De 10 bästa programvarorna för uppgiftsschemaläggning för uppgiftshanterare 2025

Det kan vara utmanande att hantera ett teams uppgifter, deadlines och projekt. Ju mer komplexa projekten är, desto svårare blir schemaläggningen.

Men oroa dig inte! Programvara för uppgiftsplanering finns till för att automatisera vanliga repetitiva uppgifter, införa processeffektivitet, schemalägga jobb, förbättra teamets effektivitet och se till att du aldrig missar en deadline.

Vad ska du leta efter i ett program för uppgiftsplanering?

När det gäller programvara för uppgiftsplanering bör du leta efter funktioner som passar bäst för ditt arbetsflöde. Du behöver ett verktyg som kan anpassas, så att det inte begränsar dess funktioner till bara ett team. Välj ett verktyg som kan användas av marknadsförings-, försäljnings- och programvaruteam för att planera uppgifter.

Här är några av de bästa funktionerna att leta efter i din programvara för automatisering av uppgifter och arbetsbelastning:

Skapande och tilldelning av uppgifter : Är det enkelt att snabbt schemalägga flera uppgifter och tilldela dem? Automatiseringsfunktioner är avgörande för uppgiftsschemaläggning för att minska det tidskrävande och manuella arbetet.

Visuella projektplaner : Kan teamen förstå sina prioriteringar och beroenden med ett ögonkast? Du behöver ett visuellt schemaläggningsprogram som ger alla en överblick. : Kan teamen förstå sina prioriteringar och beroenden med ett ögonkast? Du behöver ett visuellt schemaläggningsprogram som ger alla en överblick.

Exempel på arbetsfördelningsstruktur i tidslinjevyn ClickUp

Prioritering av uppgifter : Vilka uppgifter måste hanteras först? Prioriteringsfunktioner är avgörande för en framgångsrik automatisering av arbetsbelastningen så att du undviker att över- eller underbelasta ditt team.

Robust rapportering : Hur analyserar du allt? De bästa verktygen för uppgifts- och jobbschemaläggning ger dig allt i en detaljerad rapport med enkla uppdelningar.

Möjligheter till teamsamarbete: Kan vem som helst schemalägga uppgifter och kommer alla att få aviseringar? Den bästa schemaläggningsprogramvaran håller teamen i kontakt och borta från e-postens svarta hål.

Jobbplanering i realtid: Har din jobbplanerare dra-och-släpp-funktioner för att snabbt ändra och uppdatera arbetsbelastningen? Jobbplanerare i realtid använder automatisering av arbetsbelastningen för att korrekt tilldela snabba eller sista minuten-ändringar med felhanteringsfunktioner för att undvika orealistiska scheman.

Ta din tidshantering ett steg längre med ClickUps arbetsbelastningsvy och se hur din beräknade tid per uppgift står sig mot den totala tiden under din vecka.

Tänk också på vikten av ett användarvänligt gränssnitt, skalbara funktioner och smidiga integrationsmöjligheter i ett avancerat uppgiftsschemaläggningsprogram. Verktyget ska ju passa ditt team som handen i handsken, inte tvärtom.

De 10 bästa programvarorna för uppgiftsschemaläggning att använda

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

Med ClickUp har uppgiftshantering aldrig varit enklare, eftersom det har alla funktioner du kan behöva som avancerad professionell uppgiftsschemaläggare.

ClickUp är ett avancerat verktyg som är utformat för att effektivisera ditt arbetsflöde och schemalägga uppgifter med imponerande funktioner för att skapa, tilldela och prioritera uppgifter.

Plattformens intuitiva uppgiftsschemaläggare ser till att du alltid har koll på ditt projektschema utan att behöva byta mellan olika sammanhang. Med ClickUp blir hanteringen av komplexa projekt lika enkelt som att hantera din dagliga att göra-lista.

Dessutom erbjuder ClickUp massor av mallar för företagsledning och uppgiftshantering, en robust resurs för att öka ditt teams produktivitet trots komplexa scheman. Och med ClickUp Calendar View kan du visualisera ditt schema, dina uppgifter och deadlines, vilket gör att du kan prioritera ditt arbete bättre och undvika stress i sista minuten.

ClickUps bästa funktioner

ClickUp Uppgifter i lista, tavla, ruta, kalender och Gantt-diagram, beroende på din arbetsstil.

Projektledare kan glädja sig – ClickUp är tillräckligt robust för att fungera som hela teamets centrala samordningspunkt.

Den inbyggda tidsspårningen är perfekt för att mäta produktiviteten och se om uppgifterna slutförs inom den beräknade tiden.

Integrera smidigt med många andra verktyg så att du kan samla allt ditt arbete på ett ställe.

AI lär sig dina vanliga repetitiva uppgifter och skapar dessa uppgifter och deluppgifter åt dig.

Håll koll på specifika diskussioner eller feedback relaterade till uppgifter med tilldelade kommentarer så att ingen viktig information går förlorad.

Uppgiftsmallar gör schemaläggningen enkel jämfört med andra produktivitetsappar.

Begränsningar i ClickUp

Det stora utbudet av funktioner kan initialt överväldiga vissa användare.

Tillfälliga förseningar i realtidssynkronisering på mobila enheter

Anpassning av aviseringar för enskilda projekt kan vara lite komplicerat.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 5 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Business Plus : 19 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Hitask

via Hitask

Hitask erbjuder enkla funktioner för uppgiftsschemaläggning i ett lättanvänt paket. Det underlättar samarbetet på ett smidigt sätt och gör avancerad uppgiftsschemaläggning och uppföljning av teamets framsteg till en barnlek.

Verktygets mobilapp är robust och användarvänlig, så att du kan skapa uppgifter när du är på språng. Och oavsett var du befinner dig i världen har Hitask dig täckt med flerspråkig support.

Utöver grundläggande funktioner för uppgiftshantering erbjuder Hitask färgkodade uppgifter och synkronisering med Google Kalender, vilket gör det till ett visuellt tilltalande och praktiskt val för att hantera uppgifter. Appens funktioner för fildelning och teamchatt främjar effektiv kommunikation, vilket gör det enklare än någonsin att få snabb feedback från ditt team.

Hitasks bästa funktioner

Delad uppgifts- och projektledning gör det enkelt att delegera arbete och hålla alla informerade.

Färgkodade uppgifter är inte bara estetiskt tilltalande, utan gör också sortering och prioritering till en visuell fröjd för automatisering av arbetsbelastningen.

Funktionaliteter för fildelning och teamchatt i appen främjar effektiv kommunikation och snabb feedback.

Google Calendar Sync håller dina uppgifter och deadlines i linje med din befintliga schemaläggning.

Flerspråkigt stöd breddar tillgängligheten för internationella team

Hitask-begränsningar

Begränsade integrationsmöjligheter kan begränsa ett smidigt arbetsflöde med andra verktyg.

Gränssnittet är visserligen användarvänligt, men kan för vissa verka föråldrat.

Hitask-priser:

Gratis

Företag : 5 $/månad per användare

Företag: 20 $/månad per användare

Hitask-betyg och recensioner:

G2 : 4,4/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,0/5 (över 40 recensioner)

3. Hub Planner

Via Hub Planner

Hub Planner är specialiserat på resursplanering och tidrapportering.

Som projektledare kommer du att upptäcka att det är enkelt att övervaka vem som gör vad, när och hur länge med denna avancerade uppgiftsschemaläggare.

Utöver sina imponerande funktioner för projektplanering går Hub Planner på djupet med analyser och ger dig insikter som kan hjälpa dig att optimera din resurshantering.

Med sin tidrapporteringsfunktion förenklar den tidrapportering och rapportering.

Som grädde på moset är Hub Planner anpassningsbart, vilket innebär att du kan skräddarsy det efter just ditt projekts eller teams behov.

Hub Planners bästa funktioner

Fördela och hantera resurser enkelt och utnyttja ditt teams tid och kompetens på bästa sätt.

Samlar in och presenterar data om din resursallokering, vilket ger insikter för förbättrad effektivitet.

Förenklar tidrapportering och rapportering, så att ditt projektschema hålls på rätt spår.

Det anpassningsbara gränssnittet gör att du kan skräddarsy verktyget efter just ditt projekts eller teams behov.

Begränsningar för Hub Planner

Brantare inlärningskurva för nya användare jämfört med andra produktivitetsappar

Skulle behöva fler integrationer med populära verktyg.

Användargränssnittet kunde vara mer intuitivt.

Priser för Hub Planner

Pro : 7 $/månad per användare

Företag : 25 USD/månad per användare

Företag: Kontakta Hub Planner för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Hub Planner

G2 : 4,0/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 60 recensioner)

4. nTask

Via nTask

nTask är mer än bara ett program för uppgiftsplanering. Det är en omfattande projektledningslösning som säkerställer att du har allt du behöver för att se ett projekt från start till mål.

Trots att programmet har en imponerande uppsättning funktioner är det användarvänligt och lättnavigerat, så att du alltid har koll på dina uppgifter.

nTask förenar teammedlemmarna genom att erbjuda samarbetsverktyg som underlättar effektivt teamarbete. Det hjälper dig också att hålla koll på helheten med Gantt-diagram och projekt tidslinjer.

Risk- och problemspårning ingår också i paketet, så att du alltid är beredd att hantera oväntade hinder.

nTasks bästa funktioner

Trots att programvaran har många funktioner är den lätt att navigera, vilket gör uppgiftshanteringen smidig.

Samla teammedlemmarna och effektivisera kommunikationen

Använd risk- och problemspårning för att vara förberedd och redo att hantera oväntade hinder i ditt projekt.

Begränsningar för nTask

nTask erbjuder en omfattande uppsättning projektledningsverktyg, men kan vara överväldigande för förstagångsanvändare på grund av sin branta inlärningskurva.

Mobilappen är något bristfällig i fråga om funktionalitet jämfört med webbversionen.

Vissa användare har också nämnt avsaknaden av mer robusta funktioner för fillagring och delning.

Priser för nTask

Premium : 3 $/månad per användare

Företag : 8 $/månad per användare

Företag: Kontakta nTask för mer information

nTask-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 100 recensioner)

5. Quire

via Quire

Om du föredrar en ren och överskådlig arbetsyta är Quire rätt val för dig. Programmet erbjuder en visuellt tilltalande, trädstrukturerad vy av uppgifter, vilket gör det enkelt att dela upp stora projekt i hanterbara uppgifter och deluppgifter.

Quire är en plattform som uppmuntrar till fokuserat arbete utan onödiga distraktioner. Den passar också för dem som gillar visuell planering, med Kanban-tavlor för att hantera dina uppgifter visuellt.

För dig som alltid är på språng garanterar Quires kraftfulla mobilappar att du kan hantera dina uppgifter oavsett var du befinner dig.

Och med inbyggda samarbetsfunktioner blir teamkommunikation och samordning enkelt.

Quires bästa funktioner

Dela upp komplexa projekt i hanterbara uppgifter och deluppgifter med Quires trädstruktur.

Kanban-tavlor erbjuder ett visuellt sätt att spåra uppgifter och hantera arbetsflödet.

Bli mer produktiv och hantera uppgifter var du än befinner dig tack vare en kraftfull mobilapp.

Underlätta kommunikation och samordning inom teamet och främja en sammanhållen arbetsmiljö.

Begränsningar

Quires minimalistiska design tilltalar vissa, men saknar kanske avancerade funktioner för mer komplexa projektledningsbehov.

Ingen inbyggd funktion för tidrapportering, vilket kan vara obekvämt för team som behöver övervaka uppgiftens varaktighet för kritiska jobb.

Användare har nämnt behovet av fler integrationer med andra vanliga verktyg.

Quire-priser

Gratis

Professional: 7,65 $/månad per användare

Premium: 13,95 $/månad per användare

Företag: 19,95 $/månad per användare

Quire-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

6. Clockify

via Clockify

För team som vill fördjupa sig i detaljerna i uppgiftshantering är Clockify det perfekta verktyget. Det erbjuder detaljerad tidrapportering, så att du kan se exakt hur mycket tid som läggs på varje uppgift.

Clockify erbjuder inte bara uppgiftsplanering och tidrapportering. Det ger också detaljerade rapporter som ger dig insikt i teamets produktivitet.

Du kan också lägga till tidsuppskattningar för uppgifter, jämföra dem med den faktiska tiden som har använts och identifiera avvikelser.

Med Clockify får du en lösning som ser till att varje minut räknas.

Clockifys bästa funktioner

Se exakt hur mycket tid som läggs på varje uppgift, vilket främjar transparens och ansvarstagande.

Få insikt i teamets produktivitet och identifiera områden som kan förbättras.

Identifiera avvikelser mellan beräknad och faktisk tid för slutförande av uppgifter

Begränsningar i Clockify

Clockify fokuserar starkt på tidrapportering och kan vara otillräckligt för dem som söker omfattande projektledningsfunktioner.

Programvaran erbjuder många integrationsmöjligheter, men det kan krävas en viss inlärningskurva för att konfigurera och använda dem effektivt.

Användare har också nämnt tillfälliga problem med desktop-appen.

Priser för Clockify

Gratis

Grundläggande : 3,99 $/månad per användare

Standard : 5,49 $/månad per användare

Pro : 7,99 $/månad per användare

Enterprise: 11,99 $/månad per användare

Clockify-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

7. Things

via Things

Things är inte bara ännu ett program för uppgiftsplanering, utan en produktivitetspartner.

Programmet har ett snyggt och överskådligt gränssnitt som gör det till en fröjd att hantera uppgifter. Oavsett om du organiserar dina dagliga uppgifter, planerar ett projekt eller till och med skissar på dina framtida mål, ger Things dig verktygen för att göra det enkelt.

Verktygets magi ligger i dess enkelhet, men dess förmåga att hantera komplexa projekt är imponerande. Med viktiga funktioner som Quick Find blir uppgiftspårning enkelt.

Integrationen med Kalender och Påminnelser säkerställer att du aldrig missar en deadline. Tack vare dess naturliga språkparsning är det lika enkelt att skapa avancerade uppgifter som att skriva en mening.

Things bästa funktioner

Prioriterar användbarhet och estetik, vilket gör uppgiftshantering till ett nöje.

Hantera dina rutinuppgifter snabbt och enkelt.

Håll koll på deadlines och missa aldrig en uppgift med integrerade kalendrar och påminnelser.

Att skapa uppgifter är lika enkelt som att skriva en mening, vilket främjar användbarheten.

Begränsningar

Things är exklusivt för macOS och iOS, vilket begränsar bekväm och snabb åtkomst för användare på andra plattformar.

Det saknar också viktiga funktioner för samarbete, vilket kan vara en nackdel för projektledare som försöker automatisera tråkiga uppgifter.

Ingen inbyggd kalendervy

Priser för Things

Appen kostar 9,99 dollar.

Betyg och recensioner av Things

G2 : 4,3/5 (19 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (106 recensioner)

8. Microsoft To Do

via Microsoft

Microsoft To Do är en perfekt blandning av enkelhet och kraftfullhet. Denna uppgiftsschemaläggare för Windows har utformats för att hjälpa dig att organisera dina uppgifter och att göra-listor på ett enkelt och effektivt sätt.

To Do erbjuder ett intuitivt sätt att lista dina uppgifter och markera dem när de är klara, och det integreras sömlöst med resten av Microsoft System Center, vilket skapar ett smidigt arbetsflöde. Detta schemaläggningsverktyg för Windows har en smart dagplanering som ger en intelligent och personlig lista över dagliga uppgifter.

Dessutom kan du skapa delade listor för samarbetsuppgifter, vilket gör det enkelt att samordna med andra.

Och för dem som har mycket att göra ser Microsoft To-Dos påminnelser och förfallodatum till att allt går smidigt.

Microsoft To Do – bästa funktioner

Synkronisera dina uppgifter mellan Microsofts verktygssvit och skapa ett smidigt arbetsflöde mellan din Windows-programvara för uppgiftsschemaläggning och resten av din digitala verktygslåda.

Ger en intelligent och personlig lista över dagens uppgifter.

Samordna med andra och se till att alla är på samma sida

Begränsningar i Microsoft To Do

Begränsade funktioner för komplex projektledning

Inget alternativ för uppgiftsberoenden jämfört med avancerade uppgiftsschemaläggare

Till skillnad från vissa schemaläggningsprogram för företag är detta verktyg kanske inte tillräckligt robust för större team.

Priser för Microsoft To Do

Gratis

Betyg och recensioner av Microsoft To Do

G2 : 4,4/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2700 recensioner)

9. TimeHero

via TimeHero

TimeHero har som mål att automatisera uppgiftsplaneringen. Programmet använder smarta algoritmer för att planera dina uppgifter utifrån dina kalenderhändelser, så att du kan utnyttja din dag på bästa sätt.

Med TimeHero behöver du inte oroa dig för att schemalägga uppgifter manuellt. Ange bara vad som behöver göras och låt programvaran för uppgiftsschemaläggning sköta resten. Projektmallarna sparar dig besväret med att skapa liknande projekt från grunden.

Dess prognosteknik varnar dig också om missade deadlines, så att du kan justera din uppgiftsschemaläggare därefter.

Tack vare integrationen med populära verktyg är TimeHero ett utmärkt komplement till din befintliga produktivitetssvit.

TimeHero bästa funktioner

Använder smarta algoritmer för att planera dina återkommande uppgifter utifrån dina kalenderhändelser och automatisera processer.

Spara tid genom att inte behöva skapa liknande projekt från grunden.

Pålitliga och praktiska aviseringar påminner dig om potentiella missade deadlines, så att du kan justera din schemaläggning därefter.

Begränsningar för TimeHero

Den artificiella intelligenssystemets schemaläggningsfunktion i TimeHero är innovativ, men kan ibland skapa schemaläggningskonflikter.

Gränssnittet kan vara överväldigande för vissa användare.

Enligt användarnas feedback finns det ett behov av mer anpassningsbara rapporteringsfunktioner.

Priser för TimeHero

Grundläggande : 4,60 $/månad per användare

Professional : 10 USD/månad per användare

Premium: 22 $/månad per användare

Betyg och recensioner av TimeHero

G2 : 4,6/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 20 recensioner)

10. Infolio

via Infolio

Infolio tar uppgiftsplanering ett steg längre genom att omvandla den till en omfattande digital arbetsyta.

Med Infolio kan du hantera komplexa uppgifter, samarbeta i projekt, hålla diskussioner och till och med skapa fantastiska visuella presentationer – allt på ett och samma ställe. Detta helhetsgrepp på uppgiftshantering gör det till ett idealiskt val för team som söker en enhetlig plattform för att samla sin projektinformation.

Dess digitala whiteboardtavlor är perfekta för brainstorming eller för att visuellt skissa upp idéer. Samtidigt gör möjligheten att skapa visuella projektpresentationer det enkelt att dela projektets framsteg med intressenter.

Infolio är mer än ett verktyg för uppgiftsplanering – det är ett komplett projektledningscenter.

Infolios bästa funktioner

Omfattande uppgiftshantering med anpassningsbara fält ger dig flexibilitet när du kategoriserar dina schemalagda uppgifter.

Teamsamarbete och chattfunktioner stöder realtidskommunikation och teamarbete för schemaläggning av arbetsuppgifter i företag.

Projektutrymmen erbjuder en central plats för all information om uppgiftsschemaläggning, vilket främjar organisationen.

Digitala whiteboardtavlor erbjuder en plattform för brainstorming och visuell planering av idéer.

Möjligheten att skapa visuella projektpresentationer kan vara till hjälp när du delar framsteg eller resultat med intressenter.

Begränsningar i Infolio

Begränsat antal integrationer kan kräva extra manuellt arbete när de används tillsammans med andra verktyg.

Skulle kunna dra nytta av fler alternativ för att filtrera uppgifter för bättre uppgiftsorganisation.

Avsaknaden av en inbyggd funktion för tidrapportering innebär att du behöver ett separat verktyg för tidshantering.

Priser för Infolio

Standard: Gratis

Professional: 4,99 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Infolio

G2 : 4,5/5 (15+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 20 recensioner)

ClickUp – det bästa valet för schemaläggning för ditt team

Att välja den bästa programvaran för uppgiftsschemaläggning handlar om att hitta rätt kombination av funktioner och användbarhet som passar ditt teams behov. Från de omfattande funktionerna för uppgiftsschemaläggning i ClickUp till det användarvänliga gränssnittet i Microsoft To-Do – ditt slutgiltiga val beror på dina unika krav på programvaran för automatisering av arbetsbelastningen.

Vill du utforska mer? Kolla in ClickUp Task-funktionerna och se hur kalendervyn kan bli en integrerad del av ditt dagliga arbetsflöde. Målet är inte bara att automatisera komplexa uppgifter – det handlar om att göra din arbetsprocess mer strömlinjeformad, effektiv och produktiv.

Upptäck hur ClickUp kan göra skillnad i ditt projektledningsarbete.