De 10 bästa tilläggen och tillbehören till Google Kalender 2025

En halv miljard människor använder Google Kalender varje månad. Det användarvänliga gränssnittet, den färgkodade kalendern och de smidiga integrationerna gör det till ett förstahandsval för både privat och professionellt bruk. Men trots sin popularitet har det inte alltid allt du behöver.

Google Kalender-tillägg till undsättning! Med rätt tillägg kan du hantera dina Google Kalender-händelser med större flexibilitet och anpassningsmöjligheter. Om du vill få ut mer av din dagliga agenda, här är tio av de bästa Google Kalender-tilläggen som du bör kolla in under 2024.

Vad ska du leta efter i Google Kalender-tillägg?

Med miljontals dagliga användare är Google Kalender ett av de mest populära kalenderalternativen på marknaden. Det finns många tillägg och kompatibla appar som hjälper dig att effektivisera dina evenemang, möten och uppgifter i Google Kalender. När du börjar leta efter sätt att utöka funktionaliteten i din Google Kalender är det några saker du bör tänka på:

Robusta säkerhetsalternativ: Du vill inte ge dina Google Kalender-data till vem som helst. Se till att tilläggets skapare är seriös och att du förstår alla behörigheter när du ger åtkomst till din Google Kalender.

Problemlösande funktioner: De bästa tilläggen till Google Kalender är de som löser ett problem. Det kan vara ett tillägg som hjälper dig att fokusera på arbetet, underlättar tidrapporteringen eller gör det möjligt för dig att hantera din tid med tidsblockering.

Intuitivt användargränssnitt: De bästa tilläggen till Google Kalender är de som du kan börja använda direkt. Ett utmärkt användargränssnitt som är enkelt att använda, intuitivt och estetiskt tilltalande är ett utmärkt tillskott till din teknikstack.

Integreras med andra verktyg: Kompatibilitet med Google Kalender är viktigt, men en produkts förmåga att integreras sömlöst med andra verktyg i din teknikstack – såsom Asana, ClickUp, Zoom eller Slack – kan öka produktiviteten genom att eliminera behovet av manuell inmatning av mötestider på olika plattformar.

Total driftskostnad: Många tillägg till Google Kalender är gratis, men några av de bästa funktionerna är endast tillgängliga mot en avgift. Ta reda på den totala kostnaden för att använda appen och utnyttja gratis provperioder för att testa tillägget innan du bestämmer dig.

Det finns många Google Kalender-tillägg, så var inte rädd för att prova olika alternativ. Det är ett utmärkt sätt att se vad som fungerar, vilka funktioner du behöver och vad som hjälper dig att optimera ditt arbetsflöde i Google Kalender.

De 10 bästa tilläggen och tillbehören till Google Kalender

Anslut ClickUp + Google Kalender Visa synkroniserade händelser från Google Kalender i ClickUps kalendervy.

För individer och team som fokuserar på projektledning erbjuder ClickUp fantastiska funktioner som kan utöka funktionaliteten i Google Kalender och göra det enklare att hantera uppgifter.

Anslut ClickUp och Google Kalender via Zapier så slipper du växla mellan plattformarna och synkronisera möten, evenemang och till och med dina Google Kalender-uppgifter manuellt. Lägg till Zap till ditt ClickUp-konto (inga kodningskunskaper krävs!) så kommer de två plattformarna att dela data sömlöst. Sedan kan du använda ClickUps kalendervy för att se omfattande tidslinjer, vilket eliminerar behovet av att jonglera med flera kalendrar igen.

ClickUp blir ett centralt kommandocenter för att hantera, planera och fördela din tid. Du kan till och med använda ClickUps kostnadsfria kalenderplaneringsmall för att organisera och rensa upp i din kalender.

ClickUps bästa funktioner

Enkel integration med Google Kalender – ingen kodning krävs

Uppgifter och förfallodatum som skapas i ClickUp uppdateras automatiskt i Google Kalender, så att du aldrig missar något.

Kalenderplaneringsmallar synkroniserar alla dina kalendrar så att du kan se uppgifter, möten och händelser på ett och samma ställe.

Få bättre överblick över hela teamets arbetsflöde för smartare schemaläggning när du ansluter deras Google Kalender till appen.

Kalendervyn gör det enkelt att schemalägga möten, eller så kan du använda den för resurshantering, marknadsföringsplaner för sociala medier och mycket mer.

Begränsningar i ClickUp

De omfattande funktionerna kan innebära en inlärningskurva för vissa användare.

Vissa vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 USD per medlem och månad

Företag: 12 USD per medlem och månad

Företag: Kontakta oss för prisinformation

ClickUp Brain är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 900 recensioner)

2. TeamCal

Via TeamCal

TeamCal är ett tillägg till Google Kalender som är utvecklat för att hantera team. Appen använder data från Google Kalender för att visa flera kalendrar samtidigt, vilket ger dig en omfattande översikt över vad som händer i ditt team.

Från appen kan du identifiera luckor i täckningen, leta efter lämpliga mötestider eller identifiera potentiell utbrändhet innan den inträffar. Alla uppdateringar du gör i appen uppdateras automatiskt i Google Kalender, synkroniseras sömlöst och eliminerar repetitiva administrativa uppgifter.

TeamCals bästa funktioner

Schema-vyn visar flera kalendrar samtidigt, så att du snabbt kan hitta tid mellan händelser i Google Kalender för att schemalägga möten, händelser och uppgifter.

Möjlighet att bädda in ditt teams kalender på en intern eller extern webbplats så att alla kan hålla sig uppdaterade om vad som händer.

Mobil support var du än befinner dig

Begränsningar för TeamCal

Saknar dra-och-släpp-funktionalitet i användargränssnittet, vilket gör att det kan ta lång tid att omorganisera flera kalendrar.

Priser för TeamCal

Startpaket: 29 $ per månad

Premium: 69 $ per månad

Företag: 149 $ per månad

14 dagars gratis provperiod

TeamCal-betyg och recensioner

G2: 5/5 (2+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (15+ recensioner)

3. I rätt tid

Via Timely

Timely är ett AI-drivet tillägg för tidrapportering för Google Kalender. Istället för manuell tidrapportering körs Timely i bakgrunden och loggar automatiskt din arbetsaktivitet.

Timely är mer än bara en enkel tidsspårare, den vet vilka projekt du arbetar med och loggar vilka appar du använder för att få jobbet gjort. Så inte bara frigör den tid från administrativa uppgifter, utan den kan också ge dig dataanalyser om dina arbetsvanor och hjälpa dig att arbeta mer effektivt. Anslut Timely till din Google Kalender och andra kalendrar för att göra tidsspårningen ännu enklare.

Timelys bästa funktioner

Registrerar och loggar automatiskt dina arbetstimmar, oavsett om du arbetar på en webbplats eller i ett datorprogram.

Analyserar tidsspårningsdata för att fastställa dina mest produktiva tider, mest hektiska dagar och vilka applikationer du använder mest.

Integreras med dina favoritprogram och appar, inklusive Asana, Trello, Slack och Zoom.

Tidsbegränsningar

Det saknas mobilstöd, så du måste använda det från din bärbara eller stationära dator.

Aktuell prissättning

Startpaket: 11 USD per användare och månad

Premium: 20 USD per användare och månad

Obegränsat: 28 USD per användare och månad

Spara upp till 22 % med årliga faktureringsalternativ

Aktuella betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (380+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (690+ recensioner)

4. Checker Plus

Via Check Plus för Google Kalender Chrome Web Store

Checker Plus är ett populärt tillägg till Google Kalender som gör det snabbare och enklare att komma åt din kalender och lägga till händelser.

När tillägget är installerat klickar du bara på Chrome-tilläggsikonen i det övre vänstra hörnet för att visa din Google Kalender i den aktuella fliken. Därifrån kan du se, redigera och flytta dina händelser utan att ändra webbläsarfönstret. Med tillägget kan du skapa påminnelser om händelser i Google Kalender, inklusive popup-meddelanden och anpassade ljudalternativ.

Det stöder alla dina kalendrar samtidigt, så du kan använda tillägget för både din personliga och professionella Google Kalender-sida.

Checker Plus bästa funktioner

Ger dig snabb åtkomst till din Google Kalender i webbläsaren, så att du snabbt kan lägga till ett kommande evenemang utan att byta fönster.

Anpassa enkelt popup-meddelanden och lägg till röstmeddelanden eller anpassade ljud.

Högerklicka på valfri webbplats för att lägga till den i nya kalenderhändelser – perfekt för att hålla koll på inbjudningar, vägbeskrivningar eller webbplatser för evenemangsplatser.

Begränsningar för Checker Plus

Popup-fönster kan vara fördröjda, vilket kan vara ett problem om du är beroende av dem för att få aviseringar om mötestider.

Priser för Checker Plus

Gratis

Betyg och recensioner för Checker Plus

Chrome Web Store: 4,4/5 (över 2000 betyg)

5. Medurs

Via Clockwise

Clockwise är en AI-driven schemaläggningsassistent som fungerar med din Google Kalender. Tillägget hanterar din dag och hjälper dig att avsätta tid för koncentrerat arbete, synkronisera med din personliga kalender eller bygga in restid för möten utanför kontoret. Det är ännu bättre när hela teamet använder det, eftersom det kan hjälpa dig att hitta perfekta tidsluckor för teammöten och samarbete.

Clockwise bästa funktioner

Genom att använda AI-teknik med Google Kalender-tillägget kan du optimera ditt schema utifrån dina preferenser.

Planera in och avsätt tid för pauser och restid till och från möten utanför kontoret så att du får den vila du förtjänar (och behöver!).

Synkroniseras med Slack så att du kan hålla ditt team uppdaterat om vad du gör och när du är tillgänglig.

Begränsningar för Clockwise

Integrationerna kan vara begränsade, så om du vill synkronisera med något som Salesforce kan du behöva ett annat alternativ.

Priser enligt klockan

Gratis plan tillgänglig

Team: 6,75 USD per användare och månad, faktureras årligen

Företag: 11,50 USD per användare och månad, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisinformation

Clockwise-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (35+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (10+ recensioner)

6. Nova New Tab

Via Nova Ny flik

Nova New Tab är ett smidigt tillägg till Google Chrome som visas i Chrome-verktygsfältet och ersätter din standardida för nya flikar. Det låter dig anpassa sidan för nya flikar med dina Google Kalender-händelser, väder, mötesanteckningar och mer. Du kan anpassa layout, färger och bakgrund så att det passar din skrivbordsdesign.

Tillägget har intressanta inbyggda verktyg, som en Pomodoro-timer, en att göra-lista och till och med alternativ för bakgrundsmusik.

Nova New Tabs bästa funktioner

Visar kalenderhändelser, mötesanteckningar och att göra-listor i din nya flik.

I det praktiska sidopanelet kan du anpassa dina inställningar eller komma åt praktiska verktyg som en Pomodoro-timer.

Anpassa påminnelser så att du vet när du ska delta i möten eller påminna dig själv om viktiga dagliga händelser.

Begränsningar för Nova New Tab

Några av de bästa funktionerna är dolda bakom en betalvägg.

Priser för Nova New Tab

Gratis

Pro: 3,99 $ per månad eller 29,99 $ per år

Nova New Tab betyg och recensioner

Product Hunt: 4,9/5 (över 60 recensioner)

7. Sammanfoga händelser

Via Event Merge för Google Kalender Chrome Web Store

Om du har flera Google-kalendrar vet du hur rörigt det kan bli när du visar dem alla. Men det här praktiska tillägget till Google Chrome hjälper dig att rensa upp i röran.

Ladda ner Event Merge för att slå samman överlappande eller dubbla kalenderhändelser till ett strömlinjeformat schema. Tillägget använder ränder för att visa i vilka kalendrar händelsen visas, vilket gör Google Kalender lättare att läsa.

Event Merge bästa funktioner

Google Chrome-tilläggen hjälper dig att effektivisera din Google Kalender så att flera poster av samma händelse blir en enda post.

Tillägget är gratis att ladda ner och använda i Google Workspace Marketplace.

Perfekt för dig som använder flera Google-kalendrar för att hantera ditt yrkes- och privatliv och har samma händelse som upprepas flera gånger.

Begränsningar för händelsessammanslagning

Problem med buggar

Vissa användare upplever att det inte fungerar att effektivisera separata händelser i sin kalender.

Priser för Event Merge

Gratis

Event Merge-betyg och recensioner

Chrome Web Store: 4,2/5 (över 200 betyg)

Bonus: Hur sammanfogar man Google-kalendrar?

8. Meetric

Via Meetric

Ska du till ett möte utan att veta vad som står på dagordningen? Meetric hjälper dig.

Detta tillägg till Google Kalender lägger automatiskt till viktig information om ditt nästa evenemang, inklusive vilka som deltar, mötesagendan och länkar till mötesanteckningar och protokoll.

Du kan också använda detta Chrome-tillägg för att samla viktiga mötesanteckningar, transkriptioner eller praktiska insikter och samarbeta med resten av teamet under tiden. Du kan till och med använda Metric för att tilldela uppgifter så att alla praktiska åtgärder blir utförda.

Metrics bästa funktioner

Få viktig information om ditt nästa möte innan du anländer

Samla information om mötet, inklusive anteckningar, bilder, inspelningar och åtgärdspunkter i appen.

Tilldela uppgifter till dig själv eller hantera team för att säkerställa att alla mötespunkter blir gjorda.

Begränsningar för Meetric

Inget stöd för mobilappar, så du kan inte använda den här kalendern när du är på språng.

Priser för Meetric

Gratis

Vissa betalfunktioner

Meetric-betyg och recensioner

G2: 5/5 (2+ recensioner)

Capterra: 5/5 (5+ recensioner)

9. Dölj morgonen

Via Hide Morning i Kalender Chrome Web Store

Om du inte driver ett bageri eller en nattleveranstjänst är det osannolikt att du behöver veta vad som står på din agenda klockan 3 på natten. Teamet som utvecklade Hide Morning såg detta problem och fixade din arbetskalender.

Deras praktiska tillägg till Google Kalender döljer onödiga tomma utrymmen i din kalender, vilket ger en mer realistisk bild av dina vakna timmar. Det kostnadsfria tillägget till Google Workspace döljer allt från midnatt till din anpassade starttid.

Dölj Morgonens bästa funktioner

Se enkelt alla dina händelser utan onödiga tomma utrymmen.

Ett kostnadsfritt sätt att få en bättre visuell representation av din dag

Fungerar med dina nuvarande kalenderförlängningar

Dölj morgonbegränsningar

Det saknas anpassningsalternativ, så du måste lära dig att älska det som redan finns inbyggt.

Vissa användare rapporterar problem med att använda tillägget på andra språk.

Dölj morgonpriser

Gratis

Dölj morgonbetyg och recensioner

Chrome Web Store: 3,8/5 (över 120 betyg)

10. Zoom Scheduler

Via Zoom

Zoom Scheduler är ett praktiskt verktyg inom Zoom-plattformen som ansluter till din Google Kalender och gör det möjligt för andra att schemalägga Zoom-samtal utan att ge dem tillgång till hela din kalender.

Du kan schemalägga din tillgänglighet, dela en bokningslänk med kunder eller teammedlemmar och låta dem boka själva. Det behövs inga mejl fram och tillbaka eller telefonsamtal för att boka en tid. Dessutom får du och deltagarna automatiska påminnelser om kommande evenemang.

Zoom Scheduler bästa funktioner

Spara tid när du skapar evenemang genom att göra det enklare för andra att boka ett Zoom-möte med dig.

Ange dina tillgängliga tider så lägger schemaläggaren automatiskt till händelsen i din Google Kalender.

Integreras med ditt Google Kalender-konto med några få klick och håller allt uppdaterat.

Begränsningar för Zoom Scheduler

Fungerar endast med Zoom, så du kan inte använda funktionerna om någon väljer att möta upp på en annan plattform som Microsoft Teams eller Google Meet.

Priser för Zoom Scheduler

5,99 $ per månad per användare

Zoom Scheduler – betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (5+ recensioner)

Ta kontroll över din Google Kalender med plugins och tillägg

Om du behöver en heltäckande lösning för dina kalenderbehov, upptäck vad ClickUp kan göra!

ClickUp eliminerar behovet av att jonglera med flera tillägg, växla mellan gränssnitt och byta kontext, så att du kan få mer gjort. Det beror på att ClickUp är mer än ett tillägg till Google Kalender. Det är ett komplett kommandocenter för din dagliga agenda.

Slipp kaoset i din kalender och bli mer produktiv med ClickUp. Registrera dig idag för ett gratis konto och se vad du kan göra med din tid.