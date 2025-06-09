De 10 bästa AI-apparna för att göra-listor och uppgiftshantering 2025

Om du någonsin har haft svårt att hålla koll på allt du behöver göra under en dag kan AI-appar för att-göra-listor vara till hjälp.

Det finns idag många AI-appar för uppgiftshantering som hjälper dig att hantera dina åtgärder. De har viktiga funktioner som avancerad uppgiftspårning, automatisk schemaläggning, uppgiftsprioritering och smarta förslag, så att du alltid vet vilken aktivitet du ska ta itu med och hur mycket tid du ska avsätta.

Men att hitta det perfekta verktyget för att göra-listor är lättare sagt än gjort, därför har vi testat de tio bästa AI-apparna som är utformade för att hjälpa dig att klara dina dagliga uppgifter med större lätthet, oavsett vilket yrke du har.

Resultaten kommer inte att göra dig besviken.

Låt oss sätta igång.

Vad ska du leta efter i AI-appar för att-göra-listor?

Alla har olika behov och mönster, så alla AI-appar för att-göra-listor passar inte dig. När du väljer bland de många tillgängliga alternativen rekommenderar jag att du tar hänsyn till följande faktorer:

Optimera processerna för uppgiftshantering: Du vill kunna minska introduktionstiden och snabbt komma igång med att använda appen. Alla inställningsprocesser bör vara enkla och automatiserade med AI i så stor utsträckning som möjligt.

Intuitivt appgränssnitt: Detta gör det enkelt att navigera och organisera dina uppgifter. Du ska kunna bläddra igenom appen och använda den logiskt och snabbt.

Tredjepartsintegrationer: Verktyget ska vara kompatibelt med annan programvara som du använder i ditt dagliga arbete, till exempel Gmail eller Slack, och det ska vara enkelt att integrera med bara några få klick, inklusive att ställa in appbehörigheter och synkronisera data.

Datahanteringsfunktioner: De AI-baserade att göra-listapparna du överväger bör kunna hjälpa dig att spåra dina processer och ge dig insikter om hur du kan optimera ditt arbetsflöde. Detta kan ske i form av regelbundna veckovisa uppdateringar eller diagram som du kan ta fram när du behöver dem.

Kryptering och efterlevnad av regler: Din säkerhet och integritet måste skyddas oavsett vad som händer. Du bör särskilt ha nödvändig information om hur appen för att göra-listor kommer att använda dina aktivitetsdata.

De 10 bästa AI-apparna för att göra listor

1. ClickUp (bästa AI-verktyget för uppgiftshantering)

Kom igång med ClickUp Brain Använd ClickUp Brain som din pålitliga sparringpartner, skribent och kunskapshanterare.

ClickUp är en allt-i-ett-app för att-göra-listor med mångsidiga funktioner för projektledning, samarbete och analys. Jag kan skapa multifunktionella och detaljerade listor i valfri del av mitt arbetsutrymme med hjälp av ClickUp Online To-Do List, Tasks, Docs eller Notes.

Med ClickUp Tasks kan jag till exempel lägga till checklistor till alla uppgifter på plattformen och skapa tydliga processer för mig själv och mitt team. Å andra sidan kan jag genom att bädda in interaktiva checklistor i ClickUp Docs bocka av åtgärder som listas i ett dokument.

Planera, organisera och samarbeta på alla att göra-listor med ClickUp Tasks.

Naturligtvis finns det också ett alternativ att skapa checklistor från ClickUp Notepad eller via webbläsartillägget utan att byta flik och störa mitt arbetsflöde.

När jag har för mycket att tänka på och inte vill skapa listor manuellt använder jag ClickUp Brain. Den automatiserar skapandet av uppgifter och deluppgifter, ger snabba svar på frågor om uppgifter och dokument och sammanfattar uppgiftsdetaljer på ett effektivt sätt.

Sammanfatta långa kommentartrådar direkt med ett klick på en knapp med hjälp av ClickUp AI.

För att testa funktionerna i denna AI-funktion skapade jag ett projekt med titeln "Starta en ny marknadsföringskampanj" och lade till relevanta teammedlemmar för att brainstorma idéer och strategier.

Vi diskuterade vårt teamplan, mål, målgrupp och den övergripande strategi vi ville använda för kampanjen. Inom kort började ClickUp Brain föreslå anpassade deluppgifter baserat på innehållet i vår diskussion.

Dessa inkluderade marknadsundersökningar för att förstå kundernas preferenser, utveckling av kreativt innehåll för sociala medier, samordning med grafiska formgivare för att skapa reklammaterial och fastställande av en tidsplan för kampanjens lansering.

Den proaktiva hjälpen effektiviserade vår planeringsprocess och listade alla viktiga steg vi behövde – vilket gav oss en ganska bra start. Det finns inget bättre än ClickUp för att lära sig hur man använder AI för vardagliga uppgifter.

ClickUp Brain MAX – Tal till text och kontextuell AI för att-göra-listor

Om ClickUp Brain hjälper dig att automatisera dina uppgifter, tar ClickUp Brain MAX det ett steg längre med en röststyrd AI-kompanjon för datorn som förstår dina uppgifter, deadlines och arbetsmiljön.

Brain max uppgiftsdetaljer

Med Talk to Text kan du tala in dina uppgifter, anteckningar eller uppdateringar, och Brain MAX omvandlar dem omedelbart till snygga, strukturerade uppgifter eller checklistor – redo att tilldelas, prioriteras eller läggas in i ett ClickUp Doc.

Varför Brain MAX hjälper till med uppgiftshantering:

Handsfree-inspelning: Diktatera nya uppgifter eller uppdateringar utan att tappa fokus

Smart länkning: Nämn teammedlemmar eller projekt vid namn för att koppla ihop dina anteckningar direkt.

Kontextuell sökning: Hämta relaterade uppgifter, dokument eller mötesanteckningar utan att lämna din lista.

Flexibel formatering: Använd naturliga kommandon som "punktlista" eller "förfaller fredag" för att forma din lista i realtid.

Flerspråkig utdata: Lägg till uppgifter på ett språk och visa dem på ett annat för globala team.

Exempel:

”Max, skapa en deluppgift för att följa upp designen av kampanjmodellerna senast på tisdag.” ✅ Deluppgift skapad, deadline tillagd, teamet informerat.

ClickUps bästa funktioner

AI Notetaker för att automatiskt dokumentera möten i tredjepartsappar, som Zoom, Teams och Google Meet

Prioritera uppgifter baserat på faktorer som vikt, brådskande eller ansträngning.

Anpassa uppgiftstyper genom att integrera dina namngivningskonventioner i ClickUp Custom Fields.

Få smidig åtkomst till din ClickUp-att-göra-lista från din dator, mobila enhet eller webbläsare.

Öka produktiviteten genom att sammanfatta dina uppgifter i slutet av dagen med hjälp av ClickUps AI-drivna Standups.

Organisera projekt med listor, deluppgifter och deadlines, och följ dina framsteg med verktyg som Gantt-diagram eller Kanban-tavlor.

Förkonfigurerade mallar för att-göra-listor utrustade med AI för att hantera uppgifter i ett levande dokument. Kom igång med ClickUps mall för att-göra-listor

Ladda ner den här mallen Håll en löpande att göra-lista med ClickUps mall för att göra-listor.

Begränsningar för ClickUp

Alla ClickUp-funktioner är för närvarande inte tillgängliga i mobilappen.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 700 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 100 recensioner)

2. TimeHero (Bäst för att hantera och automatisera teamuppgifter med insikter i produktivitetsmönster)

via TimeHero

TimeHero är ett smart verktyg för uppgiftsplanering och hantering. Det gör det möjligt att schemalägga, hantera och automatisera dagliga arbetsuppgifter, projekt och kalenderhändelser – allt på ett och samma ställe. Det schemalade automatiskt uppgifter i min kalender baserat på mina deadlines, prioriteringar och tillgänglighet.

TimeHero gav också insikter i mitt teams produktivitetsmönster. Jag kunde se mina teammedlemmars kapacitet, enkelt tilldela ad hoc-uppgifter och @nämna andra i uppgiftschattar – utan att behöva checka in eller hålla uppdateringsmöten. Det gör det ganska enkelt att automatisera uppgifter med AI.

TimeHero bästa funktioner

Starta en timer var du än befinner dig och multitaska hela dagen; få tillgång till detaljerade och användbara tidrapporter.

Använd arbetsflödesmallar för att snabbt skapa dina vanliga att göra-listor; koppla start- och slutdatum till andra aktivitetsloggar eller händelser.

Få smarta aviseringar som påminner dig om kommande deadlines, ändringar i dagsplanen och slutförda uppgifter.

Begränsningar för TimeHero

Verktyget kan inte skicka programmerade eller automatiska uppdateringar eller påminnelser via e-post eftersom det inte har någon samordnad kontaktlista.

Användare har rapporterat problem med att hitta uppgifter och deluppgifter ibland.

Priser för TimeHero

Grundläggande: 5 dollar per användare och månad

Professional: 12 dollar per månad per användare

Premium: 27 dollar per månad per användare

TimeHero-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

3. Trello (Bäst för anpassningsbara att göra-listor och uppgiftshantering med hjälp av ett Kanban-tavelsystem)

via Trello

Efter att ha testat Trello förstår jag varför det är en omedelbar favorit för att hantera uppgifter. Dess användarvänliga, visuellt tilltalande gränssnitt är baserat på Kanban-systemet, där uppgifter representeras som kort på en tavla.

Jag kunde registrera specifika uppgifter på enskilda kort och anpassa dem med förfallodatum, bilagor och etiketter, vilket gav mig en tydlig bild av vad jag skulle göra och när.

Trellos Power-Ups gjorde det också möjligt för mig att anpassa mina tavlor efter specifika behov, till exempel genom att lägga till en kalendervy, automatisera repetitiva uppgifter eller integrera appar från tredje part som Whereby och OneDrive.

Det känns dock ganska enkelt, och jag tror inte att det skulle fungera för mer komplexa projekt.

Trellos bästa funktioner

Håll koll på alla kort med tidslinjevyn; kör kommandon och ställ in automatiska regler för nästan alla åtgärder på plattformen.

Kontrollera behörigheterna för innehållshantering för din tavla med bara några klick och hantera enkelt teammedlemmarna i realtid.

Dela upp komplexa uppgifter inom samma kort med hjälp av checklista-funktionen för effektiv uppdelning av AI-uppgifter.

Trellos begränsningar

Den senaste policyuppdateringen begränsar samarbetet till endast tio medlemmar per tavla, vilket begränsar dess användbarhet för större team.

För mycket komplexa projekt kan kortsystemet bli svårt att hantera och förstå.

Priser för Trello

Gratis: 0 dollar

Standard: 6 dollar per månad per användare

Premium: 12,50 dollar per månad per användare

Företag: 17,50 dollar per användare och månad (faktureras årligen)

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 13 800 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 100 recensioner)

4. Asana (Bäst för att effektivisera arbetsflöden för uppgifter och projekt i ett visuellt intuitivt gränssnitt)

via Asana

Asana är en projektledningsprogramvara som är svår att ignorera. Den är känd för sitt rena och dynamiska gränssnitt och sina robusta AI-funktioner som hjälper dig att organisera, spåra och hantera arbetet effektivt.

Du kan tilldela teammedlemmar uppgifter med förfallodatum, lägga till kommentarer eller instruktioner och bifoga filer för ytterligare kontext, så att all relaterad kommunikation hålls organiserad på ett ställe.

Med projektledningsverktyget kan du också växla mellan olika layouter för att visa att göra-listor på flera olika sätt, inklusive en Kanban-tavla, Gantt-diagram, lista, kalender eller tidslinje.

Asanas bästa funktioner

Lägg till etiketter till dina att göra-listor så att du kan sortera, filtrera och automatiskt rapportera om arbetet.

Skapa mallar för vanliga uppgifter eller listtyper, från arbetsförfrågningar till mötespunkter.

Få en sammanfattning av vad som har hänt i en portfölj, ett projekt eller en uppgift för att hålla dig uppdaterad med Asana AI.

Asanas begränsningar

Meddelanden kunde vara mer anpassningsbara – till exempel kan användare inte välja att få meddelanden för uppgifter som delas med dem, men inte för alla uppgifter i deras arbetsyta.

Det saknas en funktion för att manuellt prioritera uppgifter på att göra-listan.

Asanas prissättning

Personligt: 0 dollar

Startpaket: 13,49 dollar per månad per användare

Avancerad: 30,49 dollar per månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Enterprise+: Anpassad prissättning

Asana-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 10 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 12 700 recensioner)

5. Monday.com (Bäst för automatisering av arbetsflöden med starkt fokus på användbarhet och visuell anpassning)

via Monday

Monday.com erbjuder en mycket visuell och flexibel plattform som anpassar sig till olika arbetsflöden och projekttyper.

Det var enkelt att skapa uppgiftslistor. Jag kunde använda anpassningsbara mallar eller skapa en löpande lista från grunden i ett måndagsdokument och lägga till kolumner för status, deadlines, prioritetsnivåer och mer.

Jag kunde också bestämma hur jag ville följa projektets framsteg, antingen via en kalender, tidslinje, Gantt-diagram eller Kanban-vy. Om mina teammedlemmar hade en gemensam uppgiftslista kunde de alla lägga till sina synpunkter.

Monday.com bästa funktioner

Anpassa dina instrumentpaneler med en mängd olika widgets, inklusive widgeten To-Do List, där du kan lägga till uppgifter och bocka av dem efterhand tills allt är klart.

Få automatiska aviseringar när deadlines närmar sig så att du kan vara säker på att du hinner med allt i tid varje gång.

Prioritera ditt arbete utifrån kommande deadlines, aktuell status eller hur du än vill.

Begränsningar för Monday.com

Användare har påpekat att det inte går att automatiskt lägga till flera instrumentpaneler i en viss mapp, vilket påverkar deras upplevelse av analyserna.

Det saknas detaljerad kontroll över behörigheter och åtkomstnivåer för gästanvändare, vilket inte är idealiskt för hantering av listor och projekt som innehåller känslig information.

Priser för Monday.com

Gratis: 0 dollar

Grundläggande: 12 dollar per månad per plats

Standard: 14 dollar per månad per plats

Pro: 24 dollar per månad per plats

Företag: Anpassad prissättning

Monday.com betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 12 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 800 recensioner)

6. Tara AI (Bäst för AI-driven uppgiftshantering och agil projektplanering för mjukvaruutvecklingsteam)

via Tara AI

Tara AI är speciellt utformad för mjukvaruteam och erbjuder en unik blandning av agila projektplanerings- och uppgiftshanteringsappar.

En av de viktigaste fördelarna med Tara AI är dess förmåga att förutsäga och planera sprintar baserat på historiska data. Jag tyckte att detta var otroligt användbart eftersom det gjorde att jag kunde fördela resurser mer effektivt, förutse potentiella flaskhalsar och se till att mina uppgifter hölls på rätt spår och att deadlines hölls.

Teamsamarbetet inom Tara AI är också enkelt och effektivt. Med hjälp av dess rich text-redigerare kan du enkelt tilldela uppgifter, lämna kommentarer och bifoga relevanta dokument, så att ditt team alltid är på samma sida.

Tara AI:s bästa funktioner

Använd den praktiska Kanban-vyn för att tilldela uppgifter och övervaka projektets framsteg.

Håll vecko- och dagliga stand-up-möten för att se hur ditt team fortskrider mot handlingsplanen.

Dra nytta av tvåvägssynkronisering med GitHub, Trello och Asana-uppgiftsimport; uppdateringar av uppgifter på vilken plattform som helst kommer att återspeglas i alla synkroniserade verktyg.

Begränsningar för Tara AI

Det finns ingen gratisplan eller ens en gratis provperiod.

Under automatisk sprintadministration, när uppgifter slutförs och flyttas mellan sprints, uppdateras inte överbelastningspoängen i enlighet med detta.

Priser för Tara AI

Insights Core: 25 dollar per månad per bidragsgivare (faktureras årligen)

Insights Plus: 35 dollar per månad per bidragsgivare (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Tara AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

7. Notion AI (Bäst för en mångsidig allt-i-ett-arbetsplats med AI-förbättrad skriv- och uppgiftsorganisation)

via Notion AI

Att dyka in i Notion AI har varit en spännande upplevelse, eftersom det kombinerar mångsidigheten i Notions allt-i-ett-arbetsyta med kraften i AI.

AI-assistenten kan hjälpa dig att skapa att göra-listor automatiskt från mötesanteckningar, inspelningar av säljsamtal etc. Naturligtvis kan du också skapa en checklista på vanligt sätt genom att lägga till ett listblock i Notion. Det finns också ett slash-kommando för att göra detta snabbt.

Med dem kan du lägga till deadlines för hela listor eller enskilda punkter på listan, tilldela uppgifter till personer och följa framstegen med ett statusfält. Du kan också få AI-skrivaren att brainstorma listidéer och element eller automatiskt fylla i att göra-listor för specifika uppgifter.

Dessutom hittar du olika exempel på att göra-listor och mallar i Notion för att organisera och prioritera uppgifter på ett effektivt sätt.

Notion AI:s bästa funktioner

Skriv och översätt listor på japanska, spanska, tyska och fler språk

Låt andra kommentera eller föreslå ändringar i din lista; skriv bara @ för att meddela dem.

Låt autofyllningen gå igenom hundratals dokument på några minuter och skapa listor, insikter, sammanfattningar och mycket mer.

Begränsningar för Notion AI

Det finns inget inbyggt verktyg för rapportering, vilket begränsar din möjlighet att spåra dina projekt.

AI-funktionen kostar ytterligare 10 dollar per månad per användare, vilket kan göra det dyrt för team.

Priser för Notion AI

Gratis

Plus: 12 dollar per månad per plats

Företag : 18 dollar per månad per plats

Företag: Anpassad prissättning

Notion AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

8. Trevor AI (Bäst för samarbetsbaserad uppgiftshantering med integrationsmöjligheter)

via Trevor AI

Sist på vår lista över AI-appar för uppgiftshantering finns Trevor AI, en smart assistent för daglig planering. Med den kan jag organisera uppgifter i en lista, lägga till färgglada etiketter och anteckningar och integrera programvara från tredje part, som Google Kalender, för att synkronisera mina möten, möten och aktiviteter.

Trevor AI gav också personliga förslag på schemaläggning, vilket hjälpte mig att hålla koll på mina åtaganden. Den delade detaljerade analyser om hur jag spenderade min tid och vad jag kunde göra för att bocka av min att göra-lista på bästa möjliga sätt.

Trevor AI:s bästa funktioner

Använd dess prediktiva AI-funktioner för att noggrant uppskatta uppgiftens varaktighet baserat på din tillgänglighet och tidigare beteende.

Få praktiska förslag på hur du kan förbättra din dagliga planering, skräddarsydda för dig, via e-post.

Koncentrera dig på din aktuella uppgift med hjälp av en timer och ett anteckningsfält i fokusläget.

Trevor AI:s begränsningar

Den är beroende av molnsynkronisering, vilket begränsar dess funktionalitet utan internetuppkoppling.

För allt utöver grundläggande schemaläggning behöver du ett betalt abonnemang.

Priser för Trevor AI

Gratis: 0 dollar

Pro-abonnemang: 3,99 $ per månad

Trevor AI-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

9. Taskade (Bäst för realtidsarbetsyta för uppgifter, anteckningar och videosamarbete)

via Taskade

Taskade är en AI-driven anteckningsapp för att skapa innehållskalendrar, flödesscheman, projektsprints och till och med SOP:er, allt i ett enda intuitivt gränssnitt. Den tillåter upp till 1 TB filutrymme.

Det är ganska häftigt hur Taskades AI-agenter ständigt utvärderar uppgiftsprioriteringar och skapar dynamiska kopplingar och hierarkier mellan uppgifter i realtid. Med den här funktionen vet du alltid vilka uppgifter som kräver din omedelbara uppmärksamhet och hur de relaterar till projektet.

Taskades bästa funktioner

Visualisera dina listor i flera dimensioner – tabeller, tavlor, listor, tankekartor, kalendrar och mycket mer.

Brainstorma, skissa och skriv ner allt du behöver för dina uppgifter och anteckningar med en AI-skriv- och uppgiftsassistent.

Dela enkelt ditt arbete med team, kunder och gäster; chatta och samarbeta smidigt via webben, mobilen och datorn.

Begränsningar för Taskade

Det saknas avancerade alternativ som att lägga till bilder och videor eller skapa komplexa tabeller.

Formatering kan vara svårt om du inte är bekant med Markdown-kompatibla redigeringsprogram.

Priser för Taskade

Gratis: 0 dollar

Taskade Pro: 10 dollar per månad per användare

Taskade for Teams: 20 dollar per månad per användare

Taskade-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

10. Motion (Bäst för att skapa anpassningsbara arbetsflöden och automatiserad uppgiftsschemaläggning)

via Motion

Motion är en AI-assistent med en dynamisk schemaläggningsfunktion. När jag matar in mina uppgifter, deadlines och möten på plattformen ordnar dess AI för tidshantering automatiskt mitt schema så att jag kan arbeta optimalt.

Till skillnad från vissa AI-uppgiftshanterare anpassar sig Motion till förändringar i realtid. Om ett möte till exempel blir ombokad eller en ny uppgift dyker upp, omkalibrerar den min dag så att allt får plats utan att jag manuellt behöver göra några justeringar.

Dessutom visade den en liten banner på min skärm för att påminna mig om att eliminera distraktioner – en funktion som är värd att nämna i denna recension av Motion.

Motion bästa funktioner

Skapa dagliga eller veckovisa uppgifter och blockera tid i din kalender för att få dem gjorda.

Gör detaljerade anteckningar och spara information om dina att göra-listor för enkel åtkomst.

Omplanera dina uppgifter med ett klick om ett möte eller ett brådskande ärende dyker upp i sista minuten.

Rörelsebegränsningar

Du kan inte duplicera uppgifter istället för att skapa dem från grunden.

Det finns ingen möjlighet att organisera arbetsytor alfabetiskt eller genom manuell omordning.

Det finns ingen gratisplan, bara en gratis provperiod.

Rörlig prissättning

Individuell: 34 dollar per månad

Team: 20 dollar per månad per användare

Rörelsebetyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 40 recensioner)

Förbättra din listskapande och uppgiftshantering med en AI-assistent

En väl vald AI-driven app kan hjälpa dig att ta kontroll över din att göra-lista och uppnå maximal produktivitet en gång för alla. De bästa apparna balanserar användbarhet, intuitivitet, flexibilitet, säkerhet och integration med tredjepartsprogram så att du kan få verktyget att fungera för dig istället för tvärtom.

Artificiell intelligens är utan tvekan en game changer för produktiviteten. Oavsett hur din arbetsdag ser ut kan den hjälpa dig att spara tid och ägna din energi åt de uppgifter som är viktigast. AI-appar för att-göra-listor kan optimera ditt arbetsflöde genom att prioritera uppgifter och ge dig flera timmar extra varje vecka.

Med ClickUp kan du hålla dig produktiv genom att skapa AI-drivna att göra-listor i några enkla steg. Dessutom har den flera funktioner för samarbete, kommunikation och produktivitet som kan förenkla din vardag.

Oavsett om du vill hantera ditt arbete eller ett teams uppgifter kan vår plattform skalas efter behov.

Se fördelarna själv. Registrera dig gratis på ClickUp idag.