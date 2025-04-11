10 alternativ och konkurrenter till SurveyMonkey 2025

Hatten av för SurveyMonkey – det onlinebaserade undersökningsverktyget banade väg för undersökningar och formulärinsamling och har fått rykte om sig att vara ett av de bästa undersökningsprogrammen på marknaden.

Men många företag behöver mer robusta plattformar för att samla in, hantera och analysera sina data. Oavsett om det handlar om att samla in marknadsundersökningsdata om kundtrender eller använda formulär för mjukvaruteam för att spåra buggar och problem, är det viktigt att samla in användbara insikter för att ligga i framkant.

Oavsett tillämpning finns det många spännande nya alternativ till SurveyMonkey som kan göra mer än bara skapa enkäter.

I den här artikeln utforskar vi de bästa alternativen till SurveyMonkey som kan ge en extra fördel för undersökningsdata och insamling av kundfeedback. Häng kvar medan vi analyserar dessa kraftfulla undersökningsprogram tillsammans med de bästa funktionerna, fördelarna, nackdelarna, priserna och mer för att hjälpa dig att hitta det perfekta valet för ditt företag.

De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till SurveyMonkey

Låt oss nu dyka in i de bästa alternativen till SurveyMonkey som uppfyller alla dessa krav. Nöj dig inte med mindre – ditt perfekta undersökningsverktyg finns där ute!

Hantera förfrågningar och skapa enkäter för ditt team med ClickUp Forms

Som en av de högst rankade produktivitets- och samarbetsprogramvarorna fungerar ClickUp Forms som ett dynamiskt undersökningsverktyg som förenklar datainsamlingen och effektiviserar arbetsflödena.

Det användarvänliga gränssnittet gör att du kan skapa anpassade formulär för olika ändamål – vare sig det gäller kundnöjdhetsundersökningar, felrapportering, medarbetarfeedback eller projektförfrågningar. ClickUp Forms utnyttjar nu kraften i villkorslogik för att effektivisera skapandeprocessen så att du kan samla in svar och starta undersökningar snabbare.

Du kan enkelt omvandla dessa formulär till uppgifter och tilldela dem till ditt team, vilket säkerställer en smidig övergång från datainsamling till handling. ClickUps formulärvy stöder anpassade fält och erbjuder en offentlig delningslänk för enkel distribution. Formulären behåller också ditt varumärke, vilket ger ett professionellt och enhetligt utseende.

ClickUp Forms är utrustat med ClickUps AI-drivna assistent, ClickUp Brain. ClickUp Brain låter dig förändra din upplevelse av att skapa enkäter genom att:

Be AI att granska inskickade formulär och skapa en sammanfattning av kundernas åsikter eller de vanligaste frågorna.

Använd automatiseringar för att skapa uppgifter, tilldela dem till rätt person och markera hur brådskande de är.

Skapa instrumentpaneler som organiserar dina data och visar insikter om svaren i realtid.

När ditt formulär börjar ta emot svar kan du använda ClickUp AI och Dashboards för dataanalys i realtid.

Skapa ett anpassat fält med kryssrutor i ett befintligt ClickUp-formulär

Genom att integrera formulär direkt i ditt projektledningssystem ökar ClickUp effektiviteten och minskar risken för förlorade eller obehandlade förfrågningar.

ClickUps bästa funktioner

Formulärdesign med dra-och-släpp-funktion

Fördesignade alternativ för uppgiftsfält eller anpassade fält

Flexibla verktyg för försäljning, programvara, kundservice eller marknadsföring och inbyggda AI-mallar för att effektivisera datainsamlingsprocesserna

Anpassningsbara mallar för varumärkesprofilering

Enkelt att dela formulär via länk eller bädda in dem på en webbplats

Samla in enkätsvar automatiskt i en ClickUp-listvy

Automatisering och hoppa över logik för att undvika över- eller underinsamling av undersökningsresultat

Omfattande bibliotek med mallar för insamling av kunddata och enkäter

Begränsningar för ClickUp

Har för närvarande begränsad visning i mobilappen

Kan vara utmanande på grund av dess överväldigande anpassningsalternativ

Formulärvyn är inte tillgänglig i gratisversionen

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per medlem och månad

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

2. Qualtrics

Via Qualtrics

Qualtrics förenklar processen att skapa, analysera och dra slutsatser från data. Qualtrics är en pålitlig lösning som används av miljontals företag och institutioner över hela världen. Dess mångsidiga webbaserade forskningsplattform gör det möjligt för organisationer att samla in värdefull information.

Med detta alternativ till SurveyMonkey kan du enkelt utforma enkäter med hjälp av ett intuitivt gränssnitt och ett brett utbud av frågetyper. Välj mellan färdiga enkätmallar eller börja från scratch på ett tomt blad. Det är enkelt att distribuera enkäter via olika kanaler som e-post och sociala medier.

Qualtrics bästa funktioner

Robusta funktioner underlättar snabb och effektiv utformning av enkäter och insiktsfulla rapporter

Färdiga enkätmallar hjälper dig att samla in produktiv kundfeedback

AI och maskininlärning förbättrar funktionaliteten, inklusive funktioner som Stats iQ för komplex statistisk analys och Text iQ för att analysera feedback

Högklassiga säkerhetsåtgärder skyddar data – användbart för att genomföra anonyma undersökningar om medarbetarnas nöjdhet

Integrationer med Google Analytics för onlineformulär och undersökningar

Qualtrics begränsningar

Saknar ett effektivt sätt att överföra data från tidigare undersökningar för uppföljningar

Gratisversionen är begränsad och vissa nivåer inkluderar inte grundläggande funktioner som filuppladdning

Rapportering kan vara överdrivet komplicerat och tidskrävande

Brant inlärningskurva för nya användare

Qualtrics prissättning

Qualtrics erbjuder inte vanliga prisplaner. Istället kostar det från 1 500 dollar per år att använda deras plattform.

Qualtrics betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 300 recensioner)

3. Crowdsignal

Via CrowdSignal

Crowdsignal (tidigare känt som Polldaddy) är ett WordPress-plugin som gör det möjligt för dig att enkelt skapa och genomföra anpassade undersökningar, omröstningar och frågesporter. Oavsett om du samlar in kundfeedback, genomför en konkurrensanalys eller engagerar din publik, erbjuder Crowdsignal användarvänliga verktyg för att utforma interaktiva undersökningar och omröstningar.

Du kan enkelt anpassa flera olika typer av enkäter, distribuera dem via olika kanaler och samla in svar i realtid. Det här alternativet till Survey Monkey har ett intuitivt gränssnitt och robusta analysfunktioner som hjälper dig att få värdefull insikt från data.

Crowdsignals bästa funktioner

Kan tillämpa filter för att analysera svarens ursprung i realtid

Olika exportalternativ, inklusive PDF, Excel, CSV, Google Docs eller XML

Kan snabbt installeras och aktiveras på din webbplats för att anpassa enkäter

Crowdsignals begränsningar

Mindre raffinerad användargränssnitt kan vara förvirrande

Brist på begränsningar för uppladdningsformat kan leda till potentiella säkerhetsrisker

Inga tredjepartsintegrationer med e-postleverantörer, vilket kan begränsa synkroniseringen av e-postkampanjer

Priser för Crowdsignal

Gratis

Premium: 25 $/månad

Företag: 59 $/månad

Team: 29 $/månad per användare, faktureras årligen

Crowdsignal-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 20 recensioner)

4. Qualaroo

Via Qualaroo

Qualaroo är ett användarvänligt program för onlineundersökningar som gör det möjligt att undersöka specifika användare i realtid, precis när de interagerar med din produkt eller ditt varumärke. Genom att samla in information baserad på användarbeteende, demografi och besökshistorik tillhandahåller Qualaroo användbara data som förbättrar din förståelse för kundresan.

Detta alternativ till SurveyMonkey erbjuder professionellt utformade mallar, anpassningsbara alternativ och personliga påminnelser som smälter in perfekt med ditt varumärke. Deras riktade enkäter ger mer värdefulla svar än e-postenkäter, eftersom de fångar upp användarna i stunden. Du har fullständig kontroll över när och vem enkäten riktar sig till, vilket gör det möjligt att samla in feedback vid viktiga kontaktpunkter.

Qualaroos bästa funktioner

Realtidsundersökningar av Net Promoter Score (NPS) tillgängliga på instrumentpanelen

Automatisk språköversättning

Avancerad sentimentanalys med stöd av IBM Watson

Dra-och-släpp-funktioner för anpassning och hoppa över logik

Det lägsta betalda abonnemanget erbjuder obegränsat antal svar

Qualaroos begränsningar

Dashboard saknar mer nyanserade filter och sorteringsalternativ

Brist på branschspecifika mallar

Begränsade alternativ för dataexport

Qualaroo-priser

Essentials: 99 $/månad

Premium: 199 $/månad

Företag: Från 299 USD/månad, faktureras årligen

Qualaroo-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 20 recensioner)

5. Jotform

Via Jotform

Jotform är ett intuitivt alternativ till SurveyMonkey med en onlineplattform som gör det enkelt att skapa och hantera personliga enkäter. Med ett omfattande bibliotek med frågetyper och anpassningsbara mallar kan du utforma professionella enkäter som är skräddarsydda efter dina behov.

Jotforms lättanvända formulärskapare hjälper dig att skapa komplexa, sofistikerade enkäter utan kodning och integrera dem med över 150 affärsappar. Den erbjuder avancerade funktioner som förgrenings- eller hoppa över-logik och villkorslogik för att möjliggöra mer personliga upplevelser.

Rapporterings- och analysverktygen ger värdefulla insikter, medan dataexporten säkerställer sömlös integration med andra system. Med Jotform kan du skapa en onlineenkät eller ett formulär för att samla in data och onlinebetalningar på ett säkert sätt, vilket hjälper dig att effektivisera dina datahanteringsprocesser utan problem.

Jotforms bästa funktioner

Intuitivt användargränssnitt med dra-och-släpp-funktioner som är lätt att använda och kräver minimal utbildning

Integreras smidigt med många andra verktyg via Zapier och möjliggör datainmatning i kalkylblad eller PDF-filer

Ett brett utbud av widgets och en kraftfull redigerare för hoppa över-logik för omfattande anpassning

Jotforms begränsningar

E-postmeddelanden avvisas ibland eller markeras som skräppost

Information om betalningshanterare måste anges på nytt för varje formulär

Fall av krascher och kunder som behöver fylla i formulär igen

Det är ett gratis alternativ till SurveyMonkey, men Enterprise-planen är det enda alternativet för att skapa obegränsat antal formulär och samla in obegränsat antal svar.

Jotform-priser

Starter: Gratis

Brons: 39 $/månad

Silver: 49 $/månad

Guld: 129 $/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Jotform-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 700 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 400 recensioner)

6. QuestionPro

Via QuestionPro

QuestionPro är en mångsidig undersökningsplattform som gör det möjligt för dig att genomföra marknadsundersökningar och samla in värdefull information. Med över 20 professionella undersökningsmallar och möjligheten att lägga till din logotyp kan du skapa visuellt tilltalande undersökningar som passar ditt varumärke.

Som ett av de bästa alternativen till SurveyMonkey erbjuder QuestionPro hoppa över logikförgrening och anpassningsbara tack-sidor, vilket förbättrar respondentupplevelsen. Du kan exportera rådata, integrera Google Sheets och utnyttja funktioner som sentiment- och heatmap-analys för mer detaljerad analys.

Med flerspråkiga alternativ och avancerad logik kan du fånga upp olika svar och skräddarsy flödet för att skapa personliga enkäter. Plattformen garanterar säkerhet och efterlevnad med regionsspecifika datacenter, vilket ger trygghet vid insamling och analys av data.

QuestionPros bästa funktioner

Komplexa procedurfilter minimerar respondenternas börda och förbättrar kvaliteten på den insamlade datan

Autofyllningsfunktion för vanliga frågor

Villkor filtrerar frågor till specifika grupper av personer

Bibliotek med fördesignade undersökningsmallar

Alternativ för insamling av svar offline

Ett av få alternativ för att skapa enkäter som erbjuder ett gratisabonnemang

Begränsningar för QuestionPro

Problem med beräkningar i viktningsverktyget

Tillfälliga driftstopp på plattformen, vilket leder till förlorade svar och potentiella kostnader

Begränsad statistisk analys, särskilt för intervallnivådata

Priser för QuestionPro

Viktigt: Gratis

Avancerat: 129 $/månad, faktureras årligen

Team Edition: Kontakta oss för prisuppgifter

QuestionPro-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 350 recensioner)

7. Formstack Forms

Via FormStack Forms

Formstack Forms är en kraftfull onlineformulärslösning som förenklar processen att skapa och hantera formulär. Med sitt användarvänliga gränssnitt och omfattande funktioner för formulärskapande kan du enkelt utforma anpassade formulär som passar dina behov. Funktionen Form Importer hjälper dig att smidigt byta från din nuvarande programvara för formulärskapande.

Från enkla kontaktformulär till komplexa enkäter och evenemangsregistreringar – Formstack Forms erbjuder en mångsidig plattform för att samla in feedback och organisera data på ett effektivt sätt. Detta alternativ till SurveyMonkey erbjuder mer avancerade funktioner som villkorslogik, datarouting och tredjepartsintegrationer med populära appar, vilket säkerställer ett smidigt dataflöde och automatisering.

Med säker datalagring och efterlevnad av branschregler som GDPR och HIPAA erbjuder Formstack Forms trygghet vid hantering av känslig information.

Formstack Forms bästa funktioner

Flera anpassningsalternativ baserade på databehov, betalningskrav och specifika kampanjregler

De olika applikationerna omfattar datainsamling för enkäter, programregistreringar, undantag och förbättrad projektgenomförande.

Enkelt att bädda in enkäter och formulär i webbplatser för program och evenemang

Specialiserat på pedagogisk och akademisk forskning

Begränsningar för Formstack Forms

Begränsad textkontroll för fält och rubriker

Regler och formler kan vara svåra att anpassa, vilket kan leda till potentiella fel

Justeringar i rullgardinsmenyn för en fråga kan radera befintliga villkorliga inställningar

Obegränsade enkäter endast i Enterprise-paketet och inget riktigt gratis paket

Priser för Formstack Forms

Startpaket: 125 $/månad

Team: 250 $/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Formstack Forms betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 100 recensioner)

8. FormAssembly

Via FormAssembly

FormAssembly är ett mångsidigt formulärverktyg som gör det möjligt att smidigt samla in och koppla samman data från flera format, vilket sparar tid och eliminerar manuell datainmatning. Detta alternativ till SurveyMonkey har en säker plattform och uppfyller olika regelverk, inklusive GDPR och HIPAA, så att du kan upprätthålla datasäkerhet och integritet i hela din marknadsundersökning.

FormAssemblies tredjepartsintegrationer, såsom Salesforce, PayPal och Stripe, säkerställer att data flödar smidigt dit den behövs, så att du kan agera på både kvantitativa och kvalitativa insikter. Plattformen erbjuder färdiga formulärteman och mallar, åtkomst till mobilappar och anpassningsbara behörigheter för ökad flexibilitet.

Med funktioner som avancerad automatisering av arbetsflöden och maskering av känslig data på fältnivå gör FormAssembly det möjligt för dig att effektivisera projektdokumentation och -genomförande samtidigt som du följer datastyrningsrutiner.

FormAssemblys bästa funktioner

Med förgreningslogik kan du skapa ett enda formulär för flera målgrupper

Flexibla designfunktioner inkluderar anpassning av backend och förifyllda formulär

Färdiga anslutningar möjliggör anpassade arbetsflöden

Ett av få gratisalternativ till SurveyMonkey

Begränsningar för FormAssembly

Problem med att redigera eller lägga till frågor efter att ett formulär har skapats kan leda till förvirrade svar.

Svårt att redigera formulärfält efter integration med andra plattformar

Vaga felmeddelanden gör det svårt att diagnostisera problem

Priser för FormAssembly

Gratis plan

Professional: 99 $/månad per användare

Premier: 249 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Compliance Cloud: Kontakta oss för prisuppgifter

Government Cloud: Kontakta oss för prisuppgifter

FormAssembly-betyg och recensioner

Via Constant Contact

Constant Contact är en dynamisk plattform som gör det möjligt för dig att interagera med din målgrupp på ett effektivt sätt. Dess användarvänliga gränssnitt gör att du enkelt kan skapa och skicka professionella e-postmeddelanden, designa iögonfallande nyhetsbrev och automatisera e-postkampanjer.

Detta alternativ till SurveyMonkey erbjuder ett brett utbud av anpassningsbara mallar och robusta funktioner, inklusive listhantering, kontaktsegmentering och realtidsanalys. Användarvänliga verktyg för integration med sociala medier, evenemangsregistrering och online- och offlineundersökningar ger ytterligare skjuts åt dina marknadsföringsinsatser.

Med Constant Contact kan du bygga starka relationer, öka kundnöjdheten och varumärkets synlighet samt uppnå dina marknadsföringsmål.

Enkel kampanjskapande med tydliga felmeddelanden

Anpassningsbara e-postmallar för att säkerställa varumärkeskonsistens

Hanterar avregistreringar på ett bra sätt för att förhindra spam för respondenterna

Dataextrahering är inte särskilt intuitivt eller användarvänligt

Brist på A/B-testning av ämnesraden med automatisk återuppskickningsfunktion

Begränsad visuell jämförelse mellan e-postmeddelanden

Ingen riktig kostnadsfri plan för enkätbyggare

Lite: 12 $/månad

Standard: 35 $/månad

Premium: 80 $/månad

G2: 4,0/5 (över 5 500 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 2 400 recensioner)

10. Google Forms

via Google Forms

Google Forms är en användarvänlig plattform som gör det enkelt att skapa formulär. Med sitt intuitiva gränssnitt kan du välja mellan olika frågetyper, anpassa designen och lägga till logik för en smidig kundupplevelse rakt igenom.

Automatiska sammanfattningar ger diagram i realtid och möjlighet att analysera data i Google Sheets för djupare insikter. Du kan skapa enkäter och svara på dem när du är på språng från vilken enhet som helst. Detta alternativ till SurveyMonkey erbjuder samarbete i realtid för att säkerställa ett effektivt arbetsflöde. Du kan också ställa in valideringsregler för rena svarsdata med inbyggd intelligens.

De bästa funktionerna i Google Forms

Integreras med Google Workspace, vilket förbättrar funktionaliteten och möjliggör mer delning och samarbete

Molnbaserat verktyg med automatisk sparfunktion för att minska risken för dataförlust

Olika modeller för att utforma formulär ger ökad mångsidighet

Begränsningar i Google Forms

Inga automatiska förslag eller vägledning när fel begås

Som alternativ till SurveyMonkey har Google Forms ett mycket begränsat mallbibliotek

Begränsade anpassningsmöjligheter, vilket gör det svårt att anpassa formulärdesignen till företagets varumärke

Priser för Google Forms

Gratis

Business Standard: 12 USD/månad per användare, faktureras årligen

Betyg och recensioner av Google Forms

GetApp: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Vad ska du leta efter i alternativ till SurveyMonkey?

Är du redo att byta från SurveyMonkey? Fantastiskt! Låt oss fastställa vad du behöver i ett alternativ.

Först och främst, enkelhet.

Det är ett måste att ha ett tydligt och användarvänligt gränssnitt för ditt onlineundersökningsverktyg. Inget krångel, bara ett smidigt sätt att skapa undersökningar och formulär för att få exakt den data du behöver för att kunna agera. Du vill ha en lösning som fungerar för dig, inte mot dig.

Nästa steg: anpassning av enkäter.

Att ha friheten att skräddarsy din undersökningsprogramvara kommer i slutändan att hjälpa dig att öka engagemanget och antalet svar. Mer kontroll över frågetyper, design och varumärkesprofilering kommer att synas tydligt i dina insamlade undersökningsdata.

Tänk sedan på distribution.

De bästa alternativen till SurveyMonkey bör erbjuda flera olika typer av enkäter, delningsalternativ och obegränsat antal enkäter för att samla in olika kunddata och användarundersökningar över alla dina kanaler. Tänk på alla dina kanaler, oavsett om det är e-post, sociala medier eller till och med personliga evenemang med QR-koder som leder människor till onlineenkäter eller formulär.

Glöm inte dataanalysen.

Ditt nya verktyg bör omvandla enkätsvar till verkliga, användbara insikter. Leta efter realtidsresultat, prediktiv analys, avancerad rapportering och funktioner för export av kvantitativa data. Dessutom kanske du vill ha ett verktyg för att skapa enkäter som har kraftfulla integrationer med dina dataverktyg, såsom Google Analytics, för att säkerställa att du får de mest exakta enkäterna och insikterna om din målgrupp.

Och sist men inte minst, värde. Är prismodellen rättvis? Finns det en gratisversion eller finns det olika planer för olika behov och budgetar? Ett bra alternativ kostar inte skjortan men har ändå kraftfulla funktioner som WYSIWYG-drag-och-släpp-funktioner, obegränsat antal formulär, mobila enkäter eller möjligheten att analysera feedbackresultat inom plattformen.

Hitta det bästa alternativet till SurveyMonkey för ditt företag

Med det stora utbudet av SurveyMonkey-alternativ som finns tillgängliga är du inte begränsad till en enda plattform när du behöver utforma och distribuera effektiva enkäter eller formulär. Att överväga andra enkätverktyg öppnar upp en värld av nya funktioner, flexibilitet och effektivitet som kan stärka din datainsamling.

Kom ihåg att ditt ideala verktyg ska tillgodose dina unika behov – oavsett om det handlar om att effektivisera arbetsuppgifter, öka kundengagemanget eller ha möjlighet att automatisera enkäter eller skapa white label-enkäter.

Är du redo att ta steget och utforska dina alternativ? Kom igång med ClickUp idag med dess mångsidiga alternativ för anpassningsbara enkäter som hjälper dig att nå framgång.