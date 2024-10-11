De 10 bästa AI-notatsammanfattarna för 2025

Som student, forskare eller yrkesverksam kan du ofta brottas med överväldigande mängder text. Att navigera genom långa dokument kan vara skrämmande, men rätt verktyg kan hjälpa.

Upptäck AI-notatsammanfattare – innovativa verktyg som på några sekunder kan kondensera omfattande information till koncisa sammanfattningar och viktiga punkter. De plockar snabbt ut de viktigaste detaljerna åt dig, vilket avsevärt ökar din produktivitet.

Vill du veta mer om dessa verktyg? Läs vidare för att upptäcka de tio bästa AI-notatsammanfattarna som kan öka din effektivitet.

Vad ska du leta efter i AI-notatsammanfattare?

En bra AI-notatsammanfattare gör det enkelt att arbeta med dokument. Här är några saker du bör tänka på när du väljer AI-notatsammanfattare:

Användarvänlighet: Verktyget ska ha ett intuitivt, lättnavigerat och användarvänligt gränssnitt.

Anpassningsalternativ: Det bör ge dig möjlighet att anpassa och ändra format, längd och detaljnivå i sammanfattningarna efter dina behov.

Kvaliteten på sammanfattningen: De genererade sammanfattningarna måste fånga essensen i dina dokument.

Användbara funktioner: Utöver textsammanfattning bör AI-programvaran erbjuda värdefulla funktioner som översättning, transkribering av ljud-/videofiler, redigeringsfunktioner etc.

Integrationsmöjligheter: AI-notatsammanfattaren bör integreras smidigt med andra verktyg, såsom ordbehandlingsprogram och projektledningsprogram.

Delnings- och exportalternativ: Det bör vara möjligt att spara sammanfattningen på din enhet för senare användning och exportera och dela den med andra i PDF, Word etc.

Prisvärd: Sammanfattningsverktyget bör ha ett bra pris-prestandaförhållande och prenumerationen bör vara rimligt prissatt.

De 10 bästa AI-notatsammanfattarna att använda

Efter att ha granskat ovanstående funktioner i de många AI-sammanfattningsgeneratorerna på marknaden har vi valt ut de tio bästa verktygen för dig att överväga. Låt oss gå igenom dem ett efter ett.

1. ClickUp (bäst för att sammanfatta och organisera anteckningar)

ClickUp är en funktionsspäckad produktivitetsplattform som är utvecklad för privatpersoner och företag. Den erbjuder en omfattande uppsättning kraftfulla funktioner, inklusive en AI-driven funktion för anteckningar som kallas ClickUp Brain.

Skapa koncisa sammanfattningar av anteckningar, transkribera videomöten och mycket mer med ClickUp Brain

ClickUp Brain är utmärkt för att sammanfatta anteckningar och dokument till nyckelbegrepp och punktlistor. Med bara några enkla instruktioner genererar det skräddarsydda sammanfattningar på några sekunder.

Dessutom kan ClickUp Brain transkribera videomöten och sammanfatta mötesanteckningar. Det kan också översätta dem till olika språk, inklusive franska, italienska, spanska och mer.

Förutom ClickUp Brain kan du med ClickUps anteckningsfunktion skriva anteckningar, skapa checklistor samt formatera och redigera dem var du än befinner dig.

Med ClickUp Docs kan du dessutom skapa, organisera och lagra dina anteckningar och dokument på ett och samma ställe.

Som en del av ClickUp-ekosystemet integreras dessa verktyg sömlöst. Det innebär att ClickUp Brain enkelt kan skapa anteckningar och checklistor åt dig direkt i Notepad och Docs.

Det kan också generera mötesdagordningar, produktuppdateringar och genomförbara uppgifter och deluppgifter från anteckningar.

I grund och botten hjälper ClickUp Brain dig att skriva kvalitativa anteckningar, arbeta snabbare och få mer gjort på kortare tid.

ClickUps bästa funktioner

Dela anteckningar säkert med dina kollegor och medarbetare med hjälp av säkra delningsfunktioner.

Samarbeta, chatta och diskutera med dina teammedlemmar med ClickUp Chat.

Skapa alla typer av texter för arbetet och brainstorma innehållsidéer med ClickUp Brain.

Skapa dokument tillsammans med teammedlemmarna med ClickUp Docs

Integrera arbetsprocesser med andra ClickUp-verktyg som ClickUp Whiteboards, ClickUp Tasks etc. och verktyg från tredje part som Google Workspace, Microsoft Office etc.

Effektivisera ditt arbetsflöde med över 1000 helt anpassningsbara mallar, inklusive mallar för mötesanteckningar.

Begränsningar för ClickUp

Erbjuder ännu inte någon direkt funktion för sammanfattning av PDF-filer, vilket innebär att du måste kopiera och klistra in innehållet i ClickUp för sammanfattning.

Vissa användare kan uppleva en viss inlärningskurva när de arbetar med avancerade funktioner.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Notta (bäst för transkribering och sammanfattning av ljud-/videofiler)

Via Notta

Notta är ett populärt verktyg för anteckningar och AI-transkription för ljud- och videoinspelningar. Det kan transkribera alla typer av videor, inklusive mötesvideor, YouTube-videor, webbseminarier och podcaster. Dessutom kan det sammanfatta transkriptioner från video- och ljudfiler till en lättillgänglig form.

Notta gör det också möjligt för dig att söka i transkriptioner, vilket förbättrar din förmåga att snabbt hitta viktig information.

Notta bästa funktioner

Skapa sammanfattningar kapitel för kapitel av mötesprotokoll

Transkribera innehåll på över 50 språk, inklusive tyska, spanska, portugisiska etc.

Integrera smidigt med mötesverktyg som Google Meet, Microsoft Teams, Zoom etc.

Anpassa innehållet med en mängd olika mallar med redigeringsfunktioner.

Dela anteckningar säkert med teammedlemmar och intressenter

Inga begränsningar

Ger inte möjlighet att sammanfatta PDF-filer eller andra textfiler direkt.

Ger tillgång till AI-sammanfattningsgeneratorn endast i betalt plan.

Notta-priser

Gratis för alltid

Pro: 14,99 $/månad per användare

Företag: 27,99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Notta-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: N/A

3. Wordtune (Bäst för att sammanfatta och parafrasera text- och videofiler)

Via Wordtune

Wordtune är ett AI-drivet verktyg för att skriva, parafrasera och sammanfatta. Det gör det möjligt för dig att snabbt skriva högkvalitativt innehåll och hjälper dig att undvika skrivkramp. Dessutom kan du parafrasera innehåll så att det låter mer autentiskt och tilltalar andra läsare.

Förutom att vara en assistent för skrivande och omskrivning är Wordtune en AI-driven sammanfattare av text och video. Den kan sammanfatta en mängd olika filer, från textdokument, artiklar och webbsidor till mötesvideor och YouTube-videor, och ger dig kortfattade sammanfattningar.

Det hjälper dig att förstå en stor mängd information på kort tid.

Wordtunes bästa funktioner

Anpassa tonen, språket och längden på sammanfattningarna efter dina behov.

Skapa informella meddelanden och formella brev som är anpassade efter dina behov.

Få hjälp i varje steg av din skrivprocess, från idé till skapande.

Säkerställ grammatisk och stavningsmässig korrekthet med verktygets korrekturläsningsfunktioner.

Översätt sammanfattningar till engelska från flera språk, inklusive tyska, hebreiska, franska, ryska etc.

Wordtunes begränsningar

Kan endast skriva text och sammanfattningar på engelska.

Erbjuder endast ett begränsat antal omskrivningar och sammanfattningar i gratisversionen.

Wordtune-priser

Grundläggande: Gratis

Avancerat: 13,99 $/månad per användare

Obegränsat: 19,99 $/månad per användare

Företag: Kontakta försäljning

Wordtune-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (70+ recensioner)

4. Otter. ai (Bäst för att sammanfatta live-möten)

Otter. ai är ett populärt AI-verktyg för sammanfattning av anteckningar från live-möten. Det är utmärkt för att omvandla talade ord till text i realtid och generera 30 sekunder långa mötesreferat.

När sammanfattningar genereras identifierar den åtgärdspunkter och tilldelar dem till teammedlemmarna, så att de håller sig uppdaterade om nästa steg. Den gör det också möjligt för teammedlemmarna att samarbeta och chatta via chattfunktionen.

Verktyget erbjuder även transkriberingsfunktioner, vilket gör det idealiskt för personer inom utbildning, marknadsföring, rekrytering, försäljning etc.

Otter. ai bästa funktioner

Skapa innehåll som e-postmeddelanden och statusuppdateringar för möten

Integrera smidigt med verktyg som Zoom, Microsoft Teams, Google Meet etc.

Markera och lägg till bilder i sammanfattningarna och dela dem med andra via länkar.

Otter. ai begränsningar

Erbjuder inte möjligheten att dela sammanfattningar i form av PDF, DOCX, TXT och andra filformat.

Mindre exakt än andra AI-notatsammanfattare, särskilt vid dålig ljudkvalitet och nätverksanslutning.

Otter. ai-priser

Gratis

Pro: 16,99 $/månad per användare

Företag: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Otter. ai betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 80 recensioner)

Läs mer Släng pennan och papperet: Så använder du AI för mötesanteckningar

5. Jasper AI (Bäst för att generera och sammanfatta innehåll)

Via Jasper AI

Som en av de ledande virtuella AI-assistenterna kan Jasper AI generera och sammanfatta en mängd olika typer av innehåll. Den hjälper dig att skapa rubriker för artiklar, biografier för sociala medieprofiler och längre innehåll som bloggar, e-böcker etc.

Dessutom hjälper det dig att kondensera dokument, rapporter och andra långa typer av innehåll till välskrivna sammanfattningar.

Oavsett om du skapar marknadsföringsmaterial och akademiska uppsatser eller sammanfattar dem, erbjuder Jasper AI verktyg som förbättrar din förståelse och gör ditt innehåll mer slagkraftigt.

Jasper AI:s bästa funktioner

Mata in upp till 5000 tecken från originaltexten

Skapa sammanfattningar på mer än 25 språk

Dela upp komplexa och tekniska ämnen i lättsmälta, lättförståeliga sammanfattningar.

Justera tonen och detaljnivån i sammanfattningarna

Begränsningar för Jasper AI

Erbjuder inte något gratisabonnemang; vissa användare kan tycka att abonnemangskostnaden är ganska hög.

Översättningar till vissa språk, till exempel tyska, kan resultera i grammatiska fel och kräver därför korrekturläsning.

Priser för Jasper AI

Skapare: 49 $/månad per användare

Pro: 69 $/månad per användare

Företag: Anpassade priser

Jasper AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1500 recensioner)

6. AI Summarizer (bäst för att sammanfatta textfiler)

Via AI Summarizer

Oavsett om du vill sammanfatta en akademisk uppsats, en forskningsrapport, ett blogginlägg eller någon annan typ av text är AI Summarizer ett utmärkt verktyg för uppgiften. Det låter dig ställa in en sammanfattningslängd och sammanfattar texten därefter, samtidigt som den ursprungliga betydelsen och sammanhanget bevaras.

Dessutom gör den användarvänliga designen den lätt att navigera och tillgänglig för personer med alla nivåer av teknisk expertis.

De bästa funktionerna i AI-sammanfattningsverktyg

Se den bästa raden i det sammanfattade innehållet

Skapa sammanfattningar i form av stycken och punktlistor.

Översätt eller skapa sammanfattningar på åtta olika språk, inklusive tyska, spanska, franska och portugisiska.

Kopiera det sammanfattade innehållet och ladda ner det som en Docx-fil.

Begränsningar för AI-sammanfattningsverktyg

Erbjuder inte möjligheten att transkribera och sammanfatta ljud- och videobaserat innehåll.

Erbjuder begränsade filformat (endast en typ: .docx) för nedladdning av sammanfattningar.

Priser för AI-sammanfattningsverktyg

AI-assistent: 6,99 $/månad per användare

Plagiatkontroll: 6,99 $/månad per användare

Allt i ett: 9,99 $/månad per användare

Betyg och recensioner av AI-sammanfattningsverktyg

G2: N/A

Capterra: N/A

7. Quillbot (Bäst för att parafrasera och sammanfatta anteckningar och dokument)

Via Quillbot

Quillbot är en AI-driven skrivlösning som består av verktyg som parafraserare, grammatikgranskare, citatgenerator, sammanfattare och översättare.

Det hjälper dig att skapa tydligt, välskrivet innehåll som tilltalar och imponerar på din målgrupp. Det hjälper dig också att sammanfatta dokument, uppsatser och artiklar till deras viktigaste punkter.

Quillbot är utmärkt på att omvandla komplex information till lättsmälta format, vilket gör det till en värdefull tillgång för forskare och studenter.

Quillbots bästa funktioner

Skapa sammanfattningar i två stilar: nyckelfraser och stycken.

Anpassa längden på sammanfattningarna efter dina behov.

Omformulera ord med hjälp av den inbyggda synonymordboken

Skapa citat i flera format, inklusive APA, Chicago, MLA, etc.

Korrigera grammatiska fel och interpunktionsfel med ett enda klick

Quillbots begränsningar

Erbjuder sammanfattningar på upp till 600 ord i gratisversionen.

Ibland omformulerar den meningar på ett sätt som gör dem svåra att förstå.

Quillbot-priser

Gratis

Premium: 4,17 $/månad per användare (faktureras årligen)

Team: 3,75 $/månad per användare för upp till 10 användare (faktureras årligen)

Quillbot-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,5 (över 100 recensioner)

Prova dessa Quillbot-alternativ!

8. Hypotenuse AI (Bäst för att generera och sammanfatta SEO-vänligt innehåll)

Via Hypotenuse

Hypotenuse AI är en SEO-vänlig innehållsgenerator som även fungerar som en AI-driven sammanfattare av anteckningar och dokument för marknadsförare.

Det gör att du kan generera metadata, produktbeskrivningar, inlägg på sociala medier, långa artiklar och andra typer av SEO-optimerat innehåll.

Dessutom kan du sammanfatta stycken, artiklar, dokument och videor till deras huvudsakliga koncept och idéer.

Hypotenuse AI:s bästa funktioner

Sammanfatta innehållet i punktlistor eller korta stycken

Skapa innehåll och bilder på ett sätt som stämmer överens med ditt varumärkes röst.

Formatera ditt innehåll enligt ditt varumärkes riktlinjer

Infoga relevanta interna och externa hyperlänkar i ditt innehåll

Översätt innehåll och sammanfattningar till mer än 25 språk

Begränsningar för Hypotenuse AI

Vissa användare kan tycka att prenumerationspriset för detta AI-verktyg är ganska dyrt.

Har en fastställd ordgräns för innehållsgenerering i de betalda abonnemangen.

Priser för Hypotenuse AI

Inträde: 29 $/månad

Väsentligt: 87 $/månad

Blog Pro: 230 $/månad (upp till 3 platser)

Anpassad: Anpassad prissättning

Hypotenuse AI-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 50 recensioner)

Capterra: N/A

9. Anyword AI (Bäst för att skriva och sammanfatta innehåll för marknadsförare)

Via Anyword AI

Anyword AI är en skrivplattform utformad för marknadsföringsteam som hjälper marknadsförare att skapa övertygande innehåll, från e-postmeddelanden och annonstexter till landningssidor och blogginlägg. Den hjälper dem också att återanvända befintligt innehåll med tilläggsinformation med hjälp av sitt omskrivningsverktyg.

Dessutom hjälper Anyword AI-verktyget för textsammanfattning marknadsförare att sammanfatta långa texter, vilket sparar dem många timmar.

Anyword AI:s bästa funktioner

Skapa sammanfattningar i tre format: stycke, nyckelord och TL;DR.

Översätt innehåll och sammanfattningar till flera språk, inklusive italienska, tyska, spanska etc.

Kontrollera ditt innehåll för plagiering med verktygets inbyggda kontrollfunktion.

Anpassa över 100 marknadsföringsmallar så att de passar ditt varumärke

Analysera och förutsäg prestandan för ditt publicerade innehåll

Begränsningar för Anyword AI

Något dyrare jämfört med andra AI-notatsammanfattare

Kan ibland ge felaktig information

Priser för Anyword AI

Startpaket: 49 $/månad

Datadriven: 99 $/månad

Företag: 499 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Anyword AI-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 300 recensioner)

10. TLDR This (Bäst för att sammanfatta långa artiklar och dokument)

Via TLDR This

TLDR Detta är ett av de populära AI-verktygen online för sammanfattning av dokument, anteckningar och artiklar. Det är utformat för studenter, författare, forskare, journalister och alla andra som vill förstå kärnan i långa texter, och sammanfattar snabbt informationen till ett lättsmält innehåll.

Detta AI-sammanfattningsverktyg ger en överskådlig läsupplevelse som är lätt att förstå och agera på.

TLDR De bästa funktionerna

Extrahera metadata såsom författarens namn, publiceringsdatum, artikelns titel etc.

Få en uppskattning av lästiden för blogginlägg och artiklar

Markera den mest relevanta informationen och filtrera bort svaga argument och oväsentligheter.

Sammanfatta snabbt webbsidor med webbläsartillägg för två webbläsare, Google Chrome och Firefox.

TLDR Dessa begränsningar

Kräver en stabil internetuppkoppling för att sammanfatta viktig information från långa texter.

Erbjuder inga alternativ för att ändra längden eller formatet på sammanfattningarna.

TLDR Denna prissättning

Gratis

Startpaket: 4 $/månad per användare

Professionell: 8,25 $/månad per användare

Företag: 16,60 $/månad

TLDR Dessa betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

Läs mer: Hur man använder AI för dokumentation

Sammanfatta och organisera dina anteckningar och öka din produktivitet med ClickUp

AI-notatsammanfattare har blivit viktiga verktyg i en värld som översvämmas av information. De sammanfattar långa texter till viktiga punkter, så att du kan förstå deras essens på några sekunder.

Nu när du är bekant med de tio bästa AI-verktygen för sammanfattning av anteckningar är det dags att börja effektivisera dina anteckningar och dokument. Överväg att använda funktionsrika produktivitetsverktyg som ClickUp för att underlätta ditt arbete.

ClickUp hjälper dig att sammanfatta viktig information och gör det möjligt att organisera och lagra dina anteckningar på ett effektivt sätt, så att du snabbt kan förstå och arbeta igenom en mängd olika texter. Registrera dig gratis på ClickUp och sammanfatta och förstå långa texter på några sekunder!