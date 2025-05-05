De 15 bästa dagliga planeringsapparna 2025 (funktioner, priser)

Jag ska börja med en bekännelse: jag är lite besatt av produktivitets- och planeringsappar. Jag letar alltid efter de bästa, mest effektiva och användarvänliga apparna för att planera min dag och göra mitt arbete.

Det innebär att jag har provat dussintals alternativ, från de mest omfattande projektledningsverktygen som ClickUp till enkla penna och papper.

Baserat på min erfarenhet och de tester som gjorts av ClickUp-teamet har jag sammanställt en lista över de bästa dagliga planeringsapparna för alla behov och önskemål.

Innan vi går in på var och en av dem, en kort introduktion till vad jag letade efter.

Vad är en dagplanerare-app?

En dagplaneringsapp är ett produktivitetsverktyg som gör det möjligt för dig att organisera de uppgifter, möten och kommunikationsaktiviteter som du behöver utföra varje dag.

Till skillnad från projektledningsverktyg som fokuserar på att leverera arbete inom tidsramen och resurserna, hjälper de flesta dagliga planeringsappar individer och team att komma överens om vad som kan och kommer att göras varje dag.

Varför behöver du en dagplanerare-app?

Dagliga planeringsappar är kraftfulla verktyg för att organisera och ta kontroll över din dag. De hjälper individer och team på följande sätt.

Clarity: Genom att använda olika verktyg som e-post, Slack, projektledning etc. kan du planera, prioritera och utföra det arbete som är viktigt.

Fokus: Dagliga planeringsappar tvingar dig att fundera över hur mycket som rimligen kan göras på en dag. På så sätt kan du fokusera på det som är viktigt.

Hantering: Beroende på din roll på jobbet kan du ha ett halvt dussin möten och hundratals e-postmeddelanden att hantera. Dagliga planeringsappar hjälper dig att hålla koll på dessa aktiviteter.

Förutsägbarhet: Med en dagplaneringsapp kan du dela upp stora projekt i mindre uppgifter, vilket gör din arbetsdag mer förutsägbar.

Produktivitet: Dagliga planeringsappar eliminerar informationsöverflöd. De förhindrar att du blir överväldigad av Slack-meddelanden eller krävande e-postinkorgar och hjälper dig att fokusera på det arbete som är schemalagt.

Vad ska du leta efter i dagliga planeringsappar?

Min dag är lite slumpmässig, med flera förbokade evenemang/möten, uppgifter med tydliga deadlines och några brådskande arbetsuppgifter som dyker upp. Därför behövde jag en dagplanerare-app med följande funktioner för att hålla mig à jour med mitt arbete.

Datumsvy: Märk ett datum eller tilldela en deadline till varje uppgift och visa dem per dag/vecka/månad. Det innebär att om jag har en deadline för något en vecka senare kan jag tilldela den och få en påminnelse på det framtida datumet.

Schemaläggning: Möjlighet att skapa uppgifter och möten i ett dagligt schema, helst integrerat i en kalender. Mina kollegor skickar inbjudningar via Google Kalender. Min dagliga planeringsapp måste automatiskt integrera det i mitt schema.

Uppgiftshantering: Håll koll på uppgifter med ytterligare beskrivningar, kommentarer, checklistor och mer. Varje uppgift har en lista med krav och acceptanskriterier som måste finnas i dagplaneringsappen.

Tidsblockering: Blockera tid för varje uppgift baserat på uppskattningar och jämför den spårade tiden med den. Tänk dig att ha fem möten på en timme och fyra uppgifter på 90 minuter, allt packat på en dag! För att undvika det behöver jag en tidsblockeringsfunktion.

Rapportering: Möjlighet att automatiskt generera tidrapporter, mäta KPI:er och spåra framsteg. Allt som minskar administrativt arbete och skapar överskådlighet är en stor bonus.

Kompatibilitet: Integrera och arbeta med olika populära företagsverktyg, så att jag kan samarbeta med kollegor och kunder på den plattform de föredrar.

Tillgänglighet: Har webb-, mobil- och datorappar för tillgång dygnet runt.

Detta är bara grunden. För att stödja projektledning och personlig produktivitet bör digitala planeringsappar också innehålla funktioner för automatisering, AI, integrationer och mer.

Låt oss se hur de 15 bästa betalda och gratis dagliga planeringsapparna klarar sig utifrån dessa parametrar.

Dagliga planeringsappar i korthet

App för daglig planering Bäst för Bästa funktion Begränsningar ClickUp AI-driven dagplanerare ClickUp Brain , kopplar samman uppgifter, dokument, människor och all din företags kunskap med AI. Brant inlärningskurva Google Kalender Tidsblockering Möjlighet att se flera kalendrar (personlig, arbete, skola osv.) i en vy för felfri schemaläggning. Projektlednings- och rapporteringsfunktionerna är mycket begränsade. Notion Kunskapsbaserad daglig planeringK Notion AI för att brainstorma idéer Svårt för människor att bygga egna system inom Notion Clockify Frilansare och små team som fakturerar per timme Enkla och kraftfulla funktioner för tidrapportering Tidsplaneringsfunktionerna överväger de dagliga planeringsfunktionerna. Som ett resultat av detta uppmanas användarna att använda schemaläggningsfunktionerna för planering också. Todoist Planering på språng Över 80 integrationer Funktionerna för team är begränsade. Any. do Integrera personliga och professionella planer i ett enda verktyg Färdiga mallar för uppgiftslistor för flera användningsfall Inte lämplig för specifika ramverk för uppgiftshantering som GTD. Sunsama Daglig planering i ett enda fönster Dagliga mål med tidsuppskattningar Att samla data från flera källor kan bli överväldigande. Plaky Småföretag och ideella organisationer Obegränsat antal projekt, uppgifter och användare Begränsande för företagsprojekt som kräver komplexa anpassningar. TickTick Organisera och slutföra dagliga uppgifter enligt ett schema Möjlighet att skapa uppgifter från röstkommandon, e-postmeddelanden, Siri och widgets Varningssignaler och irriterande aviseringar kan ibland förvärra ångesten kring aviseringar. Strukturerad De som har massor av uppgifter och möten Minimala alternativ för överskådlig uppgiftshantering Har inga komplexa projektledningsfunktioner för att hantera helheten. Things 3 Omfattande daglig planering Guidad daglig planering och avslappningsritualer Begränsat till Apples ekosystem. Trello Team som utför väl definierade uppgifter Ingen kodautomatisering för repetitiva processer och återkommande uppgifter Fungerar endast med kort, listor och tavlor. Microsoft Outlook Team på Microsoft-plattformen Kombinerar e-post, uppgifter, händelser, kontakter och anteckningar i en enda app. Outlook är inte det mest intuitiva verktyget för e-posthantering. nTask Programvaruutvecklingsteam Rapportering med anpassade KPI:er Användarna tycker att gränssnittet är kaotiskt och svårt att använda. Evernote Personlig produktivitet och arbetshantering Koppla möten (schema) till mötesanteckningar (dokumentation och åtgärdspunkter) Daglig planering sker fortfarande manuellt, utan guidade arbetsflöden eller mallar.

De 15 bästa dagliga planeringsapparna att använda 2025

Här är de bästa dagliga planeringsapparna du kan använda 2025. För att göra det enklare och lättare för dig har jag jämfört funktioner, identifierat vem varje app passar bäst för och även inkluderat priser.

1. ClickUp – Bästa AI-drivna dagliga planeringsappen

Kom igång med ClickUp Få en samlad översikt för att bättre kunna förutse och organisera ditt dagliga arbete, påminnelser och kalenderhändelser med ClickUp.

ClickUp är en omfattande projektledningsplattform med unika funktioner för daglig planering för individer och team.

ClickUp kombinerar funktioner för uppgiftshantering, schemaläggning, formulär, tankekartor och dussintals anpassningsbara vyer för att erbjuda fullständig flexibilitet i den dagliga planeringen.

Jag älskar ClickUp för dess förmåga att göra allt och lite till. Hierarkin från arbetsyta > mappar > listor > uppgifter > deluppgifter ger en enorm detaljrikedom. Kalendern, tidslinjen och Gantt-diagrammen ser till att jag inte överbokar och hamnar efter.

ClickUp Brain är fantastiskt integrerat i olika delar av verktyget. Särskilt för en skribent är ClickUp Brain ett utmärkt hjälpmedel för att generera idéer, sammanfatta långa blogginlägg, korrekturläsa osv.

Bland alla dagliga planeringsappar som finns på marknaden idag är ClickUps AI-funktioner oöverträffade. ClickUp Brain är världens första neurala nätverk som kopplar samman uppgifter, dokument, människor och all din företags kunskap med AI.

Med ClickUp Brain kan du:

Skapa att göra-listor och lägg till dem i ClickUp-uppgifter.

Sammanfatta slutförda uppgifter och publicera uppdateringar

Ställ frågor som hjälper dig att prioritera, till exempel: Vad ska jag arbeta med härnäst? Vilka är de mest brådskande uppgifterna? Vilka uppgifter är blockerade?

Omvandla röst från dina möten och klipp till textutskrifter

Automatiska transkriptioner med ClickUp Brain

ClickUps bästa funktioner

ClickUp Brain som din personliga assistent och planeringshjälpreda

Klicka på kalendervyn för att se uppgifter/händelser under en dag/vecka/månad.

Tvåvägsintegration med Google- och Outlook-kalendrar för synkronisering i realtid.

Tidsspårning för kalenderblockering och detaljerad daglig planering

Mål och framstegsrapportering

Prova kalendervyn Visualisera och hantera uppgifter enkelt med ClickUp Calendar View.

ClickUp innehåller också dussintals mallar för daglig planering och projektledning. Planera dina dagar med ClickUps mall för daglig planering. Lägg till och kategorisera uppgifter, ange deadlines och prioriteringar, bocka av dem och följ framstegen – allt på ett och samma ställe.

Ladda ner den här mallen Ställ in uppgiftsprioriteringar och spåra uppgiftsframsteg med ClickUps dagliga planeringsmall.

Begränsningar för ClickUp

ClickUp är mer än bara en dagplanerare. Det är en produktiv arbetsyta med omfattande funktioner för projektledning. Detta kan vara överväldigande för nya användare och medföra en brant inlärningskurva.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

Tillgängliga appar

ClickUps mobilapp finns att ladda ner på

Android

iOS

Windows

MacOS

Linux

Webb

Apple Watch

Snart i Meta Quest – i princip överallt

2. Google Kalender – Bäst för tidsblockering

Källa: Google Kalender

Google Kalender är en av de mest populära onlinekalendrarna som finns på marknaden idag. De flesta Gmail/GSuite-användare använder automatiskt Google Kalender som ingår i deras e-postapp.

Som jag sa tidigare planerar jag många händelser i Google Kalender. Jag lägger till mina egna personliga möten – som luncher, gymmet, hämtning från skolan osv. – så att ingen förväntar sig att jag ska vara online under dessa tider.

Google Kalender begränsar dock möjligheten att spåra uppgifter. Jag insåg att jag behövde ett annat verktyg för daglig planering för att kompensera för Google Kalenders begränsningar.

Om du är rådgivare, konsult eller coach är Google Kalender ett utmärkt sätt att schemalägga alla händelser för dagen. Det hjälper dig att göra rimliga produktivitetsplaner (utan överbokning) och informera kollegor/kunder därefter.

Google Kalenders bästa funktioner

Inbyggda funktioner för att skapa att göra-listor, deadlines och uppgiftshantering.

Möjlighet att se flera kalendrar (personlig, arbete, skola osv.) i en vy för felfri schemaläggning.

Arbetstid och arbetsplats för automatiska RSVP-alternativ

Teammedlemmarnas uppgifter och evenemang visas i en enda vy, vilket gör det enklare att kontrollera deras tillgänglighet och schemalägga möten.

Gruppkalendrar med teammedlemmar för återkommande uppgifter som teamets semestrar

Integrationer med praktiskt taget alla andra verktyg du använder

Begränsningar i Google Kalender

Google Kalender är i första hand en kalender med några andra funktioner. Det innebär att funktionerna för projektledning och rapportering är mycket begränsade.

Priser för Google Kalender

Gratis

Startpaket för företag: 7,2 dollar/månad per användare

Business Standard: 14,4 dollar/månad per användare

Business Plus: 21,6 dollar/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Gemini AI-kalender : Lägg till i valfri plan för en 14 dagars kostnadsfri provperiod

Betyg och recensioner för Google Kalender

Tillgängliga appar

Google Kalender-appen finns tillgänglig i Android-, iOS- och webbversioner.

Bonus: Välj bland dessa mallar för tidsblockering för att organisera din tid effektivt och konsekvent.

3. Notion – Bäst för kunskapsbaserad daglig planering

Källa: Notion

Notion började som en anteckningsapp, men har nu utökats till att omfatta ett brett utbud av produktivitets- och dagliga planeringsfunktioner. Med Notion kan du skapa dokument, skriva företagswikis, hantera projekt och planera arbetet för varje dag.

Jag använde Notion som dokumentationsapp för att hålla reda på idéer jag hade till artiklar, feedback från kollegor/intressenter, kvalitetskontrollistor etc. Jag använde den flitigt för att hantera stilguider, vilket gjorde det enkelt att komma åt dem när jag behövde.

Som dagplaneringsapp saknade Notion dock enligt min mening funktioner för att spåra tid, skapa uppskattningar, tidsblockering etc., vilket är grundläggande för produktiviteten.

Notion är en fantastisk resurs för kreativa människor och kunskapsarbetare som sammanför olika data för att lösa komplexa problem.

Om ditt arbete innefattar mer än ett fåtal enkla uppgifter – som att köpa mjölk eller betala ut löner – kan Notion hjälpa dig att samla all information på ett ställe.

Du kan skapa uppgifter och dokument med anpassade etiketter, taggar, ägare, växlingsknappar, att göra-listor och mycket mer. Du kan också använda kalendervyn för att hålla koll på pågående arbete.

Notions bästa funktioner

Flexibelt verktyg för kunskapshantering med ett brett utbud av anpassningsbara funktioner

Möjlighet att ladda upp bilder, bädda in videor etc. för fullständig kontext.

Över 10 000 mallar för personliga projekt, arbetsprojekt och skolprojekt

Notion AI för att brainstorma idéer utan behov av en sökmotor, generera svar och fylla i tabeller automatiskt, allt i realtid.

Begränsningar i Notion

Notion har rykte om sig att vara svårt att förstå för nya användare. Appens flexibilitet kan göra det svårare för människor att bygga upp sina egna system inom Notion.

Notions prissättning

Gratis

Plus: 10 dollar/månad per användare

Företag: 18 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Notion AI: Lägg till i valfri plan för 10 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Notion

Tillgängliga appar

Notion kan laddas ner till macOS, Windows, Android och iOS.

Kolla in dessa alternativ till Notion!

4. Clockify – Bäst för frilansare och små team som fakturerar efter tid

Källa: Clockify

Clockify är en populär app för tidrapportering som spårar produktivitet, närvaro och fakturerbara timmar. Den är inriktad på tidshantering och har funktioner som timer, kalender, tidrapporter, aktivitetsrapportering, schemaläggning, godkännanden och fakturering.

Clockify är en app som är utvecklad för planering och tidsuppföljning och är perfekt för daglig planering. Jag brukade schemalägga uppgifter i en kalender kvällen innan, så att jag visste exakt vad jag behövde göra varje dag. Det var också fantastiskt att kunna se hur mycket tid jag hade lagt på en uppgift under flera dagar i rapporterna.

Om du är frilansare eller småföretagare är Clockify perfekt för att övervaka och spåra fakturerbara timmar. Clockify är inte utformat som en planerare, men låter användare schemalägga arbete, uppdrag, skift och ledighet.

Baserat på dessa tidsposter kan du också automatiskt skapa tidrapporter och fakturor för en mer effektiv fakturering.

Clockifys bästa funktioner

Enkla och kraftfulla funktioner för tidrapportering

Automatisk spårning i appar och webbplatser som du använder regelbundet

Möjlighet att tilldela uppgifter till teammedlemmar, skapa milstolpar och få insikter om arbetsbelastning.

Mallar för att ladda återkommande aktiviteter varje vecka

Clockifys begränsningar

Clockifys tidsplaneringsfunktioner överglänser dess dagliga planeringsfunktioner. Som ett resultat av detta uppmanas användarna att även använda schemaläggningsfunktionerna för planering.

Clockify-priser

Gratis med obegränsad spårning

Grundläggande: 4,99 $/månad per användare

Standard: 6,99 $/månad per användare

Pro: 9,99 $/månad per användare

Företag: 14,99 $/månad per användare

Clockify-betyg och recensioner

Kolla in dessa alternativ till Clockify!

Tillgängliga appar

Clockify-appen kan laddas ner till macOS, Windows, iOS, Chrome, Firefox, Edge och Linux.

5. Todoist – Bäst för planering på språng

Källa: Todoist

Todoist är ett enkelt verktyg för uppgiftshantering som du kan använda när du är på språng. Dess minimalistiska design gör att du kan logga uppgifter lika naturligt som när du skriver ner dem på ett papper. Du kan sedan organisera alla dina uppgifter i projekt och lägga till prioriteringar/etiketter.

Min favoritfunktion är "dagens vy", som hjälper dig att fokusera på uppgifter som ska göras idag utan att distraheras av allt annat. Till skillnad från en kalendervy, som visar uppgifter för veckan/3-4 dagar åt gången, hjälper dagens vy dig att hålla dig i nuet och undvika att bli överväldigad av tankar på framtiden.

Men när det gäller att spåra tid, samla uppgifter i projekt osv. är Todoist begränsat. Jag fann mig själv hantera projekt i ett mer omfattande verktyg och använda Todoist bara för enkla dagliga uppgifter. Med tiden blev det tröttsamt att hantera flera verktyg.

Todoist erbjuder intuitiva och mobilvänliga funktioner för att hantera uppgifter. Dess minimalistiska design gör den enkel att använda, även för dem som inte är tekniskt kunniga.

Todoists bästa funktioner

Enkelt och minimalistiskt gränssnitt för att logga uppgifter

Flexibla vyer, särskilt kalendervyn, för att se uppgifter på en tidslinje.

Projektdelning, samarbete och kommentarer

Över 80 integrationer för informationsutbyte, kommunikation och automatisering.

Produktivitetsvisualisering per vecka och månad för att hålla teammedlemmarna på rätt spår (plus Todoist Karma för att slutföra uppgifter!)

Todoists begränsningar

Funktionerna för team är begränsade.

Användarna säger att appen inte erbjuder möjligheten att lägga till tidsfördelningar för varje uppgift.

Vissa användare upplever ibland synkroniseringsproblem när de integrerar appen i Google Kalender.

Todoist-priser

Nybörjare: 0 dollar

Pro: 5 $/månad per användare

Företag: 8 $/månad per användare

Todoist-betyg och recensioner

Tillgängliga appar

Todoist-appen kan laddas ner till Android, iOS, Windows, macOS och Linux.

Appen finns även i versioner för webben och Apple Watch.

Kolla in dessa alternativ till Todoist!

6. Any. do – Bäst för att integrera personliga och professionella planer i ett enda verktyg

Källa: Any. do

Any. do är en app för uppgiftshantering för individer, familjer och team. Det mest intressanta med Any. do är att den erbjuder en specialdesignad modul för daglig planering, som inkluderar:

Privat vy av allt som är relevant för dig

En ny start varje dag för att planera utifrån dina behov

Push-meddelanden och guidad arbetsflöde för att planera dagen

Kalenderintegration för att hantera händelser och uppgifter på ett och samma ställe

Anpassningsbara vyer baserade på dina preferenser

Jag använde Any.do under en kort period när jag hade för många saker på gång samtidigt – en katt som skulle opereras, ett barn i skolans fotbollslag, en kommande semester, utöver flera skrivuppdrag.

För att hantera allt detta tillsammans, utan att missa det personliga för arbetet, är Any. do ett utmärkt verktyg. Fokusfunktionerna är också utmärkta för att minimera produktivitetsöverbelastning.

Med Any. do kan du hantera alla aspekter av ditt liv utan att det ena tar överhanden över det andra.

Any. do bästa funktioner

Personliga smarta förslag på hur man kan fokusera och vad man ska fokusera på

Integrationer med flera projektledningsverktyg för att konsolidera personliga och professionella behov.

Färdiga mallar för uppgiftslistor för flera användningsfall

Any. do-begränsningar

Användarna är missnöjda med nivån på uppgiftsdetaljer som kan läggas till varje att göra-uppgift.

Vissa användare nämner också att den inte är lämplig för specifika ramverk för uppgiftshantering som GTD

Any. do-priser

Personligt: 0 dollar

Premium: 5,99 dollar

Familj: 9,99 $/månad för 4 användare

Team: 7,99 $/månad per medlem

Any. do betyg och recensioner

Tillgängliga appar

Any. do-appen kan laddas ner till telefon (Android och iOS), iPad, dator (Windows, macOS), webben och smartklockor.

Kolla in dessa alternativ till Any.do!

7. Sunsama – Bäst för daglig planering i ett enda fönster

Källa: Sunsama

Sunsama är ett produktivitetsverktyg som fokuserar på att möjliggöra balans mellan arbete och privatliv. Det är en digital dagplaneringsapp som samlar data från alla dina appar och presenterar dem överskådligt i en tidslinjevy.

Det som lockade mig mest med Sunsama var dess förmåga att samla all kommunikation på ett ställe. Tidigare hade jag uppgifter i ett verktyg, evenemang i ett annat, personliga sysslor i en annan lista och förfrågningar i e-postmeddelanden – varje dag missade jag något. Sunsama lovade att lösa det problemet.

Det dagliga ritualet att gå igenom varje dag och planera är bra. Möjligheten att automatiskt publicera planen på Slack var också smidig.

Med tiden insåg jag dock att det var mer överväldigande än jag trott att samla allt på ett ställe. Jag hade svårt att prioritera de många meddelanden som kom in varje dag eftersom Sunsama listade allt för mig.

Sunsama fokuserar på att hjälpa individer att organisera sitt röriga arbetsliv och planera för att bli produktiva.

Om du har arbetsrelaterad information i e-post, Slack, kalender, Notion, Trello, ClickUp eller Github kan Sunsama samla dem på ett ställe så att du kan bocka av dem med stil!

Sunsamas bästa funktioner

Guidad daglig planering med hjälp av en steg-för-steg-rutin

Enhetlig daglig vy

Dagliga mål med tidsuppskattningar

Tidsplanering och schemaläggning

Sunsamas begränsningar

Sunsama är ett personligt produktivitetsverktyg med få funktioner för team.

Att samla data från flera källor kan bli överväldigande.

Det kan vara besvärligt att importera oviktiga/irrelevanta e-postmeddelanden och sedan radera dem i Sunsama.

Sunsamas prissättning

14 dagars gratis provperiod

Månadsabonnemang: 20 $/månad

Årsabonnemang: 16 $/månad, faktureras årligen

Sunsama-betyg och recensioner

Tillgängliga appar

Sunsama-appen kan laddas ner till mobiltelefoner (Android och iOS) och datorer.

Kolla in dessa alternativ till Sunsama!

8. Plaky – Bäst för småföretag och ideella organisationer

Källa: Plaky

Plaky är en visuell projektplaneringsprogramvara för team. Den gör det möjligt för team att skapa uppgifter, samordna team, lägga till medlemmar, kommentera, följa framsteg och hantera projekt. Dess funktioner omfattar uppgiftshantering, samarbete, rapportering och administration.

Det är oemotståndligt för mig när en app är gratis, så jag började använda Plaky. För att vara ett enkelt verktyg för uppgiftshantering fungerade Plaky bra för mig. Men efter att ha provat andra appar med mer omfattande funktioner tyckte jag inte att Plaky hade något speciellt att erbjuda.

Plaky är en gratis app för daglig planering som kostnadseffektivt tillgodoser behoven hos småföretag och ideella organisationer. Plaky är perfekt för små team och gör det möjligt för personer från olika avdelningar att centralisera all kommunikation och samarbeta i realtid.

Plakys bästa funktioner

Enkla onboarding-arbetsflöden

Färdiga mallar för marknadsföring, HR, försäljning, CRM och mjukvaruutveckling.

Obegränsat antal projekt, uppgifter och användare

Plakys begränsningar

Plaky kan vara begränsande för företagsprojekt som kräver komplexa anpassningar.

Plakys prissättning

Gratis för alltid

Pro: 4,99 $/månad per användare

Företag: 10,99 $/månad per användare

cake.com-paket: 15,99 $/månad per användare

Plaky-betyg och recensioner

Tillgängliga appar

Plaky finns att ladda ner för telefon (Android och iOS) och webbversioner.

9. TickTick – Bäst för att organisera och slutföra dagliga uppgifter enligt ett schema

Källa: TickTick

TickTick är ett omfattande verktyg för att organisera alla aspekter av livet. Förutom att planera varje dag kan du använda TickTick för att organisera dina att göra-listor, uppgifter, mål och evenemang.

TickTick är en annan app som var mycket effektiv för att samla arbete och privatliv på ett och samma ställe. Det användarvänliga gränssnittet är inbjudande. Pomodoro-timern var ett enklare och mer organiserat sätt att hålla koll på tiden. Generatorn för vitt brus är en författares bästa vän.

TickTick har en inbyggd pomodoro-timer som hjälper dig att fokusera på uppgifterna och slutföra dem enligt schemat. Detta är perfekt för personer som har för många småsaker att göra. Vad mer? Du kan även spela vit brus i bakgrunden medan du arbetar!

Om du till exempel är chef eller kundansvarig kan dina uppgifter innefatta att fatta beslut, granska dokument, ge feedback osv. , vilket var och en kan göras inom 25 minuter. TickTick är perfekt för detta.

TickTicks bästa funktioner

Möjlighet att skapa uppgifter från röstkommandon, e-postmeddelanden, Siri och widgets

Automatisk datumanalys av deadlines till påminnelser

”Irriterande varning” för saker du inte får missa

Prioritetsnivåer och sortering

Anpassningsbara kalendervyer

Begränsningar för TickTick

Användarna är besvikna över begränsningarna i gratisversionen.

Användare säger också att varningssignaler och irriterande aviseringar ibland förvärrar anmälningsångesten.

Priser för TickTick

Månadsplan: 3,99 $/månad

Årsplan: 35,99 $/år

TickTick-betyg och recensioner

Tillgängliga appar

TickTick-appen kan laddas ner till telefon (Android och iOS), iPad, dator (Windows, macOS, Linux), webbversion och Apple Watch.

Kolla in dessa alternativ till TickTick!

10. Structured – Bäst för dem som har massor av uppgifter och möten

Källa: Structured

Structured är en multifunktionell produktivitetsapp med integrerad AI. Förutom att vara en intuitiv dagplanerare är den också en att göra-lista, kalender, vanespårare, fokus-timer och mycket mer.

Jag gillade Structured eftersom den hade begränsade funktioner. Structured undvek onödiga finesser och gav mig det minsta möjliga för att planera min dag väl. Tidslinjevyn är särskilt användbar eftersom det är en listvy som jag är bekväm med, men placerad på en tidslinje. Möjligheten att lägga till anpassade färger till objekt var också rolig.

Structured är utformad för att hjälpa dig att ta kontroll över de otaliga saker du behöver göra. Appen strukturerar massor av uppgifter och möten i en enda tidslinje, vilket hjälper dig att skapa en prioriteringslista och bocka av saker.

Strukturerade bästa funktioner

Enkelt, lättanvänt gränssnitt

Minimala alternativ för överskådlig uppgiftshantering

Anpassningsbarhet för att passa unika behov

Strukturerade begränsningar

Structured är enkel och har ett enda fokus. Den har inga komplexa projektledningsfunktioner för att hantera helheten.

Strukturerad prissättning

Gratis plan

Structured Pro Monthly: 2,99 $/månad

Structured Pro Årligt: 9,99 $/år

Structured Pro Lifetime: 29,99 $ för livstid

Strukturerade betyg och recensioner

App Store: 4,8/5 (över 24 000 recensioner)

Tillgängliga appar

Structured App kan laddas ner till telefon (Android och iOS) och macOS.

11. Things 3 – Bästa dagliga planeringsappen för Apple-användare

Källa: Things 3

Things 3 är en prisbelönt personlig uppgiftshanterare. Den kombinerar kalenderhändelser och att göra-listor för att ge en bättre bild av ditt schema. Den låter dig planera din dag på morgonen, rensa upp eftersläpningar på kvällen och repetitiva uppgifter för framtiden.

Som Mac-användare uppskattade jag hur smidigt Things 3 integreras i mitt ekosystem, både på datorn och i telefonen. Apple Watch-appen är mer omfattande än något annat verktyg för uppgiftshantering jag har använt.

Jag kunde använda touch-fältet, Hand-off, snabba åtgärder på hemskärmen osv., nästan som om det vore en inbyggd app! Engångsbetalning istället för månadsabonnemang? Jag är med!

Things 3 är utvecklad för Apples ekosystem med macOS, iOS, iPadOS och till och med Vision Pro.

Den har en intuitiv och inbyggd design som Apple-användare omedelbart kommer att känna sig bekanta med. Apple-specifika genvägar och kommandon fungerar också i Things 3.

Things 3 bästa funktioner

Guidad daglig planering och avkopplingsritualer

Rubriker för att skapa kategorier och milstolpar inom projekt

Checklistor för deluppgifter

Naturligt språkdriven smart schemaläggning med Jump Start

Smal läge och flera fönster

Begränsningar för Things 3

Begränsat till Apples ekosystem. Om du har teammedlemmar eller underleverantörer som använder andra operativsystem kan du inte samarbeta i Things 3.

Appar för iPhone, Apple Watch och iPad kostar extra.

Priser för Things 3

Engångsköp för 49,99 dollar.

Things 3 betyg och recensioner

Tillgängliga appar

Things 3-appen kan laddas ner till macOS, iOS, iPad och visionOS.

Kolla in dessa alternativ till Things 3!

12. Trello – Bäst för team som utför väl definierade uppgifter

Källa: Trello

Atlassian Trello är en lösning för uppgiftshantering som bygger på Kanban-metoden och använder kort, listor och tavlor. Från enkel uppgiftshantering till komplexa arbetsflöden – Trello kan hantera alla typer av projekt med lätthet.

I början av min produktivitetsresa var Trello min enda källa. Jag hade tavlor för filmer jag ville se, böcker jag ville läsa, dagliga/veckovisa/månatliga hushållssysslor osv. , utöver mitt arbete. Den enkla kortbaserade Kanban-tavlan var min ingång till projektledning.

Med tiden behövde jag något mer specifikt för dagplanering. Trello verkade utmärkt för projekt, uppdelade i uppgifter, men det kunde inte hantera de olika andra sakerna, som evenemang, svar, möten etc., som jag behövde ta itu med.

Trello följer en hierarki av kanban-kort och tavlor. När du har en serie väldefinierade uppgifter kan du skapa kort för var och en av dem och organisera dem på tavlor med simbanor för varje status.

Trello används ofta av mjukvaruutvecklingsteam som skapar kort för varje funktion/användarberättelse som går igenom processen.

Trellos bästa funktioner

Tydlig översikt över arbetsflödet i form av tavlor, kalendervyer, tidslinjer och mer.

Ingen kodautomatisering för repetitiva processer och återkommande uppgifter

Beprövade mallar från branschledande företag

Trellos begränsningar

För aktiviteter som kräver mer komplex kreativitet och problemlösning kanske Trellos begränsade funktioner inte räcker till.

Team förväntas organisera sina arbetsflöden enbart med kort, listor och tavlor – inget annat format fungerar.

Priser för Trello

Gratis

Standard: 6 $/månad per användare

Premium: 12,5 dollar/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Trello-betyg och recensioner

Tillgängliga appar

Trello-appen kan laddas ner till telefon (Android och iOS), dator (Windows och macOS) och webben.

Kolla in dessa alternativ till Trello!

13. Microsoft Outlook – Bäst för team som använder Microsoft-produkter

Microsoft Outlook är ett av de äldsta e-posthanteringsverktygen som fortfarande finns kvar. I första hand låter Outlook dig skicka och ta emot e-post via en strukturerad inkorg. Som en förlängning av det innehåller det också:

Kalender för schemaläggning av möten och evenemang

App för att-göra-listor

Kontakthantering

Funktioner för anteckningar och dagboksanteckningar

Alla har en period då de använde Outlook för att hantera sin e-post, precis som jag. Jag använde det främst för att ta emot och svara på e-post, men jag schemalade också möten därifrån. Teams är också sömlöst integrerat.

Eftersom jag inte använde Microsoft-produkter blev det dock en utmaning att integrera verktyg från tredje part.

Microsofts teknikstack används i stor utsträckning av team över hela världen. För dem som redan använder Microsoft är Outlook en utmärkt konsoliderad arbetsplats.

Outlook kan fungera som ett de facto-system för hantering av ärenden, särskilt om din arbetsroll kretsar kring e-post, till exempel kundservice eller programvaruunderhåll.

Microsoft Outlooks bästa funktioner

Multifunktionell e-posthantering

Kombinerar e-post, uppgifter, händelser, kontakter och anteckningar i en enda app.

Integrationer med andra Microsoft-verktyg, såsom Teams och Office 365

Begränsningar i Microsoft Outlook

Outlook är inte det mest intuitiva verktyget för e-posthantering.

Begränsat till Microsoft-stacken

Priser för Microsoft Outlook

Standalone-pris 159,99 $ för 1 PC eller Mac

159,99 $ för 1 PC eller Mac

För hemmet: Familj: 9,99 $/månad för upp till 6 användare Personligt: 6,99 $/månad för en användare

Familj: 9,99 $/månad för upp till 6 användare

Personligt: 6,99 $/månad för en användare

För företag (årspris): MS365 Business Basic: 6 $/månad per användare MS365 Business Standard: 12,5 $/månad per användare MS365 Business Premium: 22 $/månad per användare MS365 Apps for Business: 8,25 $/månad per användare

MS365 Business Basic: 6 $/månad per användare

MS365 Business Standard: 12,5 dollar/månad per användare

MS365 Business Premium: 22 $/månad per användare

MS365 Apps for Business: 8,25 $/månad per användare

159,99 $ för 1 PC eller Mac

Familj: 9,99 $/månad för upp till 6 användare

Personligt: 6,99 $/månad för en användare

MS365 Business Basic: 6 $/månad per användare

MS365 Business Standard: 12,5 dollar/månad per användare

MS365 Business Premium: 22 $/månad per användare

MS365 Apps for Business: 8,25 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Microsoft Outlook

Tillgängliga appar

Microsoft Outlook kan laddas ner till mobiltelefoner (Android och iOS) och datorer (Windows och macOS).

Kolla in dessa alternativ till Outlook!

14. nTask – Bäst för mjukvaruutvecklingsteam

Källa: nTask

nTask är en heltäckande projektledningsprogramvara med funktioner för planering, genomförande, övervakning och förbättring.

Jag började använda nTask när min organisations mjukvaruteam föredrog det för sin uppgiftshantering. Det var omfattande och gav mig en överblick över hur mjukvara utvecklas. Jag lärde mig mycket. Men för att hantera mina egna skrivprojekt och uppgifter tyckte jag att det inte var tillräckligt anpassningsbart.

nTask är utformat för att stödja snabba, agila mjukvaruutvecklingsteam. Djupgående projektplanering möjliggör resursallokering, projektplaner, budgetering etc.

Med nTask kan du utforma dina egna arbetsflöden, skapa anpassade statusar eller använda färdiga mallar för dagliga planerare för att skapa förutsättningar för framgång.

nTasks bästa funktioner

Tidsspårning, automatiserade tidrapporter och godkännandeprocesser

Problemspårning med anpassningar av allvarlighetsgrad och status

Kalendersynkronisering för möten, dagordning och diskussionsanteckningar

Ramverk för riskhantering och lösningar

Rapportering med anpassade KPI:er

Begränsningar för nTask

Användarna tycker att gränssnittet är kaotiskt och svårt att använda.

Jämfört med andra programvaruverktyg för projektledning kan nTask ha begränsade funktioner.

Priser för nTask

7 dagars gratis provperiod

Premium: 4 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

nTask-betyg och recensioner

Tillgängliga appar

nTask finns att ladda ner för telefon (Android och iOS) och som webbversion.

15. Evernote – Bäst för personlig produktivitet och arbetshantering

Källa: Evernote

Evernote är en av de äldsta anteckningsapparna. Det som ursprungligen var ett verktyg för att organisera anteckningar och idéer i digitala anteckningsböcker har nu utvecklats till en omfattande lösning för att hantera kunskap, uppgifter och scheman.

Jag är en trogen Evernote-användare, ngl. Jag skrev min dagbok på Evernote, klippte ut intressanta artiklar från internet, sparade bilder för senare användning och så vidare. Som anteckningsapp uppfyllde den alla mina behov.

När mina krav på projektledning ökade räckte Evernotes funktioner inte till. Jag fortsätter att använda Evernote för kunskapshantering, och ibland planerar jag också mina dagar där. Det är dock inte min primära dagliga planerare.

Evernote är ett lättanvänt digitalt verktyg med samma flexibilitet och frihet som en fysisk anteckningsbok. Med Evernote kan du skapa anteckningar med text, bilder, ljud, skanningar, PDF-filer och dokument.

Du kan också skapa att göra-listor och schemalägga uppgifter för att hantera allt ditt arbete på ett och samma ställe.

Kolla in dessa alternativ till Evernote!

Evernotes bästa funktioner

Spara webbsidor med Web Clipper

Skanna och lagra filer, dokument och bilder, såsom mötesanteckningar, kvitton, manualer och familjerecept.

Koppla möten (schema) till mötesanteckningar (dokumentation och åtgärdspunkter)

AI-driven sökning som även söker i PDF-filer, dokument och bilder

Evernotes begränsningar

Som anteckningsverktyg är Evernote begränsat i sina projektledningsfunktioner.

Daglig planering sker fortfarande manuellt, utan guidade arbetsflöden eller mallar.

Priser för Evernote

Gratis

Personligt: 14,99 $/månad

Professional: 17,99 $/månad

Team: 24,99 $/månad per användare

Evernote-betyg och recensioner

Tillgängliga appar

Evernote kan laddas ner till telefon (Android och iOS), dator (Windows, macOS) och som webbläsartillägg.

Bonus: Den ultimata introduktionen till hur du planerar din vecka

Hantera uppgifter med appar för daglig planering

Oavsett om du sorterar potatis eller övervakar byggandet av Brooklyn Bridge måste ditt arbete planeras och utföras dag för dag. Dagliga planeringsappar är fullspäckade med funktioner som hjälper dig med just det.

Verktyg som Evernote och Notion kan hjälpa till att dokumentera organisatorisk kunskap och skapa arbetsplaner utifrån den. TickTick och Structured bringar metodik till den galenskap som är en modern arbetsdag.

Plaky och Trello passar bättre för mjukvaruutvecklingsteam. Och Sunsama förenar de otaliga kommunikations- och informationsverktyg som vi använder idag.

Beroende på vad du arbetar med och dina personliga preferenser kan någon av de femton ovanstående vara den bästa dagliga planeringsappen för dig.

Behöver du något omfattande och flexibelt som kan växa med ditt företag och dina behov? Prova ClickUp gratis idag.