‍🫲🏾

Användarpersonligheter är en del av din marknadsföringsplaneringsprocess som definierar vem du marknadsför till, hur du når dem och vad du ska säga. I grund och botten är det en fiktiv person som representerar din ideala målgrupp.

Det är viktig information inte bara för marknadsföringsteamet, utan även för designteamet, säljteamet och kreativa medarbetare i hela organisationen. Att förstå dina målgrupper är nyckeln till att förbättra kundupplevelsen av din produkt och kommer att ha stor inverkan på framtida produktutveckling och budskap.

Oavsett om du är nybörjare på att skapa användarpersonligheter eller vill uppdatera dina föråldrade resurser är den här artikeln något för dig! Lär dig allt du behöver för att skapa en konkurrenskraftig och effektiv användarpersonlighet när vi går igenom viktiga definitioner, element, mallar och exempel för att komma igång med din process.

Vad är en användarprofil?

En användarprofil är en något fiktiv och realistisk karaktär som representerar de viktigaste användargrupperna för din produkt. Vi säger något fiktiv eftersom denna person i slutändan är påhittad, men deras demografi, roll, motivationer och vardagsproblem baseras på verklig användarforskning och data för att hjälpa företag att bättre förstå de människor som driver deras verksamhet.

Så även om Barb, HR-chef, tekniskt sett är en påhittad person skapad av ditt team, kommer hennes erfarenheter att tilltala verkliga användare i liknande roller och visa dem hur de kan dra nytta av din produkt. Och det skapar empati!

Dina användare kommer att känna sig sedda och, på sätt och vis, som om du känner dem. Det är därför dessa resurser är mer detaljerade än du kanske tror.

En grundlig persona definierar ålder, plats, livsstil, vardagsaktiviteter och kanske till och med potentiella citat som din användarpersonlighet kanske skulle säga. Vi säger inte att du behöver gräva fram Barbs barndomstendenser – men att notera att hon är en teknikkunnig 37-årig mamma till tre barn som reser året runt samtidigt som hon jonglerar sin distansbaserade chefsroll är definitivt viktigt.

Varför är användarpersonligheter användbara?

Användarpersonligheter (ibland kallade köparpersonligheter) är det första steget för att förstå vad varje potentiell kund letar efter, det vill säga ”Vad har jag att vinna på det?”. Det handlar om att känna till deras behov, hur de vill bli tilltalade, var de kan nås och vad som väcker deras intresse.

Dessutom kommer din produkt och din strategi att bli mer framgångsrika om du fokuserar dina ansträngningar på en utvald grupp människor som, statistiskt sett, kommer att älska din produkt eller tjänst – istället för att slumpmässigt sprida annonser i tomma intet.

Din användarprofil påverkar också ditt budskap och skapar en mer personlig upplevelse som tilltalar användarna när din målgrupp interagerar med ditt innehåll eller din produkt. Ju bättre du lär känna din målgrupp, desto mer värdefulla insikter får du om de funktioner och den funktionalitet som de verkligen vill ha.

Här är några fler viktiga sätt på vilka din användarprofil passar in i din övergripande marknadsföringsstrategi:

Innehåll : Grundlig användarundersökning lär dig vilken typ av innehåll som fångar din målgrupps uppmärksamhet och omvandlar den till en försäljning. Föredrar din ideala kund korta videor? Eller långa texter? Svaren på dessa frågor varierar beroende på målgrupp och påverkar din framtida : Grundlig användarundersökning lär dig vilken typ av innehåll som fångar din målgrupps uppmärksamhet och omvandlar den till en försäljning. Föredrar din ideala kund korta videor? Eller långa texter? Svaren på dessa frågor varierar beroende på målgrupp och påverkar din framtida innehållskalender.

Kanaler : Var finns de? Du kan inte förvänta dig att kunderna kommer till dig – du måste möta dem där de befinner sig. Att känna till deras favoritplattformar : Var finns de? Du kan inte förvänta dig att kunderna kommer till dig – du måste möta dem där de befinner sig. Att känna till deras favoritplattformar på sociala medier , nyhetskanaler och branschevenemang ger dig mycket information om din målgrupps preferenser och hjälper ditt företag att nå framgång genom att publicera inlägg på de platser där de är mest aktiva.

Kampanjer: Alla dessa element samverkar för att hjälpa dig att skapa genomtänkta : Alla dessa element samverkar för att hjälpa dig att skapa genomtänkta marknadsföringskampanjer som känns personliga för dina användare. Att veta vad din målgrupp gillar att titta på, vart de gillar att gå och vilka deras allmänna behov och intressen är, kommer att ge dig information om vilka budskap som kommer att tilltala dem mest.

Formatera och samarbeta enkelt i Docs tillsammans med teamet utan överlappningar i ClickUp.

Därefter kan du iterera och förbättra användarupplevelsen för din produkt för att göra dina kunder ännu mer nöjda – kanske till och med så pass att de delar din produkt organiskt. AKA, gratis marknadsföring. 😍

Element i en effektiv användarprofil

Ingen kund vill känna sig som ett nummer, utan vill ses som en riktig person med verkliga mål, problem och ansvar. Därför är det viktigt att vara noggrann och genomtänkt när du skapar användarpersonligheter, med utgångspunkt i dessa viktiga element:

Skapa en rubrik för användarpersonlighet

Din rubrik är i princip det första intrycket av din användarprofil, så den måste vara minnesvärd. Börja med en bild av din användare, plus deras namn, yrkestitel och ett citat eller en beskrivning av profilen som berättar lite mer för ditt team om vem denna person är.

Denna korta biografi ska vara lättläst och inte vara längre än en eller två meningar. Om du till exempel driver en medie- och reklambyrå inom skönhets- och hälsobranschen kan en vanlig användarprofil vara någon som Kelly – medgrundare och VD för ett litet hårvårdsmärke som behöver någon som sköter den digitala marknadsföringen så att de kan fokusera på nya produkter och att växa sin verksamhet.

När det gäller bilden bör din användarprofil vara realistisk och stämma överens med de grundläggande egenskaperna, personligheten och tonen hos din ideala kund. Detta kommer att humanisera dina användarprofiler och göra det lättare för intressenterna att relatera till och känna empati för din målgrupp.

Med en bild av din användare i åtanke föreslår vi att du söker efter en öppen licens eller stockbilder för att hålla detta element i din persona enkelt och koncist.

En grundlig demografisk profil och bakgrund

Informationen i din rubrik kan vara fiktiv, men den är baserad på forskning! Och den forskningen syns tydligt i demografisektionen i dina användarpersonligheter. Var så detaljerad som behövs här, ta hänsyn till dina kunders personliga och professionella bakgrund, användarmiljö och alla psykologiska variabler som kan påverka deras livsstil och val.

Vill du veta exakt vad du ska inkludera i den demografiska profilen? Här är vad vi menar:

Personlig bakgrund

Du behöver inte gå för djupt in i denna persons imaginära liv, utan bara måla upp en bild av vem de är genom fiktiva personuppgifter. Definiera viktiga statistikuppgifter som din personas ålder, könsidentitet, etnicitet och ras, utbildningsnivå och civilstånd som påverkar deras arbetsliv.

Vår tjej Kelly kan till exempel vara en 43-årig arbetande mamma som bor i Scottsdale, Arizona, med en doktorsexamen i organisk kemi.

Yrkesbakgrund

Här dyker du lite djupare in i den praktiska sidan av saken. Använd aktuell marknadsundersökning för att fastställa användarens titel, realistiska inkomstnivå, arbetshistorik och balans mellan arbete och privatliv.

Användarmiljö

Vilka dagliga behov har dina användarpersonligheter för att kunna utföra sitt arbete i en social, fysisk eller teknisk kontext?

Tänk på användarnas potentiella teknikstack. Oavsett om det handlar om att de arbetar på kontoret eller på distans, antalet medarbetare de arbetar med, tiden de lägger på möten eller hur ofta de är online under dagen, så är dessa detaljer viktiga.

Kelly arbetar kanske på kontoret de flesta dagar i veckan, men sitter sällan vid sitt skrivbord eftersom hon är upptagen med att diskutera idéer eller förbereda evenemang med teamet.

Psykografi

Psykografi är ett övergripande begrepp som beskriver din målgrupps beteendemönster, attityder, intressen, åsikter, problem, motivationer och mycket mer. I princip allt som gör Kelly till Kelly. 💜

Skapa dokument från var som helst i ditt ClickUp-arbetsområde med inbäddade undersidor, tabeller och formatering för att snabbt och smidigt organisera massor av information i en perfekt struktur.

Var gärna kreativ och specifik för att nå en nischad målgrupp. Lita på oss, om en av dina kunder löser ett problem med hjälp av din produkt finns det sannolikt tusentals andra som skulle kunna dra nytta av den på samma sätt – de har bara inte hittat ditt företag ännu.

Här är några av Kellys psykografiska data som kan sätta igång dina tankar:

Kelly startade sitt hårvårdsföretag för över 20 år sedan som en bisyssla för att finansiera sina studier, men under de senaste sju åren har det blivit hennes heltidsyrke.

Kelly brukade vara mer praktiskt inriktad på produktutveckling, men nu tillbringar hon mycket av sin tid på mässor eller besöker potentiella återförsäljare för att öka kännedomen om sitt varumärke personligen.

Hon ser ett stort värde i digital marknadsföring och affiliate-marknadsföring, men vet inte var hon ska börja. Hennes produkter har en stark lokal närvaro, men hon vill utvidga försäljningen till fler delstater.

När Kelly inte arbetar prioriterar hon tiden med sina barn och kollar sällan sin telefon utanför arbetstid. Hon uppmuntrar sina anställda att göra detsamma!

Din användarpersonas slutmål och motivation

Detta är det stora varför som driver dina användarpersoners beteende och beslut.

I det här avsnittet beskrivs vad dina användarpersonligheter vill få ut av att använda din produkt – vad de har att vinna på det. Att fastställa rätt slutmål är nyckeln till att förstå vad dina användarpersonligheter försöker uppnå och att ta fram produkter och budskap som överensstämmer med deras vision.

Dessutom är det viktigt att definiera deras dagliga motivationer och professionella slutmål med de problem de står inför för att avgöra om du har hittat rätt målgrupp för din produkt. För Kelly kan målet vara att hitta en kreativ byrå som kan hantera hennes varumärke och online-närvaro från början till slut.

Du kan också utöka detta genom att beskriva de faktorer som motiverar hennes mål här. Kanske är Kelly inte i en position där hon kan hantera företagets digitala marknadsföringsprocesser internt, men vill utveckla detta område av sin verksamhet utan att lägga till ytterligare en att göra-lista till sitt schema. Se bara till att du täcker vad dina användare vill uppnå och varför de gör det, så är du på rätt väg. 🙂

Vanliga problem och utmaningar

Om du känner till dina användarpersoners motivationer kan du enkelt övergå till de vanliga utmaningar de möter med nuvarande produkter – och vad som skulle uppmuntra dem att göra en förändring.

Skapa kopplingar och länka samman idéer på en organiserad digital whiteboard för att bättre kunna identifiera mönster och problemområden när du skapar dina personas.

Tänk på de hinder som kan hindra dina användare från att uppnå sina mål eller de obesvarade frågor som de kan stöta på upprepade gånger. Idealiskt sett fyller din produkt antingen en lucka i deras arbetsflöden eller skapar en lösning som passar in i deras dagliga verksamhet.

För att återgå till Kelly, hon vet att hon går miste om en massa potentiella kunder genom att inte utnyttja leads från annonsering på sociala medier, en starkare online-närvaro i allmänhet och ett sammanhängande varumärke. Hon kanske också har svårt att hitta en byrå som hon litar på av flera skäl! Kanske ur ett kreativt, logistiskt eller ansvarighetsperspektiv.

Ett scenario från vardagen

Det här scenariot har ingenting att göra med de TikTok-klipp om ”en dag i livet” som du i hemlighet älskar att följa. Det här är en kort beskrivning av hur dina användarpersonligheter kommer att upptäcka och interagera med din produkt för att nå sina önskade lösningar eller mål.

Långt ifrån en bokstavlig beskrivning av deras dag kommer ditt användarpersonascenario att skrivas ur deras eget perspektiv och informera om viktiga användningsfall för din produkt längre fram!

Planera hur din användarprofil passar in i din övergripande marknadsföringsstrategi på en digital whiteboard i ClickUp.

PROFFSTIPSVi rekommenderar att du sparar dina användarpersonlighetsscenarier för framtida användbarhetstester och kartläggning av kundresan! Istället för att dyka in i en tidsstämplad uppdelning av dina personligheter, använd den information du redan har samlat in för att väva ihop din berättelse. Du behöver inte skriva mer än 100 ord. 🙌🏼

Hur man skapar en användarprofil

Nu när vi har gått igenom de viktigaste elementen är det dags att omsätta våra kunskaper i praktiken genom att skapa en användarprofil! Följ vår steg-för-steg-guide för att skapa profiler för alla branscher, produkter eller tjänster. Du behöver dock inte börja från noll, utan kan fortsätta scrolla för att hitta den användbara mall för användarprofiler som du har drömt om. 🎉

Steg 1: Undersökning

Genomför användarundersökningar och samla in data om verkliga användare för att hitta den information som beskrivs ovan, inklusive demografi, beteende och motivation. Du kan göra undersökningar på traditionellt sätt eller använda din egen CRM-programvara för att skicka ut enkäter, genomföra intervjuer och skapa verkliga kundrelationer medan du samlar in data.

Skapa intuitiva och detaljerade enkäter och feedbackförfrågningar direkt från din arbetsyta med hjälp av ClickUp Forms.

Steg 2: Leta efter mönster

Läs, läs om och organisera din forskning för att identifiera mönster i dina resultat och fokusera på dina målgrupper. Använd dessa mönster för att börja pussla ihop dina användares berättelser. Och kom ihåg att du kan skapa mer än en persona!

Beroende på din produkt och de återkommande teman du hittar i din forskning kan du upptäcka en ny marknad att utnyttja och skapa flera personas som representerar den.

Nu när du har din användarundersökning och dina målgrupper i åtanke är det dags att sätta ihop allt.

Steg 3: Använd alltid, alltid, alltid en mall!

Programvara för att genomföra användarundersökningar, hantera uppgifter, komma åt din kunddatabas och skapa designer är alla viktiga i denna process. Men att hantera den långa listan med verktyg är ingen liten bedrift. Istället för att dela upp din tid mellan en komplicerad teknikstack och börja om från början med varje element i din användarpersonaprocess, börja med en mall.

De bästa mallarna är anpassningsbara, gratis att använda och kan integreras med alla dina andra appar för att göra processen med användarpersonligheter betydligt enklare och effektivare. I princip allt som ClickUp är utformat för att göra!

ClickUp är den enda produktivitetsprogramvaran som är tillräckligt kraftfull för att centralisera ditt arbete – i alla appar – till en enda samarbetsplattform. Med en ständigt växande lista över funktioner för att hantera allt från kampanjplanering till genomförande av designprocesser är ClickUp din kompletta programvara för alla uppgifter.

Se viktig information om din målgrupp, inklusive deras motivation, demografi och yrkesbakgrund, med hjälp av användarpersonamallen från ClickUp.

Användarpersonamallen från ClickUp har de funktioner du behöver för att enkelt ordna, organisera och komma åt dina profiler. Med fyra projektvyer för att hantera dina profiler och 17 anpassningsbara fält ger denna mall på listnivå dig en djupare förståelse för din målgrupp så att du kan skapa slagkraftiga personas.

Se dina personaprofil på en högre nivå från din interaktiva lista och få även fram viktiga detaljer som åldersgrupp, motivation, yrke, mål och lön med ett enda ögonkast. Denna information kan användas för att filtrera, gruppera och sortera din lista med personor med några få klick, eller ordnas efter kön på en förbyggd Kanban-tavla.

Gruppera och hantera dina användarprofiler på en interaktiv Kanban-tavla med hjälp av mallen för användarpersonlighet från ClickUp.

Startguiden fungerar som din egen personliga hjälpdokumentation så att du kan börja använda mallen som ett proffs från första stund. Och när din produkt utvecklas kan du enkelt uppdatera dina användarprofiler från mallen så att de alltid är aktuella.

Steg 4: Samla in feedback

När du har skissat på din användarprofil är det dags att dubbelkolla ditt arbete genom noggranna och upprepade omgångar av feedback. Validera personan genom att dela den med intressenter, teammedlemmar, kunder, experter och andra.

Samla sedan in deras feedback och justera efter behov. Det kan ta några omgångar innan du får fram rätt användarprofil, och den kan till och med förändras i takt med att din produkt mognar. Kom bara ihåg att ju mer tid du lägger på att få dina profiler rätt, desto mer värde kommer de att ge ditt företag.

Användningsformuläret för användarpersonlighet i din ClickUp-mall är perfekt för detta. När en teammedlem eller intressent skickar in en förfrågan i form av en enkät omvandlas den potentiella profilen direkt till en åtgärdsbar uppgift som marknadsförings- och designteamet kan undersöka, utveckla och eventuellt godkänna!

Steg 5: Använd det

Nu är det dags att använda dina personas! 🎉

Detta kan vara en del av dina marknadsföringsmål och strategier, men dina användarpersonligheter är resurser som teamen i hela organisationen kan använda. Dela dina profiler med säljteamet, dina bloggförfattare, UX-designers och kundsupportrepresentanter så att de bättre kan förstå vilka de har kontakt med dagligen.

När ditt företag mognar kommer dessa profiler att bli en integrerad del av dina varumärkesriktlinjer som dina UX-designers och produktledningsteam ska följa. Tänk på din målgrupp när du fattar stora produktbeslut och skapar nya funktioner, budskap och design, så att det fortfarande stämmer överens med din målgrupp.

Ta dina användarpersonligheter vidare med ClickUp

Det finns massor av mallar för användarpersonligheter att välja mellan, så du behöver inte nöja dig med den första du hittar. Dessutom är din användarpersonlighet en kontinuerlig resurs i hela din marknadsföringsstrategi – inte något du gör en gång och sedan är klar med. Att hitta en mall som är engagerande och tillgänglig kommer därför att göra mycket mer för dig på lång sikt.

Vårt förslag? Du behöver inte leta längre än ClickUp. 🙂

Övervaka projektuppdateringar, hantera arbetsflöden och samarbeta med teamet, allt från din ClickUp-arbetsyta.

ClickUp integreras med över 1 000 andra verktyg och levereras med ett omfattande mallbibliotek för alla användningsområden för att effektivisera dina processer – inklusive en särskild mall för att skapa användarpersonligheter!

Kom igång med ClickUp gratis för att börja skapa personas och se deras profiler ta form på nolltid!