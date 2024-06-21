11 kostnadsfria mallar för uppgiftshantering i ClickUp och Excel

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vad är en mall för uppgiftshantering?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "En mall för uppgiftshantering är ett dokument som gör det möjligt för individer eller team att planera, prioritera och spåra specifika uppgifter. Mallar innehåller vanligtvis funktioner som förfallodatum, ansvariga och procentuell färdigställandegrad för att hjälpa dig att hålla ordning och följa dina projekt. " } } ] }

Projektledning är en komplicerad affär. Du måste sätta ihop rätt team, planera en effektiv strategi och hitta rätt verktyg för jobbet.

Men även om du har alla dessa element på plats kan allt fortfarande gå fel.

Orsaken? Dålig uppgiftshantering. Utan ordentlig organisation på uppgiftsnivå kan även de bästa planerna misslyckas med att leva upp till förväntningarna.

Det är här mallarna för uppgiftshantering kommer in. De erbjuder ett enkelt sätt att organisera och prioritera uppgifter, så att ingenting kommer mellan dig och perfekt projektledning.

Från enkla dagliga uppgiftsplanerare till omfattande kanban-tavlor finns det en mall som passar dig eller ditt teams arbetsflöde perfekt. I den här artikeln går vi igenom 11 av våra favoritmallar för uppgiftshantering som hjälper dig att effektivisera ditt arbetsflöde och optimera produktiviteten. Så låt oss sätta igång!

Vad är en mall för uppgiftshantering?

En mall för uppgiftshantering är ett dokument som gör det möjligt för individer eller team att planera, prioritera och spåra specifika uppgifter. Mallarna innehåller vanligtvis funktioner som förfallodatum, ansvariga och procentuell färdigställandegrad för att hjälpa dig att hålla ordning och följa dina projekt.

Mallar för uppgiftshantering innehåller vanligtvis också flera vyer. De kan till exempel innehålla en kanban-tavla så att teamen enkelt kan visualisera hur långt varje uppgift har kommit i arbetsflödet. Dessutom kan de innehålla ett Gantt-diagram så att teamen kan se kommande slutdatum och planera sina dagar och veckor därefter.

Visualisera uppgifter, projekt och arbetsflöden på det sätt som passar dig bäst med ClickUps över 15 anpassningsbara vyer.

Till skillnad från en projektledningsmall, som fokuserar på bredare affärsresultat och mål, är en uppgiftshanteringsmall helt inriktad på specifika uppgifter som ingår i dessa större projekt. Av denna anledning är uppgiftshanteringsmallar utformade för att i slutändan hjälpa team att slutföra de uppgifter de har tilldelats.

Vad kännetecknar en bra mall för uppgiftshantering?

En bra mall för uppgiftshantering är välorganiserad och gör det möjligt för användarna att snabbt hitta det de behöver utan att distraheras av oordning. Detta kan uppnås genom smart design och flera visningsalternativ som lyfter fram olika delar av dokumentet.

De bör också vara flexibla och göra det möjligt för användarna att anpassa dokumentet efter sina egna individuella behov. Det innebär att oavsett om du planerar ett företagsomfattande projekt eller bara din mest produktiva tisdag, kan denna mall hjälpa dig att uppnå dina mål.

Slutligen bör det vara bekvämt. Ingen vill lägga massor av tid på att fylla i ett planeringsdokument. En bra mall bör möjliggöra smart dataimport från vilken uppgiftshanteringsprogramvara du än använder.

På så sätt kan du lägga mindre tid på att optimera din mall och mer tid på att arbeta, koppla av eller bara vara dig själv.

11 kostnadsfria mallar för uppgiftshantering

Om du letar efter ett gratis och perfekt sätt att hålla koll på alla dina uppgifter och projekt, kolla in dessa 11 kostnadsfria mallar för uppgiftshantering från ClickUp och Excel.

1. ClickUp-mall för uppgiftshantering

Ladda ner den här mallen Håll alla dina uppgifter organiserade på ett ställe med denna mall.

Bättre uppgiftshantering är något som alla team kan ha nytta av. Även om du tycker att ditt team redan gör ett bra jobb finns det alltid utrymme för bättre teamwork, synergi och tidshantering.

För team som vill ta sin uppgiftshantering till nästa nivå är ClickUp Task Management Template en perfekt lösning. Denna mall har alla funktioner du behöver för att hålla ordning och ha koll på de uppgifter som hjälper dig att uppnå de projektmål du arbetar mot.

Denna mall innehåller fördefinierade anpassade fält så att du snabbt kan se vem som ansvarar för uppgiften och när den förväntas vara klar. Dessutom organiserar den projektets uppgifter i tre huvudlistor – Åtgärder, Idéer och Backlog – så att du enkelt kan hitta den information du söker.

Men den verkliga styrkan i denna mall ligger i dess flera vyer. Ta de data du matar in i denna mall och organisera dem automatiskt efter prioritet, avdelning eller uppgiftsstatus. På så sätt kan du enkelt använda detta dokument på det sätt som är mest användbart för dig och ditt team.

ClickUps mall för uppgiftshantering är perfekt för team av alla storlekar som vill hålla ordning på sina arbetsuppgifter. Kom igång redan idag via länken nedan!

📮 ClickUp Insight: 92 % av kunskapsarbetare riskerar att förlora viktiga beslut som är utspridda i chattar, e-postmeddelanden och kalkylblad. Utan ett enhetligt system för att registrera och spåra beslut går viktiga affärsinsikter förlorade i det digitala bruset. Med ClickUps funktioner för uppgiftshantering behöver du aldrig oroa dig för detta. Skapa uppgifter från chattar, uppgiftskommentarer, dokument och e-postmeddelanden med ett enda klick!

2. ClickUp-mall för uppgiftshantering per avdelning

Ladda ner den här mallen Se enkelt vad varje team arbetar med just nu.

Har du svårt att hålla ordning när det gäller avdelningsöverskridande initiativ?

När flera avdelningar eller team arbetar mot ett gemensamt mål kan det krävas mycket arbete för att hålla ordning, men vår mall för uppgiftshantering per avdelning från ClickUp kan hjälpa dig med just det.

Denna mall organiserar alla dina uppgifter baserat på den avdelning som ansvarar för att få dem utförda. Du kan inte bara se vilka uppgifter som är på gång, utan också få information som slutdatum, prioritetsnivåer eller procentuell färdigställandegrad.

Du kommer aldrig mer att få meddelanden där du frågas vem som ansvarar för vilken uppgift och när den ska vara klar. Detta dokument ger alla en översikt över vad som händer i hela projektteamet.

Är det inte dags att din avdelning får lite välbehövlig hjälp med organisationen? Ladda ner mallen idag för att komma igång.

3. ClickUp-mall för uppgiftshantering efter prioritet

Ladda ner den här mallen Sortera alla dina uppgifter i listvyn efter prioritet för att se var varje uppgift ligger och vad som behöver uppmärksammas först.

I alla organisationer finns det hundratals eller tusentals uppgifter som pågår samtidigt.

Vissa kommer oundvikligen att vara viktigare än andra. Att lägga till medarbetarnas biografier på din webbplats kan till exempel vara en fin gest, men det är mindre viktigt än att slutföra lanseringen av din nya produkt.

Om du vill säkerställa att ditt team arbetar med de uppgifter som är viktigast, skaffa en kopia av ClickUps mall för uppgiftshantering efter prioritet. Med den här mallen kan du se alla öppna uppgifter för ditt team organiserade efter prioritetsnivå.

Med denna vy kan du se till att teammedlemmarna alltid prioriterar de mest kritiska uppgifterna först. På så sätt kan du eller dina teammedlemmar proaktivt undvika flaskhalsar och få viktiga projekt i mål i tid.

4. ClickUp-mall för uppgiftshanteringstavla

Ladda ner den här mallen Hantera enkelt uppgifter i hela teamet och använd anpassade vyer som tavelvyn för att delegera arbete mer effektivt.

Tycker du att många av dina uppgifter kräver mycket samarbete?

I så fall är ClickUps mall för uppgiftshantering perfekt för dig. Mallen har en klassisk kanban-design, vilket gör det enkelt för team att visualisera hur långt varje uppgift har kommit i arbetsflödet.

Tavlan gör det också mycket enklare att samarbeta med andra intressenter och lägga till anteckningar eller beskrivningar för varje uppgift. Dessutom är den helt anpassningsbar, så att du kan anpassa den efter ditt arbetsflöde.

Med bara några få tangenttryckningar kan du lägga till förfallodatum, ansvariga och beskrivningar till varje uppgift för att hålla projekten organiserade och driva dem framåt.

Du kan också lägga till beräknad tid till slutförande så att medarbetarna kan välja uppgifter utifrån den tid de har kvar på dagen. Detta hjälper dig att driva projekt framåt snabbare och hålla alla fokuserade på sina uppgifter.

5. ClickUp-mall för uppgiftshanteringskalender

Ladda ner den här mallen Visa dina uppgifter i en månadskalender för att planera dina prioriteringar.

Har du svårt att komma ihåg vilka dagar vissa uppgifter ska vara klara? Är tidshantering en färdighet som du bara inte kan få grepp om?

I så fall behöver du ClickUps mall för uppgiftshanteringskalender. Med den här mallen kan du planera dina uppgifter i kalenderformat så att du enkelt kan se när varje uppgift ska vara klar.

Denna vy gör det mycket enklare att hantera teammedlemmarnas arbetsbelastning och leveranser, vilket möjliggör snabbare projektgenomförande. Det hjälper också chefer att upptäcka potentiella flaskhalsar i ett tidigt skede, till exempel om flera viktiga uppgifter har samma deadline.

Kalendervyn gör det också möjligt för dig att planera din egen schemaläggning mer effektivt. Om du vet att projekt A är planerat att avslutas i slutet av månaden kan du se till att allt är på plats så att projekt B kan sättas igång när det är klart.

Det bästa är att om du redan använder ClickUp kan din information importeras automatiskt till denna praktiska kalenderformulär.

6. ClickUp Enkel mall för uppgiftshantering

Ladda ner den här mallen Håll det enkelt med denna perfekta mall för uppgiftshantering.

För många av oss är det en heltidsuppgift att hålla koll på våra uppgifter, vilket tar mycket mer tid än vi egentligen skulle vilja.

Det handlar inte bara om arbete. Vi måste alla komma ihåg möten, födelsedagar och mycket annat.

Om du lägger alldeles för mycket tid på att komma ihåg vad du ska göra idag, bör du överväga att prova ClickUps enkla mall för uppgiftshantering.

Denna mall gör det enkelt att skapa ett omfattande och intuitivt organisationssystem som håller reda på dina dagliga uppgifter och mål.

De har olika vyer, till exempel listvy, tavelvy och dokumentvy, så att du kan strukturera dina uppgifter på det sätt som passar bäst för ditt arbetsflöde.

Denna mall innehåller också kraftfulla anpassningsalternativ som gör att du kan lägga till fält, prioritera uppgifter och till och med ställa in påminnelser. Med ClickUp-mallen för uppgiftshantering kan du enkelt strukturera din dag och hålla koll på vad som behöver göras – oavsett hur stort eller litet det är.

7. ClickUp-mall för uppgiftshantering

Ladda ner den här mallen Organisera din dag med denna enkla mall för uppgiftshantering.

Föreställ dig följande: Du har en lång lista med uppgifter att göra, men du vet inte vad som redan är gjort och vad som fortfarande återstår. För att göra saken ännu värre verkar listan bara växa, oavsett hur mycket du försöker begränsa den.

Om detta låter bekant behöver du Status Task Management Template från ClickUp. Denna mall håller dina dagliga uppgifter i en lättöverskådlig kanban-tavla. Du ser enkelt vad du har påbörjat, vad du har avslutat och vad som fortfarande behöver göras.

För att göra det ännu bättre, om du redan har uppgifter inställda i ClickUp, behöver du inte mata in data igen i den här mallen. Lägg bara till vyn så importerar ClickUp all data från dina befintliga uppgifter.

Med den här mallen kan du enkelt skilja mellan uppgifter som måste göras och uppgifter som du vill göra, så att du aldrig glömmer något som absolut måste göras idag. Ladda ner mallen idag och gör oordning till ett minne blott.

8. ClickUp-mall för daglig uppgiftshantering

Ladda ner den här mallen Håll ordning och produktivitet med en fokuserad daglig plan med hjälp av ClickUps mall för uppgiftshantering.

Har du någonsin önskat att du kunde planera dina dagar och veckor mer effektivt? ClickUps mall för daglig uppgiftshantering har utformats speciellt med detta i åtanke.

Istället för att ständigt springa fram och tillbaka mellan din papperskalender, dina anteckningar och din kalender kan du samla allt i denna lättanvända dagliga schemaläggare. Använd den för att planera och samordna dina timmar med plats för varje ny uppgift, händelse eller möte under dagen.

Dessutom kan du, tack vare det överskådliga formatet, kritiskt granska dina tidsåtaganden och avgöra om du har för mycket att göra för att kunna uppfylla alla dina skyldigheter. Denna planerare är också viktig för att hjälpa dig att komma ihåg alla de små sakerna du har i åtanke.

Du behöver aldrig mer ligga sömnlös över att du missat ett läkarbesök eller glömt en väns födelsedag. Med dessa händelser redan inskrivna kan du vakna, kolla din planeringskalender och hinna med allt du behöver göra i tid. Din planeringskalender kan också hålla reda på andra dokument som hjälper dig att hålla ordning på ditt liv.

Du kan till exempel lägga in en länk till ditt dokument för e-postuppgiftshantering så att du kan klicka dig dit under den tid du har avsatt för att svara på e-post. Din planerare behöver inte heller bara vara till för seriösa uppgifter och möten.

Det kan också hjälpa dig att få tid över till hobbyer och vanor som du tycker om. Använd till exempel din planerare för att avsätta tid för daglig motion, meditation eller bara ett avslappnande bad.

Mallen innehåller också kraftfulla anpassningsalternativ som återkommande uppgifter och specifika förfallodatum, så att du enkelt kan planera din dag. Det innebär mindre tid för planering och mer tid för att utföra uppgifterna. Om du vill få ut mer av varje dag är den här mallen precis vad du behöver. Kom igång via länken nedan.

9. ClickUp-mall för projektuppgiftslista

Ladda ner den här mallen ClickUp-listvy över uppgifter som sammanställs till North Star-måttet

ClickUp-mallen för uppgiftslistor erbjuder en organiserad plattform där du kan spåra alla dina uppgifter på ett och samma ställe. Mallen kan enkelt anpassas efter ditt specifika arbetsflöde och visar inte bara en omfattande lista över dina uppgifter, utan också dina framsteg för varje enskild uppgift.

Se med ett ögonkast vem som ansvarar för vilken uppgift och när den förväntas vara klar. Denna mall kategoriserar uppgifter i åtgärdspunkter, idéer och eftersläpning, vilket underlättar navigeringen genom dina uppgifter. Mallen erbjuder också flera visningsalternativ, så att du kan organisera uppgifter efter prioritet, avdelning eller uppgiftsstatus.

Denna mall är idealisk för team och individer som strävar efter effektivitet och organiserad uppgiftshantering. Tack vare integrationen med ClickUp slipper du dubbelregistrering av data, vilket sparar värdefull tid. ClickUp-uppgiftslistan är ett perfekt verktyg för att hålla koll på uppgifter och uppnå projektmål på ett effektivt sätt.

10. Microsoft Excel-mall för uppgiftshantering

Via Vertex42

Vissa människor behöver hålla ordning, men vill inte införa ett helt nytt system i sina liv. De använder redan tio olika plattformar och är inte intresserade av en elfte.

För dessa personer är denna Microsoft-mall för uppgiftshantering från Excel ett utmärkt alternativ. Den låter dig skapa en omfattande lista över de uppgifter du behöver göra, allt inom den välbekanta miljön i Excel.

Denna Excel-mall är ett utmärkt alternativ för alla som är vana vid Excel och inte vill lägga tid på ett mer omfattande uppgiftshanteringssystem. Den är kanske inte särskilt snygg, men den innehåller alla grundläggande funktioner, som en anpassningsbar lista över uppgifter, förfallodatum och procentuell färdigställandegrad. Det finns till och med plats för anteckningar där du kan lägga in viktiga länkar, startdatum eller din projektbudget.

Dessutom kan du enkelt anpassa denna mall för uppgiftshantering efter dina specifika behov. Oavsett om du spårar uppgifter för ett enskilt projekt eller en hel organisation kan detta dokument hjälpa dig att ligga steget före.

Om du vill hantera dina uppgifter inom Office-ekosystemet är Excels mall för uppgiftshantering den perfekta lösningen för dig.

11. Excel-mall för daglig uppgiftshantering

Via Microsoft-mallar

Att hålla sig på rätt spår varje dag är en färdighet i sig. Många av oss har massor av pågående uppgifter som kräver vår uppmärksamhet, så att hålla reda på dem alla och få dem gjorda i tid kräver lite organisation.

Om du bara letar efter ett enkelt sätt att hålla ordning på dina dagar behöver du inte leta längre än till mallen för daglig uppgiftshantering från Microsoft Excel. Med den här mallen för projektuppgiftslistor kan du visa och organisera dina dagliga uppgifter i ett enkelt, lättläst format. På så sätt kan du hålla koll på deadlines och prioritera din att göra-lista så att ingenting faller mellan stolarna.

En annan praktisk funktion i denna kostnadsfria mall är att den automatiskt markerar alla uppgifter som ska göras idag. Dessa markerade poster är lätta att upptäcka, så du missar aldrig något som måste göras omedelbart. Denna funktion kanske inte betyder så mycket om du har ett ganska avslappnat liv (lyckost!), men den kan vara en livräddare om antalet uppgifter bara verkar öka.

Är du osäker på om Excel-mallar för uppgiftshantering är rätt för dig? Kolla då in vår guide till Excel-alternativ för att hitta något som passar dig bättre.

Hantera projektuppgifter med mallar för uppgiftshantering

Uppgiftshanteringsmallar är ett utmärkt sätt att hålla ordning och se till att du slutför dina uppgifter i god tid före deadline. Oavsett vilken typ av projektteam du har finns det sannolikt en uppgiftshanteringsmall som kan hjälpa dig att effektivisera ditt arbetsflöde, hantera projektuppgifter och optimera din produktivitet.

Om ditt företag letar efter ett enkelt sätt att förbättra uppgiftshanteringen i sina arbetsflöden, behöver du inte leta längre än ClickUp. Våra funktioner för uppgiftshantering gör att du kan göra mer än bara använda våra färdiga mallar.

Du kan också använda ClickApps för att anpassa din upplevelse, lägga till taggar och deluppgifter eller till och med förbättra samarbetet med kommentarstrådar i realtid.

Med ClickUp behöver uppgiftshantering inte vara så... uppgiftsbetonad. Se vilken skillnad lite organisation kan göra för ditt företag genom att registrera dig för ett gratis konto idag.

Lycka till med organiseringen! 🎉