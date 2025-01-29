De 10 bästa verktygen för kampanjhantering 2025

Hela 71 % av marknadsföringskampanjerna misslyckas med att uppnå sina mål, trots att företagen avsätter nästan 10 % av sina intäkter till marknadsföring.

Det är inte så konstigt, med tanke på att hantering av marknadsföringskampanjer kan kännas som att jonglera med osammanhängande system och fragmenterade processer, helt utan insyn.

Bristande realtidsöverblick över projekt och kampanjer leder till förseningar och ineffektiv resursanvändning, och detta problem förvärras av splittrad kommunikation.

Kampanjhanteringsprogram och -verktyg kan hjälpa företag att bli exponentiellt bättre på att organisera och optimera saker som faktiskt spelar roll, vilket leder till mer framgångsrika marknadsföringskampanjer.

Denna guide presenterar de kampanjhanteringsverktyg du måste prova 2024 och hjälper dig att förstå deras bästa funktioner samt för- och nackdelar så att du kan välja rätt kampanjhanteringsplattform för ditt företags behov. ? ?

Vad är ett kampanjhanteringsverktyg?

Kampanjhanteringsverktyg är mjukvarulösningar som är utformade för att hjälpa företag att planera, spåra, genomföra och analysera sina marknadsföringskampanjer på ett mer effektivt sätt, från målsättning till resultatanalys.

Med ett onlineverktyg för kampanjhantering kan du hantera hela din marknadsföringscykel på ett och samma ställe och anpassa personal, tid och budget efter uppgifter, processer, tidsplaner och mätvärden.

Vad du ska leta efter i programvara för kampanjhantering

Det är inte lätt att välja bland alla de olika programvarorna för kampanjhantering som finns. I allmänhet bör du kontrollera att följande funktioner finns:

Intuitivt gränssnitt för enkel daglig användning

Kompletta projektledningsfunktioner

Funktioner för marknadsföringsautomatisering

Anpassningsbara arbetsflöden

Robusta samarbets- och kommunikationsfunktioner

Möjlighet att integrera med andra befintliga eller populära nya och äldre marknadsföringsverktyg

Nischfunktioner såsom projektledning för sociala medier , hantering av e-postmarknadsföringskampanjer, hantering av annonskampanjer etc.

Kraftfulla rapporter och analyser i realtid

Kostnadseffektivitet

Mobilapp för arbete på språng och mycket mer

Oavsett om du letar efter ett enklare sätt att hantera inlägg på sociala medier i flera marknadsföringskanaler eller söker mer komplexa verktyg för kampanjprestanda och dataanalys, finns det något för alla behov.

Utan vidare, låt oss ta en titt på de bästa verktygen för hantering av marknadsföringskampanjer.

De 10 bästa programvarorna för kampanjhantering

När det gäller digitala marknadsföringskampanjer finns det olika mjukvaruplattformar för kampanjhantering, bland annat för kampanjplanering, projektledning, innehållsskapande, kostnadsuppföljning, tidsplanering och målhantering, marknadsföring i sociala medier, marknadsföringsautomatisering och mycket mer.

Bäst för projektledning, hantering av marknadsföringskampanjer och teamsamarbete

Samla allt ditt arbete och alla dina team på ett ställe med ClickUp.

ClickUp är ett allt-i-ett -verktyg för projektledning och produktivitet som hjälper dig att centralisera och hantera ditt arbete, samarbete och din kommunikation från ett och samma ställe.

Så vad gör ClickUp till ett av de bästa kampanjhanteringsverktygen för marknadsförare?

Det erbjuder inte bara hundratals avancerade funktioner, utan också en helt anpassningsbar plattform som gör det möjligt för alla team och företag att konfigurera ClickUp efter sina behov, preferenser och användningsfall, bland annat som programvara för marknadsföringsprojektledning och verktyg för kampanjhantering.

Denna flexibilitet gör det möjligt för sälj- och marknadsföringsteam att konfigurera ClickUp efter sina ständigt föränderliga behov, från kampanjplanering och kartläggning av en kampanjkalender till spårning av kampanjresultat och andra marknadsföringsprojekt eller behov.

Använd digitala whiteboards för strategisk planering, ClickUp Docs för kampanjbriefingar, SOP:er, listvy med anpassade fält och anpassade statusar för ett effektivt arbetsflöde för kampanjhantering, samt anpassade dashboards för att fatta datadrivna beslut som maximerar kampanjens resultat.

Dessutom erbjuder ClickUp avancerad automatisering av arbetsflöden, teamsamarbete och målspårningsfunktioner som hjälper dig att optimera resursfördelningen, automatisera repetitiva uppgifter och hantera alla delar av din kampanj.

En annan spännande funktion som ClickUp erbjuder är dess AI-skrivassistent, ClickUp AI. ⚡️

ClickUp AI är ett revolutionerande verktyg som är inbyggt i ClickUp-plattformen och hjälper dig att arbeta snabbare, skriva smartare och väcka din kreativitet med hundratals expertutvecklade verktyg för alla användningsområden, inklusive att skapa kampanjidéer, skriva kampanjbriefs, planera marknadsföringskampanjer och mycket mer.

Bästa funktioner

Uppgiftshantering: Välj bland över 35 Välj bland över 35 ClickApps för att anpassa uppgiftshanteringen efter dina behov, inklusive automatisering av uppgifter, tilldelning av sprintpoäng, tillägg av anpassade fältdata och mycket mer.

Projektets hierarkiska struktur : ClickUp erbjuder ett uppfriskande unikt sätt att organisera team, projekt, kampanjer och mycket mer med sin robusta : ClickUp erbjuder ett uppfriskande unikt sätt att organisera team, projekt, kampanjer och mycket mer med sin robusta projektets hierarkiska struktur . Detta inkluderar att skapa utrymmen för team och avdelningar, separata mappar för olika projekt och listor för uppgifter.

Automatisering av arbetsflöden : Förenkla kampanjhanteringen genom : Förenkla kampanjhanteringen genom att automatisera manuella processer och rutinuppgifter. Med över 50 åtgärder, utlösare och villkor för att skapa automatiseringsflöden kan du eliminera repetitiva uppgifter och spara tid och arbete.

Nästlade deluppgifter och checklistor : Förenkla komplexa projekt genom att dela upp dem i uppgifter och deluppgifter. Det går också att skapa checklistor inom specifika uppgifter för att kartlägga och övervaka framstegen.

Spårning och analys : ClickUp erbjuder spårning och analys i realtid, vilket gör det möjligt för användare att mäta viktiga prestationsindikatorer genom diagram, grafer och detaljerade rapporter för att anta ett datadrivet tillvägagångssätt för att hantera sina projektresurser.

Anpassningsbara mallar : Få tillgång till över 1 000 anpassningsbara mallar för alla team och olika användningsområden, såsom e-postmarknadsföringskampanjer, : Få tillgång till över 1 000 anpassningsbara mallar för alla team och olika användningsområden, såsom kampanjspårning och analys kampanjplanering och andra mallar för marknadsföring

Integrationsmöjligheter : Anslut ClickUp till över 1 000 arbetsverktyg, inklusive populära marknadsföringsverktyg som Tableau, Hubspot och Salesforce, vilket gör ClickUp till ett av de bästa kampanjhanteringsverktygen för marknadsföringsteam idag.

Mobilapp: Med : Med mobilappen ClickUp kan du hantera dina kampanjer när du är på språng – få tillgång till uppgifter, kommunicera med teammedlemmar och hålla dig uppdaterad hela tiden.

PROFFSTIPSPlanera, genomför och hantera dina marknadsföringskampanjer på en och samma plattform med marknadsföringskampanjmallen från ClickUp. Denna lista innehåller exempeluppgifter för varje marknadsföringsfas samt andra viktiga element som hjälper dig att komma igång.

Ladda ner den här mallen Hantera hela ditt arbetsflöde med en kampanjhanteringsprogramvara som ClickUp och använd mallen för kampanjer och marknadsföring för att effektivisera din hantering av förfrågningar till kampanjplanering och genomförande.

Begränsningar

Nya användare kommer sannolikt att behöva en inlärningsperiod.

Alla vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen.

Prissättning

Gratis för alltid: Funktionsrik gratisplan

Obegränsat: 7 dollar per månad/användare

Företag: 12 dollar per månad/användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI: Gratis provperiod tillgänglig; lägg till det i valfri betald arbetsyta för endast 5 dollar per medlem och månad.

Kundbetyg och recensioner

G2: 4,7 av 5 (över 8 200 recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (över 3 700 recensioner)

Bäst för automatisering av e-post- och SMS-marknadsföring

Kampanjöversiktspanel via Sender.net

Sender är en plattform för automatisering av e-post- och SMS-marknadsföring som hjälper företag att hantera sina marknadsföringskampanjer på ett enkelt och lönsamt sätt.

Designa din egen e-post från grunden eller välj från ett bibliotek med snygga färdiga designmallar. Med e-postschemaläggaren kan du enkelt hantera e-post- och SMS-kampanjer, medan automatiseringsverktyget låter dig automatisera e-post- och SMS-kampanjer.

Sender är ett kraftfullt kampanjhanteringsverktyg som låter dig automatisera prospektinsamlingen helt med hjälp av popup-fönster och registreringsformulär. Du kan sedan ställa in drip-kampanjer på autopilot för att vårda nya leads genom personaliserade köpresor i stor skala med smart segmentering.

Bäst för: Små varumärken och e-handelsbutiker som vill växa sin verksamhet med automatiserad e-post- och SMS-marknadsföring.

Bästa funktioner

Automatisering av e-post och SMS : Skapa kraftfulla automatiseringskampanjer, inklusive välkomstserier, påminnelser om övergivna kundvagnar, upp- och nedförsäljning efter köp och mycket mer, med hjälp av automatiseringsverktyget med dra-och-släpp-funktion.

Smart segmentering och personalisering : Segmentera automatiskt potentiella kunder under intaget baserat på preferenser eller anpassade fält samtidigt som du använder personalisering för att få alla att känna att ditt budskap är skrivet just för dem.

Interaktiva, konverteringsstarka popup-fönster och formulär : Använd engagerande popup-fönster och formulär för att bygga upp och utöka din e-postlista med potentiella kunder.

Drag-and-drop-verktyg för att skapa e-postmeddelanden och mallar : Senders funktionsrika bibliotek med redigerbara, mobilvänliga e-postmallar och ett drag-and-drop-verktyg för att skapa e-postmeddelanden så att du kan börja bygga dina egna designer från grunden.

Kraftfull rapportering: Få en överblick över detaljerade analyser genom lättförståeliga analyser och rapporter, när som helst och var som helst.

E-postautomatisering i Sender (via Sender.net)

Begränsningar

Den kostnadsfria planen är generös men innehåller Senders varumärke.

Plattformen stöder inte affiliate-kampanjer.

Prissättning

Gratis för alltid: Funktionsrik gratisplan för 2 500 prenumeranter och 15 000 e-postmeddelanden per månad

Standard: 8 dollar per månad för upp till 30 000 e-postmeddelanden och 2 500 prenumeranter

Professional: 29 dollar per månad för upp till 60 000 e-postmeddelanden och 2 500 prenumeranter

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundbetyg och recensioner

G2: 4,4 av 5 (44 recensioner)

Capterra: 4,6 av 5 (143 recensioner)

3. HubSpot

Bäst för att spåra marknadsföringskampanjer och analyser

Dashboard-vy i Hubspot (via Hubspot)

HubSpot är i första hand en plattform för kundrelationshantering (CRM) som erbjuder kraftfulla funktioner för företag som vill effektivisera och hantera sin marknadsföring, försäljning, kundservice och verksamhet.

HubSpots marknadsföringshub erbjuder ett komplett utbud av premiumfunktioner och verktyg, inklusive innehållsskapande, landningssidor, marknadsföring i sociala medier, hantering av SEO-kampanjer, e-postkampanjer, marknadsföringsautomatisering och mycket mer, så att företag kan attrahera sin ideala målgrupp och på ett lönsamt sätt omvandla dem till betalande kunder.

Skapa, leverera och automatisera iögonfallande e-postkampanjer med hög konverteringsgrad i stor skala. Designa landningssidor för dina trafikkampanjer med hjälp av ett WYSIWYG-verktyg (What You See Is What You Get) med dra-och-släpp-funktion och öka konverteringsgraden på ett lönsamt sätt.

Använd kraftfulla instrumentpaneler för att se kampanjens resultat och optimera den med ett datadrivet tillvägagångssätt. Slutligen kan du använda Hubspots verktyg för sociala medier för att hantera, mäta och tjäna pengar på annonser och marknadsföringskampanjer i sociala medier med hög avkastning.

Bästa funktioner

Marknadsföringsautomatisering : Odla och betygsätt leads på autopilot samtidigt som du riktar in dig på både potentiella kunder och befintliga kunder baserat på deras beteende i webbutiken och interaktioner med ditt varumärke.

Onlineformulärskapare : Generera kvalificerade leads med hjälp av konverteringsklara, anpassade formulär med det användarvänliga formulärdesignverktyget.

Kundrelationshantering (CRM) : Skapa och uppdatera kundregister automatiskt, spåra deras aktiviteter och få tillgång till delinteraktioner, vilket hjälper till att effektivisera arbetsflöden och främja långsiktiga relationer.

Landningssideskapare: Designa Designa landningssidor med hög konverteringsgrad som omvandlar tillfälliga besökare till intresserade leads. Optimera dessutom konverteringarna med hjälp av analyser och SEO-förslag på ett enkelt sätt.

Djupgående analyser: Spåra resultatet av e-post- och landningssidekampanjer samtidigt som du får värdefulla datastödda insikter genom inbyggda analyser, rapporter och interaktiva instrumentpaneler.

Begränsningar

Oöverkomligt dyrt för småföretag, och ännu mer så när dina behov växer.

Både anpassningar och användning av avancerade funktioner kan kräva hjälp av experter.

Prissättning

Gratis: En e-postautomatisering, 2 000 e-postmeddelanden/månad och andra gratisverktyg

Startpaket: 20 dollar per månad för upp till 1 000 marknadsföringskontakter

Professional: 890 dollar per månad för upp till 2 000 marknadsföringskontakter

Enterprise: 3 600 dollar per månad för upp till 10 000 marknadsföringskontakter

Kundbetyg och recensioner

G2: 4,4 av 5 (9 536+ recensioner)

Capterra: 4,5 av 5 (5 537+ recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Hubspot!

4. Salesforce

Bäst för hantering av kunddata och processautomatisering

Översiktspanel för e-post via Salesforce

Salesforce är en omfattande plattform för kund-, marknadsförings- och försäljningshantering som är utformad för stora företag och koncerner som vill förbättra kundrelationerna, öka processeffektiviteten och öka avkastningen på sina affärsinvesteringar (ROI).

Salesforces högkvalitativa AI-drivna personaliseringsfunktioner hjälper företag att skapa och skala upp mycket relevanta kampanjer. Dess marknadsföringsmodul GPT underlättar användningen av generativ AI för att spara tid under kampanjens livscykel och samtidigt minska kostnaderna för kundförvärv. Genomför smartare kampanjer genom att utnyttja kraften i en enhetlig kunddatakälla för att leverera information i realtid över flera kanaler.

Slutligen hjälper dess Customer 360-modul företag att koppla samman sina försäljnings-, service-, marknadsförings- och IT-team via en enda samarbetsplattform, vilket ökar effektiviteten och produktiviteten över hela linjen.

Bästa funktioner

Kundrelationshantering (CRM) : Salesforce är främst känt för sina CRM-funktioner och hjälper företag att hantera kontaktuppgifter till potentiella kunder, registrera kundinteraktioner, identifiera möjligheter, spåra leads och driva marknadsföringskampanjer – allt från en enda instrumentpanel.

Marknadsföringsautomatisering : Salesforces modul för marknadsföringsautomatisering gör det möjligt för företag att automatisera och optimera marknadsföringskampanjer. Den innehåller smarta verktyg för e-postmarknadsföring, lead nurturing, lead scoring, kampanjhantering och mycket mer.

Kartläggning av kundresan : Visualisera och strategisera anpassade köparresor över olika kontaktpunkter. Identifiera möjligheter att engagera kunder och leverera personliga upplevelser, vilket leder till förbättrade kundupplevelser.

Hantering av e-postkampanjer : Skapa och skicka riktade e-postkampanjer till dina kontaktlistor eller segment. Använd responsiva e-postmallar, smart personalisering och detaljerad analys för att enkelt utforma och genomföra e-postkampanjer med hög konverteringsgrad.

Hantering av sociala medier : Hantera och övervaka din närvaro på sociala medier genom att schemalägga inlägg, interagera med följare och potentiella kunder, övervaka konversationer på sociala medier och mycket mer.

Lead scoring och routing: Tilldela automatiskt värden till leads baserat på deras beteende och engagemang, samtidigt som du ser till att de mest värdefulla leads dirigeras till de bästa säljresurserna i din organisation.

Begränsningar

Mycket kostsamt, och kostnaden ökar ytterligare med tillägg, anpassningar och ytterligare appar och tjänster.

Salesforce kan vara lika svårt och komplicerat att installera initialt som det är funktionsrikt och mångsidigt.

Prissättning

Gratis för alltid: 30 dagars gratis provperiod

Essentials: 25 dollar per månad/användare

Professional: 75 USD per månad/användare

Företag: 150 dollar per månad/användare

Obegränsat: 300 dollar per månad/användare

Kundbetyg och recensioner

G2: 4,3 av 5 (14 105+ recensioner)

Capterra: 4,4 av 5 (17 664+ recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Salesforce CRM!

5. Hootsuite

Bäst för schemaläggning, hantering och publicering av inlägg på sociala medier

Visa tavlor via Hootsuite

Hootsuite är ett verktyg för hantering av kampanjer i sociala medier som hjälper användare att skapa, schemalägga och publicera innehåll på olika sociala medieprofiler. Det är ett kraftfullt verktyg för att engagera potentiella kunder, övervaka trender, marknadsföra innehåll, driva annonskampanjer och utnyttja en datadriven strategi med hjälp av analys av sociala medier.

Hootsuite hjälper företag med inspiration till innehåll genom färdiga mallar för sociala medier i olika format, strömmar för att upptäcka innehåll för att se vad som är populärt och AI-drivna hashtagförslag för att nå ut till din målgrupp. Dess funktioner för sociala medier-kalender hjälper användare att planera och strategisera innehåll för sociala medier, förutom att samarbeta om godkännandeprocesser för att säkerställa innehållets integritet.

En av de mer intressanta funktionerna är den delade inkorg som samlar kommentarer och direktmeddelanden från olika marknadsföringskanaler, vilket gör det möjligt för dina företagsrepresentanter att samarbeta effektivt.

Hootsuite hjälper företag av alla storlekar, social media-ansvariga, digitala marknadsföringsbyråer och frilansande digitala marknadsförare att hantera sina kampanjer i sociala medier på ett mer produktivt sätt, samtidigt som de hela tiden kan hålla koll på trender och prestationsmått.

Bästa funktioner

Schemaläggare och kalender för sociala medier : Identifiera möjligheter i din kalender för sociala medier och schemalägg hundratals inlägg som publiceras vid de bästa tidpunkterna för maximalt engagemang.

Automatiserad inkorg : Samla alla dina interaktioner på sociala medier i en inkorg, vilket gör kundengagemanget mer hanterbart och effektivt.

OwlyWriter AI : Generativ AI som gör det möjligt för dig att skapa bildtexter för sociala medier och publicera idéer direkt för att skapa innehåll för sociala medier som alltid vinner.

Anslutningsmöjligheter : Använd över 150 appar för att dela tillgångar och data på dina favoritnätverk, inklusive Facebook, LinkedIn, Instagram, Google My Business, TikTok och många fler.

Annonsering på sociala medier: Designa, publicera och analysera annonskampanjer på sociala medier som Facebook, LinkedIn och Instagram från en centraliserad, användarvänlig kontrollpanel.

Begränsningar

Hootsuite är ett av de dyraste verktygen för hantering av kampanjer i sociala medier som finns på marknaden.

Användare har rapporterat att det ibland kan vara buggigt.

Prissättning

Gratis: 30 dagars gratis provperiod

Professional: 99 dollar per månad för en användare och 10 sociala konton

Team: 249 dollar per månad för tre användare och 20 sociala konton

Företag: 739 dollar per månad för fem användare och 35 sociala konton

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundbetyg och recensioner

G2: 4,1 av 5 (3 906+ recensioner)

Capterra: 4,4 av 5 (3 442+ recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Hootsuite!

6. Mailchimp

Bäst för marknadsföringsautomatisering och e-postmarknadsföring

Exempel på målgruppsdashboard via Mailchimp

Mailchimp är en allt-i-ett-plattform för marknadsföringsautomatisering som erbjuder funktioner som e-postmarknadsföring, verktyg för att bygga webbutiker, schemaläggning av möten, verktyg för att bygga landningssidor och mycket mer för att hjälpa företag att marknadsföra sina produkter och tjänster på ett bättre sätt.

Dess marknadsförings-CRM-modul har kraftfulla kontaktadministrationsfunktioner och färdiga segment som hjälper dig att förstå och utnyttja kunddata och insikter för att anpassa dina engagemangs- och marknadsföringsstrategier.

Skapa skräddarsydda upplevelser för dina potentiella kunder som levererar rätt budskap vid rätt tidpunkt med Mailchimps beteendemässiga målgruppsanpassning och personaliseringsfunktioner.

Mailchimp erbjuder företag av alla typer och storlekar, byråer och frilansare väl avrundade funktioner för att utforma och genomföra fullt optimerade digitala marknadsföringskampanjer som får ditt företag att växa genom att skala upp försäljningen och kundernas livstidsvärde (LTV).

Bästa funktioner

E-postmarknadsföringskampanjer : Använd funktioner som fördesignade e-postmallar, dynamisk innehållsanpassning och hjälp med ämnesrader för att designa snygga e-postmeddelanden som konverterar.

Kampanjhanterare : Hantera flera projekt i olika kanaler från en samlad kontrollpanel. Övervaka viktiga kampanjkontaktpunkter, uppgifter och konsoliderade analyser med lätthet.

Prediktiv demografi : Använd kraften i prediktiv AI (artificiell intelligens) för att anpassa din marknadsföring med intelligent prognostiserade demografiska data, vilket leder till kampanjer med högre engagemang.

Kampanjmallar : Använd över 100 färdiga mallar med en mängd olika innehållsblock och designelement för att snabbt lansera professionella e-post- och landningssida-kampanjer.

A/B-testning: Testa allt från ämnesrader, namn, innehåll, bilder, layouter och sändningstider för att identifiera och låsa vinnande variabler med hjälp av A/B- och multivariatestning.

Begränsningar

Användargränssnittet kan vara svårt för nybörjare att navigera i och vänja sig vid.

Begränsade anpassningsmöjligheter

Prissättning

Gratis: 500 kontakter och 1000 e-postmeddelanden/månad

Essentials: Gratis i en månad. Från 9,28 $/månad för 500 kontakter och 5 000 e-postmeddelanden/månad.

Standard: Gratis i en månad. Från 13,86 $/månad för 500 kontakter, 6 000 e-postmeddelanden/månad och fullständiga automatiseringsfunktioner.

Premium: Från 277 $ per månad för 10 000 kontakter, 150 000 e-postmeddelanden per månad och obegränsat antal användare.

Kundbetyg och recensioner

G2: 4,4 av 5 (4 967+ recensioner)

Capterra: 4,5 av 5 (16 155 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Mailchimp!

7. Snov. io

Bäst för försäljningsautomatisering, prospektering och kallkontakter

Prospektlista i Snov. io

Snov.io är en mångsidig plattform för försäljningsautomatisering och leadgenerering som hjälper företag att effektivisera sina marknadsföringskampanjer. Den erbjuder allt-i-ett-funktioner för e-postmarknadsföring, leadgenerering, e-postverifiering och automatisering av marknadsföring.

Med hjälp av e-postfinnaren kan användarna upptäcka förverifierade leads baserat på deras mål-ICP (Ideal Customer Profile), medan e-postverifieringsfunktionen hjälper till att minska avvisningsfrekvensen genom att rensa dina e-postlistor.

Utnyttja dess kraftfulla CRM-system för att bygga försäljningspipelines med upp till 100 steg, konfigurera hantering av affärsstadier, hantera dokumentation och anteckningar om affärer och potentiella kunder, spåra leads med hjälp av taggar och främja bättre teamarbete med hjälp av den delade kalendern.

Snov. io erbjuder robusta funktioner för företag som söker bättre sätt att hantera sina marknadsföringskampanjer, inklusive lead-sökning och verifiering, e-postmarknadsföring, kampanjautomatisering och ett CRM-system för försäljning, för att förbättra effektiviteten och resultateffektiviteten i marknadsföringskampanjer.

Bästa funktioner

E-postfinnare : Samla in målgruppsanpassade leads som är förverifierade för att både minska tiden för leadgenerering och verifiering samt eliminera e-postreturer.

Drip-kampanjer : Skala dina kampanjer med anpassade e-postsekvenser som är personaliserade och stöds av automatiska uppföljningar.

E-postverifierare : Låt e-postadresser genomgå en 7-stegs verifieringsprocess som minskar avvisningsfrekvensen och ökar sannolikheten för att kampanjen blir framgångsrik.

E-postuppvärmning : Förbättra leveransbarheten till inkorgarna genom att automatisera utskicket av e-postmeddelanden över tid för att bygga upp ett positivt rykte som avsändare hos e-postleverantörerna.

Sälj-CRM: Optimera ditt säljflöde genom att spåra leads, affärer, uppgifter och resurser samt kommunicera och samarbeta effektivt.

Begränsningar

CRM-funktionerna är grundläggande

UI och UX kan vara svårt att använda när man är nybörjare.

Prissättning

Gratis: Testversionen förnyas automatiskt var 30:e dag och inkluderar 150 e-postkrediter och 100 e-postmottagare.

Startpaket: 39 $/månad för 1 000 e-postkrediter och 5 000 e-postmottagare

Pro 5K: 99 $/månad för 5 000 e-postkrediter och 10 000 e-postmottagare

Helt hanterad tjänst: Från 2 999 USD/månad för 1 000+ SOM-företag och 1 000+ ICP-kontakter

Kundbetyg och recensioner

G2: 4,5 av 5 (262 recensioner)

Capterra: 4,5 av 5 (195 recensioner)

8. Whatagraph

Bäst för hantering av kampanjdata

Kontoöversikt via Whatagraph

Whatagraph är en dataplattform som gör det möjligt för företag att hantera sina marknadsföringsdata på ett bättre sätt och dra nytta av datadrivna insikter.

Importera dina data smidigt med hjälp av inbyggda integrationer, visa dem med hjälp av färdiga widgets och mallar, och dela dina insikter med kunder och interna intressenter med hjälp av en LIVE-instrumentpanel, automatiska e-postaviseringar och dataexporter. Använd toppmoderna datalager som Googles Big Query för att utföra analyser i stor skala och anpassa både utseendet och mätvärdena i dina rapporter.

Oavsett kampanjens typ och omfattning hjälper Whatagraph företag att effektivisera kampanjhanteringsprocessen genom att låta dem koppla samman sina marknadsföringsdatakällor direkt, visualisera data enkelt och dela insikter snabbt.

Bästa funktioner

Heterogena datakällor : Hämta data från flera kanaler, inklusive CRM, e-postmarknadsföring, betalda annonser, analys- och SEO-plattformar med hjälp av över 40 inbyggda integrationer eller anpassade API:er.

Big data-analys : Överför enkelt och säkert all marknadsföringsdata till din egen BigQuery-molntjänst för att upprätthålla en centraliserad databas och för analys i stor skala.

Live-åtkomst och automatisk delning : Dela säker åtkomst till realtidsrapporter och möjliggör samtidigt automatisk delning av genererade rapporter med intressenter enligt fördefinierade scheman.

Kanalöverskridande rapportering : Omvandla rå marknadsföringsdata till insiktsfulla kanalöverskridande rapporter på ett enkelt sätt med hjälp av funktionen ”Smart Builder”.

Anpassad varumärkesprofilering: Gör ett starkt intryck på kunderna genom att anpassa dina rapporter så att : Gör ett starkt intryck på kunderna genom att anpassa dina rapporter så att de speglar din visuella varumärkesprofilering . Du kan gå ännu längre genom att skapa en anpassad domän för delade rapporter och e-postutskick.

Begränsningar

Gränssnittet kan ibland vara buggigt och felbenäget.

Priserna är extremt höga och det finns ingen gratisversion.

Prissättning

Gratis: Ingen gratisversion. Endast 30 dagars pengarna-tillbaka-garanti på alla betalda abonnemang.

Professional: Från 223 USD/månad för upp till 25 datakällor och fem användare

Premium: Från 335 USD/månad för upp till 50 datakällor och 10 användare

Anpassad: Inkluderar över 100 datakällor och obegränsat antal användare. Kontakta oss för prisuppgifter.

Kundbetyg och recensioner

G2: 4,1 av 5 (3 906+ recensioner)

Capterra: 4,4 av 5 (3 442+ recensioner)

9. Trendhero

Bäst för influencer-marknadsföring, analys och outreach

Demo av rapportpanelen via trendHERO

Trendhero är ett allt-i-ett-verktyg för digital marknadsföring som hjälper användare att effektivt upptäcka, analysera och komma i kontakt med influencers. Med över 90 mått för att utvärdera influencers hjälper Trendhero företag att driva sina influencer-marknadsföringskampanjer på ett mer lönsamt sätt.

Använd över 20 kraftfulla filter för att upptäcka influencers efter kategori, storlek, plats, språk och liknande konton. Utnyttja dagliga insikter som inkluderar historik över antalet följare, effekten av omnämnanden och den bästa tiden för att publicera inlägg. Slutligen kan du snabbt och enkelt komma i kontakt med hundratals influencers via e-post för att diskutera affärsbehov och få förslag.

Trendhero har robusta kampanjhanteringsfunktioner, inklusive lättanvända arbetsflöden, åtkomst till influencerkontakter med ett klick och detaljerade analyser som hjälper användarna att hålla koll på sina influencermarknadsföringskampanjer.

Bästa funktioner

Analys : Få tillgång till djupgående analyser med över 90 mätvärden, inklusive kontroller av falska följare, demografi och målgruppens intressen för att utvärdera om influencerens målgrupp passar din målgrupp.

Sök : Med ett sofistikerat sökverktyg som tillämpar över 20 filter på en databas med över 100 miljoner poster kan ditt företag upptäcka nano-, mikro- och till och med makroinfluencers som verkligen passar ditt varumärke och dina kampanjmål.

Spårning : Få information i realtid om dina egna konton, dina konkurrenters konton och influencerkonton, till exempel tillväxt i antal följare, omnämnanden och bästa tidpunkter för inlägg.

Outreach: Kom i kontakt med hundratals influencers via e-post på nolltid med automatiserad e-postutskick, vilket eliminerar manuella sökningar och administrativa fördröjningar. Trendhero innehåller högst personliga dynamiska e-postmallar som är utformade för att öka svarsfrekvensen.

Begränsningar

Begränsat antal filter för att söka igenom en enorm databas

Vissa användare har rapporterat att det tar mycket tid att analysera.

Prissättning

Gratis: Begränsat gratiskonto med grundläggande funktioner, plus en 14-dagars gratis provperiod av alla betalda planer.

Lite: 9,99 $/månad och inkluderar 10 rapporter/månad och spårning av tre konton

Pro: 29,99 $/månad och inkluderar 50 rapporter/månad och spårning av 20 konton

Avancerat: 99,99 $/månad och inkluderar 200 rapporter/månad och spårning av 50 konton

Kundbetyg och recensioner

G2: 4,4 av 5 (79 recensioner)

Capterra: Ej tillgängligt

10. SproutLoud

Bäst för automatisering av marknadsföring genom alla kanaler

Marknadsföringsanalyspanel via SproutLoud

SproutLoud är en lösning för marknadsföringsautomatisering som syftar till att öka försäljningen och intäkterna för företag genom kanalpartner inom lokal marknadsföring. Den hjälper dig att förbättra effektiviteten, minska kostnaderna och öka marknadsföringsavkastningen genom en rad funktioner, inklusive tillgångshantering, lokal marknadsföringsautomatisering, analys och mycket mer.

Anpassa och genomför lokala marknadsföringskampanjer på ett effektivt sätt samtidigt som du använder omfattande analysdata för att förstå avkastningen på varje kampanj, inklusive partnerengagemang och statistik över plattformsanvändning.

Återförsäljare, distributörer och agenter kan organisera och kontrollera marknadsföringsresurser, konsolidera flera marknadsföringsprocesser till en enda centraliserad hubb och genomföra lokaliserade kampanjer på kortare tid med bättre resultat. Dessutom erbjuder analysmodulen både företag och deras kanalpartner fördelar i form av förbättrad kampanjprestanda genom datadrivna insikter.

Bästa funktioner

Annonsskapare och hantering av digitala tillgångar : Samarbeta med dina lokala partners för att skapa anpassade annonser och marknadsföringstillgångar som överensstämmer med varumärket, och undvik kostsamma förseningar och dyra byråavgifter.

Lokal marknadsföringsautomatisering : Påskynda digitala kampanjer på Facebook, LinkedIn, Yelp och andra plattformar samtidigt som du balanserar traditionella annonser i tidningar, radio och tryckta annonser.

Fondförvaltning : Övervaka finansiering som erbjuds till och bidrag som erhålls från partnernätverk, och genomför därmed transparenta men säkra reklamkampanjer med flera parter, Co-Op.

Marknadsanalys : Spåra viktiga prestationsindikatorer för taktik, kampanjer och partners för både digitala och offline-traditionella medier. Dra nytta av dagliga, veckovisa och månatliga rapporter.

Säkerhet: SproutLouds plattform uppfyller kraven i SOC 2 Type II, PCI, HIPAA, GDPR och CCPA, och datacentren som innehåller dess data uppfyller samma höga standarder för datasäkerhetskrav.

Begränsningar

Användare rapporterar att det är svårt att lära sig verktyget i början.

Ingen gratisplan

Prissättning

Gratis: Ingen gratisversion, endast en begränsad gratis provperiod.

Betalda planer: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundbetyg och recensioner

G2: 4,9 av 5 (166 recensioner)

Capterra: 4,6 av 5 (10 recensioner)

Därmed är vi framme vid slutet av vår resa där vi har jämfört de bästa kampanjhanteringsverktygen som vi anser är värda att prova om ditt företag letar efter sätt att hantera sina marknadsföringskampanjer och interna affärsprocesser på ett mer produktivt sätt.

Rätt kampanjhanteringsverktyg kan hjälpa ditt företag att:

Skapa mer effektiva arbetsflöden

Förbättra planering och genomförande

Spåra resursallokering och prestationsanalyser i realtid.

Samarbeta mer effektivt

Kommunicera mer effektivt

Automatisera repetitiva uppgifter och delprocesser, och mycket mer.

Alla företag, oavsett nisch eller bransch, som kan dra nytta av en bättre optimering av sina resurser, bör överväga att investera i ett kampanjhanteringsverktyg.

Hantera dina marknadsföringskampanjer med ClickUp

Dagens snabba tempo och konkurrensutsatta affärsmiljö kräver effektiv hantering av begränsade affärsresurser.

Kampanjhanteringsverktyg kan hjälpa företag att effektivisera sina arbetsflöden, optimera sina marknadsföringsprocesser och anpassa allt efter sina affärsmål.

Oavsett om det är ClickUps oslagbara projektledningsfunktioner, Senders kraftfulla e-postmarknadsföringsfunktioner eller HootSuite och SproutLouds sociala mediehanteringsfunktioner, har varje verktyg sina unika styrkor. Tillsammans bildar de ett kraftfullt verktyg som gör det möjligt för företag att hantera kampanjer effektivt över flera kanaler.

Dessutom kan de kampanjhanteringsverktyg som beskrivs här ge ett företags teknikstack en rejäl boost.

ClickUp kan till exempel fungera som en centraliserad hubb för kampanjplanering, uppgiftsfördelning och måluppföljning. I kombination med de avancerade automatiserings- och personaliseringsfunktionerna i Sender eller de djupgående dataanalys- och rapporteringsfunktionerna i Whatagraph kan företag få ovärderliga insikter och fatta datadrivna beslut för att optimera sina marknadsföringsstrategier.

Genom att integrera rätt mix av kampanjhanteringsverktyg i sin verksamhet kan företag utnyttja den senaste martech-tekniken (marknadsföringsteknik) för att öka effektiviteten, förbättra kommunikationen och öka avkastningen på sina marknadsföringsinsatser.

Gästskribent:

Sender. net