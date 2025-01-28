De 10 bästa apparna för arbetsplaner för team 2025 (gratis och betalda)

På moderna arbetsplatser söker teamen ständigt efter innovativa sätt att öka produktiviteten, effektivisera kommunikationen och säkerställa smidig samordning. Schemaläggningsappar är den ultimata lösningen för att få ordning på kaoset i arbetsschemat och optimera effektiviteten i hela teamet.

Från smidiga uppgiftsfördelningar och uppdateringar i realtid till smarta aviseringar och integrationsmöjligheter – vår lista över arbetsplaneringsappar garanterar att du hittar den perfekta lösningen för ditt teams arbetsflöde.

Med det i åtanke har vi sammanställt denna omfattande översikt över de 10 mest kraftfulla och användarvänliga apparna för arbetsplanering, utformade för att tillgodose alla dina behov inom teamhantering.

Vad ska du leta efter i appar för arbetsscheman?

När det gäller att välja rätt app för arbetsplanering för ditt team finns det flera viktiga faktorer att ta hänsyn till för att säkerställa en smidig integration i ditt arbetsflöde.

Användarvänlighet: En komplex app för arbetsscheman med en brant inlärningskurva kan hämma produktiviteten och orsaka frustration bland teammedlemmarna.

Robusta kommunikationsfunktioner: Effektivt teamsamarbete är avgörande för alla framgångsrika projekt. Leta efter ett verktyg som underlättar smidig interaktion mellan teammedlemmarna och möjliggör fildelning, kommentarer och uppdateringar i realtid.

Anpassningsalternativ: Du behöver en app som är tillräckligt flexibel för att passa dina anställdas scheman och unika behov.

Sömlös integration: Den bästa Den bästa programvaran för uppgiftsplanering fungerar tillsammans med andra viktiga verktyg som ditt team använder, såsom annan planeringsprogramvara, projektledningsplattformar, kalenderapplikationer och meddelandeappar.

Mobil tillgänglighet: Leta efter en app för arbetsscheman som erbjuder en pålitlig mobilapp, så att teammedlemmarna kan hålla sig uppdaterade och göra nödvändiga ändringar i sina arbetsscheman när de är på språng.

Genom att noggrant överväga dessa faktorer kan du fatta ett välgrundat beslut och välja de bästa apparna för schemaläggning av anställda som passar dina anställdas scheman och förbättrar produktiviteten, kommunikationen och samarbetet i hela teamet.

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet som är utformad för team och företag av alla storlekar. Den kraftfulla kalendervyn är ett perfekt organisationsverktyg för att visualisera teamets mål och arbetsscheman på ett centralt ställe. Som en gratis programvara för arbetsplanering erbjuder den också ett bibliotek med schemamallar som gör det enkelt att anpassa schemaläggningskraven för anställda.

Genom att använda ett verktyg för projektplanering som ClickUp kan du höja ditt företags effektivitet till en ny nivå och förbättra den totala produktiviteten!

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar i ClickUp

Det kan ta lite tid att lära sig alla funktioner i ClickUp.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Anpassade priser tillgängliga

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 7 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-kundbetyg

G2: 4,7/5 (över 6 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 600 recensioner)

2. Humanity

via Humanity

Humanity är en schemaläggningsplattform som används av över 175 000 företag som en fristående lösning för att hantera affärsverksamheten, till exempel schemaläggning, arbetskraftskostnader, skift, tillgänglighet och ledighetsansökningar.

Humanity förvärvades av TCP Software 2020 och hjälper ledare att övervaka arbetskraftskostnader och hantera efterlevnadsrisker. Appen gör det också möjligt för medarbetare att planera sin tid, byta skift och begära ledighet på ett effektivt sätt.

Humanitys bästa funktioner

Efterfrågestyrda lösningar för att schemalägga anställda

Anpassningsbara regler och omedelbara varningar om konflikter för att säkerställa efterlevnad av arbetslagstiftningen.

Mobil skiftplanering för schemaläggning och skiftuppföljning när du är på språng

Integrationer med de bästa schemaläggningsapparna, plattformar för personalhantering (HCM) och kalenderappar som Google Kalender.

Tidsklocka för att övervaka anställdas närvaro och förhindra att kollegor stämplar in åt varandra (att anställda låter sina kollegor stämpla in åt dem).

En kostnadsfri testversion av denna schemaläggningsprogramvara finns tillgänglig.

Mänskliga begränsningar

Ingen funktion för att dela upp skift

Korta återkommande skift är svårare att schemalägga jämfört med längre skift.

Mobilappen har färre funktioner än datorappen.

Push-meddelanden kan bli överväldigande

Humanity-prissättning

Kontakta Humanity för prisuppgifter.

Kundbetyg från Humanity

G2: 4,3/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 200 recensioner)

3. Shiftboard ScheduleFlex

via Shiftboard ScheduleFlex

På grund av den ökande efterfrågan på arbetstagarvänlig schemaläggningsprogramvara maximerar Shiftboard schemaläggningsprocessen för anställda genom att underlätta skiftäckningen och öka den övergripande effektiviteten för företag. Arbetsplaneringsappen grundades 2008 och fokuserar på att hjälpa organisationer att bygga upp en flexibel arbetsstyrka och schemalägga skift för maximal täckning och nöjda anställda.

Shiftboard ScheduleFlex bästa funktioner

Möjliggör flexibel automatisering av scheman

Erbjuder effektiva verktyg för planering av arbetskraftsbehov

Erbjuder lösningar för hantering av ledighet och tidrapportering.

Funktioner för smidig förändringshantering och proaktivt medarbetarengagemang

Ansluter till tredjepartsplattformar med hjälp av flat-file, öppet API och förkonfigurerade integrationssystem.

Intelligenta schemaläggningsförslag från en optimeringsmotor

ROI-kalkylator för programvara för personalplanering

Begränsningar för Shiftboard ScheduleFlex

Skift uppdateras inte automatiskt utan att du uppdaterar dem separat.

Svårigheter med att schemalägga längre arbetspass

Det kan vara lite svårt att skapa anpassade rapporter jämfört med andra appar för arbetsplanering.

Shiftboard ScheduleFlex-priser

Företag: Begär en demo för att prata med Shiftboard ScheduleFlex-teamet och få en offert.

Enterprise Plus: Begär en demo för att prata med Shiftboard ScheduleFlex-teamet och få en offert.

Shiftboard ScheduleFlex kundbetyg

G2: 4,6/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

4. FindMyShift

via FindMyShift

FindMyShift är ett verktyg för arbetsscheman som hjälper organisationer att hantera skiftförfrågningar, kommunicera och hantera personal var som helst. Appen är användbar för närvarospårning, skiftplanering, spårning av arbetskraftskostnader, teamsamarbete och mycket mer.

FindMyShifts bästa funktioner

Automatiska påminnelser och skiftmeddelanden gör det enkelt att hantera flera anställdas scheman.

Tidsspårningsfunktion för att spåra anställdas arbetstid

Begär ledighet enkelt på FindMyShift

Schemaläggning med dra-och-släpp-funktion finns tillgänglig.

Begränsningar för FindMyShift

Brant inlärningskurva

Ibland kan ytterligare kalkylbladsutvidgningar behövas för att optimera scheman.

Inkompatibel med Apple-enheter

Priser för FindMyShift

Gratis: 0 dollar

Startpaket: 21 $/team/månad

Företag: 33 $/team/månad

Företag: 59 $/team/månad

FindMyShift kundbetyg

G2: 4,8/5 (2+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 800 recensioner)

5. Deputy

via Deputy

Deputy gör det enkelt att kommunicera arbetsbelastning, schemalägga anställda och hålla ordning. Programvaran effektiviserar det administrativa arbetet med bara några få klick så att du och ditt team kan fokusera på det arbete som är viktigt.

Deputy bästa funktioner

Integreras smidigt med flera POS-, HR-, löne- och personalplaneringsprogram.

Mobilappversion för schemaläggning av anställda på resande fot

Intuitivt gränssnitt som gör det enkelt att schemalägga medarbetarna

Realtidskommunikation mellan team

Verktyg för tidrapportering och tidtagning för skiftplanering

Erbjuder 31 dagars gratis provperiod.

Deputy-begränsningar

Användarvänlig färgpalett, vilket kan orsaka belastning på ögonen

Den intäktsbaserade schemaläggningsfunktionen har ibland tekniska problem.

Priser för Deputy

Schemaläggning: 3,50 $/användare/månad

Tid och närvaro: 3,50 $/användare/månad

Premium: 4,90 $/användare/månad

Företag: Kontakta försäljningsavdelningen eller kundsupporten för skräddarsydda priser.

Deputy kundbetyg

G2: 4,6/5 (över 240 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 680 recensioner)

6. ZoomShift

via ZoomShift

ZoomShift är en app för schemaläggning av anställda som förändrar hur företag hanterar sina anställda. Med funktioner för automatisering av ledighetsansökningar, tidtabeller och skiftlistor sparar chefer som använder denna schemaläggningsapp tid jämfört med att utföra dessa uppgifter manuellt.

ZoomShifts bästa funktioner

Skiftplanering och byte på ett enkelt sätt

Det finns en mobilversion av schemaläggningsappen.

Skapa och hantera medarbetarnas scheman samtidigt

Alarm påminnelser för möten

Robust gratis provperiod

Tidsklocka-funktion

Begränsningar för ZoomShift

Inte så många anpassningsbara funktioner jämfört med andra appar för schemaläggning av anställda.

Det finns ingen gratisversion av denna schemaläggningsapp.

Priser för ZoomShift

Startpaket: 2 $/teammedlem/månad

Premium: 4 $/teammedlem/månad

Företag: Boka en demo för att begära anpassad prissättning

ZoomShift kundbetyg

G2: 4,8/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 90 recensioner)

7. Calendly

via Calendly

Calendly är en app för arbetsschemaläggning som hjälper team att planera och schemalägga möten på ett effektivt sätt. Appen gör det enkelt att boka möten genom att kontrollera medarbetarnas tillgänglighet i motpartens kalender, vilket minskar antalet e-postmeddelanden fram och tillbaka i jakten på den perfekta tiden. Calendly låter också användarna begränsa antalet schemalagda händelser per dag, lägga till buffertid och kontrollera mötenas längd.

Calendlys bästa funktioner

Anpassade schemaläggningslänkar

Sömlös integration med olika arbetsverktyg som Zoom, Salesforce, Hubspot och många fler.

Möjlighet att justera möten utifrån medarbetarnas tillgänglighet

Enkel bokning av möten via en delad kalender

Stark integration med Google Kalender

Gratis provperiod och gratis baspaket tillgängligt.

Begränsningar i Calendly

Vissa funktioner är inte tillgängliga i mobilversionen.

Svårigheter att redigera engångsmöten

Priser för Calendly

Grundläggande: Alltid gratis

Essential: 8 $/plats/månad

Professional: 12 $/plats/månad

Teams: 16 $/användare/månad

Kundbetyg för Calendly

G2: 4,7/5 (över 1800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2700 recensioner)

8. WorkTime

via WorkTime

WorkTime är en app för arbetsscheman som prioriterar medarbetarnas integritet samtidigt som den smidigt spårar teamets aktiviteter och övervakar framgångar. Med WorkTime kan arbetsgivare förbättra produktivitetsuppföljningen och skapa en kontorsliknande atmosfär oavsett avstånd.

WorkTimes bästa funktioner

Övervakning av inaktiv och aktiv tid för anställda

Prisvärda jämfört med andra schemaläggningsappar

Förbättrar medarbetarnas integritet genom att förhindra skärmdumpar och inspelning av innehåll i kalenderappen.

Topplistor för att öka medarbetarnas engagemang

Aktivitetsuppföljning – särskilt för distansarbetare

Begränsningar i arbetstiden

Brant inlärningskurva

Det kan vara svårt att anpassa rapporter om anställdas arbetsscheman.

Priser för WorkTime

Gratis: 0 dollar

Grundläggande: 5,99 $/månad/anställd

Premium: 7,99 $/månad/anställd

Företag: 9,99 $/månad/anställd

WorkTime kundbetyg

G2: 4,6/5 (15+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 70 recensioner)

9. Sling

via Sling

Sling är en app för schemaläggning av anställda som hjälper organisationer att spåra sina anställdas arbetspass, öka produktiviteten och minska frånvaron. Med appens interna kommunikationsfunktion kommer dina anställda att uppleva en betydande ökning av produktiviteten.

Slings bästa funktioner

Meddelanden i appen för teammedlemmar

Superintuitiv plattform

Enkel delegering av uppgifter

Spåra anställdas arbetstid smidigt

Sling-begränsningar

Överbelastning av aviseringar

Svårigheter att filtrera konversationer

Priser för Sling

Gratis: 0 dollar

Premium: 1,70 $/användare/månad

Företag: 3,40 $/användare/månad

Sling kundbetyg

G2: 4,4/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 130 recensioner)

10. 7shifts

via 7shifts

7Shifts är en schemaläggningsapp för restauranger som gör det möjligt att arbeta mer effektivt med intuitiv schemaläggning och tidrapportering för att effektivisera kommunikationen och optimera resultaten. 7Shifts fungerar som en allt-i-ett-plattform för personalhantering i restauranger – från rekrytering och utbildning av personal till schemaläggning och ledning.

7shifts bästa funktioner

Kommunikation i appen

Responsiv kundsupport

Spårbara scheman för anställda

Enkel schemaläggning av arbetspass och ledighetsansökningar

7shifts begränsningar

Ingen redigeringsknapp

Begränsade funktioner för arbetsscheman i gratisversionen

7shifts prissättning

Comp: Gratis

Entrée: 29,99 $/månad/plats (maximalt 30 anställda)

The Works: 69,99 $/månad/plats för obegränsat antal anställda

Gourmet: 135 $/månad/plats för obegränsat antal anställda

7shifts kundbetyg

G2: 4,5/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1100 recensioner)

Använd en app för arbetsscheman för att öka ditt teams produktivitet

När det gäller appar för arbetsplanering är ClickUp kungen! Dess intuitiva gränssnitt förenklar uppgifter, säkerställer smidigt samarbete och möjliggör oöverträffad arbetsplanering. Med ClickUp kan organisationer frigöra produktivitet och harmoni i arbetsflödet. Kom igång med ClickUp idag!