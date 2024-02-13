11 gratis mallar för feedbackformulär

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vad är en mall för feedbackformulär?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "En mall för feedbackformulär är ett fördesignat formulär som innehåller alla nödvändiga fält och frågor för att samla in feedback från kunder eller anställda. " } }, { "@type": "Question", "name": "Vad kännetecknar en bra mall för feedbackformulär?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "En bra mall för feedbackformulär ska ha tydliga och koncisa frågor som är lätta att förstå för respondenterna. Den ska också ha en professionell och visuellt tilltalande design som uppmuntrar respondenterna att fylla i formuläret. " } } ] }

Som chef är det viktigt att samla in feedback från kunder eller anställda för att kunna förbättra dina produkter, tjänster och den övergripande verksamheten.

Att skapa ett feedbackformulär från grunden kan dock vara en svår uppgift, särskilt om du är osäker på vilka frågor du ska ställa eller vilket format du ska använda. Därför har vi sammanställt en lista med 11 lättanvända mallar och exempel på feedbackformulär som hjälper dig att komma igång.

I det här blogginlägget definierar vi vad en mall för feedbackformulär är, vad som kännetecknar en bra mall för feedbackformulär och presenterar olika mallar att välja mellan. Varje mall innehåller en beskrivning, fördelar, exempel på användningsfall och en uppmaning att ladda ner mallen.

Låt oss sätta igång!

Vad är en mall för feedbackformulär?

En mall för feedbackformulär är ett fördesignat formulär som innehåller alla nödvändiga fält och frågor för att samla in feedback från kunder eller anställda.

De kan användas för att samla in feedback om produkter, tjänster, arbetsmiljöer eller andra aspekter av din verksamhet. Feedbackformulärmallar kan skapas i olika format, till exempel onlineformulär, undersökningar eller frågeformulär.

Vad kännetecknar en bra mall för kundfeedbackformulär?

Håll det enkelt: Feedbackformulär bör vara så korta och koncisa som möjligt. Ställ endast de frågor som är absolut nödvändiga för att få den information du behöver från dina kunder eller klienter. Gör plats för kommentarer: Om du vill vara säker på att få värdefull feedback är det viktigt att ge deltagarna ett öppet fält där de kan uttrycka sina tankar. Detta hjälper dig att få värdefulla insikter och gör det möjligt för dig att förbättra din produkt eller tjänst. Gör det lättläst: Använd ett tydligt språk och undvik jargong som kan förvirra eller avskräcka deltagarna. Erbjud valmöjligheter: Se till att ge deltagarna olika svarsalternativ, till exempel betygsskala eller flervalsfrågor. Det hjälper dig att få mer precisa och korrekta svar från deltagarna. Gör det tillgängligt: Det är viktigt att se till att alla deltagare kan komma åt feedbackformuläret, oavsett vilken enhet de använder eller hur snabb deras internetuppkoppling är. Överväg att skapa en mobilvänlig version av formuläret för att nå en bredare publik. Be om kontaktuppgifter: Du kan underlätta uppföljningen med deltagarna genom att be om kontaktuppgifter, till exempel e-postadress eller telefonnummer. Detta hjälper dig också att verifiera svaren och identifiera eventuella problem i datainsamlingen. Gör det säkert: Det är viktigt att skydda dina kunders data genom att använda en säker mall för feedbackformulär. Se till att ditt formulär är krypterat och att du följer alla nödvändiga dataskyddslagar.

11 mallar för feedbackformulär

Vi har sammanställt en lista med 11 feedbackformulär som hjälper dig att samla in feedback från dina kunder eller anställda. Varje mall har ett annat fokus, så välj den som bäst passar dina behov.

1. ClickUp-mall för feedbackformulär

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för feedbackformulär

ClickUp-feedbackformuläret är ett anpassningsbart digitalt formulär som hjälper dig att samla in feedback från kunder. Formuläret gör det möjligt för företag att se all feedback på ett och samma ställe, vilket ger dem möjlighet att förbättra sina produkter och tjänster.

Fördelarna med att använda denna mall är snabbare datainsamling, en central plats för feedback och ett organiserat system för analys. Mallen kan användas för att samla in feedback om olika aspekter, såsom produktfunktioner, kundsupport, prissättning och mycket mer.

Anta att du är ett mjukvaruföretag som just har släppt en ny version av sin produkt. Du kan använda ClickUp-mallen för feedbackformulär för att samla in feedback från dina kunder om de nya funktionerna, gränssnittet och prestandan. Med hjälp av denna mall kan du snabbt samla in data från dina kunder och analysera feedbacken för att förbättra din produkt ytterligare.

Företag som vill effektivisera sin process för insamling av feedback och ha en central plats för analys bör använda denna mall.

2. ClickUp-mall för feedbackformulär: Rekommendationer i tavelvy

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för feedbackformulär: Rekommendationer Board-vy

Mallen för rekommendationer för ClickUp-feedbackformulär liknar mallen för ClickUp-feedbackformulär, men den här versionen innehåller en ClickUp-tavla som hjälper dig att hantera rekommendationer från feedback. Denna mall gör det enklare att organisera och spåra rekommendationer från feedback så att du kan prioritera och agera på feedbacken.

Samla in feedback om olika aspekter såsom produktfunktioner, kundsupport, prissättning och mycket mer. Anta att du är produktchef och har samlat in feedback från kunder med hjälp av ClickUps mall för feedbackformulär.

Du kan använda ClickUps mall för rekommendationer för feedbackformulär för att skapa en tavla som innehåller rekommendationer för feedback, tillsammans med deras prioritet och status. Denna tavla hjälper dig att prioritera feedback baserat på dess betydelse och vidta åtgärder därefter.

3. ClickUp-feedbackformulärmall: Feedbackformulär för leverantörsbedömning

Ladda ner denna mall ClickUp-feedbackformulärmall: Feedbackformulär för leverantörsbedömning

Denna ClickUp-mall är densamma som den ursprungliga grundläggande feedbackformulärmallen, men istället för tjänster visar den enskilda leverantörer. Med denna mall kan företag samla in feedback om specifika leverantörer för att förbättra deras prestanda och säkerställa kundnöjdhet. Få en bättre förståelse för varje leverantörs prestanda, identifiera förbättringsområden och hantera kundproblem mer effektivt.

Anta att du driver en städfirma och har flera leverantörer. Du kan använda ClickUps mall för leverantörsbedömningsformulär för att samla in feedback om varje leverantörs prestanda, identifiera förbättringsområden och säkerställa kundnöjdhet.

Denna mall är idealisk för tjänstebaserade företag som har flera leverantörer och vill förbättra sin prestanda genom att samla in feedback.

4. ClickUp-mall för medarbetarfeedbackformulär

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för medarbetarfeedbackformulär

Med ClickUps mall för medarbetarfeedback kan företag samla in feedback från sina medarbetare om ledning, företagskultur, löner, förmåner och arbetsmiljö. Fördelarna med att använda denna mall är bland annat en bättre förståelse för medarbetarnas nöjdhet, identifiering av förbättringsområden och ökad personalbehållning.

Anta att du är ägare till ett litet företag och vill förstå dina anställdas nivå av arbetsglädje. Du kan använda ClickUps mall för feedbackformulär för anställda för att samla in feedback om olika aspekter av arbetsplatsen och vidta åtgärder för att förbättra de anställdas tillfredsställelse.

Denna mall är idealisk för företag av alla storlekar som vill samla in feedback från sina anställda och förbättra medarbetarnas tillfredsställelse.

5. ClickUp-mall för medarbetarfeedback: tavelvy

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för medarbetarfeedback: tavelvy

I likhet med ClickUp-mallen ovan innehåller denna version en ClickUp Board-vy för att hantera feedbackprocessen. Fördelarna med att använda denna mall är att det blir enklare att organisera och spåra feedback, vilket gör det lättare att prioritera och agera på feedback.

Anta att du har samlat in feedback från dina anställda med hjälp av ClickUps mall för feedbackformulär för anställda. Du kan använda den här mallen för att skapa en tavla som innehåller feedback, tillsammans med dess prioritet och status. Denna tavla hjälper dig att prioritera feedback baserat på dess betydelse och vidta åtgärder därefter.

Denna mall är idealisk för företag av alla storlekar som vill effektivisera sin process för hantering av medarbetarfeedback genom att organisera och spåra feedback.

6. Mall för produktfeedbackundersökning från ClickUp

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för produktfeedbackundersökning

ClickUps mall för produktfeedbackundersökningar hjälper företag att få feedback från sina kunder om sina produkter. Fördelarna med att använda denna mall är bland annat bättre förståelse för kundernas behov, identifiering av förbättringsområden och i slutändan ökade intäkter.

Anta att du är småföretagare och vill förstå dina kunders behov bättre. Du kan använda denna mall för produktfeedback för att samla in insikter om dina produkter och använda dessa data för att förbättra dina produkter och i slutändan öka intäkterna.

Denna mall är idealisk för företag av alla storlekar som vill samla in feedback om sina produkter och förbättra dem utifrån kundernas synpunkter.

Bonus: Alternativ till SurveyMonkey

7. ClickUp-mall för kommunikation med anställda

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för kommunikation med anställda

ClickUps mall för medarbetarkommunikation hjälper företag att skapa ett effektivt internt kommunikationssystem. Mallen har en struktur som stöder projektkommunikation i en konsekvent och tydlig miljö. Fördelarna med att använda denna mall är bland annat förbättrad kommunikation, ökad produktivitet och bättre samarbete.

Anta att du är projektledare och vill förbättra kommunikationen inom ditt team. Du kan använda ClickUps mall för medarbetarkommunikation för att skapa en tydlig och konsekvent kommunikationsprocess för ditt team. Denna mall hjälper dig att förbättra kommunikationen, öka produktiviteten och förbättra samarbetet.

Denna mall är idealisk för företag av alla storlekar som vill förbättra sin interna kommunikation och öka samarbetet.

8. ClickUp-mall för kundnöjdhetsundersökning

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för kundnöjdhetsundersökning

ClickUps mall för kundnöjdhetsundersökning hjälper företag att förstå hur deras kunder uppfattar deras support och tjänster. Mallen innehåller frågor som hjälper till att samla in data om kundnöjdhet och identifiera områden som kan förbättras. Fördelarna med att använda denna mall är bland annat bättre förståelse för kundernas behov, identifiering av områden som kan förbättras och i slutändan ökad kundlojalitet.

Anta att du är ägare till ett litet företag och vill förstå dina kunders nöjdhet med din kundsupport och dina tjänster. Du kan använda ClickUps mall för kundnöjdhetsundersökning för att samla in feedback om din kundsupport och dina tjänster och använda dessa data för att förbättra din kundlojalitet.

Denna mall är idealisk för företag av alla storlekar som vill samla in feedback om sin kundsupport och sina tjänster och förbättra kundlojaliteten.

9. ClickUp Agency Client Health Tracker av Zenpilot

Ladda ner denna mall ClickUp Agency Client Health Tracker av Zenpilot

Feedbackformulär och kundundersökningar är viktiga verktyg för företag som vill samla in värdefull information om sina kunder. Det kan dock vara svårt att hantera dessa data. Det är här ClickUp Agency Client Health Tracker från Zenpilot Template kommer in. Denna anpassningsbara mall gör det möjligt för byråer att spåra hälsan i sina kundrelationer på ett och samma ställe, vilket gör det enkelt att hantera kundinformation som erhållits från feedbackformulär och undersökningar.

Med ClickUp Agency Client Health Tracker kan byråer enkelt spåra en rad viktiga datapunkter, inklusive kundnöjdhet, enkätsvar och feedback. Genom att logga denna information på en central plats kan företag få en bättre förståelse för sina kunders behov och preferenser. Detta gör det möjligt för dem att optimera sina tjänster och förbättra den övergripande kundnöjdheten.

Genom att integrera ClickUp Agency Client Health Tracker i ditt feedbackformulär och din kundundersökningsprocess kan du ligga steget före kundernas behov och öka kundnöjdheten.

10. ClickUp-mall för undersökning om medarbetarengagemang

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för undersökning om medarbetarengagemang

ClickUps mall för medarbetarundersökning hjälper företag att förstå sina medarbetares engagemang och delaktighet. Den innehåller frågor som hjälper till att samla in data om medarbetarnas tillfredsställelse, motivation och engagemang.

Några av fördelarna är bättre förståelse för medarbetarnas behov, identifiering av förbättringsområden och i slutändan ökad medarbetarnöjdhet och personalbehållning. Anta att du är småföretagare och vill förstå dina medarbetares engagemang och nöjdhet.

Du kan använda mallen för att samla in feedback om medarbetarnas tillfredsställelse, motivation och engagemang och använda dessa data för att förbättra medarbetarnas tillfredsställelse och lojalitet. Den är idealisk för företag av alla storlekar som vill samla in feedback om sina medarbetares engagemang och förbättra deras tillfredsställelse och lojalitet.

11. ClickUp-mall för start, stopp och fortsättning

Ladda ner denna mall ClickUp Start Stop Continue-mall

ClickUp Start Stop Continue Template är ett diagram som hjälper individer och team att reflektera över vilka aktiviteter de bör starta, stoppa eller fortsätta med för att uppnå önskade resultat. Mallen innehåller tre rader: Start, Stop och Continue, där varje kolumn representerar en specifik åtgärd. Fördelarna med att använda denna mall inkluderar bättre samordning av insatser, identifiering av förbättringsområden och visuell representation av framsteg.

Anta att du är projektledare och vill reflektera över ditt teams aktiviteter för att identifiera områden som kan förbättras. Du kan använda ClickUp Start för att reflektera över vilka aktiviteter ditt team bör starta, avsluta eller fortsätta med för att förbättra sina prestationer. Denna mall hjälper dig att samordna dina insatser och identifiera områden som kan förbättras för att uppnå önskade resultat.

Denna mall är idealisk för individer och team av alla storlekar som vill reflektera över sina aktiviteter och förbättra sina resultat.

Vanliga frågor om mallar för feedbackformulär

Vad ska man göra med data från feedbackformulär?

När du har samlat in feedback från dina kunder eller anställda med hjälp av feedbackformulärmallar är det viktigt att göra något med uppgifterna. Här är några idéer:

Analysera dina data för att identifiera trender och mönster – få en bättre förståelse för vad som fungerar och vad du kan förbättra.

Använd feedbacken för att skapa åtgärdsbara punkter som du kan implementera inom olika områden av din verksamhet.

Dela feedback med andra avdelningar eller team inom din organisation så att alla är medvetna om kundupplevelsen.

Vilka typer av feedbackformulär finns det?

När det gäller att skapa effektiva feedbackformulär finns det flera typer som kan användas. Här är några exempel på feedbackformulär:

Enkäter: Enkäter är ett utmärkt sätt att samla in strukturerade data från kunder, eftersom de ger möjlighet att ställa relevanta frågor och få värdefull information om kundernas åsikter och beteenden.

Kommentarsformulär: Dessa formulär gör det möjligt för kunderna att lämna kommentarer och feedback om din produkt eller tjänst. De används vanligtvis för att samla in ostrukturerade data, såsom tankar och intryck.

Net Promoter Score (NPS): NPS är ett mått på kundupplevelsen som mäter hur sannolikt det är att kunderna rekommenderar en produkt eller tjänst till andra. Det använder en numerisk skala från 0 till 10 för att mäta kundlojalitet och kundnöjdhet.

Kontaktformulär: Dessa formulär är perfekta för att samla in kontaktuppgifter som namn, e-postadress, telefonnummer och andra uppgifter om potentiella kunder eller leads.

Formulär för leadgenerering: Dessa formulär är viktiga för att fånga upp leads från webbplatsbesökare som har visat intresse för din produkt eller tjänst. De innehåller vanligtvis fält som jobbtitel, företagsnamn och bransch.

Hur kan jag uppmuntra fler att fylla i kundfeedbackformulär?

Att ge kunderna incitament är ett utmärkt sätt att öka svarsfrekvensen och samla in kundfeedback. Erbjud till exempel rabatter eller chansen att vinna ett pris. Se också till att formuläret är lättanvänt och mobilvänligt så att kunderna kan fylla i det utan problem. Försök att hålla frågorna korta och direkta så att kunderna inte behöver lägga för mycket tid på varje fråga.

Skillnaden mellan att skapa feedbackformulär för anställda och kunder

Feedbackformulär för anställda innehåller vanligtvis frågor som fokuserar på arbetsprestationer och frågor relaterade till tillfredsställelse, såsom förväntningar på jobbet, möjligheter till kompetensutveckling och teamets moral. De kräver vanligtvis att den anställde svarar på frågor på en skala från 1 till 10 eller med flervalsalternativ som ”Håller med”, ”Håller inte med” eller ”Ingen åsikt”.

Kundfeedbackformulär är däremot mer öppna och fokuserar på vad kunderna tycker om ett företags produkter eller tjänster. De innehåller vanligtvis frågor som ”Vad tyckte du om vår produkt?” eller ”Hur kan vi förbättra vår kundservice?”. Kundernas svar används sedan för att identifiera potentiella förbättringsområden.

Börja skapa dina egna feedbackformulär i ClickUp

Oavsett om du vill använda feedbackformulär för att samla in feedback om dina produkter, tjänster, anställda eller kundsupport, erbjuder våra mallar tydliga och koncisa frågor som är lätta att förstå för respondenterna.

Dessutom har våra mallar ett tilltalande utseende som uppmuntrar respondenterna att fylla i formuläret och möjliggör både öppna och flervalsfrågor, vilket ger en mängd olika feedbackalternativ. Vi hoppas att vår lista med mallar och exempel på feedbackformulär hjälper dig att förbättra din verksamhet genom att samla in och analysera feedback på ett effektivt sätt.

Glöm inte att ladda ner ClickUps feedbackformulärmall och kolla in fler mallar i ClickUps mallcenter för fler projektledningsmallar och lösningar – och lycka till med din feedbackinsamling!