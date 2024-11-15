De 11 bästa AI-verktygen för lektionsplanering 2025

Att skapa lektionsplaner kan ofta kännas som en kamp mot klockan – att balansera kreativitet, tydlighet och praktiskhet inom en begränsad tid.

Det är viktigt att hitta sätt att förenkla denna process utan att kompromissa med kvaliteten.

Tack och lov erbjuder AI-verktyg för lektionsplanering lösningar som gör planeringen mer effektiv och engagerande.

I det här blogginlägget utforskar vi de 11 bästa verktygen som hjälper lärare att spara tid, hålla ordning och leverera meningsfulla lärandeupplevelser samtidigt som de förbättrar klassrumsledningen. 🧑‍🏫

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är en lista över de 11 bästa AI-verktygen för lektionsplanering: ClickUp (Bäst för AI-driven innehållsskapande, uppgiftshantering och samarbete) (Bäst för AI-driven innehållsskapande, uppgiftshantering och samarbete) Magic School AI (Bäst för personlig läroplansutveckling och anpassning till standarder) Eduaide. AI (Bäst för anpassning av lektioner i realtid och analys av elevernas respons) Auto Classmate (Bäst för automatisk lektionsgenerering och differentiering av innehåll) Curipod (Bäst för projektbaserat lärande och interaktiv lektionsplanering) LessonPlans. ai (Bäst för standardanpassad läroplansutveckling och integrering av bedömningar) ChatGPT (Bäst för flexibel skapande av lektionsinnehåll och kreativa undervisningsmetoder) Quizizz (Bäst för interaktivt utvärderingsskapande och spelifierade inlärningsupplevelser) Planboard (Bäst för omfattande lektionsplanering och standarduppföljning) Education Copilot (Bäst för AI-driven undervisningsassistent och resursutveckling) Learnt. ai (Bäst för att skapa personliga inlärningsvägar och följa elevernas framsteg)

Att hitta rätt AI-verktyg kan förändra hur du planerar dina lektioner. Här är några viktiga funktioner att prioritera:

Användarvänlighet: Ett användarvänligt gränssnitt som inte kräver timmar av utbildning eller teknisk expertis.

Anpassningsalternativ: Möjlighet att skapa en detaljerad lektionsplan anpassad efter olika elevers behov

Innehållsbibliotek: Inbyggd tillgång till mallar, lektionsidéer eller färdiga aktiviteter för att spara tid och stimulera kreativiteten.

Samarbetsfunktioner: Möjligheter att dela och samskapa lektionsplaner med kollegor, vilket främjar teamwork och idéutbyte.

🔍 Visste du att? Den globala marknaden för AI inom utbildning förväntas växa med 31,2 % CAGR från 2025 till 2030, driven av den ökande efterfrågan på adaptiva inlärningsplattformar som personaliserar utbildningen.

Att hitta det perfekta AI-verktyget för lektionsplanering på kan kännas överväldigande, med så många alternativ att välja mellan.

Vi har sammanställt de 10 bästa verktygen som hjälper dig att spara tid, hålla ordning och skapa engagerande lektioner som hjälper eleverna att lära sig bättre. Låt oss dyka in! 👇

1. ClickUp (Bäst för AI-driven innehållsskapande, uppgiftshantering och samarbete)

ClickUp, allt-i-ett-appen för arbete, är en omfattande plattform som kombinerar AI-drivna verktyg, funktioner för uppgiftshantering och samarbetsfunktioner för att förenkla lektionsplaneringen. ClickUp Education Software erbjuder lärare allt de behöver för att planera, organisera och genomföra lektioner i ett enda smidigt arbetsutrymme.

ClickUp Brain

Använd ClickUp Brain för att omedelbart skapa en detaljerad lektionsplan i ClickUp Docs.

En av dess mest framstående funktioner är ClickUp Brain, ett AI-verktyg för lektionsplanering som är integrerat direkt i ClickUp-arbetsytan.

Det är ovärderligt för lektionsplanering, förenklar komplexa processer och erbjuder personliga förslag för att möta olika undervisningsstilar och lärandemål.

ClickUp Docs

I ClickUp Docs kan du till exempel be Brain att skapa en lektionsplan som är anpassad efter ett specifikt ämne eller en specifik årskurs. Om du undervisar i historia på mellanstadiet kan du be programmet att skapa en veckoplan som täcker ämnen som inbördeskriget, återuppbyggnaden och viktiga historiska personer.

ClickUp Brain kan strukturera innehållet, föreslå klassaktiviteter och inkludera viktiga diskussionsfrågor. Lärare kan sedan finjustera detaljerna direkt i Docs, samarbeta med kollegor med hjälp av ClickUp Assign Comments och enkelt dela den slutgiltiga versionen.

ClickUp-uppgifter

Skapa och organisera lektionsplanering med ClickUp Tasks med hjälp av ClickUp Brain.

AI-verktyget omvandlar också dessa planer till praktiska ClickUp-uppgifter. När lektionsplanen är klar kan du be Brain att skapa uppgifter för varje aktivitet eller ansvar.

Det kan till exempel dela upp en lektionsplan för historia i uppgifter som "Skapa PowerPoint om inbördeskriget", "Skriv ut aktivitetsblad med tidslinje" och "Förbered diskussionspunkter om återuppbyggnaden". Dessa uppgifter kan sedan tilldelas individer, prioriteras och spåras i ClickUp-arbetsytan, så att allt hålls organiserat.

En annan ovärderlig funktion är ClickUps mallar för lektionsplanering, som sparar tid och ger strukturerade ramverk för lektionsplanering.

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för lektionsplanering för högskolan är utformad för att hjälpa lärare att skapa, hantera och följa upp lektionsplaner för högskolekurser.

ClickUps mall för lektionsplanering hjälper dig att sammanfatta mål, lärandemål och undervisningsstrategier på ett och samma ställe. Dessutom innehåller den ADDIE-modellen, som guidar dig genom varje fas: design, utveckling och utvärdering.

Det som utmärker det är dess förmåga att koppla lektionsplaner till uppgifter och bedömningar, så att allt hålls samordnat.

Du kan också samla alla dina resurser – läsmaterial, multimedia och andra material – på ett ställe, vilket sparar tid och arbete när du förbereder varje lektion.

För bredare utbildningsbehov gör ClickUps mall för studentutbildning ( ) det möjligt för lärare att hantera uppgifter och följa enskilda studenters framsteg.

Samtidigt hjälper ClickUps mall för klassrumsplanering ( ) till att organisera rutiner i klassrummet, till exempel att tilldela roller eller följa upp beteendemål.

ClickUps bästa funktioner

Samarbeta i realtid: Redigera och uppdatera lektionsplaner tillsammans med ditt team i Docs, så att alla är samordnade och håller sig på rätt spår.

Ställ in tidsspårning för lektionsförberedelser: Spåra tiden du lägger på lektionsplanering och justeringar för att bättre hantera din planeringsschema och effektivitet.

Bifoga referensmaterial: Bifoga resurser som artiklar, videor eller länkar direkt till lektionsuppgifterna så att allt som behövs för en lektion finns samlat på ett ställe.

Begränsningar för ClickUp

Plattformen har begränsad offlineåtkomst, vilket gör det svårt att planera utan internetuppkoppling.

ClickUps avancerade funktioner kan vara onödiga för lärare som behöver grundläggande verktyg för lektionsplanering.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $/månad per användare

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Magic School AI (Bäst för personlig läroplansutveckling och anpassning till standarder)

via Magic School AI

Magic School AI underlättar lektionsplaneringen för lärare och säkerställer att den överensstämmer med utbildningsstandarderna. Det underlättar också planeringen av läroplanen och säkerställer att lektionerna uppfyller statliga och nationella riktlinjer.

Plattformen skapar också material för olika inlärningsnivåer så att varje elev får det stöd de behöver. Med inbyggd prestationsanalys får lärare personliga rekommendationer för att hjälpa eleverna att förbättras.

Magic School AI:s bästa funktioner

Anpassa lektionerna efter utbildningsstandarder för en strukturerad progression

Skapa lektionsvariationer för att stödja olika inlärningsförmågor

Skapa bedömningar med rubriker för att följa elevernas förståelse

Analysera prestationsdata och föreslå riktade åtgärder

Begränsningar för Magic School AI

Begränsad anpassning i gratisversionen

Den initiala inställningen för läroplanskartläggning är komplex

Priser för Magic School AI

Gratis

Plus: 99,96 $/år

Företag: Anpassad prissättning

Magic School AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? De 5 E:na – Engagera, Utforska, Förklara, Utveckla och Utvärdera – är en populär undervisningsmodell som används vid lektionsplanering. Den uppmuntrar aktivt lärande och säkerställer att varje fas i lektionen bygger på den föregående, vilket främjar en djupare förståelse.

3. Eduaide. AI (Bäst för anpassning av lektioner i realtid och analys av elevernas respons)

Eduaide. AI gör lektionsplaneringen mer dynamisk genom att anpassa innehållet utifrån elevernas engagemang i realtid.

Istället för att följa en rigid plan spårar det deltagandet och anpassar lektionerna efter behov för en personlig inlärningsupplevelse. Det bearbetar skriftliga och muntliga svar för att identifiera kunskapsluckor och föreslå tydligare förklaringar. En inbyggd pacing guide håller lektionerna på rätt spår och säkerställer att begreppen täcks effektivt utan att överväldiga eleverna.

Eduaide. AI:s bästa funktioner

Justera lektionsplanerna direkt utifrån elevernas engagemangsnivåer

Bearbeta elevernas svar och rekommendera förtydligande strategier

Upptäck potentiella inlärningssvårigheter innan de uppstår

Ändra lektionstakten automatiskt för en smidig genomförande

Eduaide. AI-begränsningar

Användare har uttryckt oro över integriteten i samband med hanteringen av studentdata.

Även om det anpassar lektionerna utifrån data från klassrummet, tar det kanske inte fullt hänsyn till individuella inlärningsstilar eller unika elevbehov.

Eduaide. AI-priser

Gratis

Pro: 5,99 $/månad

Skolor och distrikt: Anpassade priser

Eduaide. AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

4. Auto Classmate (bäst för automatisk lektionsgenerering och differentiering av innehåll)

via Auto Classmate

Auto Classmate hjälper lärare att skapa strukturerade lektionsplaner genom att generera mål, aktiviteter och bedömningar som är anpassade efter deras behov. Det anpassar materialet efter olika kunskapsnivåer, så att alla elever kan ta del av innehållet.

Ett inbyggt differentieringssystem anpassar lektionernas komplexitet, så att lärarna kan möta eleverna där de befinner sig. Anpassningsbara arbetsblad, frågesporter och interaktiva övningar ger ytterligare stöd, vilket gör det till ett starkt komplement till traditionella undervisningsmetoder.

Auto Classmates bästa funktioner

Skapa fullständiga lektionsplaner, inklusive mål och aktiviteter

Skapa differentierade material som passar olika kunskapsnivåer

Utveckla frågesporter och uppgifter med inbyggda stödalternativ

Tillhandahåll lärresurser i flera format, inklusive visuella och auditiva.

Föreslå tvärvetenskapliga kopplingar för att förbättra ämnesintegrationen

Begränsningar för Auto Classmate

Den kostnadsfria versionen saknar fullständiga anpassningsalternativ.

Bearbetning av stora mängder innehåll kräver betydande systemresurser.

Priser för Auto Classmate

Enskild lärare: 10 $/månad

Skola eller distrikt: Anpassad prissättning

Auto Classmate-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🧠 Kul fakta: Universitetet Al Quaraouiyine i Fez, Marocko, anses vara den äldsta befintliga och fortfarande verksamma utbildningsinstitutionen i världen. Det grundades år 859 e.Kr. och är fortfarande i drift idag.

5. Curipod (Bäst för projektbaserat lärande och interaktiv lektionsplanering)

via Curipod

Curipod ger liv åt projektbaserat lärande genom interaktiv och strukturerad lektionsplanering. Lärare kan utforma undersökningsbaserade projekt som engagerar eleverna i olika ämnen. Anpassningsbara projektplaner, samarbetsverktyg och milstolpsuppföljning håller lärandet på rätt spår samtidigt som eleverna hålls engagerade.

För lärare som vill skapa engagerande, elevcentrerade lektioner är Curipod ett värdefullt verktyg att ha i sin undervisningsverktygslåda.

Curipods bästa funktioner

Utveckla projektbaserade enhetsplaner med integrerade tvärvetenskapliga kopplingar

Utforma praktiska aktiviteter som främjar problemlösning och kritiskt tänkande

Hantera klassrumsmaterial och resurser för organiserad genomförande

Stöd grupparbete med samarbetsfunktioner för teamwork och ansvarstagande

Curipods begränsningar

Ytterligare resurser som behövs för komplexa projekt jämfört med traditionella lektioner

Begränsad anpassningsförmåga för icke-projektbaserad undervisning

Begränsad lagringskapacitet vid hantering av stora multimediefiler

Komplexa behörighetsinställningar för samarbetsprojekt

Curipods priser

Gratis

Skola och distrikt: Anpassade priser

Curipod-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

6. LessonPlans. ai (Bäst för standardanpassad läroplansutveckling och integrering av bedömning)

LessonPlans. ai går ett steg längre än grundläggande programvara för universitetsadministration genom att säkerställa att allt överensstämmer med läroplanen och erbjuda olika sätt att följa studenternas framsteg.

Lärare kan använda AI-drivna justeringar för att anpassa lektionerna efter elevernas olika behov, och differentierat innehåll säkerställer att alla elever har tillgång till materialet. Tack vare automatiserade förslag på tempo och integration mellan årskurser blir även långsiktig planering enklare.

LessonPlans. ai bästa funktioner

Anpassa lektionerna efter statliga och nationella akademiska standarder

Integrera bedömningar i lektionsplanerna för att följa framstegen

Skapa strukturerade läroplaner för sekventiellt lärande

Anpassa lektionerna dynamiskt utifrån elevernas behov och prestationer

Ge feedback i realtid för att förbättra undervisningsstrategierna

Begränsningar för LessonPlans.ai

Det kan vara svårt att hantera flera ämnesstandarder

Offlineåtkomst är begränsad till premiumabonnemang.

Samarbetsverktyg är begränsade för teamundervisning

Priser för LessonPlans.ai

Pro: 49 $/år

Ideella organisationer: Anpassade priser

LessonPlans. ai betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🤝 Vänlig påminnelse: Att skapa för många lektionsplaner på en gång kan leda till utbrändhet, särskilt för lärare som hanterar flera klasser eller ämnen. Det är viktigt att lärare tar det lugnt och fokuserar på kvalitet framför kvantitet när de utformar sina lektioner.

7. ChatGPT (Bäst för flexibel skapande av lektionsinnehåll och kreativa undervisningsmetoder)

via ChatGPT

ChatGPT gör det enkelt för lärare att skapa engagerande och varierat lektionsmaterial inom olika ämnen. Det låter lärare anpassa innehållet i realtid, så att de snabbt kan skapa lektionsberättelser, diskussionsfrågor och interaktiva övningar som passar deras undervisningsstil.

Plattformen genererar också kreativa aktiviteter som gör lektionerna mer engagerande samtidigt som de tillgodoser olika inlärningsförmågor. Den anpassar förklaringar i farten och erbjuder olika sätt att introducera begrepp och säkerställa att eleverna förstår dem.

ChatGPT:s bästa funktioner

Skapa anpassat lektionsinnehåll, inklusive förklaringar och berättelser

Skapa diskussionsfrågor som uppmuntrar till kritiskt tänkande

Anpassa lektionsmaterialet efter olika kunskapsnivåer och inlärningsstilar

Utveckla kreativa engagemangsstrategier för att öka elevernas deltagande

Ändra innehållet i realtid för personliga undervisningsmetoder

ChatGPT:s begränsningar

Ingen direkt anpassning till läroplansstandarder

Begränsade förstrukturerade funktioner för lektionsplanering

Inga inbyggda verktyg för att följa elevernas framsteg

Saknar lagringsutrymme för att organisera lektionsmaterial

Priser för ChatGPT

Gratis

Plus: 20 $/månad

Pro: 200 $/månad

ChatGPT-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (665+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (95 recensioner)

8. Quizizz (Bäst för interaktivt utvärderingsskapande och spelifierade inlärningsupplevelser)

via Quizizz

Quizizz gör bedömningar mer engagerande med interaktiva frågesporter och spelifierade inlärningselement. Det erbjuder en rolig twist på traditionella verktyg för att skapa tester genom att integrera spännande frågeformat och ge feedback i realtid.

Lärare kan skapa anpassade bedömningar baserade på elevernas prestationer, vilket säkerställer att varje elev får en personlig upplevelse. Quizizz har också en inbyggd frågebank och AI-genererade quizmodifieringar, vilket gör det enklare att skapa innehåll.

Quizizz bästa funktioner

Designa spelifierade frågesporter med konkurrenskraftiga engagemangsfunktioner

Skapa bedömningar i realtid med anpassningsbara svårighetsgrader

Följ elevernas framsteg genom detaljerad prestationsanalys

Få tillgång till en stor frågebank med AI-drivna modifieringar

Erbjud interaktiva inlärningsmetoder för ökad elevdeltagande

Quizizz begränsningar

Saknar omfattande funktioner för lektionsplanering

Begränsad möjlighet att ändra befintliga frågesporter utöver grundläggande ändringar

Quizizz-priser

Grundläggande: Gratis

Skola: Anpassad prissättning

Distrikt: Anpassad prissättning

Quizizz-betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 540 recensioner)

🔍 Visste du att? En lektionsplan omfattar vanligtvis en enda lektion, men enhetsplaner är mer långsiktiga planer som sträcker sig över flera lektioner eller veckor. Enhetsplaner hjälper lärare att organisera teman eller ämnen över tid, vilket gör det lättare att koppla samman lektioner och bygga vidare på tidigare kunskaper.

9. Planboard (bäst för omfattande lektionsplanering och standarduppföljning)

via Planboard

Planboard hjälper lärare att hålla ordning och enkelt uppfylla läroplanens krav. Det erbjuder smarta förslag för att ordna lektioner, anpassa takten och hantera resurser så att lärare kan planera effektivt och hålla sig till schemat.

Det underlättar också samarbetet, eftersom lärarna enkelt kan dela och anpassa material. Dynamisk schemaläggning säkerställer att lektionerna flyter smidigt, och resursuppföljning håller ordning på allt mellan olika ämnen, vilket sparar tid och arbete för lärarna.

Planboards bästa funktioner

Organisera lektionsplaner med AI-driven innehållsstrukturering

Följ läroplanens standarder för att säkerställa att alla områden täcks in

Använd visuella kartläggningsverktyg för strukturerad uppföljning av framsteg

Få tillgång till automatiserade förslag på lektionstempo och justeringar

Samarbeta kring lektionsutveckling med delade teamfunktioner

Planboards begränsningar

Begränsad AI-driven innehållsgenerering jämfört med andra verktyg

Inledande inlärningskurva för användare som inte är vana vid digital planering

Grundläggande bedömningsverktyg jämfört med dedikerade betygsplattformar

Integrationen med externa lärplattformar är begränsad.

Priser för Planboard

Gratis

Grundläggande: 200 $/månad (för 10 användare)

Pro: 500 $/månad (för 30 användare)

Företag: Anpassad prissättning

Planboard-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,8/5 (22+ recensioner)

🧠 Kul fakta: 1997 utnämnde FN den 8 september till Internationella läskunnighetsdagen för att lyfta fram vikten av utbildning och läskunnighet för global utveckling.

10. Education Copilot (bäst för AI-driven undervisningsassistent och resursutveckling)

via Education Copilot

Education Copilot fungerar som en virtuell lärarassistent och hjälper lärare att snabbt skapa lektionsresurser och undervisningsstrategier. Det anpassar innehållet i realtid för att möta de föränderliga behoven i klassrummet, vilket gör det till ett flexibelt och tidsbesparande AI-verktyg för elever.

Lärare kan skapa arbetsblad, bedömningar och lektionskomponenter efter behov, medan plattformen anpassar undervisningen efter olika inlärningsstilar. Den ger också riktat stöd för att hjälpa eleverna att övervinna utmaningar, samtidigt som lektionsflödet upprätthålls.

De bästa funktionerna i Education Copilot

Skapa undervisningsstrategier som är anpassade efter klassrummets behov

Skapa arbetsblad, frågesporter och kompletterande material på nolltid

Ändra lektionsplanerna dynamiskt utifrån elevernas feedback

Anpassa förklaringar efter olika inlärningsstilar

Tillhandahåll riktade interventionsverktyg för elever som har svårt att hänga med

Begränsningar för Education Copilot

Kräver manuella justeringar för finjusterade lektionsändringar

Plattformen fungerar inte bra med dokument som är längre än 20 sidor eller innehåller mer än 15 000 ord.

Priser för Education Copilot

För lärare: 9 $/månad

För skolor och skolområden: Anpassade priser

Betyg och recensioner av Education Copilot

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? Enligt en rapport från World Economic Forum om Education 4.0 omformar AI utbildningen genom att stödja lärare med automatisering av uppgifter, vilket ger mer tid för elevengagemang. Det förfinar bedömningar och erbjuder insikter i realtid för att förbättra undervisningsstrategier.

11. Learnt. ai (Bäst för att skapa personliga inlärningsvägar och följa elevernas framsteg)

Learnt. ai anpassar lektionsplaneringen och skapar inlärningsvägar som är skräddarsydda efter varje elevs prestationer. Det erbjuder automatiserade utvärderingar som följer elevernas framsteg över tid och ger riktade insatser.

Plattformens prediktiva analyssystem hjälper lärare att förutse inlärningssvårigheter, vilket möjliggör mer förfinade undervisningsstrategier. Genom att kombinera högkvalitativa lektionsplaner med detaljerade framstegsrapporter säkerställer Learnt.ai att personliga inlärningsmål och gruppövergripande mål uppnås.

Learnt. ai bästa funktioner

Skapa individuella inlärningsvägar anpassade efter elevernas prestationer

Följ elevernas framsteg med hjälp av realtidsanalyser och adaptiva bedömningar.

Identifiera kunskapsluckor och rekommendera riktade interventionsstrategier

Justera innehållets komplexitet dynamiskt utifrån inlärningsframstegen

Ge automatiserade insikter för att förfina lektionsplaner och undervisningsmetoder

Begränsningar för Learnt.ai

Komplexa krav på dataskydd för uppföljning av elevers prestationer

Svårigheter att förstå komplexa sammanhang, vilket kan leda till felaktiga tolkningar eller felaktigheter i innehållsgenereringen.

Priser för Learnt.ai

Gratis

Startpaket: 6 $/månad

Essentials: 9 $/månad

Professional: 39 $/månad

Learnt. ai betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🧠 Kul fakta: Den första offentliga skolan i Amerika var Boston Latin School, som grundades 1635. Den är fortfarande en av de mest prestigefyllda skolorna i USA idag.

Lektionsplanering på en högre nivå med ClickUp

Lektionsplanering är en viktig men tidskrävande uppgift som kräver en balans mellan kreativitet, struktur och anpassningsförmåga. AI-drivna verktyg hjälper lärare att förbättra lektionernas kvalitet och spara värdefull tid – utan att kompromissa med engagemanget eller anpassningen.

Bland de många tillgängliga lösningarna erbjuder ClickUp en omfattande metod för lektionsplanering. ClickUp är mer än bara en uppgiftshanterare – det integrerar AI-driven lektionsplanering, smidig samverkan och strukturerad organisation i ett enda kraftfullt arbetsutrymme.

Lärare kan omedelbart skapa lektionsplaner, dela upp dem i genomförbara uppgifter och hantera sina scheman – allt på ett och samma ställe.

Registrera dig för ClickUp idag! ✅