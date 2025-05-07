De 15 bästa alternativen och konkurrenterna till Evernote 2025

Jag har varit en trogen Evernote-användare i flera år. Men de senaste begränsningarna för gratispaketet har börjat kännas som ett avgörande hinder.

Dessutom behöver jag en anteckningsapp som jag kan använda för både personliga och professionella anteckningar, som kan synkroniseras mellan flera enheter, integreras sömlöst med andra verktyg, erbjuda uppgiftsskapande och framstegsspårning samt påskynda mitt arbete med AI.

Evernote uppfyller många krav, men de flesta av de funktioner jag önskar är antingen betalbara eller otillgängliga. Jag har övervägt att uppgradera för att få tillgång till de avancerade funktionerna, men priset känns högt eftersom jag fortfarande måste investera i ett separat verktyg för uppgiftshantering.

Så jag började utforska alternativ till Evernote. I den här artikeln delar jag med mig av mina 15 bästa val som erbjuder stort värde samtidigt som de är kostnadseffektiva.

👀 Visste du att? Att ta anteckningar kan göra att du kommer ihåg något hela 6 gånger oftare! Det innebär en 34 % större chans att komma ihåg med anteckningar jämfört med ynka 5 % utan.

Evernotes begränsningar

Den kostnadsfria versionen av Evernote har blivit mycket begränsad. Den tillåter dig att skapa högst 50 anteckningar och en enda anteckningsbok, vilket inte räcker för stora projekt.

Det begränsar dessutom användarna till endast en enhet och begränsar månatliga uppladdningar till 250 MB. Det är alltså inte längre ett lämpligt alternativ om du behöver lagra större filer eller komma åt anteckningar på flera plattformar.

Om kraftfulla samarbetsfunktioner och uppgiftshantering är en prioritet för dig kommer du troligen att bli besviken. Evernote erbjuder endast grundläggande samarbetsfunktioner, som att dela anteckningar och lägga till kommentarer, samt möjligheten att inkludera uppgifter i anteckningar.

De är användbara för att arbeta med dokument i team, men räcker inte till för projekt som kräver mer robusta verktyg för att spåra uppgifter, övervaka framsteg och utvärdera resultat.

Evernote-alternativ i korthet

Här är en tabell som snabbt sammanfattar de bästa funktionerna och prisalternativen för våra bästa Evernote-alternativ:

🧠Rolig fakta: Sokrates, den berömda filosofen, var den ultimata anti-antecknaren. Han ansåg att att skriva ner saker skulle göra människor till lata tänkare. Lyckligtvis höll hans elev Platon inte med om detta och skrev ner allt!

De 15 bästa alternativen till Evernote

Här är de anteckningsprogram jag tycker är bättre än Evernote:

1. ClickUp (bäst för AI-driven anteckningshantering och dokumenthantering)

ClickUps funktioner går utöver de som finns i en enkel anteckningsapp. Den gör det möjligt för mig att samarbeta med mitt distansarbete team (synkroniserat eller asynkroniserat), redigera och dela anteckningar/dokument tillsammans och omvandla idéer till spårbara uppgifter.

Jag behöver inte längre använda flera appar för anteckningar och uppgiftshantering – ClickUp är en app för allt som rör arbetet och samlar uppgifter, dokument, chatt och till och med kraftfulla AI-funktioner, vilket sparar både tid och pengar.

Sammantaget gör det mig mycket mer effektiv i mitt arbete.

Så här använder mitt team och jag ClickUp:

a. Samarbeta med kollegor på dokument

Använd ClickUp Docs Skapa idéer, skriv och redigera tillsammans med ditt team i realtid med ClickUp Docs.

För att ta mötesanteckningar, utforma projektplaner, skriva bloggar, utarbeta kontrakt och SOP:er eller skapa kunskapsbaser använder vi ClickUp Docs, ett molnbaserat verktyg för kunskapshantering.

ClickUp Docs hjälper oss att arbeta med dokument i realtid tillsammans med team, tagga teammedlemmar med kommentarer, tilldela dem uppgifter, konvertera text till ClickUp-uppgifter och spåra framsteg. Vi använder också Markdown med /slash-kommandon och formaterar text snabbt (t.ex. genom att lägga till punktlistor, fetstil, kursiv stil och genomstrykningar).

Det är enkelt att bädda in bilder, skärmdumpar, PDF-filer, webblänkar eller andra filer direkt i dokumentet. För säkerhets skull kan jag ställa in anpassningsbara behörigheter för teammedlemmar, gäster eller offentlig delning.

Få flera formateringsalternativ på ClickUp Docs

ClickUps omfattande bibliotek med mallar för anteckningar hjälper oss att upprätthålla enhetligheten i vår dokumentation. De mest använda mallarna i min arbetsmiljö är ClickUp Knowledge Base Template och ClickUp Meeting Notes Template. ClickUp har mallar för alla avdelningar, från marknadsföring, drift, IT, redovisning och försäljning till kreativa team och designteam.

b. Snabb anteckning på språng

Skapa snabba checklistor och omvandla dem till uppgifter med ClickUp Notepad.

ClickUp Notepad låter mig snabbt anteckna idéer och åtgärder i farten, särskilt när något dyker upp i huvudet medan jag arbetar med andra uppgifter. Det gör att jag kan fånga mina tankar i stunden utan att avbryta mitt arbetsflöde.

Jag organiserar anteckningar och åtgärder med uppgiftslistor i ClickUp och bockar av dem på listan när jag är klar. Det gör det också möjligt för mig att enkelt omorganisera objekt med dra-och-släpp-funktionen och gruppera uppgifter för att skapa en tydlig, visuell hierarki. Det gör det enkelt att anpassa med hjälp av avancerade redigeringsalternativ, såsom att lägga till rubriker, punktlistor och färger.

Notepad finns tillgängligt i ClickUps mobilapp och Chrome-tillägg, så att vi kan ta anteckningar var som helst.

c. Snabb anteckning med AI

Sammanfatta långa mötesanteckningar och projektdokument, redigera ditt skrivna innehåll och skapa nytt innehåll baserat på dina uppmaningar med ClickUp Brain

Förutom manuell anteckning ger ClickUp oss också möjlighet att snabbt få insikter från anteckningar och berikar anteckningsupplevelsen med ClickUp Brain, verktygets kraftfulla AI-assistent.

Med ClickUp Brain kan jag sammanfatta långa mötesanteckningar till viktiga punkter så att jag snabbt kan gå igenom viktig information utan att behöva gå igenom varje liten detalj. Det genererar också kontextuellt innehåll baserat på mina filer och minskar den tid som behövs för att skapa anteckningar.

💡Proffstips: Vill du automatisera anteckningarna från dina möten? Använd ClickUp AI Notetaker för att transkribera och sammanfatta dina möten. Efter varje möte får du sökbara transkriptioner och automatiska åtgärdspunkter i din inkorg! Spela in, transkribera och sammanfatta dina möten med ClickUp AI Notetaker

Titta på den här videon om hur du använder AI för mötesanteckningar.

📮 ClickUp Insight: 37 % av arbetstagarna skickar uppföljningsanteckningar eller mötesprotokoll för att spåra åtgärdspunkter, men 36 % förlitar sig fortfarande på andra, fragmenterade metoder. Utan ett enhetligt system för att dokumentera beslut kan viktiga insikter du behöver hamna begravda i chattar, e-postmeddelanden eller kalkylblad. Med ClickUp kan du omedelbart omvandla konversationer till genomförbara uppgifter i alla dina uppgifter, chattar och dokument – så att ingenting faller mellan stolarna.

ClickUps bästa funktioner

Chatta live med kollegor medan du arbetar med anteckningar med hjälp av ClickUp Chat.

Anpassa teckenstorlek, radhöjd, teckensnitt, sidbredd och mycket mer.

Koncentrera dig på en rad i taget med fokusläget i ClickUp Docs.

Markera viktig text i detaljerade anteckningar med färgkodade banners

Skapa tabeller för att visualisera stora datamängder

Begränsningar i ClickUp

Har en inlärningskurva

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

ClickUp är superintuitivt och flexibelt... Nu har vi allt på ett ställe – alla våra uppgifter och alla våra anteckningar. Det är så enkelt att omvandla åtgärdspunkter från ett möte till uppgifter, vilket tidigare var ett problem.

ClickUp är superintuitivt och flexibelt... Nu har vi allt på ett ställe – alla våra uppgifter och alla våra anteckningar. Det är så enkelt att omvandla åtgärdspunkter från ett möte till uppgifter, vilket tidigare var ett problem.

ClickUp har mycket att erbjuda på ett och samma ställe, såsom projektledning, brainstorming-alternativ, uppgiftshantering, projektplanering, dokumenthantering etc. Det har definitivt gjort livet relativt enklare eftersom det är lätt att använda, användargränssnittet är väl utformat och samarbetet inom teamet och med andra team är enklare. Vi kunde hantera arbetet bättre, spåra och rapportera arbetet enkelt, och baserat på framstegen i de dagliga mötena var det enkelt att planera för framtiden.

ClickUp har mycket att erbjuda på ett och samma ställe, såsom projektledning, brainstorming-alternativ, uppgiftshantering, projektplanering, dokumenthantering etc. Det har definitivt gjort livet relativt enklare eftersom det är lätt att använda, användargränssnittet är väl utformat och samarbetet inom teamet och med andra team är enklare. Vi kunde hantera arbetet bättre, spåra och rapportera arbetet enkelt, och baserat på framstegen i de dagliga mötena var det enkelt att planera för framtiden.

2. Microsoft OneNote (bäst för ljudanteckningar)

via Microsoft OneNote

Som student brukade jag använda Microsoft OneNote för att samla föreläsningar, anteckningar och studiematerial på ett ställe. Men även nu, som yrkesverksam, kan jag använda det för mötesanteckningar eller brainstorming.

En av mina favoritfunktioner är rösttranskription. Jag kan helt enkelt spela in möten eller säga vad jag tänker, och OneNote omvandlar det till text nästan omedelbart. Detta gör att jag kan fokusera bättre på samtalet under möten utan att behöva oroa mig för att skriva ner allt.

Microsoft OneNotes bästa funktioner

Be Copilot (Microsofts AI) att utarbeta planer, generera idéer eller skapa listor baserat på det du arbetar med.

Använd verktyget som din digitala ritbräda

Dela dina anteckningar och samarbeta med dina kollegor

Begränsningar i Microsoft OneNote

Det tar tid att synkronisera anteckningar mellan flera enheter

Priser för Microsoft OneNote

Gratis

Betyg och recensioner av Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (över 1 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 800 recensioner)

3. Apple Notes (bäst för personliga anteckningar)

via Apple

Apple Notes är perfekt för iOS-användare som vill ta anteckningar när de är på språng. Jag upptäckte att mina anteckningar synkroniserades sömlöst mellan alla mina Apple-enheter, vilket gjorde att jag alltid hade tillgång till dem oavsett vilken enhet jag använde.

En funktion som jag tyckte var särskilt användbar är dokument skanningsverktyget, som gjorde det möjligt för mig att snabbt konvertera fysiska dokument till PDF-filer utan behov av appar från tredje part.

Jag gillar också funktionen Skanna text i den här anteckningsappen. Oavsett om det är text från en tidning, en digital skärm eller någon annan yta, så upptäcker den enkelt texten och kopierar den till mina anteckningar.

Apple Notes bästa funktioner

Kategorisera liknande anteckningar i mappar

Sök anteckningar efter taggar

Bifoga filer, inspelade ljudfiler, foton och videor till anteckningar

Begränsningar i Apple Notes

Saknar grundläggande funktioner för teamsamarbete

Priser för Apple Notes

Gratis för iOS-användare

Apple Notes betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

👀 Visste du att? Med Apple Notes kan du ta anteckningar helt handsfree med hjälp av Siri. Aktivera bara Siri och diktera dina tankar, påminnelser eller idéer högt, så skriver Siri ner dem direkt i din Notes-app.

4. Notion (bäst för multimediala anteckningar)

via Notion

Jag provade Notion Docs för att ta mötesanteckningar och samarbeta med mitt team om projektkrav. Jag kunde inkludera och organisera olika typer av innehåll, såsom kodsnuttar, matematiska ekvationer, bokmärken och påminnelser, allt på ett och samma ställe.

Jag gillade också funktionen Synced Block på Notion Wiki. Jag kunde skapa ett innehållsblock på ett ställe och återanvända det på flera sidor. Alla uppdateringar jag gjorde i det ursprungliga blocket synkroniserades automatiskt överallt där det användes – utan att jag behövde göra samma ändringar flera gånger.

Notions bästa funktioner

Samarbeta med teammedlemmar i realtid och asynkront

Skapa planer, skriv ner mål och spåra vanor med Notion-mallar

Centralisera din kunskapsbas med Wikis och lägg till en anpassad omslagsbild

Begränsningar med Notion

Har en inlärningskurva

Priser för Notion

Gratis

Plus: 12 $/månad per användare

Företag: 18 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Notion AI finns tillgängligt för 10 dollar/månad per användare.

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5 (över 5 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Notion?

Notion är som en allt-i-ett-arbetsplats som du kan anpassa efter dina behov, så att du kan göra allt från att ta anteckningar till att hantera uppgifter. Det bästa är att det är väldigt enkelt att använda tack vare det intuitiva användargränssnittet och den praktiska sökfunktionen.

Notion är som en allt-i-ett-arbetsplats som du kan anpassa efter dina behov, så att du kan göra allt från att ta anteckningar till att hantera uppgifter. Det bästa är att det är väldigt enkelt att använda tack vare det intuitiva användargränssnittet och den praktiska sökfunktionen.

5. Obsidian (bäst för visuella anteckningar)

via Obsidian

Obsidians Canvas-plugin (som är gratis för Obsidian-användare) lockade mig med sitt fokus på visuella anteckningar. Jag kunde rita diagram för att lägga upp projektplaner, brainstorma nya idéer och lägga till bilder och PDF-filer direkt i mina anteckningar.

En annan intressant funktion som jag uppskattade var möjligheten att visualisera relationerna mellan mina anteckningar genom en grafisk presentation. Jag hade till exempel skrivit ner flera idéer till blogginlägg relaterade till innehållsmarknadsföring. Med den interaktiva grafen kunde jag snabbt identifiera liknande idéer och hitta ett mönster i mina idéer.

Obsidians bästa funktioner

Skapa kopplingar mellan flera anteckningar och skapa ett kunskapsarkiv

Kom åt anteckningar offline (Obsidian Sync sammanfogar ändringarna när internetanslutning är tillgänglig)

Spåra versionshistoriken för anteckningar i upp till ett år

Obsidians begränsningar

Perfekt för personligt bruk, men inte lika bra för samarbete.

Obsidian-priser

Personligt bruk: Gratis

Kommersiell användning: 50 USD/år per användare (faktureras årligen)

Obsidian-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,9/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Obsidian?

Obsidian är den bästa anteckningsappen jag har använt och möjligheten att koppla ihop anteckningar och organisera dem i en personlig wiki gör den mycket användbar.

Obsidian är den bästa anteckningsappen jag har använt och möjligheten att koppla ihop anteckningar och organisera dem i en personlig wiki gör den mycket användbar.

6. Google Keep (bäst för ett överskådligt gränssnitt)

via Google Keep

Google Keep är ett enkelt och överskådligt alternativ till Evernote. En av mina favoritfunktioner är nattläget, som gör appen mycket skonsammare för ögonen när jag använder den klockan två på natten.

Påminnelsefunktionen är ett annat användbart tillägg som ser till att du inte glömmer viktiga uppgifter. Jag kunde ställa in en specifik tid för påminnelsen, lägga till en anteckning och bjuda in teammedlemmar som medarbetare.

Google Keep – de bästa funktionerna

Kategorisera anteckningar med hjälp av etiketter

Organisera anteckningar med listvy och rutnätvy

Bädda in bilder i anteckningar

Begränsningar i Google Keep

Finns inte som widget på Apple-enheter efter uppdateringen till iOS 18.

Priser för Google Keep

Gratis

Betyg och recensioner för Google Keep

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 200 recensioner)

7. Joplin (bäst för anteckningar offline)

via Joplin

När jag testade Joplin exporterade jag allt från Evernote i enex-format och importerade det sedan till Joplin. Det fungerade smidigt. Allt formaterat innehåll konverterades perfekt till Markdown. Det bästa är att det också hämtade alla bilagor (bilder, PDF-filer, ljudfiler) och till och med metadata som geolokalisering och tid.

Men det som verkligen övertygade mig om Joplin är dess offline-först-strategi. Den låter mig komma åt och redigera mina anteckningar när som helst, även utan internetuppkoppling. Detta är en enorm fördel för mig, eftersom jag ofta gillar att skriva ner idéer när jag reser, och inte alla platser har en bra internetuppkoppling.

Joplins bästa funktioner

Anpassa appen med egna teman och Rich Text/Markdown-redigerare

Dela anteckningar med kollegor med Joplin Cloud

Håll dina anteckningar säkra med end-to-end-kryptering

Joplins begränsningar

Erbjuder inte AI-drivna sökförslag

Priser för Joplin

Gratis

Basic : 2,99 € (~3,1 $)/månad

Pro: 5,99 € (~6,2 $)/månad

Teams: 7,99 € (~8,3 $)/månad

Joplin-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

💡Proffstips: Om du tycker att det är tråkigt att göra anteckningar kan du prova olika anteckningsmetoder, till exempel Cornell-metoden, mind mapping-metoden och diagrammetoden, och välja den som passar dig bäst.

8. Bear (bäst för vackra teman)

via Bear

Bear omfamnar minimalism. Designen är ren och enkel, och den intuitiva användningen av Markdown gör det enkelt att formatera och organisera anteckningar. Utöver sin design erbjuder Bear också vackra teman som skapar en mysig och inbjudande arbetsmiljö. Det är enkelt att anpassa utseendet och känslan.

En annan fantastisk funktion är möjligheten att ändra storlek på och beskära bilder direkt i appen. Det är en liten detalj, men väldigt användbar när jag arbetar med visuellt innehåll.

Bear bästa funktioner

Sök efter text i foton och PDF-filer – i enskilda anteckningar eller i alla dina anteckningar

Rita med din Apple Pencil eller fingret och redigera dina designer när du vill.

Välj bland över 250 ikoner för att få dina taggar att sticka ut

Bear-begränsningar

Endast tillgängligt på iPhone, iPad och Mac.

Bear-priser

Gratis

Bear Pro: 2,99 $/månad

Bear-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Bear?

Jag älskar att jag kan skriva i markdown, publicera på min blogg i markdown, exporten är också jättebra, säkerhetskopieringen är stabil, jag älskar att taggarna försvinner efter att jag har använt dem så att det ser snyggt och rent ut.

Jag älskar att jag kan skriva i markdown, publicera på min blogg i markdown, exporten är också jättebra, säkerhetskopieringen är stabil, jag älskar att taggarna försvinner efter att jag har använt dem så att det ser snyggt och rent ut.

9. UpNote (bäst för fokuserad anteckning)

via UpNote

När jag testade UpNote fastnade jag för fokusläget. När jag växlade till fokusläge gömdes alla menyer, anteckningsböcker och till och med mina andra anteckningar, så att jag kunde koncentrera mig helt på mitt skrivande. Det hjälpte mig att hålla fokus utan distraktioner.

Dess förmåga att organisera mina anteckningar i olika utrymmen imponerade också på mig. Jag skapade flera utrymmen – ett för arbete, ett annat för personliga projekt och ett tredje för idéer som jag vill utforska senare. Jag använde mitt "Arbetsutrymme" för mötesanteckningar, brainstorming-sessioner och projektöversikter, medan mitt "Personliga utrymme" innehöll saker som resplaner, recept och dagliga anteckningar.

UpNotes bästa funktioner

Exportera dina anteckningar till text, PDF, HTML eller Markdown

Använd hashtags för att kategorisera anteckningar

Fäst ofta öppnade anteckningar eller lägg till dem i fliken Snabbåtkomst.

Begränsningar för UpNote

Erbjuder inte AI-driven anteckningsfunktion

Priser för UpNote

Gratis

UpNote Premium: 1,99 $/månad eller 39,99 $ för livstid

UpNote-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

👀 Visste du att? Mer än hälften (60 %) av alla studenter håller med om att det är svårt att lyssna och anteckna samtidigt! Det visar sig att våra hjärnor inte alltid är så bra på att göra två saker samtidigt.

10. Simplenote (bäst för ett minimalistiskt gränssnitt)

via Simplenote

Simplenote lever verkligen upp till sitt namn. Jag gillade mest det distraktionsfria gränssnittet – jag kunde fokusera helt på att skriva, oavsett om det var dagboksskrivande, brainstorming eller snabba anteckningar.

En annan användbar funktion är att alla ändringar säkerhetskopieras automatiskt. Du behöver inte oroa dig för att förlora något! När jag till exempel arbetar med en innehållskalender eller reviderar ett utkast kan jag snabbt kolla mina tidigare anteckningar för att se vilka idéer jag redan har utforskat eller vilken riktning jag övervägde för en kampanj.

Simplenotes bästa funktioner

Skriv, förhandsgranska och publicera dina anteckningar i Markdown-format

Synkronisera dina anteckningar mellan alla enheter i realtid

Lägg till taggar för att snabbt söka efter anteckningar

Simplenotes begränsningar

Erbjuder inte färdiga mallar

Simplenote-priser

Gratis

Simplenote-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

11. Zoho Notebook (bäst för intuitiv organisering av anteckningar)

via Zoho Notebook

Varje gång jag sparade något, vare sig det var en YouTube-video eller en artikel, organiserade Zoho Notebooks Smart Card det i ett snyggt, formaterat anteckningskort. När jag till exempel sparade en YouTube-länk genererade Zoho Notebook automatiskt en förhandsvisning av videon. När jag öppnade kortet senare började videon spelas upp direkt i ett rent, distraktionsfritt utrymme.

Att spara länkar till artiklar eller webbsidor kändes lika smidigt. Smart Card hämtade rubriken och huvudbilden direkt från sidan, och jag kunde snabbt hitta det jag ville läsa eller spara utan att behöva leta igenom en massa sparade URL:er.

Zoho Notebooks bästa funktioner

Håll ordning på dina anteckningar med särskilda kort för checklistor, bilder, ljud och mycket mer.

Skriv ner handskrivna anteckningar eller skissa dina idéer

Säkra dina anteckningar och anteckningsböcker med lösenord och Touch ID

Begränsningar i Zoho Notebook

Begränsade formateringsalternativ

Priser för Zoho Notebook

Gratis

Notebook for Business: 4,99 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Zoho Notebook

G2: 4,4/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 80 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoho Notebook?

Att använda den här programvaran för att ersätta min gamla fysiska anteckningsbok med en digital anteckningsbok är verkligen hjälpsamt, eftersom jag kan komma åt alla mina anteckningar mycket enkelt varifrån som helst så länge jag har internetuppkoppling. Förutom anteckningstext kan man också lägga till video och bilder i anteckningarna.

Att använda den här programvaran för att ersätta min gamla fysiska anteckningsbok med en digital anteckningsbok är verkligen hjälpsamt, eftersom jag kan komma åt alla mina anteckningar mycket enkelt varifrån som helst så länge jag har internetuppkoppling. Förutom anteckningstext kan man också lägga till video och bilder i anteckningarna.

12. Dropbox Paper (bäst för professionellt formaterade anteckningar)

via Dropbox Paper

Dropbox samarbetsdokument Dropbox Paper gjorde det möjligt för mig att bädda in nästan alla typer av media i mina anteckningar – YouTube-videor, GIF-bilder, Pinterest-tavlor, SoundCloud-klipp, Google Maps och till och med Figma-prototyper. Verktyget gör det superbekvämt att ha allt på ett ställe utan att behöva växla mellan appar eller flikar.

En annan fördel är den enkla formateringen. Jag kunde skapa snygga, professionella dokument på nolltid utan att behöva lägga timmar på designen. Och när det var dags att presentera dem för en kund kunde jag förvandla vilket dokument som helst till en snygg presentation med ett enda klick.

Dropbox Papers bästa funktioner

Samredigera dina dokument med kollegor

Snabba upp arbetet med färdiga mallar för mötesanteckningar, kreativa briefs och mycket mer.

Tilldela uppgifter, lägg till förfallodatum och nämn personer direkt i dokumentet.

Begränsningar för Dropbox Paper

Begränsad offlinefunktionalitet

Priser för Dropbox Paper

Tillgängligt gratis med alla Dropbox-konton.

Dropbox Paper – betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 4 500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

13. Reflect Notes (bäst för att länka samman anteckningar)

via Reflect Notes

Jag älskar hur Reflect Notes på ett smidigt sätt speglar hur mänskliga tankar fungerar – saker är ofta sammankopplade. När jag antecknade idéer, flyktiga tankar eller informationssnuttar kunde jag koppla ihop dem med varandra genom bakåtlänkar, och det var enkelt att hitta dem senare.

Den smidiga synkroniseringen mellan olika enheter var också imponerande. Jag kunde göra en snabb anteckning på min telefon när jag var på språng, och den synkroniserades omedelbart till min dator när jag kom hem.

Reflect Notes bästa funktioner

Transkribera röstanteckningar exakt med Reflect AI

Integrera din kalender med Reflect Notes och håll koll på möten och dagordningar

Använd appen offline och online

Reflect Notes begränsningar

Mer lämpliga för dagboksanteckningar än för att samarbeta med team om idéer.

Priser för Reflect Notes

10 $/månad (faktureras årligen)

Reflect Notes betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

14. Quip (bäst för samarbete på dokument och kalkylblad)

via Quip

Quip hjälpte mig att samarbeta med mitt team kring kalkylblad och dokument. Teamchatten är inbyggd i varje dokument och kalkylblad. Så när jag arbetade med ett dokument kunde jag direkt börja chatta med mitt team utan att behöva växla mellan appar.

Detsamma gäller för kalkylblad. Oavsett om jag uppdaterade siffror eller analyserade pivottabeller med mitt team, hjälpte den inbyggda chattfunktionen mig att klargöra detaljer eller be om input på plats. Quip erbjuder också dedikerade teamchattrum för bredare diskussioner eller projektspecifika konversationer och 1:1-meddelanden för snabba avstämningar eller privata diskussioner.

Quips bästa funktioner

Kom åt dokument i offline-läge

Kontrollera versionshistoriken och spåra ändringar som gjorts av andra medarbetare

Ställ in detaljerade behörigheter för vem som kan samarbeta på kalkylblad och dokument

Quips begränsningar

Sökfunktionen behöver förbättras

Quip-priser

Quip Starter: 12 $/månad per användare

Quip Plus: 25 $/månad per användare (faktureras årligen)

Quip Advanced: 100 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Quip-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Quip?

Det bästa med Quip är dess redigeringsfunktion i realtid, som gör det möjligt för vårt team att arbeta tillsammans på delade uppgiftslistor, dokument och kalkylblad samtidigt... Dessutom låter verktyget för ändringshistorik oss spåra och ångra ändringar efter behov, vilket är ovärderligt, särskilt när vi arbetar med viktiga dokument.

Det bästa med Quip är dess redigeringsfunktion i realtid, som gör det möjligt för vårt team att arbeta tillsammans på delade uppgiftslistor, dokument och kalkylblad samtidigt... Dessutom låter verktyget för ändringshistorik oss spåra och ångra ändringar efter behov, vilket är ovärderligt, särskilt när vi arbetar med viktiga dokument.

15. Nimbus Note (bäst för att samla forskningsmaterial)

via FuseBase

Nimbus Note (nu en del av FuseBase) blev snabbt en av mina favoriter för anteckningar efter forskning. OCR-funktionen för skärmdumpar är särskilt användbar. Jag kunde fånga text från bilder eller skärmdumpar, och den var tillräckligt exakt för att göra kopiering och redigering enkelt. Det sparade mig mycket tid när jag behövde hämta viktig information från visuella källor.

Webbklipparen är också ganska kraftfull. Jag älskar att jag kan klippa ut en hel webbsida eller bara specifika avsnitt. Den fungerar för text, bilder, PDF-filer, e-postmeddelanden och till och med bifogade filer, så den är perfekt för att samla alla typer av forskningsmaterial på ett ställe.

Nimbus Notes bästa funktioner

Skapa uppgifter och listor i anteckningar

Dela anteckningar offentligt och redigera dem tillsammans med teammedlemmar

Lägg till tabeller, kalkylblad och databaser i dina anteckningar

Begränsningar för Nimbus Note

Begränsade mallalternativ

Priser för Nimbus Note

För ett team på 3 personer är prisnivåerna följande:

Essentials: 48 $/månad

Plus: 123 $/månad

Ultimate: 248 $/månad

Betyg och recensioner av Nimbus Note

G2: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 170 recensioner)

Ta din anteckningsupplevelse till nästa nivå med ClickUp

Var och en av anteckningsapparna i denna lista utmärker sig som ett kraftfullt alternativ till Evernote. Vissa gör det enklare att organisera anteckningar, andra hjälper dig att formatera anteckningar bättre och ytterligare andra hjälper dig att samla in och organisera forskningsmaterial. De erbjuder mycket för pengarna och funktionerna är imponerande även för bas-/gratisnivåerna.

Men om du använder din anteckningsapp i arbetet kanske du vill välja ett verktyg som kombinerar funktioner för uppgiftshantering med anteckningar och hjälper dig att effektivisera repetitiva arbetsuppgifter med AI.

Det är här ClickUp sticker ut. Anteckningsfunktionerna är inbyggda i ClickUps projektledningsprogramvara, så du kan hantera dina anteckningar/dokument och ditt arbete från en enda plattform. Det gör ditt arbetsflöde ännu smidigare och förhindrar att din teknikstack blir överbelastad med för många verktyg.

Kom igång med ClickUp idag och upplev det själv!