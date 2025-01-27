De 10 bästa alternativen till HubSpot för marknadsföringsteam 2025 (recensioner och priser)

HubSpot är den heliga graal för marknadsförare världen över och har mer än 194 000 kunder i över 120 länder. Det erbjuder marknadsföringsfunktioner, inklusive formulär, livechatt, e-postmarknadsföring och ett väl integrerat CRM-system för försäljning.

Men betyder det att HubSpot är den bästa programvaran för marknadsföringsautomatisering för dig?

Ja, men bara för vissa.

Det största problemet med HubSpot är att det är så dyrt. HubSpot prissätter varje produkt separat, till exempel Marketing Hub, Sales CRM-programvara och Service Hub. Du kan köpa varje produkt separat, men att köpa ett paket ökar din totala investering.

Även om HubSpot är stort inom marknadsföringsautomatisering, söker många mindre team efter alternativ för att lyfta sina marknadsföringsstrategier till nästa nivå.

Det kan finnas bättre alternativ än HubSpot om du vill ha budgetvänlig programvara för små till medelstora företag.

I den här artikeln lyfter vi fram de 10 bästa alternativen till HubSpot. Vi går igenom deras viktigaste funktioner, för- och nackdelar, priser och kundbetyg för att hjälpa dig att hitta den bästa programvaran för marknadsföringsautomatisering som passar just ditt företags behov.

Vad ska du leta efter i ett alternativ till HubSpot?

HubSpot erbjuder en helhetslösning med funktioner som hjälper dig att effektivisera din verksamhet.

När det gäller specifika användningsfall kan du dock hitta några alternativ i denna lista som är bättre lämpade. Här är några viktiga egenskaper att leta efter i ett alternativ till HubSpot:

Avancerade funktioner och möjligheter: Leta efter ett verktyg som ger ditt marknadsföringsteam lite extra, tillsammans med funktioner för automatisering av e-postmarknadsföring och CRM.

Användarvänlighet: Välj ett alternativ till HubSpot som är intuitivt, lätt att navigera och inte har en brant inlärningskurva.

Integrationsmöjligheter: Utvärdera dina alternativ för smidiga integrationsmöjligheter med viktiga mjukvarusystem.

Priser: HubSpots priser är ett stort problem, särskilt för små marknadsföringsteam och företag. Välj verktyg som är prisvärda och ger valuta för pengarna.

De 10 bästa HubSpot-alternativen att använda

Här är vår lista över de 10 bästa HubSpot-alternativen för ditt marknadsföringsteam 2024.

1. ClickUp

ClickUp är en omfattande gratis programvara för projektledning och ett allt-i-ett -verktyg för produktivitet som passar alla marknadsföringsteam, oavsett storlek eller bransch.

Marketing Project Management Workspace från Clickup är särskilt relevant för marknadsföringsautomatisering. Det erbjuder viktiga funktioner, inklusive kalendervyer, Kanban-tavlor och möjligheter till samarbete i realtid.

Hantera uppgifter och projekt och samarbeta effektivt med ditt team med hjälp av ClickUp.

Brainstorma, planera och genomför dina marknadsföringsprogram med ClickUp.

Skapa innehållskalendrar och hantera publiceringsscheman med hjälp av programvaran. Automatisera e-postmarknadsföringen med dess verktyg för e-postproduktivitet, öka din produktivitet med de inbyggda mallarna för hantering av marknadsföringskampanjer och visualisera snabbt framstegen med olika instrumentpaneler som ger insikter om eventuella flaskhalsar innan de försenar ett projekt.

Det är inte allt!

ClickUp Automation gör det möjligt för dig att skapa arbetsflöden med över 50 olika åtgärder. Välj bland ett av ClickUps mer än 100 färdiga automatiserade arbetsflöden. Använd ClickUp Automation för att automatiskt uppdatera status, skicka meddelanden och tilldela uppgifter eller kommentarer.

Låt ClickUp Automations sköta ditt rutinarbete.

Arbeta i olika appar på Clickups samarbetsplattform med fördefinierade eller anpassningsbara arbetsflöden.

ClickUp erbjuder också tusentals mallar för att skapa marknadsföringsplaner, kommunikationsplaner och innehållskalendrar med olika instrumentpaneler och vyer som hjälper dig att hålla dig på rätt spår för att uppnå dina mål.

Dessutom är ClickUp AI-skrivassistenten ett av de bästa AI-skrivverktygen som hjälper dig att snabbt skapa viktiga marknadsföringsmaterial som innehållsbeskrivningar, e-postmarknadsföringskampanjer, blogginlägg och fallstudier.

Använd AI-skrivassistenten i ClickUp för att skapa blogginlägg, brainstorma idéer, skriva e-postmeddelanden och mycket mer.

ClickUp AI hjälper marknadsförare att finjustera och anpassa budskap efter kundernas behov och var de befinner sig i sin köpprocess.

ClickUps bästa funktioner

Marknadsföringsautomatisering: Robusta funktioner för marknadsföringsautomatisering med omfattande anpassningsalternativ för att förenkla marknadsföringsarbetsflöden.

Uppgiftshantering: Skapa återkommande uppgifter, kommunicera och tilldela dem till relevanta intressenter för smidigare drift.

Anpassningsbara mallar: Få tillgång till en omfattande samling av anpassningsbara mallar, inklusive mallar Få tillgång till en omfattande samling av anpassningsbara mallar, inklusive mallar för kundresor och e-postautomatisering.

Pipeline-spårning: Kraftfull pipeline-visualiseringsfunktion med över 10 mycket anpassningsbara vyer, inklusive Kanban-tavlor och tabellvyer, för spårning av försäljningskonton genom hela tratten.

AI-assistans: ClickUp AI Assistant för att effektivisera skapandet av landningssidor, inlägg på sociala medier, blogginlägg och annat innehåll.

Begränsningar för ClickUp

Gantt-vyn saknar anpassningsmöjligheter och flexibilitet

Problem med att ladda projekt

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Business Plus: 19 $/månad per användare

Enterprise: Anpassade priser

Obs: ClickUp AI är tillgängligt för 5 dollar per arbetsyta på alla betalda planer.

ClickUp-recensioner och betyg:

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Nutshell

via Nutshell

Nutshell är en CRM-lösning som stöder kundengagemang, marknadsföringsautomatisering, försäljningsprognoser och intäktspipelinehantering – allt på en och samma plattform.

Nutshell erbjuder ett centraliserat arkiv för import, hantering och export av kontaktuppgifter. Dess kraftfulla e-postmarknadsföringsverktyg, Nutshell Campaigns, erbjuder kraftfulla filtreringsfunktioner för att fastställa målgrupper samt skapa och leverera e-postutskick, nyhetsbrev och drip-sekvenser.

Nutshells bästa funktioner

Pipelinehantering: Flera pipelinevyer, inklusive en rullgardinsmeny och en visuell karta.

Aktivitetspåminnelser: Sekvensverktyg med aktuella aviseringar för kunduppföljningar

Intelligenta formulär: Lättintegrerade smarta webbformulär för att fånga upp leads

Försäljningsautomatisering: Försäljningsmarkörer med dra-och-släpp-funktion så att användare kan markera leads som vunna, avbokade eller förlorade.

CRM: Obegränsat antal CRM-kontakter och datalagring

Rapportering och analys: Rapporteringsfunktion med datapunkter, såsom avslutade försäljningar, produktivitet, intäktsprognoser etc., som gör det möjligt för dig att skapa presentationer och diagram på ett smidigt sätt.

Begränsningar i Nutshell

Obekväm kontaktfält för leads

Begränsningar i anpassningar och sökningar efter nyckelord

Nutshell-priser

Grundpaket: 16 USD per användare och månad (faktureras årligen)

Pro: 42 dollar per användare och månad (faktureras årligen)

Power AI: 52 USD per användare och månad (faktureras årligen)

Enterprise: 67 USD per användare och månad (faktureras årligen)

Du kan prova alla gratisabonnemang kostnadsfritt i 14 dagar.

Nutshell-recensioner och betyg

G2: 4,2/5 (919+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (447+ recensioner)

3. Brevo

via Brevo

Brevo (tidigare Sendinblue) är en CRM-svit med flera funktioner för marknadsföringsautomatisering som är utformade för att hjälpa dig att växa snabbare.

Även om grunden är en e-postmarknadsföringsplattform för små och medelstora företag, erbjuder den marknadsföringsautomatisering för att skapa och hantera landningssidor, annonskampanjer på sociala medier och andra verktyg för inbound-marknadsföring.

Brevos bästa funktioner

Försäljningsautomatisering: Kanalöverskridande personalisering, analys och triggers för att förenkla ditt försäljningsflöde.

Facebook-annonser: Automatiserade retargeting-annonser för att fånga rätt leads

API: Välfyllt API-katalog för att förenkla integrationer

Mobilvänlig meddelandehantering: SMS- och WhatsApp-marknadsföring för att nå kunder på ett mobilvänligt sätt

Anpassning av landningssidor: Dra-och-släpp-formulärskapare för att anpassa dina sidor

E-postmarknadsföring: Automatiserad segmentering av e-postlistor för att förbättra klickfrekvensen.

Brevos begränsningar

Installationen kan vara svår för nybörjare.

Krångligt att lägga till och ta bort medlemmar från en plan

Brevo-priser

Gratis för alltid

Startpaket: 25 $/månad (faktureras årligen)

Företag: 65 $/månad (faktureras årligen)

BrevoPlus: Anpassade priser

Recensioner och betyg för Brevo

G2: 4,5/5 (över 680 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (1910+ recensioner)

4. ActiveCampaign

via ActiveCampaign

ActiveCampaign är ett verktyg för marknadsföringsautomatisering för användarcentrerade företag som vill driva tillväxt med ett litet marknadsföringsteam.

Det erbjuder en omfattande CRM-lösning, verktyg för e-postmarknadsföring och enkla automatiserade arbetsflöden för utgående och inkommande marknadsföring som hjälper dig att leverera den bästa kundupplevelsen.

ActiveCampaign använder förutbestämda åtgärdsutlösare i försäljningspipeline för att generera och skicka e-postsekvenser på autopilot, ungefär som HubSpot. Programvaran samlar in användardata från sociala medier, textmeddelanden, landningssidor, livechatt och annat onlinematerial för att rikta in sig på potentiella kunder med hög köpintention.

ActiveCampaigns bästa funktioner

Aktivitetsvarningar: Automatiska påminnelser om viktiga kunddatum och uppföljningar

Automatiseringskarta: Tydlig översikt över all avancerad automatisering på ett enda ställe för att underlätta avancerad spårning och rapportering av vad kunderna reagerar på.

Shopify-integration: Från välkomstmejl till aviseringar om övergivna kundvagnar – allt kan automatiseras under hela kundinteraktionens livscykel.

Engagemangspoängsfunktion: Spåra lojala köpares beteende genom att poängsätta deras handlingar.

Inbyggt verktyg för leadscoring: Poängsätt leads baserat på avsikt och budget för snabb hantering av säljprocessen.

Mobilvänlig meddelandehantering: Automatiserad SMS-marknadsföring och meddelandehantering på plats

Begränsningar för ActiveCampaign

Rapporteringen inkluderar inte attribution.

Tillfälliga tekniska problem och fördröjningar

Priser för ActiveCampaign

Lite: 29 $/månad per användare (faktureras årligen)

Plus: 49 $/månad för tre användare (faktureras årligen)

Professional: 149 $/månad för fem användare (faktureras årligen)

Enterprise: Anpassade priser

Du kan prova alla planer gratis i 14 dagar.

ActiveCampaign-recensioner och betyg

G2: 4,5/5 (10675+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (2335+ recensioner)

5. Keap

via Keap

Keap (tidigare InfusionSoft) är ett CRM- och automatiseringsverktyg för småföretag som vill uppgradera sina marknadsförings- och försäljningsautomatiseringsprocesser.

CRM-systemet integreras med e-handelsfunktioner som automatiserar lagerhantering, uppföljning efter köp och fakturahantering för din webbutik.

Keap erbjuder en centraliserad instrumentpanel som ger insiktsfulla analyser och omfattande rapporter om leadkällor, klickfrekvenser, ifyllande av formulär, försäljningsuppföljning, kampanjframgång, intäkter, kontaktadministrationsaktiviteter och andra transaktioner.

Keaps bästa funktioner

Leadhantering: Använd funktioner som segmentering, prioritering, distribution och filtrering för att hantera leads och avsluta fler försäljningar.

Anpassning av landningssidor: Kampanjbyggare med dra-och-släpp-funktion för att skapa landningssidor med hög konverteringsgrad.

Dataimport: Gratis datamigrering från plattformar som Mailchimp och Constant Contact

CRM: Synkronisera med anpassade arbetsflöden som uppdaterar varje interaktion med en potentiell kund genom de olika försäljningsstadierna.

Integrationer: Sömlös integration med Zapier, Quickbooks och Shopify, vilket gör det mycket enkelt att samla all data om enskilda kunder på ett ställe.

E-postmarknadsföring: Använd funktioner som mallar, autosvar och spamfilter för att hålla din e-postkorrespondens uppdaterad.

Keaps begränsningar

E-postmallarna har grundläggande design.

Duplicerade kontakter är svåra att hantera

Keaps priser

Keap erbjuder tre prisplaner (för minst 2500 kontakter):

Pro: 183 $/månad (faktureras årligen)

Max: 229 $/månad (faktureras årligen)

Ultimate: 229 $/månad (faktureras årligen)

Du kan prova Pro- och Max-abonnemangen gratis i 14 dagar.

Keap-recensioner och betyg

G2: 4,2/5 (1465+ recensioner)

Capterra: 4,1/5 (1260+ recensioner)

6. Engagebay

via Engagebay

Engagebay erbjuder olika marknadsförings- och CRM-automatiseringsverktyg, livechattlösningar och helpdeskprogramvara.

Det är dock fördelaktigt som ett marknadsföringsverktyg för nystartade företag, eftersom det erbjuder en allt-i-ett-funktionssvit för små marknadsförings- och säljteam.

Engagebays funktioner för automatisering av inbound-marknadsföring inkluderar leadgenerering, poängsättning, segmentering, arbetsflöden för webbplats- och SMS-meddelanden, kampanjhantering och mycket mer. Automatisera dina arbetsflöden för e-postmarknadsföring genom att skapa e-postsekvenser och automatiserad leverans baserat på kundbeteende.

Engagebays bästa funktioner

Rapportering och analys: Övervaka ditt marknadsföringsteams prestanda genom att titta på antalet besökare, prenumeranter och konverteringsfrekvens.

Prediktiv analys: AI-driven prediktiv lead-poängsättning och rekommendationer

Anpassning av landningssidor: Använd funktioner som den kostnadsfria drag-and-drop-verktyget för att skapa webbsidor och genomföra A/B-tester för att optimera dem ytterligare.

Mötesplanerare: Verktyg för att boka möten för en smidig användarupplevelse

Kundsupport: Utmärkt onboarding-support för pålitlig e-postautomatisering

Engagebays begränsningar

Begränsningar för antalet noder i automatiseringen, även i högre nivåer

Inlärningskurvan är brant

Engagebay-priser

Gratis för alltid

Basic: 13,79 $/månad per användare (faktureras årligen)

Tillväxt: 59,79 $/månad per användare (faktureras årligen)

Pro: 110,39 $/månad per användare (faktureras årligen)

Engagebay-recensioner och betyg

G2: 4,6/5 (över 210 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 600 recensioner)

7. Pipedrive

via Pipedrive

Pipedrive är en programvara för hantering av försäljningspipeline och CRM som är nästan lika populär som HubSpot, särskilt bland distansförsäljningsteam.

Pipedrive erbjuder försäljningsverktyg, analyser, över 300 integrationer och andra funktioner för hantering av innehåll och arbetsflöden som driver försäljningsprocessen.

Den omfattande pipeline-vyn visar statusen för varje försäljningsmöjlighet i tratten och hjälper till att identifiera och minska eventuella flaskhalsar.

Pipedrives bästa funktioner

Automatiska aviseringar: Aktivitetspåminnelser för säljare att följa upp med potentiella kunder

Försäljningsautomatisering: Försäljnings- och Försäljnings- och arbetsflödesautomatisering för pipeline- och kundrelationshantering

Prediktiv analys: AI-rekommendationer som hjälper dig att avsluta fler affärer

Rapportering och analys: Detaljerade rapporter om försäljningstransaktioner, kundnöjdhet och uppdateringar av pipeline.

Anpassningsbara datafält: Anpassningsbara datafält i CRM gör det möjligt för dig att övervaka viktig transaktionsinformation som värden, kontaktuppgifter eller försäljningsstadier.

E-postmarknadsföring: Hantera kontakter, spåra kundinteraktioner och utlösa e-postarbetsflöden via integrationer baserade på automatiserad e-postkorrespondens.

Pipedrives begränsningar

Mobilfunktioner som att skicka påminnelser kan förbättras.

Saknar funktioner för kampanjplanering

Pipedrive-priser

Essential: 9,90 $/månad per användare

Avancerat: 19,90 $/månad per användare

Professional: 39,90 $/månad per användare

Kraft: 49,90 $/månad per användare

Enterprise: 59,90 $/månad per användare

Pipedrive-recensioner och betyg

G2: 4,2/5 (1716+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (2923+ recensioner)

8. Drip

via Drip

Drip är ett funktionsrikt CRM-system som är utvecklat för att stödja e-handelsmarknadsföringsteam och göra det möjligt för dem att erbjuda sina kunder hyperpersonliga produkter, tjänster och upplevelser.

Drip marknadsför sig inte som en marknadsföringssvit, utan säljer istället en enda lösning som samlar in individuella kontaktuppgifter, anpassar din digitala butik efter specifika potentiella kunder och sedan engagerar dem via e-post, SMS och interaktioner på sociala medier.

Drips bästa funktioner

Kundrelationshantering: Meddelanden om övergivna kundvagnar och kundrelationshantering efter köp

Försäljningsautomatisering: Fördesignade e-post- och SMS-mallar och arbetsflöden för att underlätta dina arbetsflöden.

Insikter: Se den fullständiga effekten av dina marknadsföringsstrategier genom detaljerade instrumentpaneler för att modifiera och förbättra kundupplevelserna för ett ökat livstidsvärde.

Integrationer: Dataintegration från e-handelssajter som Shopify, WooCommerce etc.

Annonsautomatisering: Automatisering av annonser på sociala medier med skräddarsytt innehåll för enskilda kunder.

Multikanalkampanjer: Samordna Samordna kundkommunikationen med hypersegmenterade e-postmeddelanden och SMS, popup-fönster på webbplatsen, fördesignade mallar och automatiserade arbetsflöden.

Begränsningar för Drip

Brist på visuella statusfält för arbetsflödet

Tillfälliga tekniska problem

Drip-prissättning

Drip erbjuder ett enda pris – 39 dollar per månad för minst 2500 e-postkontakter.

Drip-recensioner och betyg

G2: 4,4/5 (457+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 180 recensioner)

9. Mailchimp

via Mailchimp

Mailchimp är en välkänd plattform för automatisering av e-postmarknadsföring för växande företag. De har utökat sitt erbjudande till att omfatta kundrelationshantering, webbdesign och andra allmänna verktyg för automatisering av marknadsföring.

Mailchimp erbjuder en Customer Journey Builder för att personalisera e-postmeddelanden för att konvertera kunder i stor skala och ställa in triggers för smidig leverans baserat på beteendemönster, surfdata och köptrender.

Det hjälper dig också att korsförsälja dina produkter, återvinna övergivna kundvagnar, återengagera befintliga kunder och vinna nya.

Mailchimps bästa funktioner

Prediktiv analys: Databaserade rekommendationer för optimering av marknadsföringskampanjer

Segmentering: Använd avancerad logik som utgiftsbelopp, köpbeteende och förutsagda attribut för att analysera kampanjresultat med anpassade rapporter, visualiseringar av konverteringskanaler och branschjämförelser.

Färdiga mallar: Få tillgång till ett enormt bibliotek med färdiga layouter och avancerade generativa Få tillgång till ett enormt bibliotek med färdiga layouter och avancerade generativa AI-verktyg för att skapa varumärkesanpassat innehåll för sociala medier.

Funktionen Audience Dashboard: Få insikter om demografiska, firmografiska och beteendemässiga data.

Funktionen Content Optimizer: AI-drivna innehållsförslag för att förbättra e-postens utseende, layout och text.

Mailchimp-begränsningar

Automatiseringsfunktioner är endast tillgängliga med premiumabonnemang.

Ingen autonomi över e-postdesign

Mailchimp-priser

Mailchimp erbjuder fyra prisplaner (för minst 500 kontakter):

Gratis för alltid

Essentials: 4,60 $/månad (faktureras årligen)

Standard: 6,88 $/månad (faktureras årligen)

Premium: 137,46 $/månad (faktureras årligen)

Recensioner och betyg för Mailchimp

G2: 4,3/5 (12390+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (16703+ recensioner)

10. Ontraport

via Ontraport

Ontraport är en plattform för marknadsföringsautomatisering och CRM för medelstora företag och stora organisationer som hjälper dem att skala upp sina marknadsförings- och försäljningsprocesser till en bråkdel av priset för företagsklassade lösningar.

Ontraports Sales CRM är en kraftfull lösning som segmenterar och organiserar leads, poängsätter och vidarebefordrar dem till lämpliga säljare samt upprätthåller en enhetlig kontakthistorik över interaktioner.

Det erbjuder också en lättanvänd dra-och-släpp-redigerare som hjälper dig att skapa anpassade och visuellt tilltalande webbsidor och formulär för att fånga upp fler leads och konvertera dem till kunder.

Ontraports bästa funktioner

Försäljningsautomatisering: Skapa arbetsflöden för e-post- och Skapa arbetsflöden för e-post- och SMS-kampanjer med triggers för att automatisera leveransen, tilldela intäkter i omnikanalprogram och generera anpassade målgrupper på Facebook för annonser.

Anpassning av landningssidor: Dra-och-släpp-verktyg för webbsidor och formulär

Pipelinehantering: Visuell pipelinevy för att identifiera leads med hög köpintention

Prediktiv analys: SMS-automatisering baserad på nyckelord. När specifika nyckelord upptäcks hänvisar systemet till de prediktiva modellerna för att förutse det mest sannolika svaret eller den mest sannolika åtgärden i samband med dessa nyckelord.

Ytterligare funktioner: Få tillgång till ett CMS, en inbyggd digital betalningsprocessor och en funktion för medlemssidor som hjälper dig att driva en prenumerationsbaserad verksamhet.

Ontraports begränsningar

Flera användare kan inte redigera ett arbetsflöde samtidigt.

Brant inlärningskurva

Ontraports priser

Grundläggande: 24 USD/månad per användare

Plus: 83 $/månad per användare

Pro: 124 $/månad per användare

Enterprise: 249 USD/månad per användare

Ontraport-recensioner och betyg

G2: 4,5/5 (207+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (83+ recensioner)

Hitta ett bättre alternativ till HubSpot för ditt marknadsföringsteam

Det finns ingen anledning att inte automatisera processerna för dina sälj- och marknadsföringsteam – och om HubSpot inte passar dina behov eller din budget, välj en annan lösning!

Vår omfattande lista över de 10 bästa alternativen till HubSpot bör hjälpa dig. Vi vill dock gå ett steg längre och rekommendera ClickUp!

ClickUp har ett robust uppgiftshanteringssystem, omfattande automatiserade verktyg, kampanjhanteringsverktyg, färdiga mallar, inbyggda AI-funktioner, samarbetsfunktioner i realtid och mycket mer.

Ta reda på kostnaden för hela kampanjer, fakturerbara timmar och mer med avancerade formler i ClickUp Custom Fields.

Från e-postautomatisering till hantering av marknadsföringsresurser – ClickUp är din självklara mjukvara för att optimera din marknadsföringsstrategi och påskynda företagets tillväxt.

Om du fortfarande är osäker på vilken programvara du ska testa, låt oss bjuda in dig att prova ClickUp GRATIS (du behöver verkligen inte betala ett öre!). Kontakta vårt säljteam för att börja automatisera din marknadsföring och försäljning med ClickUp redan idag!