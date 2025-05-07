Vi testade de 10 bästa alternativen till Reclaim AI för projektplanering 2025

När det gäller att behålla fokus och produktivitet med ett fullspäckat schema blir tidshantering en viktig färdighet.

Effektiv tidshantering handlar i grunden om att schemalägga möten och uppgifter på ett sätt som fungerar bäst för dig. Det kräver också ofta ett särskilt smart schemaläggningsverktyg eller en kalenderapp, som Reclaim AI, för att genomföra din strategi.

Reclaim AI är en utmärkt mötesassistent, men som all programvara passar den inte alla. Alla verktyg för tidshantering har sina för- och nackdelar, men lyckligtvis finns det många alternativ som kan fylla de luckor som Reclaim AI lämnar efter sig.

Låt oss utforska hur ett kraftfullt AI-schemaläggningsverktyg kan hjälpa dig att arbeta snabbare och förbättra dina processers effektivitet. Sedan tittar vi på några av de bästa alternativen till Reclaim AI för att automatisera din kalender och spara värdefull tid. För nuförtiden är tid pengar – och balansen mellan arbete och privatliv är viktigare än någonsin. ⚖️

Vad ska du leta efter i alternativ till Reclaim AI?

Nyckeln till att hitta det bästa alternativet till Reclaim är att fokusera på de andra verktygens AI-funktioner. Tänk på AI-verktyg som de mest kraftfulla verktygen för automatisering av arbetsflöden som du kan tänka dig. Dessa verktyg kan göra underverk för team som arbetar på plats och på distans, från att hjälpa dig att skriva texter till att hantera HR-uppgifter.

AI-funktionaliteten kan hjälpa dig att automatiskt schemalägga teammöten och avsätta tid för fokus, samt buffertid för resor och pauser. Den kan också integrera din kalender med din uppgiftslista, hjälpa dig att prioritera och fördela arbete och mycket mer.

När du väljer ditt alternativ till Reclaim AI, se efter dessa funktioner:

Ett flexibelt system som kan konfigureras efter ditt företags behov

Integration med schemaläggningsverktyg som Outlook, Gmail och Google Kalender

Kalendersynkroniseringsfunktion för en personlig schemaläggningsupplevelse, även mellan flera verktyg.

Kompatibilitet med konferensappar som Zoom, Microsoft Teams och Google Meet

Integration med appar för uppgiftshantering och/eller dagliga checklistor

Uppdateringar i realtid så att du alltid kan lita på den information du ser.

Användarvänliga funktioner som smarta kalendrar och dra-och-släpp-uppgifter som möjliggör snabba justeringar.

Ditt val av schemaläggningsverktyg bör syfta till att optimera arbetsflödet – för om du lyckas med det kommer allt annat att falla på plats.

De 10 bästa alternativen till Reclaim AI

Med så många alternativ till Reclaim AI, hur väljer du? Det bästa du kan göra är att fundera över vilka funktioner och egenskaper ditt företag behöver och sedan välja det alternativ som bäst passar dina behov.

ClickUp är ett allt-i -ett-produktivitetsverktyg och vårt förstahandsval när det gäller att välja det bästa alternativet till Reclaim AI.

Med tids- och uppgiftshantering i centrum för alla ClickUp-funktioner är det den perfekta programvaran för att effektivisera alla processer, spåra framsteg och centralisera ditt arbete i olika appar till en enda plattform. Det finns över 15 olika sätt att visualisera din att göra-lista, inklusive list-, Gantt-, arbetsbelastnings- och kalendervy för effektiv uppgifts- och teamplanering.

Säg adjö till traditionella kalenderproblem med ClickUp Calendar – ett AI-drivet alternativ som inte bara visar händelser utan också anpassar sig efter dina prioriteringar. Planera uppgifter automatiskt, blockera tid för fokus och få en perfekt optimerad dag – varje dag. Till skillnad från Google Kalender kopplar ClickUp dina händelser direkt till uppgifter, dokument och projekt i ditt Clickup-arbetsområde, med automatiska mötesanteckningar och skapande av åtgärdspunkter. Dessutom säkerställer dess tvåvägssynkronisering med Google Kalender att du aldrig missar något om du fortfarande använder Google Kalender medan du testar ClickUp Calendars produktivitetshöjande funktioner.

Dessutom tar ClickUp AI dina nuvarande tidsbesparande tekniker till nästa nivå. ClickUp AI är som att ha en virtuell assistent i fickan och kan generera mötesanteckningar, e-postmeddelanden, uppgiftsammanfattningar, uppdateringar, översättningar och mycket mer med hjälp av naturliga språkkommandon, så att du alltid kan fokusera på ditt viktigaste arbete och snabbt beta av dina uppgifter.

Om du är nybörjare när det gäller AI-textgeneratorer kan ClickUp AI Prompt Templates hjälpa dig att komma igång med strukturerade uppmaningar som garanterar högkvalitativa resultat direkt. Det är dock inte den enda gratis AI-resursen som ClickUp har att erbjuda. För andra AI-alternativ kan du prova ClickUps beprövade ChatGPT Prompts for Project Scheduling Template för att generera nära nog perfekta projektplaner, uppgifter, deadlines, planeringsstrategier och mycket mer. När din tidsplaneringsstrategi är klar kan ClickUp övervaka framstegen och justera tidslinjerna för att se till att du når dina mål.

ClickUps bästa funktioner

Flytta snabbt och enkelt kalenderposter eller uppgifter med hjälp av dra-och-släpp-funktionen.

Uppskatta tidsåtgången per uppgift och fördela uppgiften mellan de tilldelade teammedlemmarna.

Starta möten direkt från kalendervyn och se alla dina länkade uppgifter där också.

Övervaka hur du spenderar din tid med tidsspårning från din mobil, dator eller Chrome-webbläsare.

Utöka din strategiska planering bortom den dagliga schemaläggningen med ClickUps mallar för livsplanering.

Synkronisera din ClickUp-kalender med Google Kalender för att återspegla ändringar i båda riktningarna – synkronisering med Outlook, Apple och mobila enheter är enkelriktad.

Över 1 000 integrationer för att automatiskt synkronisera arbete från dina befintliga verktyg som Asana, Jira, Notion och Slack.

Begränsningar med ClickUp

AI-funktionaliteten är inte tillgänglig i gratisversionen, men du kan lägga till den i valfri betald plan för så lite som 5 dollar.

Alla vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid: Gratis

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 7 $/arbetsplatsmedlem/månad

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 8 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 800 recensioner)

2. Trevor

via Trevor

Trevor är utformat för att hjälpa dig att förbättra tydligheten, fokus och den övergripande kontrollen över din arbetsbelastning. Använd den övergripande översikten över dina schemalagda uppgifter för att få en överblick över vad du har att göra. Gå sedan vidare till en specifik uppgift för att kunna arbeta djupt och fokuserat och få tillgång till din kreativa flöde – det är där magin sker.

Detta alternativ till Reclaim AI fungerar med tidsblock som du kan dra och släppa för att planera din dag. Trevors AI lär sig hur du planerar och använder sedan den informationen för att ge dig hjälpsamma förslag. Den kan också automatiskt tilldela varaktighet för uppgifter och påminna dig när arbetet är försenat.

Trevor bästa funktioner

Inkludera även dina personliga uppgifter för att få en fullständig bild av hur mycket tid du behöver för att få allt gjort den dagen.

Omorganisera snabbt din dag när saker inte går enligt plan

Spåra din återstående tillgängliga tid varje dag

Synkronisera i båda riktningarna i realtid med integrationer som Outlook, Todoist, Google Kalender och Google Tasks.

Trevor-begränsningar

Med gratisplanen kan du bara synkronisera en kalenderapp och en uppgiftslista – du måste uppgradera till Pro-planen för att synkronisera fler.

Det finns ännu inte tillräckligt med oberoende recensioner för att avgöra hur bra Trevor fungerar.

Trevor-priser

Gratis: Gratis

Pro: 3,99 $/månad per användare

Trevor betyg och recensioner

G2: Inga recensioner ännu

Capterra: Inga recensioner ännu

3. Gmelius

via Gmelius

Detta alternativ till Reclaim AI är en kalenderapp som hjälper dig att hantera din arbetsbelastning direkt från din Gmail-inkorg.

De är utformade för teamarbete och samarbete och har inbyggda funktioner för automatisering av arbetsflöden och Kanban-tavlor. Tilldela e-postmeddelanden till dina teammedlemmar och bifoga snabba anteckningar med extra instruktioner eller förslag. Uppmuntra till diskussion genom att dela utkast med kollegor i Gmail – utan att behöva vidarebefordra eller kopiera.

Eller använd Gmelius som en centraliserad helpdesk som flera teammedlemmar kan arbeta med. Och för att se till att allt går enligt plan, få översikt över alla e-postmeddelanden som dina teammedlemmar tar emot eller skickar, på ett och samma ställe.

Gmelius bästa funktioner

Spara tid med färdiga mallar och autosvar på vanliga frågor.

Skala enkelt på Gmelius i takt med att ditt företag växer.

Dra nytta av tvåvägsintegrationer med verktyg som Slack, Trello, Zapier, Google Meet och många fler.

Du kan vara säker på att dina data är säkra eftersom Gmelius inte lagrar innehållet i dina e-postmeddelanden.

Gmelius begränsningar

Du måste vara uppmärksam på inställningarna för att se till att e-postmeddelanden inte delas med personer som inte ska ha tillgång till dem.

Vissa användare tycker att det är ganska svårt att lära sig allt som Gmelius kan göra.

Priser för Gmelius

Flex: 15 $/månad för upp till fem användare

Tillväxt: 24 $/månad per användare

Pro: 36 $/månad per användare

Gmelius betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (760+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 40 recensioner)

4. Calendly

via Calendly

Calendly är utformat för att göra schemaläggningen enklare än någonsin. Det stöder enskilda möten, gruppmöten och rundabordsdiskussioner – utan att du behöver skicka e-post fram och tillbaka för att kontrollera allas tillgänglighet.

Bestäm din tillgänglighet och vilka typer av evenemang du erbjuder – till exempel 30-minuters möten ansikte mot ansikte eller korta Zoom-samtal – och dela sedan enkelt schemaläggningslänkar på din webbplats eller via e-post. Inbjudna kan välja en tid och sedan lägger detta alternativ till Reclaim AI automatiskt till den i dina befintliga kalenderhändelser.

Calendlys bästa funktioner

Bjud in personer i olika tidszoner, så räknar Calendly ut var alla befinner sig.

Automatisera kommunikationen, till exempel genom att skicka en påminnelse till inbjudna 30 minuter före ett samtal.

Använd Calendly på din Windows- eller macOS-dator eller, om du är på resande fot, i din iOS- eller Android-mobilapp.

Optimera ditt arbetsflöde med mer än 100 integrationer och tillägg, som Office 365, Microsoft Outlook, Google och iCloud-kalendrar, samt andra delar av din teknikstack som Salesforce eller HubSpot.

Begränsningar med Calendly

Du behöver Teams-planen om du vill skicka mötesdata direkt till Salesforce och ditt CRM-system (customer relationship management).

Vissa användare tycker att Calendly är lite dyrt jämfört med vissa av sina konkurrenter inom schemaläggningsverktyg.

Priser för Calendly

Gratis: Gratis

Standard: 10 USD/månad per användare

Teams: 16 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Calendly

G2: 4,7/5 (över 1 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 900 recensioner)

5. Routine

via Routine

Detta alternativ till Reclaim AI kallar sig ”2000-talets kalender” och ger dig en översikt över både din arbetskalender och dina uppgifter, så att du kan planera hela dagen eller veckan. Routine organiserar ditt schema efter dina deadlines och personliga preferenser.

Skapa uppgifter genom att skriva in dem eller använda röstappen, och använd kortkommandon för att snabbt navigera i systemet.

Schemalägg möten eller avsätt tid för koncentrerat arbete genom att helt enkelt dra och släppa dessa händelser där du vill ha dem. Schemalägg uppgifter från dina möten och ta anteckningar direkt där, så att inget går förlorat. ✍️

Routines bästa funktioner

Håll koll på dagens prioriteringar med instrumentpanelen och skärmen Idag.

Använd sidorna i appen för att spara snabba anteckningar som affärsidéer, kundinsikter eller planer för din nästa semester.

Organisera dina sidor och undersidor på det sätt som fungerar bäst för dig

Integrera med din e-postinkorg, projektledningsverktyg och chattar så att allt finns på ett ställe.

Rutinmässiga begränsningar

Du kan använda gratisversionen redan nu, men Professional-, Business- och Enterprise-versionerna är fortfarande under utveckling.

Routine är ännu inte tillgängligt för Android, men den funktionen kommer snart.

Rutinprissättning

Gratis: Gratis

Professional: 10 USD/månad per användare (kommer snart)

Företag: 15 USD/månad per användare (kommer snart)

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter (kommer snart)

Rutinmässiga betyg och recensioner

G2: 4,0/5 (1 recension)

Capterra: Inga recensioner ännu

6. Sunsama

via Sunsama

Detta alternativ till Reclaim AI är utformat för att hjälpa yrkesverksamma att hantera sin tid på ett mer medvetet sätt för att uppnå en bättre balans mellan arbete och privatliv.

Få en översikt över allt du behöver hantera, inklusive möten, uppgifter och e-postmeddelanden. Prioritera sedan, sätt upp dina mål för dagen och schemalägg uppgifterna i din kalender. Följ dina framsteg efterhand för att få en känsla av att du uppnår något. Och det du inte hinner med idag kommer automatiskt att schemaläggas om till imorgon.

Sunsamas bästa funktioner

Omvandla Slack-konversationer till uppgifter med Slack-integrationen

Synkronisera med din Google Kalender eller Outlook-kalender och integrera enkelt uppgifter med andra produktivitetsverktyg som ClickUp, Asana, Trello, Todoist och Jira.

Förbättra samarbetet genom att få en överblick över vad dina kollegor fokuserar på under dagen.

Få djupgående insikt i hur du spenderar din tid med den inbyggda analysfunktionen.

Sunsamas begränsningar

Det är ursprungligen utformat för kortfristig snarare än långsiktig planering, så du kan behöva använda en av integrationerna för att planera större projekt.

Vissa användare anser att samarbetsfunktionen skulle kunna förbättras.

Priser för Sunsama

Årligt: 16 $/månad per användare

Månadsvis: 20 $/månad per användare

Sunsama-betyg och recensioner

G2: Inga recensioner ännu

Capterra: 4,6/5 (20 recensioner)

7. Akiflow

via Akiflow

Detta alternativ till Reclaim AI är en produktivitetsplattform som visar alla dina scheman, e-postmeddelanden och uppgifter i en universell inkorg. Skapa uppgifter och prioritera dem, ange förfallodatum och lägg till relevanta anteckningar direkt i din kalender. Du kan till och med omvandla uppgifter till kalenderhändelser för att säkerställa att de blir gjorda. ✅

Använd funktionen för tidsblockering för att avsätta tid för olika typer av uppgifter, som möten, samarbete eller djupare eftertanke. Ordna sedan snabbt dina scheman genom att dra och släppa uppgifterna på rätt plats.

Akiflows bästa funktioner

Hämta uppgifter från andra appar som Slack, Trello, Asana och din e-post så att allt finns på ett ställe.

Använd funktionen för återkommande uppgifter för att automatisera regelbundna uppgifter som stand-up-möten eller lägesrapporter.

Dela din tillgänglighet för möten från Akiflow, så slipper du skicka fram och tillbaka e-postmeddelanden.

Arbeta över flera tidszoner i kalendern

Akiflows begränsningar

Akiflow integreras inte direkt med Microsoft 365 eller Apple-kalendrar.

Mobilappen är ännu inte helt i nivå med desktopversionen, men teamet arbetar på det.

Akiflow-priser

Believer: 8,33 $/månad per användare (betalas för fem år i förskott)

Årligt: 14,99 $/månad per användare

Månadsvis: 24,99 $/månad per användare

Akiflow-betyg och recensioner

G2: 5,0/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 60 recensioner)

8. Morgen

via Morgen

Morgen samlar alla dina kalendrar på ett ställe så att du bättre kan hantera alla delar av ditt liv. Det hjälper dig att prioritera allt du behöver göra och sedan skapa tidsblock för dessa uppgifter. Du kan använda dra-och-släpp-verktyget för att snabbt omorganisera när som helst.

Planera enkelt möten genom att dela din tillgänglighet över olika tidszoner. Genvägar hjälper dig att snabbt titta i din kalender och sedan hoppa ut ur den igen. Du får också aviseringar om kommande möten och kan klicka direkt för att delta i dem.

Morgen bästa funktioner

Schemalägg uppgifter direkt från kalendern eller integrera med din favoritapp för att-göra-listor.

Kontrollera och rensa automatiskt bort dubbla händelser så att du aldrig slösar bort tid.

Integrera detta alternativ till Reclaim AI med bland annat Microsoft Outlook, Google Kalender och iCloud.

Använd Morgen på Mac, Windows, iOS, Android och Linux

Morgenbegränsningar

Zapier-integrationen är endast tillgänglig i Plus- och Pro-abonnemangen.

Det finns ännu inte tillräckligt med recensioner för att få en uppfattning om hur bra Morgan fungerar.

Morgen prissättning

Basic: Gratis

Plus: 4 $/månad per användare (faktureras årligen)

Pro: 9 $/månad per användare (faktureras årligen)

Morgen-betyg och recensioner

G2: 5,0/5 (1 recension)

Capterra: Inga recensioner ännu

9. Fireflies. ai

Fireflies.ai är ett AI-verktyg för anteckningar som sparar tid och låter dig fokusera helt på dina möten medan du deltar i dem. När du ansluter det till din kalender ansluter detta alternativ till Reclaim AI automatiskt till ditt samtal, spelar in det och transkriberar det.

Sedan kan du dela anteckningarna med kollegor som missade mötet, sammanfatta dem för kunder och plocka ut relaterade åtgärder för schemaläggning.

Fireflies. ai bästa funktioner

Spela in video och ljud och skapa snabbt transkriptioner

Samarbeta med ditt team genom att använda reaktioner, pins och kommentarer under mötet och efteråt genom att dela mötesanteckningar på plattformar som Asana, Slack, Notion eller ditt kundrelationshanteringssystem.

Sök enkelt efter viktiga ämnen som diskuterats under ett möte och skapa ljudklipp med de bästa delarna.

Integrera med konferensplattformar som Zoom, Microsoft Teams, Google Meet och andra.

Fireflies. ai begränsningar

Du måste granska mötesreferaten innan du delar dem för att säkerställa att de är 100 % korrekta.

AI-funktioner som anpassade sammanfattningar och automatiserade ljudklipp är endast tillgängliga från Pro-paketet och uppåt.

Fireflies. ai-prissättning

Gratis: Gratis

Pro: 10 USD/månad per användare

Företag: 19 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Fireflies. ai betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,0/5 (5 recensioner)

10. Rombi Productivity

via Rombi Productivity

Rombi Productivity är utformat för privatpersoner och småföretag. Det mäter balansen mellan arbete och privatliv för att minska stress, hantera tid och prestanda samt stödja ansvarstagande och målsättning.

Detta alternativ till Reclaim AI automatiserar tidrapportering på flera olika sätt. Det registrerar automatiskt din tid som spenderas på fakturerbara och icke-fakturerbara timmar, rapporterar tid per projekt, hanterar dina tidrapporter och spårar semestertid. Det sparar också tid genom att automatisera fakturering och kundfakturering. ⏳

Rombi Productivity bästa funktioner

Kom igång snabbt med det intuitiva och användarvänliga gränssnittet.

Använd start-/stopp-timern för enkel tidrapportering och koppla den sedan till specifika kunder för fakturering eller internt bruk.

Jämför din tid på jobbet med din tid med familjen eller andra fritidsaktiviteter.

Mät arbetspressen som du (eller dina medarbetare) utsätts för för att säkerställa att ni ligger inom rätt intervall, snarare än att underprestera eller närma er utbrändhet.

Rombi Produktivitetsbegränsningar

Vissa användare tycker att de många funktionerna är lite överväldigande i början.

De flesta recensionerna är extremt positiva, men det finns ännu inte tillräckligt många för att få en definitiv bild av Rombis effektivitet.

Priser för Rombi Productivity

Gratis

Rombi Produktivitetsbetyg och recensioner

G2: Inga recensioner ännu

Capterra: 5,0/5 (15 recensioner)

Med så mycket som händer varje dag har tidsplanering blivit en viktig färdighet – men det betyder inte att du måste göra allt själv. Dra nytta av ett av de många utmärkta schemaläggningsverktygen som finns tillgängliga för att hjälpa dig att hantera dina kalenderhändelser och automatisera andra relaterade uppgifter, som att spåra tid, tilldela åtgärder och sammanfatta anteckningar. ✨

Ett av de bästa schemaläggningsverktygen är ClickUp, som gör allt detta – och mycket mer. Håll koll på din kalender, dina uppgifter och dina dokument, var kreativ med brainstorming, mål och planering, och kommunicera med ditt team via konferenser och chatt, allt på en och samma plattform.

Registrera dig gratis för ClickUp idag och se din produktivitet och kreativitet skjuta i höjden.