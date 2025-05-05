De 10 bästa anteckningsapparna 2025 (gratis och betalda)

Har du märkt att de bästa idéerna alltid kommer när du är mitt uppe i något? Du kanske arbetar med en viktig uppgift när inspirationen slår till och ger dig den lösning du längtat efter.

Häromdagen arbetade jag med vår bloggstrategi när jag fick en lysande idé (eller så trodde jag) om hur man kan förbättra sökrankningen.

Självklart ville jag behålla den. Men jag kan bara komma ihåg så mycket. Jag förlitar mig på anteckningsappar för att fånga upp och återkomma till dessa flyktiga tankar när jag är klar med det jag har för handen.

Dessa appar fungerar som ett andra hjärna och hjälper mig att omvandla flyktiga idéer till åtgärder.

Baserat på min erfarenhet och de tester som vårt team på ClickUp har gjort har jag sammanställt en lista som innehåller både gratis och betalda alternativ. Jag hoppas att detta hjälper dig att hitta den anteckningsapp du vill ha.

Vad ska du leta efter i anteckningsappar?

När du väljer en app bör du prioritera funktioner som kompletterar din professionella rutin och ökar produktiviteten. Jag är noga med hur jag arbetar och de många olika sätt jag använder för att känna mig produktiv och mindre belastad av all information jag behöver komma ihåg.

Här är några viktiga aspekter att tänka på:

Organiseringsfunktioner: Anteckningsappar med organisationsverktyg som mappar, taggar och kraftfulla sökfunktioner hjälper dig att enkelt kategorisera och hämta anteckningar (detta är väldigt viktigt för mig; dubbelriktade länkar eller beroenden är mina favoritfunktioner. Det hjälper mig att förstå hur mitt arbete hänger ihop och är beroende av andra prioriteringar eller idéer). Integrationsmöjligheter: Se till att din anteckningsapp integreras smidigt med andra verktyg som du använder ofta, till exempel kalenderappar, Se till att din anteckningsapp integreras smidigt med andra verktyg som du använder ofta, till exempel kalenderappar, projektledningsprogram och samarbetsplattformar, för att effektivisera ditt arbetsflöde (återigen, avgörande för min personliga och professionella produktivitet). Jag sparar ofta mina anteckningar från Kindle för att överföra dem till min projektledningsapp som något jag vill referera till, och när jag läser något på webben vill jag vanligtvis lägga till en relaterad idé som ett potentiellt ämne att ta upp på ClickUp-bloggen)*. Användarvänlighet: Leta efter en app med ett intuitivt gränssnitt som gör det enkelt att snabbt lägga till, redigera, organisera och hämta anteckningar. AI-assistans: Leta efter Leta efter AI-aktiverade anteckningsappar som kan hjälpa dig att sammanfatta anteckningar, skapa transkriptioner av möten och videor, redigera eller skapa anteckningar intuitivt och organisera dina anteckningar bättre. (Detta har haft störst inverkan på mitt antecknande. Tidigare brukade jag lägga tid på att sammanfatta mina dåligt skrivna anteckningar, men nu låter jag AI göra det, vilket sparar mig massor av tid. Nu kan jag gå direkt till mina finslipade anteckningar som utgångspunkt. ) Åtkomst från flera enheter: Välj en app som synkroniseras mellan alla dina enheter så att du kan komma åt dina anteckningar var du än är – på kontoret, hemma eller på resande fot.

Dessa viktiga funktioner hjälpte mig att sortera bland de många anteckningsverktyg som finns på marknaden och hitta de bästa för dig.

De bästa anteckningsapparna i korthet

Här är de bästa anteckningsapparna i korthet:

App Bäst för Utmärkande funktion ClickUp Bästa gratis anteckningsapp med AI och funktioner för uppgiftshantering AI- och automatiseringsfunktioner för att sammanfatta och analysera anteckningar och generera åtgärdspunkter Notion Samarbetsvänlig, anpassningsbar arbetsyta Omfattande integrations- och anpassningsalternativ för anteckningar, dokument, wikis och mycket mer Evernote Organisera omfattande anteckningar Kraftfulla sök- och organisationsfunktioner Microsoft OneNote Flexibel anteckningsfunktion Fri form där du kan klicka var som helst för att lägga till text Apple Notes Sömlös integration med Apple-enheter Enkelt och överskådligt användargränssnitt med iCloud-synkronisering Google Keep Snabb registrering och organisering med Google Djup integration med andra Google-appar och -tjänster Obsidian Avancerad anteckningsfunktion med sammanlänkade anteckningar Versionshistorik för anteckningar Joplin Öppen källkodsentusiaster som värdesätter integritet Helt anpassningsbara och utbyggbara med plugins Simplenote Fans av minimalism och appar utan distraktioner Fokusera på anteckningar i ren text och enkel synkronisering Bear Vackra, minimalistiska teman Markdown-formatering och fokusläge

De 10 bästa anteckningsapparna

Vi har listat appar som inte bara är populära bland yrkesverksamma, utan som nästan vem som helst kan använda till sin fördel – studenter, frilansare, företagare eller kontorsanställda.

Låt oss börja med vår interna favorit.

1. ClickUp – den bästa gratisappen för anteckningar med AI

Prova ClickUp Docs Samarbeta med teammedlemmar i ClickUp Docs för att anpassa teckensnitt, lägga till uppgiftsrelationer eller länka till uppgifter direkt i dokumentet.

ClickUp har varit min favoritapp för anteckningar under de senaste åren, och det finns goda skäl till det.

Jag använder ClickUp Docs för att skriva anteckningar och uppgifter och bygga upp min kunskapsbas och wikis. Det gör det enkelt för mig att tilldela uppgifter och samarbeta med teammedlemmar i realtid.

Med hjälp av formateringsalternativ för rik text, såsom punktlistor, checklistor, banners, rubriker, markeringar och kodblock, kan jag anpassa mina dokument och lyfta fram vissa delar av mina anteckningar (en bonus för visuella inlärare!). Du kan också lägga till och bädda in multimediaelement i Docs.

Jag har använt dessa funktioner både på webben och i mobilversionen, och de fungerar smidigt överallt.

ClickUp stöder också dubbelriktad länkning inom ClickUp Tasks med hjälp av relationer – ett smidigt sätt att koppla samman liknande uppgifter och få en omfattande översikt över mitt arbetsflöde.

ClickUp Brain är nu en integrerad del av min strategi för anteckningar. Detta AI-verktyg hjälper mig att sammanfatta långa anteckningar, skapa tabeller med exakta data, få automatiska uppdateringar om uppgifter och snabbt hitta information var som helst i mitt arbetsområde.

När jag har bråttom använder jag ClickUp Brain för att sammanfatta kommentartrådar om uppgifter så att jag kan förstå vad som pågår utan att behöva läsa alla 200+ kommentarer. (Jag använder detta ofta för att urskilja det viktiga från det oviktiga och snabbt se vad mitt team håller på med).

Om dina anteckningsproblem är specifika för möten kan du dock använda ClickUp AI Meeting Notetaker! Den fångar upp varje detalj från mötet och levererar den till dig som ett strukturerat ClickUp-dokument, så att du kan fokusera mer på vad som sägs istället för att stressa med att ta anteckningar. När du har fått dokumentet ber du bara ClickUp Brain att skapa uppgifter från anteckningarna eller skicka en sammanfattning till dina kollegor med hjälp av ClickUp Chat. Läs mer här. 👇🏼

ClickUps anteckningsblock är en annan funktion som jag använder för att snabbt göra anteckningar, både på min telefon och på datorn. Det har oavsiktligt blivit min favoritapp för skrivande. Jag skriver många av mina första utkast här med enkel formatering innan jag flyttar dem någon annanstans.

Det bästa är att jag också kan omvandla dessa anteckningar till spårbara uppgifter om jag behöver.

Om anteckningen till exempel lyder ”Skicka offerter till Sam via e-post” kan jag snabbt skapa en uppgift med en deadline och andra detaljer.

Ta anteckningar på språng med ClickUp Notepad och kom åt dem från din webbläsare eller mobil.

När jag inte har tid att ringa och förklara något för en teammedlem använder jag ClickUp Clips. Det gör att jag kan dela skärminspelningar direkt i anteckningarna, vilket tillför ett visuellt och interaktivt element som till och med vissa av de bästa anteckningsapparna saknar.

Du kan få AI-driven transkription för dessa klipp, vilket gör att varje talat ord kan sökas i ClickUp.

Transkribera röst- och videonoteringar med AI med hjälp av ClickUp Clips

Utöver dessa erbjuder ClickUp många mallar för anteckningar som sparar tid och ökar effektiviteten. Min favorit är ClickUps mall för projektanteckningar.

Ladda ner den här mallen Hantera de många rörliga delarna i ditt projekt med detaljerade anteckningar med hjälp av ClickUps mall för projektanteckningar.

Den innehåller anpassningsbara statusar för att spåra projektets framsteg, anpassningsbara fält för att kategorisera och visualisera projektdata på ett effektivt sätt, samt anpassningsbara vyer som lista, Gantt, kalender och mer för att anpassa sig till ditt arbetsflöde.

Jag använder den här mallen för att:

Organisera projektdetaljer (som projektbeskrivning, omfattning, milstolpar) på ett ställe som är synligt för alla inblandade.

Tilldela uppgifter till teammedlemmar

Håll dig uppdaterad om förändringar inom Tasks

Övervaka uppgiftsförloppet och identifiera flaskhalsar

Skapa tydlig kommunikation mellan teammedlemmarna

ClickUps bästa funktioner

Ladda ner ClickUp för att ta anteckningar på valfri enhet – mobil, dator, Chrome-tillägg, smarta bärbara enheter och mer.

Använd Chrome-tillägget för att snabbt klippa ut webbplatser och ta skärmdumpar

Omvandla anteckningar till åtgärder och håll koll på dina uppgifter

Skapa anteckningar för personligt bruk eller dela och samarbeta med andra – du bestämmer vem som ska ha tillgång till dina anteckningar.

Få tillgång till antecknings-, uppgifts- och projektledningsfunktioner samt funktioner för teamsamarbete i en och samma app.

Begränsningar i ClickUp

Det krävs lite övning om du vill använda avancerade funktioner för uppgiftshantering.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

Det är inte bara jag; många ClickUp-användare håller med om att Notepad har blivit ett livräddande verktyg för dem. En av dem kallar ClickUp den bästa projektledningsappen och lyfter fram:

Tidigare använde jag klisterlappar, men nu kan jag med Notepads sortera mina anteckningar och diskussionspunkter efter ämne, kund och prioritet, särskilt när jag behöver komma ihåg något inför kundmöten.

2. Notion – de bästa anpassningsbara arbetsytorna för dina anteckningar, uppgifter och wikis

via Notion

Notions anteckningsfunktion stöder olika typer av innehåll, inklusive bilder, textanteckningar, bokmärken, videor och kod. Du kan lägga till dessa i dina anteckningar med intuitiva kontroller som dra-och-släpp och slash-kommandon.

Vi gillade dess anpassningsmöjligheter. De gjorde det möjligt för oss att skräddarsy vår arbetsyta efter olika personliga och teamrelaterade behov, till exempel att ändra sekretessinställningarna för att hålla konfidentiella mötesanteckningar privata eller dela dem med teammedlemmar när det behövdes.

En sak som teamet ogillade med Notion är den komplicerade organisationen; ibland går man vilse i appen och brödsmulorna är inte alltid till hjälp. Å andra sidan är den ganska populär bland personer som vill skapa databaser och wikis. Förstå det den som kan.

Användarupplevelsen är ibland lite osäker; fönster som du vill öppna som separata sidor öppnas ofta som popup-fönster och vice versa. Det beror förstås på dina personliga preferenser.

När jag testade appen provade jag Notion AI för att se hur den kan förenkla anteckningar och organisering. Jag listade några uppgifter, främst relaterade till lanseringen av en ny produkt, och Notion AI fyllde snabbt i de steg jag behövde följa för att utföra uppgifterna. Även om de inte var helt korrekta gjorde verktyget ett bra jobb.

Plattformen fungerar bra för tvärfunktionella team där samarbete är ett måste. Kommentarer och redigering i realtid erbjuder ett smidigt sätt att komma med idéer tillsammans med team på distans, samla in och ge feedback snabbt och se till att alla är på samma sida.

Notions bästa funktioner

Skapa anpassade mallar och integrera din databas i anteckningarna

Få snabb tillgång till viktig information via sidofältet

Skriv och formatera anteckningar med Markdown

Fokusera på det du skriver med en uppslukande upplevelse som får allt annat att blekna för tillfället.

Begränsningar i Notion

De komplexa funktionerna och användargränssnittet kan vara avskräckande för nya användare.

Erbjuder ingen skärminspelning eller transkriberingsfunktion – för det måste du utforska alternativ till Notion.

Mobilappen känns klumpig jämfört med desktopversionen.

Priser för Notion

Grundläggande : Gratis

Plus : 10 $/användare per månad

Företag : 18 $/användare per månad

Företag : Anpassad prissättning

Notion AI kan läggas till i ditt abonnemang för 10 dollar per medlem och månad.

Betyg och recensioner av anteckningsappar

G2 : 4,7/5 (över 5000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 2000 recensioner)

3. Evernote – bäst för att organisera och söka efter anteckningar

via Evernote

Med Evernote är det som att aldrig glömma sin första kärlek. Jag tillbringade flera år med att experimentera med Evernote för att skapa min ideala upplevelse och arbetsflöde, men det blev aldrig riktigt som jag ville.

Från anteckningar, uppgifter och scheman till dina favoritresurser från webben – med Evernote kan du enkelt spara allt du vill på din valda enhet.

Jag kunde snabbt integrera Evernote med ClickUp, Google Kalender, Slack och Microsoft Teams, så alla mina standups, kundmöten och påminnelser synkroniserades automatiskt med Evernote.

Verktyget är också tillgängligt offline, så det är skönt att veta att jag fortfarande kan komma åt mina anteckningar om jag är på camping eller reser utan tillgång till internet.

Evernotes AI-drivna sökfunktion är snabb och intuitiv. Den fungerar i PDF-filer, dokument och bilder, så det är aldrig något problem att söka igenom ett stort antal anteckningar och innehåll.

Med funktionen Uppgifter kan du skissa upp projektets steg och tilldela ansvar till andra – ett utmärkt sätt att samarbeta med ditt team när du är på språng.

Evernotes bästa funktioner

Spara utdrag från webben direkt i dina anteckningar med Web Clipper

Skanna, digitalisera och organisera pappersdokument med din telefons kamera

Redigera anteckningar och uppgifter i realtid och håll alla medverkande på samma sida.

Evernotes begränsningar

En begränsad gratisversion som uppmuntrar användarna att teckna ett premiumabonnemang. Om du letar efter ett billigare alternativ kan du kolla in andra anteckningsappar på denna lista eller utforska dessa Evernote-alternativ.

Priser för Evernote

Gratis

Personligt : 14,99 $/månad

Professionellt : 17,99 $/månad

Teams: 24,99 $/användare per månad

Evernote-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 2000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 8200 recensioner)

De flesta användare uppskattar hur snabbt och enkelt de kan hitta och organisera sina anteckningar i Evernote. En användare uppskattar också möjligheten att länka samman anteckningar för att smidigt bygga upp en kunskapsbank:

Jag är övertygad om att Evernote har sin logotyp att tacka för sin framgång: appen hjälper verkligen till att bygga upp ett elefantminne, inte bara när det gäller kapacitet utan också när det gäller de oändliga kopplingar du kan skapa och berika, enligt dina egna klassificeringsregler. Du kan lägga till så många taggar, anteckningsböcker och underanteckningsböcker du vill, för att inte tala om de interna länkarna som kopplar samman anteckningarna med varandra.

4. Microsoft OneNote – bästa appen för anteckningar i fri form med synkronisering och samarbete mellan flera enheter

via OneNote

Microsoft OneNote erbjuder en serie anteckningsverktyg för olika typer av inmatning, inklusive skrivning, handskrift och ritning.

Du kan infoga innehåll från webben direkt i dina anteckningar, vilket förenklar forsknings- och dokumentationsprocessen. Jag har alltid tyckt att OneNotes organisation är fantastisk. Det är så enkelt att hitta det du letar efter med så få klick som möjligt. En annan sak jag gillar är att appen är mindre rigid och mer flexibel när det gäller text, siffror och bilder.

Du kan snabbt lägga till en formel, en tabell eller en bild i samma anteckning. Jag uppskattar smidigheten i detta tillvägagångssätt – det känns som en naturlig antecknings- och dagboksupplevelse.

OneNote-mallar är en praktisk utgångspunkt för att organisera dina anteckningar, oavsett om du planerar ett projekt, håller reda på uppgifter eller skriver dagbok.

Vårt team testade dess samarbetsfunktioner, som fungerade mycket smidigt. Du kan arbeta tillsammans (med inköpslistor, festinköp eller arbetsuppgifter) med familjemedlemmar eller ditt team, och dina anteckningar uppdateras i realtid. Det finns alltid den där sammankopplingen i Microsft-paketet som gör det till dess USP och dess begränsning – det beror på vem du frågar.

Microsoft OneNotes bästa funktioner

Återskapa känslan av en fysisk pärm med separata sektioner och sidor i layouten Digital Notebook.

Konvertera handskrivna anteckningar till maskinskriven text

Synkronisera dina anteckningar mellan olika enheter och plattformar och behåll tankegångens kontinuitet intakt.

Kom åt dina anteckningar även när du är offline

Begränsningar i Microsoft OneNote

Användare måste ha ett Microsoft 365-abonnemang för att få tillgång till verktyget. Annars måste du använda OneNote-alternativ.

Erbjuder främst integration med Microsoft-produkter, vilket är begränsande för användare av andra ekosystem.

Priser för Microsoft OneNote

Ingår i Microsoft 365-prenumerationen, från 69,99 $/år.

Betyg och recensioner av Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (över 1800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1500 recensioner)

5. Apple Notes – bästa anteckningsintegrationen för Apple-användare

via Apple Notes

Apple Notes är en enkel men effektiv anteckningsapp som fungerar på alla Apple-enheter. Om du är djupt inne i Apples ekosystem kan detta bli ditt favoritverktyg.

Det är fortfarande den enklaste appen om du arbetar inom Apple-världen – öppna den när som helst på din Mac från det nedre högra hörnet, så dyker den upp direkt. Synkroniseringen fungerar oftast utmärkt; att kopiera något på telefonen och klistra in det på skrivbordet är magiskt. Det är de små detaljerna som förbättrar upplevelsen.

Om du förväntar dig mer av appen kommer du att bli besviken. Det är inte enkelt eller okomplicerat att flytta runt text, formatera och indra. Mer avancerade användningsfall stöds inte.

Du kan spara flera typer av innehåll, inklusive bilder, webblänkar, handskrivna anteckningar, kartor, PDF-filer och skisser.

Jag föredrar Apple Notes skanningsfunktion för att skanna dokument direkt från min iPhone – det behövs inga skannrar från tredje part! Dokumenten sparas direkt i Notes som PDF-filer.

Apple Notes bästa funktioner

Skapa anteckningar, redigera listor, organisera anteckningar i mappar och hantera bilagor.

Fäst prioriterade anteckningar högst upp för snabb åtkomst

Lägg till taggar för att enkelt sortera och hitta anteckningar

Begränsningar i Apple Notes

Begränsat till användare inom Apples ekosystem.

Priser för Apple Notes

Gratis: Finns gratis på alla Apple-enheter

Apple Notes betyg och recensioner

G2 : Ej tillgänglig

Capterra: Ej tillgänglig

Kolla in dessa alternativ till Apple Notes!

6. Google Keep – bäst för enkla anteckningar och påminnelser

via Google Keep

Med Google Keep kan användare enkelt samla in olika typer av innehåll, inklusive anteckningar, listor, foton och ljud, och organisera allt på en digital anslagstavla.

Det är enkelt att dela anteckningar med familj och vänner. Du kan till exempel dela en inköpslista och se uppdateringar i realtid när varor bockas av – utan att behöva kommunicera fram och tillbaka.

Personligen gillar jag Google Keeps röstanteckningsfunktion. När jag har bråttom och behöver anteckna något viktigt kan jag helt enkelt spela in ett röstmemo och transkribera det till text senare – snabbt och effektivt!

Precis som med Apple Notes är det svårt att få ut något mer komplexa eller avancerade funktioner av verktyget. Man skulle kunna tro att Google skulle göra större ansträngningar för att kombinera Keep-upplevelsen med Google Tasks och Kalender, men så har inte skett. De fortsätter att vara helt skilda upplevelser, vilket kan vara frustrerande om man vill ha en allt-i-ett-programvara eller -upplevelse.

Google Keeps bästa funktioner

Få påminnelser om dina uppgifter på rätt plats och vid rätt tidpunkt med tids- och platsbaserade påminnelser.

Organisera anteckningar med etiketter och färger

Integrera dina anteckningar smidigt med Google Docs, Kalender och andra appar inom Googles ekosystem.

Fäst anteckningar på din enhets startskärm och håll koll på prioriterade uppgifter.

Begränsningar i Google Keep

Mer lämpliga för snabba anteckningar än för detaljerade, långa anteckningar.

Funktionerna är för grundläggande för komplex anteckningshantering.

Priser för Google Keep

Gratis: Helt gratis att använda med ett Google-konto

Betyg och recensioner för Google Keep

G2 : Ej tillgänglig

Capterra: Ej tillgänglig

Kolla in dessa alternativ till Google Keep!

7. Obsidian – bäst för avancerad anteckning med sammanlänkade anteckningar

via Obsidian

Obsidian är en anteckningsapp som är användbar för personer som jag, som har hundratals eller tusentals anteckningar på sina enheter.

Det jag gillar mest med det här verktyget är sammanlänkning och dubbelriktad länkning – du kan skapa kopplingar mellan anteckningar, idéer, personer, platser och mycket mer.

Jag sparade till exempel flera anteckningar om olika marknadsföringskampanjer, alla för samma produkt. Genom att länka dem kunde jag hålla allt integrerat och snabbt komma åt relevanta anteckningar. En interaktiv graf identifierar också dolda mönster i anteckningarna och visualiserar deras relation.

I det avseendet har jag varit ett stort fan av Obsidian och Notion. Men om jag måste jämföra Notion och Obsidian direkt, väljer jag Notion utan tvekan, eftersom dess funktioner för delning av anteckningar och samarbete är mycket smidigare. Obsidian är utmärkt om du vill lägga mycket tid på själva verktyget. Om du letar efter samarbets- eller integrationsfunktioner där du kan skicka ut information eller uppgifter för att stödja ditt produktivitetsflöde – då är det inte rätt verktyg för dig.

Obsidians bästa funktioner

Brainstorma, forska och utveckla idéer på Canvas – din personliga plats

Spåra anteckningarnas versionshistorik i upp till ett år

Skapa en personlig upplevelse med plugins och teman

Kontrollera vilka filer du vill synkronisera med vilka enheter

Obsidians begränsningar

Att samarbeta med andra om anteckningar är en komplex process

Främst en stationär app; mobilversionen är inte lika robust eller användarvänlig.

Obsidian-priser

Personligt : Gratis

Kommersiell : 50 $/användare per år (månadsabonnemang finns inte)

Tillägg: 5 USD/användare per månad för Sync och 10 USD/webbplats per månad för Publish (faktureras månadsvis)

Obsidian-betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt antal recensioner

Capterra: 4,9/5 (över 20 recensioner)

De flesta Obsidian-användare svär vid hur enkelt det är att använda markdown för att formatera sina anteckningar i appen.

Obsidians stöd för Markdown är också fantastiskt. Det gör det enkelt att formatera mina anteckningar och inkludera bilder, tabeller och andra medier

Vissa av dem ogillar dock att många grundläggande och intressanta funktioner – som molnsynkronisering och prenumeration för flera enheter – ligger bakom betalväggar.

Nackdelar: ”Man måste betala för prenumerationen på länkningen mellan flera enheter, jag tycker att det borde vara en engångsbetalning.”

8. Joplin – bästa open source-anteckningsappen med starkt fokus på integritet

via Joplin

Joplin är ett öppen källkodsprogram för anteckningar som hjälper dig att uttrycka dina tankar i ord och få säker åtkomst till dem på Windows, MacOS, Windows, Linux och iOS. Verktyget stöder multimedieanteckningar, inklusive bilder, videor, PDF-filer och ljudfiler.

Dess funktioner för delning och samarbete är smidiga. Det gjorde det möjligt för mig att dela mina anteckningar med vänner, familj och kollegor och arbeta tillsammans med dem på anteckningarna utan problem.

Det fanns också en möjlighet att spara en anteckning (på internet) och dela länken med andra – ett enkelt sätt att dela uppgiftslistor, företagswikis eller mötesanteckningar med en stor grupp människor.

Joplin erbjuder omfattande anpassningsmöjligheter genom plugins, anpassade teman och textredigerare (som Rich Text och Markdown), så att du kan anpassa verktyget efter dina önskemål.

Även om det är en öppen källkodsapp, upprätthåller den dataintegriteten med End-To-End Encryption (E2EE). Dina anteckningar är endast tillgängliga för dig, såvida du inte väljer att dela dem.

Joplins bästa funktioner

Formatera dina anteckningar med Rich Text eller Markdown

Spara webbsidor eller ta skärmdumpar direkt med tillägget Web Clipper (tillgängligt för Chrome och Firefox).

Arbeta offline och anteckna när du är på språng

Joplins begränsningar

Gränssnittet är inte lika användarvänligt som vissa kommersiella alternativ, vilket begränsar dess attraktionskraft för mindre tekniskt kunniga användare.

Synkroniseringen kräver lite mer inställningar jämfört med andra vanliga anteckningsappar.

Priser för Joplin

Basic : 2,99 €/månad

Pro : 5,99 €/månad

Teams: 7,99 €/månad per användare (minst 2 användare krävs)

Joplin-betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Kolla in dessa alternativ till Joplin!

9. Simplenote – bäst för distraktionsfri anteckning med fokus på ren text

via Simplenote

Simplenote är en enkel anteckningsapp som synkroniseras mellan flera enheter och plattformar, inklusive Android, iOS, Mac, Windows, Linux och webbläsare. Anteckningarna uppdateras automatiskt i realtid på alla enheter – du behöver inte leta efter någon synkroniseringsknapp!

Jag tyckte att funktionen för versionshistorik var mest användbar. Ibland skapar jag en detaljerad anteckning om ett ämne, och när jobbet är klart redigerar jag anteckningen med nytt innehåll. Senare, om jag vill hämta den anteckningen, är det inte längre möjligt.

Simplenote är en räddning i sådana fall – den säkerhetskopierar anteckningar vid varje ändring, så jag kan slå upp vad jag skrev för dagar, veckor eller till och med månader sedan.

Gränssnittet liknar Apple Notes, men det finns ingen möjlighet att lägga till bilder eller skisser.

Simplenotes bästa funktioner

Organisera anteckningar med hjälp av taggar och hitta dem snabbt med den här Android-appen för anteckningar och dess funktion för omedelbar sökning.

Samarbeta med vänner och teammedlemmar genom att dela listor, lägga upp instruktioner eller publicera anteckningar online.

Skriv, förhandsgranska och publicera anteckningar i Markdown-format

Simplenotes begränsningar

Ingen möjlighet att infoga tabeller

Saknar estetisk tilltalande utseende

Priser för Simplenote

Gratis för alla användare

Simplenote-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Simplenote verkar vara ett populärt val för att skriva anteckningar i klassrum och möten, och användarna uppskattar dess enkla, smidiga användargränssnitt.

Det har hjälpt mig (mycket) under möten att anteckna MOM.

Nackdelen är förstås att det saknas extrafunktioner, som mallar, vilket denna användare påpekar.

10. Bear – vackrast och mest minimalistisk användargränssnitt (för Apple-användare)

via Bear

Bear är en Markdown-baserad anteckningsapp som låter dig formatera och organisera olika typer av innehåll (inklusive text, foton, tabeller och att göra-listor) i en enda anteckning.

Jag älskade dess estetik, särskilt det minimalistiska användargränssnittet – det gjorde mig mindre nervös när jag lekte med appen, trots att jag hade en enorm uppgiftslista att beta av!

Bear finns tillgängligt för Mac, iPhone och iPad. Det är ett utmärkt val om du föredrar Apples ekosystem och letar efter något som är mer visuellt tilltalande än Apple Notes.

Om du väljer den betalda versionen, Bear PRO, får du tillgång till avancerade funktioner, såsom OCR-sökfunktioner och export av anteckningar till flera format (PDF, HTML, DOCX och JPG). Det är värt pengarna om du är intresserad av design.

Bear bästa funktioner

Formatera dina anteckningar med ett enkelt Markdown

Organisera anteckningar med flexibla taggningssystem

Använd vikning för att fokusera på en sektion i taget och dölja resten

Anpassa appen med vackra teman

Begränsningar

Finns endast för iOS och macOS, vilket begränsar användningen till Apples ekosystem.

Vissa grundläggande funktioner, som iCloud-synkronisering och exportalternativ, kräver ett abonnemang.

Om du använder Windows eller något annat operativsystem kan du utforska dessa alternativ till Bear-appen.

Bear-priser

Grundläggande : Gratis

Pro: 2,99 $/månad

Bear-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (Otillräckligt antal recensioner)

Vilken är den bästa anteckningsappen av dem alla?

De appar vi testade och valde ut har några saker gemensamt: de är alla enkla att använda, tillgängliga på flera plattformar och hjälper mig att bli mer organiserad och produktiv.

De är utmärkta för att anteckna och komma åt anteckningarna senare, men väldigt få verktyg har mer än de grundläggande funktionerna.

Jag föredrar verktyg som hjälper mig att balansera både personliga och professionella uppgifter, så jag föredrar appar med avancerade funktioner som teamsamarbete, uppgiftshantering, projektledning och robusta integrationer.

Att ha flera anteckningsappar på min enhet motverkar syftet – det bara rör till i mitt digitala utrymme och överväldigar mig. Därför föredrar jag att använda en kraftfull app som har många funktioner och integreras med min teknikstack.

Det finns bara en programvara som uppfyller alla krav – ClickUp!

Det förenklar anteckningsskrivandet med Docs, Notepad och färdiga mallar. AI-funktionerna påskyndar skrivandet, hämtar gamla anteckningar och transkriberar röstanteckningar. Och projektledningsverktygen gör att vi kan hålla koll på uppgiftslistor och samarbeta med tvärfunktionella team.

Prova ClickUp idag!