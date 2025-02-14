Nå dina mål: 10 verktyg för arbetsbelastningshantering som ökar produktiviteten

Utbrändhet drabbar 44 % av de anställda i USA, vilket gör att de är tre gånger mer benägna att byta jobb.

En välhanterad arbetsbelastning kan hjälpa dig att upprätthålla högsta prestanda, hålla teamandan hög och behålla de bästa talangerna.

Med rätt verktyg för arbetsbelastningshantering blir detta mycket enklare. De hjälper dig att hålla deadlines utan att förlora sikte på teamets potential. Vissa av dem kan till och med hjälpa till med anställnings- och resursbeslut, höja moralen och minimera stressen på arbetsplatsen.

Det tar dock tid att hitta den perfekta programvaran för arbetsbelastningshantering. Därför har vi sammanställt en lista över de 10 bästa alternativen för att hjälpa dig hantera dina anställdas arbetsbelastning, inklusive viktiga funktioner och användarrecensioner.

Monday.com: Bäst för anpassningsbar arbetsbelastningsspårning och teamsamarbete

Asana: Bäst för prioritering och uppföljning av framsteg

Wrike: Bäst för avancerad resurshantering

Trello: Bäst för enkel organisation i Kanban-stil

ProofHub: Bäst för effektiviserade godkännanden och samordning

Teamwork.com: Bäst för kundfokuserad hantering av uppgifter och arbetsbelastning

nTask: Bäst för budgetfokuserad resurshantering

Hive: Bäst för dynamisk resursallokering

Float: Bäst för resursallokering och arbetsbelastningsprognoser

Effektiva verktyg för arbetsbelastningshantering identifierar, övervakar och organiserar uppgifter för dig och ditt team. De ökar produktiviteten, förbättrar medarbetarnas tillfredsställelse och säkerställer ansvarstagande för varje uppgift.

Med tanke på deras viktiga roll måste rätt verktyg ha vissa nyckelfunktioner. Här är vad du ska leta efter:

Prioritering av uppgifter : Prioritera verktyg som möjliggör enkel uppgiftshantering och hjälper dig att fokusera på det viktigaste arbetet först. Se till att verktyget är flexibelt så att du kan justera prioriteringarna när behoven förändras.

Resurshantering : Välj lösningar som ger insikt i teamets arbetsbelastning och : Välj lösningar som ger insikt i teamets arbetsbelastning och fördelar resurserna effektivt. Sök efter funktioner som integrerad uppgiftskapande och resursuppföljning för att förhindra överbelastning i realtid.

Samarbetsfunktioner : Välj verktyg med smidig kommunikation, live-redigering och fildelning för bättre samordning och effektivitet i teamet. Prioritera också de som har påminnelser och meddelandealternativ.

Analys och rapportering : Leta efter lösningar som har robusta analysfunktioner för att spåra framsteg och driva datadrivna beslut. Välj verktyg som genererar anpassningsbara rapporter och insikter om ett projekts viktigaste mått eller mål.

Integrationsmöjligheter: Använd verktyg som fungerar smidigt med din befintliga programvara för ett smidigt arbetsflöde. Välj sådana som kan anslutas, enkelt importeras eller omedelbart migreras till din projektledningsprogramvara, dina kommunikationssystem och andra viktiga plattformar.

Här är de 10 bästa lösningarna för arbetsbelastningshantering som utmärker sig genom sina funktioner, effektivitet och användarnöjdhet.

1. ClickUp (Bäst för omfattande visualisering av arbetsbelastning och automatisering av uppgifter)

ClickUp är den kompletta appen för arbete. Lösningen är främst utformad för att förbättra teamets produktivitet och effektivitet. Så från målsättning till automatisering och allt däremellan är detta verktyg allt du behöver.

Granska omedelbart ditt teams dagliga kapacitet och uppdatera uppgifter för att omfördela resurser med ClickUps arbetsbelastningsvy

Bland över 30 projektledningsfunktioner och över 1 000 integrationer utmärker sig ClickUps arbetsbelastningsvy för kapacitetsplanering. Denna funktion erbjuder en enkel, omedelbar översikt över ditt teams uppgifter, tillgänglighet och till och med arbetsbelastningsstatus.

Dessutom är det väldigt enkelt att hantera arbetsbelastningen i det här intuitiva gränssnittet. Allt du behöver göra är att dra och släppa uppgifter från överbelastade medarbetare till dem som har mer kapacitet. På så sätt får dina teammedlemmar aviseringar om sina reviderade uppgiftslistor.

Om du vill förstå projektets framsteg med aktuella arbetsbelastningar har ClickUp också flera anpassningsbara instrumentpaneler som integreras med arbetsbelastningsvyn.

💡 Proffstips: Rådgör med teammedlemmarna innan du omfördelar uppgifter. En snabb avstämning, särskilt vid kortsiktiga förändringar, hjälper till att undvika dubbelarbete och missförstånd.

ClickUp förbättrar också hur ditt team skapar och slutför sina uppgifter.

Skapa, tilldela och spåra projektaktiviteter och uppgifter var som helst på plattformen med ClickUp Tasks

För att hålla teamets arbetsbelastning under kontroll måste uppgiftskapandet vara enkelt och noggrant. ClickUp Tasks är själva definitionen av detta. I ClickUp räcker det med ett enda klick för att skapa eller tilldela en uppgift till någon i ditt team.

Det gör det också möjligt att lägga till flera deluppgifter, bilagor, kommentarer och beroenden. Dessutom kan varje uppgift tilldelas en tydlig prioritetsnivå och tidsuppskattning. Det har också funktioner för tidsspårning som gör att du kan mäta och granska den tid som läggs på varje uppgift.

För automatiska uppdateringar eller ändringar av uppgifter kan du dra nytta av ClickUps avancerade automatiseringsfunktion och minska en stor del av det manuella arbetet.

För teammedlemmarna är det enkelt att prioritera arbetsbelastningen. De behöver bara fråga ClickUp Brain, ClickUps inbyggda assistent, om ”Vilka är mina prioriteringar idag?” så får de omedelbart upp alla detaljer! Inget mer gissande.

Få reda på vilka produkter som börjar ta slut och vad som behöver beställas om med ClickUp Brain

ClickUp Employee Workload Template är en färdig lösning för att snabbt börja spåra och stödja teamets kapacitet. Den har en dedikerad vy för att kartlägga varje teammedlems dagliga arbetsbelastning.

Granska, hantera och optimera ditt teams arbetsbelastning med ClickUps mall för medarbetares arbetsbelastning

Denna mall spårar också uppgifter efter tidsuppskattningar, prioritet och avdelningsinsatser, vilket hjälper chefer att balansera arbetsbelastningen och uppfylla deadlines på ett effektivt sätt.

Tilldela resurser effektivt till varje projekt för smidig genomförande med ClickUps mall för resursallokering

Om ditt team behöver optimera resursanvändningen i olika projekt är ClickUp Resource Allocation Template ett utmärkt val.

Denna mall organiserar projekt efter anpassade fält – uppgifter, kunder, budget och mer – grupperade efter kund eller projekt för tydlighetens skull. Den håller också koll på teamets arbetsbelastning för att förhindra utbrändhet.

Kort sagt erbjuder det snabb och effektiv arbetsbelastningsplanering baserad på fördefinierade tilldelningar.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Det kan ta tid att lära sig alla funktioner.

Vissa verktyg är ännu inte tillgängliga i mobilappen.

ClickUp-priser

Gratis för alltid: Gratis

Obegränsat: 10 $/månad per användare

Företag: 19 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $/månad per medlem

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 200 recensioner)

Här är vad Deanna Connolly, Brokerage Services Associates på Foundry Commercial, har att säga om ClickUp:

ClickUp gör det möjligt för oss att SNABBT överlämna projekt till varandra, ENKELT kontrollera projektens status och ger vår chef en inblick i vår arbetsbelastning när som helst utan att hon behöver störa oss. Vi har definitivt sparat en dag per vecka genom att använda ClickUp, om inte mer. Antalet e-postmeddelanden har MINSKAT AVSEVÄRT.

ClickUp gör det möjligt för oss att SNABBT överlämna projekt till varandra, ENKELT kontrollera projektens status och ger vår chef en inblick i vår arbetsbelastning när som helst utan att hon behöver störa oss. Vi har definitivt sparat en dag per vecka genom att använda ClickUp, om inte mer. Antalet e-postmeddelanden har minskat AVSEVÄRT.

2. Monday.com (Bäst för anpassningsbar arbetsbelastningsspårning och teamsamarbete)

Monday.com är en veteran inom teamhantering. Det erbjuder anpassningsbara tavlor, ett användarvänligt gränssnitt och livfulla visualiseringar. Dessutom anpassar sig Monday.com enkelt till alla typer av projekt.

Arbetsbelastningsvyn visar teamets kapacitet och säkerställer att uppgifterna fördelas jämnt. Dessutom hjälper realtidsuppdateringar, tidsspårning och samarbetsfunktioner till att optimera resurserna och hålla projekten på rätt spår utan att överbelasta någon.

Monday.com bästa funktioner

Anpassa tavlor med flexibla vyer som är skräddarsydda efter teamets behov.

Samarbeta enkelt med delade utrymmen och funktioner för feedback i realtid.

Filtrera och sortera uppgifter med anpassningsbara widgets.

Begränsningar för Monday.com

Saknar vissa avancerade rapporteringsfunktioner som krävs för djupgående resurshantering.

Priserna kan bli dyra för större team som behöver avancerade funktioner.

Priser för Monday.com

Gratis: Upp till 2 platser

Grundläggande: 12 USD/månad per plats

Standard: 14 USD/månad per användare

Pro: 24 $/månad per plats

Företag: Anpassad prissättning

Monday.com betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 12 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 5 000 recensioner)

Låt oss se varför G2-användare gillar Monday.com:

Ärligt talat är vi ett helt distansbaserat företag, och kommunikationen fungerar smidigt för det mesta tack vare denna plattform. Och det är superenkelt att börja använda med vilket företag som helst, oavsett om det är distansbaserat eller kontorsbaserat.

Ärligt talat är vi ett helt distansbaserat företag, och tack vare denna plattform fungerar kommunikationen smidigt för det mesta. Och det är superenkelt att börja använda med vilket företag som helst, oavsett om det är distansbaserat eller kontorsbaserat.

3. Asana (bäst för prioritering och uppföljning av framsteg)

via Asana

Asana är perfekt för dig som vill driva teamets framsteg med prioriteringscentrerade arbetsbelastningar. Dess smidiga automatisering av arbetsflöden är enastående när det gäller att minska komplexiteten i ditt teams arbetsbelastning.

Arbetsbelastningsfunktionen är som en personlig assistent för ditt team – den balanserar arbetsbelastningen och ser till att ingen drunknar i uppgifter. Med uppgiftsberoenden, deadlines och samarbete i realtid håller Asana allt på rätt spår, så att uppgifterna blir klara i tid och resurserna utnyttjas maximalt!

Asanas bästa funktioner

Prioritera uppgifter tydligt med flexibla projektplaner och alternativ för prioritering.

Följ projektets framsteg visuellt med milstolpsdiagram och uppgiftsberoenden.

Fokusera på uppgifter från taggade kommentarer med ett särskilt meddelandefönster.

Asanas begränsningar

Saknar avancerade resurshanteringsfunktioner jämfört med konkurrerande verktyg.

Automatiseringar är begränsade till arbetsflödet och inte till fördelningen av uppgifter.

Asanas priser

Gratis (upp till 10 teammedlemmar)

Startpaket: 10,99 $/månad per användare (upp till 500 teammedlemmar)

Avancerat: 24,99 $/månad per användare (upp till 500 teammedlemmar)

Företag: Anpassad prissättning

Enterprise+: Anpassad prissättning

Asana-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 10 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 13 200 recensioner)

4. Wrike (bäst för avancerad resurshantering)

via Wrike

Wrike, ett av de mest populära verktygen för arbetsbelastningshantering, är känt för sin djupgående rapportering om resurser, med en tydlig uppdelning mellan fakturerbara och teamrelaterade insatser.

Med dess resurshanteringsfunktion kan team se vem som är tillgänglig, spåra uppgiftsförloppet och balansera arbetsbelastningen effektivt. Dessutom gör Wrikes mallar och intuitiva visualiseringar arbetsbelastningsinformationen lätt att förstå.

Med tidrapportering och rapportering gör Wrike det enkelt för dig att hålla koll på uppgifterna.

Wrikes bästa funktioner

Spåra resurser och fakturerbara poster med detaljerade visualiseringar

Fördela uppgifter med gruppbaserade uppdrag och kapacitetsdiagram för varje teammedlem.

Förutse framtida resursbehov och planera projekt med självförtroende tack vare insikter om framtida kapacitet för olika arbetsroller.

Wrike-begränsningar

Du kan behöva omfattande utbildning för att kunna utnyttja dess avancerade funktioner.

Begränsad mobil funktionalitet kan begränsa beslut på språng

Wrike-priser

Gratis

Team: 10 $/månad per användare

Företag: 24,80 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Pinnacle: Anpassad prissättning

Wrike-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 3700 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 2700 recensioner)

En G2-användare säger följande om Wrike:

Vårt team använder det för att kommunicera och hålla koll på projekt som vi har begärt, och andra team i vår avdelning använder det för att planera sin arbetsbelastning. Det har också en utmärkt sökfunktion för att hitta projekt.

Vårt team använder det för att kommunicera och hålla koll på projekt som vi har begärt, och andra team i vår avdelning använder det för att planera sin arbetsbelastning. Det har också en utmärkt sökfunktion för att hitta projekt.

5. Trello (bäst för enkel organisation i Kanban-stil)

via Trello

Om din Kanban-tavla är platsen där allt händer, har Trello lösningen för dig. Dess djärva, kortbaserade gränssnitt förvandlar checklistor och deadlines till hanterbara uppgifter.

När arbetsuppgifterna organiseras efter ansvar är det enkelt att se vem som har vad att göra, vilket hjälper till att hålla arbetsbelastningen balanserad och projekten på rätt spår!

Med Power-Ups (integrationer) kan team dessutom anpassa sina arbetsflöden, hantera resurser och spåra framsteg på ett effektivt sätt, vilket håller arbetsbelastningen balanserad och projekten på rätt spår.

Trellos bästa funktioner

Organisera uppgifter visuellt med Kanban-tavlor och anpassningsbara listor.

Övervaka uppgiftsförloppet i realtid med intuitiv dra-och-släpp-funktionalitet.

Samarbeta effektivt genom att tagga teammedlemmar för enkel uppgiftshantering.

Trellos begränsningar

Saknar arbetsbelastningshanteringsfunktioner som tidsspårning för komplexa arbetsflöden eller stora team.

Har endast minimala anpassningsmöjligheter jämfört med alternativ

Trellos priser

Gratis

Standard: 5 $/månad per användare

Premium: 10 $/månad per användare

Enterprise: 17,50/månad per användare (för upp till 50 användare)

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 13 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 000 recensioner)

6. ProofHub (bäst för effektiviserade godkännanden och samordning)

via ProofHub

ProofHub är ett webbaserat verktyg som strävar efter enkelhet utan att tumma på kärnfunktionerna. Med djupgående tidsspårning och arbetsbelastningssammanfattningar hjälper det teamledare att underlätta snabba godkännanden och uppdatera uppgiftsfördelningen.

ProofHub har också olika visningar av uppgiftslistor för att förenkla hur varje projektaktivitet utförs. Det är ett allt-i-ett-verktyg som säkerställer att uppgifterna är tydliga, arbetsbelastningen är balanserad och projekten löper smidigt!

ProofHubs bästa funktioner

Använd den inbyggda meddelandefunktionen för att hålla kontakt med teammedlemmar och kunder.

Granska kommande händelser och viktiga milstolpar innan du tilldelar uppgifter med teamkalenderfunktionen.

Registrera ett obegränsat antal användare med våra fasta avgifter.

Begränsningar för ProofHub

Har ingen gratisplan, vilket kan vara en faktor att ta hänsyn till för småföretag eller frilansare.

Saknar anpassningsmöjligheter och alternativ för export av rapporter

ProofHub-priser

Essential: 50 $/månad

Ultimate: 99 $/månad

ProofHub-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (120 recensioner)

Denna G2-användare föredrar ProofHub för att organisera och hantera distansarbete på ett smidigt sätt:

Det samlar allt jag behöver för att hantera mitt distansarbetslags arbete på ett och samma ställe: projekt, dokument, teamkommunikation och verktyg.

Det samlar allt jag behöver för att hantera mitt distansarbetslags arbete på ett och samma ställe: projekt, dokument, teamkommunikation och verktyg.

7. Teamwork.com (Bäst för kundfokuserad hantering av uppgifter och arbetsbelastning)

En annan klassiker på listan är den kundcentrerade uppgiftshanteringsprogramvaran Teamwork.com. Förutom praktiska funktioner för tidrapportering och fakturering har den dashboards som är utformade för att kartlägga resursanvändningen.

Teamwork.com spårar också teamets åtkomstloggar så att cheferna kan förstå teamets insatser och eventuella övertidsbelastningar. Gränssnittet kan dock verka föråldrat jämfört med moderna design.

Teamwork.com bästa funktioner

Uppdatera planerade semestrar eller sjukskrivningar för att förhindra felaktig hantering av arbetsbelastningen med hjälp av funktionen för otillgänglig tid.

Förbered resurser i förväg inför kommande preliminära projekt eller kunder med hjälp av schemaläggningsfunktionen.

Utnyttja specialfunktioner för att planera och genomföra projekt från början till slut.

Begränsningar för Teamwork.com

Avancerade rapporteringsfunktioner, som anpassade och schemalagda rapporter, finns tillgängliga i högre prisnivåer.

Har mycket grundläggande visualiseringsalternativ, särskilt diagram och grafer.

Priser för Teamwork.com

Leverans: 13,99 $/månad per användare

Grow: 25,99 $/månad per användare

Skala: 69,99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Teamwork.com-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (900 recensioner)

Denna användare föredrar Teamwork.com för affärs- och projektledning:

Det jag gillar mest med att arbeta i ett team är när vi har en fast plan för hur vi ska uppnå våra mål. Det uppmuntrar teammedlemmarna att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål och skapar en viss ordning och förutsägbarhet i processen.

Det jag gillar mest med att arbeta i ett team är när vi har en fast plan för hur vi ska uppnå våra mål. Det uppmuntrar teammedlemmarna att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål och skapar en viss ordning och förutsägbarhet i processen.

8. nTask (Bäst för budgetfokuserad resurshantering)

via nTask

Är du ett nystartat företag eller ett litet team som letar efter snabb budgetering och uppgiftshantering på samma plats? Prova nTask. Varje nTask-projektkort du skapar anger ansvar för vem som utför det, totala budgetar och till och med timpriset.

Dessutom håller nTask teamen synkroniserade och uppgifterna på rätt spår med hjälp av samarbetsverktyg, uppdateringar i realtid och anpassningsbara arbetsflöden – så att du kan fokusera på arbetet, inte kaoset!

nTasks bästa funktioner

Kontrollera datatillgången med flexibla behörigheter på gäst- och uppgiftsnivå

Integrera nTask-tidrapporter i din faktureringsprocess med automatiserade dagliga eller veckovisa översikter över arbetstimmar.

Inkluderar funktioner för visualisering och spårning av projekt, såsom Gantt-diagram, Kanban-tavlor och översikter över projektets hälsa.

Begränsningar för nTask

Att skräddarsy en layout speciellt för ditt företag innebär tråkiga samtal med kundsupporten.

Mobilappen nTask är benägen att drabbas av buggar.

Priser för nTask

Premium: 4 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

nTask-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,2/5 (över 100 recensioner)

9. Hive (bäst för dynamisk resursallokering)

via Hive

Hive hjälper team att hålla ordning med anpassningsbara arbetsflöden, prioritering av uppgifter och projektvyer.

Verktyget möjliggör samarbete genom chatt, fildelning och tidrapportering. Dessutom automatiserar det repetitiva uppgifter, integreras med verktyg från tredje part och ger insikter i realtid för att optimera processer och öka produktiviteten.

Hive har också flera mallar och ett omfattande utbud av integrationer för att minimera tidskrävande växlingar.

Hives bästa funktioner

Koppla samman och visualisera komplexa arbetsflöden med Hives automatiska schemaläggning och relationsparametrar.

Granska, tilldela och dela resursplaner med teammedlemmarna med hjälp av en centraliserad instrumentpanel för kommande projekt.

Ställ in och uppdatera tillgänglighet och till och med hur kapacitetsutnyttjandet presenteras med dess resursinställningar.

Begränsningar för Hive

Ingen möjlighet till telefonsupport, och anpassade svarstider varierar.

Uppgiftskort innehåller endast text utan möjlighet att bifoga filer och andra medietyper.

Hive-priser

Gratis

Startpaket: 7 $/månad per användare

Teams: 12 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Hive-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Här är vad en G2-användare har att säga om Hive:

Jag älskar dess flexibilitet och intuitiva natur, OCH dess rena, moderna design. Jag uppskattar Hive eftersom jag kan anpassa varje projekt efter projektteamets behov.

Jag älskar dess flexibilitet och intuitiva natur, OCH dess rena, moderna design. Jag uppskattar Hive eftersom jag kan anpassa varje projekt efter projektteamets behov.

10. Float (Bäst för resursallokering och arbetsbelastningsprognoser)

via Float

Sist på vår lista över de bästa verktygen för arbetsbelastningshantering finns Float. Det hjälper team att hantera resurser, spåra tillgänglighet och hålla projekt enligt tidsplanen.

Med omedelbara uppdateringar om uppgiftsfördelning och anpassningsbara arbetsflöden gör verktyget det möjligt för chefer att ha full kontroll över kapacitetsplaneringen. Dessutom håller samarbetsverktygen och tidrapporteringen alla synkroniserade.

Float är också specialiserat på resursfördelning och erbjuder funktioner som kapacitets- och budgetplanering, rollbaserad åtkomstkontroll, tidrapporter och utgiftsuppföljning.

Float bästa funktioner

Säkerställ efterlevnad och noggrannhet i uppgiftsloggarna med flexibla behörigheter, inklusive säker inloggning och domäninloggningar.

Visualisera och schemalägg resurstidslinjer med ett livfullt, färgkodat användargränssnitt.

Uppdatera teamets tillgänglighet enkelt med avancerade redigeringsverktyg och inbyggd ledighetshantering.

Begränsningar för flytande arbetsbelastning

Integrationerna är huvudsakligen begränsade till vissa externa verktyg för uppgiftshantering och kalendrar.

Rapporter med kostnads- och tidsstatistik kan bli alltför komplexa och svåra att tolka.

Flytande prissättning

Startpaket: 7,50 $/månad per person

Pro: 12,50 $/månad per person

Företag: Anpassad prissättning

Float-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 600 recensioner)

