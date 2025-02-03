De 10 bästa verktygen för inbound-marknadsföring 2025

Under de senaste åren har det skett en stor förändring inom digital marknadsföring. Nya trender, såsom verktyg för artificiell intelligens (AI), har potential att revolutionera stora delar av marknadsföringsprocessen.

Men i grund och botten handlar marknadsföringsstrategi fortfarande om att fokusera på grunderna. Det handlar om att hitta rätt underliggande filosofi som styr dina insatser. Och för många företag är den filosofin inbound-marknadsföring.

Från att optimera innehåll för sökmotorer till e-postmarknadsföring och marknadsföring i sociala medier kan du nå och övertyga fler potentiella kunder än med mer traditionella utgående marknadsföringsstrategier.

Med rätt verktyg för inbound-marknadsföring på plats lägger du grunden för en marknadsföringsstrategi som ger långsiktig framgång.

Med rätt verktyg kan du automatisera detta, omvandla dina analyser till användbara insikter och få fler leads och försäljningar från din inbound-marknadsföringsstrategi.

Vad är inbound-marknadsföring?

Inbound-marknadsföring är en marknadsföringsfilosofi som försöker locka potentiella kunder genom att skapa värdefullt innehåll som de vill läsa och konsumera.

Alla inbound-strategier är omnikanalstrategier. Det kräver att du samlar alla dina marknadsföringsinsatser och fokuserar på några få kärnkomponenter:

Innehållsmarknadsföring, med en omfattande SEO-strategi och omfattande sökordsforskning för att dra organisk trafik till din webbplats.

Sociala medier-hantering för att engagera din målgrupp och öka engagemanget över tid

Skapande av leadgenererande innehåll som använder innehållshanteringssystem och högkvalitativt innehåll för att driva nya leads och attrahera kunder.

Marknadsföringsautomatisering som kan automatisera allt, till exempel dina inlägg på sociala medier och drip-kampanjer i din e-postmarknadsföring.

På grund av dessa komplexiteter måste varje inbound-marknadsföringsstrategi inkludera en omfattande marknadsföringsplaneringsprocess. Men med rätt process på plats kan dina inbound-marknadsföringsinsatser bli oerhört framgångsrika.

Genom inbound-marknadsföring anpassar du ditt budskap efter kundens resa. Att skapa användbart innehåll bygger kundrelationer istället för att bara fylla toppen av försäljningstratten. Och när du når rätt kunder i din målmarknad är fördelarna för din försäljningspipeline enorma.

Inbound-marknadsföring kontra outbound-marknadsföring

Inbound-marknadsföring skiljer sig från outbound-marknadsföring på ett enkelt sätt: Den förstnämnda drar till sig intresserade webbplatsbesökare och potentiella kunder, medan den senare skickar ut säljbudskap.

Outbound-marknadsföring syftar till att uppnå snabba vinster och kan, medgivet, ge relativt snabba resultat.

Men tack vare sitt fokus på relevant innehåll och leadhantering är det inbound-marknadsföring som attraherar kunder med omedelbart förtroende och en vilja att skapa långsiktiga relationer.

Tänk på inbound-marknadsföring som ett magnetbaserat system. Din innehållsstrategi genererar söktrafik och aktivitet på sociala medier, vilket gör att potentiella kunder vill kolla in vad alla pratar om.

Det är därför marknadsföringsbyråer har börjat dra sig mot detta alternativ. Det är också en viktig anledning till att alla listor över de bästa inbound-marknadsföringsprogrammen i hög grad överlappar med programvaran för marknadsföringsbyråer.

Effektiva inbound-marknadsföringsstrategier kräver naturligtvis rätt marknadsföringsverktyg. Eftersom ämnet är så omfattande är det troligt att du kommer att vilja implementera mer än ett verktyg för att förbättra dina marknadsföringskampanjer.

Till exempel kräver hantering av sociala medier andra metoder och verktyg än hantering av landningssidor. SEO-verktyg är ytterligare ett sätt att skapa en effektiv innehållsstrategi.

Det är därför denna lista över de bästa inbound-marknadsföringsplattformarna varierar så mycket när det gäller funktioner, vilket gör att du kan skapa en uppsättning alternativ som du kan utnyttja för att optimera din inbound-marknadsföringsstrategi.

Optimera din inbound-marknadsföring med ClickUps anpassningsbara plattform och mallar.

Arbetshanteringshubben vinner tack vare sin mångsidighet. ClickUp for Marketing Teams är särskilt relevant för inbound-marknadsföringskampanjer tack vare verktyg som kalendervyer, Kanban-tavlor, whiteboards och möjligheter till samarbete i realtid.

Detta är en marknadsföringsprogramvara för företag i särklass. När du har skapat ett gratis konto kan du hantera dina marknadsföringsaktiviteter bättre och automatisera repetitiva uppgifter.

ClickUps bästa funktioner

Ett omfattande bibliotek med relevanta anpassningsbara mallar, till exempel mallar för kundresan , som omvandlar avancerad analys till praktiska insikter.

ClickUps funktioner för kundrelationshantering (CRM) möjliggör bättre hantering och spårning av leads genom hela försäljningsprocessen.

ClickUp AI Assistant som effektiviserar processen för att skapa landningssidor, blogginlägg och annat innehåll.

Omfattande integrationer som gör det möjligt för ClickUp att ansluta direkt till dina andra marknadsföringsverktyg

Begränsningar för ClickUp

Detta är inte ett analysverktyg; du behöver fortfarande andra marknadsföringsverktyg för bakåtlänkanalys, konkurrentanalys och avancerad marknadsundersökning.

Ingen integration med sociala medier eller möjlighet att publicera blogginlägg direkt.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 8 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. HubSpot

Via HubSpot

HubSpot är en pionjär inom inbound-marknadsföring och hävdar till och med att de har myntat begreppet. Det är därför inte förvånande att det kan vara det mest omfattande dedikerade inbound-marknadsföringsverktyget på marknaden.

Men det är en underdrift. HubSpot är faktiskt en kombination av marknadsföringsverktyg, inklusive alternativ för att förbättra ditt säljteams verksamhet, CRM och inbound-marknadsföringsstrategier.

HubSpots bästa funktioner

Nära samarbete mellan marknadsförings- och säljteam tack vare verktyg som CRM-programvara

Dra-och-släpp-redigerare för landningssidor, e-postmarknadsföring och innehållsmarknadsföring

Integrerat verktyg för sökordsanalys som förbättrar din synlighet online

Spårning och djupgående analys av webbplatsbesökare för att förbättra din marknadsföring och försäljningsprocess

HubSpot-begränsningar

Arbetsflöden för marknadsföringsautomatisering kan vara komplexa och ha en brant inlärningskurva.

Det kan vara svårt att skapa landningssidor utanför mallarna, vilket kräver manuell kodning.

Ingen verklig dataanalys för sökmotorer

HubSpot-priser

Gratis verktyg

Starter: Från 18 $/månad för 1 000 marknadsföringskontakter

CRM Suite Starter: Från 20 USD/månad för 1 000 marknadsföringskontakter

Professionella: Från 800 USD/månad för 2 000 marknadsföringskontakter

HubSpot-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 5 500 recensioner)

3. Surfer

Via Surfer

Som ett av de bästa SEO-verktygen på marknaden lovar Surfer att hjälpa företag att hamna på första sidan i sökmotorresultaten. Den centrala processen för att nå dit är en automatiserad innehållsanalys som jämför prestandan med konkurrenterna, tillsammans med en realtidsredigerare som visar relaterade sökord för att förbättra innehållet medan du skriver.

Surfers bästa funktioner

Surfer Content Editor ger rekommendationer om innehåll, nyckelord och rubriker för att i realtid jämföra din text med dina konkurrenters.

Ett omfattande verktyg för sökordsanalys hjälper dig att bättre förstå vilka typer av ämnen och fraser som kan ranka ditt innehåll på sökmotorer.

Surfer AI, ett automatiserat skrivverktyg, låter dig skapa artiklar som rankas högt direkt.

SEO-granskningsfunktioner gör det möjligt för dig att utvärdera hela din webbplats utifrån dess förmåga att driva kunder.

Surfers begränsningar

Användare kan inte redigera nyckelord i innehållsredigeraren efter att ha skapat innehåll.

Vissa analyser kan ta lång tid innan de ger användbara resultat.

Surfer-priser

Essential: 69 $/månad

Avancerat: 149 $/månad

Max: 249 $/månad

Anpassat: Kontakta oss för prisuppgifter

Surfer-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (460+ recensioner)

Capterra: 4,9/5 (370+ recensioner)

4. Buffer

Via Buffer

Sociala medier spelar en viktig roll i marknadsföringsautomatisering inom inbound-marknadsföring, och Buffer är ett av de bästa alternativen inom detta område. När du har lagt till sociala medieplattformar i gränssnittet kan du automatiskt schemalägga dina inlägg och planera dina inbound-marknadsföringskampanjer i förväg.

Buffers bästa funktioner

Med publicerings- och schemaläggningsverktyg kan du optimera innehållet i sociala medier under hela kundresan.

Analyser och rapporter från sociala medier visar avkastningen på investeringar (ROI) för kanalspecifika och omnikanalinsatser.

En integrerad AI-assistent hjälper dig att skriva om meningar, generera idéer och optimera publiceringsdatum.

Centraliserad kommentarhantering hjälper dig att engagera din publik och attrahera kunder.

Buffertbegränsningar

Vissa har rapporterat problem med Instagram-integrationerna som kan göra schemaläggningen svår.

Relativt dyrt jämfört med andra plattformar för marknadsföringsautomatisering för sociala medier.

Buffer-prissättning

Gratis

Essentials: 6 $/månad per kanal

Team: 12 $/månad per kanal

Byrå: 120 $/månad för 10 kanaler

Buffer-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (980+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 400 recensioner)

5. Canva

Via Canva

Framgångsrik inbound-marknadsföring kräver visuella tillgångar. Grafik, infografik och videomarknadsföring är centrala komponenter i alla inbound-marknadsföringsstrategier. Det är där Canva kommer in. Det är ett intuitivt design- och mallprogram som du kan använda för att snabbt och effektivt skapa visuella tillgångar.

Canvas bästa funktioner

Intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt som gör det möjligt för vem som helst att skapa effektiva designer

Förinställda och anpassningsbara mallar som håller din varumärkesidentitet konsekvent i alla inbound-marknadsföringskampanjer och kanaler.

Enkla videoredigeringsverktyg som förbättrar din videomarknadsföring utan att kräva omfattande expertis.

Mångsidig funktionalitet som du även kan använda som ett verktyg för processkartläggning av din kundresa.

Canvas begränsningar

Designredigeraren är enkel men saknar vissa avancerade funktioner som finns i andra marknadsföringsverktyg, till exempel Adobe Creative Suite.

De visuella tillgångarna låses efter nedladdningen, vilket gör det omöjligt att göra framtida redigeringar utan att återigen få tillgång till programvaran.

Canva-priser

Canva Free

Canva Pro: 14,99 $/månad för en användare

Canva for Teams: 29,99 $/månad för de första fem användarna

Canva Nonprofit: Kontakta oss för prisuppgifter

Canva-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 4 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 11 000 recensioner)

6. Google Analytics

Via Google Analytics

Googles analysverktyg har länge varit guldstandarden för webbanalys, och det finns goda skäl till det. Det är ett av de viktigaste verktygen för inbound-marknadsföring för alla företag. Använd det för att analysera webbtrafik eller ta reda på vilka sökord dina användare använde för att hitta ditt innehåll. Du kan till och med lägga till viss marknadsföringsautomatisering i dina analysprocesser genom rapportering och målsättning.

Google Analytics bästa funktioner

Kraftfull analyspaket spårar trafikkällor och användarbeteende på din webbplats.

Med funktionerna Goal och Goal Value kan du uppskatta avkastningen på enskilda kampanjer genom att definiera exakt vad varje konvertering är värd.

E-handelsintegrationer möjliggör djupgående spårning av köp och kundresor mot dessa köp.

Maskininlärningsdata förbättrar rapporter och möjliggör prediktiv analys – istället för bara historiska data – för att styra din inbound-marknadsföringsstrategi.

Begränsningar i Google Analytics

Det komplexa gränssnittet kan göra det svårt för nya användare att hitta information och skapa rapporter.

Det finns begränsade anpassningsmöjligheter för användare som vill gå utöver grundläggande mätvärden och nyckeltal.

Priser för Google Analytics

Gratis

Analytics 360: 12 500 USD/månad

Betyg och recensioner på Google Analytics

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

7. Grammarly

Via Grammarly

Framgångsrik inbound-marknadsföring bygger på trovärdighet, så det är självklart att ett av de viktigaste verktygen för inbound-marknadsföring kan hjälpa dig att upprätthålla din professionella trovärdighet genom att se till att allt du skriver är professionellt. Grammarly hjälper dig att se till att allt ditt skriftliga innehåll, till exempel e-postmarknadsföringskampanjer, din nästa landningssida eller till och med enskilda säljmejl i försäljningsprocessen, låter så bra som möjligt.

Grammarlys bästa funktioner

Integreras sömlöst med MS Office, Google, webbläsare och andra appar för att automatiskt kontrollera ditt innehåll.

Ger avancerade redigeringsförslag som hjälper dig att förbättra grammatiskt korrekta meningar och stycken.

Erbjuder ett generativt AI-verktyg som hjälper dig att skriva och omskriva innehåll.

Säkerställer att allt innehåll är originellt via plagieringskontrollen.

Grammarlys begränsningar

Vissa autokorrigeringar av namn och andra unika ord kan störa skrivupplevelsen.

Många funktioner, inklusive avancerade redigeringsförslag och integrationer utanför webbläsaren, är inte tillgängliga i gratisversionen.

Grammarly-priser

Gratis

Premium: 12 $/månad för en användare

Företag: 15 USD/månad per användare

Grammarly-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 4 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 6 900 recensioner)

8. Intercom

Via Intercom

Tack vare AI:s framväxt inom marknadsföringsautomatisering blir verktyg som Intercom allt viktigare verktyg för inbound-marknadsföring. Användarna drar nytta av livechatt och en AI-driven chatbot för att förbättra konversationsengagemanget med befintliga och potentiella kunder.

Intercoms bästa funktioner

En delad inkorg gör att dina sälj-, marknadsförings- och kundtjänstteam kan hålla sig uppdaterade.

Flerkanalsleveransalternativ finns tillgängliga via webbplats, e-post och SMS.

Omfattande kunskapsbas och hjälpfunktioner hjälper dig att bygga upp verktyget och optimera dess användning över tid.

Imponerande användarvänlighet, särskilt med tanke på den komplexa AI-motorn som körs i bakgrunden.

Intercoms begränsningar

Adblockers markerar ibland Intercom-verktyget som en annons, vilket minskar dess effektivitet.

Individuell kundsupport kan vara långsam

Priser för Intercom

Standard: 74 $/månad

Pro: Kontakta oss för prisuppgifter

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Intercom-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 2 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (970+ recensioner)

9. Hello Bar

Via Hello Bar

Som namnet antyder är Hello Bar ett verktyg för att fånga leads som integreras direkt med din webbplats. Därifrån hjälper olika popup-, bar- och slider-alternativ dig att fånga din publiks uppmärksamhet, konvertera dem till leads och förbättra din inbound-marknadsföring.

Hello Bars bästa funktioner

Det breda utbudet av alternativ för att samla in fler leads från webbplatsen gör detta till ett av de mest mångsidiga verktygen för inbound-marknadsföring som finns tillgängliga.

Rullningsfält lockar din publiks uppmärksamhet utan att distrahera från annat inbound-marknadsföringsinnehåll.

Användarvarningar kan skicka riktade meddelanden till webbplatsbesökare vid viktiga punkter i deras resa.

Avancerad målgruppsanpassning gör att du kan rikta dina budskap till de mest relevanta punkterna.

Begränsningar för Hello Bar

Kan endast fånga upp leads, medan vissa av konkurrenterna erbjuder mer omfattande verktyg för marknadsföringsautomatisering och inbound-marknadsföring.

Begränsad meddelandefunktion när nya leads kommer in i systemet

Priser för Hello Bar

Starter: Gratis för alltid

Tillväxt: 29 $/månad

Premium: 49 $/månad

Elite: 99 $/månad

Hello Bar-betyg och recensioner

G2: 3,5/5 (4+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (10+ recensioner)

10. Calendly

Via Calendly

Ingen diskussion om verktyg för inbound-marknadsföring skulle vara komplett utan att åtminstone ta hänsyn till marknadsföringskalendern. Lyckligtvis är Calendly det bästa på marknaden när det gäller att schemalägga möten online, både internt och med potentiella kunder som väntar på att du ska bearbeta och presentera för dem.

Calendlys bästa funktioner

Inbyggd kalenderintegration som förhindrar dubbelbokningar eller schemaläggningskonflikter och låter dig automatiskt markera möten i alla parters kalendrar.

Integration med delade kalendrar för inbound-marknadsföringsteam som inte tilldelar specifika leads till specifika teammedlemmar för uppföljning.

Omfattande bibliotek med Calendly-integrationer med andra inbound-marknadsföringsverktyg, såsom ClickUp

Marknadsföringsautomatisering genom automatiserade uppföljningar och ytterligare information som du kan skicka före schemalagda möten.

Begränsningar för Calendly

Tillfälliga krascher som kan störa schemaläggningsprocessen på båda sidor

Kan ha svårt att synkronisera ett stort antal kalendrar inom en företags inbound-marknadsföringsverksamhet.

Priser för Calendly

Grundläggande: Alltid gratis

Essentials: 8 $/månad per användare

Professionella: 12 $/månad per användare

Team: 16 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Calendly-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 800 recensioner)

Inbound-marknadsföringsstrategier är komplexa, så det är inte förvånande att det inte finns ett enda ”bästa” inbound-marknadsföringsverktyg.

De bästa strategierna använder istället en kombination av verktyg och hittar sätt att integrera dem för optimal prestanda.

Ta ClickUp som exempel. Vår programvara gör inte anspråk på att erbjuda schemaläggning för sociala medier eller avancerad webbanalys. Men den kan integreras med inbound-marknadsföringsverktyg som utför dessa tjänster, vilket i slutändan skapar en hubb för allt som har med inbound-marknadsföring att göra.

Så vad väntar du på? Om du vill ge dina inbound-marknadsföringsinsatser en extra boost är det dags att sätta igång. Skapa ditt GRATIS ClickUp-konto idag.