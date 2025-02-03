Vi testade de 10 bästa AI-verktygen för produktchefer 2025

Den explosiva tillväxten inom AI-branschen har tagit större delen av världen med storm. De verktyg som har skapats stör redan befintliga branscher, ökar produktchefernas effektivitet och lovar att skapa nya karriärer ur tomma intet. Men med bokstavligen tusentals verktyg tillgängliga, och fler som dyker upp varje vecka, är det svårt att inte känna sig överväldigad.
Därför har vi lagt ner många timmar på att hitta de 10 mest effektiva AI-verktygen som alla produktchefer bör försöka implementera i sitt dagliga arbete!
Vi har gjort efterforskningar och hittat AI-verktyg för produktchefer som du kan använda för att öka din produktivitet, kommunicera mer effektivt med ditt team och leverera bättre produkter.
Oavsett om du arbetar med att förbättra din produktutvecklingsprocess, skriver produktkravsdokument för en ny produktfunktion eller bara arbetar med att förbättra dina färdigheter som produktchef, kommer dessa verktyg att stödja och förbättra dina processer i varje steg på vägen!
De 10 bästa AI-verktygen för produktchefer
1. ClickUp – Bäst för projektledning, teamsamarbete och produktivitet
ClickUp är ett allt-i-ett -verktyg för projektledning som är utvecklat för att hjälpa individer och team av alla storlekar inom olika branscher att effektivisera sitt arbetsflöde, förbättra teamsamarbetet och öka den totala effektiviteten på arbetsplatsen.
Det som gör ClickUp till ett av de bästa och högst rankade produktledningsverktygen på marknaden är dess anpassningsbarhet och användarvänliga funktioner för produktutveckling, planering och mycket mer.
Det erbjuder en helt anpassningsbar plattform tillsammans med hundratals avancerade funktioner och mallar för produktplanering, produktplaner, lanseringar av produktfunktioner och andra viktiga mallar för produktteam. Denna typ av flexibilitet och hjälpsamma resurser gör det möjligt för alla team att konfigurera ClickUp på det bästa sättet som stöder deras komplexa arbetsflöde och unika preferenser.
Hur passar ClickUp in i denna sammanställning av AI-verktyg?
Utöver ClickUps omfattande lista över funktioner innehåller det även AI-funktioner och erbjuder flera sätt att automatisera ditt arbete, bland annat:
- Automatisering av arbetsflöden: Spara värdefull tid genom att automatisera rutinåtgärder baserat på specifika utlösare och villkor. Använd den fördefinierade automatiseringen eller skapa din egen för att minska manuella processer och påskynda ditt arbetsflöde och dina produktutvecklingsprocesser.
- Smart/universell sökning: Den universella sökfunktionen lär sig hela tiden känna dig bättre för att kunna ge mer personliga och relevanta sökresultat på ett ögonblick. Hitta snabbt alla filer, oavsett om de finns i ClickUp, en ansluten app eller på din lokala enhet, allt från ett och samma ställe.
- ClickUp AI: Skriv bättre texter, förbättra ditt skrivande, sammanfatta långa texter och mycket mer med ClickUp AI. ClickUp AI är integrerat i ClickUp-plattformen och erbjuder en specialutvecklad upplevelse som är utformad för att eliminera gissningar när det gäller att utnyttja AI för arbete i alla roller. Denna funktionalitet inkluderar över 100 AI-verktyg som är optimerade för alla roller och användningsfall, inklusive produktchefer och team. Se ClickUp AI i aktion här:
Se ClickUp AI i aktion här:
Det bästa av allt är att ClickUp integreras med över 1 000 verktyg, såsom Github, Slack och Google Kalender, vilket gör det till ett självklart val för produktchefer.
Bästa funktioner
- Helt anpassningsbar plattform: Anpassa alla delar av ClickUp och konfigurera det efter dina behov med anpassade fält, anpassade statusar, ClickApps och mycket mer.
- Över 15 anpassade vyer: Välj mellan över 15 olika sätt att visa ditt arbete, inklusive tidslinje, tavla, Gantt-diagram, whiteboard och till och med en formulärvy som du kan använda för att samla in kundfeedback.
- Dra-och-släpp-funktion: Gör enkelt och snabbt ändringar i ditt ClickUp-arbetsområde. Dra och släpp objekt utan att behöva några tekniska kunskaper.
- Automatiseringsfunktioner: Snabba upp alla processer med fördefinierad automatisering och skapa anpassade recept med ClickUp-automatisering – ingen kodning behövs.
- Dokumentation: Spara viktiga anteckningar, såsom marknadsundersökningar och kundinformation, med ClickUp Docs.
- Resurshantering: Övervaka dina resurser med arbetsbelastningsvy och instrumentpaneler.
- Integrationsmöjligheter: Anslut ClickUp till över 1 000 arbetsverktyg för att konsolidera dina appar och effektivisera ditt arbetsflöde.
- Tillgängligt på alla enheter: Tillgängligt för stationära datorer, mobila enheter (Android- och iOS-appar), röstplattformar och webbläsare.
- Produktchefens guide: Lär dig hur du maximerar ClickUp för produktledning med denna ultimata guide.
- Bibliotek med mallar: Välj bland över 1 000 mallar för alla användningsområden och team, inklusive marknadsundersökningar, produktutveckling, mjukvaruutvecklare, kundfeedback och produktmarknadsföring.
Begränsningar
- Det kan ta lite tid att vänja sig vid det stora utbudet av funktioner.
- Alla vyer är ännu inte tillgängliga i appen.
Prissättning
Lägg enkelt till ClickUp AI till valfri betald arbetsyta för endast 5 dollar per medlem och månad.
- Gratis för alltid: Funktionsrik gratisplan
- Obegränsat: 7 dollar per månad/användare
- Företag: 12 dollar per månad/användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
Kundbetyg och recensioner
- G2: 4,7 av 5 (6 954+ recensioner)
- Capterra: 4,7 av 5 (3 676+ recensioner)
Bonus: Verktyg för produktmarknadsföring!
2. Jam – Bäst för AI-felsökningsassistent
Jam har lanserat JamGPT, ett av de senaste AI-verktygen på marknaden som kan hjälpa produktchefer att förstå vad de buggar de hittat betyder och till och med ge lösningar som de kan dela med sina teknikteam. På så sätt ökar deras effektivitet och de kan också delta i tekniska diskussioner.
Genom att utnyttja de utvecklingsloggar som redan har samlats in av tillägget när ett fel upptäcks blir det ett av de mest värdefulla testverktygen, och JamGPT kan ge kontext även till icke-tekniska produktchefer, antingen via detaljerade förklaringar eller snabba TLDR:er, vilket stöder lanseringar av funktioner i varje steg.
Det gör det enkelt att dela och samarbeta för att förbättra din produkt genom att integrera både en kapabel AI-assistent och värdefull data som samlas in av den centrala felrapporteringsfunktionen genom integration med projektledningsverktyg som ClickUp, Slack eller Github.
Bästa funktionerna
- Få AI-förslag eller snabba TLDR:er för de flesta buggar
- Skärminspelningar med detaljerade anteckningar
- Kärnintegrationer med produktledningsverktyg som ClickUp
- Automatisk insamling av relevanta konsolloggar och nätverksförfrågningar
- Dela Instant Replays med ditt teknikteam
Begränsningar
- För vissa produktchefer som inte är så tekniskt kunniga kan AI-svaren vara obekanta.
Prissättning
- Individuell: Gratis plan
- Team: 10 dollar per månad per användare
- Företag: Kontakta oss för anpassade priser
Kundbetyg och recensioner
- Product Hunt: 4,7 av 5 (3,4 tusen uppåtgående röster)
3. ChatGPT – Bäst för att optimera produktutvecklingsprocessen
ChatGPT har blivit ett av de mest använda verktygen för naturlig språkbehandling (NLP) för produktchefer genom att ge relevanta svar på de flesta frågor som användarna har, vilket ger en mycket bättre upplevelse än en genomsnittlig sökmotor. Det är förstås en konst att få det att ge rätt svar, och de produktchefer som provar det inser att resultaten varierar beroende på kvaliteten på deras frågor.
Du kan använda ChatGPT för så många olika användningsfall. Ange helt enkelt unika uppmaningar för att förbättra din produktutvecklingsprocess, få insikter om hur du kan förbättra dina kundinteraktioner och mycket mer. Det kan till och med användas för att identifiera dina kunders behov och smärtpunkter utifrån insamlad kundfeedback, inspirera till idéer för din nästa produktplan och till och med göra sentimentanalyser beroende på de data du delar med det, vilket gör det mycket användbart i ofta mödosamma uppgifter i produktchefernas dagliga arbetsflöde.
Bästa funktioner
- Analysera kunddata eller användningsdata i produkten för att automatisera kundinteraktioner.
- Kan ge värdefulla insikter från sin kunskapsbas
- Integreras med plugins från tredje part
- Kan ta en tilldelad roll för att svara på frågor
- Stöder skrivandet av produktmaterial, såsom PRD:er.
Begränsningar
- Kvaliteten på svaren beror på användarens förmåga att skriva uppmaningar.
Prissättning
- Gratis plan: Tillgänglig
- ChatGPT Plus: 20 dollar per månad
Kundbetyg och recensioner
- G2: 4,6 av 5 (209+ recensioner)
- Product Hunt: 4,4 av 5 (585 uppröster)
Kolla in dessa ChatGPT-alternativ!
4. Canva – Bäst för AI-genererad grafisk design
Canva erbjuder en gratis bildgenerator, vilket gör det enkelt att se hur värdefull den kan vara i en produktchefs dagliga arbete. Det har alltid varit svårt att hitta rätt bilder till presentationer och presentationer för möten med intressenter, produktlanseringar och så vidare. Ofta har man en idé om vad man vill ha, men bildbankerna matchar inte visionen.
Tack vare Canvas AI-drivna verktyg kan du nu generera idéer och ändra resultaten tills du hittar den perfekta bilden, baserat enbart på dina inmatningar, så att du alltid har en högkvalitativ innehållskalender.
Bästa funktioner
- Använd för att generera text till bild
- Magisk radergummi för att ta bort oönskade distraktioner från bilder
- Samarbeta i realtid med ditt team
- Importera enkelt bilder till en innehållsplanerare
- Översätt automatiskt de designer du skapar
Begränsningar
- Upphovsrätten är fortfarande ett oklart ämne, så var försiktig med tillgångar för offentligt material.
Prissättning
- Tillgängligt i ett gratisabonnemang.
Kundbetyg och recensioner
- G2: 4,7 av 5 (4 092+ recensioner)
- Capterra: 4,7 av 5 (11 209+ recensioner)
5. TLDV – Bäst för att spela in och transkribera möten för att dokumentera kundfeedback
Låt oss vara ärliga, inom produktledning spenderar du en stor del av din tid på möten. Oavsett om du försöker presentera dina idéer för intressenterna eller försöker få ditt teknikteam att köpa in en ny produktfunktion.
TLDV är en AI-programvara som förbättrar din produktivitet avsevärt genom att ta anteckningar under dina möten och sammanfatta dem i lättlästa punkter.
Det är oerhört viktigt att kunna ägna full uppmärksamhet åt användarna under intervjuerna, och med TLDV kan du fokusera på att få ut det mesta av varje samtal medan AI:n sköter det tunga arbetet med att ta anteckningar åt dig.
Bästa funktioner
- Spela in Zoom- eller Google Meet-samtal automatiskt
- AI-transkriberade mötesanteckningar
- Automatisk märkning av talare och namn
- Integrationer med Hubspot och Salesforce
- Enkel att använda klipp- och delningsfunktion
Begränsningar
- Längre videor kanske inte transkriberas korrekt.
Prissättning
- Gratis plan: Tillgänglig
- Pro-plan: 25 dollar per inspelningsanvändare/månad
Kundbetyg och recensioner
- G2: 4,9 av 5 (33+ recensioner)
- Product Hunt: 4,7 av 5 (3,7 tusen uppröster)
6. Notion – Bäst för att sammanfatta anteckningar och skapa åtgärdspunkter
Notion är ett av de mest använda verktygen för anteckningar och har nu utökats med några mycket användbara AI-funktioner som förbättrar den tidigare upplevelsen.
I det dagliga arbetet med produktledning innebär detta att de kan njuta av att skapa produktplaner och företagswikis och få stöd från en kompetent AI för att kommunicera bättre och minska tiden som läggs på repetitiva uppgifter, såsom sammanfattningar.
Bästa funktioner
- AI-genererade åtgärdspunkter och insikter
- Integrera med produktledningsverktyg som ClickUp
- Privata teamutrymmen
- Avancerade säkerhetskontroller
- Sidredigeringshistorik i upp till 90 dagar
Begränsningar
- Den artificiella intelligensen ingår inte i kärnprodukten och måste betalas separat.
Prissättning
- Gratis plan: Tillgänglig
- Plus: 10 dollar per användare/månad
- Företag: 18 dollar per användare/månad
- Företag: Begär demo
- AI: 8 dollar extra per användare och månad
Kundbetyg och recensioner
- G2: 4,7 av 5 (4 532+ recensioner)
- Capterra: 4,7 av 5 (1 663+ recensioner)
7. Otter. AI – Bäst för röstanteckningar från möten och transkription i realtid
Otter.AI höjer kvaliteten på dina möten genom att tillhandahålla en AI-assistent som spelar in ljudet, omvandlar långa anteckningar till användbara sammanfattningar och till och med fångar upp delade presentationsbilder.
Produktchefer och deras team kan hålla sig samstämda kring produktvisionen tack vare att AI automatiskt kan skapa en faktisk tidsplan utifrån vad som diskuteras under möten.
Bästa funktionerna
- AI-driven transkription av mötesanteckningar
- Ger tips och automatiserade översikter
- Avancerad sök-, export- och uppspelningsfunktion
- AI-assistenten deltar i mötet även när det är trippelbokat
Begränsningar
- Engelska är det enda språk som kan transkriberas.
Prissättning
- Gratis plan: Tillgänglig
- Pro: 17 dollar per månad
- Företag: 30 dollar per användare och månad
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
Kundbetyg och recensioner
- G2: 4,1 av 5 (111+ recensioner)
- Capterra: 4,5 av 5 (63+ recensioner)
8. Collato – Bäst för AI-driven sökmotor
Har du svårt att hitta produktinformation bland de hundratals dokument som ditt team har skapat? Collato använder maskininlärning för att fungera som ditt teams kollektiva hjärna för allt som behöver vara lättillgängligt och bara ett klick bort.
Som produktchefer kan ni synkronisera och integrera flera verktyg i en visuell karta och eliminera information som vanligtvis hamnar i silos. Detta sparar tid genom att alla relevanta filer finns till hands istället för att ni måste spendera 30 minuter varje gång ett viktigt dokument för er produktplanering kommer bort.
Bästa funktioner
- Sök information från vilken ansluten plattform som helst
- Integreras med verktyg som Google Doc eller Confluence.
- Lättnavigerade visuella kartor
- Semantisk sökmotor med relevant information
- Helt krypterade data
Begränsningar
- Begränsat antal integrationer för tillfället
Prissättning
- Gratis betaversion
Kundbetyg och recensioner
- G2: 4,8 av 5 (5+ recensioner)
- Product Hunt: 4,7 av 5 (1,7k uppröster)
9. Midjourney AI – Bäst för AI ART Generator-appen
Midjourney AI har blivit en av de mest använda AI-drivna programvarorna, näst efter ChatGPT, tack vare de extraordinära och i vissa fall nästan verklighetstrogna bilderna som den kan generera. Den kan ta vilken uppmaning som helst och generera fantastiska resultat.
Om det är något vi är säkra på, så är det att du kommer att göra ett gott intryck med dina presentationer och de bilder du använder i dem, som blir både mycket billigare att skapa och mer engagerande än vad en genomsnittlig bildbank erbjuder. Dina presentationer kommer alltid att se professionella ut och alla produktvisioner kommer definitivt att se mer inspirerande ut för betraktarna.
Bästa funktionerna
- Verklighetstrogen text-till-bild-generering
- Möjlighet att ändra även små detaljer i dina slutliga bilder
- Efterlikna kända stilar inom konstillustration
- Teknisk kontroll av textprompter
Begränsningar
- Resultaten är korrekta i den mån användaren förstår kreativa och tekniska uppmaningar.
Prissättning
- Gratis provperiod: Tillgänglig
- Grundläggande plan: 10 dollar per månad
- Standardplan: 30 dollar per månad
- Pro-plan: 60 dollar per månad
Kundbetyg och recensioner
- G2: 4,6 av 5 (4+ recensioner)
- Product Hunt: 4,6 av 5 (1,1 tusen uppröster)
Kolla in dessa Midjourney-alternativ!
10. H2O. AI – Bäst för att använda automatisering för att förstå kundbeteende
H2O erbjuder alla företag enkel tillgång till att skapa egna språkmodeller och AI-verktyg, samtidigt som de erbjuder möjligheten att bevara integriteten för sina data, vilket har varit en länge diskuterad fråga kring AI-teknik.
Särskilt om du har mycket egen kunddata och kunskap om marknadstrender blir det med H2O.AI väldigt enkelt att bara mata in dina data och skapa dina egna AI-verktyg, något som tidigare kunde ta månader att åstadkomma.
Genom att effektivisera processerna för naturlig språkbehandling kan du fokusera på att ta fram funktioner och skapa lösningar för slutanvändare som drivs av den data du har samlat in över tid, vilket gör produktledningsarbetet till en barnlek.
Bästa funktionerna
- Skapa AI-modeller på några minuter
- Få insikter om användarbeteende och analysera kundfeedback genom att utnyttja maskininlärning.
- Bevara sekretessen för ditt företags data samtidigt som du utnyttjar maskininlärning.
- Skapa prediktiva modeller för marknadsanalys och upptäck avvikelser i dina databaser.
Begränsningar
- Verktyget är mer användbart för företag som är nära eller befinner sig i företagsstadiet.
Prissättning
- Begär en demo
Kundbetyg och recensioner
- G2: 4,5 av 5 (24+ recensioner)
- Capterra: 4,6 av 5 (10+ recensioner)
Automatisera produktledning med AI-produktverktyg
Vi anser att AI-verktygens era knappt har börjat och att vi ännu inte ens har skrapat på ytan av vad som är möjligt under det kommande året eller hur värdefulla AI-verktyg är för resurshantering. Dessa verktyg kan hjälpa dig med nästan alla delar av ditt arbete. Från marknadsundersökningar, insamling av data om kundbeteende, finjustering av dina budskap för att attrahera din målgrupp och potentiella kunder – AI-drivna verktyg kan förbättra dina processer och hjälpa dig att fatta bättre datadrivna beslut.
Från att öka hastigheten på dina återkommande produktledningsuppgifter med ClickUp till att få en plats vid bordet med teknikteamet med Jam, och till och med skapa fantastiska illustrationer som dina designers brukade göra med Midjourney AI, kan vi definitivt säga att du kommer att bli otroligt produktiv när du använder minst ett eller flera av dessa AI-verktyg.
Oavsett om du är den enda som ansvarar för produktdokumentationen på ditt företag eller ingår i ett större team, hjälper ClickUp dig att hålla koll på vad som är viktigt i din produktutvecklingsprocess, hålla dina team samordnade och förbättra din totala produktivitet på jobbet. Det här är förstås bara början, så prova själv och dra full nytta av alla fantastiska funktioner som det erbjuder.
Gästskribent:
Michael Stroe är tillväxtchef på Jam, ett företag som hjälper tusentals team att leverera högkvalitativ programvara snabbare. På fritiden gillar han att äta goda hamburgare och vinna vänskapliga UNO-spel.