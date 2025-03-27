10 gratis mallar för jämförelse av programvara och produkter i Excel, Word och ClickUp

Beslut är svåra.

Tro mig, jag förstår! Faktum är att de är så svåra att det finns ett fenomen som kallas beslutsutmattning. Efter att ha fattat beslut hela dagen, varje dag, blir våra hjärnor trötta. Och när de blir trötta blir det svårare att fortsätta fatta bra beslut. Usch, jag blir trött bara av att tänka på det. ?

Men med lättförståeliga bilder, som en lista över för- och nackdelar eller en snygg jämförelsetabell, blir det enklare att fatta beslut. Och dessa bilder håller våra hjärnor ansvariga: det är omöjligt att välja fel av misstag när man tydligt kan se vilket som är rätt val.

Att använda en jämförelsetabellmall hjälper oss att fatta bättre beslut eller visa potentiella kunder varför vår produkt är det bästa valet. Låt oss ta en titt på de 10 bästa jämförelsetabellmallarna för ClickUp, Word, Excel, Google Docs och Powerpoint.

Vad är en produktjämförelsemall?

En produktjämförelsemall är ett diagram eller en grafisk illustration som visar dina alternativ och deras egenskaper sida vid sida. Syftet med denna typ av mall är att hjälpa dig att visualisera det bästa alternativet ur en rad olika alternativ.

Det är som om du hade en stapel pannkakor, men bara en i stapeln var en blåbärspannkaka: Jämförelsetabellen hjälper dig att tydligt identifiera blåbärspannkakan bland alla vanliga pannkakor så att du kan äta (eller köpa) den bästa. ?

Det finns flera användningsområden för en produktjämförelsemall. Om du arbetar i ett produkt-, försäljnings- eller marknadsföringsteam kan du använda den för att visa varför din produkt är bättre än konkurrenternas. (Du gör ju blåbärspannkakor, medan alla andra gör vanliga pannkakor!)

Att använda en T-diagrammall är ett utmärkt sätt att snabbt organisera dina tankar och jämföra två olika koncept eller idéer.

Om du arbetar i ett driftsteam kan du använda en jämförelsetabell för att välja mellan olika programvaruprodukter och välja den som bäst passar ditt teams behov. Och om du är en vanlig person som lever ett vanligt liv kan du använda jämförelsetabeller för att fatta alla möjliga beslut i livet.

Använd jämförelsetabeller för att bestämma vilken bil du ska köpa, vilken lägenhet du ska hyra eller vilken mat du ska beställa.

Vilka funktioner ska du leta efter i mallar för produktjämförelsetabeller?

Vilken mall för produktjämförelsetabell som är bäst för dig beror på vad du ska använda den till.

Om du främst planerar att använda den för interna ändamål spelar utseendet kanske ingen roll, och du kan välja ett enkelt tabellformat. Om du behöver presentera den för potentiella kunder under dina säljmöten behöver du något som ser lika snyggt ut som det fungerar.

Innan du väljer bland alla tillgängliga jämförelsetabeller bör du tänka på nedanstående funktioner. (De hjälper dig att jämföra jämförelsetabeller. )

Format: Du kan hitta mallar för nästan alla plattformar, från Google Sheets till Excel och Powerpoint. Välj en mall som passar hur du ska använda diagrammet. Om du ska använda det internt kan ett Word-dokument eller Excel-ark vara tillräckligt. Om du vill presentera det för kunder behöver du en mer visuell plattform.

Ikoner: Du kanske vill fylla i din tabell med kryssrutor, eller så föredrar du att använda ett stjärnbetygssystem, eller kanske vill du inkludera skriftliga datapunkter för att ge mer information. Välj en mall som gör att du kan fylla i den med ikoner eller beskrivningar.

Anpassning: Om du ska presentera din produktjämförelsetabell måste du kunna anpassa den med varumärkets färger och typsnitt och få din produkt att sticka ut visuellt jämfört med de andra.

💡 Proffstips: Be AI att hjälpa dig med en del av beslutsfattandet. Så här gör du!👇🏼

10 gratis mallar för produktjämförelser att använda

Nu när du vet vad du letar efter i en jämförelsetabell är det dags att överväga alternativen och välja en mall som passar dig. (Om det bara fanns en tabell som kunde göra detta beslut enklare. )

Ta en titt på dessa 10 kostnadsfria och billiga mallar för jämförelsetabeller och våga jämföra!

1. ClickUp-mall för produktbeskrivning

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för produktbeskrivning

ClickUps mall för produktbeskrivning är utformad för alla steg i din produktutvecklingsprocess, från den initiala idén till lanseringen. I en idealisk värld skulle du börja använda denna mall så fort du får din snilleblixt.

Men även om din produkt är helt färdigställd kan den här mallen hjälpa dig att organisera din produktstrategi inför lanseringen. Det är ett dokument med tomma fält som guidar dig och dina teammedlemmar genom processen att beskriva produktens viktigaste differentierande egenskaper och funktioner.

Du kan bädda in filer från dina produktdesignverktyg, lägga till vektorgrafik, ladda upp dina datamängder och länka till marknadsföringsmaterial, till exempel videohandledningar, bilder från sociala medier och en jämförelsetabell över konkurrenter.

Denna mall kommer att bli din produktbibel. Den kommer att hålla ditt team på samma sida under hela produktprocessen – från idé till utveckling av funktionella specifikationer till lansering på marknaden. Och den nivån av organisation kommer att kännas gudomlig.

2. ClickUp Infographic Whiteboard-mall

Ladda ner den här mallen ClickUp Infografik Whiteboard-mall

Infografikmallar för jämförelser gör datavisualisering enklare och mycket snyggare. (Föreställ dig en seriefigur med utstående ögon som ropar ”AWOOGA!” – det är den nivån av skönhet jag pratar om. )

Med ClickUp Infographic Whiteboard Template kan även små team skapa högkvalitativa infografikdesign – utan att behöva anlita en grafisk designer på heltid. Med denna jämförelseinfografikmall kan du skapa grafer, flödesscheman och Venn-diagram, ladda upp egna högupplösta bilder, lägga till ditt varumärkes färgschema och införliva dina egna grafiska element.

Du får inte bara de verktyg du behöver för att skapa din infografik, utan också de verktyg du behöver för att leda ditt team. Du kan tilldela infografikuppgifter till olika teammedlemmar (låt en person skriva texten och en annan organisera bilderna) och tagga dina intressenter för godkännande när det är klart.

Denna produktmarknadsföringsmall ger ditt team en tydlig bild av vad som behöver göras, och när det är klart ger den dina kunder en tydlig bild av varför de behöver köpa din nya produkt. Tänk bara på hur enkelt det kommer att bli!

📮ClickUp Insight: 37 % av arbetstagarna skickar uppföljningsanteckningar eller mötesprotokoll för att spåra åtgärdspunkter, men 36 % förlitar sig fortfarande på andra, fragmenterade metoder. Utan ett enhetligt system för att dokumentera beslut kan viktiga insikter som du behöver hamna begravda i chattar, e-postmeddelanden, dokument eller kalkylblad. Med ClickUp kan du omedelbart omvandla konversationer till genomförbara uppgifter i alla dina uppgifter, chattar och dokument – så att ingenting faller mellan stolarna.

3. ClickUp-mall för jämförelsetabell

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för jämförelsetabell

ClickUps jämförelsetabellmall gör beslutsfattandet enkelt. Det är ett plug-and-play-diagram för datajämförelser. När du väl har lagt in dina data kommer du att vilja leka och leka och leka.

Du kan lägga till de produkter du vill jämföra och se deras egenskaper individuellt. Eller så kan du använda tabellvyn för att snabbt omvandla din jämförelsematris till en produktjämförelsetabellmall, där deras egenskaper visas sida vid sida.

Lägg till information om viktiga funktioner, pris, plats, kundservice och andra uppgifter som du vill inkludera. När du väl har upptäckt hur enkel denna mall är att använda kommer du inte bara att vilja använda den som ett jämförelsetabellverktyg för att visa upp din produkt i jämförelse med liknande produkter, utan du kommer också att vilja integrera den i alla dina interna beslutsprocesser.

Du kan använda denna jämförelsetabell för att bestämma de bästa processerna som en del av ditt processkartläggningsflöde. Eller så kan du använda den för att välja de bästa mjukvarulösningarna för ditt team.

Oavsett vilket beslut du fattar kommer denna mall att underlätta för dig.

Lägg in länken till konkurrenternas data och be ClickUp Brain att extrahera information åt dig.

4. ClickUp-mall för jämförelse av programvara

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för jämförelse av programvara

När ditt företag behöver investera i ett nytt program hjälper ClickUps mjukvarujämförelsemall dig att gå igenom funktionerna så att det inte känns som att du simmar motströms.

Programvara är ett av de viktigaste verktygen som ditt företag använder, och rätt programvara gör ditt team mer effektivt och produktivt. Men det är svårt att välja rätt programvara. Med den här mallen kan du definiera dina mål, förbli objektiv och stå på dig – även när du möter mycket övertygande säljare.

Mallen har kategorier där du kan utvärdera pris, prestanda och användarupplevelse för olika produkter. Oavsett om du jämför AI-verktyg för produktchefer, programvara för marknadsföringsautomatisering eller produktledningsverktyg kan du se produktfunktionerna sida vid sida.

Då kan du jämföra installations- och konfigurationskraven. Du kan till och med lägga till en bildtavla för att visa programvarans gränssnitt.

Använd mallar som denna för att hitta de bästa programvarorna för ditt företag.

5. Mall för produktprisjämförelse från Edit.org

via Edit.org

Om du tänker på dina pengar och har pengarna i åtanke kommer denna mall för produktprisjämförelse att belysa de funktioner som ingår i olika produktprisplaner.

Det här är en utmärkt mall att ladda ner för produktteam som tillverkar freemium- och prenumerationsbaserad programvara. (Alla programvaruteam behöver en gedigen prissättningssida innan de lanserar sin produkt!)

Och även om den är tydligt utformad för det användningsområdet, kan vi också tänka oss några mer kreativa användningsområden för den.

Om du försöker välja mellan flera programvaror för internt bruk och priset är en viktig faktor i ditt beslut, kan du prova att använda den här mallen som en del av din beslutsprocess. Du kan se till att du inte bara får det bästa priset, utan också de bästa funktionerna för priset.

6. Mall för produktjämförelsetabell för Google Docs och Microsoft Word från Template.net

via Template.net

Om allt du behöver är en enkel mall för jämförelsetabeller kan det här alternativet vara något för dig. Den är enkel men på ett behagligt sätt – ungefär som en pumpaspice latte.

Lista dina produkter längst upp, lägg till produktfunktioner längs sidan och markera vilka alternativ som har dessa funktioner. Det tar inte lång tid att skapa och ger dig en tydlig översikt.

Denna enkla mall är utmärkt för att fatta interna beslut om vilka produkter man ska investera i, men den kan också fungera på en produktsida – när du har uppdaterat den med ditt varumärkes färgschema och typsnitt – för unga företag som behöver skapa något enkelt för att komma igång.

Förutom en Microsoft Word-mall kan du också ladda ner den som ett Google Doc-, Apple Page- eller PDF-dokument.

7. Powerpoint-mall för produktjämförelse från FPPT

via FPPT

Eftersom det är en Powerpoint-mall är den ett bra komplement till dina säljpresentationer och presentationsbilder.

Lägg bara in den i en bild i din presentation och gör dig redo att övertyga dina intressenter eller potentiella köpare om att du har den perfekta produkten för att lösa deras problem.

Du kan använda den här mallen för att jämföra olika produkters funktioner, eller så kan du anpassa den för att jämföra olika prisplaner för samma produkt.

Denna mall för produktjämförelsetabell finns med tre eller fyra kolumner så att du kan välja hur många alternativ du vill jämföra. Den har också ett färgkodningssystem med trafikljusfärger – rött, gult och grönt – som hjälper dig att visualisera hur bra funktionerna är på varje produkt.

När du har formaterat den här bilden kan du med ett ögonkast se vilket produkt som är rätt!

8. Excel-mall för jämförelsetabell av Vertex42

via Vertex42

Om du har använt vanliga Excel-kalkylblad för att jämföra produkter kommer den här Excel-mallen att vara ett stort steg framåt.

Du kan använda den för en rad olika jämförelser – från att visa hur din produkt står sig mot konkurrenternas till att beskriva funktionerna i olika prisplaner – men den är särskilt bra för att göra en konkurrensanalys innan du köper en ny produkt.

Denna Excel-mall är mycket anpassningsbar så att du kan rangordna funktioner med en enkel bock eller X (för att ange om produkten har en funktion eller inte), eller så kan du använda ett betygssystem med stjärnor, diamanter, cirkeldiagram eller stapeldiagramikoner. Dessutom kan du lägga till text och siffror för att förklara de funktioner som erbjuds.

Dessutom kan du inkludera så många produktkolumner du vill, så det här är en utmärkt mall för att jämföra flera alternativ inom ett område med många konkurrenter.

9. Tom mall för jämförelsetabell i Google Docs från Template.net

via Template.net

Som ett annat enkelt och tydligt alternativ visar detta exempel ett grundläggande tabellformat där all information är tom. Du bestämmer själv hur du vill fylla i den.

Du kan jämföra de programvaruprodukter som ditt företag kan tänkas investera i, de hus du tittar på när du letar efter ett nytt hem eller de personer du funderar på att dejta (som om ditt liv vore en romantisk komedi).

Eftersom mallen är öppen kan du också fylla i rutorna precis som du vill. Lägg till skriftlig information, kryssrutor, stjärnor eller ett personligt system med emojis som inte ens en professionell kryptograf kan dekryptera.

10. Powerpoint-mall för sid-vid-sida-jämförelse från SlideModel

via SlideModel

Den här är avsedd för sälj- och marknadsföringsteam. Denna Powerpoint-mall är särskilt utformad för att jämföra ditt företags produkt med konkurrenternas och innehåller fyra bilder som lyfter fram din produkt tydligare än konkurrenternas – så att dina potentiella kunder tydligt kan se vem som är nummer ett.

Mallen är utformad som en Powerpoint-bild så att du enkelt kan integrera den i försäljningspresentationer. Layouten har ett snyggt och professionellt utseende, så alla kommer att tro att du anlitat en designer för att skapa den åt dig.

Du kan beskriva produktens viktigaste funktioner och jämföra dem med konkurrenternas med enkla kryss eller bockar, eller så kan du använda ett punktdiagram för att visa hur kvaliteten på din produkt står sig i jämförelse med resten av marknaden.

Denna mall finns även i Keynote- eller Google Slides-format.

Fatta bättre beslut med jämförelsemallar

En bra jämförelse kan hjälpa alla att fatta bättre beslut.

Oavsett om du behöver en produktjämförelsemall för att underlätta interna beslut eller för att visa potentiella kunder varför din produkt är det bästa valet för dem, hjälper produktjämförelsemallarna ovan dig att visualisera alla alternativ.

För att få mer inspiration när du skapar din jämförelsetabell kan du kolla in hur ClickUp står sig mot konkurrenterna. När du väl har sett hur enkelt det är att använda ClickUps kostnadsfria mallar och visualisera dina data i flera format kommer du att inse att det verkligen inte finns någon jämförelse.

Registrera dig för ClickUp idag.