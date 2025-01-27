De 10 bästa alternativen till HubSpot för marknadsföringsteam 2025 (recensioner och priser)

HubSpot är den heliga graal för marknadsförare världen över och har mer än 194 000 kunder i över 120 länder. Det erbjuder marknadsföringsfunktioner, inklusive formulär, livechatt, e-postmarknadsföring och ett väl integrerat CRM-system för försäljning.
Men betyder det att HubSpot är den bästa programvaran för marknadsföringsautomatisering för dig?
Ja, men bara för vissa.
Det största problemet med HubSpot är att det är så dyrt. HubSpot prissätter varje produkt separat, till exempel Marketing Hub, Sales CRM-programvara och Service Hub. Du kan köpa varje produkt separat, men att köpa ett paket ökar din totala investering.
Även om HubSpot är stort inom marknadsföringsautomatisering, söker många mindre team efter alternativ för att lyfta sina marknadsföringsstrategier till nästa nivå.
Det kan finnas bättre alternativ än HubSpot om du vill ha budgetvänlig programvara för små till medelstora företag.
I den här artikeln lyfter vi fram de 10 bästa alternativen till HubSpot. Vi går igenom deras viktigaste funktioner, för- och nackdelar, priser och kundbetyg för att hjälpa dig att hitta den bästa programvaran för marknadsföringsautomatisering som passar just ditt företags behov.
Vad ska du leta efter i ett alternativ till HubSpot?
HubSpot erbjuder en helhetslösning med funktioner som hjälper dig att effektivisera din verksamhet.
När det gäller specifika användningsfall kan du dock hitta några alternativ i denna lista som är bättre lämpade. Här är några viktiga egenskaper att leta efter i ett alternativ till HubSpot:
- Avancerade funktioner och möjligheter: Leta efter ett verktyg som ger ditt marknadsföringsteam lite extra, tillsammans med funktioner för automatisering av e-postmarknadsföring och CRM.
- Användarvänlighet: Välj ett alternativ till HubSpot som är intuitivt, lätt att navigera och inte har en brant inlärningskurva.
- Integrationsmöjligheter: Utvärdera dina alternativ för smidiga integrationsmöjligheter med viktiga mjukvarusystem.
- Priser: HubSpots priser är ett stort problem, särskilt för små marknadsföringsteam och företag. Välj verktyg som är prisvärda och ger valuta för pengarna.
De 10 bästa HubSpot-alternativen att använda
Här är vår lista över de 10 bästa HubSpot-alternativen för ditt marknadsföringsteam 2024.
1. ClickUp
ClickUp är en omfattande gratis programvara för projektledning och ett allt-i-ett -verktyg för produktivitet som passar alla marknadsföringsteam, oavsett storlek eller bransch.
Marketing Project Management Workspace från Clickup är särskilt relevant för marknadsföringsautomatisering. Det erbjuder viktiga funktioner, inklusive kalendervyer, Kanban-tavlor och möjligheter till samarbete i realtid.
Brainstorma, planera och genomför dina marknadsföringsprogram med ClickUp.
Skapa innehållskalendrar och hantera publiceringsscheman med hjälp av programvaran. Automatisera e-postmarknadsföringen med dess verktyg för e-postproduktivitet, öka din produktivitet med de inbyggda mallarna för hantering av marknadsföringskampanjer och visualisera snabbt framstegen med olika instrumentpaneler som ger insikter om eventuella flaskhalsar innan de försenar ett projekt.
Det är inte allt!
ClickUp Automation gör det möjligt för dig att skapa arbetsflöden med över 50 olika åtgärder. Välj bland ett av ClickUps mer än 100 färdiga automatiserade arbetsflöden. Använd ClickUp Automation för att automatiskt uppdatera status, skicka meddelanden och tilldela uppgifter eller kommentarer.
Arbeta i olika appar på Clickups samarbetsplattform med fördefinierade eller anpassningsbara arbetsflöden.
ClickUp erbjuder också tusentals mallar för att skapa marknadsföringsplaner, kommunikationsplaner och innehållskalendrar med olika instrumentpaneler och vyer som hjälper dig att hålla dig på rätt spår för att uppnå dina mål.
Dessutom är ClickUp AI-skrivassistenten ett av de bästa AI-skrivverktygen som hjälper dig att snabbt skapa viktiga marknadsföringsmaterial som innehållsbeskrivningar, e-postmarknadsföringskampanjer, blogginlägg och fallstudier.
ClickUp AI hjälper marknadsförare att finjustera och anpassa budskap efter kundernas behov och var de befinner sig i sin köpprocess.
ClickUps bästa funktioner
- Marknadsföringsautomatisering: Robusta funktioner för marknadsföringsautomatisering med omfattande anpassningsalternativ för att förenkla marknadsföringsarbetsflöden.
- Uppgiftshantering: Skapa återkommande uppgifter, kommunicera och tilldela dem till relevanta intressenter för smidigare drift.
- Anpassningsbara mallar: Få tillgång till en omfattande samling av anpassningsbara mallar, inklusive mallar för kundresor och e-postautomatisering.
- Pipeline-spårning: Kraftfull pipeline-visualiseringsfunktion med över 10 mycket anpassningsbara vyer, inklusive Kanban-tavlor och tabellvyer, för spårning av försäljningskonton genom hela tratten.
- AI-assistans: ClickUp AI Assistant för att effektivisera skapandet av landningssidor, inlägg på sociala medier, blogginlägg och annat innehåll.
Begränsningar för ClickUp
- Gantt-vyn saknar anpassningsmöjligheter och flexibilitet
- Problem med att ladda projekt
ClickUp-priser
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 $/månad per användare
- Business Plus: 19 $/månad per användare
- Enterprise: Anpassade priser
Obs: ClickUp AI är tillgängligt för 5 dollar per arbetsyta på alla betalda planer.
ClickUp-recensioner och betyg:
- G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
2. Nutshell
Nutshell är en CRM-lösning som stöder kundengagemang, marknadsföringsautomatisering, försäljningsprognoser och intäktspipelinehantering – allt på en och samma plattform.
Nutshell erbjuder ett centraliserat arkiv för import, hantering och export av kontaktuppgifter. Dess kraftfulla e-postmarknadsföringsverktyg, Nutshell Campaigns, erbjuder kraftfulla filtreringsfunktioner för att fastställa målgrupper samt skapa och leverera e-postutskick, nyhetsbrev och drip-sekvenser.
Nutshells bästa funktioner
- Pipelinehantering: Flera pipelinevyer, inklusive en rullgardinsmeny och en visuell karta.
- Aktivitetspåminnelser: Sekvensverktyg med aktuella aviseringar för kunduppföljningar
- Intelligenta formulär: Lättintegrerade smarta webbformulär för att fånga upp leads
- Försäljningsautomatisering: Försäljningsmarkörer med dra-och-släpp-funktion så att användare kan markera leads som vunna, avbokade eller förlorade.
- CRM: Obegränsat antal CRM-kontakter och datalagring
- Rapportering och analys: Rapporteringsfunktion med datapunkter, såsom avslutade försäljningar, produktivitet, intäktsprognoser etc., som gör det möjligt för dig att skapa presentationer och diagram på ett smidigt sätt.
Begränsningar i Nutshell
- Obekväm kontaktfält för leads
- Begränsningar i anpassningar och sökningar efter nyckelord
Nutshell-priser
- Grundpaket: 16 USD per användare och månad (faktureras årligen)
- Pro: 42 dollar per användare och månad (faktureras årligen)
- Power AI: 52 USD per användare och månad (faktureras årligen)
- Enterprise: 67 USD per användare och månad (faktureras årligen)
Du kan prova alla gratisabonnemang kostnadsfritt i 14 dagar.
Nutshell-recensioner och betyg
- G2: 4,2/5 (919+ recensioner)
- Capterra: 4,2/5 (447+ recensioner)
3. Brevo
Brevo (tidigare Sendinblue) är en CRM-svit med flera funktioner för marknadsföringsautomatisering som är utformade för att hjälpa dig att växa snabbare.
Även om grunden är en e-postmarknadsföringsplattform för små och medelstora företag, erbjuder den marknadsföringsautomatisering för att skapa och hantera landningssidor, annonskampanjer på sociala medier och andra verktyg för inbound-marknadsföring.
Brevos bästa funktioner
- Försäljningsautomatisering: Kanalöverskridande personalisering, analys och triggers för att förenkla ditt försäljningsflöde.
- Facebook-annonser: Automatiserade retargeting-annonser för att fånga rätt leads
- API: Välfyllt API-katalog för att förenkla integrationer
- Mobilvänlig meddelandehantering: SMS- och WhatsApp-marknadsföring för att nå kunder på ett mobilvänligt sätt
- Anpassning av landningssidor: Dra-och-släpp-formulärskapare för att anpassa dina sidor
- E-postmarknadsföring: Automatiserad segmentering av e-postlistor för att förbättra klickfrekvensen.
Brevos begränsningar
- Installationen kan vara svår för nybörjare.
- Krångligt att lägga till och ta bort medlemmar från en plan
Brevo-priser
- Gratis för alltid
- Startpaket: 25 $/månad (faktureras årligen)
- Företag: 65 $/månad (faktureras årligen)
- BrevoPlus: Anpassade priser
Recensioner och betyg för Brevo
- G2: 4,5/5 (över 680 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (1910+ recensioner)
4. ActiveCampaign
ActiveCampaign är ett verktyg för marknadsföringsautomatisering för användarcentrerade företag som vill driva tillväxt med ett litet marknadsföringsteam.
Det erbjuder en omfattande CRM-lösning, verktyg för e-postmarknadsföring och enkla automatiserade arbetsflöden för utgående och inkommande marknadsföring som hjälper dig att leverera den bästa kundupplevelsen.
ActiveCampaign använder förutbestämda åtgärdsutlösare i försäljningspipeline för att generera och skicka e-postsekvenser på autopilot, ungefär som HubSpot. Programvaran samlar in användardata från sociala medier, textmeddelanden, landningssidor, livechatt och annat onlinematerial för att rikta in sig på potentiella kunder med hög köpintention.
ActiveCampaigns bästa funktioner
- Aktivitetsvarningar: Automatiska påminnelser om viktiga kunddatum och uppföljningar
- Automatiseringskarta: Tydlig översikt över all avancerad automatisering på ett enda ställe för att underlätta avancerad spårning och rapportering av vad kunderna reagerar på.
- Shopify-integration: Från välkomstmejl till aviseringar om övergivna kundvagnar – allt kan automatiseras under hela kundinteraktionens livscykel.
- Engagemangspoängsfunktion: Spåra lojala köpares beteende genom att poängsätta deras handlingar.
- Inbyggt verktyg för leadscoring: Poängsätt leads baserat på avsikt och budget för snabb hantering av säljprocessen.
- Mobilvänlig meddelandehantering: Automatiserad SMS-marknadsföring och meddelandehantering på plats
Begränsningar för ActiveCampaign
- Rapporteringen inkluderar inte attribution.
- Tillfälliga tekniska problem och fördröjningar
Priser för ActiveCampaign
- Lite: 29 $/månad per användare (faktureras årligen)
- Plus: 49 $/månad för tre användare (faktureras årligen)
- Professional: 149 $/månad för fem användare (faktureras årligen)
- Enterprise: Anpassade priser
Du kan prova alla planer gratis i 14 dagar.
ActiveCampaign-recensioner och betyg
- G2: 4,5/5 (10675+ recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (2335+ recensioner)
5. Keap
Keap (tidigare InfusionSoft) är ett CRM- och automatiseringsverktyg för småföretag som vill uppgradera sina marknadsförings- och försäljningsautomatiseringsprocesser.
CRM-systemet integreras med e-handelsfunktioner som automatiserar lagerhantering, uppföljning efter köp och fakturahantering för din webbutik.
Keap erbjuder en centraliserad instrumentpanel som ger insiktsfulla analyser och omfattande rapporter om leadkällor, klickfrekvenser, ifyllande av formulär, försäljningsuppföljning, kampanjframgång, intäkter, kontaktadministrationsaktiviteter och andra transaktioner.
Keaps bästa funktioner
- Leadhantering: Använd funktioner som segmentering, prioritering, distribution och filtrering för att hantera leads och avsluta fler försäljningar.
- Anpassning av landningssidor: Kampanjbyggare med dra-och-släpp-funktion för att skapa landningssidor med hög konverteringsgrad.
- Dataimport: Gratis datamigrering från plattformar som Mailchimp och Constant Contact
- CRM: Synkronisera med anpassade arbetsflöden som uppdaterar varje interaktion med en potentiell kund genom de olika försäljningsstadierna.
- Integrationer: Sömlös integration med Zapier, Quickbooks och Shopify, vilket gör det mycket enkelt att samla all data om enskilda kunder på ett ställe.
- E-postmarknadsföring: Använd funktioner som mallar, autosvar och spamfilter för att hålla din e-postkorrespondens uppdaterad.
Keaps begränsningar
- E-postmallarna har grundläggande design.
- Duplicerade kontakter är svåra att hantera
Keaps priser
Keap erbjuder tre prisplaner (för minst 2500 kontakter):
- Pro: 183 $/månad (faktureras årligen)
- Max: 229 $/månad (faktureras årligen)
- Ultimate: 229 $/månad (faktureras årligen)
Du kan prova Pro- och Max-abonnemangen gratis i 14 dagar.
Keap-recensioner och betyg
- G2: 4,2/5 (1465+ recensioner)
- Capterra: 4,1/5 (1260+ recensioner)
6. Engagebay
Engagebay erbjuder olika marknadsförings- och CRM-automatiseringsverktyg, livechattlösningar och helpdeskprogramvara.
Det är dock fördelaktigt som ett marknadsföringsverktyg för nystartade företag, eftersom det erbjuder en allt-i-ett-funktionssvit för små marknadsförings- och säljteam.
Engagebays funktioner för automatisering av inbound-marknadsföring inkluderar leadgenerering, poängsättning, segmentering, arbetsflöden för webbplats- och SMS-meddelanden, kampanjhantering och mycket mer. Automatisera dina arbetsflöden för e-postmarknadsföring genom att skapa e-postsekvenser och automatiserad leverans baserat på kundbeteende.
Engagebays bästa funktioner
- Rapportering och analys: Övervaka ditt marknadsföringsteams prestanda genom att titta på antalet besökare, prenumeranter och konverteringsfrekvens.
- Prediktiv analys: AI-driven prediktiv lead-poängsättning och rekommendationer
- Anpassning av landningssidor: Använd funktioner som den kostnadsfria drag-and-drop-verktyget för att skapa webbsidor och genomföra A/B-tester för att optimera dem ytterligare.
- Mötesplanerare: Verktyg för att boka möten för en smidig användarupplevelse
- Kundsupport: Utmärkt onboarding-support för pålitlig e-postautomatisering
Engagebays begränsningar
- Begränsningar för antalet noder i automatiseringen, även i högre nivåer
- Inlärningskurvan är brant
Engagebay-priser
- Gratis för alltid
- Basic: 13,79 $/månad per användare (faktureras årligen)
- Tillväxt: 59,79 $/månad per användare (faktureras årligen)
- Pro: 110,39 $/månad per användare (faktureras årligen)
Engagebay-recensioner och betyg
- G2: 4,6/5 (över 210 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 600 recensioner)
7. Pipedrive
Pipedrive är en programvara för hantering av försäljningspipeline och CRM som är nästan lika populär som HubSpot, särskilt bland distansförsäljningsteam.
Pipedrive erbjuder försäljningsverktyg, analyser, över 300 integrationer och andra funktioner för hantering av innehåll och arbetsflöden som driver försäljningsprocessen.
Den omfattande pipeline-vyn visar statusen för varje försäljningsmöjlighet i tratten och hjälper till att identifiera och minska eventuella flaskhalsar.
Pipedrives bästa funktioner
- Automatiska aviseringar: Aktivitetspåminnelser för säljare att följa upp med potentiella kunder
- Försäljningsautomatisering: Försäljnings- och arbetsflödesautomatisering för pipeline- och kundrelationshantering
- Prediktiv analys: AI-rekommendationer som hjälper dig att avsluta fler affärer
- Rapportering och analys: Detaljerade rapporter om försäljningstransaktioner, kundnöjdhet och uppdateringar av pipeline.
- Anpassningsbara datafält: Anpassningsbara datafält i CRM gör det möjligt för dig att övervaka viktig transaktionsinformation som värden, kontaktuppgifter eller försäljningsstadier.
- E-postmarknadsföring: Hantera kontakter, spåra kundinteraktioner och utlösa e-postarbetsflöden via integrationer baserade på automatiserad e-postkorrespondens.
Pipedrives begränsningar
- Mobilfunktioner som att skicka påminnelser kan förbättras.
- Saknar funktioner för kampanjplanering
Pipedrive-priser
- Essential: 9,90 $/månad per användare
- Avancerat: 19,90 $/månad per användare
- Professional: 39,90 $/månad per användare
- Kraft: 49,90 $/månad per användare
- Enterprise: 59,90 $/månad per användare
Pipedrive-recensioner och betyg
- G2: 4,2/5 (1716+ recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (2923+ recensioner)
8. Drip
Drip är ett funktionsrikt CRM-system som är utvecklat för att stödja e-handelsmarknadsföringsteam och göra det möjligt för dem att erbjuda sina kunder hyperpersonliga produkter, tjänster och upplevelser.
Drip marknadsför sig inte som en marknadsföringssvit, utan säljer istället en enda lösning som samlar in individuella kontaktuppgifter, anpassar din digitala butik efter specifika potentiella kunder och sedan engagerar dem via e-post, SMS och interaktioner på sociala medier.
Drips bästa funktioner
- Kundrelationshantering: Meddelanden om övergivna kundvagnar och kundrelationshantering efter köp
- Försäljningsautomatisering: Fördesignade e-post- och SMS-mallar och arbetsflöden för att underlätta dina arbetsflöden.
- Insikter: Se den fullständiga effekten av dina marknadsföringsstrategier genom detaljerade instrumentpaneler för att modifiera och förbättra kundupplevelserna för ett ökat livstidsvärde.
- Integrationer: Dataintegration från e-handelssajter som Shopify, WooCommerce etc.
- Annonsautomatisering: Automatisering av annonser på sociala medier med skräddarsytt innehåll för enskilda kunder.
- Multikanalkampanjer: Samordna kundkommunikationen med hypersegmenterade e-postmeddelanden och SMS, popup-fönster på webbplatsen, fördesignade mallar och automatiserade arbetsflöden.
Begränsningar för Drip
- Brist på visuella statusfält för arbetsflödet
- Tillfälliga tekniska problem
Drip-prissättning
- Drip erbjuder ett enda pris – 39 dollar per månad för minst 2500 e-postkontakter.
Drip-recensioner och betyg
- G2: 4,4/5 (457+ recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 180 recensioner)
9. Mailchimp
Mailchimp är en välkänd plattform för automatisering av e-postmarknadsföring för växande företag. De har utökat sitt erbjudande till att omfatta kundrelationshantering, webbdesign och andra allmänna verktyg för automatisering av marknadsföring.
Mailchimp erbjuder en Customer Journey Builder för att personalisera e-postmeddelanden för att konvertera kunder i stor skala och ställa in triggers för smidig leverans baserat på beteendemönster, surfdata och köptrender.
Det hjälper dig också att korsförsälja dina produkter, återvinna övergivna kundvagnar, återengagera befintliga kunder och vinna nya.
Mailchimps bästa funktioner
- Prediktiv analys: Databaserade rekommendationer för optimering av marknadsföringskampanjer
- Segmentering: Använd avancerad logik som utgiftsbelopp, köpbeteende och förutsagda attribut för att analysera kampanjresultat med anpassade rapporter, visualiseringar av konverteringskanaler och branschjämförelser.
- Färdiga mallar: Få tillgång till ett enormt bibliotek med färdiga layouter och avancerade generativa AI-verktyg för att skapa varumärkesanpassat innehåll för sociala medier.
- Funktionen Audience Dashboard: Få insikter om demografiska, firmografiska och beteendemässiga data.
- Funktionen Content Optimizer: AI-drivna innehållsförslag för att förbättra e-postens utseende, layout och text.
Mailchimp-begränsningar
- Automatiseringsfunktioner är endast tillgängliga med premiumabonnemang.
- Ingen autonomi över e-postdesign
Mailchimp-priser
Mailchimp erbjuder fyra prisplaner (för minst 500 kontakter):
- Gratis för alltid
- Essentials: 4,60 $/månad (faktureras årligen)
- Standard: 6,88 $/månad (faktureras årligen)
- Premium: 137,46 $/månad (faktureras årligen)
Recensioner och betyg för Mailchimp
- G2: 4,3/5 (12390+ recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (16703+ recensioner)
10. Ontraport
Ontraport är en plattform för marknadsföringsautomatisering och CRM för medelstora företag och stora organisationer som hjälper dem att skala upp sina marknadsförings- och försäljningsprocesser till en bråkdel av priset för företagsklassade lösningar.
Ontraports Sales CRM är en kraftfull lösning som segmenterar och organiserar leads, poängsätter och vidarebefordrar dem till lämpliga säljare samt upprätthåller en enhetlig kontakthistorik över interaktioner.
Det erbjuder också en lättanvänd dra-och-släpp-redigerare som hjälper dig att skapa anpassade och visuellt tilltalande webbsidor och formulär för att fånga upp fler leads och konvertera dem till kunder.
Ontraports bästa funktioner
- Försäljningsautomatisering: Skapa arbetsflöden för e-post- och SMS-kampanjer med triggers för att automatisera leveransen, tilldela intäkter i omnikanalprogram och generera anpassade målgrupper på Facebook för annonser.
- Anpassning av landningssidor: Dra-och-släpp-verktyg för webbsidor och formulär
- Pipelinehantering: Visuell pipelinevy för att identifiera leads med hög köpintention
- Prediktiv analys: SMS-automatisering baserad på nyckelord. När specifika nyckelord upptäcks hänvisar systemet till de prediktiva modellerna för att förutse det mest sannolika svaret eller den mest sannolika åtgärden i samband med dessa nyckelord.
- Ytterligare funktioner: Få tillgång till ett CMS, en inbyggd digital betalningsprocessor och en funktion för medlemssidor som hjälper dig att driva en prenumerationsbaserad verksamhet.
Ontraports begränsningar
- Flera användare kan inte redigera ett arbetsflöde samtidigt.
- Brant inlärningskurva
Ontraports priser
- Grundläggande: 24 USD/månad per användare
- Plus: 83 $/månad per användare
- Pro: 124 $/månad per användare
- Enterprise: 249 USD/månad per användare
Ontraport-recensioner och betyg
- G2: 4,5/5 (207+ recensioner)
- Capterra: 4,2/5 (83+ recensioner)
Hitta ett bättre alternativ till HubSpot för ditt marknadsföringsteam
Det finns ingen anledning att inte automatisera processerna för dina sälj- och marknadsföringsteam – och om HubSpot inte passar dina behov eller din budget, välj en annan lösning!
Vår omfattande lista över de 10 bästa alternativen till HubSpot bör hjälpa dig. Vi vill dock gå ett steg längre och rekommendera ClickUp!
ClickUp har ett robust uppgiftshanteringssystem, omfattande automatiserade verktyg, kampanjhanteringsverktyg, färdiga mallar, inbyggda AI-funktioner, samarbetsfunktioner i realtid och mycket mer.
Från e-postautomatisering till hantering av marknadsföringsresurser – ClickUp är din självklara mjukvara för att optimera din marknadsföringsstrategi och påskynda företagets tillväxt.
Om du fortfarande är osäker på vilken programvara du ska testa, låt oss bjuda in dig att prova ClickUp GRATIS (du behöver verkligen inte betala ett öre!). Kontakta vårt säljteam för att börja automatisera din marknadsföring och försäljning med ClickUp redan idag!