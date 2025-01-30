De 10 bästa programvarorna för marknadsföringsautomatisering 2025

Letar du efter den bästa programvaran för marknadsföringsautomatisering 2024?

Marknadsföringsautomatisering är ett kraftfullt verktyg som kan hjälpa marknadsförare att effektivisera arbetsuppgifter, öka produktiviteten, generera fler leads, vårda leads genom försäljningstratten och förbättra kundupplevelsen.

I den här guiden visar vi dig de 10 bästa plattformarna för marknadsföringsautomatisering 2024, som hjälper dig att förbättra din effektivitet, produktivitet och totala försäljningsintäkter.

Vad ska du leta efter i programvara för marknadsföringsautomatisering?

När det är dags att välja ett program för marknadsföringsautomatisering bör du leta efter viktiga faktorer som påverkar dess effektivitet och användbarhet för ditt företag. Tänk på dess användargränssnitt, integrationer, skalbarhet, funktioner, anpassningsmöjligheter, prisstruktur och rykte.

Leta efter ett användarvänligt gränssnitt: Se till att verktyget för marknadsföringsautomatisering är intuitivt, lätt att navigera och inte kräver en brant inlärningskurva för att komma igång.

Kolla in dess integrationsmöjligheter: Marknadsföringsautomatiseringsverktyget ska enkelt kunna integreras med andra viktiga verktyg och system som ditt företag använder.

Se till att den kan växa med dig: Välj en plattform för marknadsföringsautomatisering som kan skalas upp i takt med ditt företag, både vad gäller volym och komplexitet i dina kampanjer.

Leta efter de funktioner som är viktigast : Identifiera vilka funktioner som är avgörande för ditt företag och hitta programvara som kan tillhandahålla dem.

Hitta en prisplan som passar din budget: Förstå prisstrukturen, inklusive eventuella dolda kostnader. Se till att verktyget för marknadsföringsautomatisering ger valuta för pengarna och att det ligger inom din budget.

Rykte är viktigt: Läs igenom användarrecensioner och omdömen på trovärdiga recensionssajter för att få insikt i marknadsföringsautomatiseringsverktygets tillförlitlighet, prestanda och kundnöjdhet.

Ha denna lista till hands för att välja den bästa marknadsföringsprogramvaran och de bästa verktygen för e-postautomatisering för ditt företag! ?

De 10 bästa programvarorna för marknadsföringsautomatisering

Här är de tio bästa programvaruplattformarna för marknadsföringsautomatisering som hjälper dig att öka effektiviteten och produktiviteten under 2024.

Upptäck ClickUps projektledning Använd ClickUp AI för att skriva snabbare och finslipa dina texter, e-postsvar och mycket mer.

ClickUp är en omfattande projektledningsplattform utrustad med kraftfull programvara för marknadsföringsautomatisering och ClickUp Email Project Management-automatiseringar. Den är idealisk för att effektivisera marknadsföringsautomatiseringsprocesser och öka produktiviteten.

Eftersom ClickUp är ett omfattande projektledningsprogram innehåller det verktyg och funktioner som kompletterar marknadsföringsautomatisering.

Du kan till exempel ge din marknadsföringskampanjhantering ett rejält lyft med färdiga mallar för e-postmarknadsföringskampanjer, inklusive mallar för drip-kampanjer. E-postens ämnesrader och meddelanden är en barnlek tack vare ClickUp AI.

Dessutom säkerställer projektledningsverktygen och mallarna att du kan hålla koll på automatiserade marknadsföringsprojekt, även över flera kampanjer och marknadsförings- och säljteam.

ClickUp är mycket anpassningsbart och byggt för att skala upp i takt med att ditt företag växer. Användarna uppskattar att ClickUp Automations är superenkelt att installera! Det är ett utmärkt val för alla företag som söker förstklassiga verktyg för marknadsföringsautomatisering och e-postproduktivitet i ett system som hjälper marknadsföringsteamen att hålla sig på rätt spår.

ClickUp – lista över de bästa funktionerna för marknadsföringsautomatisering

Omfattande anpassningsalternativ för att effektivisera marknadsföringsinsatserna

Automatisera enkelt uppgifter som e-postsekvenser och leadscoring med hjälp av fördesignade mallar, inklusive mallar för e-postautomatisering , och ett omfattande urval av triggers och åtgärder baserade på kundbeteende.

Kompatibel med över 200 marknadsföringsverktyg, inklusive Mailchimp, Salesforce och HubSpot.

Automatisera processerna för hantering av marknadsföringsuppgifter med ett omfattande system

Begränsningar med ClickUp

Vissa användare tycker att aviseringarna kan bli för många.

Ibland långsam prestanda

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 5 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Business Plus: 19 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

2. ActiveCampaign

via ActiveCampaign

ActiveCampaign är en marknadsföringsautomatiseringslösning som erbjuder prediktiv e-postplanering och AI-driven generering av e-postinnehåll. Den erbjuder även API och Webhooks och kan integreras med WooCommerce, Shopify och BigCommerce.

Plattformen erbjuder flera olika typer av medlemskap, var och en med sin egen prisstruktur.

Användare rapporterar att ActiveCampaign erbjuder utmärkt support vid onboarding och pålitlig e-postautomatisering. Men om du letar efter en prisvärd, enkel prisstruktur eller snabb chatt-support är ActiveCampaign kanske inte det bästa valet för marknadsföringsteam. Du kan kolla in en längre lista med alternativ till ActiveCampaign här om du letar efter något liknande men inte är helt nöjd med ActiveCampaign.

ActiveCampaigns bästa funktioner

Bra support för marknadsföringsautomatisering

Pålitlig e-postautomatisering

Begränsningar för ActiveCampaign

Komplex prisstruktur

Långa väntetider för supportchatt under tider med hög efterfrågan

Priser för ActiveCampaign

Marketing Lite : 29 $/månad per användare

Marketing Plus : 49 $/månad (3 användare)

Marketing Professional : 149 $/månad (5 användare)

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 000 recensioner)

3. Marketo

via Marketo

Adobe Marketo Engage är en stor marknadsföringsplattform som stöder marknadsföringsautomatisering, kontobaserad marknadsföring, leadhantering och e-postmarknadsföring. Den erbjuder nästan alla typer av marknadsförings- eller engagemangsbaserad automatisering du kan tänka dig.

Adobe Marketo Engage drivs av AI och kan hjälpa dig att använda dina kunddata för att segmentera målgrupper, anpassa webbsidor, e-postmeddelanden, sociala medier, reklam, SMS och evenemang samt utlösa aktiviteter i realtid.

Marketo tillhandahåller även detaljerade rapporter så att företag kan följa upp analyserna av sina kampanjer och optimera resultaten.

Marketo-användare uppskattar dess segmentering för marknadsföringsautomatisering och höga nivå av anpassningsmöjligheter. Men Marketo har relativt höga priser och kan vara för kostsamt för vissa.

Marketo bästa funktioner

Utmärkt segmentering och rapportering för massutskick av e-postkampanjer

Omfattande anpassningsmöjligheter för marknadsföringsautomatisering

Problemfri leadscoring och livscykel

Marketo-begränsningar

Komplext, dyrt program som kräver dedikerade resurser för hantering och utbildning jämfört med andra marknadsföringsautomatiseringsverktyg på denna lista.

Kan sakna övergripande sammanhållning, vilket gör det svårt att visualisera hela kundresan.

Kan vara trög

Marketo-priser

Kontakta Marketo för prisuppgifter

Marketo-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (2 359+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (667+ recensioner)

4. Brevo

via Brevo

Plattform för marknadsföringsautomatisering och CRM Stack Brevo (tidigare SendInBlue) är en allt-i-ett-plattform som är utformad för att hjälpa företag att växa snabbare.

Sedan omprofileringen i maj 2024 vill Brevo att du ska veta en sak: Det passar alla företagsstorlekar.

Förutom den e-postautomatisering som programmet är så känt för, kan dess marknadsföringsfunktioner också hjälpa till att skapa och hantera landningssidor och kampanjer i sociala medier.

Dess verktyg för marknadsföringsautomatisering inkluderar segmentering för att bygga upp målgrupper, personalisering över flera kanaler, analys, triggers och mycket mer.

Med sin välfyllda API-katalog och breda utbud av anpassningsmöjligheter kan Brevo vara ett bra val om du letar efter ett användarvänligt gränssnitt för din marknadsföringsautomatiseringsplattform. Men med begränsade integrationsmöjligheter och vad många hävdar är en svår installationsprocess är Brevos marknadsföringsautomatiseringsplattform kanske inte något för alla.

Brevos bästa funktioner

Välfyllt API-katalog

Brett utbud av anpassningsmöjligheter och funktioner för marknadsföringsautomatisering

Användarvänlig instrumentpanel och användargränssnitt

Brevos begränsningar

Begränsade integrationer jämfört med vissa konkurrenter

Vissa användare tyckte att programvaran var svår att installera.

Brevo-priser

Gratis

Startpaket: 25 $/månad per användare

Företag: 65 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Brevos betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (615+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (1 732+ recensioner)

5. Intuit MailChimp

via Intuit MailChimp

Intuit Mailchimp är en plattform för e-postmarknadsföring och automatisering för växande företag. Den hjälper företag att skapa och skicka nyhetsbrev via e-post, hantera e-postlistor, spåra öppnade e-postmeddelanden och klick samt mäta resultaten av e-postkampanjer.

Recensenterna älskar MailChimps lättanvända e-postautomatisering och dess enastående mobila upplevelse. Men priset för team är lite högt, särskilt för nya eller mindre företag med begränsad budget.

Intuit MailChimp bästa funktioner

Generösa gratiserbjudanden

Skapande av landningssidor och optimering av leadgenerering

Fantastisk mobilupplevelse

Enkla att skapa e-postlistor och kampanjer

Verktyg för hantering av sociala medier

Kan användas som programvara för kundrelationshantering (CRM).

Begränsningar för Intuit MailChimp

Otydlig fakturering (och kostnaderna kan bli höga)

Begränsad till specifika designformat

Överlag något svår att använda

Priser för Intuit MailChimp

Gratis

Essentials: 13 $+/månad

Standard: 20 $+/månad

Premium: 350 $+/månad

Intuit MailChimp-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 12 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 16 000 recensioner)

6. Hubspot

via Hubspot

HubSpot Marketing Hub drivs av CRM-data och kan användas för att skicka e-postkampanjer, spåra webbplatsbesökare och skapa landningssidor.

HubSpot Marketing Automation Software innehåller funktioner för lead scoring, nurturing och rapportering.

Med HubSpot kan du skapa e-postmallar, spåra analyser och A/B-testa kampanjer. Prioritera enkelt leads baserat på användarbeteende och skapa sedan arbetsflöden som skickar personligt anpassat innehåll till dessa användare baserat på deras intressen. Arbetsflödes- och botbyggare hjälper till att automatisera allt detta arbete, vilket ger dig frihet att ta dig an mer värdefulla uppgifter.

Hubspot är bäst för företag som vill genomföra kompletta inbound-marknadsföringskampanjer i stor skala. Det kan vara dyrt och svårt att lära sig, men de generösa gratispaketen och det omfattande utbildningsbiblioteket hjälper till att kompensera för priset och utmaningarna med att komma igång.

HubSpots bästa funktioner

Avancerade automatiseringsfunktioner ger relevanta leads

Allt-i-ett-anslutning

Utmärkta rapporterings- och arbetsflödesverktyg för att förbättra strategin för marknadsföringsautomatisering

HubSpots begränsningar

Kan vara kostsamt

Begränsad programvara för automatisering av uppgifter

Kan vara förvirrande för oerfarna användare

HubSpot-priser

Gratis

Startpaket: 45 $/månad

Professionell: 800 $/månad

Enterprise: 3 600 $+/månad

HubSpot-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (9 947+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (5 641+ recensioner)

7. Campaigner

via Campaigner

Med Campaigner kan du skapa kraftfulla automatiserade arbetsflöden med ett intuitivt dra-och-släpp-verktyg. Dess uppdrag är att hjälpa dig att engagera och vårda kunder med relevanta meddelanden via e-post och SMS-marknadsföring.

Campaigner-kunderna är mycket nöjda med dess vackra design och intuitiva användargränssnitt.

Om du har blivit frustrerad över inlärningskurvan för andra programvaror för e-postautomatisering, kanske du vill prova Campaigner! Flera recensenter säger dock att programmet ibland är buggigt och att anpassningen av mallar och schemaläggningsfunktionerna känns begränsande.

Campaigner – de bästa funktionerna

Återanvändbara innehållsblock och en visuell drag-and-drop-byggare gör det enkelt att skapa e-postkampanjer.

Skapa dynamiskt innehåll och anpassa dina marknadsföringsinsatser med avancerad målgruppssegmentering och triggers baserade på köpbeteende.

Utmärkt rapporteringsprocess med djupgående analyser

Begränsningar för Campaigner

Begränsade anpassningsmöjligheter för mallar

Begränsade schemaläggningsfunktioner

Ibland buggig

Priser för Campaigner

Startpaket: 59 $/månad

Essential: 179 $/månad

Avancerad: 649 $/månad

E-handel: 79,95 $/månad

Betyg och recensioner av Campaigner

G2: 4,2/5 (5+ recensioner)

Capterra: 3,9/5 (427+ recensioner)

8. Drip

via Drip

Oavsett om du marknadsför e-handelsprodukter eller tjänster och upplevelser, strävar Drip efter att leverera "superpersonlig" automatiserad marknadsföring.

Drip är känt för sina hypersegmenterade e-postmeddelanden, anpassningsbara mallar och fördefinierade arbetsflöden och hjälper dig att personalisera konversationer och utveckla långvariga relationer.

Drip är inriktat på e-handelsmarknadsföring, men erbjuder också ett separat program för tjänster och upplevelser som passar B2B-företag.

Services and Experiences levererar datadriven segmentering, arbetsflöden och strategier med multikanalautomatisering. Drip för e-handelsprodukter erbjuder djup segmentering och multikanalautomatiserad marknadsföring.

Recensenterna uppskattar Drips användarvänliga design och enkla marknadsföringsautomatisering. Många rapporterar dock frustration över tillfälliga tekniska problem och buggar.

Drips bästa funktioner

Mycket intuitivt och användarvänligt gränssnitt

Utmärkt upplevelse av e-postdesign

Enkel automatisering

Begränsningar för Drip

Tillfälliga tekniska problem

Ibland opålitlig

Ökande kostnader

Drip-prissättning

2 500 kontakter: 39 $/månad

5 000 kontakter: 89 $/månad

50 000 kontakter: 699 $/månad

150 000 kontakter: 1 699 $/månad

190 000+ kontakter: Kontakta oss för prisuppgifter

Drip-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (453+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (178+ recensioner)

9. GetResponse

via GetResponse

E-postmarknadsföringsplattformen GetResponse erbjuder ett prisvärt sätt att skicka e-post och automatisera kommunikationen.

GetResponse gör det möjligt för användare att skapa marknadsföringslistor över potentiella kunder, partners och kunder samt bygga responsiva kundrelationer.

Programvaran för e-postautomatisering erbjuder även automatisering för e-postmarknadsföring, leadhantering samt rapportering och analys.

Verktygen inkluderar landningssidor, formulär, A/B-testning, dynamiskt innehåll, händelseutlösare, lead-poängsättning och mycket mer! Det erbjuder också användbara funktioner som obegränsad taggning, övervakning av engagemangspoäng och tilldelning av åtgärdspunkter.

Användarna uppskattar att GetResponse hjälper dem att utnyttja avancerad marknadsföringsautomatisering på ett enkelt sätt som inte kräver omfattande utbildning.

Programmet har dock vissa begränsningar, såsom begränsade e-postmallar och brist på viktiga integrationer (som Google Adsense), vilket kan göra det olämpligt för vissa företag.

GetResponses bästa funktioner

Stort bibliotek med anpassningsbara mallar

Lättanvända verktyg för marknadsföringsautomatisering, perfekta för nybörjare

Många automatiseringsfunktioner

Begränsningar för GetResponse

Kan vara kostsamt för ett litet företag med begränsad budget

Något begränsade anpassningsmöjligheter

Saknar ett funktionellt WordPress-plugin

GetResponse-priser

Gratis

E-postmarknadsföring: 19 $/månad och uppåt

Marknadsföringsautomatisering: 59 $/månad och uppåt

E-handelsmarknadsföring: 119 USD/månad och uppåt

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av GetResponse

G2: 4,2/5 (887+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (461+ recensioner)

10. EngageBay

via EngageBay

EngageBays marknadsföringsautomatiseringslösningar hjälper dig att automatisera e-postkampanjer, arbetsflöden samt leadgenerering och leadvård. De erbjuder även CRM & Sales Bay- och Service Bay-programvara som du kan kombinera i deras All-in-One-program.

EngageBay erbjuder en användarvänlig miljö och passar bäst för små till medelstora företag som vill expandera utan att behöva byta verktyg.

Recensenterna säger att EngageBays marknadsföringsautomatiseringsfunktioner är ett utmärkt sätt att få tillgång till verktyg och funktioner i HubSpot-klass till ett pris som småföretag och entreprenörer har råd med.

EngageBays bästa funktioner

Obegränsat antal kontakter och upp till 50 000 e-postmeddelanden per månad

Utmärkt kundsupport

Prisvärda priser

EngageBays begränsningar

Ibland svåra installationer

Begränsade mobilfunktioner

EngageBay-priser

Gratis

Grundläggande: 11,04 $/månad per användare

Tillväxt: 43,49 $/månad per användare

Pro: 67,99 $/månad per användare

EngageBay-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (198+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (514+ recensioner)

Utnyttja ClickUps automatiseringsfunktioner för marknadsföringskampanjer

Marknadsföring består av många rörliga delar, och det kan vara en utmaning att jonglera med fler människor, varumärkestillgångar och kampanjer, särskilt när du automatiserar och börjar växa snabbare.

Därför kan det vara ett bra tillfälle att titta på programvara för hantering av marknadsföringsresurser, som hjälper dig att hålla koll på allt så att du kan skala upp snabbare.

Att lära sig att arbeta snabbare utan att kompromissa med kvaliteten kommer också att bidra till en snabbare tillväxt för ditt företag. Integrera den bästa automatiserade e-postmarknadsföringen i din marknadsföringsstrategi för att öka dina försäljnings- och marknadsföringsinsatser.

En av de mest framstående plattformarna är ClickUp, som erbjuder omfattande automatiserade verktyg, kampanjhanteringsverktyg, ett robust uppgiftshanteringssystem, fördesignade mallar, inbyggda AI-funktioner, samarbete i realtid och mycket mer.

Du kan inte stoppa tiden från att gå, men du kan använda den på ett klokare sätt med en bra plattform för marknadsföringsautomatisering. Börja automatisera din marknadsföring med ClickUp redan idag!