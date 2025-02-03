Vi testade de 10 bästa AI-verktygen för produktchefer 2025

Den explosiva tillväxten inom AI-branschen har tagit större delen av världen med storm. De verktyg som har skapats stör redan befintliga branscher, ökar produktchefernas effektivitet och lovar att skapa nya karriärer ur tomma intet. Men med bokstavligen tusentals verktyg tillgängliga, och fler som dyker upp varje vecka, är det svårt att inte känna sig överväldigad.

Därför har vi lagt ner många timmar på att hitta de 10 mest effektiva AI-verktygen som alla produktchefer bör försöka implementera i sitt dagliga arbete!

Vi har gjort efterforskningar och hittat AI-verktyg för produktchefer som du kan använda för att öka din produktivitet, kommunicera mer effektivt med ditt team och leverera bättre produkter.

Oavsett om du arbetar med att förbättra din produktutvecklingsprocess, skriver produktkravsdokument för en ny produktfunktion eller bara arbetar med att förbättra dina färdigheter som produktchef, kommer dessa verktyg att stödja och förbättra dina processer i varje steg på vägen!

1. ClickUp – Bäst för projektledning, teamsamarbete och produktivitet

ClickUp är ett allt-i-ett -verktyg för projektledning som är utvecklat för att hjälpa individer och team av alla storlekar inom olika branscher att effektivisera sitt arbetsflöde, förbättra teamsamarbetet och öka den totala effektiviteten på arbetsplatsen.

Det som gör ClickUp till ett av de bästa och högst rankade produktledningsverktygen på marknaden är dess anpassningsbarhet och användarvänliga funktioner för produktutveckling, planering och mycket mer.

Det erbjuder en helt anpassningsbar plattform tillsammans med hundratals avancerade funktioner och mallar för produktplanering, produktplaner, lanseringar av produktfunktioner och andra viktiga mallar för produktteam. Denna typ av flexibilitet och hjälpsamma resurser gör det möjligt för alla team att konfigurera ClickUp på det bästa sättet som stöder deras komplexa arbetsflöde och unika preferenser.

Hur passar ClickUp in i denna sammanställning av AI-verktyg?

Utöver ClickUps omfattande lista över funktioner innehåller det även AI-funktioner och erbjuder flera sätt att automatisera ditt arbete, bland annat:

Automatisering av arbetsflöden : Spara värdefull tid genom : Spara värdefull tid genom att automatisera rutinåtgärder baserat på specifika utlösare och villkor. Använd den fördefinierade automatiseringen eller skapa din egen för att minska manuella processer och påskynda ditt arbetsflöde och dina produktutvecklingsprocesser.

Smart/universell sökning : Den universella sökfunktionen lär sig hela tiden känna dig bättre för att kunna ge mer personliga och relevanta sökresultat på ett ögonblick. Hitta snabbt alla filer, oavsett om de finns i ClickUp, en ansluten app eller på din lokala enhet, allt från ett och samma ställe.

ClickUp AI: Skriv bättre texter, förbättra ditt skrivande, sammanfatta långa texter och mycket mer med : Skriv bättre texter, förbättra ditt skrivande, sammanfatta långa texter och mycket mer med ClickUp AI . ClickUp AI är integrerat i ClickUp-plattformen och erbjuder en specialutvecklad upplevelse som är utformad för att eliminera gissningar när det gäller att utnyttja AI för arbete i alla roller. Denna funktionalitet inkluderar över 100 AI-verktyg som är optimerade för alla roller och användningsfall, inklusive produktchefer och team. Se ClickUp AI i aktion här:

Se ClickUp AI i aktion här:

Det bästa av allt är att ClickUp integreras med över 1 000 verktyg, såsom Github, Slack och Google Kalender, vilket gör det till ett självklart val för produktchefer.

Bästa funktioner

Helt anpassningsbar plattform : Anpassa alla delar av ClickUp och konfigurera det efter dina behov med anpassade fält, anpassade statusar, ClickApps och mycket mer.

Över 15 anpassade vyer : Välj mellan över 15 olika sätt att visa ditt arbete, inklusive tidslinje, tavla, Gantt-diagram, whiteboard och till och med en formulärvy som du kan använda för att samla in kundfeedback.

Dra-och-släpp-funktion : Gör enkelt och snabbt ändringar i ditt ClickUp-arbetsområde. Dra och släpp objekt utan att behöva några tekniska kunskaper.

Automatiseringsfunktioner : Snabba upp alla processer med fördefinierad automatisering och skapa anpassade recept med ClickUp-automatisering – ingen kodning behövs.

Dokumentation : Spara viktiga anteckningar, såsom marknadsundersökningar och kundinformation, med : Spara viktiga anteckningar, såsom marknadsundersökningar och kundinformation, med ClickUp Docs.

Resurshantering : Övervaka dina resurser med arbetsbelastningsvy och instrumentpaneler.

Integrationsmöjligheter : Anslut ClickUp till över 1 000 arbetsverktyg för att konsolidera dina appar och effektivisera ditt arbetsflöde.

Tillgängligt på alla enheter : Tillgängligt för stationära datorer, mobila enheter (Android- och iOS-appar), röstplattformar och webbläsare.

Produktchefens guide : Lär dig hur du : Lär dig hur du maximerar ClickUp för produktledning med denna ultimata guide.

Bibliotek med mallar: Välj bland över 1 000 mallar för alla användningsområden och team, inklusive marknadsundersökningar, produktutveckling, mjukvaruutvecklare, kundfeedback och : Välj bland över 1 000 mallar för alla användningsområden och team, inklusive marknadsundersökningar, produktutveckling, mjukvaruutvecklare, kundfeedback och produktmarknadsföring.

Begränsningar

Det kan ta lite tid att vänja sig vid det stora utbudet av funktioner.

Alla vyer är ännu inte tillgängliga i appen.

Prissättning

Lägg enkelt till ClickUp AI till valfri betald arbetsyta för endast 5 dollar per medlem och månad.

Gratis för alltid : Funktionsrik gratisplan

Obegränsat : 7 dollar per månad/användare

Företag : 12 dollar per månad/användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,7 av 5 (6 954+ recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (3 676+ recensioner)

Bonus: Verktyg för produktmarknadsföring!

2. Jam – Bäst för AI-felsökningsassistent

Identifiera felet, få koden för att åtgärda det och dela med ditt team – allt i en enda länk med JamGPT.

Jam har lanserat JamGPT, ett av de senaste AI-verktygen på marknaden som kan hjälpa produktchefer att förstå vad de buggar de hittat betyder och till och med ge lösningar som de kan dela med sina teknikteam. På så sätt ökar deras effektivitet och de kan också delta i tekniska diskussioner.

Genom att utnyttja de utvecklingsloggar som redan har samlats in av tillägget när ett fel upptäcks blir det ett av de mest värdefulla testverktygen, och JamGPT kan ge kontext även till icke-tekniska produktchefer, antingen via detaljerade förklaringar eller snabba TLDR:er, vilket stöder lanseringar av funktioner i varje steg.

Det gör det enkelt att dela och samarbeta för att förbättra din produkt genom att integrera både en kapabel AI-assistent och värdefull data som samlas in av den centrala felrapporteringsfunktionen genom integration med projektledningsverktyg som ClickUp, Slack eller Github.

Bästa funktionerna

Få AI-förslag eller snabba TLDR:er för de flesta buggar

Skärminspelningar med detaljerade anteckningar

Kärnintegrationer med produktledningsverktyg som ClickUp

Automatisk insamling av relevanta konsolloggar och nätverksförfrågningar

Dela Instant Replays med ditt teknikteam

Begränsningar

För vissa produktchefer som inte är så tekniskt kunniga kan AI-svaren vara obekanta.

Prissättning

Individuell : Gratis plan

Team : 10 dollar per månad per användare

Företag: Kontakta oss för anpassade priser

Kundbetyg och recensioner

Product Hunt: 4,7 av 5 (3,4 tusen uppåtgående röster)

3. ChatGPT – Bäst för att optimera produktutvecklingsprocessen

Ange en prompt, till exempel för att få ett detaljerat svar med ChatGPT.

ChatGPT har blivit ett av de mest använda verktygen för naturlig språkbehandling (NLP) för produktchefer genom att ge relevanta svar på de flesta frågor som användarna har, vilket ger en mycket bättre upplevelse än en genomsnittlig sökmotor. Det är förstås en konst att få det att ge rätt svar, och de produktchefer som provar det inser att resultaten varierar beroende på kvaliteten på deras frågor.

Du kan använda ChatGPT för så många olika användningsfall. Ange helt enkelt unika uppmaningar för att förbättra din produktutvecklingsprocess, få insikter om hur du kan förbättra dina kundinteraktioner och mycket mer. Det kan till och med användas för att identifiera dina kunders behov och smärtpunkter utifrån insamlad kundfeedback, inspirera till idéer för din nästa produktplan och till och med göra sentimentanalyser beroende på de data du delar med det, vilket gör det mycket användbart i ofta mödosamma uppgifter i produktchefernas dagliga arbetsflöde.

Bästa funktioner

Analysera kunddata eller användningsdata i produkten för att automatisera kundinteraktioner.

Kan ge värdefulla insikter från sin kunskapsbas

Integreras med plugins från tredje part

Kan ta en tilldelad roll för att svara på frågor

Stöder skrivandet av produktmaterial, såsom PRD:er

Begränsningar

Kvaliteten på svaren beror på användarens förmåga att skriva uppmaningar.

Prissättning

Gratis plan : Tillgänglig

ChatGPT Plus: 20 dollar per månad

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,6 av 5 (209+ recensioner)

Product Hunt: 4,4 av 5 (585 uppröster)

Kolla in dessa ChatGPT-alternativ!

4. Canva – Bäst för AI-genererad grafisk design

Skapa bilder direkt med Canvas AI-bildgenerator

Canva erbjuder en gratis bildgenerator, vilket gör det enkelt att se hur värdefull den kan vara i en produktchefs dagliga arbete. Det har alltid varit svårt att hitta rätt bilder till presentationer och presentationer för möten med intressenter, produktlanseringar och så vidare. Ofta har man en idé om vad man vill ha, men bildbankerna matchar inte visionen.

Tack vare Canvas AI-drivna verktyg kan du nu generera idéer och ändra resultaten tills du hittar den perfekta bilden, baserat enbart på dina inmatningar, så att du alltid har en högkvalitativ innehållskalender.

Bästa funktioner

Använd för att generera text till bild

Magisk radergummi för att ta bort oönskade distraktioner från bilder

Samarbeta i realtid med ditt team

Importera enkelt bilder till en innehållsplanerare

Översätt automatiskt de designer du skapar

Begränsningar

Upphovsrätten är fortfarande ett oklart ämne, så var försiktig med tillgångar för offentligt material.

Prissättning

Tillgängligt i ett gratisabonnemang.

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,7 av 5 (4 092+ recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (11 209+ recensioner)

5. TLDV – Bäst för att spela in och transkribera möten för att dokumentera kundfeedback

Använd TLDV, en GPT-driven mötesprogramvara, för att spela in, transkribera, markera och dela dina online-möten.

Låt oss vara ärliga, inom produktledning spenderar du en stor del av din tid på möten. Oavsett om du försöker presentera dina idéer för intressenterna eller försöker få ditt teknikteam att köpa in en ny produktfunktion.

TLDV är en AI-programvara som förbättrar din produktivitet avsevärt genom att ta anteckningar under dina möten och sammanfatta dem i lättlästa punkter.

Det är oerhört viktigt att kunna ägna full uppmärksamhet åt användarna under intervjuerna, och med TLDV kan du fokusera på att få ut det mesta av varje samtal medan AI:n sköter det tunga arbetet med att ta anteckningar åt dig.

Bästa funktioner

Spela in Zoom- eller Google Meet-samtal automatiskt

AI-transkriberade mötesanteckningar

Automatisk märkning av talare och namn

Integrationer med Hubspot och Salesforce

Enkel att använda klipp- och delningsfunktion

Begränsningar

Längre videor kanske inte transkriberas korrekt.

Prissättning

Gratis plan : Tillgänglig

Pro-plan: 25 dollar per inspelningsanvändare/månad

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,9 av 5 (33+ recensioner)

Product Hunt: 4,7 av 5 (3,7 tusen uppröster)

6. Notion – Bäst för att sammanfatta anteckningar och skapa åtgärdspunkter

Sammanfatta åtgärdspunkter och viktiga slutsatser med Notion AI.

Notion är ett av de mest använda verktygen för anteckningar och har nu utökats med några mycket användbara AI-funktioner som förbättrar den tidigare upplevelsen.

I det dagliga arbetet med produktledning innebär detta att de kan njuta av att skapa produktplaner och företagswikis och få stöd från en kompetent AI för att kommunicera bättre och minska tiden som läggs på repetitiva uppgifter, såsom sammanfattningar.

Bästa funktioner

AI-genererade åtgärdspunkter och insikter

Integrera med produktledningsverktyg som ClickUp

Privata teamutrymmen

Avancerade säkerhetskontroller

Sidredigeringshistorik i upp till 90 dagar

Begränsningar

Den artificiella intelligensen ingår inte i kärnprodukten och måste betalas separat.

Prissättning

Gratis plan : Tillgänglig

Plus : 10 dollar per användare/månad

Företag : 18 dollar per användare/månad

Företag : Begär demo

AI: 8 dollar extra per användare och månad

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,7 av 5 (4 532+ recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (1 663+ recensioner)

7. Otter. AI – Bäst för röstanteckningar från möten och transkription i realtid

Mötesassistent som spelar in ljud, skriver anteckningar, automatiskt tar bilder av presentationer och genererar sammanfattningar.

Otter.AI höjer kvaliteten på dina möten genom att tillhandahålla en AI-assistent som spelar in ljudet, omvandlar långa anteckningar till användbara sammanfattningar och till och med fångar upp delade presentationsbilder.

Produktchefer och deras team kan hålla sig samstämda kring produktvisionen tack vare att AI automatiskt kan skapa en faktisk tidsplan utifrån vad som diskuteras under möten.

Bästa funktionerna

AI-driven transkription av mötesanteckningar

Ger tips och automatiserade översikter

Avancerad sök-, export- och uppspelningsfunktion

AI-assistenten deltar i mötet även när det är trippelbokat

Begränsningar

Engelska är det enda språk som kan transkriberas.

Prissättning

Gratis plan : Tillgänglig

Pro : 17 dollar per månad

Företag : 30 dollar per användare och månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,1 av 5 (111+ recensioner)

Capterra: 4,5 av 5 (63+ recensioner)

8. Collato – Bäst för AI-driven sökmotor

Samla all din spridda information på ett ställe och gör dokumentationen mer tillgänglig med Collato.

Har du svårt att hitta produktinformation bland de hundratals dokument som ditt team har skapat? Collato använder maskininlärning för att fungera som ditt teams kollektiva hjärna för allt som behöver vara lättillgängligt och bara ett klick bort.

Som produktchefer kan ni synkronisera och integrera flera verktyg i en visuell karta och eliminera information som vanligtvis hamnar i silos. Detta sparar tid genom att alla relevanta filer finns till hands istället för att ni måste spendera 30 minuter varje gång ett viktigt dokument för er produktplanering kommer bort.

Bästa funktioner

Sök information från vilken ansluten plattform som helst

Integreras med verktyg som Google Doc eller Confluence.

Lättnavigerade visuella kartor

Semantisk sökmotor med relevant information

Helt krypterade data

Begränsningar

Begränsat antal integrationer för tillfället

Prissättning

Gratis betaversion

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,8 av 5 (5+ recensioner)

Product Hunt: 4,7 av 5 (1,7k uppröster)

9. Midjourney AI – Bäst för AI ART Generator-appen

Skapa AI-videor genom att helt enkelt skriva in text med Midjourney AI.

Midjourney AI har blivit en av de mest använda AI-drivna programvarorna, näst efter ChatGPT, tack vare de extraordinära och i vissa fall nästan verklighetstrogna bilderna som den kan generera. Den kan ta vilken uppmaning som helst och generera fantastiska resultat.

Om det är något vi är säkra på, så är det att du kommer att göra ett gott intryck med dina presentationer och de bilder du använder i dem, som blir både mycket billigare att skapa och mer engagerande än vad en genomsnittlig bildbank erbjuder. Dina presentationer kommer alltid att se professionella ut och alla produktvisioner kommer definitivt att se mer inspirerande ut för betraktarna.

Bästa funktionerna

Verklighetstrogen text-till-bild-generering

Möjlighet att ändra även små detaljer i dina slutliga bilder

Efterlikna kända stilar inom konstillustration

Teknisk kontroll av textprompter

Begränsningar

Resultaten är korrekta i den mån användaren förstår kreativa och tekniska uppmaningar.

Prissättning

Gratis provperiod : Tillgänglig

Grundläggande plan : 10 dollar per månad

Standardplan : 30 dollar per månad

Pro-plan: 60 dollar per månad

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,6 av 5 (4+ recensioner)

Product Hunt: 4,6 av 5 (1,1 tusen uppröster)

Kolla in dessa Midjourney-alternativ!

10. H2O. AI – Bäst för att använda automatisering för att förstå kundbeteende

Skapa prediktiva modeller och få insikter om kundbeteende, marknadsundersökningar och andra data snabbt och enkelt med H2O AI.

H2O erbjuder alla företag enkel tillgång till att skapa egna språkmodeller och AI-verktyg, samtidigt som de erbjuder möjligheten att bevara integriteten för sina data, vilket har varit en länge diskuterad fråga kring AI-teknik.

Särskilt om du har mycket egen kunddata och kunskap om marknadstrender blir det med H2O.AI väldigt enkelt att bara mata in dina data och skapa dina egna AI-verktyg, något som tidigare kunde ta månader att åstadkomma.

Genom att effektivisera processerna för naturlig språkbehandling kan du fokusera på att ta fram funktioner och skapa lösningar för slutanvändare som drivs av den data du har samlat in över tid, vilket gör produktledningsarbetet till en barnlek.

Bästa funktionerna

Skapa AI-modeller på några minuter

Få insikter om användarbeteende och analysera kundfeedback genom att utnyttja maskininlärning.

Bevara sekretessen för ditt företags data samtidigt som du utnyttjar maskininlärning.

Skapa prediktiva modeller för marknadsanalys och upptäck avvikelser i dina databaser.

Begränsningar

Verktyget är mer användbart för företag som är nära eller befinner sig i företagsstadiet.

Prissättning

Begär en demo

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,5 av 5 (24+ recensioner)

Capterra: 4,6 av 5 (10+ recensioner)

Vi anser att AI-verktygens era knappt har börjat och att vi ännu inte ens har skrapat på ytan av vad som är möjligt under det kommande året eller hur värdefulla AI-verktyg är för resurshantering. Dessa verktyg kan hjälpa dig med nästan alla delar av ditt arbete. Från marknadsundersökningar, insamling av data om kundbeteende, finjustering av dina budskap för att attrahera din målgrupp och potentiella kunder – AI-drivna verktyg kan förbättra dina processer och hjälpa dig att fatta bättre datadrivna beslut.

Från att öka hastigheten på dina återkommande produktledningsuppgifter med ClickUp till att få en plats vid bordet med teknikteamet med Jam, och till och med skapa fantastiska illustrationer som dina designers brukade göra med Midjourney AI, kan vi definitivt säga att du kommer att bli otroligt produktiv när du använder minst ett eller flera av dessa AI-verktyg.

Oavsett om du är den enda som ansvarar för produktdokumentationen på ditt företag eller ingår i ett större team, hjälper ClickUp dig att hålla koll på vad som är viktigt i din produktutvecklingsprocess, hålla dina team samordnade och förbättra din totala produktivitet på jobbet. Det här är förstås bara början, så prova själv och dra full nytta av alla fantastiska funktioner som det erbjuder.

Gästskribent:

Michael Stroe är tillväxtchef på Jam, ett företag som hjälper tusentals team att leverera högkvalitativ programvara snabbare. På fritiden gillar han att äta goda hamburgare och vinna vänskapliga UNO-spel.