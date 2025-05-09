De 10 bästa apparna för delade kalendrar för att effektivisera din schemaläggning 2025

Att balansera familjens schema kan ofta kännas som ett heltidsjobb. Ena stunden ska du delta i ett skolmöte, medan din partner insisterar på att du lovat att ta hunden till veterinären.

Den goda nyheten är att en pålitlig delad kalenderapp kan hålla alla på samma sida och eliminera kaotiska förväxlingar. Oavsett om du behöver en familjekalender för att samordna skolevenemang och arbetsåtaganden eller en app som synkroniseras sömlöst mellan flera enheter, har vi testat de bästa tillgängliga alternativen.

Här är ett urval av de bästa apparna för delade kalendrar som förenklar planeringen, så att du kan lägga mindre tid på att hantera scheman och mer tid på att njuta av livet tillsammans.

📌 De bästa apparna för delade kalendrar i korthet Verktyg Bästa funktioner Bäst för Prissättning ClickUp Extern kalendersynkronisering, dra-och-släpp-uppgifter, färgkodade poster, chatt, AI-schemaläggning Alla teamstorlekar Gratis plan tillgänglig/30 dagars gratis provperiod/Anpassning tillgänglig för företag Google Kalender Google-appsynkronisering, flera kalendrar, naturlig språkinmatning, delning av händelser Användare integrerade med Google-appar Gratis / Betalda planer / Anpassning tillgänglig för företag Cozi Färgkodad schemaläggning, delade att göra-listor och inköpslistor, veckovisa e-postmeddelanden med agendan Familjefokuserad schemaläggning Gratis/Premium: prenumerationsbaserad TimeTree Flera kalendrar, inbyggd chatt, realtidsmeddelanden, bifogade filer Kalenderdelning med kommunikation Gratis/Premium: prenumerationsbaserad Microsoft Outlook Kalender Microsoft 365-integration, kalendersökning, stöd för flera kalendrar, synkronisering av e-post/händelser Microsoft-användare och schemaläggning för företag och familjer Gratis / Betalda planer / Anpassning tillgänglig för företag FamilyWall Realtidspositionering, måltidsplanering, synkronisering med Google Kalender, inköpslistor Allt-i-ett-lösning för familjeplanering Gratis/Premium: prenumerationsbaserad FamCal Färgkodade händelser, delade listor, måltidsplanerare, utgiftsuppföljning Schemaläggning för hela familjen Gratis/Premium: prenumerationsbaserad Cupla Synkronisering av partners scheman, delade uppgifter och påminnelser, inbyggd chatt, automatiska uppdateringar Par som hanterar scheman Gratis Asana Uppgiftsfördelning, automatisering, kalendersynkronisering, prioritetsinställningar Projektbaserad familjeplanering Gratis / Betalda planer / Anpassning tillgänglig för företag Fantastical Synkronisering av flera kalendrar, evenemangsföreslag, naturlig språkinmatning, samtalsdetektering Apple-användare med avancerade schemaläggningsbehov Gratis / Betalda planer / Anpassning tillgänglig för företag

Vad ska du leta efter i delade kalenderappar?

Alla appar för delade kalendrar är inte lika. Vissa gör planeringen enkel, medan andra känns som mer arbete än de är värda. För att hålla ordning på familjen utan huvudvärk, leta efter dessa måste-ha-funktioner:

Synkronisera mellan flera enheter: Se till att alla i familjen får uppdateringar i realtid, oavsett vilken enhet de använder.

Anpassningsbara aviseringar: Ställ in påminnelser för viktiga händelser, sista minuten-ändringar i schemat eller återkommande uppgifter.

Flera kalendervyer : Växla mellan dagliga, veckovisa eller månatliga layouter för att snabbt se vad som är på gång.

Färgkodade händelser: Tilldela olika färger till varje familjemedlem för att undvika förvirring med ett ögonkast.

Delade uppgiftslistor: Håll koll på matinköp, skolprojekt och hushållssysslor tillsammans med schemalagda evenemang.

Händelsebaserad chatt eller anteckningar : Lägg till detaljer, uppdateringar eller sista minuten-ändringar direkt till händelser för att undvika oändliga textmeddelanden.

Integration med andra appar: Synkronisera med Google Kalender, Outlook eller uppgiftshanterare för att effektivisera planeringen.

Gäståtkomst för tillfälliga händelser: Låt barnvakter, släktingar eller vänner se scheman utan att ge dem full åtkomst.

🔍 Visste du att? 70 % av alla människor använder digitala kalendrar för att hantera sina dagliga scheman. Men för att hålla reda på flera familjemedlemmars aktiviteter krävs mer än en enkel kalenderapp.

De 10 bästa apparna för delade kalendrar

Att hitta rätt delad kalenderapp gör stor skillnad när det gäller att hålla ordning på familjens schema. Oavsett om du behöver en enkel familjekalender eller en funktionsspäckad planerare som synkroniseras mellan olika enheter finns det många gratis kalenderappar för olika användningsområden.

Här är de bästa valen som hjälper dig att hålla koll utan kaos!

1. ClickUp (Bäst för allt-i-ett-hantering av uppgifter och kalendrar)

ClickUp är den kompletta appen för arbete med inbyggda schemaläggnings- och samarbetsfunktioner.

Till skillnad från traditionella familjekalenderappar integrerar ClickUp att göra-listor, händelsespårning och uppgiftsberoenden. Detta gör det till ett utmärkt alternativ för upptagna familjer som jonglerar med flera scheman.

Planera och följ din familjs scheman med ClickUp Calendar

ClickUp Calendar håller din familj på samma sida. Med bara några klick kan du visa dina uppgifter och aktiviteter per dag, vecka eller månad för en detaljerad eller övergripande översikt över din familjs schema.

Den verkliga förbättringen? Du kan faktiskt automatisera din schemaläggning. Tänk dig följande: du markerar dina viktigaste uppgifter som prioriterade, och ClickUp använder AI för att föreslå de bästa tiderna för dig att arbeta med dem. Du kan sedan lägga till dessa tidsblock i din kalender med ett enda klick. Och om du inte hinner slutföra en uppgift? ClickUp omplanerar automatiskt tiden åt dig, så att du kan hålla dig på rätt spår.

Med ClickUps kalender kan du integrera alla dina kalendrar (arbete, privat, socialt) i en enda samlad vy. Detta skapar en central knutpunkt för alla dina åtaganden, vilket minskar förvirringen och förenklar schemaläggningen.

Och här är det bästa: ClickUp integrerar dina uppgifter och din kalender på ett smidigt sätt. Du ser dina prioriterade uppgifter, försenade uppgifter och eftersläpningar direkt i kalenderens sidofält, och du kan enkelt dra och släppa dem i din schemaläggning. På så sätt kan du planera din arbetsdag mer effektivt och fokusera på det som är viktigast.

Organisera, prioritera och automatisera uppgifter för att hålla koll på deadlines utan kaos med ClickUp Tasks

Med ClickUp Tasks kan du tilldela uppgifter till enskilda familjemedlemmar, färgkoda aktiviteter och till och med skapa återkommande påminnelser för skolevenemang eller familjeutflykter.

Med ClickUp Tasks kan du också:

Använd anpassade fält för bättre sammanhang för uppgifter så att alla är på samma sida.

Länka uppgifter till varandra med flexibla beroenden för smidig hantering

Automatisera repetitiva uppgifter som vardagssysslor, så att du spenderar mindre tid på att ställa in påminnelser.

Justera kalenderlayouten, filtrera uppgifter och dela vyer med andra. Du kan också synkronisera med externa kalendrar som Outlook och Apple Kalender.

Med drag-and-drop-schemaläggning, synkronisering av externa kalendrar och evenemangsbaserade chattar gör ClickUp det enkelt att planera familjens schema utan att behöva växla mellan flera appar.

📮 ClickUp Insights: 92 % av kunskapsarbetare använder personlig tidshantering. De flesta verktyg för arbetsflödeshantering har dock inte inbyggda prioriteringsfunktioner, vilket påverkar produktiviteten. ClickUps AI-drivna schemaläggnings- och tidsspårningsfunktioner skapar en anpassad tidsplaneringsstrategi som fungerar för ditt team.

ClickUps bästa funktioner

Synkronisera externa kalendrar smidigt för att samla Google Kalender och Outlook i en enhetlig vy.

Dra och släpp händelser direkt för att justera scheman utan manuell inmatning.

Färgkod kalenderposter för att hålla koll på varje familjemedlems aktiviteter med ett ögonkast.

Bifoga anteckningar och filer till händelser för att lägga till detaljer som skolformulär, inköpslistor eller resplaner.

Använd ClickUp Whiteboards för att samarbeta med familj och kollegor för att brainstorma och slutföra uppgifter tillsammans med kreativa bilder.

Möjliggör kommunikation i realtid och smidig samordning av evenemang, så att alla enkelt kan hålla sig uppdaterade med ClickUp Chat.

Se den totala tiden du har lagt på uppgifter och filtrera den registrerade tiden efter status, datum och prioriteringar med ClickUp Time Tracking.

Begränsningar för ClickUp

Inlärningskurva för familjer som bara behöver en enkel familjekalenderapp

Ingen dedikerad mobilwidget för att visa kommande händelser utan att öppna appen

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5,0 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5,0 (över 4 000 recensioner)

Vad säger användarna om ClickUp?

En G2-användare säger:

ClickUp gör det möjligt för oss att få både en helhetsbild av projekten och detaljerna, vilket hjälper oss att lösa problem snabbt och hålla alla som är engagerade i ett projekt på samma sida. Jag uppskattar också möjligheten att automatisera de flesta av mina dagliga uppgifter.

ClickUp gör det möjligt för oss att få både en helhetsbild av projekten och detaljerna, vilket hjälper oss att lösa problem snabbt och hålla alla som är engagerade i ett projekt på samma sida. Jag uppskattar också möjligheten att automatisera de flesta av mina dagliga uppgifter.

💡 Proffstips: Om din familj har flera kalendrar för arbete, skola och privatliv kan du med ClickUps avancerade filter visa gruppscheman separat eller alla på ett ställe. Använd dessa filter för att undvika röriga scheman och samtidigt hålla koll på allt som är viktigt.

2. Google Kalender (bäst för sömlös integration med Google-appar)

via Google Kalender

Google Kalender är en av de mest använda apparna för delade kalendrar, och det finns goda skäl till det. Den synkroniseras enkelt med alla Google-appar, såsom Gmail, Meet och Drive.

Om din familj använder ett Gmail-konto blir denna kalenderapp ännu kraftfullare. Den låter dig automatiskt lägga till händelser från e-postmeddelanden, schemalägga videosamtal och dela din kalender.

Google Kalendars förmåga att hantera flera kalendrar i ett och samma gränssnitt gör att den sticker ut. Du kan skapa separata kalendrar för familjemedlemmar, arbete, skola och till och med en familjedagbok, och sedan växla mellan dem eller visa allt samtidigt.

Google Kalenders bästa funktioner

Synkronisera Google-appar automatiskt för att lägga till händelser från Gmail, Meet och Google Tasks utan manuell inmatning.

Skapa flera kalendrar utan ansträngning för att separera arbete, skola och personliga scheman på ett och samma ställe.

Dela kalendrar med familjemedlemmar direkt så att alla hålls informerade om viktiga händelser.

Använd naturligt språk för att skapa händelser genom att skriva enkla fraser som "Läkarbesök kl. 15" och låt Google schemalägga det.

Begränsningar i Google Kalender

Det kan vara svårt att hitta gemensam tillgänglighet när man försöker se andras scheman.

Saknar inbyggd uppgiftshantering för familjer som vill kombinera scheman med att göra-listor.

Priser för Google Kalender

Gratisversion

Startpaket för företag: 7 $/månad per användare

Affärsstandard : 14 $/månad per användare

Business plus : 22 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Google Kalender

G2: 4,6/5,0 (42 790+ recensioner)

Capterra: 4,8/5,0 (3 470+ recensioner)

💡 Proffstips: Om du lär dig några Google Kalender-tricks kan du spara timmar av stressig schemaläggning – från att automatiskt lägga till händelser från Gmail till att ställa in arbetstider och anpassade aviseringar. Kolla in de bästa Google Kalender-trickarna här.

3. Cozi (Bäst för familjefokuserad schemaläggning och organisation)

via Cozi Family Organizer

Cozi är en delad familjekalenderapp som är utformad för att hålla ordning i hektiska hushåll. Till skillnad från vanliga delade kalenderappar kombinerar Cozi kalenderdelning, att göra-listor, inköpslistor och måltidsplanering i en och samma plattform.

Det är en komplett lösning för att spåra allas aktiviteter och samtidigt hålla familjemedlemmarna uppdaterade med automatiska aviseringar. Färgkodad schemaläggning gör det enkelt att se vem som är involverad i varje evenemang med ett ögonkast.

Cozi ser till att alla kommer ihåg viktiga datum, oavsett om det gäller skolevenemang, tandläkarbesök eller familjeaktiviteter.

Cozi bästa funktioner

Ställ in automatiska aviseringar och e-postmeddelanden med dagordningen så att alla hålls uppdaterade om ändringar.

Dela inköpslistor, måltidsplaner och att göra-listor för att hantera hushållssysslor på ett och samma ställe.

Få tillgång till familjekalendern från vilken enhet som helst för att kolla scheman när du är på språng.

Begränsningar för Cozi

Saknar integration med andra kalenderappar som Google Kalender eller Outlook.

Vissa funktioner kräver ett betalt abonnemang för att låsa upp avancerade verktyg.

Cozi-priser

Anpassad prissättning

Cozi-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

📌 Bonustips: Använd Cozis agendamejl för att skicka ett veckoschema till familjemedlemmarna så att alla känner till planerna i förväg. Det är praktiskt för att hålla koll på familjeträffar, skolevenemang och måltidsplanering på ett och samma ställe!

4. TimeTree (Bäst för kalenderdelning med inbyggd kommunikation)

via TimeTree

TimeTree är en delad kalenderapp som förenklar schemaläggning och samordning för familjer, vänner och team.

Till skillnad från vanliga familjekalenderappar går TimeTree längre än att bara dela kalendrar. Den har inbyggda chattfunktioner, flera kalendrar för olika grupper och omedelbara aviseringar för kalenderhändelser.

Med TimeTree kan du skapa en delad familjekalenderapp, en arbetskalender och till och med en familjedagbok. Appen håller alla informerade med uppdateringar i realtid och eliminerar behovet av separata meddelandeappar för att diskutera planer.

TimeTree bästa funktioner

Skapa flera kalendrar för olika grupper för att separera arbete, familj och personlig kalender. Få automatiska aviseringar om ändringar så att ingen missar en uppdatering.

Diskutera händelser i din onlinekalender med hjälp av inbyggd chatt och kommentarer.

Bifoga filer och bilder till händelser för att hålla viktiga dokument lättillgängliga.

Begränsningar för TimeTree

Saknar djup integration med andra kalenderappar som Google Kalender eller Outlook.

Vissa avancerade funktioner, som prioritering av händelser, kräver ett betalt abonnemang.

Priser för TimeTree

Gratisversion

Premium: 4,49 $/månad per användare

Årsabonnemang: 44,99 $/år per användare

Betyg och recensioner för TimeTree

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? En studie av 393 familjer visade att gemensamma planeringsverktyg minskade stressen i familjelivet. Familjekalenderappar förhindrar dubbelbokningar, missförstånd och kaos i sista minuten, vilket säkerställer en smidig samordning av arbete, skola och personliga scheman.

5. Microsoft Outlook Kalender (Bäst för Microsoft-användare och smidig schemaläggning för både arbete och familj)

via Microsoft Outlook Kalender

Microsoft Outlook Calendar är en delad kalenderapp som integreras med Microsofts ekosystem. Oavsett om du organiserar familjeevenemang, skolscheman eller arbetsmöten erbjuder den flera kalendervyer, evenemangsinbjudningar och uppdateringar i realtid.

För familjer som redan använder Microsoft 365 gör Outlooks kalenderdelning det möjligt att samordna planer mellan olika konton. Den stöder även synkronisering med Google Kalender och Apple Kalender, så att du kan hantera alla dina scheman på alla enheter.

Det inbyggda systemet för påminnelser om händelser ser till att ingen glömmer viktiga datum, medan möjligheten att söka i flera kalendrar gör det enkelt att hitta det du behöver.

De bästa funktionerna i Microsoft Outlook Kalender

Synkronisera med Google-, Apple- och Microsoft-kalendrar för att samla alla scheman i en vy.

Skapa och dela flera kalendrar för att separera arbete, skola och privatliv.

Sök enkelt efter kalenderposter för att snabbt hitta tidigare och kommande händelser.

Begränsningar i Microsoft Outlook-kalendern

Begränsat gratis lagringsutrymme jämfört med andra kalenderappar

Avancerade verktyg kan ha en inlärningskurva för dem som är nya i Microsofts system.

Priser för Microsoft Outlook Kalender

Microsoft 365 Family: 8,99 $/månad per användare

Microsoft 365 Personal: 6,99 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Plan: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Microsoft Outlook Kalender

G2: 4,5/5,0 (2 970+ recensioner)

Capterra: 4,5/5,0 (över 2 120 recensioner)

Vad säger användarna om Microsoft Outlook Kalender?

En G2-användare säger:

MS Outlook är ett av de mest använda verktygen för e-post och hantering av din arbetskalender. Den bästa funktionen med detta verktyg är dess sömlösa integration med andra mötesverktyg som Zoom Workplace, MS Teams, etc.

MS Outlook är ett av de mest använda verktygen för e-post och hantering av din arbetskalender. Den bästa funktionen med detta verktyg är dess sömlösa integration med andra mötesverktyg som Zoom Workplace, MS Teams, etc.

6. FamilyWall (Bäst för allt-i-ett-familjeorganisation och kommunikation)

via FamilyWall

FamilyWall är en organisationsplattform för hela familjen som effektiviserar dagliga scheman, uppgifter och kommunikation. Den integrerar inköpslistor, måltidsplanering och realtidspositionering, vilket gör den till ett oumbärligt verktyg för familjer med fullspäckade scheman.

Med Google Kalender-synkronisering kan du samla flera kalendrar på ett ställe och hålla alla uppdaterade. De delade att göra-listorna och inköpslistorna ser till att ingenting glöms bort, medan familjemessengern möjliggör direktkommunikation utan att behöva byta app.

Premium-användare kan använda budgetspårning och måltidsplanering, vilket gör hushållsförvaltningen ännu smidigare.

FamilyWalls bästa funktioner

Synkronisera scheman med Google Kalender för att samla alla händelser på ett ställe.

Dela inköpslistor och att göra-listor för att hålla koll på familjens uppgifter.

Använd realtidspositionering för barn och få varningar om säkra zoner

Planera måltider för veckan och skapa automatiskt inköpslistor för enkel shopping

Begränsningar för FamilyWall

Användare behöver ett abonnemang för budgetering och avancerad måltidsplanering.

Platsuppföljning kan tömma batteriet snabbare på vissa enheter.

Priser för FamilyWall

Gratisversion

Premium: 4,99 $/månad per användare

Betyg och recensioner av FamilyWall

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? En studie visar att män förlitar sig mer på digitala kalendrar än kvinnor (73 % mot 67 %), men kvinnor är mer benägna att använda papperskalendrar (32,1 %). Appar som ClickUp hjälper till att överbrygga klyftan genom att tillhandahålla digitala organisationsverktyg samtidigt som de möjliggör enkel manuell anteckning för dem som fortfarande föredrar den traditionella metoden.

7. FamCal (Bäst för att hålla hela familjen organiserad i en app)

via FamCal

FamCal är en delad familjekalenderapp som hjälper hushåll att hålla sig synkroniserade med evenemang, uppgifter, anteckningar och inköpslistor. Den erbjuder färgkodad schemaläggning, familjemedlemmars roller och uppdateringar i realtid, vilket gör den idealisk för upptagna familjer som jonglerar med flera ansvarsområden.

Med Google Kalender-synkronisering kan användare lägga till händelser, ställa in påminnelser och tilldela uppgifter till specifika familjemedlemmar.

Appen innehåller en delad receptplanerare, utgiftsuppföljning för familjeresor och privata anteckningar. Detta säkerställer att allt från dagliga scheman till semesterplaner är välorganiserat.

FamCals bästa funktioner

Skapa delade evenemang med färgkodade kategorier för att hålla koll på varje familjemedlems schema.

Hantera inköpslistor och att göra-listor för att hålla koll på shopping och hushållssysslor.

Använd den inbyggda måltidsplaneraren för att organisera recept och schemalägga måltider direkt i kalendern.

Spåra resekostnader på ett ställe för att övervaka utgifterna under semestern

FamCals begränsningar

Synkroniseras inte med Outlook eller Samsung Kalender, vilket begränsar plattformsoberoende integration.

Vissa grundläggande funktioner är nu bakom en betalvägg, vilket frustrerar långvariga användare.

FamCal-priser

Gratisversion

Premium: 4,99 $/vecka per användare

Årsabonnemang: 39,99 $/år per användare

FamCal-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

➡️ Läs mer: De bästa tilläggen och tilläggsprogrammen för Google Kalender

8. Cupla (Bäst för par som hanterar scheman tillsammans)

via Cupla

Cupla är en delad kalenderapp utformad för par, som gör det enklare att planera livet tillsammans. Denna generiska familjekalenderapp fokuserar på relationsvänlig schemaläggning och säkerställer att partnerna håller sig synkroniserade med viktiga datum, att göra-listor och påminnelser.

Skapa delade evenemang, synkronisera med andra kalendrar som Google Kalender och chatta till och med i appen för att diskutera planer i realtid.

Oavsett om du hanterar dejtkvällar, samordnar arbetsscheman eller håller koll på varandras tillgänglighet, förenklar Cupla det.

Cuplas bästa funktioner

Synkronisera scheman direkt för att se båda partnernas tillgänglighet

Hantera att göra-listor och påminnelser tillsammans för att hålla koll på dagliga uppgifter.

Chatta i appen för att samordna planer utan att behöva byta till meddelandeplattformar.

Få automatiska uppdateringar om schemabändringar så att ingen missar ett viktigt evenemang.

Några begränsningar

Begränsat till schemaläggning för par utan bredare familje- eller teamfunktioner

Ingen desktopversion för dem som föredrar att hantera scheman på en dator.

Cupla-priser

Gratis nedladdning

Cupla-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

9. Asana (Bäst för projektbaserad familjeorganisation och uppgiftsuppföljning)

via Asana

Asana är inte bara för företag – det är också en kraftfull delad kalenderapp för familjer som behöver strukturerad uppgiftshantering. Om ditt hushåll fungerar som en mini-organisation med flera kalendrar, att göra-listor och delade ansvarsområden, hjälper Asana dig att samla allt på ett ställe.

Till skillnad från traditionella familjekalenderappar låter Asana dig skapa evenemang, sätta deadlines, spåra uppgifter och automatisera arbetsflöden. Du kan tilldela sysslor, hantera skolscheman och till och med använda Google Kalender- eller Microsoft Outlook-integrationer för att synkronisera allt på ett ställe.

Asanas bästa funktioner

Organisera familjens scheman med projektbaserad planering för att hålla koll på skola, arbete och evenemang.

Automatisera återkommande uppgifter för att hantera sysslor, måltidsplaner eller fakturabetalningar utan manuell inmatning.

Synkronisera med Google Kalender och andra kalendrar för att samla alla händelser på ett ställe.

Tilldela familjemedlemmar uppgifter med deadlines, prioritetsnivåer och påminnelser.

Asanas begränsningar

Massautomatisering och avancerade regler kräver en företagsplan med ett minimikrav på användare.

Årlig fakturering utan återbetalningspolicy gör det riskabelt för dem som är osäkra på långsiktig användning.

Asanas prissättning

Gratisversion

Startpaket: 10,99 $/månad per användare

Avancerat: 24,99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Asana-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5,0 (över 11 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5,0 (över 13 350 recensioner)

Vad säger användarna om Asana?

En G2-användare säger:

Jag älskar hur enkelt det är att arbeta med Asana. Jag har använt många andra projektledningsverktyg genom åren, men inget av dem har en så ren och intuitiv användargränssnitt. Om du är nybörjare är det otroligt enkelt att komma igång.

Jag älskar hur enkelt det är att arbeta med Asana. Jag har använt många andra projektledningsverktyg genom åren, men inget av dem har en så ren och intuitiv användargränssnitt. Om du är nybörjare är det otroligt enkelt att komma igång.

via Fantastical

Fantastical är en premiumkalenderapp för Mac-användare som behöver smidig kalenderdelning, evenemangsschemaläggning och uppgiftshantering mellan Apple-enheter. Den erbjuder evenemangsskapande med naturligt språk, stöd för tidszoner och automatiserad mötesplanering.

Det som utmärker Fantastical är dess förmåga att synkronisera med Google Kalender, iCloud, Microsoft 365 och andra kalenderappar, vilket gör att du kan visa flera kalendrar. Den erbjuder evenemangsföreslag, så att du kan skicka olika tidsalternativ och låta andra välja det som passar bäst – perfekt för familjesammankomster eller skolmöten.

Fantasticals bästa funktioner

Synkronisera flera kalendrar för att samla scheman från Google, iCloud och Outlook på ett och samma ställe.

Skapa händelser med naturligt språk med fraser som ”Middag hos mormor kl. 18”.

Föreslå evenemangstider för familjemedlemmar och låt dem rösta på det bästa alternativet.

Visa och delta i konferenssamtal automatiskt genom att upptäcka länkar till Zoom, Google Meet och Teams.

Fantastiska begränsningar

Priserna är höga, trots att det inte erbjuds någon värdtjänst för kalendrar.

Begränsat till Apple-enheter utan fullständigt stöd för Windows- eller Android-användare.

Fantastiska priser

Personligt: 4,75 $/månad per användare

Familj (upp till 5 användare): 7,50 $/månad per användare

Fantastiska betyg och recensioner

G2: 4,4/5,0 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,8/5,0 (över 20 recensioner)

Vad säger användarna om Fantastical?

En G2-användare säger:

Den är superenkel att använda. Det är svårt att förklara för personer som har grundläggande kalenderbehov, men min kalender är väldigt fullspäckad. Du kan använda vanlig engelska för att lägga till poster i kalendern och gränssnittet är fantastiskt. Den är mycket bättre än iCal.

Den är superenkel att använda. Det är svårt att förklara för personer som har grundläggande kalenderbehov, men min kalender är väldigt fullspäckad. Du kan använda vanlig engelska för att lägga till poster i kalendern och gränssnittet är fantastiskt. Den är mycket bättre än iCal.

Fler delade kalenderappar att utforska

Om du fortfarande letar efter den perfekta appen för delade kalendrar finns här några kraftfulla alternativ som kan passa dina behov.

Teamup Calendar: En flexibel kalender för grupper att organisera scheman utan användarinloggningar, vilket gör den idealisk för samhällsevenemang eller volontärteam.

Any. do Calendar: Kombinerar kalenderplanering med en att göra-lista, så att användarna kan planera sin dag och samtidigt hantera sina uppgifter smidigt i en och samma app.

Zoho Calendar: En företagsvänlig delad kalender med evenemangsschemaläggning, påminnelser och integrationer med Zohos produktivitetssvit.

Hantera flera kalendrar smidigt med ClickUp!

Att hitta den bästa appen för delade kalendrar handlar inte bara om schemaläggning – det handlar om att minska stress, förbättra kommunikationen och hålla hela familjen på samma sida. Oavsett om du behöver automatisering av uppgifter, evenemangsbaserad chatt eller smidig kalendersynkronisering, så gör rätt verktyg hela skillnaden.

ClickUp erbjuder en dra-och-släpp-kalender, integrationer med Google Kalender, Outlook och andra appar samt kraftfull uppgiftshantering – allt på ett och samma ställe. Så om du vill göra din schemaläggning snabbare och enklare är ClickUp det rätta valet för dig!

Slipp kaoset i familjeplaneringen redan idag. Registrera dig för ClickUp!