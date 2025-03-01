Klyftan i AI-användningen: Varför snabb personlig anpassning inte innebär omedelbara vinster på arbetsplatsen

AI-revolutionen väntar inte på tillstånd.

Den senaste utvecklingen visar att människor är öppna för AI och att de tar till sig tekniken i en aldrig tidigare skådad takt.

I januari 2025 hade ChatGPT 300 miljoner användare per vecka, medan Meta AI nådde nästan 600 miljoner människor per månad. Även nya aktörer som DeepSeek har visat att de kan attrahera över 30 miljoner användare per månad inom några veckor efter lanseringen.

Denna explosionsartade ökning av användningen på individnivå väcker en viktig fråga: Rör sig organisationerna tillräckligt snabbt för att dra nytta av denna omvandling? Eller kommer den ökade användningen på personlig nivå att bana väg för en ökad användning av AI på jobbet?

I detta nummer av ClickUp Insights delar 30 000 personer med sig av hur de använder AI i sin vardag, samt de vanligaste användningsområdena och hindren för att införa AI på jobbet. Deras svar ger en intressant bild!

⏰ 60-sekunderssammanfattning

📮ClickUp Insight: Våra data visar att 88 % av människor nu använder AI i någon form, och hela 55 % använder det flera gånger om dagen. När det gäller att använda AI på jobbet känner dock över 50 % av våra respondenter sig osäkra på hur man använder AI.

Användningen av AI ökar överallt. Men det finns fortfarande luckor, särskilt på jobbet.

En möjlig orsak: AI-integrationen i arbetsverktygen är inte tillräckligt smidig.

I stället för att bli den motor som driver vårt arbete förblir AI ett sidospår – fastsatt men utan koppling till de verktyg där arbetet faktiskt utförs, såsom e-post, chatt eller projektarbetsflöden.

Detta gör AI mycket mindre kraftfullt än det skulle kunna vara.

Trots att AI är allmänt tillgängligt i produktivitetsverktyg som Microsoft Copilot eller Googles Workspace AI, säger endast 12 % av våra respondenter att de använder sådana integrerade AI-funktioner ofta, vilket tyder på en fragmenterad användning och outnyttjad potential.

När vi undersöker användningsmönster för AI diskuterar vi hur nuvarande implementeringsbrister påverkar kunskapsarbetare. Våra data avslöjar tre centrala teman:

1️⃣ Konversationsbaserad AI vinner: 62 % av våra respondenter föredrar fristående, chattbaserade AI-verktyg, medan endast 12 % främst använder AI som är integrerat i arbetsplatsprogramvara.

2️⃣ Utbildnings- och förtroendebarriärer: 27 % behöver mer utbildning för att kunna använda AI effektivt, medan 22 % har oro kring integritet eller förtroende.

3️⃣ En fragmenterad verktygslandskap medför en ”växlingsskatt”: Användarna jonglerar med flera AI-applikationer för olika uppgifter, vilket ökar kostnaderna för att växla mellan olika plattformar.

Undersökningsmetodik och demografi ClickUp Insights genomför varje månad enkäter bland tusentals kunskapsarbetare och produktivitetsentusiaster för att ge dig de senaste trenderna på den globala arbetsmarknaden. Vår forskning undersöker hur yrkesverksamma hanterar sin tid, navigerar i arbetsplatsens krav och implementerar produktivitetsstrategier. Genom att analysera svar från deltagare över hela världen försöker vi upptäcka universella produktivitetsutmaningar och mönster, vilket hjälper organisationer och individer att fatta mer välgrundade beslut i sitt dagliga arbetsliv.

4 viktiga trender som formar användningen av AI på våra arbetsplatser

Svaren från över 30 000 respondenter avslöjade fyra viktiga trender som visar inte bara hur de använder AI idag, utan också hur de vill att det ska förändra deras arbete i framtiden.

Låt oss utforska var AI redan gör avtryck och var det fortfarande finns utrymme för förbättringar!

📮 ClickUp Insight: 88 % av de tillfrågade använder AI i någon form, och mer än hälften (55 %) använder AI-verktyg flera gånger om dagen.

Övergången från ”Vad är AI?” till ”Hur använder jag AI för X användningsfall?” skedde snabbare än någon hade förutspått.

88 % av de som svarade på vår undersökning säger att de använder AI i någon form, vilket är en stark indikator på dess utbredning. Denna snabba spridning representerar också en vändpunkt för kunskapsarbetare.

Teknikledare som Satya Nadella har jämfört AI med andra banbrytande tekniker på arbetsplatsen, såsom datorer, e-post och kalkylblad.

”På ClickUp har vår mission alltid varit att spara tid åt människor. AI-verktyg finns överallt, men inga sparar tid åt dig i varje steg av din arbetsdag. ClickUp Brain är djupt integrerat i din arbetsmiljö; det överbryggar klyftorna och kopplar samman punkterna i ditt arbete, din kommunikation och din kunskap. ClickUp Brain finns till för att spara tid åt dig och eliminera arbete om arbete.”

”På ClickUp har vår mission alltid varit att spara tid åt människor. AI-verktyg finns överallt, men inga sparar tid åt dig i varje steg av din arbetsdag. ClickUp Brain är djupt integrerat i din arbetsmiljö; det överbryggar klyftorna och kopplar samman punkterna i ditt arbete, din kommunikation och din kunskap. ClickUp Brain finns till för att spara tid åt dig och eliminera arbete om arbete.”

Ännu mer intressant är människors öppenhet för denna banbrytande teknik. Många är redo för uppgraderingen. 55 % av våra respondenter använder AI flera gånger om dagen, med potentiella användningsområden som sträcker sig från innehållsskapande till brainstorming.

En liten andel av de tillfrågade (12 %) använder dock inte AI alls. Detta kan tyda på att det finns en grupp som antingen inte är redo att ta till sig tekniken eller helt enkelt inte ser behovet av den ännu.

Viktiga slutsatser

55 % av de tillfrågade använder AI-verktyg flera gånger om dagen.

14 % använder AI ibland

12 % har ännu inte börjat använda AI-verktyg

11 % använder AI-verktyg några gånger i veckan

8 % använder AI-verktyg minst en gång om dagen

❗️Pulsmätning: Enligt rapporten State of AI från McKinsey nådde användningen av AI på arbetsplatsen en vändpunkt 2024. Efter att ha legat på 50 % i över sex år steg användningsgraden plötsligt till 72 % i början av 2024, vilket tyder på att företagen är optimistiska när det gäller att påskynda sin AI-omvandling.

Sammantaget är AI nu utan tvekan mainstream. Men hur snabbt går denna utveckling? För att sätta det i perspektiv, låt oss titta på tidslinjen för lanseringen av DeepSeek.

Sedan DeepSeek lanserades den 10 januari 2025 hade det den 27 januari passerat ChatGPT och blivit den mest nedladdade gratisappen i iOS App Store i USA. I slutet av januari 2025 hade DeepSeek redan nått 33,7 miljoner aktiva användare per månad och 22,15 miljoner aktiva användare per dag världen över.

Viktiga slutsatser 📌 Den snabba spridningen av AI-verktyg visar på en stark acceptans i samhället. Organisationer hänger på trenden, och ledare ser AI som nästa banbrytande teknik på arbetsplatsen. 📌 Den snabba ökningen av nya AI-verktyg som DeepSeek (som nådde 33,7 miljoner aktiva användare per månad inom några veckor) tyder på att användarna aktivt söker efter och använder AI-lösningar som bäst passar deras behov. 📌 Med rätt tillämpning av AI på arbetsplatsen kan kunskapsarbetare potentiellt bli koordinatorer, chefer och direktörer för AI-agenter som utför arbetet – istället för att själva utföra ”kunskapsuppgifterna” direkt.

Potential kontra användning: AI på arbetsplatsen

📮 ClickUp Insight: Vi fann att 62 % av de tillfrågade föredrar konversationsbaserade AI-verktyg som ChatGPT och Claude, medan endast 12 % regelbundet använder AI-funktioner som är inbyggda i produktivitetsverktyg. Detta kan bero på kunskapsluckor, säkerhetsfarhågor eller brist på tydliga mervärden.

AI fortsätter att göra avtryck på arbetsplatsen, men inte alltid på det sätt vi kanske förväntar oss.

Enligt rapporten Future of Jobs Report 2025 planerar 41 % av företagen världen över att minska sin personalstyrka fram till 2030 med hjälp av AI-assisterade arbetsflöden, och 62 % vill rekrytera fler personer med kompetens att arbeta bättre tillsammans med AI.

Flera företagsledare, däribland Mark Zuckerberg, har redan meddelat att de kommer att integrera AI i sina personalplaner framöver.

Men hur ser det ut för den genomsnittliga kunskapsarbetaren? Här är vad vi kom fram till!

62 % av våra respondenter svarade att de föredrar att använda konversationsbaserade AI-verktyg som ChatGPT och Claude på jobbet.

Det välbekanta chatbot-liknande gränssnittet, den naturliga språkbearbetningen och den interaktiva karaktären hos dessa verktyg tyder sannolikt på en låg inträdesbarriär. Användarna kan också uppskatta den ömsesidiga kommunikationen och möjligheten att använda prompt chaining, vilket hjälper dem att hantera en mängd olika uppgifter och utmaningar i realtid.

Å andra sidan verkar AI-funktioner som är inbyggda i produktivitetsverktyg inte ha samma inverkan. Trots att de är inbyggda i välkända plattformar som Microsoft Copilot och Google Workspace AI, säger endast 12 % av de tillfrågade att de använder dessa funktioner ofta.

Detta pekar på två möjliga orsaker:

➡️ Människor är ännu inte helt medvetna om hur AI kan förbättra deras befintliga arbetsflöden➡️ De nuvarande integrationerna är inte tillräckligt smidiga eller omfattande för att bli en central del av deras rutin

Denna skillnad i användning kan också förklara varför 16 % av personerna inte använder AI regelbundet i sitt arbete alls. Om de fastnar i att växla mellan olika verktyg – AI och sina vanliga arbetsplattformar – kan det kännas som att det är mer besvärligt än det är värt att använda verktyget. För att inte tala om säkerhetsrisker kring känslig arbetsplatsinformation.

Viktiga slutsatser

62 % av de tillfrågade förlitar sig främst på konversationsbaserade AI-verktyg som ChatGPT och Claude på jobbet.

16 % har ännu inte integrerat AI-verktyg i sitt vanliga arbetsflöde.

12 % använder främst AI-funktioner som är inbyggda i produktivitetsverktyg, såsom Microsoft Copilot och Google Workspace AI.

6 % föredrar automatiserade AI-assistenter, inklusive AutoGPT och AgentGPT.

4 % interagerar främst med röstassistenter som Siri, Alexa och Google Assistant.

Viktiga slutsatser 📌 Användarna föredrar konversationsbaserade AI-verktyg som är tillräckligt flexibla för att utföra många olika typer av uppgifter, snarare än begränsade, nischade AI-funktioner som är inbyggda i specifika verktyg. 📌 AI-verktyg behöver två viktiga element för att driva på användningen: en exceptionell användarupplevelse och omedelbart (synligt) värde för varje interaktion. 📌 Den låga användningsgraden av inbyggda AI-funktioner i produktivitetsverktyg (12 %) tyder på att tekniken kanske inte är helt integrerad i dessa plattformars kärnfunktioner.

Klyftan mellan användningsfall: hur vi använder AI jämfört med vad vi egentligen vill

📮ClickUp Insight: Medan 67 % av användarna främst använder AI för uppgifter som att skapa innehåll (37 %) och forskning (30 %), vill 33 % av våra undersökningsdeltagare att AI ska hjälpa dem med mer avancerade användningsfall som kompetensutveckling.

Det är faktiskt lite förvånande hur mycket AI skulle kunna göra, men inte alltid blir ombedd att göra.

Enligt våra resultat använder 37 % av personerna AI för innehållsskapande – skrivande, redigering och e-post. Ytterligare 30 % använder AI för forskning och informationsinsamling.

Viktiga slutsatser

37 % använder AI främst för att skapa innehåll, från att skriva och redigera till att utforma e-postmeddelanden.

30 % förlitar sig på AI för forskning och informationsinsamling

11 % använder AI främst för brainstorming och för att generera nya idéer.

7 % använder AI för att effektivisera uppgiftshanteringen och hålla ordning

15 % har ännu inte integrerat AI-verktyg i sitt arbetsflöde.

Det här är fantastiska användningsfall, men när vi tittar på vad människor vill att AI ska göra är det tydligt att de hoppas på mer.

Till exempel vill 33 % av våra respondenter att AI ska hjälpa dem att utveckla sina färdigheter, och 21 % vill att det ska hjälpa dem med möten, e-post och projekt. Behov som uppenbarligen inte tillgodoses.

Viktiga slutsatser

33 % anser att AI kan hjälpa dem att utveckla sina färdigheter (lära sig, öva, förbättra sig).

21 % tror att AI kan hjälpa dem att lyckas på jobbet (möten, e-post, projekt)

18 % tror att AI kan hjälpa dem att organisera sitt liv (kalender, uppgifter, påminnelser)

15 % vill att AI ska hjälpa dem att ta hand om småsaker (rutinuppgifter, administrativt arbete)

13 % använder AI för att hantera svåra uppgifter (beslut, problemlösning)

A ansluten AI, som har tillgång till data, arbetsflöden och nödvändiga automatiseringsfunktioner, är det perfekta sättet att tillgodose alla dessa användningsfall.

För att till exempel tillfredsställa de 18 % av individerna som önskar att AI kunde hjälpa dem att hålla ordning genom att hantera uppgifter, påminnelser och scheman, skulle du normalt behöva flera appar, inklusive en kalenderapp, en uppgiftshanteringsapp och en AI-integration. Ett enda multifunktionellt AI-verktyg skulle kunna överbrygga den klyftan.

Detta leder oss tillbaka till det aktuella läget för AI. Det är fortfarande fragmenterat trots bevis som tyder på att AI-verktyg måste integreras djupt i projektledning, kunskapshantering och kommunikation för att ge värde på arbetsplatsen.

Här ser vi bevis på ytterligare en stor klyfta mellan företag och användare. 👇

❗️Pulsmätning: Enligt PwC:s pulsundersökning från oktober 2024 uppger 49 % av teknikledarna att AI är fullt integrerat i deras kärnstrategi, och en tredjedel säger att tekniken är fullt integrerad i deras produkter och tjänster.

Så varför är användarna inte intresserade? Svaret kan ligga i en kronisk brist på sammanhang.

För närvarande saknar de flesta AI-verktyg den data/kontext/anslutning som behövs för att integreras i användarnas arbetsliv och driva på verkliga förbättringar i flera sammankopplade användningsfall.

Detta beror på att företag ofta paketerar AI-funktioner i produkter istället för att verkligen integrera dem i arbetsflöden. Resultatet? Osammanhängande upplevelser som kräver att användarna manuellt överbryggar kontextuella luckor istället för att utnyttja AI som förstår hela deras process.

Till exempel är en AI-mötesassistent som bara transkriberar konversationer men inte kopplas till projektledningsverktyg, tidigare diskussioner eller kommande deadlines fortfarande bara en funktion snarare än en arbetsflödeslösning.

Här är vad Jeff Dean, Googles chefsforskare, säger om sammanhang:

"... problemet med det är att man bygger dessa snävt definierade system som kan göra en sak och göra den extremt bra, eller göra ett fåtal saker. Och vad vi verkligen vill ha är ett system som kan göra hundratusen saker, och när den hundratusenfjärde saken dyker upp som det aldrig har sett förut, vill vi att det ska lära sig av sin erfarenhet för att kunna tillämpa den erfarenhet det har fått av att lösa de första hundratusen sakerna för att kunna lära sig hur man gör den hundratusenfjärde saken snabbt. ”

"... problemet med det är att man bygger dessa snävt definierade system som kan göra en sak och göra den extremt bra, eller göra ett fåtal saker. Och vad vi verkligen vill ha är ett system som kan göra hundratusen saker, och när den hundratusenförsta saken dyker upp som det aldrig har sett förut, vill vi att det ska lära sig av sin erfarenhet för att kunna tillämpa den erfarenhet det har fått av att lösa de första hundratusen sakerna för att kunna lära sig hur man gör den hundratusenförsta saken snabbt. ”

Viktiga slutsatser 📌 Användarna vill att AI ska integreras djupare i deras professionella utveckling och dagliga arbetsflöden, och cirka 50 % söker AI-hjälp för centrala arbetsuppgifter som möten och projektledning samt professionell utveckling. 📌 De flesta AI-verktyg är utmärkta för isolerade uppgifter, men saknar den kontextuella medvetenhet och sammankoppling som krävs för att verkligen leverera värde på jobbet. Denna fragmenterade approach hindrar deras förmåga att ge omfattande, holistiskt stöd för komplexa användningsfall. 📌 Företag faller ofta i fällan att bunta ihop AI-funktioner i sina produkter utan att koppla dem till befintliga arbetsflöden på ett meningsfullt sätt, vilket skapar fler kontextuella luckor i processen.

Hinder avkodade: vad hindrar människor från att använda AI?

📮ClickUp Insight: Bland de 88 % av respondenterna som använder AI är det endast 34 % som litar helt på AI, medan 27 % behöver mer utbildning och 23 % inte vet var de ska börja.

En gemensam nämnare i svaren på vår AI-enkät? Mellan 8 % och 18 % av de tillfrågade uppger att de inte använder AI regelbundet eller aktivt undviker det.

Så vad är det som håller dessa användare borta från AI trots att den är så utbredd?

För det första är en stor del av personerna – 23 % – osäkra på var de ska börja med AI. Användarna kan tycka att det är överväldigande att navigera bland det stora antalet AI-drivna verktyg som finns på marknaden eller undra över vilket värde dessa verktyg tillför befintliga arbetsflöden.

Sedan finns det 27 % som säger att de behöver mer utbildning för att kunna använda AI effektivt. I det här scenariot ser människor potentialen, men de känner att de inte riktigt vet hur de ska använda AI till sin fulla fördel.

Viktiga slutsatser

28 % använder redan AI regelbundet

27 % behöver mer utbildning för avancerad användning

23 % är osäkra på var de ska börja

11 % oroar sig för integriteten

11 % litar inte helt på AI

Och låt oss inte glömma bort förtroendet – både när det gäller säkerhet och noggrannhet. 11 % är oroliga för integriteten, och ytterligare 11 % litar ännu inte helt på AI.

Å andra sidan är 38 % öppna för att använda AI, men föredrar att dubbelkolla resultatet. Det är tydligt att denna försiktighet hos vissa beror på bristande förtroende för AI:s noggrannhet eller tillförlitlighet.

Viktiga slutsatser

38 % är öppna för AI men dubbelkollar dess funktion

34 % litar på AI och använder det med självförtroende

15 % utforskar fortfarande när AI kan vara mest användbart

8 % föredrar att undvika att använda AI när det är möjligt

5 % väljer att hantera de flesta uppgifterna själva

❗️Pulsmätning: Kampanjen Make it Fair, som drivs av Storbritanniens kreativa branscher, lyfter ytterligare fram behovet av att dubbelkolla AI-genererade resultat. Initiativet är utformat för att ta itu med problemet med generativa AI-modeller som använder upphovsrättsskyddat material utan tillstånd eller skälig ersättning, och syftar till att skydda upphovsrättsinnehavarnas rättigheter genom förbättrade upphovsrättslagar och robusta policyer.

För de som fortfarande tvekar att helt och hållet anamma AI verkar många av hindren kunna sammanfattas i tre huvudfaktorer: osäkerhet om var man ska börja, brist på utbildning och oro över integritet och förtroende.

Resultaten tyder också på att människor inte är principiellt emot AI – de behöver bara lite mer stöd och trygghet innan det kan bli en naturlig del av deras vardag.

Viktiga slutsatser 📌 Den höga andelen användare som dubbelkollar AI-genererade resultat (38 %) tyder på ett behov av bättre verktyg för att validera noggrannheten och ökad transparens i hur AI fattar beslut. 📌 Det finns en betydande kunskapslucka, eftersom nästan hälften av användarna uppger att de behöver AI-utbildning (27 %) eller känner sig osäkra på hur de ska börja (23 %). Detta understryker ett akut behov av strukturerad AI-introduktion och utbildningsresurser. 📌 Oro kring integritet och förtroende för AI-verktyg (22 %) kan undanröjas genom att införa bättre säkerhetsåtgärder och tillförlitlighetsmått.

Våra fyra strategiska rekommendationer

Faktakontroll: Vår undersökning visar att 12 % av de tillfrågade aldrig använder AI-verktyg, 11 % litar inte helt på AI, ytterligare 11 % är oroliga för integriteten och 15 % funderar fortfarande på när de ska använda AI. Samtidigt är det bara 12 % som främst använder AI integrerat i arbetsplatsprogramvara, vilket visar på en betydande klyfta mellan personlig och organisatorisk användning.

Trots att AI används i stor utsträckning på privat nivå står organisationer inför betydande hinder för att implementera AI på ett effektivt sätt, vilket skapar en växande klyfta mellan privat användning och organisationers beredskap.

De viktigaste utmaningarna som vi har upptäckt i data är fragmenterad användning av verktyg, otillräcklig utbildning, förtroendeproblem och begränsad eller ineffektiv integration på arbetsplatsen.

För att överbrygga denna klyfta måste organisationer matcha människors vilja att anamma AI med en tydlig plan för att införa den på arbetsplatsen. Här är fyra strategiska rekommendationer för att påskynda din organisations AI-omvandling:

✅ Samla AI-verktygen

Istället för att låta anställda skapa personliga lösningar, utveckla en konsoliderad AI-infrastruktur som integreras med befintliga arbetsflöden. Leta efter lösningar som kombinerar det konversationsgränssnitt som användarna föredrar (62 % föredrar detta) med robust integration av arbetsverktyg. Förenkla till exempel kunskapshanteringen med ett chattbaserat AI-gränssnitt som omedelbart hämtar information från var som helst i din arbetsmiljö.

✅ Skapa en AI-redo arbetsstyrka

Åtgärda kunskapsbristen, som 27 % av personerna lyfte fram, genom ett omfattande program för AI-kunskap. Fokusera på praktiska användningsfall, säkerhetsprotokoll och bästa praxis för val av AI-verktyg. Skapa ”AI-mästare” inom teamen för att påskynda kollegialt lärande och införande.

✅ Skapa förtroende genom öppenhet

Bekämpa bristen på förtroende genom att utveckla tydliga ramverk för AI-styrning. Implementera policyer för datahantering, upprätta riktlinjer för användning och skapa feedbackloopar för kontinuerlig förbättring. Visa dina anställda exakt hur AI-verktyg hanterar känslig information och vilka verktyg som är godkända för användning på jobbet.

✅ Gör AI till grunden för ditt arbetsflöde

Gör AI till en grundläggande del av arbetet. Börja med dina viktigaste arbetsflöden och omforma dem med AI i centrum. Nyckeln är att få AI att kännas mindre som ett separat verktyg och mer som en osynlig kraft som håller arbetet igång. Det ska tyst och stilla driva dina projekt i bakgrunden, koppla samman dina verktyg och driva arbetet framåt dygnet runt.

Hur kan ClickUp hjälpa till?

AI:s potential lever ofta inte upp till förväntningarna på arbetsplatsen.

Traditionella arbetsverktyg behandlar AI-funktioner som en eftertanke, vilket gör att de känns påklistrade och frikopplade.

Resultatet? Team kämpar nu med fragmenterade AI-funktioner som inte förstår sammanhanget i arbetet, vilket leder till generiska resultat och slöseri med tid på att justera uppmaningar.

Som den ultimata appen för arbete ger ClickUp intelligent assistans till varje del av din arbetsplats med en kontextmedveten AI. Här är fyra sätt som ClickUps AI förändrar ditt arbete:

🏁 Konversations-AI som känner till ditt sammanhang

ClickUp Brain kombinerar det välbekanta chattgränssnittet som människor älskar med djupgående kunskap om arbetsytan. Oavsett om du vill brainstorma, lösa problem eller analysera data kan ClickUp Brain hjälpa dig med en mängd olika användningsfall direkt från din arbetsyta.

Det bästa? Den vet redan vad du arbetar med! Du får alltså kontextspecifika svar som är mycket relevanta för den uppgift du arbetar med. Säg adjö till kontextväxling mellan fristående AI-verktyg och arbetsplattformar.

Gör mer med AI – utan att någonsin lämna din arbetsplats

🏁 En enhetlig AI-upplevelse

ClickUp eliminerar fragmenterade AI-verktyg genom att integrera intelligens i hela ditt arbetsflöde.

Oavsett om du skriver i ClickUp Docs, hanterar åtgärder i ClickUp Tasks eller chattar med dina kollegor i ClickUp Chat, har du konsekvent AI-assistans som förstår hela din arbetsyta. Ställ AI-frågor från din startsida, uppgifter, dokument, chatt, whiteboards eller vilket annat utrymme du kan tänka dig! Med ClickUp finns AI överallt, till och med i dina anpassade fält.

Utnyttja kraften i AI i dina chattar, dokument, uppgifter, kalendrar och mycket mer

🏁 AI-driven sökning

ClickUps AI-drivna Connected Search fungerar som din organisations anslutna hjärna. Ange bara nyckelordet för att omedelbart hitta all information i hela ditt arbetsområde och anslutna appar, eller kör kraftfulla kommandon för att vidta åtgärder.

AI förstår sökningar och kommandon i naturligt språk, vilket gör det till en kraftfull knutpunkt som kopplar samman informationssökning med omedelbara åtgärder.

Förändra ditt sätt att arbeta med enhetlig sökning och kommandon i ett AI-drivet gränssnitt

🏁 AI skapad för alla

ClickUp gör det enkelt och intuitivt att använda AI.

Med AI redan integrerat i välbekanta chattbaserade gränssnitt och vanliga funktioner som Docs kan team börja i liten skala och utöka användningen när de blir bekväma med det. Be ClickUp Brain att utföra komplex automatisering av arbetsflöden med hjälp av enkelt språk och få mer gjort snabbare. ClickUp gör det enkelt för alla att använda AI effektivt!

Nästa steg

Är du redo att utnyttja AI:s fulla potential på din arbetsplats? Gå med i över 3 miljoner team som använder ClickUp för att öka sin produktivitet. Registrera dig gratis idag.