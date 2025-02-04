De bästa virtuella AI-assistenterna för att förbättra produktiviteten 2025

Balansen mellan arbete och privatliv är inom räckhåll när du har virtuell assistentteknik vid din sida.

Från att spela din morgonmusik till att påminna dig om att göra dig redo för ett möte (och mycket mer) – dessa praktiska hjälpredor syftar till att förbättra balansen mellan arbete och privatliv genom att frigöra tid för bättre produktivitet och mer personlig tid.

Är du redo att träffa årets bästa virtuella AI-assistenter? Spänn fast säkerhetsbältet för en snabb rundtur bland de bästa virtuella AI-assistenterna på marknaden. Låt det digitala äventyret börja!

Vad ska du leta efter hos virtuella AI-assistenter?

I grund och botten vill du ha ett virtuellt AI-assistentverktyg som hanterar dina behov.

På kontoret kan det handla om allt från att automatisera repetitiva arbetsflöden till att hjälpa dig att skriva bättre marknadsföringsinnehåll och affärskommunikation. Leta efter AI-program och AI-marknadsföringsverktyg som integreras väl med din nuvarande programvara och som passar bra för storleken eller tillväxten i ditt team.

Hemma kan en virtuell assistent hjälpa dig med allt från att koka kaffe, dämpa belysningen och ge dig råd om du ska ta din hund till veterinären efter att den ätit en bit choklad. Leta efter personliga AI-assistenter som integreras väl med dina personliga enheter och hushållsapparater.

På tal om produktivitet, visste du att du kan ta effektiviteten till nästa nivå med AI-projektledningsverktyg och produktivitetsverktyg?

Från programvara för projektgenomförande till verktyg för processkartläggning och innehållsskapande – med rätt programvara hittar du ännu fler sätt att spara tid och öka din produktivitet.

De 10 bästa virtuella AI-assistenterna att använda

En virtuell AI-assistent kan hjälpa dig med olika uppgifter, från att boka möten och prioritera ditt arbete till att skriva e-postmeddelanden och fixa morgonkaffet. Vi tittar på deras funktioner, fördelar och priser så att du kan välja den som passar dina behov bäst.

1. ClickUp – Bäst för AI-projektledning

Skriv bättre med ClickUp Använd ClickUp AI för att skriva snabbare och finslipa dina texter, e-postsvar och mycket mer.

Hej, effektivitetsentusiaster! Föreställ dig följande: alla dina uppgifter, projekt och dokument samlas på en intuitiv plattform. Och din nya assistent, ClickUp Brain, har tillgång till all denna information så att den kan ta vid därifrån.

ClickUp Brain är skräddarsydd efter dina behov. Välj din roll, ange scenariot och se hur den skapar lösningar just för dig.

Här är några av de saker som ClickUp Brain kan göra för dig:

Förbättra ditt skrivande och din kreativitet i ClickUp Docs

Sammanfatta innehåll och trådar

Dela upp komplexa uppgifter i deluppgifter

Dela projekt- och standup-sammanfattningar

Översätt text mellan olika språk

Hjälp med AI-prompter för copywriting

ClickUp Brain är den enda virtuella AI-assistenten som är skräddarsydd för din roll. Den kan förvandla 30 minuters arbete till 30 sekunder och spara mer tid än du någonsin kunnat föreställa dig.

Om du letar efter de bästa AI-skrivassistenterna för att öka din kreativitet och produktivitet samtidigt som du sparar betydande tid på dina dagliga uppgifter, kolla in ClickUps AI Writer for Work som din virtuella assistent på kontoret och på resande fot.

ClickUps bästa funktioner

Automatiseringar är superenkla att konfigurera.

Gör ett fantastiskt jobb med att samla in feedback från kunder

AI-skrivassistenten kan ge förslag medan du skriver.

Begränsningar för ClickUp

Dess omfattande uppsättning funktioner kan skapa en inlärningskurva för vissa användare.

Alla vyer är inte tillgängliga i mobilappen – ännu.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (8 566+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3 775+ recensioner)

2. Google Assistant – Bäst för AI-schemaläggning

via Google Assistant

Google Assistant, utvecklat av Google, fungerar på flera enheter, från smartphones till smarta skärmar.

Det är en imponerande hemassistent; för att aktivera den behöver du bara säga "Hey Google" eller "OK Google".

Den röststyrda virtuella AI-assistenten kan göra alla möjliga saker. Planera möten, flytta möten och ställa in alarm utan att öppna en app. Eller översätt främmande språk under dina affärsresor med bara din kamera. Du kan också koppla av och be assistenten spela dina favoritlåtar eller lyssna på dina senaste poddar.

Denna lista är bara en liten del av helheten. I takt med att tekniken utvecklas kommer AI-assistenten att utöka sitt repertoar och bli en ännu mer oumbärlig AI-kompanjon.

Google Assistants bästa funktioner

Få din dagliga väderprognos eller håll dig uppdaterad om nyheterna med en kommando som "Hej Google, vad är dagens väderprognos?"

Ställ in uppgifter eller alarm enkelt. Till exempel: "Hej Google, ställ in ett alarm för klockan 6 på morgonen."

Ring eller skicka sms genom att säga ”Hej Google, ring pappa”.

Begränsningar för Google Assistant

Vissa recensenter hävdar att verktyget kan vara buggigt.

Verktyget förstår inte alltid din uppmaning särskilt väl.

Priser för Google Assistant

Gratis vid köp av produkt

Betyg och recensioner av Google Assistant

G2 : N/A

Capterra: N/A

3. Socratic – Bäst för studenter och lärare

via Socratic

Den AI-drivna inlärningsappen Socratic hjälper elever att förstå sina skoluppgifter på gymnasie- och universitetsnivå. Den använder text- och taligenkänning för att koppla eleverna till online-resurser som hjälper dem att lära sig begreppen bakom olika problem.

Socratic använder olika metoder för att hjälpa eleverna att lära sig. Det kan tillhandahålla bilder för visuella elever eller steg-för-steg-instruktioner för taktila elever. Eleverna kan också använda studieguider och övningsfrågor som skapats av experter för att öva och memorera information.

Miljontals studenter världen över har använt Socratic. Lärare och studenter har berömt det för dess förmåga att hjälpa studenter att lära sig effektivt.

Socratics bästa funktioner

Fungerar för alla ämnen

Enorm mängd forskningsmaterial

Enkel att använda

Sokratiska begränsningar

Generellt sett klagar recensionerna på de nyare versionerna och säger att de föredrar den gamla versionen.

Knappen för att ta foton rapporterades vara "buggy"

Sokratisk prissättning

Gratis att installera, kan ha avgifter i appen

Sokratiska betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: N/A

4. Amazon Alexa – Bäst för uppgifter i hemmet

via Amazon Alexa

Amazon Alexa är en intelligent röstassistent som kan styra smarta hemapparater, hämta information, ställa in påminnelser och mycket mer.

Röstassistenten aktiveras genom att säga "Alexa" eller "Amazon". Därefter svarar den på din röstinteraktion.

Alexa finns tillgänglig på olika enheter, inklusive smartphones, smarta högtalare och smarta skärmar.

Denna virtuella assistent kan styra kompatibla enheter, såsom belysning, termostater och lås. Du kan göra allt från att lägga till en burk jordnötssmör till din inköpslista och ställa in påminnelser om uppgifter till att få nyhetsuppdateringar och snabbt svara på faktabaserade frågor som du funderar på.

Alexa är en kraftfull AI-driven virtuell assistent som kan göra ditt liv enklare och bekvämare. Om du letar efter ett sätt att styra ditt smarta hem, få information eller underhållas kan Alexa vara rätt lösning.

Amazon Alexas bästa funktioner

Pålitlig, fungerar smidigt

Meddelar när dina Amazon-paket anländer

Gör beställningar på Amazon genom att helt enkelt be Alexa att göra det.

Dikterar och skickar textmeddelanden

Begränsningar för Amazon Alexa

Fungerar via WiFi, så om din internetuppkoppling går ner, gör Alexa det också.

Fungerar bäst med ett Amazon Prime-medlemskap; icke-Prime-medlemmar har kanske inte lika många fördelar.

Priser för Amazon Alexa

Gratis med kompatibla enheter

Amazon Alexa-betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: N/A

5. Cortana – Bäst för naturlig språkbehandling

via Cortana

Cortana är en virtuell assistent som utvecklats av Microsoft för operativsystemet Windows. Cortana hjälper användare att utföra uppgifter med röstkommandon, erbjuder påminnelser, svarar på frågor och ger rekommendationer.

En av Cortanas främsta styrkor är dess förmåga att förstå och svara med naturlig språkbehandling, vilket gör användarupplevelsen mer konversationsliknande. Cortana har en "anteckningsbok" som lagrar användarpreferenser och annan information för att kunna ge personlig assistans. Detta hjälper den att förstå användarnas mönster och preferenser för att kunna ge bättre och mer personliga förslag. Användarna har kontroll över sina data med Cortana. Anteckningsboksfunktionen gjorde det möjligt för användarna att se och kontrollera de data som Cortana hade tillgång till, vilket gjorde personaliseringen transparent.

Cortana var ursprungligen Windows-centrerad, men Microsoft har utökat dess tillgänglighet till Android- och iOS-enheter. Detta möjliggör bättre synkronisering av påminnelser, anteckningar och andra uppgifter mellan flera plattformar.

Microsoft har ändrat Cortanas inriktning från att vara en allmän virtuell assistent för konsumenter (som Amazons Alexa eller Apples Siri) till mer specialiserad produktivitetsassistans inom Microsoft 365-paketet.

Cortanas bästa funktioner

Röstkommandon med naturligt språk för att komma igång

Cortana lär sig dina preferenser och blir bättre med tiden.

Styr belysning, termostater och andra enheter med din röst

Cortanas begränsningar

Utvecklas inte längre aktivt, kommer snart att fasas ut och ersättas med Windows CoPilot.

Ej tillgängligt i alla länder eller på alla språk.

Kan ibland missförstå dina förfrågningar eller ge felaktig information.

Priser för Cortana

Ingår i Microsoft-verktygen

Cortana-betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: N/A

6. Alli AI – Bäst för SEO

via Alli AI

SEO-automatiseringsplattformen Alli AI hjälper byråer, konsulter och interna SEO-experter att optimera sina webbplatser på några minuter.

Den kan göra tusentals till miljontals kod- och innehållsändringar på några minuter och fungerar med alla CMS-system.

Med Alli AI kan du hantera all din SEO från en enda instrumentpanel och ta kontroll över SEO-genomförandet genom att automatiskt optimera webbplatser.

Alli AI:s bästa funktioner

Ren gränssnitt, lätt att använda

Gör ett fantastiskt jobb med att spåra fokuserade nyckelord och ge förslag.

Analyserar din webbplats och ger dig en enkel, steg-för-steg-guide för att öka din webbplats ranking.

Alli AI:s begränsningar

Det ger en lång lista med optimeringar utan möjlighet att radera dem när du korrigerar dem.

Det tar lång tid att ladda upp dina sökord till programmet.

Analysprocessen kan vara långsam och tidskrävande.

Ingen gratisversion jämfört med andra AI-drivna virtuella assistenter.

Kan vara ganska kostsamt jämfört med andra verktyg.

Alli AI-priser

Konsult : 249 $/månad 10 webbplatser

Agentur : 499 $/månad 25 webbplatser

Företag: 999 $/månad Obegränsat antal webbplatser

Alli AI-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (6+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (12+ recensioner)

7. Wally – Bäst för personliga uppgifter

via Wally AI

Wally AI har som mål att "lyfta ditt liv" och strävar efter att förbättra ditt arbets- och privatliv med effektivitet och excellens. Han är en morgonrobot som vaknar tidigt för att skriva utkast till svar på dina e-postmeddelanden, så att du bara behöver granska och redigera dem på morgonen.

Wally AI-verktygen är fortfarande i betaversion, men planer finns på att utöka dem till kalenderrekommendationer, YouTube-sammanfattningar och mycket mer.

Wallys bästa funktioner

Utmärkta och praktiska sammanfattningsverktyg

Intuitivt gränssnitt och personlig support

Planer på att snart lansera en serie exceptionella AI-assistentfunktioner

Wally-imitationer

Nästan alla funktioner är fortfarande i betaversion.

Inga verifierade recensioner ännu på G2 eller Capterra

Wally-priser

Kontakta Wally för prisuppgifter

Wally-betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: N/A

8. Tabnine – Bäst för AI-kodning

via Tabnine

Tabnine AI Assistant är ett AI-kodverktyg som hjälper utvecklare att skriva kod snabbare och mer effektivt med hjälp av kodkomplettering.

Den drivs av maskininlärning och kan lära sig av din kodstil och dina preferenser för att ge dig de mest relevanta kompletteringarna.

Tabnine finns tillgängligt i olika programmeringsspråk, inklusive Python, Java, JavaScript och C++.

Tabnines bästa funktioner

Ger kodförslag baserat på ditt programmeringsspråk

Mycket lättviktig och enkel att använda

Bekväm automatisk kodning fungerar bra för grundläggande kodning

Begränsningar för Tabnine

Fungerar inte bra utan en stark internetanslutning, och det finns ingen offlinefunktion.

Bra grundläggande kodförslag, men har svårt med UI-ramverk.

Kompletteringar för Python är inte konkurrenskraftiga

Tabnine-priser

Starter : Gratis

Pro : 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Tabnine-betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (33+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (3+ recensioner)

9. Parrot AI – Bäst för AI-möteshantering

via Parrot AI

Parrot AI är ett AI-kunskapsutrymme för team. Det spelar in och transkriberar möten och omvandlar dem till kunskap som kan tillämpas i hela ditt företag.

Team använder plattformen för att samla in, organisera och dela kunskap från möten, konversationer och dokument.

Parrot använder artificiell intelligens för att transkribera möten, identifiera viktiga ämnen och extrahera insikter. Verktyget gör det enkelt att skapa mötesreferat, dela anteckningar och samarbeta i projekt. Det är en säker och skalbar plattform för team av alla storlekar.

Parrot AI:s bästa funktioner

Konverterar ljud till text i realtid

Hittar de viktigaste delarna av dina möten

Genererar sammanfattningar och höjdpunkter

Begränsningar för Parrot AI

Ibland gör de misstag vid transkribering eller identifiering av viktiga ämnen.

Kan missa viktig information under ett möte

Priserna kan vara dyra för småföretag eller privatpersoner.

Priser för Parrot AI

Gratis

Personligt : 24 $/månad

Team : 16 $/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Parrot AI-betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: N/A

10. Braina Virtual Assistant – Bäst för PC-användare

via Braina Virtual Assistant

Braina är inte lika känt som jättar som Cortana, Google Assistant eller Siri, men det erbjuder en serie verktyg som är skräddarsydda för PC-användare som söker en mer personlig och effektiv röststyrd upplevelse. Brainás fokus på datoruppgifter och dess anpassningsmöjligheter gör det attraktivt för en nischpublik som söker specifika funktioner. Braina-användare ger röstkommandon för att styra olika datorfunktioner, såsom att öppna filer, hantera fönster, söka på webben och mycket mer. Braina har en röstdikteringsfunktion som gör det möjligt för användare att diktera text istället för att skriva. Denna funktion är praktisk för att skapa dokument, skicka e-post eller andra uppgifter som kräver textinmatning.

Med Braina kan användare enkelt söka på webben, hämta definitioner eller hitta lösningar på matematiska problem med hjälp av röstkommandon. Braina-appen för Android låter användare styra sin dator på distans. Denna funktion är användbar för uppgifter som att hantera presentationer eller styra medieuppspelning utan att vara nära datorn.

Braina är utformad för att lära sig av användarinteraktioner, vilket innebär att den kan bli mer effektiv med tiden genom att förstå användarens mönster och preferenser.

Braina Virtual Assistant – de bästa funktionerna

Intelligent virtuell assistent för att bättre förstå användarens tal

Användarvänligt gränssnitt med A+ prestanda

Mycket pålitlig och mångsidig för både röstkommandon och diktering.

Begränsningar för Braina Virtual Assistant

Användare rapporterar svårigheter att nå kundtjänst

Verktyg endast för Windows, kan inte användas med Chromebook.

Priser för Braina Virtual Assistant

Engångsköp för 199 dollar

Braina Virtual Assistant – betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: 3,8/5 (22+ recensioner)

Öka produktiviteten med virtuella AI-assistenter

Framväxten av AI-teknik har blivit en game changer för att öka produktiviteten i våra privat- och yrkesliv.

Från att hantera rutinuppgifter hemma till att optimera arbetsflöden på kontoret – dessa AI-underverk erbjuder skräddarsydda lösningar som passar individuella behov.

Bland konkurrenterna är ClickUp en av de bästa AI-assistenterna tack vare sin unika rollanpassade assistans för företag av alla storlekar. Google Assistant och Amazon Alexa fortsätter att dominera hemmamarknaden med praktiska AI-verktyg som underlättar våra privatliv.

Trots vår hektiska värld är det möjligt att uppnå balans mellan arbete och privatliv 2024, tack vare avancerad AI-teknik som driver AI-assistenter.

Är du redo att höja din produktivitet? Utforska ClickUp AI och upplev framtiden inom uppgiftshantering!