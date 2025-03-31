De 10 bästa AI-kalenderapparna för att effektivisera schemaläggningen 2025

Du hittar äntligen en ledig tid för ett möte – bara för att upptäcka att någon annan har bokat den först. Du bokar om, men nu kan hälften av teamet inte komma.

Innan du vet ordet av har du tillbringat dagen med att koordinera istället för att arbeta.

En AI-kalender gör schemaläggningen mindre frustrerande. Den hittar de bästa gemensamma tiderna för möten, undviker konflikter med dina befintliga åtaganden och anpassar sig till och med till sista minuten-ändringar i ditt schema så att du slipper göra det.

Om du är trött på kaos i kalendern kan dessa AI-schemaläggningsassistenter och kalendrar hjälpa dig. Låt oss sätta igång! 💪🏼

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är en lista över de 10 bästa AI-kalenderapparna du bör prova: ClickUp (Bäst för enhetlig AI-planering och uppgiftshantering)

Reclaim AI (Bäst för yrkesverksamma som behöver en anpassningsbar schemaläggning)

Clockwise (Bäst för team som behöver smartare schemaläggning)

Motion (Bäst för personer som vill ha en smart kalenderassistent)

SkedPal (Bäst för AI-driven prioritering av uppgifter med flexibel schemaläggning)

Trevor AI (Bäst för personer som vill ha en AI-driven att göra-lista)

Kronologic (Bäst för säljteam som behöver AI-driven mötesplanering)

Scheduler AI (Bäst för intelligent schemaläggning över flera kalendrar)

TimeHero (Bäst för individer och team som behöver automatiserad uppgiftsschemaläggning)

Sunsama (Bäst för yrkesverksamma som vill ha ett strukturerat system för daglig planering)

Vad ska du leta efter i en AI-kalender?

När det gäller schemaläggning gör en bra AI-kalender mer än bara markerar datum. Den ska hjälpa dig att planera smartare, spara tid och hålla allt organiserat utan krångel.

Så, vilka funktioner bör du leta efter för att göra ditt liv enklare? 👀

Här är några som vi rekommenderar:

Smarta schemaläggningsrekommendationer: Föreslår optimala mötestider, deadlines för uppgifter och arbetsblock baserat på tillgänglighet och prioriteringar.

Sömlös kalenderintegration: Synkroniseras med Google Tasks och Kalender, Apple Kalender, Outlook och andra schemaläggningsverktyg för att Synkroniseras med Google Tasks och Kalender, Apple Kalender, Outlook och andra schemaläggningsverktyg för att hantera flera kalendrar effektivt.

Arbetsbelastningsbalansering: Fördelar uppgifter jämnt mellan teammedlemmarna för att förhindra överbokning och säkerställa effektiv tidshantering.

Anpassningsbara vyer och filter: Låter dig organisera scheman efter dag, vecka eller månad och filtrera uppgifter efter prioritet, ansvarig eller projekt.

Automatiserad uppgifts- och AI-händelseplanering: Skapar, uppdaterar och omplanerar uppgifter automatiskt baserat på arbetsbelastning och deadlines. Skapar, uppdaterar och omplanerar uppgifter automatiskt baserat på arbetsbelastning och deadlines.

AI-drivna insikter och analyser: Identifierar schemaläggningsmönster, föreslår optimeringar och förbättrar tidsfördelningen.

Samarbete och möteskoordinering: Hjälper team att hitta den bästa tiden för möten och undvika schemakonflikter mellan olika tidszoner.

🧠 Kul fakta: Världens äldsta kända kalender, som går tillbaka till 8 000 f.Kr., upptäcktes i Skottland. Den spårade månfaser och säsongsförändringar och visar hur forntida människor höll reda på tiden långt före moderna AI-verktyg.

I den här listan har vi samlat de bästa gratis AI-kalendrarna för att göra schemaläggningen enklare och bekvämare. ✅

1. ClickUp (Bäst för enhetlig AI-planering och uppgiftshantering)

ClickUp är den kompletta appen för arbete, som samlar AI-driven schemaläggning, uppgiftshantering och teamsamarbete i en enda smidig plattform.

Istället för att jonglera med flera verktyg kan teamen planera, prioritera och följa upp allt på ett och samma ställe.

Prova ClickUp Calendar Planera och justera uppgifter, möten och scheman utan ansträngning med ClickUp Calendar.

Det blir enkelt att hantera scheman när uppgifter, deadlines och möten är organiserade i en enda vy. ClickUp Calendar visar allt tydligt, vilket gör det enklare att justera planer när prioriteringarna förändras.

Anta att ett marknadsföringsteam förbereder sig för en produktlansering. De kan planera deadlines för innehåll, schemalägga inlägg på sociala medier och samordna lanseringsevenemang – allt i kalendern – så att ingenting glöms bort.

ClickUp Calendar integrerar dina uppgifter, dokument, chattar och möten i en enhetlig plattform, vilket ökar din personliga produktivitet. Du får också tillgång till ClickUps AI Notetaker och AI-driven tidsblockering, som automatiskt planerar uppgifter baserat på din befintliga uppgiftskö, tillgänglighet och prioriteringar.

Spela in, transkribera och sammanfatta dina möten med ClickUp AI Notetaker.

Att hålla alla dina kalendrar synkroniserade förhindrar också schemakonflikter. ClickUp Calendar Integrations kopplar ihop den med Google-, Apple- och Outlook-kalendrar, så att uppdateringar som görs på en plattform återspeglas i alla länkade konton.

Synkronisera händelser mellan flera kalenderkonton med ClickUp Calendar Integrations.

En projektledare som planerar en sprintgranskning i ClickUp kan till exempel se sin tillgänglighet i sin arbetskalender i Outlook och Google Kalender för personliga uppgifter, vilket gör att dubbla bokningar undviks utan att behöva växla mellan appar.

Undrar du hur du kan hantera flera kalendrar på ett bättre sätt? I den här videon har vi precis de tips du behöver👇🏽

AI-driven assistans höjer produktiviteten ännu mer.

Få AI-drivna schemaläggningsrekommendationer med ClickUp Brain

ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, föreslår optimala deadlines för uppgifter, identifierar potentiella flaskhalsar och automatiserar den rutinmässiga schemaläggningsprocessen när du ber om det.

Låt oss säga att ett innehållsteam balanserar flera bloggutkast. AI-assistenten kan rekommendera de bästa deadlines baserat på arbetsbelastning, vilket hjälper teamet att fördela uppgifterna mer effektivt.

📮 ClickUp Insight: Nästan 88 % av våra undersökningsdeltagare förlitar sig nu på AI-verktyg för att förenkla och påskynda personliga uppgifter. Vill du uppnå samma fördelar på jobbet? ClickUp är här för att hjälpa dig! ClickUp Brain kan hjälpa dig att öka produktiviteten med 30 % genom färre möten, snabba AI-genererade sammanfattningar och automatiserade uppgifter.

ClickUps bästa funktioner

Håll ordning och hantera arbetsflöden: Använd Använd ClickUp Tasks för att dela upp projekt, tilldela ansvar och följa framsteg på ett och samma ställe.

Prioritera uppgifter effektivt: Ställ in uppgiftsprioriteringar med Ställ in uppgiftsprioriteringar med ClickUp Task Priorities för att fokusera på det viktigaste arbetet först.

Håll feedbacken användbar: Lägg till Lägg till ClickUp Assign-kommentarer direkt i uppgifterna för att säkerställa tydlig kommunikation och enkelt spåra lösningar.

Delta i möten utan att lämna ClickUp: Få påminnelser om möten och delta direkt i Zoom, Google Meet eller Teams från var som helst i ClickUp.

Begränsningar för ClickUp

Det kan ta tid att lära sig de omfattande funktionerna för uppgiftshantering.

Saknar en dedikerad funktion för rapportering av deluppgifter, vilket skulle vara ett användbart tillägg.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

ClickUp är definitivt värt det! Jag menar, förutom att det är ett PM-verktyg, har det så många användningsområden. Min absoluta favorit är dock kalendervyn. Inget slår att kunna se alla mina arbetsuppgifter och åtaganden på ett och samma ställe. Så mina arbetsuppgifter? Check. Den där kaffedejten? Check. Mammans födelsedag? Också klart! Det finns dock en sak som slår det. ClickUp Brain. Jag kan bara fråga när jag är ledig för att schemalägga ett möte eller om mina teammedlemmar kan ta på sig mer arbete, och allt finns där! Helt otroligt.

🧠 Kul fakta: Veckodagarna på engelska är influerade av nordisk mytologi. Onsdag kommer från Woden's Day (Odin i nordisk mytologi), medan torsdag och fredag hedrar Tor och Freja.

2. Reclaim AI (Bäst för yrkesverksamma som behöver en anpassningsbar schemaläggning)

Reclaim AI skapar en strukturerad men flexibel schemaläggning genom att automatiskt hantera dina möten, återkommande uppgifter och personliga åtaganden.

Den AI-drivna tidsblockeringsfunktionen säkerställer att djuparbete, träning och andra rutiner passar in i din dag utan konflikter. Systemet lär sig och anpassar sig kontinuerligt, vilket säkerställer att högprioriterade uppgifter schemaläggs utan att överbelasta din kalender.

Återta AI:s bästa funktioner

Automatisera tidsblockering för rutiner som träning, meditation och koncentrerat arbete.

Hitta de bästa mötestiderna genom att analysera tillgänglighet, tidszoner och tidigare schemaläggningstrender.

Prioritera uppgifter dynamiskt för att säkerställa att brådskande arbete får den uppmärksamhet det behöver.

Synkronisera flera kalendrar mellan olika plattformar för enhetlig schemaläggning utan överlappningar.

Återta kontrollen över AI-begränsningarna

Det tar tid att konfigurera AI-inställningarna för korrekt schemaläggning.

Begränsad manuell kontroll över omplanering och prioriteringsjusteringar

AI kan misstolka brådskande ärenden när den hanterar motstridiga uppgifter.

Återta AI-prissättningen

Gratis

Startpaket: 10 USD/månad per användare

Företag: 15 $/månad per användare

Företag: 18 $/månad per användare (faktureras årligen)

Återta AI-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 100 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? Internationella datumgränsen gör att resenärer som passerar den västerut förlorar en dag, medan de som passerar den österut vinner en dag. Länder som Samoa har till och med flyttat datumgränsen för att förbättra handeln med Australien och Nya Zeeland.

3. Clockwise (Bäst för team som behöver smartare schemaläggning)

via Clockwise

Clockwise minskar schemaläggningskonflikter och bevarar djupa arbetssessioner genom att optimera mötestider för individer och team. AI-schemaläggningsverktyget analyserar arbetsmönster, tillgänglighet och tidszoner för att schemalägga möten vid de minst störande tidpunkterna.

Istället för att spendera timmar på att koordinera kan du låta plattformen sköta schemaläggningen samtidigt som du ser till att din fokuseringstid förblir skyddad.

Clockwise bästa funktioner

Maximera din koncentrationstid genom att automatiskt blockera störningsfria arbetsperioder.

Optimera teamets scheman genom AI-driven mötesplacering som minimerar avbrott.

Justera mötestider dynamiskt för att frigöra tid för högprioriterade uppgifter.

Begränsningar för Clockwise

Inställningen kan kännas komplex för större organisationer som hanterar flera team.

Begränsad anpassning för specialiserade arbetsflöden som kräver strikta schemaläggningsregler

Funktioner på högre nivå kräver ett betalt abonnemang.

Priser enligt klockan

Gratis

Teams: 6,75 $/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: 11,50 $/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Clockwise-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 65 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 50 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Clockwise?

Vi gillar att Clockwise hjälper vårt team att hålla ordning. Det har mötesfria dagar, löser automatiskt schemakonflikter och vi gillar att vi kan lägga till teamaktiviteter i en delad Clockwise-kalender. Det har definitivt hjälpt oss att hålla ordning som team och det var väldigt enkelt att ställa in och sedan glömma bort.

🔍 Visste du att? Ett solår är ungefär 365,2422 dagar långt, så skottår är nödvändiga för att kalendern ska stämma överens med jordens omloppsbana.

4. Motion (Bäst för personer som vill ha en smart kalenderassistent)

via Motion

Motion fungerar som en intelligent produktivitetsassistent som hanterar schemaläggning och prioritering av uppgifter för att hålla ordning på din dag. AI-tekniken analyserar kontinuerligt dina deadlines, arbetsbelastning och tillgänglighet och skapar en daglig plan som anpassar sig efter förändrade prioriteringar.

Möten schemaläggs vid optimala tidpunkter, medan uppgifter placeras in utan att överbelasta din kalender. Systemet förhindrar också överbelastning och säkerställer en realistisk arbetsbelastning som upprätthåller produktiviteten utan att leda till utbrändhet.

Motion bästa funktioner

Balansera arbetsbelastningen genom att dynamiskt justera uppgifter utifrån prioritet och deadlines.

Skydda din fokuseringstid genom AI-drivna kalenderjusteringar som minimerar störningar.

Få AI-drivna rekommendationer som förhindrar överbokningar och orealistisk schemaläggning.

Rörelsebegränsningar

Inlärningskurvan kan kännas brant för användare som går över från manuell schemaläggning.

Mindre flexibilitet för mycket komplexa arbetsflöden som kräver frekventa manuella överstyrningar

AI tolkar ibland personliga uppgiftsprioriteringar felaktigt, vilket kräver manuella justeringar.

Rörlig prissättning

Gratis provperiod

Individuell: 34 $/månad per användare

Business Standard: 20 USD/månad per användare

Business Pro: Anpassad prissättning

Motion-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (110+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 50 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Motion?

Jag gillade den verkligen under en tid. Den fungerade utmärkt när jag hade många små uppgifter blandade med frekventa möten eller tidsbestämda uppgifter. När jag gick över till ett arbetsflöde med större projekt som krävde långa perioder av fokus, förlorade den sin effektivitet och jag kunde inte rättfärdiga kostnaden.

5. SkedPal (Bäst för AI-driven prioritering av uppgifter med flexibel schemaläggning)

via SkedPal

SkedPal kombinerar AI-driven schemaläggning med intelligent tidshantering för avancerad uppgiftsuppföljning. Det gör att du kan definiera prioriteringar, ställa in tidsbegränsningar och låta systemet skapa en strukturerad men anpassningsbar plan.

Verktyget justerar kontinuerligt scheman baserat på förändrade uppgifter, arbetsbelastning och personliga preferenser, vilket gör det idealiskt för användare som behöver struktur utan rigida tidsblock.

SkedPals bästa funktioner

Skapa AI-drivna scheman som prioriterar uppgifter baserat på deadlines och arbetsbelastning.

Justera uppgiftsfördelningen dynamiskt för att förhindra överbelastning och säkerställa balans.

Anpassa schemaläggningsinställningarna efter din personliga produktivitetsrytm.

Skapa produktivitetsrapporter som hjälper dig att spåra slutförda uppgifter och tidsanvändning.

SkedPals begränsningar

Det tar tid att finjustera AI-inställningarna för att få en korrekt schemaläggning.

Vissa premiumfunktioner är endast tillgängliga i högre prisnivåer.

Priser för SkedPal

Gratis provperiod

Årligt: 9,95 $/månad + skatter (faktureras årligen)

Månadsvis: 14,95 $/månad + skatter

SkedPal-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,6/5 (170 recensioner)

🔍 Visste du att? Den romerska kalendern hade ursprungligen bara 10 månader. Januari och februari lades till senare, men det udda antalet dagar i månaderna var ett resultat av Julius Caesars reformer för att anpassa året till solcykeln.

6. Trevor AI (Bäst för personer som vill ha en AI-driven att göra-lista)

via Trevor AI

Trevor AI förvandlar din uppgiftslista till en intelligent planerad plan, så att viktigt arbete blir gjort utan att överbelasta din dag. Du kan helt enkelt lägga till uppgifter i Trevor, så planerar AI:n dem utifrån hur brådskande de är, arbetsbelastningen och tillgänglig tid.

Systemet anpassar sig kontinuerligt efterhand som nya prioriteringar dyker upp, vilket hjälper dig att vara produktiv utan stressen med att detaljstyra kalenderorganisationen.

Trevor AI:s bästa funktioner

Omvandla att göra-listor till strukturerade scheman med AI-driven uppgiftsplacering.

Justera uppgiftsprioriteringar dynamiskt utifrån brådskande ärenden, deadlines och arbetsbelastning.

Spåra produktiviteten med prestationsinsikter som belyser trender i tidsanvändningen.

Fördela tid för uppgifter baserat på personlig energinivå och önskade arbetstider.

Begränsningar för Trevor AI

Kräver konsekvent inmatning av uppgifter för att AI ska kunna generera korrekta scheman.

Begränsade samarbetsfunktioner gör den mindre lämplig för team-baserade arbetsflöden.

Priser för Trevor AI

Gratis

Pro: 6 $/månad per användare

Trevor AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🧠 Kul fakta: År 45 f.Kr., när Julius Caesar införde den julianska kalendern, hoppades man tillfälligt över februari helt för att anpassa månaderna till årstiderna.

7. Kronologic (Bäst för säljteam som behöver AI-driven mötesplanering)

via Kronologic

Kronologic automatiserar schemaläggningen av värdefulla säljmöten och ser till att potentiella kunder engageras vid rätt tidpunkt utan att fastna i fram-och-tillbaka-koordinering. AI-tekniken utvärderar kundernas kvalitet, tillgänglighet och historiska engagemang för att hitta den bästa tiden för möten.

Den omvandlar avsikter till handling – oavsett om det handlar om att följa upp efter ett samtal, skala upp kontakter eller boka tusentals möten för hela ditt team. Dess AI förutsäger när potentiella kunder är tillgängliga, förhandlar om detaljerna och bokar möten.

Kronologics bästa funktioner

Planera säljmöten direkt baserat på tillgänglighet och engagemangsdata för potentiella kunder.

Analysera engagemangstrender för att optimera schemaläggningsstrategier för säljteam.

Synkronisera med CRM-verktyg för att säkerställa att kundinteraktioner spåras och hanteras smidigt.

Få realtidsanalyser av mötesframgångar och schemaläggningseffektivitet.

Kronologiska begränsningar

Främst utformad för säljteam, vilket gör den mindre användbar för allmän schemaläggning.

Kräver integration med CRM-plattformar för full funktionalitet.

Kronologiska priser

Individuell: 6 $/månad

Små team: 140 $/månad (upp till fem användare)

Team: 1000 $/månad (team på 10, 20, 30 personer; faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Kronologiska betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (265+ recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Kronologic?

Jag gillar hur AI på Kronologic planerar möten för teamet, vilket sparar otaliga e-postmeddelanden fram och tillbaka. Teamet på Kronologic lägger också kontinuerligt till nya funktioner. Vårt säljteam älskar plattformen och älskar att få fler möten.

🧠 Kul fakta: På Mars varar ett år 687 jorddagar, vilket innebär att en marskalender skulle ha mycket längre "månader". Forskare arbetar till och med med att utforma marskalendrar för framtida rymdutforskning.

8. Scheduler AI (Bäst för intelligent schemaläggning över flera kalendrar)

via Scheduler AI

Scheduler AI förändrar sättet du bokar och hanterar möten på genom att ersätta e-postkedjor för att hitta de bästa tiderna med en smart, konverserande AI-assistent. Den koordinerar logistiken, skickar inbjudningar, sätter upp dagordningar och övervakar till och med din kalender för att säkerställa närvaro. Plattformen skannar också ditt teams scheman och erbjuder utvalda tidsförslag.

De är utformade för att passa din arbetsstil och integreras smidigt med Gmail, Slack, webbplatser och till och med textmeddelanden.

De bästa funktionerna i Scheduler AI

Få skräddarsydda mötestider med hjälp av utvalda tidsförslag baserade på anpassningsbara mötespreferenser.

Förenkla gruppbokningar genom att identifiera teamets tillgänglighet och dela den med potentiella kunder eller partners.

Återställ inställda möten direkt med AI-påminnelser och snabb ombokning innan scheman ändras.

Justera scheman dynamiskt för att hantera sista minuten-ändringar utan manuellt arbete.

Begränsningar för AI-schemaläggare

Det är enkelt att ställa in grundläggande uppgifter, men det kan ta tid för nya användare att lära sig de avancerade funktionerna.

Plattformens effektivitet är i hög grad beroende av integrationer med verktyg som Slack, Gmail och CRM-system.

Begränsad manuell kontroll över omplanering för mycket specifika preferenser

Priser för Scheduler AI

Start-up: 500 $/månad

Tillväxt: 1000 dollar/månad

Företag: 2500 $/månad

Betyg och recensioner av AI-schemaläggare

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? Den gregorianska kalendern, som antogs 1582, hoppade över 10 dagar för att korrigera fel i den tidigare julianska kalendern. Den 4 oktober följdes omedelbart av den 15 oktober samma år, vilket förvirrade många människor.

9. TimeHero (Bäst för individer och team som behöver automatiserad uppgiftsschemaläggning)

via TimeHero

TimeHero är ett AI-drivet produktivitetsverktyg ( ) som förenklar hur du planerar, hanterar och automatiserar ditt arbete. Det schemalägger automatiskt dina dagliga uppgifter, projekt och återkommande arbetsuppgifter utifrån din tillgänglighet.

Verktyget kan hantera hela projekt på autopilot. Det identifierar riskfyllda uppgifter, markerar överbelastade teammedlemmar och justerar arbetsflöden – allt utan onödiga möten eller krångliga manuella uppdateringar.

TimeHero bästa funktioner

Omvandla uppgiftslistor till schemalagda planer som passar in i tillgängliga tidsluckor.

Justera schemaläggningen dynamiskt utifrån förändrade prioriteringar och arbetsbelastning.

Spåra huruvida uppgifter slutförs och hur tiden används med inbyggd produktivitetsanalys.

Avsätt tid för högprioriterat arbete utan schemakonflikter.

Begränsningar för TimeHero

Kräver kontinuerlig inmatning av uppgifter för att generera exakta scheman.

Inlärningskurvan kan kännas brant för användare som går över från manuell schemaläggning.

Avancerade AI-schemaläggningsfunktioner kräver ett betalt abonnemang.

Priser för TimeHero

Gratis provperiod

Grundläggande: 5 $/månad per användare

Professional: 12 $/månad per användare

Premium: 27 $/månad per användare

Betyg och recensioner av TimeHero

G2: 4,5/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (22+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om TimeHero?

Jag har kommit fram till att denna teknik inte är användbar för mig eftersom den automatiserar utifrån min tillgänglighet, uppgiftens längd, deadline och prioritet. Jag försöker dock gruppera uppgifter av samma typ eller samma projekt på samma dag för att minska kontextväxlingar, och planerar också in saker utifrån hur mycket kreativitet och koncentration de kräver (flow på morgonen, administration på eftermiddagen). Timehero har inte dessa funktioner. Andra appar verkar erbjuda det (t.ex. Skedpal), men just nu går jag tillbaka till min Trello-baserade kanban-tavla och tidsblockering i min kalender.

🧠 Kul fakta: I den romerska kalendern var mars ursprungligen årets första månad. Januari blev startpunkt 153 f.Kr. när de romerska konsulerna började sin mandatperiod i januari.

10. Sunsama (Bäst för yrkesverksamma som vill ha ett strukturerat system för daglig planering)

via Sunsama

Sunsama kombinerar uppgifter, e-post, möten och kalendrar för omfattande tidshantering. Dess guidade dagliga planeringsrutin hjälper dig att prioritera uppgifter medvetet, medan funktioner som timeboxing och realistiska dagliga mål säkerställer att du håller fokus.

Med djup integration mellan produktivitetsverktyg kan du organisera möten, hantera uppgifter med AI och spåra framsteg utan att behöva jonglera mellan flera appar.

Sunsamas bästa funktioner

Planera din dag med ett AI-assisterat schemaläggningssystem som balanserar arbetsbelastningen effektivt.

Granska dagliga framsteg och sätt upp realistiska mål med hjälp av guidade planeringsfunktioner.

Spåra slutförda uppgifter och justera planer dynamiskt för att upprätthålla produktiviteten.

Sunsamas begränsningar

Högre pris jämfört med grundläggande schemaläggningsverktyg

Den mobila AI-schemaläggningsappen är enkel och saknar funktioner som finns i desktopversionen.

Begränsad AI-driven automatisering jämfört med mer specialiserade schemaläggningsverktyg

Priser för Sunsama

Gratis provperiod

Årligt: 16 $/månad (faktureras årligen)

Månadsvis: 20 $/månad

Sunsama-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,7/5 (25 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Sunsama?

Enligt min erfarenhet är båda dessa appar ganska geniala och drivs av riktigt duktiga människor. Sunsama har en bättre planeringsprocess (särskilt veckomål kopplade till uppgifter – fantastiskt) och en mycket bättre integrationsprocess. Inget kan mäta sig med det. AI är också mycket bättre. Jag älskar deras automatiska förslag på varaktighet. Nackdel: Sunsama är kanban-hela tiden, så du måste gilla det utseendet! Ibland kan det få listorna att kännas riktigt långa, men deras iOS-app är bättre på det sättet.

🔍 Visste du att? Under den franska revolutionen införde Frankrike 1793 en ny kalender som delade in året i 12 månader med 30 dagar vardera, med namn baserade på säsongens element. Den hade också en 10-dagars arbetsvecka för att minska det religiösa inflytandet.

